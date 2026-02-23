Come utilizzare il project management con Scrum per i team moderni

La posta in gioco per la consegna dei progetti non è mai stata così alta. 🤯

Un concorrente lancia una nuova funzionalità/funzione martedì e i tuoi utenti se la aspettano nella tua interfaccia utente entro venerdì. I clienti inseriscono piccole modifiche a metà progetto che col tempo si accumulano, allargando l'ambito del progetto oltre limiti realistici.

Anche i team interni non sono statici: gli sviluppatori passano da un team all'altro, i titolari chiave se ne vanno (portando con sé il know-how aziendale) o il contratto di un libero professionista termina improvvisamente.

Mentre le sequenze si accorciano, la pressione per consegnare progetti di qualità non fa che aumentare. ⏳

Per gestire tutto questo, hai bisogno di un sistema veloce, che ti permetta di cambiare rotta in un attimo e che mantenga i membri del team perfettamente sincronizzati. Ecco perché i team moderni vivono e respirano il project management con Scrum.

Che cos'è e come si utilizza concretamente per gestire progetti complessi? Scopriamolo!

Cos'è il project management con Scrum?

Scrum è un framework Agile per la gestione di progetti complessi, che li suddivide in parti più piccole e gestibili.

Invece di lavorare senza sosta su un intero progetto per mesi, i team Scrum operano in cicli di 1-4 settimane chiamati sprint, concentrandosi su una singola parte.

Alla fine di ogni sprint, consegni le funzionalità completamente finite agli stakeholder e utilizzi il loro feedback per adeguare le priorità per lo sprint successivo.

Questo approccio consente di adattarsi rapidamente ai cambiamenti dei requisiti del progetto, previene il burnout dei membri del team e allinea il prodotto finale alle aspettative dei clienti.

📌 Esempio: Immagina di stare sviluppando un'app per la consegna di cibo a domicilio. Nel primo sprint di due settimane, gli sviluppatori realizzano un'interfaccia semplice che permette agli utenti di visualizzare il menu di un singolo ristorante ed effettuare un ordine. Alla fine di questo sprint, gli stakeholder esaminano la funzionalità/funzione e si rendono conto che l'interfaccia utente è poco intuitiva. Dai immediatamente la priorità alla correzione dell'interfaccia nel prossimo sprint, piuttosto che attenerti al piano originale di integrare Google Maps.

Perché i team scelgono il framework Scrum

Il project management tradizionale, spesso chiamato Waterfall, si basa su un piano rigido e lineare. Si raccolgono tutti i requisiti in anticipo, si dedicano mesi allo sviluppo e si vede il prodotto finito solo alla fine.

È una scommessa ad alto rischio. Se il mercato cambia o gli obiettivi degli stakeholder mutano a metà strada, tutto quel tempo e quel budget andranno semplicemente in fumo.

La metodologia Scrum, d'altra parte, promuove lo sviluppo iterativo. Sposta l'attenzione dal seguire ciecamente un piano alla creazione effettiva di valore aziendale.

Ecco perché il processo Scrum è importante per il tuo team:

Risposta più rapida ai cambiamenti: cicli brevi consentono di adattarsi immediatamente per stare al passo con i nuovi requisiti o le tendenze del mercato

Priorità dinamica dei prodotti: Rivaluta Rivaluta il tuo product backlog all'inizio di ogni sprint. Questo garantisce che i tuoi sviluppatori lavorino sempre sulle funzionalità/funzioni di maggior valore che generano il massimo impatto

Consegna incrementale: gli utenti non devono aspettare mesi per un rilascio "big bang". Pubblicando aggiornamenti funzionali ogni poche settimane, metti a loro disposizione strumenti utilizzabili più rapidamente e ottieni un ritorno sull'investimento immediato

Miglioramento continuo: i controlli di qualità sono integrati in ogni ciclo. I test vengono effettuati tempestivamente e con frequenza, in modo da individuare le funzionalità/funzioni difettose prima che si trasformino in costosi disastri

Ambiente collaborativo: la trasparenza del lavoro in tempo reale e la chiara definizione dei ruoli mantengono alto il morale del team e garantiscono una comunicazione fluida

Maggiore soddisfazione dei clienti: quando i clienti vedono i progressi ogni due settimane e si rendono conto che il loro feedback influisce realmente sul prodotto, la fiducia sale alle stelle

👀 Lo sapevi? Il termine “Scrum” deriva dal rugby. Proprio come una squadra di rugby si riunisce per rimettere la palla in gioco, un team Scrum lavora in una formazione compatta e coordinata per portare avanti un progetto attraverso lo sforzo collettivo. tramite World Rugby

Ruoli chiave in Scrum (e cosa fanno effettivamente)

Un team Scrum è un piccolo gruppo interfunzionale (di solito composto da dieci persone o meno). Insieme, i membri del team possiedono tutte le competenze necessarie per portare a termine il progetto, tra cui strategia di prodotto, progettazione, sviluppo, collaudo e consegna.

Ogni team Scrum è composto da tre ruoli fondamentali, responsabili di portare avanti il lavoro:

Il Product Owner (PO)

Il Product Owner è responsabile dell'esito positivo del progetto dal punto di vista aziendale. Funge da ponte principale tra gli stakeholder (come i clienti o i dirigenti aziendali) e il team.

Il loro compito principale è gestire il product backlog, decidendo quali funzionalità/funzioni sono più importanti e stabilendo l'ordine in cui il team le sviluppa.

Lo Scrum Master

L'efficacia di un team Scrum dipende direttamente dallo Scrum Master. Il suo obiettivo è guidare i team e garantire che tutti si attengano alla teoria Scrum, ai valori Scrum e ai principi Agile.

Lo fanno organizzando riunioni Scrum, aiutando il Product Owner a gestire il backlog e risolvendo gli ostacoli — come una licenza software in ritardo o una dipendenza da un altro team — in modo che gli sviluppatori possano rimanere concentrati.

📚 Per saperne di più: Una giornata tipo di uno Scrum Master: ruolo e responsabilità

Il team di sviluppo

Si tratta di un gruppo interfunzionale di professionisti (sviluppatori, designer, addetti al controllo qualità, redattori). Essi prendono gli elementi dal backlog e li trasformano in un incremento funzionale del prodotto entro la fine del ciclo.

I membri del team Scrum sono auto-organizzati. Capiscono come trasformare i requisiti del Product Owner in un prodotto funzionante senza essere microgestiti ogni giorno.

⭐ Bonus: In Scrum, gli artefatti sono le registrazioni del tuo lavoro che rendono visibile lo stato di avanzamento del progetto. Forniscono a tutti una fonte condivisa di informazioni su ciò che devi realizzare, ciò che è in corso e ciò che è stato completato. Esistono tre tipi di artefatti Scrum: Product backlog: l'elenco delle cose da fare principale. Include tutte le funzionalità/funzioni, le correzioni di bug e gli aggiornamenti necessari per il prodotto. Finché il prodotto esiste, questo elenco non è mai veramente completo

Sprint backlog: l'elenco specifico delle attività da fare per lo sprint in corso. Contiene i compiti che il team si è impegnato a portare a termine in questo momento e il piano su come realizzarli

Incremento: Si tratta del lavoro effettivamente prodotto. È la somma di tutte le attività completate durante uno sprint che sono in uno stato utilizzabile

🧠 Curiosità: Nel febbraio 2001, 17 “anarchici organizzativi” hanno tenuto una riunione nella località sciistica di Snowbird, nello Utah, per trovare un modo migliore di lavorare. Hanno trascorso tre giorni sciando, mangiando e discutendo. Il risultato è stato il “Manifesto Agile”, un documento che ha dato priorità alle persone rispetto ai processi e ha cambiato per sempre il mondo aziendale.

Come gestire il project management di un progetto con Scrum (passaggio dopo passaggio)

Gestire un progetto con Scrum significa seguire un ciclo strutturato progettato per garantire consegne costanti e miglioramenti continui

Di seguito, analizziamo tutti i passaggi necessari per un'implementazione con esito positivo di Scrum.

⭐ Bonus: Continua a leggere per scoprire come il software di project management agile di ClickUp semplifica ogni passaggio e ti aiuta a creare un'organizzazione incentrata su Scrum.

Passaggio 1: Crea e dai priorità al tuo product backlog

Inizia definendo l'obiettivo generale o la visione del prodotto. Ogni elemento che aggiungi al backlog dovrebbe supportare direttamente questo obiettivo.

Per raccogliere gli elementi del product backlog, raccogli informazioni da fonti chiave come:

Feedback dei clienti: identifica nuove funzionalità e punti critici attraverso interviste agli utenti, ticket di assistenza e sondaggi

Richieste degli stakeholder: Raccogli i requisiti aziendali di alto livello dalla dirigenza, dal reparto commerciale o dal reparto marketing

Approfondimenti dal punto di vista del team di sviluppo: Individua il debito tecnico, gli aggiornamenti infrastrutturali necessari o i miglioramenti architetturali

Analisi della concorrenza: Monitora i cambiamenti nel settore e il lancio di nuove funzionalità/funzioni da parte dei concorrenti

Successivamente, suddividi le funzionalità complesse in parti più piccole (ovvero le user story). Per mantenere la tua pianificazione realistica, stima il lavoro richiesto per ogni story sulla base dei risultati passati e effettua una valutazione della sua complessità utilizzando gli story point.

🎥 Scopri come puoi utilizzare l'IA per creare le tue user story:

Una volta che il tuo product backlog è pronto, classificalo da 1 a n, dove 1 rappresenta la tua massima priorità. In questo modo ti assicuri di inserire sempre le attività giuste in ogni sprint.

🔔 Promemoria: Non dimenticare di sistemare il tuo backlog alla fine di ogni ciclo di sprint. In altre parole, rimuovi il lavoro completato e riduci la priorità degli elementi man mano che emergono attività più recenti e importanti.

🦄 Come ti aiuta ClickUp

Sebbene Scrum semplifichi il project management, la creazione di un product backlog è di per sé caotica.

Le richieste provenienti da più team e stakeholder si accumulano rapidamente. Poiché tutti ritengono che la propria richiesta sia la più urgente, stabilire le priorità può sembrare impossibile. 🙄

ClickUp, il primo spazio di lavoro AI convergente al mondo, risolve questo problema con strumenti che automatizzano e semplificano ogni aspetto della gestione del backlog.

Usa i moduli personalizzati di ClickUp per condurre sondaggi interni o tra gli utenti

Per cominciare, usa i moduli di ClickUp per raccogliere le richieste di funzionalità. Ogni invio di modulo crea automaticamente un'attività nel tuo backlog, con campi come fonte, segmento di clientela e area di prodotto compilati automaticamente. Questo mantiene il processo di raccolta delle richieste chiaro e strutturato.

Puoi anche trasformare manualmente ogni idea del backlog in un'attività di ClickUp su cui gli sviluppatori possano lavorare. Suddividile in attività secondarie, aggiungi descrizioni dettagliate, utenti, osservatori, date di scadenza e campi personalizzati, in modo che tutto il contesto rimanga in un unico posto.

Imposta i punti dello sprint nelle attività di ClickUp per calcolare la complessità del backlog

Aggiungi i punti dello sprint e la durata stimata a ciascuna attività per valutarne la complessità. Puoi sommare i punti delle attività secondarie per vedere il lavoro richiesto per una funzionalità/funzione, rendendo più facile riordinare il tuo backlog.

A proposito di priorità: usa le etichette di priorità di ClickUp con codice colore per contrassegnare le funzionalità/funzioni che richiedono attenzione prioritaria. Ad esempio, Urgente (rosso), Alta (arancione), Normale (blu) o Bassa (grigio).

🚀 Il vantaggio dell'IA di ClickUp AI: rendi la gestione del backlog più veloce e intelligente utilizzando ClickUp Brain, l'assistente IA nativo della piattaforma. Estrae informazioni direttamente dalle tue attività e dai dati storici, così potrai dedicare meno tempo all'ordinamento del backlog e più tempo alle decisioni strategiche. Poni domande relative all'area di lavoro di ClickUp, ai sprint e ai progetti per ottenere risposte contestualizzate da ClickUp Brain Ecco come Brain aiuta a stabilire le priorità degli elementi del backlog: Suggerisci le priorità delle attività: chattare con Brain usando un linguaggio semplice per identificare le funzionalità urgenti o di alto livello. Chiedi qualcosa del tipo: “Suggerisci le cinque attività più importanti dall’elenco A del backlog”, e Brain analizzerà le attività del backlog, gli story point, la durata stimata, ecc. per risponderti

Segnalare potenziali colli di bottiglia: chiedi a Brain di evidenziare i rischi, come gli elementi con priorità alta con una durata stimata lunga ma senza attività secondarie o funzionalità/funzioni che esauriranno rapidamente le tue risorse/il tuo budget

Non inserire mai dati manualmente: Brain utilizza Brain utilizza un'intelligenza artificiale contestuale profondamente integrata nella tua area di lavoro. Fa automaticamente riferimento ai tuoi elenchi di backlog, alle attività, ai sprint passati, alle conversazioni in chat, agli obiettivi, ai documenti, ecc., senza che tu debba caricare file o scrivere prompt da zero. Perfetto per sessioni di grooming veloci

Passaggio 2: Definisci il tuo obiettivo dello sprint

Un obiettivo dello sprint è una dichiarazione unica e concisa che definisce il tuo obiettivo principale per le prossime 1-4 settimane.

Risponde alla domanda: “Perché stiamo eseguendo questo sprint?”

Un obiettivo efficace segue solitamente i criteri SMART: è specifico, misurabile, raggiungibile, rilevante e limitato nel tempo.

✅ Esempi di obiettivi di sprint efficaci:

Consenti ai clienti di completare con successo un acquisto utilizzando una carta di credito

Riduci del 20% il tempo di caricamento della pagina iniziale dell'app mobile

Semplifica il processo di onboarding in modo che i nuovi utenti possano creare il loro primo profilo in meno di 2 minuti

❌ Esempi di obiettivi di sprint poco efficaci:

Elimina il backlog dei bug

Migliora l'esperienza dell'utente

Scrivi tre email, crea una landing page e controlla le statistiche

🦄 Come ti aiuta ClickUp

Ogni Scrum Master certificato sa che definire obiettivi chiari per lo sprint — e rivederli effettivamente — è fondamentale per un processo di sviluppo con esito positivo.

Tuttavia, gestire obiettivi isolati negli strumenti di gestione dei documenti tradizionali è una vera seccatura.

ClickUp Docs risolve questo problema permettendoti di scrivere, archiviare e collaborare sugli obiettivi dello sprint direttamente all'interno del tuo spazio di lavoro. Puoi creare un documento dedicato per salvare tutte le tue dichiarazioni di obiettivi, insieme a dettagli quali obiettivi, risultati chiave, metriche di successo e relative voci del backlog.

Formatta facilmente gli obiettivi dello sprint e collabora con il tuo team su ClickUp Docs

I membri del team possono intervenire con la modifica in tempo reale per lasciare commenti e perfezionare il testo. Grazie alla cronologia delle versioni, puoi effettuare il monitoraggio di ogni modifica per vedere come si è evoluto l'obiettivo, mentre i controlli di condivisione impediscono modifiche accidentali o sovrascritture.

Inoltre, puoi condividere facilmente il documento degli obiettivi con gli stakeholder, o persino collegarlo direttamente alle attività dello sprint, per tenere tutti allineati.

🚀 Il vantaggio dell'IA di ClickUp AI: Hai difficoltà a scrivere l'obiettivo perfetto per lo sprint? Accelera il processo con l'AI Writer di ClickUp Brain: genera descrizioni degli obiettivi da zero o perfeziona le tue bozze in pochi secondi. Ad esempio, incolla la tua vaga dichiarazione di obiettivi in Brain e chiedigli di riscriverla con risultati di progetto misurabili. Poiché Brain ha una profonda comprensione delle tue attività, dei team esistenti, delle risorse e di altri contesti, scrive obiettivi di sprint efficaci su misura per le tue condizioni aziendali in tempo reale. Usa lo strumento di scrittura basato sull'IA di ClickUp Brain per definire meglio gli obiettivi dello sprint

Passaggio 3: Pianifica lo sprint in base alla capacità effettiva

Inizia valutando la disponibilità del tuo team per il prossimo sprint. Sottrai il tempo non dedicato al lavoro, come le riunioni quotidiane, le ferie, le operazioni di sincronizzazione con gli stakeholder e i progetti in sovrapposizione.

🔔 Ricorda: l'evento di pianificazione dello sprint dovrebbe tenere conto delle ore effettivamente disponibili, non di una settimana lavorativa teorica di 40 ore.

Successivamente, esamina la velocità degli sprint recenti per stabilire un limite massimo realistico. Ad esempio, se il tuo team ha totalizzato una media di 30 story point negli ultimi tre sprint, punta a raggiungere lo stesso numero (o leggermente inferiore). Non cercare di stipare 50 punti solo perché il product backlog sembra allettante.

Infine, seleziona le attività principali del backlog che sono in linea con l'obiettivo dello sprint e assegnale al tuo team di sviluppo in base alle competenze specifiche e alla disponibilità.

🦄 Come ti aiuta ClickUp

Gestisci i backlog e gli sprint in un unico spazio con il software di pianificazione degli sprint ClickUp

Usa il software di pianificazione degli sprint di ClickUp per gestire i tuoi progetti Scrum senza sforzo.

Per iniziare, crea una cartella ClickUp dedicata allo sprint che stai pianificando. Questa fungerà da base operativa per tutti gli obiettivi, le attività, le attività secondarie e i feedback dello sprint per tutta la durata del ciclo.

Sposta le attività dal product backlog a questa cartella per creare il tuo sprint backlog. L'interfaccia drag-and-drop di ClickUp semplifica l'organizzazione delle attività, lo spostamento tra cartelle/elenchi e il filtraggio per un controllo dettagliato.

Usa la vista Carico di lavoro di ClickUp per vedere chi è in anticipo o in ritardo e trascina facilmente le attività per riallocare le risorse

Quando assegni le attività, usa la vista Carico di lavoro di ClickUp per tenere conto della capacità in tempo reale. Ti fornisce una mappa termica del carico di lavoro di ogni membro del team durante lo sprint, evidenziando chi è sottoutilizzato, chi è al limite e chi è sovraccarico.

Puoi anche organizzare gli sprint in modo intelligente utilizzando le dipendenze di ClickUp. Ad esempio, collega le attività con relazioni di tipo "In attesa di" o "Bloccante" in modo che le viste Gantt o Bacheca mostrino il percorso critico, come quando la progettazione dell'interfaccia utente blocca l'implementazione del frontend.

Risparmia tempo sulle attività amministrative con le automazioni Sprint di ClickUp

Ma sai cosa semplifica davvero il lavoro di un project manager? Scrum, certo, ma anche le automazioni dei sprint di ClickUp!

Ti sollevano dal lavoro amministrativo di routine da amministratore, così non dovrai mai assegnare manualmente le attività, sollecitare aggiornamenti e stressarti per la pianificazione degli sprint.

Ecco alcune automazioni degli sprint da provare:

Crea automaticamente lo sprint successivo al termine di quello attuale

Sposta le attività non completate nel nuovo sprint e reimposta il loro stato

Contrassegna uno sprint come "Terminato" quando tutti gli stati delle attività raggiungono lo stato "Completato"

Archivia i vecchi sprint per mantenere ordinata l'area di lavoro

💡 Consiglio da esperto: usa le automazioni degli sprint per le attività basate su regole, ma aggiungi un Super Agent di ClickUp per gestire ciò che le regole non possono fare. Mentre le automazioni reagiscono ai trigger, i Super Agent sono i tuoi compagni di squadra IA che comprendono gli obiettivi degli sprint, analizzano il carico di lavoro e lo stato, segnalano i rischi in anticipo e raccomandano i passaggi successivi. Assegnane uno per monitorare lo stato di salute dello sprint, così non ti limiterai a lavorare più velocemente, ma prenderai decisioni più intelligenti ad ogni sprint. Accelera i flussi di lavoro con i Super Agent sensibili al contesto in ClickUp

Fase 4: Organizza riunioni quotidiane per mantenere il flusso

Organizza riunioni Scrum quotidiane (o StandUp) per stimolare la collaborazione nel team e mantenere il lavoro in movimento. Si tratta di una breve sincronizzazione di 15 minuti per verificare lo stato del team e adeguare il piano per le prossime 24 ore.

Durante uno StandUp, i membri del team rispondono in genere a tre domande:

Cosa ho realizzato dall'ultima riunione

Qual è il mio programma per oggi?

Ci sono ostacoli che mi impediscono di procedere?

🦄 Come ti aiuta ClickUp

Se un membro del team si perde la sincronizzazione in tempo reale o se un ostacolo tecnico richiede una spiegazione più dettagliata, usa ClickUp Clips per fornire immediatamente il contesto.

Registra e condividi schermate, finestre delle app o schede del browser in modo semplice all'interno delle attività con i Clips di ClickUp

Questa funzionalità di condivisione dello schermo ti consente di registrare lo schermo e la voce, aggiungere indicatori temporali per una facile navigazione e convertire il clip direttamente in un'attività per la persona che deve risolvere il problema.

È un modo molto più veloce per segnalare un bug o spiegare una soluzione rispetto a scrivere una lunga email poco chiara.

Puoi anche avviare un ClickUp SyncUp improvvisato per incontrare i tuoi colleghi, direttamente dalla chat di ClickUp. Condividi lo schermo, lascia che l'IA Notetaker registri la chiamata per te e ottieni appunti della riunione orientati all'azione, in modo che le discussioni si traducano in lavoro concreto.

Passaggio 5: Consegnare un incremento entro la fine dello sprint

Alla fine di ogni sprint, il team deve consegnare un incremento o una parte utilizzabile del progetto.

In questa fase, devi dare la priorità al "terminato" piuttosto che al "perfetto". È molto più utile avere una funzionalità/funzione completamente operativa piuttosto che cinque terminate al 90%.

Per assicurarti che tutti siano d'accordo su cosa significhi effettivamente "terminato", crea prima una definizione di terminato. Questa include i criteri di qualità che ogni attività deve soddisfare prima di essere considerata parte dell'incremento.

📌 Ad esempio:

Tutti i test unitari devono superare una copertura del codice del 95%

Almeno due colleghi devono revisionare il codice prima della distribuzione finale

Il punteggio di leggibilità del contenuto dovrebbe essere compreso tra il livello 7 e 8

E se non vuoi sviluppare progetti Scrum da zero? Prova il modello di gestione Agile Scrum di ClickUp per fornire funzionalità completamente operative più rapidamente.

Scarica il modello gratis Utilizza il modello di gestione Agile Scrum di ClickUp per seguire la metodologia Agile Scrum standard

Perché ti piacerà questo modello:

Tieni traccia dello stato di avanzamento del progetto utilizzando 30 diversi stati, come Aperto, Superato, In revisione, Pronto per la distribuzione, ecc.

Passa da una delle sei visualizzazioni personalizzate, come la bacheca Kanban, l'elenco, la tabella, ecc., per gestire al meglio attività, sprint e product backlog

Utilizza la guida Scrum "Come iniziare" per ottenere il massimo da questo modello

🚀 Il vantaggio dell'IA di ClickUp AI: In ClickUp AI, ogni Super Agent è progettato per una funzione specifica. Un Codegen Agent, ad esempio, si concentra esclusivamente sull'implementazione. Lavora partendo da un'attività chiaramente definita, comprende i documenti correlati e si limita alla scrittura del codice. Non rivede il proprio output né decide se il prodotto è pronto per il rilascio. Questa separazione è intenzionale. Mentre l'agente Codegen sta implementando una modifica, altri agenti possono operare in parallelo. Uno può generare test unitari e di integrazione. Un altro può aggiornare la documentazione. Un altro ancora può individuare rischi o ostacoli. Tutto questo avviene all'interno dello stesso contesto condiviso.

Passaggio 6: Esamina i risultati con gli stakeholder

Una sprint review è un evento Scrum che si tiene alla fine di ogni sprint, durante il quale il team si riunisce con gli stakeholder del progetto per mostrare l'incremento dello sprint.

Ecco cosa succede durante una revisione dello sprint:

Il Product Owner esamina l'obiettivo dello sprint e spiega quali elementi del backlog sono stati completati

Il team di sviluppo presenta il software o le funzionalità/funzioni funzionanti

Prendi le intuizioni, le critiche e le nuove idee raccolte durante la demo e le trasformi in nuove attività per il ciclo successivo

Come ti aiuta ClickUp

I clienti possono lasciare feedback direttamente sulle risorse dello sprint utilizzando ClickUp Correzione di bozze

Invece di affidarti a vaghi commenti verbali o lunghe catene di email, usa le funzionalità di correzione di bozze e annotazione di ClickUp.

Gli stakeholder possono lasciare un feedback direttamente sull'incremento del prodotto, che si tratti di un mockup di progettazione, di un video dimostrativo o di un screenshot di una nuova funzionalità/funzione. Possono posizionare un elemento fissato su un'area specifica e aggiungere un commento per assegnare attività relative al feedback.

Passaggio 7: Esegui una retrospettiva e adegua il processo

Mentre la revisione dello sprint riguarda il prodotto, la retrospettiva dello sprint riguarda esclusivamente il processo. È qui che raccogli le opinioni del team su ciò che ha frenato i progressi e su come migliorare lo sviluppo delle funzionalità/funzioni nel prossimo sprint.

📌 Ad esempio, se hai avuto difficoltà con la lentezza dei test, dovresti approfondire la questione per capire se il problema è dovuto alla mancanza di strumenti, all'indisponibilità dei tester o semplicemente a una cattiva distribuzione del lavoro.

🦄 Come ti aiuta ClickUp

Seleziona le schede nelle categorie IA, personalizzate, Sprints e Tabella per personalizzare la tua dashboard di ClickUp

Potenzia le tue sessioni di retrospettiva con approfondimenti in tempo reale sulle prestazioni del team tramite i dashboard di ClickUp. Scegli tra oltre 20 tipi di schede per visualizzare l'allineamento Scrum, la disciplina di processo e lo stato generale del team.

Questi includono:

🚀 Vantaggio di ClickUp AI: aggiungi le schede AI alla tua dashboard dello sprint per ottenere analisi immediate e approfondimenti più precisi, forniti in linguaggio naturale. Ad esempio, la scheda AI Team StandUp può riepilogare le attività recenti per evidenziare gli ostacoli ricorrenti, mentre l'AI Executive Summary fornisce una panoramica di alto livello sullo stato di salute del tuo team. Riassumi i risultati raggiunti, identifica gli ostacoli o elabora un elenco dei passaggi successivi dalle tue dashboard utilizzando le AI Cards nelle dashboard di ClickUp

Best practice per il project management dei progetti con Scrum

Segui le pratiche Scrum riportate di seguito per allinearti meglio alle metodologie Agile e migliorare il processo di sviluppo del software:

Promuovi l'autonomia del team: dai ai tuoi sviluppatori la possibilità di decidere come risolvere i problemi tecnici. I team auto-organizzati sono più innovativi, responsabili e flessibili

Rispetta sempre i ruoli Scrum: attieniti ai ruoli definiti di Product Owner, Scrum Master e Sviluppatori. La sovrapposizione di queste responsabilità crea confusione, rallenta il processo decisionale e indebolisce l'efficacia del framework

Lascia che i membri del team si abituino a Scrum: prevedi un calo temporaneo della produttività mentre il team apprende nuove abitudini. Concedi al team diversi sprint per trovare il proprio ritmo

Implementa Scrum all'inizio di un progetto: porta a termine prima la tua attuale attività cardine, poi approfitta dell'inizio di un nuovo progetto per passare a Scrum

📮 ClickUp Insight: Il 24% dei lavoratori afferma che le attività ripetitive impediscono loro di svolgere un lavoro più significativo, mentre un altro 24% ritiene che le proprie competenze siano sottoutilizzate. Si tratta di quasi la metà della forza lavoro che si sente bloccata dal punto di vista creativo e sottovalutata. 💔 ClickUp aiuta a riportare l'attenzione sul lavoro ad alto impatto grazie ad agenti AI facili da configurare, che automatizzano le attività ricorrenti in base a trigger. Ad esempio, quando un'attività viene contrassegnata come completata, l'agente AI di ClickUp può assegnare automaticamente il passo successivo, inviare promemoria o aggiornare lo stato dei progetti, liberandoti dai follow-up manuali. 💫 Risultati concreti: STANLEY Security ha ridotto il tempo dedicato alla creazione dei report del 50% o più grazie agli strumenti di reportistica personalizzabili di ClickUp, consentendo ai propri team di concentrarsi meno sulla formattazione e più sulle previsioni.

Errori comuni in Scrum (e come evitarli)

Di seguito sono riportati quattro errori comuni commessi dai professionisti Scrum, insieme a semplici soluzioni:

Errori comuni in Scrum Come evitarlo Microgestione del team Diventa un leader al servizio degli altri. Abbi fiducia nelle competenze del tuo team e concentrati sull'eliminazione degli ostacoli Saltare le retrospettive dello sprint Organizza una retrospettiva alla fine di ogni sprint, indipendentemente da quanto tu sia impegnato. Assicurati che almeno un miglioramento venga integrato nello sprint successivo Considerare gli Scrum giornalieri come un rapporto sullo stato di avanzamento Riferisci sullo stato, ma approfitta anche del tempo a disposizione per discutere e organizzare il lavoro delle prossime 24 ore Sovraccaricare lo sprint Analizza sempre la capacità e la velocità del team prima di assegnare le attività per uno sprint

📚 Per saperne di più: In che modo le tecniche Scrum possono migliorare la realizzazione dei progetti

Scrum vs. Agile vs. Kanban vs. Scrumban

Se sei alle prime armi con le metodologie Agile, è facile confondere questi quattro termini. Sebbene siano tutti legati al project management, presentano differenze significative:

Agile: una filosofia o un modo di pensare che privilegia le persone rispetto agli strumenti e si concentra sulla capacità di rispondere al cambiamento piuttosto che sul seguire un piano prestabilito

Scrum: un framework strutturato per introdurre l'approccio Agile nei tuoi team. Si lavora in cicli brevi (sprint) invece di cercare di affrontare un intero progetto di sviluppo software in una sola volta

Kanban: un metodo visivo di gestione del flusso di lavoro che utilizza schede (simili a post-it) per mostrare il lavoro da fare, quello in corso e quello terminato

Scrumban: un approccio ibrido che combina le riunioni e i ruoli di Scrum con una bacheca in stile Kanban per garantire un flusso continuo

📚 Per saperne di più: Comprendere le differenze tra Agile e Scrum

Quando Scrum funziona al meglio (e quando non funziona)

Scrum semplifica la vita e i progetti. Ma ci sono momenti in cui può fare più male che bene.

✅ Adotta Scrum se:

Stai lavorando a un progetto complesso con requisiti altamente incerti o frequenti cambiamenti

È necessario ottenere il contributo degli stakeholder sin dalle prime fasi per guidare il percorso del progetto

Gestisci un team di 10 persone o meno

I membri del tuo team hanno l'autorità di prendere decisioni

Gestisci lavoro creativo o innovativo

❌ Evita Scrum se:

I tuoi flussi di lavoro sono ripetitivi e prevedibili

Lavori in un ambiente reattivo in cui non è possibile pianificare il lavoro in anticipo (ad es. team del supporto)

Hai un team di oltre 10 persone che è molto frammentato tra i vari reparti

Hai un ambito di progetto, una sequenza o un budget estremamente rigidi

I membri del tuo team non hanno l'autorità per prendere decisioni

⚡ Archivio modelli: modelli Scrum gratis per il monitoraggio del tuo flusso di lavoro

Avanza con Scrum gracias a ClickUp

Fare un enorme balzo in avanti: è questo il sogno, giusto?

Ma l'esito positivo sta in realtà in piccoli passaggi, attentamente ponderati.

Nel mondo del project management con Scrum, ciò significa affrontare un elemento alla volta con la massima attenzione e le risorse adeguate.

Con ClickUp, avrai a disposizione un Centro di comando progettato proprio per questo.

Crea un product backlog chiaro, gestisci gli eventi di pianificazione degli sprint, verifica la capacità del team a colpo d'occhio, organizza riunioni Scrum, consegna incrementi, esamina i risultati e conduci retrospettive con una facilità senza precedenti.

Sei pronto a vederlo in azione? Iscriviti a ClickUp oggi stesso!

Domande frequenti (FAQ)

La gestione dei progetti con Scrum è un framework che aiuta a suddividere progetti grandi e complessi in parti più piccole per una realizzazione più rapida. Invece di cercare di portare a termine tutto in una volta, il team lavora in cicli brevi da una a quattro settimane (noti come sprint) per consegnare rapidamente il lavoro completato e raccogliere feedback.

L'Agile è la filosofia o la mentalità generale incentrata sulla flessibilità e sulle persone. Scrum è il framework specifico e strutturato utilizzato per mettere in pratica tale filosofia Agile.

I tre ruoli principali sono: il Product Owner (gestisce il backlog e il valore aziendale), lo Scrum Master (fornisce coaching al team e risolve gli ostacoli) e il Team di Sviluppo (i professionisti che realizzano effettivamente l'incremento).

Gli sprint durano in genere da una a quattro settimane. La chiave è la coerenza. Mantenere costante la durata del ciclo aiuta a trovare un ritmo prevedibile per il tuo team e rende più facile stimare la capacità per gli sprint futuri.

Inizia dalla tua visione del prodotto, poi raccogli le richieste dei clienti, degli stakeholder e del team di sviluppo. Suddividile in user story e classificale in ordine di importanza, dalla più importante alla meno importante, in modo da affrontare sempre per prime le attività ad alto valore aggiunto.

Un obiettivo dello sprint è un obiettivo chiaro, conciso e sintetizzato in una sola frase che definisce ciò che il team intende raggiungere entro la fine del ciclo.

I team di project management Scrum utilizzano la durata stimata e gli story point per valutare il lavoro richiesto. Le prime indicano quante ore richiederà un'attività, mentre gli story point sono un punteggio assegnato a ciascuna attività. Più alto è il punteggio, maggiore sarà la complessità.

Assolutamente sì. Qualsiasi team che si occupi di requisiti complessi e in continua evoluzione, come il marketing, le risorse umane o la pianificazione di eventi, può utilizzare Scrum per consegnare il lavoro più rapidamente, rimanere flessibile e migliorare la collaborazione all'interno del team attraverso cicli iterativi.

Per utilizzare Scrum in modo efficace, hai bisogno di una piattaforma che gestisca backlog, sprint e reportistica. ClickUp è la scelta migliore perché integra funzionalità Scrum — come la gestione del backlog, gli eventi Scrum, i dashboard degli sprint, le automazioni e l'IA nativa — direttamente nel tuo spazio di lavoro, per un'esperienza senza soluzione di continuità.

In Scrum, l’esito positivo non dipende dal numero di attività o sprint completati. Si misura in base alla qualità e alla completezza di ogni incremento, alla velocità del team e al grado di soddisfazione degli stakeholder rispetto alle funzionalità/funzioni consegnate.