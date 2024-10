Come scrivere obiettivi di sprint efficaci (+esempi)

"Toc toc"

chi c'è?

carrie

carrie chi?

"Carrie al prossimo sprint."

A parte gli scherzi, è Carrie - scusate, spaventoso - quando questo accade davvero. Anche i team con funzioni elevate a volte non riescono a raggiungere gli obiettivi di sprint.

Supponiamo che siate a capo di un team che sta sviluppando una nuova entusiasmante app. L'obiettivo dello sprint imminente è "completare la funzionalità/funzione di login" Sembra facile, vero?

Tuttavia, a metà dello sprint, il team si rende conto che la funzionalità di login è più complicata del previsto. Richiede complesse misure di sicurezza e integrazioni di terze parti.

Improvvisamente, quella che sembrava un'attività semplice è diventata una sfida. Riuscirà il team a raggiungere l'obiettivo dello sprint questa volta?

In questo articolo esploreremo le strategie di impostazione degli obiettivi per aiutarvi a scrivere obiettivi di sprint pratici e in linea con gli oggetti del vostro team. Imparerete come impostare obiettivi di sprint che ispirino l'azione e si adattino alle sfide, trasformandoli in una bussola di guida per il vostro sprint. Iniziamo!

Cos'è un obiettivo di sprint?

Nelle metodologie Agile e Scrum, un obiettivo di sprint rappresenta il risultato desiderato di uno sprint, tipicamente un'iterazione di 1-4 settimane. Serve come punto focale per il team di sviluppo, chiarendo l'oggetto più critico da raggiungere entro la Sequenza.

Gli obiettivi di sprint non riguardano l'elenco delle attività o dei risultati da raggiungere, ma si concentrano sul valore fornito all'utente finale o al prodotto stesso.

Scrum, un framework Agile molto diffuso, enfatizza l'importanza degli obiettivi di sprint in quanto favoriscono una condivisione tra i membri del team. Mentre le storie degli utenti, le attività e le attività secondarie guidano il lavoro quotidiano, l'obiettivo di sprint unifica queste azioni sotto un unico scopo coerente che mantiene il team di mischia concentrato.

Un buon obiettivo di sprint fornisce il "perché" dietro le attività quotidiane del team, assicurando che tutti siano allineati verso un traguardo comune.

Un obiettivo di sprint è fondamentale nel piano dei progetti Agile e nello sviluppo del software, perché può guidare il processo decisionale. Se durante lo sprint si presentano nuove attività o ostacoli, l'obiettivo di sprint aiuta a stabilire la priorità di ciò che è più importante. Senza un obiettivo di sprint ben definito, i team rischiano di perdere la rotta o la concentrazione.

Come impostare e raggiungere obiettivi di sprint efficaci

Per impostare un obiettivo di sprint efficace, è necessario considerare gli aspetti tecnici e strategici dello sprint. L'obiettivo deve essere in linea con le esigenze aziendali, fornire valore agli utenti e rimanere realizzabile entro i limiti di tempo dello sprint.

Obiettivi di sprint molto efficaci sono:

Clear and concise: Un obiettivo di sprint deve essere facile da capire per tutti i membri del team. Deve consistere in un unico oggetto, non ambiguo

Un obiettivo di sprint deve essere facile da capire per tutti i membri del team. Deve consistere in un unico oggetto, non ambiguo Focalizzati sul risultato: Concentrarsi su ciò che si vuole ottenere (il risultato) piuttosto che sul modo in cui lo si otterrà. Ciò consente di mantenere gli sforzi del team allineati con i risultati del prodotto o dell'azienda

Concentrarsi su ciò che si vuole ottenere (il risultato) piuttosto che sul modo in cui lo si otterrà. Ciò consente di mantenere gli sforzi del team allineati con i risultati del prodotto o dell'azienda **Il successo di un obiettivo di sprint deve essere misurabile. Alla fine dello sprint, dovrebbe essere chiaro se l'obiettivo è stato raggiunto o meno

Realistici e raggiungibili: Gli obiettivi devono sfidare il team, ma rimanere realistici nell'ambito dei tempi dello sprint e delle risorse disponibili

Gli obiettivi devono sfidare il team, ma rimanere realistici nell'ambito dei tempi dello sprint e delle risorse disponibili **Allineati con la visione del prodotto: gli obiettivi di sprint devono sempre riflettere la roadmap del prodotto e la visione a lungo termine, per garantire che ogni sprint contribuisca al prodotto complessivo

Adattabile: Sebbene l'obiettivo di sprint debba rimanere stabile, le circostanze impreviste possono richiedere ai team di cambiare leggermente rotta. L'obiettivo deve consentire una certa flessibilità nell'esecuzione

Utilizzando un software di project management come ClickUp può aiutare a redigere obiettivi di sprint allineati con queste caratteristiche.

Impostazione e monitoraggio degli obiettivi di sprint con ClickUp

ClickUp offre un ecosistema di project management Agile all-in-one. Molte delle sue funzionalità sono state progettate specificamente per la pianificazione degli sprint Agile.

Impostazione degli obiettivi

Per iniziare, è possibile utilizzare Obiettivi ClickUp per aiutare i team a definire, monitorare e misurare gli obiettivi di sprint.

Creazione di obiettivi tracciabili con traguardi misurabili con ClickUp Obiettivi

Utilizzate questa funzionalità per impostare obiettivi misurabili con traguardi, scadenze e monitoraggio dello stato cancellati. La possibilità di suddividere gli obiettivi in obiettivi più piccoli e di collegarli ad attività specifiche all'interno degli sprint aumenta la trasparenza e la responsabilità.

I team possono anche monitorare il modo in cui le singole storie utente o attività contribuiscono all'obiettivo generale dello sprint, garantendo l'allineamento.

Gli strumenti visivi di ClickUp, come ad esempio Grafici Gantt e ClickUp Dashboard forniscono un quadro chiaro dello stato di avanzamento degli obiettivi, facilitando l'adattamento a situazioni in rapida evoluzione.

Gestione degli sprint Sprints di ClickUp è una funzionalità/funzione completa per risparmiare tempo, collaborare efficacemente e raggiungere i propri traguardi.

Semplificare la gestione degli sprint con ClickUp Sprints

Questa funzionalità funge da potente piattaforma per gestire e monitorare efficacemente lo stato dei progetti, suddividere i progetti più grandi in parti più piccole e gestibili e migliorare l'organizzazione e la concentrazione del team.

Ecco come ClickUp Sprints vi aiuta:

Gestire il carico di lavoro del team con un sistema di punti completamente personalizzabile . Raccogliete i punti dalle attività secondarie, suddivideteli per assegnatario e ordinateli facilmente per monitorare gli sprint in un colpo d'occhio

. Raccogliete i punti dalle attività secondarie, suddivideteli per assegnatario e ordinateli facilmente per monitorare gli sprint in un colpo d'occhio Impostare le date degli sprint, assegnare i punti e segnare le priorità in modo che tutti sappiano cosa Da fare e quando

e quando Visualizzate lo stato del vostro team con una dashboard completa, che monitora le metriche chiave, come il tasso di utilizzo e la velocità

che monitora le metriche chiave, come il tasso di utilizzo e la velocità Automazioni di attività ripetitive, come la creazione di sprint e l'assegnazione di attività, per risparmiare tempo e ridurre gli errori

di attività ripetitive, come la creazione di sprint e l'assegnazione di attività, per risparmiare tempo e ridurre gli errori Integrare ClickUp con altri strumenti popolari come GitHub e Gitlab, semplificando il flusso di lavoro e migliorando la collaborazione

Agile project management Software di project management agile ClickUp è stato progettato per semplificare il flusso di lavoro Agile, in particolare per i team Scrum. Offre una serie di funzionalità che possono migliorare significativamente il processo di impostazione e raggiungimento degli obiettivi di sprint.

Gestite facilmente roadmap di prodotto, sprint backlog, sprint, UX design e altro ancora con ClickUp Agile Project Management Software

Ecco come funziona:

Creare e gestire il backlog dello sprintstimare le attività e assegnarle ai membri del team. Le schede visive di ClickUp e la funzione di trascinamento facilitano la definizione delle priorità delle attività e l'allineamento con gli obiettivi dello sprint

il backlog dello sprintstimare le attività e assegnarle ai membri del team. Le schede visive di ClickUp e la funzione di trascinamento facilitano la definizione delle priorità delle attività e l'allineamento con gli obiettivi dello sprint Scomporre gli obiettivi dello sprint in attività più piccole e realizzabili Utilizzare le funzionalità di gestione delle attività di ClickUp per assegnare date di scadenza e titolari delle attività, monitorare lo stato di avanzamento e aggiungere commenti per i chiarimenti

Utilizzare le funzionalità di gestione delle attività di ClickUp per assegnare date di scadenza e titolari delle attività, monitorare lo stato di avanzamento e aggiungere commenti per i chiarimenti Misurare accuratamente il tempo trascorso su ogni attività per garantire un'allocazione efficiente delle risorse e prevenire lo scope creep. Lo strumento di monitoraggio del tempo integrato in ClickUp vi aiuta a mantenere la rotta e a identificare potenziali colli di bottiglia

Visualizzate lo stato di avanzamento degli obiettivi di sprint con i Burndown Charts in tempo reale. Questi grafici aiutano a identificare tempestivamente i potenziali rischi e ad apportare le modifiche necessarie per mantenere la rotta

di avanzamento degli obiettivi di sprint con i in tempo reale. Questi grafici aiutano a identificare tempestivamente i potenziali rischi e ad apportare le modifiche necessarie per mantenere la rotta Creare flussi di lavoro personalizzati su misura per le esigenze specifiche del team. Questa flessibilità consente di snellire i processi e di garantire la coerenza durante gli sprint

Riunione di obiettivi e risultati chiave (OKR) con ClickUp

Gli obiettivi e i risultati chiave (OKR) sono una struttura di impostazione degli obiettivi che aiuta i team a fissare obiettivi ambiziosi e misurabili e a monitorare i risultati chiave. Nel contesto degli obiettivi di sprint, OKR agili possono servire come struttura di livello superiore, dove ogni obiettivo di sprint contribuisce alla riunione di uno o più risultati chiave.

È possibile utilizzare modelli di impostazione degli obiettivi per impostare oggetti misurabili e monitorarne lo stato durante ogni sprint:

Modelli per l'impostazione degli obiettivi Modello di obiettivi SMART di ClickUp può essere il vostro alleato nell'avviare

il piano di sprint fino alla loro gestione e alla loro conclusione.

Il modello aiuta a stabilire e raggiungere gli obiettivi definendo obiettivi specifici, misurabili, raggiungibili, pertinenti e vincolati nel tempo (SMART), visualizzando lo stato e organizzando le attività in parti gestibili.

Ecco come questo modello può aiutarvi a impostare e gestire gli obiettivi di sprint in modo più efficiente:

Creare attività con stati personalizzati come Completato, In crisi, Fuori strada, In attesa e In corso per tenere traccia dello stato di ogni obiettivo.

come Completato, In crisi, Fuori strada, In attesa e In corso per tenere traccia dello stato di ogni obiettivo. Categorizzare e aggiungere 12 diversi attributi personalizzati , come ad esempio Massimo sforzo richiesto, per salvare informazioni vitali sugli obiettivi e visualizzare facilmente lo stato di avanzamento degli stessi.

, come ad esempio Massimo sforzo richiesto, per salvare informazioni vitali sugli obiettivi e visualizzare facilmente lo stato di avanzamento degli stessi. Aprire 5 diverse visualizzazioni in diverse configurazioni di ClickUp, come Obiettivi SMART, Lavoro richiesto, Obiettivi aziendali e Guida introduttiva, in modo da poter visualizzare e gestire facilmente gli obiettivi

in diverse configurazioni di ClickUp, come Obiettivi SMART, Lavoro richiesto, Obiettivi aziendali e Guida introduttiva, in modo da poter visualizzare e gestire facilmente gli obiettivi Migliorare il monitoraggio degli obiettivi con funzionalità di monitoraggio del tempo, tag, avvisi di dipendenza, email e altro ancora. Questo vi aiuterà a rimanere organizzati e a tenere sotto controllo i vostri obiettivi

Modello di piano di sprint di ClickUp SCRUM è stato progettato per aiutarvi ad aumentare la produttività. Fornisce un'interfaccia semplice per pianificare gli sprint in un ambiente collaborativo.

Potete utilizzare in modo creativo questo modello di pianificazione degli sprint per impostare gli OKR allineando gli obiettivi degli sprint con gli oggetti misurabili. Ecco come fare:

Utilizzate il campo personalizzato Sprint Goal per definire OKR specifici, trasformando gli obiettivi dello sprint in obiettivi

per definire OKR specifici, trasformando gli obiettivi dello sprint in obiettivi Assegnare risultati chiave alle singole attività, utilizzando campi personalizzati come Story Points per misurare lo stato

Usare viste come il grafico Gantt ed Epica per visualizzare lo stato di avanzamento degli OKR

Usare la definizione di Da fare per assicurarsi che gli OKR siano terminati con ogni attività

Se state cercando un approccio mirato alla gestione degli obiettivi, prendete in considerazione gli OKR. Molti modelli di OKR gratuiti sono disponibili.

Il Modello ClickUp OKRs è un'opzione ricca di funzionalità e facilmente adattabile, che vi permetterà di iniziare a lavorare in pochi secondi.

Best practice nella scrittura degli obiettivi di sprint

Scrivere un obiettivo di sprint ben fatto è un lavoro richiesto dallo scrum master, dal titolare del prodotto e dal team di sviluppo. Ecco alcune best practice da tenere a mente.

Usare la terminologia giusta: Gli obiettivi di sprint vengono scritti utilizzando una terminologia specifica.

Teams_ si riferisce a tutti i soggetti coinvolti: il titolare del prodotto, il team di sviluppo e lo scrum master User story è la descrizione di un obiettivo dal punto di vista dell'utente. Ad esempio, "Voglio essere in grado di effettuare il login entro 10 secondi" l' analisi dei requisiti comporta la riunione e il perfezionamento delle storie dell'utente per garantire che soddisfino determinati criteri Infine, lo sprint goal definisce esattamente ciò che il team intende raggiungere durante lo sprint

Gli obiettivi di sprint vengono scritti utilizzando una terminologia specifica. **Gli obiettivi di sprint devono essere Specifici, Misurabili, Raggiungibili, Rilevanti e Limitati nel tempo. Ad esempio, invece di dire "completare la funzionalità di login", puntate a "creare una funzionalità di login facile da usare che riduca il tempo medio di login del 30% in 2 settimane"

Impostare un risultato chiaro: stabilire criteri di accettazione ben definiti che definiscano l'aspetto del successo

stabilire criteri di accettazione ben definiti che definiscano l'aspetto del successo Allinearsi alla visione del prodotto: Rivedere la visione del prodotto per assicurarsi che gli obiettivi dello sprint supportino la direzione generale

Rivedere la visione del prodotto per assicurarsi che gli obiettivi dello sprint supportino la direzione generale Coinvolgere l'intero team: Definire gli obiettivi dello sprint in modo collaborativo con il team durante la pianificazione dello sprint e assicurarsi che ogni membro sia d'accordo con il piano

Definire gli obiettivi dello sprint in modo collaborativo con il team durante la pianificazione dello sprint e assicurarsi che ogni membro sia d'accordo con il piano **Mettere l'utente al primo posto: specificare come l'obiettivo si traduca in benefici per i clienti, siano essi utenti o aziende

Seguite queste best practice per scrivere obiettivi di sprint che abbiano uno scopo chiaro, allineino il team e forniscano valore agli utenti.

Sfide comuni con gli obiettivi di sprint e come superarle

Anche se apparentemente semplice, l'impostazione e il raggiungimento degli obiettivi di sprint possono porre diverse sfide:

Il problema: obiettivi troppo ambiziosi

Un obiettivo che mira a "rivoluzionare il carrello della spesa" in uno sprint di 2 settimane è probabilmente destinato a fallire: si punta troppo in alto, troppo in fretta.

La soluzione: Suddividete gli obiettivi ambiziosi in parti più piccole e realizzabili, distribuite su più sprint. Ad esempio, puntate a "implementare un'interfaccia user-friendly per il carrello della spesa" nel primo sprint, seguito da "integrare le opzioni di pagamento" nel successivo.

Impostare i traguardi per ciascuno degli obiettivi più piccoli con ClickUp Obiettivi

Il problema: obiettivi vaghi

Gli obiettivi non specifici lasciano spazio a interpretazioni errate e ostacolano lo stato. Ad esempio, "migliorare le prestazioni del sito web" suona vago.

La soluzione: Utilizzate il metodo SMART per perfezionare l'obiettivo "ridurre il tempo di caricamento della pagina del 50% entro il prossimo sprint", fornendo parametri chiari per l'esito positivo

Il problema: Obiettivi senza senso

Quando c'è uno scollamento tra l'obiettivo e la motivazione del team, il coinvolgimento può crollare.

La soluzione: Invece di impostare un obiettivo del tipo "completa tutte le attività", dategli un significato positivo, come "lancia la nuova funzionalità per migliorare la soddisfazione degli utenti e aumentare la retention del 20%"

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/05/ClickUp-Brain-AI-Writer-prompt-screen-949x1400.png

/$$$img/

Volete articolare meglio gli obiettivi? Fatevi aiutare dall'IA Writer di ClickUp Brain!

Il problema: Obiettivi trascurati

A volte, un team non riesce a raggiungere l'obiettivo durante un ciclo di sprint. Cosa succede ora?

La soluzione: Assicurarsi che gli obiettivi siano facilmente visibili e a cui si faccia riferimento durante il ciclo di sprint. Una riunione quotidiana di pianificazione dello sprint può aiutare a riaffermare gli obiettivi e a discutere lo stato, riducendo le aggiunte al backlog del prodotto

Esempi di obiettivi di sprint

Vediamo alcuni esempi di obiettivi di sprint.

Obiettivo di sprint 1: implementare l'autenticazione dell'utente per l'applicazione web

Oggetto: Assicurare che le funzionalità di login e registrazione sicura degli utenti siano implementate, testate e integrate entro la fine dello Sprint 2

Attività secondarie

Definire le storie dell'utente (1 giorno) Scrivere le storie utente:

Come utente, voglio effettuare il login in sicurezza usando la mia email e la mia password

In qualità di utente, voglio reimpostare la mia password se la dimentico

Come utente, voglio disconnettermi dal sistema in modo sicuro

Suddividere queste storie in attività gestibili Progettare il flusso di autenticazione (2 giorni) Progettare il funzionamento del flusso di autenticazione (login, logout, reset della password)

Collaborare con il team UX/UI per creare wireframe delle pagine di login/registrazione

Documentare i protocolli di sicurezza (ad esempio, OAuth 2.0, crittografia SSL) Implementare l'autenticazione degli utenti nel backend (4 giorni) Sviluppare la logica di autenticazione del backend (utilizzando framework come Spring Security e token JWT)

Connessione della funzione di login/registrazione al database degli utenti (MySQL/PostgreSQL)

Implementare gli standard di sicurezza (ad esempio, l'hashing delle password) Implementare le pagine di login e registrazione del frontend (3 giorni) Realizzare componenti frontend (React, Angular) per il login, la registrazione e la reimpostazione della password

Integrazione con l'API di backend per le richieste di autenticazione Creare test unitari e di integrazione (2 giorni) Scrivere i test unitari per la logica di autenticazione del backend

Scrivere test di frontend (ad esempio, Jest, Cypress) per i moduli di autenticazione degli utenti

Assicurarsi che i test coprano i casi limite (ad esempio, password errata, account bloccato)

Eseguire la revisione e il refactoring del codice (1 giorno) Eseguire una revisione tra pari del codice di autenticazione

Rifattorizzare, se necessario, per migliorare la leggibilità e le prestazioni Distribuire all'ambiente di test (1 giorno) Distribuire le funzionalità/funzione di autenticazione nell'ambiente di gestione temporanea

Eseguire test di integrazione per garantire che il sistema lavori come previsto Test di accettazione dell'utente (1 giorno) Coordinarsi con il team QA per eseguire l'UAT

Convalidare che il login, il logout e la registrazione soddisfino i criteri di accettazione

Registrare e dare priorità a tutti i bug identificati Revisione e retrospettiva dello sprint (1 giorno) Presentare la funzionalità/funzione di autenticazione completata alle parti interessate

Raccogliere il feedback del team durante la retrospettiva su cosa ha funzionato e cosa può essere migliorato per il prossimo sprint

Obiettivo di sprint 2: Migliorare le prestazioni della dashboard per il prodotto SaaS

Oggetto: Ottimizzare il caricamento della dashboard del prodotto SaaS entro 2 secondi in condizioni di traffico intenso, migliorando l'esperienza dell'utente entro la fine dello sprint 4

Attività secondarie

Identificare i colli di bottiglia delle prestazioni (1 giorno) Condurre un audit iniziale delle prestazioni utilizzando strumenti come Google Lighthouse, New Relic o GTmetrix

Identificare le risposte lente delle API, gli script pesanti del frontend e le query del database che causano ritardi Rifattorizzare le chiamate API lente (3 giorni) Ottimizzare le chiamate API del backend, riducendo le query ridondanti sul database

Implementare la paginazione e il caricamento pigro dove possibile

Introdurre meccanismi di caching (Redis, Memcached) per i dati richiesti di frequente Ottimizzare il rendering del frontend (3 giorni) Rimuovere le librerie JavaScript inutilizzate e ridurre al minimo la dimensione del bundle

Implementare il caricamento pigro per le immagini e i widget della dashboard

Assicurare un reflow e un repaint del DOM minimi durante il rendering di grafici complessi Ottimizzare le query del database (2 giorni) Indicizzare le colonne più frequentemente interrogate nel database

Riscrivere le query SQL inefficienti per ridurre i tempi di caricamento

Assicurare che il database sia ottimizzato per l'accesso simultaneo in condizioni di traffico intenso Test delle prestazioni (2 giorni) Impostazione di un ambiente di test che simuli condizioni di traffico elevato (test di carico con Apache JMeter o Gatling)

Convalidare il caricamento della dashboard entro 2 secondi in condizioni di traffico intenso

Misurare le prestazioni del backend, del frontend e del database separatamente

Monitorare i risultati con l'analisi (1 giorno) Implementare strumenti di monitoraggio in tempo reale (ad esempio, Datadog, Grafana) per monitorare le prestazioni della dashboard in produttività

Impostazione di avvisi per qualsiasi calo di prestazioni oltre la soglia dei 2 secondi Distribuire e testare in fase (1 giorno) Distribuire la dashboard ottimizzata nell'ambiente di gestione temporanea

Eseguire i test finali delle prestazioni per garantire un funzionamento regolare Revisione e retrospettiva (1 giorno) Presentare il dashboard ottimizzato agli stakeholder

Esaminare l'esito positivo dello sprint e discutere i miglioramenti per gli sprint futuri durante la retrospettiva

Garantire l'impostazione e il monitoraggio efficace degli obiettivi di sprint con ClickUp

Gli obiettivi di sprint sono essenziali per un esito positivo Agile project management e lo sviluppo del framework Scrum. Forniscono la direzione, unificano i team e assicurano che ogni sprint apporti un valore significativo all'utente finale o al prodotto.

L'impostazione di obiettivi di sprint efficaci richiede chiarezza, allineamento con la visione del prodotto e attenzione alla realizzazione di risultati misurabili.

Se volete rendere il processo ancora più fluido, ClickUp è qui per aiutarvi! Con le sue funzionalità/funzione per l'impostazione e il monitoraggio degli obiettivi di sprint, è possibile mantenere tutto organizzato e visibile.

Sarete in grado di vedere a che punto siete arrivati, cosa c'è ancora da fare e persino di modificare gli obiettivi al volo, se necessario. Provate ClickUp oggi!