Calendly vs. Acuity Planning: Welke planningstool is beter?

Onze ochtendschema's zien er misschien anders uit, maar we delen waarschijnlijk de gewoonte om de kalenders te controleren voor de vergaderingen van de dag.

Uit een onderzoek blijkt dat leidinggevenden ongeveer 40% van hun tijd besteden aan het nemen van beslissingen waarvan een groot deel in vergaderingen gebeurt.

Het handmatig plannen van afspraken is echter zeer inefficiënt, gezien het enorme aantal vergaderingen per dag. Stel je eens voor dat je uren heen en weer moet lopen om een tijdstip te vinden dat je goed uitkomt voor een vergadering - complete chaos!

Dat is waar planningstools en apps voor kalenders zoals Calendly en Acuity Scheduling, die het boekingsproces vereenvoudigen.

Maar welke is beter? We zetten de twee tools tegen elkaar af om de winnaar te vinden. Laten we beginnen!

🧠 Fun feit: Netflix heeft ineffectieve vergaderingen aangepakt door de duur ervan te beperken tot 30 minuten. Als resultaat heeft het bedrijf vergaderingen met meer dan 65% verminderd en meer dan 85% van de werknemers ondersteunde de verandering.

Wat is Calendly?

Calendly is een toonaangevende software voor het plannen van afspraken die de coördinatie van vergaderingen vereenvoudigt.

Calendly synchroniseert al je persoonlijke en professionele kalenders waardoor het voor anderen makkelijk wordt om je beschikbaarheid te zien en vergaderingen te plannen. Je houdt de controle en vermijdt dubbele boekingen. Het eenvoudige ontwerp werkt voor individuen en de functies voldoen aan de behoeften van grote ondernemingen, waaronder Fortune 500-bedrijven.

Functies van Calendly

De kracht van Calendly is dat het in je werkstroom past zonder dat je er veel voor hoeft te leren. Dit is wat het je te bieden heeft:

Functie #1: Kalenderintegratie

Calendly synchroniseert met je Google Agenda, Outlook Agenda en Office 365 suite om alles op één plek georganiseerd te houden. Het werkt je beschikbaarheid in alle gekoppelde kalenders in realtime bij, zodat je planningsconflicten kunt vermijden.

Functie #2: Instellingen voor beschikbaarheid

Je kunt je beschikbaarheid aanpassen voor verschillende soorten vergaderingen of teams - van het specificeren van werktijden, het toevoegen van buffers tussen vergaderingen en het aanpassen voor locatie of tijdzone. Het aanpassen van de beschikbaarheid zorgt ervoor dat je vergaderingen alleen boekt als ze beschikbaar zijn, waardoor het plannen voor iedereen overzichtelijker wordt.

samenwerking op afstand efficiënter.

Functie #4: Aangepaste gebeurtenis typen

Je kunt gebeurtenistypes aanpassen aan de behoeften van je organisatie door parameters in te stellen zoals duur, locatie en vereisten voor deelnemers. Je kunt gebeurtenistypes maken voor één-op-één sessies, groepssessies of webinars. Voeg formulieren of vragen toe om de nodige informatie te verzamelen voor de vergadering, en stroomlijn zo het planningsproces.

Functie #5: Geplande koppelingen delen

Calendly laat je een persoonlijke link genereren die je kunt delen met clients en leden van je team of op je website kunt plaatsen. Deze link geeft anderen direct toegang tot jouw beschikbare tijdslots, waardoor e-mails heen en weer overbodig worden. Iedereen kan gemakkelijk een vergadering boeken op basis van jouw beschikbaarheid, wat tijd bespaart en de efficiëntie van de planning verbetert.

Calendly prijzen

Gratis

Standaard: $12/zetel/maand

$12/zetel/maand Teams : $20/zetel/maand

: $20/zetel/maand Enterprise:begint bij $15k/jaar

💡Pro Tip: Voeg buffertijden toe tussen vergaderingen om overlap te voorkomen en jezelf een adempauze te gunnen. Non-stop vergaderingen kunnen uw energie uitputten en ervoor zorgen dat u door uitputting essentiële details mist.

Wat is Acuity Scheduling?

Acuity Scheduling is een online afsprakenplanner die verder gaat dan basisplanning.

Het laat genodigden om beschikbare tijd slots te selecteren en stelt u in staat om uw beschikbaarheid te beheren. Het bevat ook client database management, aanpasbare intake formulieren en facturatie. Acuity Scheduling vereenvoudigt het boeken en client interacties voor kleine eigenaren van bedrijven zoals stylisten, coaches en therapeuten.

Functies van Acuity Planning

Acuity Scheduling combineert planning met tools voor het beheren van clients, betalingen en branding, waardoor het ideaal is voor bedrijven die op afspraken gebaseerd zijn.

Functie #1: Aanpasbare planningsopties

Je kunt eenvoudig je beschikbaarheid regelen door specifieke boekingsuren in te stellen, virtuele afspraken of klassen te hosten en persoonlijke tijd af te blokken.

Met Acuity Scheduling kunnen clients boeken op basis van hun voorkeuren, waardoor plannen flexibel en efficiënt is voor één of meerdere locaties.

Functie #2: Geautomatiseerd afspraakbeheer

Ingebouwde automatisering functies voor het maken van afspraken, herinneringen en ontvangstbevestigingen helpen u tijd te besparen. Clients kunnen hun afspraken annuleren of verzetten via online kalenders zonder uw tussenkomst. Ondertussen zorgen geautomatiseerde workflows voor minder no-shows en een soepelere planning.

Beheer taken, gebeurtenissen en deadlines in één kalender met de ClickUp-kalenderweergave

Meer dan alleen een planningstool, ClickUp's kalender weergave is een gecentraliseerde hub voor uw tijd en Taken. In tegenstelling tot Calendly of Acuity Scheduling, die werken als standalone planningstools, integreert ClickUp's kalender met uw opdrachten, projecten en werkstromen.

Aanpasbare filters : Geef gebeurtenissen en taken weer op basis van toegewezen personen, werk prioriteit of deadlines

: Geef gebeurtenissen en taken weer op basis van toegewezen personen, werk prioriteit of deadlines Realtime updates : Houd uw planning dynamisch en nauwkeurig als projecten evolueren, met uw kalender die automatisch wijzigingen weergeeft

: Houd uw planning dynamisch en nauwkeurig als projecten evolueren, met uw kalender die automatisch wijzigingen weergeeft Meerdere weergaven voor de kalender : Schakel tussen dag-, week- of maandweergaven om aan uw planningwensen te voldoen en flexibiliteit te bieden ongeacht de omvang van uw projecten

: Schakel tussen dag-, week- of maandweergaven om aan uw planningwensen te voldoen en flexibiliteit te bieden ongeacht de omvang van uw projecten Kleurgecodeerde items in de kalender : Maak onderscheid tussen gebeurtenissen, taken en herinneringen met behulp van aanpasbare kleuren labels

: Maak onderscheid tussen gebeurtenissen, taken en herinneringen met behulp van aanpasbare kleuren labels Realtime samenwerking : Wijs gebeurtenissen in de kalender of deadlines toe aan leden van het team, die ze in realtime kunnen bijwerken, zodat iedereen op dezelfde pagina zit

: Wijs gebeurtenissen in de kalender of deadlines toe aan leden van het team, die ze in realtime kunnen bijwerken, zodat iedereen op dezelfde pagina zit Integratie met Zoom: Plan vergaderingen en neem er direct aan deel vanuit uw agenda en voeg er relevante project Taken of bestanden aan toe

Door verschillende functionaliteiten zoals notificaties, kalenders, e-mails en werkstromen te integreren in de uitvoering van het project, zorgt ClickUp er effectief voor dat werknemers zich niet langer hoeven te concentreren op het voortdurend controleren van de verschillende technologische mechanismen en zich kunnen concentreren op taken die waarde genereren._

Marianela Fernandez, adviseur waterbehandeling, Eco Supplier Panamá

ClickUp's One Up #2: ClickUp Vergaderingen

Agenda's, aantekeningen en follow-ups koppelen aan Taken met ClickUp-vergaderingen ClickUp Vergaderingen de functies van ClickUp Meetings /%href/ zijn ontworpen om elke vergadering zinvol en bruikbaar te maken voor meer dan alleen het plannen van afspraken. Deze alles-in-één aanpak zorgt ervoor dat vergaderingen niet langer geïsoleerde gebeurtenissen zijn, maar integrale onderdelen van uw werkstroom.

Gekoppelde taken en projecten : Koppel vergaderagenda's direct aan lopende Taken of projecten zodat elke bespreking uitvoerbaar en traceerbaar is

: Koppel vergaderagenda's direct aan lopende Taken of projecten zodat elke bespreking uitvoerbaar en traceerbaar is Sjablonen voor terugkerende vergaderingen : Gebruik aanpasbare sjablonen voor dagelijkse planningen voor wekelijkse vergaderingen van teams of client check-ins om tijd te besparen en consistentie te behouden

: Gebruik aanpasbare sjablonen voor dagelijkse planningen voor wekelijkse vergaderingen van teams of client check-ins om tijd te besparen en consistentie te behouden Uitgebreide aantekeningen voor vergaderingen : Samenwerken aan documenten tijdens vergaderingen en koppel ze aan projecten voor context en accountability

: Samenwerken aan documenten tijdens vergaderingen en koppel ze aan projecten voor context en accountability Actiegerichte follow-ups : Wijs follow-up taken of aantekeningen toe aan specifieke leden van het team tijdens de vergadering, zodat er niets over het hoofd wordt gezien

: Wijs follow-up taken of aantekeningen toe aan specifieke leden van het team tijdens de vergadering, zodat er niets over het hoofd wordt gezien Beheer terugkerende vergaderingen: Plan terugkerende vergaderingen eenvoudig en koppel ze aan grotere doelen of taken, zodat u ze niet handmatig opnieuw hoeft in te voeren

Ook lezen: 15 Beste Dagindeling Apps (Functies, Prijzen)

ClickUp's One Up #3: ClickUp Kalender Planner Sjabloon

/cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2025/01/image-596.png ClickUp kalender sjabloon https://app.clickup.com/signup?template=t-182201221&department=pmo Dit sjabloon downloaden /$$$cta/

De ClickUp kalender sjabloon vereenvoudigt het beheer van complexe planningen door een kant-en-klare structuur te bieden voor verschillende planningsbehoeften.

Marketingcampagne abonnementen : Plan en volg marketingtaken, deadlines en campagnelanceringen, met de mogelijkheid om data direct aan te passen

: Plan en volg marketingtaken, deadlines en campagnelanceringen, met de mogelijkheid om data direct aan te passen Eventcoördinatie : Plan gemakkelijk gebeurtenissen en beheer deadlines, wijs specifieke taken toe aan teamleden en houd de voortgang bij

: Plan gemakkelijk gebeurtenissen en beheer deadlines, wijs specifieke taken toe aan teamleden en houd de voortgang bij Geïntegreerd bijhouden van taken : Koppel geplande kalendergebeurtenissen aan bredere projecttaken, zodat er geen deadlines tussenuit glippen

: Koppel geplande kalendergebeurtenissen aan bredere projecttaken, zodat er geen deadlines tussenuit glippen Het bijhouden van voortgang: Visualiseer het percentage voltooide taken direct in de kalender, zodat u de voortgang in realtime kunt volgen

ClickUp's One Up #4: ClickUp Tijdmanagement

Houd tijd bij, blok uren en beheer werklasten met ClickUp Time Management

Naast de eenvoudige functies voor planning, ClickUp Tijdbeheer biedt een holistische benadering van het beheer van tijd en middelen.

Ingebouwde tijdsregistratie : Houd de tijd bij die aan afzonderlijke taken of projecten is besteed, wat vooral handig is voor het factureren van klanten of het bijhouden van een resourceplanning

: Houd de tijd bij die aan afzonderlijke taken of projecten is besteed, wat vooral handig is voor het factureren van klanten of het bijhouden van een resourceplanning Tijd blokkeren : Wijs specifieke tijdslots toe voor diepgaand werk of vergaderingen, zodat uw dag gestructureerd en gefocust is

: Wijs specifieke tijdslots toe voor diepgaand werk of vergaderingen, zodat uw dag gestructureerd en gefocust is Werklast visualisatie : Geef de werklast en beschikbaarheid van teamleden weer om de planning te optimaliseren en overbelasting van resources te voorkomen

: Geef de werklast en beschikbaarheid van teamleden weer om de planning te optimaliseren en overbelasting van resources te voorkomen Geautomatiseerde herinneringen: Ontvang waarschuwingen voor komende deadlines, vergaderingen of achterstallige taken, zodat u niets mist

ClickUp's One Up #5: ClickUp Calendly Integratie

Synchroniseer Calendly afspraken met ClickUp-taak en projectmanagement via ClickUp Calendly Integratie

Werkt u al met Calendly? Met ClickUp's Calendly integratie kunt u doorgaan met het plannen van uw vergaderingen en deze opnemen in ClickUp's productiviteit ecosysteem.

Taken maken van Calendly boekingen : Genereer automatisch taken in ClickUp wanneer een nieuwe afspraak is gepland in Calendly

: Genereer automatisch taken in ClickUp wanneer een nieuwe afspraak is gepland in Calendly Synchroniseer agenda's : Koppel Calendly gebeurtenissen aan ClickUp's kalender voor een uniforme weergave van alle vergaderingen, taken en deadlines

: Koppel Calendly gebeurtenissen aan ClickUp's kalender voor een uniforme weergave van alle vergaderingen, taken en deadlines Werkstromen automatiseren: Gebruik ClickUp Automatiseringen om follow-up taken of herinneringen te triggeren op basis van Calendly afspraken

Kies ClickUp boven Calendly en Acuity Planning

Calendly en Acuity Scheduling zijn geweldige tools voor afspraken, maar integreren niet in het grotere geheel van productiviteit.

Met ClickUp plant u niet alleen afspraken, maar integreert u ze in een meer holistisch systeem dat integreert met de rest van uw werk. U kunt elke vergadering koppelen aan uitvoerbare taken, elke deadline visualiseren naast uw bredere werklast en elke minuut bijhouden voor maximale efficiëntie.

In tegenstelling tot Calendly en Acuity Scheduling, biedt ClickUp dynamische weergaven van kalenders, ingebouwd sjablonen voor tijdmanagement en integraties die uw planningen verbinden met uw werkstromen.

Als u op zoek bent naar een platform dat niet alleen uw tijd beheert, maar u ook helpt om er meer mee te bereiken, dan is ClickUp de beste keuze. Registreer u gratis voor ClickUp om te beginnen.