프로젝트, 목표, 워크플로우를 체계화하는 최고의 planning tools 15선 (2025)

할 일 목록이 당신을 비웃는 것 같다고 느껴본 적 있나요? 아니면 프로젝트 타임라인이 혼돈과 커피에 취한 낙관주의 사이 어딘가에서 제멋대로 움직이는 것 같다고요?

바로 여기에 현대적인 계획 도구가 필요합니다. ClickUp, Asana, monday.com과 같은 협업 플랫폼을 생각해 보세요. 이들은 단순한 디지털 할 일 목록이 아닙니다. AI로 구동되는 이 도구들은 목표 지도, 작업 추적, 타임라인 구축, 워크플로우 관리를 도와줍니다.

제품 출시를 주도하든 내부 운영을 개편하든 , 적합한 tool은 일의 무분별한 확장을 막고 명확성과 통제력을 가져다줍니다.

이 블로그 글에서는 프로젝트 관리자, 팀 리더, 운영 전문가들이 더 스마트하게 플랜하고, 더 효과적으로 조율하며, 목표를 달성하는 데 도움이 되는 15가지 계획 tools를 살펴보겠습니다. 🎯

계획 tool을 선택하는 것은 단순히 가장 예쁜 대시보드를 고르는 것이 아닙니다. 팀의 두 번째 두뇌가 되어줄 tool을 찾는 것입니다. 마감일을 기억하고, 목표를 추적하며, 프로젝트 중간에 갑자기 사라지지 않는 그런 tool 말이죠. 프로젝트 planning tools를 선택하기 전에 반드시 확인해야 할 사항은 다음과 같습니다:

유연한 일정 관리 옵션:* 일을 일별, 주별, 분기별로 지도하여 타임라인, 달력 또는 간트 차트로 관리하며 변화에 따라 유연하게 조정됩니다

작업 명확성과 구조화: 중첩 작업, 의존성, 마일스톤, 마감일을 지원하여 대규모 플랜을 이해하기 쉽게 만들고, 세부 작업이 큰 그림의 목표와 일치하도록 합니다

업무량 및 용량 플랜: 내장된 자원 가시성을 제공하여 누구도 과도하게 배정되거나 유휴 상태가 되지 않도록 보장합니다

스마트 자동화 및 트리거: 규칙 기반 워크플로우에 따라 작업을 자동 할당하고, 알림을 보내거나, 마감일을 조정하여 시간을 절약합니다

팀 가시성 및 협업: 작업과 함께 실시간으로 댓글, 파일 공유, 업데이트, 승인을 가능하게 하여 상태 확인을 줄이고 모든 구성원이 동기화된 상태를 유지합니다

*데이터 제어 및 권한 관리: 기업급 계획 기능을 제공하며, 강력한 관리자 설정, 사용자 역할, 감사 로그 및 규정 준수 준비가 완료된 보안 기능을 포함합니다

사용 중인 plan tool이 이 조건들을 충족한다면, 축하합니다—진정한 필수 tools를 찾으셨습니다. 이제 실제로 기준을 충족하는 tools가 무엇인지 살펴보겠습니다.

clickUp의 소프트웨어 평가 방식 저희 편집팀의 투명하고 연구 기반이며 공급업체 중립적인 프로세스를 따르므로, 추천 내용이 실제 제품 값을 바탕으로 함을 믿으셔도 됩니다. ClickUp에서 소프트웨어를 검토하는 방법에 대한 상세한 안내입니다.

최고의 프로젝트 플랜 tools를 엄선했습니다. 👇

1. ClickUp (협업 공간에서 맞춤형 목표, 타임라인, 작업을 위한 최적의 도구)

ClickUp 보기에 작업을 시각화하세요 ClickUp의 다양한 보기를 활용하여 원하는 방식으로 일을 시각화하세요

ClickUp 프로젝트 관리 소프트웨어는 세계 최초의 통합 AI 작업 공간입니다. 프로젝트, 지식, 채팅을 한곳에 결합하여 업무 분산을 해소하며, 더 빠르고 스마트하게 일할 수 있도록 지원하는 AI로 구동됩니다.

네 가지 유연한 ClickUp 보기로 일을 어떻게 볼지 선택하는 것부터 시작하세요.

목록 보기로 ClickUp 작업을 의존성과 마감일과 함께 상세한 형식으로 정리하세요. 보드 보기로 전환하면 맞춤형 카드, 담당자, 스프린트 포인트가 포함된 칸반 레이아웃을 확인할 수 있습니다. 달력 보기는 일자나 주 단위로 공백, 중복, 작업량 문제를 파악하는 데 도움이 됩니다. 타임라인 보기로는 팀 의존성을 유지한 채 작업을 드래그하고 크기를 조정할 수 있습니다.

챔피언처럼 목표 추적하기

일의 완료됨을 계획하는 것과 그 영향력을 추적하는 것은 별개의 문제입니다.

ClickUp 작업들을 활용해 전략적 목표를 직접 설정하고 일상 업무에서 이를 해결하세요. 목표 태스크를 생성하고, 하위 작업과 같은 세부 목표로 분할하거나, 숫자 값이나 참/거짓 조건과 같은 ClickUp 사용자 지정 필드로 세분화하세요. 작업이 완료됨에 따라 자동으로 진행 상황을 추적할 수 있습니다.

ClickUp 작업로 성과를 시각화하세요

예를 들어, 팀 성과를 관리하는 팀 리더는 주간 목표가 포함된 개별 직원 성과 평가 대시보드를 생성할 수 있습니다. 여기에는 10건의 지원 티켓 완료, 3회의 클라이언트 통화 참석, 주간 프로젝트 보고서 제출과 같은 소규모 작업이 포함됩니다.

통합된 AI 지원

구조가 마련되면 ClickUp Brain이 전략적 계획 수립 과정을 가속화합니다. 작업 공간에 직접 통합되어 복잡한 프로젝트의 전체 맥락을 이해합니다.

ClickUp Brain으로 회의 노트 등을 즉시 요약하세요

새로운 프로세스를 구축한다고 가정해 보세요. 수동으로 단계를 작성하는 대신 ClickUp Brain에 다음과 같이 프롬프트할 수 있습니다: ‘원격 채용 직원의 첫 30일 온보딩 플랜을 생성해 주세요.’ 그러면 즉시 단계별 체크리스트가 생성되며, 추천 담당자, 타임라인, 의존성까지 완료됨.

실행 단계에서는 ClickUp Brain이 새 작업, 하위 작업, 심지어 문서까지 생성해 줍니다. 해당 항목들을 적절한 위치에 연결하고 상태, 담당자, 우선순위 같은 필드를 자동으로 채워줍니다.

🎥 시청하기: 고수준 프로젝트 플랜 수립 방법

⚙️ 보너스: 팀을 결집시키고 업무를 원활히 진행해야 할 때 목표, 우선순위, 타임라인을 계획하는 데 ClickUp 프로젝트 플랜 템플릿을 활용하세요.

맞춤형 대시보드를 통한 상세한 보고

플랜이 실행에 옮겨지면, ClickUp 대시보드를 통해 여러 프로젝트 관리 tools의 업데이트를 따로 모으지 않고도 실행 상황을 모니터링할 수 있습니다.

프로젝트 진행을 어떻게 추적할지 궁금하신가요?

이 도구들은 작업, 목표, 시간 추적, 사용자 지정 필드 등에서 실시간 데이터를 가져와 하나의 시각적 인터페이스로 통합합니다. 채용 진행 상황을 감독하거나, 스프린트 속도를 검토하거나, 규정 준수 마일스톤을 추적하고 계신가요? 대시보드를 통해 차트, 테이블, 작업량 보기 또는 작업 목록을 활용하여 필요한 것을 구축할 수 있습니다.

원형 차트 분석 기능이 포함된 ClickUp 대시보드를 활용하여 상태, 우선순위 또는 담당자별로 작업을 실시간으로 추적하세요

예를 들어, 클라이언트 리테이너를 관리 중이라고 가정해 보세요. 클라이언트별 청구 가능 시간을 추적하는 타임시트 카드, 팀 용량을 모니터링하는 워크로드 차트, 현재 진행 속도를 기반으로 초과분을 예측하는 계산 위젯으로 구성된 대시보드를 설정하세요.

🚀 ClickUp의 장점: ClickUp 예시 프로젝트 플랜 템플릿을 사용하면 깔끔하고 체계적인 레이아웃으로 단계, 마일스톤, 마감일을 지도할 수 있습니다. 또한 ClickUp OKR 프레임워크 템플릿을 통해 전사적 목표(Objectives)와 측정 가능한 핵심 성과 지표(Key Results)를 설정할 수 있습니다.

ClickUp 최고의 기능

일과 지식을 연결하세요: ClickUp 문서를 활용해 표준 운용 절차 (SOP), 회의 노트, 프로젝트 개요 , 프로젝트 플랜을 작성하고 체계화한 후, 실행을 위해 해당 문서를 작업에 직접 연결하세요

아이디어를 실행으로 연결하세요: ClickUp 화이트보드를 활용해 워크플로를 시각적으로 브레인스토밍하고, 책임을 할당하며, 아이디어를 작업으로 전환하세요 ClickUp 화이트보드를 활용해 워크플로를 시각적으로 브레인스토밍하고, 책임을 할당하며, 아이디어를 작업으로 전환하세요

*진행 상황 관리: ClickUp Time Tracking으로 청구 가능한 시간을 추적하고, 시간 추정을 설정하며, 프로젝트별 또는 담당자별로 시간 데이터를 보기를 설정하세요

*일상적인 프로세스 자동화: ClickUp 자동화 기능을 활용해 작업 자동 할당, 상태 변경, 업데이트 발송 규칙을 설정하세요. 이를 통해 비즈니스 운영의 수동 작업 이관을 줄일 수 있습니다

*회의 내용을 즉시 요약하세요: ClickUp AI 노트테이커가 통화 내용을 기록하고 키 포인트를 포착하며 실행 항목을 추출해 드립니다

필요한 것을 찾으세요: ClickUp 연결 검색으로 작업, 댓글, 문서, 연동 서비스를 가로질러 검색하여 지연과 작업 전환을 피하세요 ClickUp 연결 검색으로 작업, 댓글, 문서, 연동 서비스를 가로질러 검색하여 지연과 작업 전환을 피하세요

ClickUp의 한도

ClickUp의 기능의 범위와 맞춤형 옵션은 처음에는 부담스러울 수 있습니다

ClickUp 가격 정책

ClickUp 평가 및 리뷰

G2: 4.7/5 (10,000개 이상의 리뷰)

Capterra: 4.6/5 (4,000개 이상의 리뷰)

실제 사용자들은 ClickUp에 대해 어떻게 말하고 있을까요?

이 G2 리뷰가 모든 것을 말해줍니다:

ClickUp은 저희 에이전시의 중추입니다. 프로젝트 관리, 스프린트 계획, 시간 추적, 문서화, 심지어 클라이언트 대상 업데이트까지 모든 것에 활용합니다. 맞춤 설정 기능은 타의 추종을 불허합니다. 자동화, 사용자 지정 필드, 대시보드, AI 응답, 작업 연계 채팅 덕분에 Slack, Notion 등 수십 가지 도구가 더 이상 필요하지 않습니다. 개발자에게는 강력하면서도 클라이언트에게는 직관적인 플랫폼을 찾기란 쉽지 않습니다.

💡 보너스: 다음과 같은 목표를 달성하고 싶다면: ClickUp(ClickUp), 구글 드라이브(Google Drive), GitHub, 원드라이브(OneDrive), 셰어포인트(SharePoint) 및 연결된 모든 앱과 웹을 즉시 검색하여 파일, 문서, 첨부 파일을 위치해 보세요

Talk to Text를 사용하여 음성으로 질문하고, 지시하며, 명령어 일정을 세우세요—어디서나 손을 사용하지 않고

ChatGPT, Claude, Gemini와 같은 프리미엄 외부 AI 모델을 활용하세요. 단일 컨텍스트 기반의 기업용 솔루션으로 플랜 수립에 필요한 맥락과 지능을 제공합니다 ClickUp Brain MAX를 사용해 보세요—여러분의 일을 이해하므로 계획 과정을 진정으로 파악하는 AI 슈퍼 앱입니다. AI tool sprawl을 버리고, 음성으로 일을 처리하고, 문서를 생성하고, 팀 회원에게 작업을 할당하는 등 다양한 작업을 수행하세요.

2. Wrike (시각적 워크플로우 관리에 최적)

via Wrike

Wrike는 팀 효율성을 높이고 복잡한 워크플로우를 간소화하기 위해 설계된 유연한 업무 관리 및 협업 플랫폼입니다. 뛰어난 적응성으로 수동 노력을 줄이는 데 신뢰할 수 있는 선택지입니다.

자원 예약부터 동적 요청 양식에 이르기까지, 속도를 희생하지 않고도 세부적인 플랜 수립이 가능합니다. 플랫폼의 모듈식 접근 방식은 업무 접수 관리, 자원 할당, 실행 추적을 가능하게 합니다.

Wrike 최고의 기능

팀 구조, 용어, 프로세스를 반영한 맞춤형 항목 유형으로 워크플로우를 조정하세요

조건부 논리와 자동 라우팅으로 구동되는 동적 요청 양식으로 프로젝트 인수를 간소화하세요

크로스 태그를 활용해 크로스 기능적 일을 연결하세요. 그러면 작업이 중복 없이 여러 프로젝트에 걸쳐 표시됩니다

AI가 자동으로 하위 작업을 생성하여 대략적인 노트나 프로젝트 아이디어를 체계적인 플랜으로 전환하세요

Wrike의 한도

보기, 필드 및 워크플로우를 맞춤 설정할 수 있는 옵션이 한도입니다

사용자들은 대규모 프로젝트 일이나 대용량 파일 업로드 시 로딩 속도가 느리다고 보고합니다

Wrike 가격 정책

Free

팀: 사용자당 월 $10

비즈니스: 사용자당 월 $25

기업: 맞춤형 가격

Pinnacle: 맞춤형 가격

Wrike 평가 및 리뷰

G2: 평점 4.2/5 (4,400개 이상의 리뷰)

Capterra: 4. 4/5 (2,000개 이상의 리뷰)

실제 사용자들은 Wrike에 대해 어떻게 말하고 있을까요?

G2 리뷰에서 직접 발췌:

Wrike는 설정하기 쉽지만 맞춤형 기능의 한도가 있습니다. 또한 DAM 시스템 Bynder와의 연동은 훌륭하지만, 티켓팅 시스템(ServiceDesk Now)과의 연동 설정은 어려움이 있었습니다

🔍 알고 계셨나요? 마감일이 가까워질수록 사람들의 동기 부여는 종종 약해집니다. 시간이 지남에 따라 비용과 보상에 대한 인식이 변하기 때문입니다. 노력은 훨씬 더 커 보이며 열정은 사라집니다. 연구자들은 이를 '시간에 따른 할인 효과'라고 부르며, 현재의 유혹과 미래의 이익 사이의 줄다리기로 설명합니다.

📚 추천 읽기: 최고의 Wrike 대안 및 경쟁사 도구 테스트 결과

3. Jira (애자일 프로젝트 플랜 및 문제 추적에 최적)

via Atlassian

Jira는 스프린트 기반 타임라인부터 다중 팀 로드맵까지 팀의 계획 스타일에 맞춰 조정됩니다. 이 프로젝트 계획 tool은 큰 목표를 세분화하고, 의존성을 지도하며, 용량을 조정하는 데 도움을 줍니다.

실시간 계획 동기화로 라이브 업데이트가 자동 반영되므로 경영진과 이해관계자는 항상 최신 보기를 확인할 수 있습니다. 실행 속도를 높이기 위해 Jira는 전략적 프로젝트, 크로스-기능적 프로그램 또는 애자일 워크플로우를 위한 다양한 사전 구축된 플랜 템플릿의 범위를 제공합니다.

Jira 최고의 기능

다중 팀을 조정하고, 용량을 추적하며, 프로젝트 간 의존성을 파악하는 고급 로드맵으로 계획을 세분화하세요.

팀 간 의존성 매핑으로 장애 요인을 사전에 파악하고, 플랜을 Confluence 에 통합하여 가시성을 확보하세요.

팀 용량 계획으로 가용성에 맞춰 스프린트를 플랜하여 일이 현실적이고 달성 가능하도록 유지하세요

시나리오 플랜을 통해 다양한 결과를 모델링하여 타임라인, 자원 요구 사항 및 위험 수준을 비교하세요.

Jira의 한도

특정 구성에는 관리 전문 지식이 필요하여 설정 시간이 오래 걸립니다

기본 협업 기능은 한도가 있어 실시간 커뮤니케이션을 위해 외부 프로젝트 관리 소프트웨어가 필요한 경우가 많습니다.

Jira 가격 정책

Free

표준: 사용자당 월 $7.53

프리미엄: 사용자당 월 $13.53

기업: 맞춤형 가격

Jira 평가 및 리뷰

G2: 4.3/5 (6,300개 이상의 리뷰)

Capterra: 4.4/5 (15,000개 이상의 리뷰)

실제 사용자들은 Jira에 대해 어떻게 말하고 있을까요?

리뷰어의 평가를 확인해 보세요:

프로젝트 업데이트 버전을 보관하고 누가 무엇을 변경했는지, 언제 추가된 코멘트를 확인할 수 있다는 점이 마음에 듭니다. 스프린트 계획 수립 시 간편한 드래그 앤 드롭 기능 덕분에 작업이 매우 쉬워지고 시간도 절약됩니다. 하지만 창의적인 워크플로우에는 지나치게 복잡할 수 있다는 점이 아쉬우며, 개발 워크플로우처럼 매끄럽게 운영되었으면 합니다.

📚 추천 자료: 애자일 팀을 위한 최고의 Jira 대체 도구 및 경쟁사

4. Trello (개인 프로젝트용 카드 기반 작업 관리에 최적)

via Trello

Trello는 일상적인 플랜을 시각적이고 유연한 경험으로 바꿔줍니다. 보드, 목록, 카드를 중심으로 구축된 이 도구는 과정을 지나치게 복잡하게 만들지 않으면서도 깔끔하게 일상을 정리할 수 있는 방법을 제공합니다.

이메일 매직으로 이메일을 트렐로에 바로 전달하거나, Slack과 Teams의 메시지를 트렐로 받은 편지함으로 푸시하면 입력 내용을 즉시 실행 항목으로 전환할 수 있습니다. 여기서 아틀라시안 인텔리전스가 요약과 연결된 링크가 포함된 체계적인 할 일 목록으로 변환해 줍니다.

Trello 최고의 기능

내장된 플래너 보기 로 달력을 동기화하고 작업 시간을 블록으로 관리하여 일일 구조를 구축하세요.

반복 작업을 자동화하세요. Butler 로 규칙, 트리거 및 예약된 워크플로우를 설정하세요.

카드 미러링 기능으로 여러 보드에 걸쳐 카드를 복제하여 중복 없이 다양한 맥락에서 공유 일을 추적하세요.

파워업으로 기능을 확장하세요. Trello를 Google 캘린더, Jira, Confluence 같은 tools와 연결합니다.

Trello의 한도

간트 보기 및 기타 기능 이용 시 유료 업그레이드 또는 애드온이 필요합니다.

여러 보드를 동시에 사용할 경우 성능이 현저히 저하됩니다

Trello 가격 정책

10명까지 무료

표준: 사용자당 월 $6

프리미엄: 사용자당 월 $12.50

기업: 사용자당 월 $17.50

Trello 평가 및 리뷰

G2: 4. 4/5 (13,600개 이상의 리뷰)

Capterra: 4.5/5 (23,500개 이상의 리뷰)

실제 사용자들은 Trello에 대해 어떻게 말하고 있을까요?

한 리뷰어는 이렇게 요약했습니다:

저는 특히 Trello의 사용자 친화성을 높이 평가합니다. 직관적인 드래그 앤 드롭 기능 덕분에 작업 관리가 직관적이고 시각적으로 명확해집니다. Trello에는 다양한 기능이 있지만, 고급 프로젝트 추적 측면에서는 다른 프로젝트 관리 애플리케이션에 비해 기능의 숫자가 다소 뒤처지는 경우가 있습니다.*

🔍 알고 계셨나요? '진행 효과'는 행동 속도를 높이고 충성도를 증가시킵니다. 실질적으로 큰 목표를 가시적인 단계로 나누거나, 심지어 미리 시작점을 제공함으로써 동기 부여와 완료율을 크게 높일 수 있습니다.

📚 함께 읽기: 최고의 Trello 대체 도구 및 경쟁사

5. Microsoft Project (Microsoft 생태계 내 자원 관리에 최적)

via Microsoft

이전 명칭 Microsoft Project인 Microsoft Planner는 직관적이고 협업 중심의 인터페이스로 프로젝트 관리를 재정의합니다. Microsoft 365 생태계에 완벽히 통합되어 Teams, Outlook, SharePoint 등 익숙한 플랫폼에서 작업 추적, 팀 협업, 프로젝트 실행을 체계적으로 관리합니다.

이미 Microsoft를 사용 중이라면, 이 작업 관리 소프트웨어는 온보딩 흐름, 크로스-기능적 이니셔티브 또는 IT 운영에 신뢰할 수 있습니다.

Microsoft 프로젝트 최고의 기능

Teams, Outlook, SharePoint 내에서 원활하게 일하며 작업 할당, 마감일 설정, 프로젝트 진행 상황 추적이 가능합니다.

Microsoft Teams 채널에 플래너 보드를 삽입하여 대화를 실행으로 전환하세요

내장된 차트와 일정 보기로 업무량과 마일스톤을 한눈에 파악하여 타임라인을 완벽하게 관리하세요

인사, 운영, 소프트웨어 개발을 위한 목표 설정 템플릿으로 한발 앞서 나가세요

Microsoft 프로젝트의 한도

Planner는 핵심 성과 지표를 추적하기 위한 강력한 보고 대시보드나 작업량 예측 기능을 제공하지 않습니다.

간트 차트, 시간 추적, 작업 의존성 같은 기능은 다른 계획 tools와의 연동이 필요합니다.

Microsoft 프로젝트 가격

Free

플래너 플랜 1: 사용자당 월 $10 (연간 결제)

Planner and Project Plan 3: 사용자당 월 30달러 (연간 결제)

플래너 및 프로젝트 플랜 5: 사용자당 월 $55 (연간 결제)

Microsoft 프로젝트 평가 및 리뷰

G2: 평점 4.2/5 (200개 이상의 리뷰)

Capterra: 4.3/5 (200개 이상의 리뷰)

실제 사용자들은 Microsoft Project에 대해 어떻게 말하고 있을까요?

Capterra의 한 리뷰는 이렇게 표현합니다:

Microsoft 플래너는 숨겨진 보석 같은 tool로, 완전히 클라우드 기반이라 어디서든 사용할 수 있으며 개인용이나 비즈니스 추적에 탁월합니다. 단점은 완료된 작업이 '완료됨' 드롭다운 메뉴에 계속 기록된다는 점인데, 장기간 집중적으로 사용하면 공간이 부족해져 새 항목을 입력할 수 없게 될 수 있습니다.

6. 팀워크 (청구 및 자원 정확성을 통한 클라이언트 프로젝트 전달에 최적)

via TeamWork

서비스 기반 팀을 위해 설계된 TeamWork는 프로젝트 계획과 자원 관리를 통합합니다. 작업량을 시각화하고, 시간을 추적하며, 용량을 예측하여 팀의 처리 능력을 파악하지 못한 상태에서 어떤 프로젝트에도 동의하지 않도록 합니다.

실시간 가용성 보기와 리소싱 히트맵으로 활용도가 낮은 팀원과 과도하게 투입된 팀원을 파악하세요. 그런 다음, 한눈에 파악할 수 있는 대시보드에서 공백, 용량, 휴가 정보를 강조 표시하는 시각적 플래너를 활용해 즉각적으로 업무량 재배치하세요.

TeamWork 최고의 기능

청구 가능한 활용도 추적을 통해 모든 클라이언트 일에서 비효율성을 발견하고 이익 마진을 보호하세요.

AI가 생성한 활용도 요약과 예측 기반 자원 배분 제안을 받아 인력 수요를 선제적으로 관리하세요

임시 또는 예정된 프로젝트의 자원 수요를 예측하기 위해 자리 표시자와 예정된 할당을 활용하세요

드래그 앤 드롭 제어와 내장된 완충 시간을 통해 시간 블록 플랜을 수립하여 장기 및 단기 일을 균형 있게 관리하세요.

팀워크의 한도

재무 및 성과 보고는 에이전시에 맞춤화되지 않아 전략적 플랜 수립의 한도를 초래합니다.

사용자들은 고급 교정 tools와 디자인 전용 소프트웨어와의 더 나은 연동 기능이 필요하다고 불만을 제기합니다.

팀워크 가격 정책

Free

제공: 사용자당 월 $13.99

Grow: 사용자당 월 $25.99

규모: 맞춤형 가격 정책

팀워크 평가 및 리뷰

G2: 4. 4/5 (1000개 이상의 리뷰)

Capterra: 4.5/5 (900개 이상의 리뷰)

실제 사용자들은 TeamWork에 대해 어떻게 말하고 있을까요?

이 G2 리뷰를 확인해 보세요:

제 에이전시 클라이언트 중 다수가 Teamwork.com을 사용하기 시작했고 매우 만족해합니다. 이전에는 엑셀(혹은 이메일)로 프로젝트를 관리했었는데, 이제는 작업, 마감일, 할당 사항 등을 손쉽게 추적할 수 있게 되었습니다. 대부분의 클라이언트는 아직 청구 기능을 사용하지 않고 있는데, 이는 비즈니스에 직접적으로 영향을 미치는 시스템을 도입하는 데 자연스러운 두려움이 있기 때문입니다.

📮 ClickUp 인사이트: 설문조사 응답자의 78%가 목표 설정 과정의 일환으로 세부 플랜을 수립합니다. 그러나 놀랍게도 50%는 전용 tool로 해당 플랜을 추적하지 않습니다. 👀 ClickUp을 사용하면 목표를 실행 가능한 작업으로 원활하게 전환하여 단계별로 달성할 수 있습니다. 또한 코딩 없이 사용 가능한 대시보드는 진행 상황을 명확하게 시각화하여 작업의 진척도를 보여주고, 일에 대한 통제력과 가시성을 높여줍니다. "최선을 바라는 것"만으로는 믿을 만한 전략이 될 수 없기 때문입니다. 💫 실제 결과: ClickUp 사용자들은 번아웃 없이 약 10% 더 많은 일을 처리할 수 있다고 말합니다.

📚 추천 자료: 최고의 팀워크 대안 및 경쟁사

7. Toggl 플랜 (빠르게 변화하는 프로젝트 환경을 위한 가벼운 시각적 플랜에 최적)

via Toggl 플랜

Toggl Plan은 복잡한 스프레드시트를 직관적인 드래그 앤 드롭 방식의 프로젝트 타임라인으로 변환하여 계획 수립을 직관적으로 만들어주는 tool입니다.

프로젝트와 팀 타임라인을 토글(말장난 의도됨)하며, 조기에 용량 문제를 파악하고, 몇 초 만에 작업량을 재배치하세요. 공유 타임라인과 모바일 접근성을 통해 중복되는 프로젝트 간에도 플랜이 명확하게 유지됩니다.

Toggl 플랜 주요 기능

프로젝트, 휴가, 공휴일 전반에 걸친 실시간 팀 가용성을 활용하여 일정 충돌을 발견하고 해결하세요

확대/축소 수준 을 통해 일일 세부사항에서 분기별 개요 및 장기 자원 예측으로 전환하세요

작업이 이동하거나 업데이트될 때, 또는 누군가 당신을 태그할 때마다 이메일 및 앱 내 알림을 통해 실시간으로 정보를 받아보세요

Toggl 플랜 한도

Free Plan에서는 Outlook 캘린더 동기화 및 작업 관리 기능이 제공되지 않아 일부 프리랜서나 소규모 팀의 활용도가 한도됩니다

여러 프로젝트 간 시간을 분배하는 것은 특히 중복되는 작업을 관리하는 사용자에게 어려울 수 있습니다

Toggl 플랜 가격 정책

Free

*용량: 사용자당 월 $6

스타터: 월 $9/사용자당

프리미엄: 월 $15/사용자당

Toggl 플랜 평가 및 리뷰

G2: 4.3/5 (40개 이상의 리뷰)

Capterra: 4.6/5 (100개 이상의 리뷰)

🧠 재미있는 사실: 호손 효과(Hawthorne Effect)는 1958년 헨리 A. 랜즈버거(Henry A. Landsberger)가 1920~30년대 호손 전기 회사(Hawthorne Works Electric Company)의 실험을 검토한 후 명명했습니다. 조명 밝기를 올리거나 내리거나 상관없이 생산성이 증가했으며, 연구가 끝나자 다시 하락했습니다. 이는 근로자들이 더 나은 조명에 반응한 것이 아니라 관찰받는 상황에 반응했음을 의미합니다. 이 심리 현상은 시간 추적에서도 동일하게 작용합니다.

📚 추천 읽기: 시간 추적을 위한 최고의 Toggl 대안

8. Todoist (미니멀한 사용자 경험으로 개인 생산성 및 기본 협업에 최적)

via Todoist

Todoist는 플랜을 핵심으로 압축합니다: 명확한 우선순위, 집중된 실행, 그리고 마찰 없는 진행. 자연어 입력으로 몇 초 만에 작업을 추가하고, 프로젝트나 우선순위에 따라 정리하며, 마감일을 정확히 파악하세요.

이 플랫폼의 차별점은 개인 생산성과 가벼운 팀 협업을 자연스럽게 결합한다는 점입니다. 단독 플랜을 간소하게 유지하거나 작업 할당, 댓글, 파일 공유를 통해 협업자를 참여시킬 수 있습니다.

Todoist 최고의 기능

프로젝트, 라벨 또는 우선순위 수준별로 작업을 그룹화하고 우선순위를 지정하여 다음에 처리할 작업을 완료하세요

섹션과 하위 작업을 활용하여 대규모 프로젝트를 실행 가능한 단계로 분할하세요

일일/주간 작업 연속 기록과 내장된 생산성 점수로 프로젝트 목표를 설정하고 추적하며 진행 상황을 시각화하세요

Todoist의 한도

모바일에서 작업을 취소하는 기능(예: 실수로 완료한 작업) 은 Todoist 대안들에 비해 직관적이지 않습니다

주말 설정은 유연하지 않으며, 달력 연동은 종종 복잡하거나 일관성 없는 표시를 초래합니다

Todoist 가격 정책

Free

Pro: 사용자당 월 $2.5

비즈니스: 사용자당 월 $8

Todoist 평가 및 리뷰

G2: 4. 4/5 (800개 이상의 리뷰)

Capterra: 4.6/5 (2,560개 이상의 리뷰)

💡 전문가 팁: 팀 내 미루는 습관을 줄이려면 정체성 확립부터 시작하세요. Pychyl과 Shanahan의 연구에 따르면 정체성이 보안된 사람들은 미루는 경향이 훨씬 적습니다. 이는 자신이 누구인지 고민하는 데 에너지를 낭비하지 않고, 그 에너지를 업무 완수에 집중하기 때문입니다.

9. MindMeister (협업형 마인드 맵을 활용한 시각적 브레인스토밍 및 플랜 수립에 최적)

via MindMeister

MindMeister는 아이디어를 포착하고 발전시키며 제시하는 방식을 혁신하는 클라우드 기반 마인드맵 tool입니다. 혼자 브레인스토밍을 하거나 고수준 프로젝트 플랜을 수립할 때, 어떤 브라우저나 기기에서든 접근 가능한 직관적인 시각적 맵으로 생각을 구조화하는 데 최적의 선택이 될 수 있습니다.

각 마인드 맵은 중심 아이디어에서 시작하여 연결된 브랜치로 확장되며, 전략 개요 작성, 프로젝트 관리 또는 복잡한 주제 학습에 탁월합니다.

MindMeister 주요 기능

워크플로우에 맞는 드래그 앤 드롭 방식의 보드, 열, 뷰로 맞춤형 플랜을 수립하세요

다양한 플랜 요구에 맞춰 테이블, 칸반, 타임라인, 간트 보기로 즉시 관점을 전환하세요

파일 첨부, 링크, 의존성, 사용자 지정 필드로 작업에 깊이를 더하세요

각 작업이나 항목 내에서 댓글, 멘션, 연결된 업데이트를 활용하여 상황에 맞는 협업을 진행하세요

MindMeister의 한도점

기존 플로우차트 planning tools처럼 워크플로우를 시각화하기 위한 것은 아닙니다

보드 규모가 커지거나 대용량 파일 첨부 파일 및 다중 의존성이 포함될 경우 성능이 저하될 수 있습니다

MindMeister 가격 정책

Free

개인용: 월 $4.50/사용자 (연간 결제)

Pro: 월 $5.50/사용자 (연간 결제)

비즈니스: 사용자당 월 $8.50 (연간 결제)

MindMeister 평가 및 리뷰

G2: 4. 2/5 (30개 이상의 리뷰)

Capterra: 4.6/5 (290개 이상의 리뷰)

🧠 재미있는 사실: 마인드 맵은 분석적 사고와 창의적 사고를 동시에 활성화하여 기억력, 통찰력, 이해력을 향상시킵니다. 이러한 두뇌의 양쪽 반구 활성화가 바로 마인드 맵을 기존의 노트 필기 방식과 차별화하는 요소입니다.

10. Asana (비즈니스 기능 전반에 걸친 일 조정 및 목표 정렬에 최적)

via Asana

Asana를 사용하면 팀 프로세스를 반영한 워크플로우를 설계하고, 명확한 소유권을 가진 작업을 할당하며, 일상 일을 상위 목표와 연결할 수 있습니다.

노코드 자동화와 유연한 프로젝트 플랜 템플릿으로 팀 간 일 완료됨 방식을 쉽게 표준화하세요. 시각적 워크 그래프®가 작업을 전사적 목표와 연결되어 있으므로, 구성원들은 자신이 하는 일뿐만 아니라 그 중요성도 명확히 이해합니다.

Asana 최고의 기능

번들 을 활용해 반복 가능한 워크플로를 설계하세요. 템플릿, 규칙, 양식을 패키징하여 재사용 가능한 시스템으로 구축합니다

작업량 보기 를 활용해 팀 업무량을 균형 있게 조정하세요. 번아웃 발생 전에 용량과 작업을 시각화하고 작업을 재배치할 수 있습니다

목표 를 통해 실시간 진행 상황을 추적하며, 일상적인 실행과 장기 전략을 연계하세요

우선순위 프로젝트에 충분한 자원이 배정되도록 용량 플랜으로 인력 수요를 예측하세요

Asana의 한도

시간 단위의 세분화된 용량 플랜이 부족하여 정확한 자원 배분에 영향을 미침

간트 차트 및 작업량 보기와 같은 고급 전략적 계획 tools은 상위 플랜에서만 이용 가능합니다

Asana 가격 정책

Free

스타터: 월 $13.49/사용자당

고급: $30.49/월(사용자당)

기업: 맞춤형 가격

기업+: 맞춤형 가격

Asana 평가 및 리뷰

G2: 4. 4/5 (11,600개 이상의 리뷰)

Capterra: 4.5/5 (13,400개 이상의 리뷰)

실제 사용자들은 Asana에 대해 어떻게 말하고 있을까요?

이 tool에 대한 G2 리뷰는 다음과 같습니다:

프로젝트를 저장하고 관리를 단순화하며 중앙에서 조정하고 보고 가능한 리소스로 만드는 중앙 집중식 저장소입니다. 프로젝트를 통합할 수 있는 잠재력은 있으나, 복잡한 다중 팀, 상당한 검토 및 승인, 다중 소유자 이전이 필요한 프로젝트의 경우 제공자를 초래합니다.

📚 추천 읽기: 최고의 Asana 대체 도구 및 경쟁사

11. Monday (모듈식 시각적 형식으로 워크플로우 자동화 및 프로젝트 추적에 최적)

via Monday

프로젝트 시작부터 마감일 추적까지, Monday의 색상 코드 보드와 유연한 열을 갖춘 맞춤형 워크플로우는 팀이 플랜을 세우고, 작업을 할당하며, 실행할 수 있는 공유 스페이스를 제공합니다.

이 플랫폼은 직관적인 인터페이스, 드래그 앤 드롭 요소, 프로젝트 관리 템플릿, 수동 일을 줄여주는 자동화 기능을 제공합니다. 플랜 요구사항이 증가함에 따라 Monday는 계층적 작업 구조, 시간 추적, 팀 규모에 맞춰 확장되는 맞춤형 프로젝트 대시보드로 유연하게 대응합니다.

Monday의 최고의 기능들

작업 및 팀 회원별 내장형 시간 추적 기능으로 성과를 관리하세요

작업 보드에 직접 파일 첨부, 댓글, 내장 문서를 추가하세요

ClickUp, Google Drive, Zapier 등 200개 이상의 tools와 연동 가능합니다

Monday의 한도

자동화 작업은 플랜 등급에 따라 한도가 설정되며, 이는 확장성을 제한할 수 있습니다

한 번에 500개 이상의 항목에 대해 대량 이메일(이메일)을 보낼 수 없습니다

Monday 가격 정책

Free

기본: 사용자당 월 $12

표준: 사용자당 월 $14

Pro: 월 $24/사용자

기업: 맞춤형 가격

Monday 평가 및 리뷰

G2: 4.7/5 (13,500개 이상의 리뷰)

Capterra: 4.6/5 (5,000개 이상의 리뷰)

실제 사용자들은 Monday에 대해 어떻게 말하고 있을까요?

G2 리뷰어가 이 피드백을 공유했습니다.

Monday에 대해 제가 좋아하는 점은 정말 많습니다. 워크플로우 생성이나 필요에 따른 자동화, 맞춤형 앱을 위한 초고속 통합 등... 하위 항목으로 무언가를 처리해야 할 때가 있었지만, 제한된 작업 기능 때문에 우회 방법을 찾아야 했습니다.

🎥 시청하기: 프로젝트 플랜을 위한 ClickUp 화이트보드 활용법

📚 추천 읽기: 최고의 monday.com 대안 및 경쟁사

12. Zoho Projects (맞춤형 작업 로직으로 엔드투엔드 프로젝트 실행에 최적)

via Zoho 프로젝트

Zoho Projects는 가시성, 자동화, 실용적인 협업을 중시하는 기획자를 위한 솔루션입니다. 간트 차트는 작업 지연이 눈덩이처럼 불어나기 전에 미리 파악할 수 있게 도와줍니다. 타임시트는 청구 가능한 시간을 실시간으로 기록하고 Zoho Invoice와 동기화되므로, 팀은 관리자 업무가 아닌 본업에 집중할 수 있습니다.

또한 AI와 자연어 검색을 활용해 모든 정보를 찾아내며 전 세계 팀 간의 동기화를 원활하게 합니다. Zia Translate는 70개 이상의 언어로 자동 번역을 제공하여 언어 장벽을 허물어 진정한 글로벌 팀에 최적화되어 있습니다.

Zoho 프로젝트 주요 기능

Blueprints 로 맞춤형 워크플로를 구축하세요. 조건부 자동화, 역할 기반 작업 및 알림을 지원합니다.

Zia 의 AI 기반 제안 및 상태 업데이트를 받아보세요. 내장된 이 어시스턴트는 메트릭, 인사이트, 스마트 검색을 제공합니다.

작업 전환 로직을 통해 승인 단계를 할당하고 필드 업데이트를 자동화하여 업무 인계를 간소화하세요.

Zoho 프로젝트의 한도

템플릿 맞춤형 기능이 한도이며, 특히 유사한 프로젝트를 다수 관리할 때 더욱 그렇습니다.

팀이 모든 기능을 효과적으로 완전히 도입하고 활용하려면 광범위한 교육이 필요합니다.

Zoho 프로젝트 가격 정책

Free

맞춤형 가격 책정

Zoho 프로젝트 평가 및 리뷰

G2: 4. 3/5 (400개 이상의 리뷰)

Capterra: 4.5/5 (800개 이상의 리뷰)

실제 사용자들은 Zoho Projects에 대해 어떻게 말하고 있을까요?

G2의 한 Zoho 사용자는 이렇게 말했습니다:

Zoho Projects는 깔끔한 인터페이스와 다양한 범위의 맞춤 설정 기능을 두각을 나타냅니다. 작업 추적, 기록된 시간, 팀 협업 tools가 잘 통합되어 프로젝트 관리가 더욱 체계적이고 효율적으로 이루어집니다. 다만, 특히 신규 사용자의 경우 모든 기능을 깊이 있게 활용하려면 약간의 학습이 필요합니다. 일부 통합 기능은 추가 설정이나 안내가 요구됩니다.

13. TeamGantt (직관적인 간트 일정 관리와 실시간 협업에 최적)

via TeamGantt

TeamGantt의 드래그 앤 드롭 인터페이스로 작업 의존성, 마일스톤, 기준선 비교까지 완료된 세련된 프로젝트 타임라인을 단 몇 분 만에 생성하세요.

간트 차트, 칸반 보드, 달력, 목록 간 전환이 가능합니다. 내장된 작업량 균형 조정, 비용 추적, 핵심 경로 분석 기능으로 현실적인 납기 타임라인을 유지하고 팀의 집중력을 높일 수 있습니다.

TeamGantt 최고의 기능

기준선 보고서를 활용해 예측과 실제 성과를 비교하고, 지연이 확대되기 전에 미리 파악하세요.

예산 추적이 가능한 비용 반영 일정 관리로 작업이 변화함에 따라 재정적 목표를 유지하세요

실시간 리소스 탭을 활용해 팀 가용성을 모니터링하고 번아웃 없이 작업을 할당하세요

AI 프로젝트 플랜 생성기로 완벽하게 구조화된 WBS 플랜을 생성하고 작업 공간에 바로 업로드하세요

TeamGantt의 한도점

한도 의존성 제어는 느슨하게 연결된 작업 간 업데이트 자동화를 어렵게 만듭니다

소규모 팀에게는 기능이 과다하여 온보딩 과정에서 TeamGantt 대안들에 비해 활용도가 떨어질 수 있습니다.

TeamGantt 가격 정책

Free

Pro: 사용자당 월 $59

무제한 모든 것: 맞춤형 가격 정책

TeamGantt 평가 및 리뷰

G2: 4. 8/5 (800개 이상의 리뷰)

Capterra: 4.6/5 (200개 이상의 리뷰)

💡 전문가 팁: 예상치 못한 지연을 대비해 담당자를 지정하지 않은 가상의 완충 작업(예: '테스트 완충 작업' 또는 'Slack 검토')을 추가하세요. 이렇게 하면 사소한 지연이 발생해도 전체 타임라인이 틀어지지 않도록 흡수할 수 있습니다.

14. Airtable (유연한 데이터베이스와 보기를 통한 체계적인 프로젝트 플랜에 최적)

via Airtable

Airtable은 스프레드시트와 데이터베이스의 하이브리드 활용을 통해 계획에 체계성과 유연성을 부여합니다. 상호 연결된 테이블로 구성된 베이스 구축을 통해 프로젝트 플랜 수립, 자원 배분 관리, 워크플로우 조직화가 가능하며, 작업, 팀, 클라이언트 또는 마일스톤을 연결할 수 있습니다.

사용자 지정 필드, 레코드 간 관계 설정, 실시간 업데이트 기능을 통해 모든 유형의 프로젝트 플랜에 대한 신뢰할 수 있는 정보의 원천을 손쉽게 구축하세요.

Airtable 최고의 기능

AI 앱 빌더 로 프로젝트 플랜을 즉시 앱으로 전환하세요. 구조화된 데이터를 대화형 플랜 tools로 변환합니다.

실시간 조건에 따라 작업 실행 또는 업데이트를 트리거하는 AI 에이전트 로 의사 결정을 자동화하세요

HyperDB를 활용하여 방대한 플랜 데이터셋을 처리하세요. Snowflake, Databricks 같은 플랫폼의 수백만 레코드를 연결합니다

Airtable의 한도

대용량 데이터와 다중 연결된 테이블이 있는 대규모 또는 복잡한 데이터베이스에서는 성능이 저하될 수 있습니다

데이터 내보내기가 특히 필드 병합이나 구조화된 데이터 내보내기 시 불편합니다

Airtable 가격 정책

Free

팀: 사용자당 월 $20 (연간 결제)

비즈니스: 사용자당 월 $45 (연간 결제)

기업: 맞춤형 가격

Airtable 평가 및 리뷰

G2: 4.6/5 (2,900개 이상의 리뷰)

Capterra: 4.7/5 (2,100개 이상의 리뷰)

실제 사용자들은 Airtable에 대해 어떻게 말하고 있을까요?

실제 사용자의 짧은 후기:

에어테이블(Airtable)은 스프레드시트의 간편함과 앱 같은 기능을 결합한 탁월한 데이터 저장소로, 다양한 사용 사례에 매우 유연하게 대응합니다. 다만 대규모 데이터셋을 다루는 프로젝트에는 적합하지 않을 수 있습니다. 필요에 따라 레코드 한도가 병목 현상이 될 수 있기 때문입니다.

📚 함께 읽기: 최고의 Airtable 대안 및 경쟁사

15. Miro (브레인스토밍 및 의견 조율을 위한 실시간 화이트보드에 최적)

via Miro

미로는 조직을 역동적이고 시각적이며 협업적인 프로세스로 전환하는 프로젝트 플랜 소프트웨어입니다. 원격 및 크로스-기능 팀에 탁월한 tool입니다.

무한한 캔버스를 통해 아이디어를 시각화하고, 워크플로우를 체계화하며, 이해관계자를 실시간으로 조정하세요. 드래그 앤 드롭 tools, 템플릿, AI 지원 기능으로 플랜을 구조화하고 개념을 연결하며 아이디어 구상에서 실행까지 더 빠르게 진행할 수 있습니다.

Miro 최고의 기능

AI 기반 제안으로 플랜 세션 중 관련 아이디어를 자동 연결하세요

애자일 프로젝트 플랜 , 회고, 마인드 맵, 팀 협업에 특화된 수백 가지 템플릿 중에서 선택하세요

AI 하이라이트와 실행 항목으로 복잡한 플랜 보드를 즉시 요약하다

실시간 댓글, 반응, 편집 기능을 통해 팀 회원과 실시간으로 협업하세요

Miro의 한도

MacOS에서의 파일 접근은 직관적이지 않아 로컬 자산을 위치하거나 관리하기 어렵습니다

이미지 연결된 링크는 동적으로 업데이트할 수 없어, 플랜에서 자주 변경되는 시각 자료를 사용할 때 한도가 됩니다

Miro 가격 정책

Free

스타터: 월 $10/사용자당

비즈니스: 사용자당 월 $16

기업: *맞춤형 가격

Miro 평가 및 리뷰

G2: 4.7/5 (7,900개 이상의 리뷰)

Capterra: 4.7/5 (1,600개 이상의 리뷰)

🔍 알고 계셨나요? 1995년 토니 부잔이 대중화한 마인드 맵은 뇌의 자연스러운 사고 방식을 활용하여 기존 노트보다 정보를 더 쉽게 기억할 수 있게 합니다. 색상, 이미지, 시각적 단서를 활용하면 기억력을 향상시키고 아이디어 간의 연결을 한눈에 파악하는 데 도움이 됩니다.

📚 추천 읽기: 최고의 Miro 대안 및 경쟁사

