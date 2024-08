10 Beste Doodle Alternatieven & Concurrenten voor Professionele Planning

Het valt niet te ontkennen dat mobiele of digitale agenda-apps hebben de afgelopen tien jaar hun opwachting gemaakt. A onderzoek van het communicatieplatform ECAL bleek dat 70% van de mensen een digitale kalender gebruikt om hun dagelijkse agenda's te beheren. Maar als het gaat om tools voor het plannen van vergaderingen, heeft Doodle een niche voor zichzelf gecreëerd!

Als gratis vergaderplanner stroomlijnt Doodle efficiënt alledaagse afspraken en teamevenementen. De handige herinneringen en integraties bevorderen gerichte gesprekken.

Hoe goed het ook is, Doodle is misschien niet de eerste keuze voor veel bedrijven. Sommige gebruikers vinden de interface van het platform bijvoorbeeld onhandig en willen een gebruiksvriendelijkere oplossing.

Om je te helpen de juiste planningstool voor jouw behoeften te vinden, hebben we een lijst samengesteld met de 10 beste Doodle alternatieven en concurrenten. We behandelen alles, van topfuncties en beperkingen tot prijzen en beoordelingen voor elk platform! 💯

Wat is Doodle?

Via: Doodle Doodle is een planningstool die u helpt om één-op-één organiseren en groepsbijeenkomsten. Dankzij een boekingspagina kunnen gebruikers vergaderingen houden op basis van hun beschikbaarheid.

Het platform maakt automatisch videoconferentielinks aan voor elke sessie en helpt bij het plannen van vergaderingen in verschillende tijdzones.

Je hoeft geen e-mails meer in te vullen om vergaderingen in te plannen en Doodle helpt bij het maken van evenementpolls om mensen uit te nodigen te stemmen op hun beschikbare tijd. Met de belangrijkste functies kunt u automatische herinneringen of deadlines instellen om ervoor te zorgen dat iedereen reageert. 😏

Hoewel Doodle een behoorlijke set functies heeft, zou het nog beter kunnen zijn als het een soepelere en minder omslachtige planningsfunctionaliteit. Bovendien heeft de online planningstool een algemeen ontwerp en kennisgevingsproces dat misschien niet geschikt is voor elk team of je hele vergaderworkflow.

Wat moet je zoeken in Doodle Alternatieven?

Hier zijn enkele functies die je in gedachten moet houden als je Doodle alternatieven onderzoekt:

Veelzijdige planningsfuncties: De software moet je helpen om vergaderingen te plannen voor elk doel en moet veel functies hebben zoals herinneringen, geautomatiseerde uitnodigingen, polling en meer Integratie: Het is het beste als u een tool kiest die kan integreren met video- of audioconferenties en met andere werktools die u gebruikt Gebruiksvriendelijk: Het heeft geen zin omeen planningsapplicatie als het gebruik ervan tijdrovend is Mobiele beschikbaarheid: Dit is geen probleem, maar met een ondersteunende mobiele applicatie kun je altijd en overal vergaderingen plannen, waardoor de efficiëntie toeneemt Betaalbaar: Een planningsapplicatie mag geen gat in je portemonnee branden! Zoek een alternatief dat de gewenste functies biedt tegen een redelijke prijs Templates: Het is een extra voordeel als de tool templates biedt voor verschillende soorten interne en externe vergaderingen, zoalssprintplanning ofproject aftrap7. AI-ondersteuning: Wat is er beter dan wat extra hulp krijgen bij het transcriberen van vergaderingen of het samenvatten van notities? Ga op zoek naar een platform datAI-gebaseerde functies voor vergaderingen biedt ## Plan vergaderingen als een professional met deze 10 Doodle-alternatieven

Gebruik de beste functies die hierboven zijn besproken als je anker terwijl je navigeert door onze lijst van de 10 geliefde Doodle-alternatieven, die zowel schedulers als enquête-/pollingstools bevatten. Lees onze beoordelingen en kies de tool die aan al uw eisen voldoet! ❣️

Stel terugkerende taken in om uw werk te stroomlijnen door uw vergaderschema te kiezen en het vooraf te bekijken in uw agenda in ClickUp

ClickUp staat bekend als een projectmanagementoplossing die zowel individuen als teams helpt bij het beheren van taken, projecten en processen. Bereid u voor op een soepele rit als het gaat om het plannen en beheren van vergaderingen! 🚗

Met de ClickUp Vergaderingen suite kunt u in een handomdraai eenmalige of terugkerende vergaderingen opzetten. Het platform wordt geleverd met een ingebouwde Kalenderweergave om je te helpen interne en externe vergaderingen en evenementen uitgebreid te plannen. Sleep een item naar de kalender en je bent klaar!

Vergeet het gedoe van het verzenden van herhaalde e-mails om deelnemers te herinneren aan komende vergaderingen. ClickUp herinneringen zijn eenvoudig in te stellen en helpen teams om op de hoogte te blijven van hun schema's op verschillende apparaten - browsers, desktops en smartphones.

Naast het plannen van vergaderingen kunt u met ClickUp ook eenvoudig feedback en reacties vastleggen met behulp van de Formulierweergave . Maak enquêtes of vragen met aanpasbare velden en kijk of u beschrijvende of objectieve antwoorden nodig hebt van medewerkers, klanten of andere medewerkers.

ClickUp biedt een groot aantal vergaderingssjablonen voor verschillende scenario's. Hier zijn enkele meningen waar u van zult houden:

Vat vergadernotities in seconden samen met ClickUp AI

ClickUp beste functies

ClickUp beperkingen

AI-functies zijn niet beschikbaar op het gratis plan

Lange leercurve voor de meeste gebruikers omdat het tijd kost om alle functies te verkennen

ClickUp prijzen

Gratis voor altijd

Unlimited : $7/maand per gebruiker

: $7/maand per gebruiker Zakelijk: $12/maand per gebruiker

$12/maand per gebruiker Onderneming: Neem contact op voor prijzen

Neem contact op voor prijzen ClickUp AI is beschikbaar op alle betaalde plannen voor $5 per Workspace-lid per maand

*Alle vermelde prijzen hebben betrekking op het jaarlijkse factureringsmodel

ClickUp beoordelingen en recensies

G2: 4.7/5 (9.100+ beoordelingen)

4.7/5 (9.100+ beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (2.000+ beoordelingen)

2. Google-werkruimte

Via: Google Werkruimte Google Workspace is een innovatieve softwareoplossing die geen introductie nodig heeft! Naast het aanbieden van een gepersonaliseerde e-mail voor je bedrijf, helpt het je productiviteit te verhogen door middel van goed gecoördineerde vergaderingen.

Je kunt virtuele sessies opzetten met de Meet optie van het platform. Voeg mensen toe aan je gesprekken door een code of een link te delen. Als je uitzendt via een livestream, kun je tot 100.000 kijkers toevoegen aan je domein.

Beheerders kunnen Workspace-instellingen configureren om Google Meet de standaardoplossing voor videovergaderen in Google Agenda te maken. Teams kunnen hun dagelijkse agenda toevoegen, deze delen met anderen en herinneringen voor vergaderingen/evenementen ontvangen op hun respectievelijke Gmail-accounts.

Google Workspace biedt ook tools zoals Sheets, Docs en Chat die samenwerking en werklastbeheer efficiënter.

Google Workspace beste functies

Google Ontmoeten voor holdingonline vergaderingen* Uitgebreide lijst met samenwerkingstools

Gebruiksvriendelijke digitale agenda

Ondersteunt live streams

Mogelijkheid om agenda's te delen

Google Workspace beperkingen

Nieuwe gebruikers vinden dit alternatief voor Doodle misschien moeilijk te navigeren

Functies worden vaak verwijderd zonder voorafgaande kennisgeving

Google Workspace prijzen

Business Starter: $6/maand per gebruiker

$6/maand per gebruiker Zakelijk Standaard: $12/maand per gebruiker

$12/maand per gebruiker Zakelijk Plus: $18/maand per gebruiker

*Alle vermelde prijzen hebben betrekking op het jaarlijkse factureringsmodel

Google Workspace beoordelingen en recensies

G2: 4.5/ 5 (40.600+ beoordelingen)

4.5/ 5 (40.600+ beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (1.500+ beoordelingen)

3. Calendly

Via: Calendly Calendly is een online planningssoftware die mensen helpt bij het instellen van virtuele vergaderingen in enkele minuten. Gebruikers kunnen hun agenda's delen en genodigden vragen om een datum en tijd te kiezen op basis van hun beschikbaarheid.

Eenmaal geselecteerd kun je automatisch een e-mail sturen naar de genodigden met verdere details over de vergadering, zoals uitnodigingslinks voor Google Meet. We raden aan relevante titels toe te voegen aan je gesprekken en waarschuwingen in te stellen om voorbereid te zijn op een vergadering.

Calendly biedt aangepaste planningsoplossingen voor vier domeinen:

Technologie Onderwijs Financiële diensten Professionele diensten

Het uitstekende beheer van de software helpt je op te schalen naarmate je organisatie groeit, dankzij een beknopt dashboard voor het delegeren van taken, beheren van gebruikersgroepen en het in bulk toepassen van wijzigingen in vergaderingen.

Calendly beste functies

Handige en eenvoudige planningsfuncties

Stuurt geautomatiseerde e-mails naar ontvangers

Delen van agenda's mogelijk

Meldingen/alerts voor vergaderingen

Uitgebreid beheer

Calendly integreert met meerdere platforms, zoals Salesforce en Zoom

Calendly beperkingen

De belangrijkste functies bieden niet de mate van flexibiliteit die sommige bedrijven nodig hebben

Moeilijk om complexe workflows te bouwen waarbij meerdere afspraken tegelijk worden geboekt

Calendly prijzen

Gratis

Standaard : $10/maand per gebruiker

: $10/maand per gebruiker Team: $16/maand per gebruiker

*Alle vermelde prijzen hebben betrekking op het jaarlijkse factureringsmodel

Calendly beoordelingen en recensies

G2: 4.7/5 (1.900+ beoordelingen)

4.7/5 (1.900+ beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (3.000+ beoordelingen)

4. SurveyMonkey

Via: SurveyMonkey Als u Doodle gebruikt voor enquêtes, is SurveyMonkey een goed alternatief. Als SaaS-tool (Software-as-a-Service) biedt het opties om samen te werken en peilingen te maken voor het afstemmen van schema's, evenementen en werkrotaties.

Stel enquêtes in om te zien hoeveel potentiële deelnemers beschikbaar zijn en kies een tijdstip waarop iedereen kan meedoen. Met SurveyMonkey kun je geautomatiseerde herinneringen sturen naar verwachte deelnemers, zodat ze reageren op de uitnodiging. Als je denkt dat e-mailmeldingen meestal worden genegeerd, kun je ook uitnodigingen voor peilingen versturen via koppelingen of berichten in sociale media.

Bovendien biedt het platform tijdbesparende sjablonen die je kunt gebruiken om formulieren te maken met vooraf geschreven vragen-je kunt ze altijd aanpassen aan jouw situatie.

SurveyMonkey beste functies

Formulieren maken met aanpasbare vragen

Snel plannen met enquêtes

Mogelijkheid om uitnodigingen te versturen via koppelingen en sociale media

Handige sjablonen voor formulieren

SurveyMonkey-beperkingen

Sommige gebruikers hebben gewezen op mogelijke problemen met de privacy van gegevens

Sommige gebruikers zouden willen dat het platform real-time synchronisatie met andere tools bood

Prijzen SurveyMonkey

Teamvoordeel: $25/maand per gebruiker

$25/maand per gebruiker Individueel voordeel: $39/maand

$39/maand Team Premier: $75/maand per gebruiker

*Alle vermelde prijzen hebben betrekking op het jaarlijkse factureringsmodel

SurveyMonkey beoordelingen en recensies

G2: 4.4/5 (18.000+ beoordelingen)

4.4/5 (18.000+ beoordelingen) Capterra: 4.6/5 (9.800+ beoordelingen)

5. Acuïteit Planning

Via: Acuïteit Planning Acuity Scheduling is een plannings- en hulpmiddel voor taakbeheer waarmee je je workflows kunt automatiseren en snel afspraken kunt maken. Geef je genodigden gewoon slots op specifieke dagen en ze kunnen een tijdstip kiezen dat voor hen werkt. Stel automatische herinneringsberichten in die dienen als kennisgevingen voor vergaderingen.

Je kunt je beschikbaarheid ook in realtime aan je klanten laten zien. Dit maakt geautomatiseerd afspraken maken mogelijk omdat ze gemakkelijk afspraken kunnen annuleren of verzetten.

Acuity Scheduling helpt professionals bij het maken van formulieren met aangepaste vragen om feedback vast te leggen of de betrokkenheid van gebruikers te vergroten. U kunt gemakkelijk binnenlandse of internationale betalingen online accepteren met behulp van vertrouwde betalingsverwerkers.

Acuity Scheduling beste eigenschappen

Uitgebreid boeken van vergaderingen en afspraken

Synchroniseert meerdere agenda's

Geautomatiseerde herinneringen

Formulieren met aangepaste vragen

Ondersteunt internationale betalingen

Acuity Planning beperkingen

Video tutorials kunnen nuttig zijn voor nieuwe gebruikers

Beperkte aanpassingsmogelijkheden voor de landingspagina in vergelijking met andere Doodle-alternatieven

Acuity Planning prijzen

Opkomend: $16/maand

$16/maand Groeiend: $27/maand

$27/maand Powerhouse: $49/maand

*Alle vermelde prijzen hebben betrekking op het jaarlijkse factureringsmodel

Acuity Scheduling beoordelingen en recensies

G2: 4.7/5 (390+ beoordelingen)

4.7/5 (390+ beoordelingen) Capterra: 4.8/5 ( 5.000+ beoordelingen)

6. YouCanBookMe

Via: YouCanBookMe YouCanBookMe is een eenvoudig alternatief voor Doodle waarmee u gepersonaliseerde afsprakenpagina's kunt maken voor probleemloos plannen in verschillende tijdzones. Gebruik aangepaste kleuren, tijdschema's, teksten en logo's zodat uw reserveringspagina uw merk vertegenwoordigt en een soepele ervaring biedt aan klanten en teamleden.

Naast het mogelijk maken van individuele en groepsvergaderingen, automatiseert het platform ook de follow-up processen. Als iemand bijvoorbeeld niet komt opdagen, hoef je geen e-mail te sturen om te vragen waarom ze niet konden komen - de planningstool kan dat automatisch voor je doen.

We hielden van de veiligheidsvriendelijke functies van YouCanBookMe, zoals wachtwoordbeveiliging voor boekingspagina's en boekingen op aanvraag.

YouCanBookMe beste functies

Aanpasbare afspraakpagina's

Ondersteunt groepsplanning

Automatiseert follow-ups en herinneringen

Wachtwoord-beveiligde reserveringspagina's

Detecteert tijdzones

YouCanBookMe beperkingen

De bijgewerkte kalender kan integratieproblemen hebben

Kan moeilijk zijn om in te stellen in vergelijking met andere Doodle alternatieven

YouCanBookMe prijzen

Gratis

Betaald plan: $10,80/maand

*Alle vermelde prijzen hebben betrekking op het jaarlijkse factureringsmodel

YouCanBookMe beoordelingen en recensies

G2: 4.7/5 (1.900+ beoordelingen)

4.7/5 (1.900+ beoordelingen) Capterra: 4.6/5 (320+ beoordelingen)

7. HubSpot

Via: HubSpot HubSpot, beter bekend om zijn CRM-mogelijkheden, wordt geleverd met een ingebouwde vergaderplanner om prospects te helpen vergaderplaatsen te boeken. De boekingen worden automatisch toegevoegd aan je planning, allemaal gesynchroniseerd tot in de perfectie met Office 365 en Google Agenda .

Als je een bestaande gebruiker van HubSpot bent, wordt elke nieuwe prospect die een afspraak boekt naadloos toegevoegd aan je database. Dit platform overtreft Doodle door de ondersteuning van round-robin planning dit geeft prospects de flexibiliteit om elke beschikbare vertegenwoordiger te ontmoeten. 👥

HubSpot maakt het mogelijk om je agenda in te sluiten op je hoofdwebsite om beschikbare data aan prospects te tonen. Je kunt de link naar je agenda ook direct delen.

HubSpot beste functies

Integreert en synchroniseert met Office 365 en Google Agenda

Prospects worden toegevoegd aan CRM wanneer ze een vergadering boeken

Integreerbare kalender

Round-robin planning

HubSpot beperkingen

Vereist jaarcontracten, waardoor bedrijven niet halverwege kunnen opzeggen

Kan te duur en ingewikkeld zijn om te gebruiken voor startende bedrijven in tegenstelling tot andere Doodle-alternatieven

HubSpot prijzen

Het platform heeft meerdere prijsniveaus voor verschillende suites - raadpleeg de website voor meer informatie

HubSpot beoordelingen en recensies

G2: 4.5/5 (1.500+ beoordelingen)

4.5/5 (1.500+ beoordelingen) Capterra: 4.5/5 (3.900+ beoordelingen)

8.

Via: Even snel Rally is een andere planning- en samenwerkingstool die het organiseren van evenementen en vergaderingen gemakkelijker maakt. Het helpt je bij het maken van afspraken met aangepaste data, terwijl je op het hoofddashboard afspraken de beschikbaarheid van alle deelnemers kunt zien.

Gebruikers kunnen ook opmerkingen toevoegen met belangrijke notities voor de vergadering. Je kunt al je Rallly-uitnodigingen via één enkele link versturen.

Het platform maakt polls voor vergaderingen heel intuïtief- zodra alle deelnemers hebben gestemd op de poll die je hebt gemaakt, kun je snel de datum en tijd van de vergadering vaststellen met een paar muisklikken prioriteit geven aan welke vergaderingen als eerste moeten worden uitgevoerd.

Rallly beste eigenschappen

Gebruiksvriendelijke tools voor het maken en plannen van evenementen

Eenvoudige stemfunctie voor grote groepen

Zapier-integratie om Rallly te verbinden met populaire kalendertools

Gedeelde evenementpagina's

Rallly beperkingen

Beperkte ondersteuning voor complexe vergaderworkflows

Geen CRM-functies, hoewel veel Doodle-alternatieven in deze lijst die ook niet hebben

Rallly prijzen

Gratis

Pro: $3.5/maand

*Alle vermelde prijzen hebben betrekking op het jaarlijkse factureringsmodel

Rallly beoordelingen en recensies

TrustPilot: 4.3/5 (Minder dan 10 beoordelingen)

9. Jotform

Via: Jotform Jotform is een ander geweldig alternatief voor Doodle waarmee je aangepaste formulieren kunt maken voor meerdere doeleinden, waaronder enquêtes voor vergaderingen. Je hebt toegang tot een aangepaste poll creator en kunt aspecten als locaties, tijden, activiteiten en evenementmenu's aanpassen. Bekijk alle ingediende gegevens in Jotform Tabellen.

Je kunt vergaderformulieren maken met je mobiele apparaat of desktop. De online planningstool ondersteunt offline formulieren maken, waarbij uw voortgang automatisch wordt gesynchroniseerd wanneer u weer online bent. Ontwerp formulieren samen met andere teamleden en pas de bedankpagina's naar wens aan.

Jotform heeft een uitgebreide reeks sjablonen voor vergaderformulieren, waaronder opties voor debriefingsbijeenkomsten en aanwezigheidsformulieren.

Jotform beste eigenschappen

Formulierbouwer zonder code

Integreert met 100+ applicaties

Ondersteunt online betalingen verzamelen op formulieren

Uitgebreide reeks aanpassingen

Offline formulieren bouwen

Jotform-beperkingen

Integraties kunnen soms buggy zijn

Beperkte ontwerpflexibiliteit voor het plannen van vergaderingen

Jotform prijzen

Starter: Gratis

Gratis Brons: $34/maand

$34/maand Zilver: $39/maand

$39/maand Goud: $99/maand

*Alle vermelde prijzen hebben betrekking op het jaarlijkse factureringsmodel

Jotform beoordelingen en recensies

G2: 4.6/5 (4.700+ beoordelingen)

4.6/5 (4.700+ beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (1.600+ beoordelingen)

10. EnquêteParrow

Via: EnquêteParrow SurveySparrow helpt u bij het maken van aanpasbare enquêtes voor al uw zakelijke behoeften. Of u nu feedback van klanten verzamelt of vergaderingen organiseert, u kunt er op rekenen.

Met de functie Terugkerende enquêtes van de tool kunt u eenvoudig formulieren instellen voor terugkerende vergaderingen. U kunt ook aanpassen wanneer herinneringen naar gebruikers moeten worden verzonden.

De formulieren zijn in hoge mate aanpasbaar en indien nodig kun je ze meertalig maken voor een wereldwijd publiek. U kunt vanaf nul beginnen of kiezen uit de lijst van meer dan 500 sjablonen van SurveySparrow.

Survey Sparrow maakt het mogelijk om meerdere subaccounts in te stellen voor klanten van bureaus, waardoor gecentraliseerde facturering mogelijk is vlottere communicatiestromen .

SurveySparrow beste eigenschappen

Terugkerende enquêtes

Sub-accounts voor klanten

Ondersteunt meertalige formulieren

Stuurt herinneringen

SurveySparrow beperkingen

Kan soms traag zijn in vergelijking met andere online planningshulpmiddelen

Een technische handleiding kan nodig zijn om nieuwe gebruikers te ondersteunen

SurveySparrow prijzen

Neem contact op voor prijzen

SurveySparrow beoordeling en recensies

G2: 4.4/5 (1.800+ beoordelingen)

4.4/5 (1.800+ beoordelingen) Capterra: 4.8/ 5 (80+ beoordelingen)

Ontdek ClickUp als uw perfecte alternatief voor Doodle

De Doodle-alternatieven die we hebben besproken, zijn allemaal doordacht gemaakt om het geklets van e-mailherinneringen en Google Agenda-vergaderconflicten te verminderen.

Als u op zoek bent naar een alles-in-één planningstool met belangrijke functies voor het plannen van vergaderingen, het maken van formulieren en CRM, clickUp overwegen ! Met zijn uitgebreide functies beschikt u over indrukwekkende mogelijkheden voor planning en projectbeheer op één enkel platform. 🥳