Todoist vs. Microsoft To Do: Het taakbeheer dilemma

Je bent bezig met een heleboel projecten en je hebt het gevoel dat je erbovenop zit! Maar op een gegeven moment sneeuwballen je taken onder en raak je de controle kwijt en weet je niet meer wat je Nog te doen had. Een of twee taken (of drie of vier!) glippen door de mazen van het net en de hel breekt los!

Je kunt je niet meer concentreren en je komt maar niet uit de eindeloze cyclus van slecht taakbeheer.

Dit is waar apps voor taakbeheer komen te hulp - ze helpen je je dagen te organiseren, prioriteiten te stellen en deadlines te halen. Twee pareltjes op het gebied van taakbeheer zijn Todoist en Microsoft Nog Te Doen.

Op het eerste gezicht bieden beide apps dezelfde functies-intelligente lijsten om nog te doen voor het organiseren van werk en leven. Maar een nadere beschouwing onthult verschillen in hun mogelijkheden en beschikbare opties.

In dit artikel duiken we diep in de belangrijkste functies van beide apps en bespreken we hun voor- en nadelen, zodat je een kant kunt kiezen in het dilemma Todoist vs. Microsoft en een professional kunt worden in het aanpakken van je belangrijkste Taken. 💪

Wat is Todoist?

Todoist is een populair platform voor het beheren van taken waarmee je lijsten met taken kunt maken om je dagen te structureren en je verantwoordelijkheden in de gaten te houden. Of je het nu voor werk, privé of beide gebruikt, Todoist kan het volgende voor je doen je organisatievaardigheden een boost geven -Het vergemakkelijkt een nauwgezette dagplanning, zodat geen enkele Taak over het hoofd wordt gezien of onbehandeld blijft.

Via: Todoist Enkele van de basisfuncties die je krijgt met Todoist zijn:

Taken snel toevoegen

Instelling van terugkerende taken om routines te creëren

Je taken sorteren in secties

Prioriteitsniveaus kiezen voor je taken, herinneringen aanpassen en deel je lijsten met taken die je nog te doen hebt met collega's (of familieleden of huisgenoten) om ze op de hoogte te houden.

Todoist biedt tientallen integraties, dus je kunt verbinding maken met je e-mail of kalendersoftware en gemakkelijk Taken toewijzen en plannen.

Todoist biedt veel meer dan alleen maar een lijst met taken die je afstreept, en is daarom handig voor iedereen die organisatie en zorgvuldigheid naar een hoger niveau wil tillen. 📈

Todoist functies

Todoist is populair, maar wat maakt dit platform anders dan andere apps voor takenlijsten? Laten we eens kijken naar een aantal opvallende functies.

1. Kanban-borden Kanban-borden zijn populair

agile projectmanagement tools die je helpen je projecten en processen te visualiseren en werkstromen te optimaliseren. Hoewel Todoist geen PM-platform is, is het een hulpmiddel om taken te beheren, herinneringen in te stellen, de activiteit van taken te controleren en nog veel meer. Het erkent de voordelen van Kanban-borden en stelt zijn gebruikers in staat om er voordeel uit te halen.

Via Todist

Net als elke andere app voor to do's kun je met Todoist je taken in de vorm van lijsten bekijken. Laten we zeggen dat je een lijst hebt met de naam "Marketingstrategie" met verschillende categorieën zoals "Ideeën", "Nog te doen" en "In uitvoering" Als je op de drie puntjes rechtsboven in je lijst klikt en "Weergeven als bord" kiest, veranderen de lijst en de categorieën in een Kanban-bord waar de Taken als kaarten worden weergegeven.

Todoist laat je de kaarten verplaatsen met eenvoudige drag-and-drop acties om je processen moeiteloos bij te werken.

2. Sjablonen

Wil je je takenlijsten niet helemaal opnieuw maken? Todoist begrijpt dat je misschien geen tijd hebt of bang bent dat je iets over het hoofd ziet, dus biedt het fantastische sjablonen. Ze worden geleverd met kant-en-klare taken die je kunt aanpassen aan jouw processen.

Het platform wordt geleverd met 60+ sjablonen, verdeeld in verschillende categorieën zoals Marketing & Verkoop, Creatief, Ontwerp & Product en Management. Als je de categorieën niet handmatig wilt doorzoeken, gebruik dan de zoekbalk om het juiste sjabloon te vinden op basis van ingevoerde trefwoorden.

Stel dat je een gebeurtenis aan het plannen bent -Gebruik het sjabloon van Todoist voor het plannen van een evenement dat taken sorteert op basis van wanneer ze voltooid moeten zijn. Je hebt drie categorieën - vóór de gebeurtenis, op de dag van de gebeurtenis en na de gebeurtenis. Elke categorie is onderverdeeld om de organisatie te vergemakkelijken. In het voorbeeld van Voor het evenement heb je subcategorieën zoals Locatie, Catering en Sprekers. Taken van je lijsten afstrepen, dingen Nog te doen krijgen en geniet van het succes van uw gebeurtenis. 🏅

3. Trends in productiviteit bijhouden

Weten hoe productief je in het verleden was, kan je inspireren om door te gaan en waardevol inzicht geven in hoeveel je hebt bereikt. Todoist stelt je in staat om in te stellen doelen voor productiviteit en trends bijhouden om te zien hoeveel je dagelijks en wekelijks bereikt hebt en streaks van doelen bijhouden.

Via Todoist

Met de app kun je ook je activiteitengeschiedenis bekijken, filteren op project of persoon en objectieve gegevens krijgen over de efficiëntie van jou en je team.

Naast het weergeven van het aantal behaalde taken, kun je met Todoist ook de taken zien die je van je lijsten hebt geschrapt. Dit helpt je bij het bijhouden van activiteiten en het visualiseren van paden die leiden naar het voltooien van grote projecten! 🥰

Een andere waardevolle optie is Todoist Karma-it geeft je punten voor het gebruik van geavanceerde functies en het voltooien van taken. Als je competitief bent ingesteld en graag prestaties levert, dan zul je deze functie met gamefunctie geweldig vinden.

Prijzen Todoist

Beginner : Free versie

: Free versie Pro: $4/maand per gebruiker

*De lijst met prijzen heeft betrekking op het jaarlijkse factureringsmodel

Wat is Microsoft nog te doen?

Microsoft Nog Te Doen is een eenvoudige app voor taakbeheer gebaseerd op lijsten met taken. Hiermee kun je je werk opdelen in kleinere, beter beheersbare stukken (taken) en ze een voor een aanpakken tot je je doelen hebt bereikt. ✔️

Via: Microsoft Nog te doen Microsoft Nog te doen kan de perfecte keuze zijn voor gebruikers die op zoek zijn naar simpliciteit. De app kan je helpen om op de hoogte te blijven van je dagen en samenwerken met anderen vanaf het begin, zonder tijd te verspillen aan het leren kennen van de interface.

Het platform is misschien niet voorzien van toeters en bellen, maar voor veel gebruikers is het meer dan genoeg om hun verplichtingen succesvol te beheren. Naast het maken van to-do lijsten, kun je ook deadlines en herinneringen instellen, prioriteiten stellen, categoriseren, bestanden bijvoegen en aantekeningen toevoegen om je organisatie te verbeteren.

Nog te doen-functies van Microsoft

Laten we eens kijken welke functies een ogenschijnlijk eenvoudige app als Microsoft Nog Te Doen zo aantrekkelijk maken.

1. Taken lijsten

Standaard heeft Microsoft Nog Te Doen verschillende functies waarmee je je geplande activiteiten en taken kunt bijhouden.

Via Microsoft

De eerste lijst is Mijn dag, waar je taken vindt die gepland staan voor "vandaag" en de volgende dagen. Het geeft je een algemeen overzicht van je dagelijkse agenda en je kunt sorteeropties gebruiken om taken te rangschikken op basis van factoren zoals belangrijkheid, deadline, eerste letter of aanmaakdatum.

De volgende lijst is Belangrijk, met taken die je als belangrijk hebt gemarkeerd door op de ster aan de rechterkant te drukken. ⭐

De derde lijst is Gepland, waarin u alle taken met een deadline vindt.

De lijst Assigned to me toont alle taken die aan jou zijn toegewezen in de app of Microsoft Planner (de app van Microsoft voor het plannen). Tot slot bevat de Taken lijst al je toegewezen verantwoordelijkheden.

Je hoeft deze lijsten niet te gebruiken-Microsoft Nog te doen laat je je eigen lijsten maken door op de optie Nieuwe lijst te drukken in het menu aan de rechterkant van het scherm.

2. Herinneringen

Stel je voor dat je de app Nog te doen opent en ziet dat je vandaag een belangrijke vergadering hebt. Maar het is 11 uur 's ochtends en de vergadering was om 10 uur. Gelukkig kun je deze nachtmerriescenario's voorkomen door de optie herinneringen in Nog te doen van Microsoft te gebruiken. ⏰

Naast het toevoegen van de deadline voor je taken, kun je herinneringen instellen om je dagen voor te blijven en te voorkomen dat je belangrijke activiteiten mist.

Kies een datum en tijd door een taak te selecteren en de optie Remind me te kiezen in de werkbalk aan de rechterkant van het scherm. Microsoft Nog te doen stuurt op het opgegeven tijdstip een notificatie naar je apparaat en helpt je stress te verminderen, deadlines te halen en je werk te beheren als een professional.

3. Taak instellingen

Microsoft Nog te doen is een eenvoudige app voor taakbeheer, maar biedt verrassend gedetailleerde instellingen voor het organiseren van je interface en lijsten.

Je vindt de instellingen in de rechterbovenhoek van de app - klik op het tandwielpictogram om ze te openen. ⚙️

Je ziet een lijst met instellingen die je kunt aanpassen door de wisselknop om te schakelen. Zo kun je er bijvoorbeeld voor kiezen om nieuwe taken bovenaan te zetten, een voltooiingsgeluid af te spelen of notificaties ter herinnering te sturen.

Van algemene instellingen tot het aanpassen van lijsten en apps, Microsoft Nog te doen geeft je de touwtjes stevig in handen en laat je een ruimte creëren die is afgestemd op jouw planningsbehoeften.

Prijzen van Microsoft Nog te doen

Gratis

Todoist vs. Microsoft Nog Te Doen: Vergelijking van functies

Todoist en Microsoft Nog Te Doen dienen hetzelfde doel: ze helpen je to-do lijsten te maken en taken te beheren om je organisatie en productiviteit te verbeteren. Een favoriet kiezen is niet eenvoudig, dus laten we eens kijken hoe de twee apps zich verhouden op drie cruciale aspecten-integraties, samenwerking en het aanmaken van Taken.

1. Integraties

Verbinding maken met verschillende platforms voor productiviteit, projectmanagement en samenwerking kan de efficiëntie verhogen en extra functies ontsluiten. Zowel Todoist als Microsoft Nog te doen bieden tientallen integratiemogelijkheden om aan je behoeften te voldoen.

Todoist integreert met 80+ apps, gesorteerd in categorieën zoals delen van bestanden en content, tijdsregistratie en spraakassistenten.

Microsoft Nog te doen richt zich, zoals je al raadde, meer op integraties binnen het Microsoft ecosysteem. Je kunt het moeiteloos verbinden met apps zoals Outlook, OneDrive en Microsoft Teams .

Zowel Todoist als Microsoft Nog te doen kunnen verbinding maken met Zapier en zo de deur openen naar duizenden software-integraties.

Er is geen duidelijke winnaar op dit veld. Microsoft Nog te doen is misschien de beste oplossing als je al met apps van Microsoft werkt. Maar als je meer veelzijdigheid wilt, lijkt Todoist de betere keuze.

2. Opties voor samenwerking

Als je in een team werkt, zul je rente hebben op opties die samenwerking en communicatie bevorderen.

Todoist biedt een heleboel van deze functies, waaronder functies als het becommentariëren van taken, moeiteloze taakdelegatie en bijhouden. Het bevordert een samenwerkingsvriendelijke omgeving waarin je de productiviteitstrends van elk teamlid kunt volgen en deze informatie kunt gebruiken voor toekomstige planningen beheer van werklast .

Microsoft Nog Te Doen daarentegen blinkt niet uit op dit gebied. Hoewel je taken kunt toewijzen aan specifieke leden van het team, is het proces een beetje tijdrovend. Je kunt aantekeningen achterlaten bij elke Taak, maar je kunt geen opmerkingen toevoegen, wat een vlotte samenwerking en communicatie in de weg kan staan.

Todoist neemt de taart in samenwerkingsfuncties: het is geschikt voor kleine en grote teams en laat je trends en patronen volgen. Microsoft Nog Te Doen kan daarentegen een goede optie zijn voor individuen en kleinere teams.

3. Functies voor het aanmaken van taken

Je wilt geen app voor takenlijsten die het maken van taken, het hoofddoel, tot een nachtmerrie maakt. Gelukkig is dit bij geen van onze concurrenten het geval - met beide kun je in een paar klikken opdrachten maken. Je kunt ook toegewezen personen, deadlines en prioriteiten toevoegen. Maar er zijn een paar verschillen waar je rekening mee moet houden.

Met Todoist kun je bijvoorbeeld subtaken binnen subtaken maken, terwijl Microsoft Nog Te Doen dat niet doet. Bovendien kun je met Todoist secties maken in je lijsten om taken te ordenen op basis van het gewenste criterium, wat niet mogelijk is in Microsoft Nog Te Doen.

via Todoist

Taakherinneringen zijn een functie die beschikbaar is in beide apps, maar dit is waar Microsoft Nog te doen een klein voordeel heeft. In tegenstelling tot Todoist, dat een abonnement op het Pro Plan vereist om toegang te krijgen tot deze functie, biedt Microsoft Nog Te Doen deze gratis. Het is echter de moeite waard om aan te tonen dat je met het Pro-abonnement van Todoist het extra voordeel krijgt van het gebruik van natuurlijke taal voor de instelling van herinneringen (en andere details van Taken), wat de investering de moeite waard kan maken.

In termen van instelling van prioriteiten met Microsoft Nog te doen kun je een ster gebruiken om taken met een hoge prioriteit te markeren. Todoist stelt je in staat om te kiezen tussen vier prioriteitsniveaus en organiseer uw werkstromen om deadlines met gemak te halen. 💪

Todoist vs. Microsoft Nog te doen op Reddit

Nog te doen Reddit gebruikers over de Microsoft Nog Te Doen vs. Todoist krachtmeting? Laten we eens kijken naar een aantal van hun opmerkingen.

Eén gebruiker vermeldde dat ze gebruik beide maar geef de voorkeur aan Todoist vanwege de geavanceerde opties:

"Ik blijf ertussen rouleren maar mijn voorkeur gaat uit naar Todoist. De opties voor natuurlijke taal en terugkerende taken trekken me erg aan."

Een andere gebruiker gepleit voor Microsoft Nog te doen vanwege de integraties:

"Als je kantoor de 365 suite volledig gebruikt naast planner is de integratie mooi omdat Taken die je krijgt toegewezen via planner naadloos aansluiten."

Ontmoet ClickUp-Het beste alternatief voor Todoist Vs. Microsoft Nog te doen

Kiezen tussen Todoist en Microsoft Nog Te Doen komt vaak neer op een compromis. Aan de ene kant heb je robuuste opties voor Taakbeheer, zij het met een iets gecompliceerdere interface. Aan de andere kant heb je een gebruiksvriendelijke app uit de Microsoft suite, maar geen geavanceerde functies.

Wat als we je vertellen dat je geen genoegen hoeft te nemen? ClickUp-taakbeheer kan het platform zijn waar je naar op zoek bent en het kan je helpen om een organisatie- en productiviteitsniveau te bereiken dat je nooit voor mogelijk had gehouden. Het biedt fantastische opties voor het plannen, organiseren, toewijzen en uitvoeren van taken taken bijhouden terwijl de nadruk ligt op real-time samenwerking .

Dankzij de ongelooflijk diverse functies is ClickUp uitgeroepen tot de Forbes 2023 Cloud 100 -een lijst van de top 100 bedrijven in privé clouds. Laten we eens kijken naar enkele mogelijkheden die het een fantastische Todoist en Microsoft Nog te doen alternatief !

1. ClickUp Documenten

Detectie en bewerking in samenwerkingsverband, toevoegen van opmerkingen en insluiten van koppelingen binnen ClickUp Docs

Taken toewijzen, organiseren en eraan samenwerken wordt eenvoudig met ClickUp Documenten -het unieke platform documentbeheer functie.

Met deze deeloptie kunt u project- en taakgerelateerde documenten maken, bewerken en delen. Of u nu instructies geeft of extra informatie toevoegt voor uw team, ClickUp Docs kan een waardevolle aanvulling zijn op uw arsenaal voor taakbeheer. Laat de leden van uw team de documenten met betrekking tot taken bewerken en in realtime samenwerken, ongeacht de locatie.

Zodra u een document voltooit, kunt u het aan een taak koppelen om de organisatie te verbeteren en uw werkstromen te centraliseren.

Elk element in ClickUp Docs is aanpasbaar, zodat u uw documenten kunt afstemmen op de aard van uw taken en projecten en de algemene teamdynamiek.

2. ClickUp AI

ClickUp AI gebruiken om een projectbriefing te schrijven

Zet je vaardigheden op het gebied van Taakbeheer in overdrive met ClickUp AI . Deze unieke schrijfassistent maakt gebruik van de kracht van kunstmatige intelligentie om je te helpen bij het maken, organiseren en beheren van taken en projecten.

Gebruik ClickUp AI om documenten samen te vatten en er relevante informatie uit te halen op basis waarvan u taken kunt maken en toewijzen. Je kunt nog een stap verder gaan en de tool taken laten genereren action items voor uw documenten en Taken!

Met deze krachtige optie wordt het maken van documenten en Taken een fluitje van een cent. Het kan ideeën genereren en je helpen brainstormen. Je kunt het ook gebruiken als een persoonlijke editor en het je schrijven duidelijker en boeiender laten maken.

ClickUp biedt tal van AI sjablonen om je te helpen "communiceren" met chatbots zoals ChatGPT voor maximale productiviteit. Hoewel de extra functies voor AI niet in de gratis versie van ClickUp zitten, heeft het wel de kracht om je tijd te besparen op voltooide taken en betere communicatie te schrijven.

3. ClickUp Dagelijks sjabloon voor nog te doen lijsten

Gebruik het sjabloon voor de ClickUp Dagelijkse takenlijst om uw taken moeiteloos te beheren

Sjablonen kunnen het beheren van taken sneller en gemakkelijker maken - in plaats van uw takenlijsten vanaf nul op te bouwen, kunt u kant-en-klare invoer gebruiken en tijd besparen wanneer u taken voltooit. ClickUp biedt een indrukwekkende bibliotheek met 1000+ sjablonen en vele draaien rond het beheren van meerdere Taken, organisatie en functies om samen te werken op hetzelfde platform.

De ClickUp sjabloon voor dagelijkse takenlijsten kan de perfecte optie zijn als u op zoek bent naar eenvoudige sjablonen voor projecten zonder franje om u op het juiste spoor te houden.

Dit sjabloon voor taken is een nog te doen lijst met drie subtaken-ochtendroutine, middagroutine en avondroutine. Elke subtaak is verder onderverdeeld in categorieën zoals Boek lezen en Vezelrijk ontbijt eten onder Ochtendroutine. Categoriseer elke Taak en houd strepen bij om je voortgang te bewaken.

Uiteraard is dit dagelijkse checklist sjabloon richt zich meer op je persoonlijke leven dan op werk. Maar je kunt dit snel veranderen, want elk element is aanpasbaar. Vervang de huidige lijsten en subtaken door werkgerelateerde dingen, voeg je teamleden toe, voeg opmerkingen over taken toe, start items van je checklist afhalen en geniet van het gevoel van prestatie! 😎

Vergelijk_ Notion vs Todoist !

ClickUp: Taken jongleren met je ogen Gesloten

Het selecteren van een tool om taken efficiënt te beheren mag geen kwestie van inschikken zijn U verdient het beste en dat is ClickUp!

Met zijn handige opties voor het aanmaken en beheren van Taken, een AI-assistent en 1.000+ integraties en sjablonen kan ClickUp het geheime wapen zijn om uw Taken te volbrengen en uw productiviteit te verhogen. Probeer het gratis abonnement van ClickUp en ontdek de voordelen. 🙌