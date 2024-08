Capire le differenze tra Agile e Scrum

volete conoscere le differenze tra Agile e Scrum?

Agile e Scrum sono due metodi di project management molto simili, ma non sono la stessa cosa.

I team Scrum tendono a essere più piccoli e con maggiore esperienza rispetto ai team Agile. Sono anche più autosufficienti e richiedono una guida meno diretta. È uno dei motivi per cui Scrum si presta ad attività software complesse, mentre Agile è più adatto a progetti di sviluppo più generali.

ma non preoccupatevi, sono ancora molto simili

Un po' come The Avengers e Justice League. Entrambi sono distintamente unici a modo loro, ma hanno lo stesso obiettivo e scopo generale.

In questo articolo vi daremo un'occhiata approfondita a cosa sono entrambi, a come si differenziano e a chi sono più adatti. Inoltre, metteremo in evidenza un pratico strumento che vi aiuterà a gestire tutti i progetti Agile e Scrum!

Iniziamo!

Cos'è il project management agile?

Il project management agile è un approccio incrementale e iterativo alla gestione dei progetti che suddivide un grande progetto in cicli di sviluppo più piccoli.

Questi cicli, noti come "Sprints", vengono poi assegnati a diversi progetti autosufficienti Teams agili e autosufficienti per aumentare la velocità e l'efficienza

Poiché il progetto viene suddiviso in parti più piccole, è possibile incorporare facilmente il feedback dei clienti e degli stakeholder alla fine di ogni sprint. Grazie a questo miglioramento continuo e all'approccio incrementale, vi assicurate di fornire loro un prodotto finale che soddisfi totalmente le loro esigenze.

pensate a questo: "Non è un problema di sicurezza"

Da fare, quale sarebbe l'approccio migliore per The Avengers?

Combattere ogni singolo cattivo tutto in una volta? O provare a sconfiggerli uno per uno?

Sono abbastanza sicuro che sceglierebbero la seconda opzione, soprattutto perché Infinity War ha comportato il primo approccio e non è finita molto bene..

Allo stesso modo, con Agile, non si tenta di fare tutto in una volta sola. Si spezzettano le cose per renderle più gestibili e avvicinabili.

Questa era solo una rapida sintesi di cosa sia l'Agile; se volete saperne di più, consultate il nostro sito_ guida completa su Agile .

Come funzionano gli sprint di Agile?

Con gli sprint, è possibile suddividere il progetto in piccole parti per incorporare il feedback dei clienti e degli utenti finali in ogni passaggio dello sviluppo del progetto.

ecco un esempio di questo tipo:_#

Supponiamo che stiate sviluppando un'app.

Nel processo di sviluppo software Agile, potete concentrarvi sullo sviluppo di una nuova funzionalità (storia dell'utente) a ogni sprint in corso. Una volta che il team ha completato ogni funzionalità (sprint), si può chiedere ai personalizzati di provare l'app e di fornire un feedback dettagliato su ciò che piace e non piace.

Una volta che il team ha incorporato i loro suggerimenti, può passare allo sprint successivo e agli elementi del backlog di prodotto.

**Vuoi saperne di più?

[Sviluppo software agile](CLICKUP) aiuta i project manager a pianificare e gestire rapidamente il loro piano di lavoro. Possono controllare tutte le attività imminenti e prepararsi rapidamente.

Usare questa vista con_ Agile_ e i team Scrum:

Utilizzate questa visualizzazione per gli eventi Scrum come il piano di sprint e la retrospettiva di sprint per tenere il passo con le attività imminenti. Potete anche usarla per capire quando potete iniziare ad aggiungere elementi dal vostro backlog di prodotto e quando potete pianificare le vostre feste in ufficio!

Poiché la metodologia Agile si basa sul cambiamento e sull'adattamento, un manager può anche attivare/disattivare le visualizzazioni del calendario.

I manager possono visualizzare il loro calendario come:

Giorni: per controllare le attività programmate in una determinata data

per controllare le attività programmate in una determinata data 4-Giorni: per visualizzare le attività in un arco di tempo di quattro giorni

per visualizzare le attività in un arco di tempo di quattro giorni Settimana: per controllare il programma settimanale dello sprint Scrum

per controllare il programma settimanale dello sprint Scrum Monthly: per scoprire come si presenta la roadmap del progetto Scrum per il mese successivo

D. Modalità Me

La modalità "Me" di ClickUp La modalità "Me" di ClickUp evidenzia esclusivamente i commenti, le attività secondarie e gli elenchi di attività a voi assegnati. In questo modo si riducono al minimo le distrazioni, aiutandovi a concentrarvi meglio sul vostro prossimo compito.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2020/03/image10-6.png Opzioni di filtro per la modalità me di ClickUp /$$$img/

Sembra che a qualcuno piaccia questa visualizzazione:

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2020/03/image4-3.gif lego batman che dice che lavoro da solo /$$$img/

2. Rimanete in cima ai vostri sprint Agile con gli Elenchi di Sprint

per gestire il vostro processo Agile avete bisogno di elenchi di sprint, giusto?

Ecco come potete fare in ClickUp:

ClickUp può aggiungere liste di controllo di tutti i vostri progetti, attività e sottoattività per creare Elenchi di sprint che suddividono i prodotti consegnabili per un tratto.

Da fare è spuntare gli elementi da questi elenchi mentre si passa allo sprint successivo.

È anche possibile aggiungere punti Scrum a ciascuno di questi elenchi per affrontare rapidamente un elemento del backlog di prodotto. Poiché gli elenchi di ClickUp sono così facili da capire, sono anche il modo perfetto per un coach Agile di spiegare qualsiasi principio fondamentale al proprio team!

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2020/03/sprint-list.png La vista Elenco di ClickUp che visualizza il piano di sprint /$$$img/

Gli Scrum master possono anche utilizzare queste liste di controllo come riferimento nelle riunioni di pianificazione degli sprint e di standup con i loro team.

3. Visualizzare il project management di Agile Scrum con Agile Dashboard Le dashboard di ClickUp sono perfette per ottenere panoramiche di alto livello delle attività di sviluppo Agile e Scrum. Potete anche aggiungere gli elenchi di sprint e le attività a questo quadro visivo per tenere traccia dei lavori in corso.

e non sottovalutate l'importanza degli spunti visivi!

Riuscireste a immaginare la popolarità dei supereroi come sono ora, se fossero tutti basati su romanzi di 1000 pagine, invece che su fumetti?

Ecco un'analisi più approfondita dei diversi elementi che si possono monitorare:

A. Grafici di velocità

Con il Velocity Chart di ClickUp è possibile conoscere rapidamente la velocità di completamento delle attività. Le attività vengono suddivise in intervalli settimanali o bisettimanali e la loro velocità media viene visualizzata qui.

È un buon modo per vedere cosa è in grado di fare il vostro team in un determinato lasso di tempo. In questo modo si evita di fare il passo più lungo della gamba, cosa che purtroppo molti team di supereroi tendono a fare.

Quindi sì, non siate un team di supereroi.

Siate più intelligenti.

Siate un team agile.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2020/03/image18-3.png Dashboard di ClickUp che mostra un grafico di velocità /$$$img/

**Per saperne di più

[grafici di velocità](CLICKUP): assegna le priorità delle attività da un intervallo tra la priorità più bassa e quella più alta

Dipendenze : tentare di svolgere le singole attività nella giusta sequenza

Obiettivi di ClickUp : affrontare facilmente gli obiettivi di ogni sprint suddividendoli in traguardi più piccoli

Pulse: per sapere su cosa si concentra maggiormente il team Kanban in questo momento

Documenti: creare un documentopiano di progetto o basi di conoscenza dettagliate in modo semplice

Profili: conoscere le assegnazioni di tutti i ruoli del team Scrum

Liste di controllo delle attività : gestire il backlog dello sprint con semplici elenchi di Da fare

Rilevamento della collaborazione : sapere quando qualcuno sta lavorando alla vostra stessa attività

Reportistica del team : monitoraggio in tempo reale delle prestazioni del vostro team remoto o del team Scrum interno e analizzare le reportistiche durante le riunioni quotidiane di Scrum, di revisione dello sprint o di retrospettiva dello sprint

Monitoraggio del tempo nativo : monitoraggio del tempo impiegato dai progetti Agile Scrum e dalle singole attività

Finestra In arrivo: una ripartizione completa delle attività passate, attuali e future

Mappe mentali: creare mappe mentali in forma gratuita per organizzare visivamente le idee del progetto

Conclusione

Agile e Scrum sono entrambi metodi di project management molto utili, ma presentano alcune differenze.

La scelta giusta tra Scrum e Agile dipende dal progetto, dal team e dal proprio stile di gestione.

Tuttavia, indipendentemente dall'approccio di gestione scelto, avrete bisogno di uno strumento di project management per gestire le vostre attività.

Ecco perché ClickUp, costruito per i team Agile e Scrum, è lo strumento perfetto per voi!

Ha tutto ciò che serve, quindi perché non iscriversi oggi stesso e supera i tuoi progetti con la stessa affidabilità con cui i tuoi supereroi preferiti superano i cattivi!