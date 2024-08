Guida agli obiettivi operativi: 50 esempi e modelli per aiutarvi a definirli

Gli obiettivi operativi sono traguardi sensibili al tempo o indicatori chiave di prestazione (KPI) che le organizzazioni monitorano regolarmente per raggiungere obiettivi strategici e a breve termine. Le organizzazioni utilizzano terminologie diverse, come obiettivi e piani operativi, per riferirsi a tali obiettivi.

Ogni organizzazione ha una visione chiara e obiettivi strategici per una crescita sostenibile. Gli obiettivi operativi trasformano i piani strategici in obiettivi realistici per i dipendenti e sono la pietra miliare del flusso di lavoro. L'impostazione degli obiettivi operativi è il primo passaggio per raggiungere gli obiettivi a lungo termine.

Questo articolo spiega la complessità degli obiettivi operativi e gli esempi di obiettivi operativi per aiutarvi a iniziare.

Tipi di obiettivi operativi

Obiettivi operativi vs. obiettivi strategici

Un obiettivo operativo è un obiettivo a breve termine che un'organizzazione vuole raggiungere entro il prossimo anno o due. Ad esempio, l'obiettivo operativo di un'azienda di e-commerce può essere quello di ridurre il tasso di abbandono del carrello del 5% entro sei mesi.

Gli obiettivi strategici sono obiettivi a lungo termine, aspirazionali che si vogliono raggiungere entro tre-cinque anni.

Ad istanza, l'obiettivo strategico della stessa azienda di e-commerce potrebbe essere quello di aumentare la quota di mercato al 10% entro il 2028 nel mercato dell'e-commerce statunitense.

Pertanto, obiettivi strategici e operativi sono interrelati. Un marchio definisce prima gli obiettivi strategici, in dipendenza della sua missione e della sua visione. Successivamente, vengono fissati gli obiettivi operativi per allinearsi agli oggetti strategici.

Nell'esempio precedente di obiettivo strategico, il marchio di e-commerce deve migliorare l'acquisizione dei clienti e aumentare le entrate per incrementare la propria quota di mercato.

La riduzione del tasso di abbandono del carrello risulta direttamente in conversioni più elevate e in un aumento delle entrate. La riunione degli oggetti operativi aiuta il marchio a raggiungere gli obiettivi strategici.

Il ruolo degli obiettivi operativi nel piano strategico

Un'azienda potrebbe avere da 10 a 15 obiettivi strategici, come l'aumento della quota di mercato, l'incremento delle vendite online, la riduzione del turn over dei clienti e/o la costruzione di un marchio organico.

Tuttavia, si tratta di obiettivi a lungo termine e sostenibili che richiedono tempo e lavoro. Per raggiungere questi obiettivi strategici dell'azienda, i gestori e i responsabili di reparto devono suddividerli in più obiettivi operativi, pianificare le attività per ciascun obiettivo a breve termine e assegnarle ai membri del team interessati.

un obiettivo strategico è la compilazione di numerosi obiettivi operativi

Controllate la tabella seguente per capire il ruolo degli obiettivi strategici e operativi.

Obiettivi strategici e obiettivi operativi

Collegare un piano operativo a un obiettivo strategico è come costruire una casa. Gli obiettivi strategici sono il progetto e le fondamenta, mentre i piani operativi sono le singole stanze e i componenti che costituiscono l'intera struttura.

Così come non si può avere una casa completa senza costruire ogni stanza, non si può raggiungere la visione strategica senza completare gli obiettivi operativi più piccoli.

Per collegare gli obiettivi operativi a quelli strategici e costruire una strategia aziendale snella, redigete gli obiettivi strategici, suddivideteli in attività specifiche più piccole e aggiungete loro delle sequenze temporali per monitorare del tempo lo stato.

In seguito, si dovranno creare dei traguardi tattici e operativi da allineare agli oggetti strategici. Inoltre, questi obiettivi devono essere limitati nel tempo.

Tipi di obiettivi operativi

Esistono tre tipi di obiettivi: legati alla qualità, ai costi e all'efficienza.

Obiettivi operativi legati alla qualità

Gli obiettivi legati alla qualità ruotano attorno a quanto segue:

Miglioramento delle funzionalità/funzioni dei prodotti

Miglioramento della qualità del supporto clienti

Identificazione delle opportunità di miglioramento del punteggio di soddisfazione del cliente

Obiettivi operativi legati ai costi

Gli obiettivi legati ai costi sono correlati ai seguenti oggetti:

Riduzione dei costi di produttività

Riduzione dei costi di acquisizione dei clienti

Riduzione dei costi di marketing e operativi

Ridurre al minimo gli sprechi

Obiettivi operativi legati all'efficienza

Gli obiettivi organizzativi legati all'efficienza si concentrano in genere sui seguenti parametri:

Creazione di processi e sistemi organizzativi per ottenere i risultati desiderati in diversi reparti

Riduzione della produttività e della durata delle consegne

Rispetto degli accordi sul livello di servizio

Aumentare la produttività dei singoli dipendenti e dei membri del team

50 Esempi di Obiettivi operativi SMART

Impostando obiettivi specifici, misurabili, raggiungibili, pertinenti e basati sul tempo (SMART) obiettivi operativi e di lavorare per raggiungerli con costanza, potete assicurarvi che la vostra azienda stia progredendo e sia sempre all'avanguardia.

Abbiamo raccolto 50 esempi di obiettivi operativi SMART che potete utilizzare per migliorare la vostra azienda B2B. Sono i seguenti:

Obiettivi relativi alla qualità

Aumentare il tempo di attività del software al 99,99% entro il secondo trimestre Migliorare le metriche di coinvolgimento dei dipendenti del 20% entro il secondo trimestre Ridurre i bug e gli errori del software del 15% entro il terzo trimestre Migliorare l'accuratezza della fatturazione al 98% entro il terzo trimestre Migliorare i punteggi di soddisfazione degli utenti del 20% entro il secondo trimestre Migliorare il processo di raccolta dei feedback dei clienti per raggiungere un tasso di risposta del 75% entro il secondo trimestre Ridurre i tempi di inattività del software del 20% entro il terzo trimestre Migliorare le risorse di formazione e addestramento del personale per completare il 100% entro il secondo trimestre Migliorare i tempi di risposta ai feedback degli utenti portandoli a meno di 24 ore entro il terzo trimestre Migliorare la progettazione dell'interfaccia utente e dell'esperienza utente per raggiungere un tasso di soddisfazione del 95% entro il terzo trimestre Migliorare la documentazione del software e la base di conoscenze per raggiungere un tasso di soddisfazione del 98% entro il secondo trimestre Migliorare le capacità di analisi e di reportistica del software entro il terzo trimestre Migliorare le opzioni di personalizzazione del software per raggiungere un tasso di soddisfazione del 95% entro il secondo trimestre Aumentare l'efficacia della comunicazione con i clienti attraverso il software del 15% entro il 4° trimestre Migliorare il processo di notifica e adozione degli aggiornamenti del software entro il secondo trimestre

Obiettivi legati ai costi

Ridurre i costi di manutenzione del software del 15% entro il terzo trimestre Ridurre i costi di assunzione del 15% entro il prossimo trimestre

Obiettivi legati all'efficienza

Ridurre il tempo medio di risposta ai ticket di supporto clienti a meno di 2 ore entro il terzo trimestre Ridurre il tempo di onboarding dei clienti del 20% entro il terzo trimestre Aumentare la velocità di caricamento della pagina iniziale e delle pagine di soluzioni del sito web del 30% entro il secondo trimestre Riduzione del tempo di implementazione di nuove funzionalità/funzione del 15% entro il secondo trimestre Migliorare le prestazioni del software per gestire il 20% in più di utenti simultanei entro il secondo trimestre Ridurre il tasso di abbandono del processo di onboarding del 15% entro la fine del terzo trimestre Aumentare il tasso di adozione delle nuove funzionalità/funzione del prodotto del 25% entro il secondo trimestre Ridurre il tempo di chiusura dei ticket di assistenza del 15% entro il terzo trimestre Aumentare la scalabilità del software per gestire il 30% di dati in più entro il terzo trimestre Aumentare le capacità di integrazione con 50 nuove applicazioni di terze parti entro il terzo trimestre Riduzione del tempo di consegna degli aggiornamenti software del 20% entro il secondo trimestre Aumentare l'efficienza dei processi di test del software del 15% entro il 4° trimestre Ridurre il tempo di risposta del servizio clienti a meno di 2 ore entro il terzo trimestre Aumentare il numero di migrazioni di software con esito positivo del 5% entro il terzo trimestre Migliorare l'efficienza del rollout degli aggiornamenti software del 10% entro i prossimi sei mesi Aumentare l'adozione di funzionalità/funzione avanzate del software del 20% entro il secondo trimestre Ridurre i tempi di distribuzione del software del 20% entro il secondo trimestre Aumentare l'efficacia dei programmi di formazione degli utenti del 15% entro il secondo trimestre Ridurre i tempi di implementazione del software per i nuovi client del 15% entro il secondo trimestre Aumentare il numero di aggiornamenti software con esito positivo del 10% entro il secondo trimestre Ridurre i tempi di integrazione del software con i sistemi dei client del 20% entro il secondo trimestre Aumentare il numero medio di utenti per account del 10% entro il secondo trimestre Riduzione del tempo di risoluzione dei problemi di performance del software del 15% entro il terzo trimestre Aumentare la percentuale di clienti che utilizzano funzionalità avanzate al 30% entro il 4° trimestre Ridurre il tempo di generazione di report personalizzati per i client del 20% entro il terzo trimestre Ridurre il tempo di implementazione delle richieste personalizzate dei clienti del 20% entro il quarto trimestre Aumentare la percentuale di client che utilizzano flussi di lavoro automatizzati al 40% entro il prossimo secondo trimestre

Obiettivi legati alla crescita

Aumentare il tasso di fidelizzazione degli utenti del 15% entro la fine del terzo trimestre Aumentare la dimensione media delle transazioni del 10% entro il 4° trimestre Aumentare il valore di vita del cliente del 10% entro il terzo trimestre Ridurre il tasso di abbandono dei clienti del 10% entro il quarto trimestre Aumentare il numero di referenze da parte dei clienti esistenti del 20% entro il terzo trimestre Aumentare il numero di follower sui social media di LinkedIn, Instagram e X a 30.000 entro il 4° trimestre

Le sfide per il raggiungimento degli obiettivi operativi

Il mancato raggiungimento di un piano operativo può essere causato da molteplici fattori. Le ragioni più comuni sono la resistenza dei dipendenti al cambiamento, le barriere culturali, la raccolta di dati imprecisi e le risorse insufficienti.

Cerchiamo di capire perché queste sfide hanno luogo e come influenzano gli obiettivi.

1. Resistenza dei dipendenti al cambiamento

Quando viene lanciata una nuova serie di obiettivi operativi, i dipendenti non si adattano necessariamente a questi cambiamenti in modo spontaneo. A volte si oppongono, mostrano riluttanza e si oppongono individualmente o in gruppo.

I dipendenti possono opporsi a un piano operativo per i seguenti motivi:

Mancanza di chiarezza sulla visione a lungo termine dell'azienda

Mancanza di fiducia nella capacità propria e del proprio team di raggiungere gli obiettivi

Formazione o risorse insufficienti

Sequenze non realistiche

Lacune nella comunicazione

La resistenza al cambiamento può avere molti effetti, come la riduzione della produzione e la mancanza di produttività, l'elevato turnover dei dipendenti, i frequenti conflitti che influenzano la cultura organizzativa e gli scioperi a livello di organizzazione.

2. Processo di raccolta dati impreciso

Se i project manager si affidano a risorse come fogli orari e tracker di progetto non organizzati, il loro processo di raccolta dati per il monitoraggio dello stato di avanzamento degli obiettivi può essere inaffidabile.

Per istanza, i dipendenti potrebbero non compilare i loro fogli di presenza in modo accurato o puntuale. Inoltre, un foglio di calcolo non organizzato può essere soggetto a errori umani durante la registrazione dei dati. Tutto ciò porta a una raccolta di dati non corretta e i manager non riescono a monitorare gli obiettivi e i contributi dei dipendenti.

3. Mancanza di risorse sufficienti

Mantenere un team snello garantisce ai dipendenti la titolarità delle proprie responsabilità. Spesso, però, i datori di lavoro non si rendono conto che esiste una linea sottile tra il mantenere un team snello e il raggiungere un punto in cui la forza del team è insufficiente per raggiungere gli obiettivi operativi.

O mantenete gli obiettivi realistici in modo che un team piccolo possa raggiungerli o assumete altri dipendenti per il vostro team. In caso contrario, i membri del team esistenti saranno esauriti dall'estrema pressione del lavoro, con conseguente alto tasso di turnover dei dipendenti.

Inoltre, assicuratevi che il vostro team abbia gli strumenti, i materiali e gli altri requisiti da fare. Ad esempio, se il team di marketing ha come obiettivo la realizzazione di un certo numero di eventi virtuali nel corso dell'anno, avrà bisogno di una piattaforma per eventi online, di risorse per la progettazione e il contenuto (interne o di fornitori esterni), di un CRM per impostare le comunicazioni pre e post evento, ecc.

4. Barriere culturali all'interno dell'organizzazione

Le barriere culturali possono causare vuoti di comunicazione critici se non vengono affrontate prima. Immaginate questo: un dipendente in Europa si aspetta un orario d'ufficio rigido e non apprezza le chiamate di lavoro dopo l'orario d'ufficio.

Tuttavia, a causa del fuso orario, il suo collega in Asia potrebbe aspettarsi che partecipi a riunioni al di fuori dell'orario di lavoro. Questo potrebbe causare gravi conflitti nel team, con il risultato di una scarsa produttività e del mancato raggiungimento degli obiettivi operativi.

Come manager, dovete trovare un terreno comune. Imparate a conoscere entrambe le culture e create uno spazio aperto affinché i due dipendenti possano comunicare e risolvere le loro differenze, collaborare e aiutare il team a raggiungere gli obiettivi.

Strategie per superare queste sfide

Raccomandiamo le seguenti strategie per superare le sfide di cui sopra nel percorso verso il raggiungimento degli obiettivi operativi:

1. I leader dovrebbero essere i primi ad abbracciare un cambiamento

È naturale che i dipendenti si oppongano al cambiamento, spesso a causa dell'incertezza che esso comporta per i loro ruoli. Come leader, avete la responsabilità di comunicare ai membri del vostro team i piani strategici e operativi e il loro significato.

Da fare? La risposta è abbracciare il cambiamento in prima persona.

Adottare nuovi obiettivi operativi è come imparare una nuova abilità. Inizialmente può sembrare poco familiare e scomodo, ma con la pratica e la pazienza diventa una seconda natura. Proprio come un allenatore guida gli atleti nel processo di apprendimento, i provider devono assistere i dipendenti durante la transizione, affrontando le preoccupazioni e fornendo le risorse necessarie.

Se imponete ai team una serie di obiettivi operativi, dimostrate loro che anche voi state cercando di raggiungere gli stessi obiettivi. Spiegate come questo obiettivo si allinea con un oggetto strategico e come il loro contributo favorirà la crescita dell'organizzazione.

Utilizzando una modello di impostazione degli obiettivi aiuta anche a fissare scadenze realistiche, mantenendo tutti i dipendenti sulla stessa pagina per quanto riguarda gli obiettivi da raggiungere e il monitoraggio delle scadenze per raggiungere questi obiettivi.

Monitoraggio dello stato di avanzamento degli obiettivi con ClickUp Dashboard

2. Utilizzate gli strumenti di project management per ottenere visibilità dei dati

Monitorare gli obiettivi operativi che fanno parte di un piano strategico è come navigare in acque inesplorate. Occorrono strumenti accurati per monitorare lo stato, identificare i potenziali ostacoli e apportare le necessarie correzioni di rotta.

Proprio come un capitano si affida agli strumenti di navigazione, i manager devono disporre di dati affidabili e di sistemi di monitoraggio degli obiettivi per assicurarsi di rimanere in rotta verso i propri oggetti.

I project manager devono preoccuparsi della visibilità dei dati per stabilire se un obiettivo operativo è stato raggiunto. Utilizzare un sistema di app per il monitoraggio degli obiettivi per abbattere i silos di dati, ottenere informazioni dettagliate sullo stato delle attività e sul loro tasso di completamento e prendere decisioni sull'allocazione delle risorse riducendo i costi operativi.

3. Valutare la capacità attuale delle risorse

Utilizzare Modello di piano delle risorse di ClickUp per verificare se avete le risorse ottimali per raggiungere i vostri obiettivi operativi.

Questo modello vi aiuterà a visualizzare le attività e le risorse in un unico punto per identificare il livello di carico di lavoro. Utilizzate questi dati per determinare quali dipendenti sono sovraccarichi di lavoro, anticipare il burnout e assumere nuovi talenti, se necessario, per raggiungere gli obiettivi. Che si tratti di monitorare le ore di lavoro, gestire i subappaltatori o organizzare la disponibilità del personale, questo modello vi aiuterà a terminare tutto nel modo giusto.

Scarica questo modello

4. Sviluppare un piano di comunicazione diversificato per affrontare le barriere culturali

La soluzione più semplice per affrontare le barriere culturali è sedersi e parlare. Ma queste sessioni devono essere ben strutturate, in modo che nessuna delle parti interessate si senta trascurata. In qualità di manager, il vostro compito è quello di rimanere imparziali nei confronti dei membri del team Il modello di piano di comunicazione di ClickUp .

Questo modello assicura che gli obiettivi di comunicazione siano stati fissati, che i metodi di comunicazione proposti siano delineati e che si misuri regolarmente lo stato dell'iniziativa. Vi aiuta a migliorare la comunicazione interna ed esterna, a stabilire le Sequenze degli obiettivi di comunicazione, a comunicare in modo coerente tra i team e ad allineare le parti interessate.

Scaricate questo modello

La negoziazione e la responsabilizzazione dei dipendenti sono due ottimi modi per bilanciare la resistenza al cambiamento, la mancanza di comunicazione e le risorse insufficienti.

Lo scopo della "negoziazione" in questo caso è discutere e interagire con i dipendenti, capire le loro aree di preoccupazione, spiegare la visione e il piano strategico dell'organizzazione e infine raggiungere un equilibrio in cui sia il dipendente che il leader sono sulla stessa pagina, le loro aspettative sono allineate e il dipendente si sente autorizzato a raggiungere i propri obiettivi.

Alcuni punti per negoziare con i dipendenti per raggiungere gli obiettivi operativi e, quindi, quelli strategici più ampi sono:

Praticare la comunicazione aperta e l'ascolto attivo, in cui il leader espone gli obiettivi e lo scopo di assegnarli a un determinato dipendente, e il dipendente comunica le sue preoccupazioni e i suoi dubbi

Quando un dipendente è bloccato, il leader lavora insieme per trovare una soluzione sostenibile invece di limitarsi a dare istruzioni

Quando si responsabilizzano i dipendenti, questi si sentono valorizzati e tendono ad assumersi la titolarità delle loro responsabilità. L'empowerment sposta la loro mentalità da "non voglio fare questo" a "lo terminerò" In breve, rende i dipendenti account.

Alcuni dei semplici modi per far sentire i dipendenti responsabilizzati sono:

Incoraggiare i dipendenti a pensare fuori dagli schemi. Consentire loro di pensare in modo nuovo e di sviluppare nuove prospettive che li motivino ad affrontare nuove sfide

Invece di limitare le informazioni critiche ai dipendenti, fateli sentire inclusi condividendo la maggior parte di esse e aiutandoli a vedere il quadro generale. Queste possono riguardare una flessione finanziaria, una minaccia competitiva o le sfide legate ai clienti

Assicurarsi di riconoscere e apprezzare i dipendenti per il loro duro lavoro, in modo che continuino ad impegnarsi

Come monitorare e valutare gli obiettivi operativi

Il processo di impostazione degli obiettivi non si esaurisce con la loro identificazione. È necessario monitorare le prestazioni rispetto a questi obiettivi e modificare i processi se si scopre che qualcosa non va secondo i piani. Inoltre, gli stakeholder devono essere aggiornati regolarmente sullo stato di avanzamento.

Strumenti e modelli possono aiutarvi a Da fare in modo strutturato e scalabile. Raccomandiamo i seguenti modelli:

1. Modello di piano operativo

Il Modello di piano operativo ClickUp aiuta a definire gli obiettivi aziendali, a identificare e monitorare i KPI (key performance indicators) e a collaborare efficacemente con i membri del team. Semplifica la comunicazione tra team interfunzionali e parti interessate. Il modello è dotato di campi personalizzati, stato e visualizzazioni per il monitoraggio degli obiettivi.

Scaricate questo modello

2. Modello di obiettivo giornaliero

Invece di impostare obiettivi operativi irrealistici che il vostro team non riesce a raggiungere, il modello ClickUp Daily Goal Modello di obiettivo giornaliero di ClickUp aiuta a impostare obiettivi realistici e misurabili. Facilita il monitoraggio dello stato di ogni obiettivo operativo con stati personalizzati, mantiene i membri del team concentrati e liberi dallo stress comunicando il quadro generale e fornisce ai provider una direzione chiara.

Scarica questo modello

3. Modello di obiettivo SMART

Scarica questo modello Modello di obiettivo SMART di ClickUp aiuta a suddividere gli obiettivi importanti in attività più piccole e realizzabili, a identificare i potenziali ostacoli e a misurare l'esito positivo o negativo degli obiettivi operativi con visualizzazioni e campi personalizzati.

Utilizzo Obiettivi di ClickUp come tracciabile dashboard delle operazioni per fissare traguardi misurabili, monitorare automaticamente lo stato di avanzamento degli obiettivi e raggiungere gli obiettivi operativi nel rispetto delle Sequenze.

ClickUp Obiettivi gestisce tutti gli obiettivi operativi in un unico luogo, consente di organizzarli in cartelle facili da usare e mantiene le schede di valutazione settimanali per monitorare le prestazioni dei dipendenti

Leggi anche:_

**Modelli di piano operativo per la definizione degli obiettivi_

Ottimizzare le prestazioni aziendali con gli obiettivi operativi

Gli obiettivi operativi aiutano i manager a fissare obiettivi realistici e raggiungibili per motivare i dipendenti e ridurre i costi operativi senza compromettere la qualità per raggiungere gli obiettivi strategici. Con strumenti come il Piattaforma di gestione delle operazioni ClickUp le organizzazioni aumentano la loro efficienza di oltre l'80% grazie all'eliminazione dei silos e al miglioramento delle collaborazioni.

Mentre ci sforziamo di raggiungere un ambiente aziendale incentrato sull'automazione, l'approccio a tecniche di impostazione degli obiettivi operativi e il monitoraggio miglioreranno ulteriormente.

Le aziende in crescita come la vostra hanno bisogno di software di gestione delle operazioni che automatizza i flussi di lavoro, elimina il passaggio da uno strumento all'altro e aiuta a scalare la crescita complessiva per raggiungere gli obiettivi strategici. Iscrivetevi gratis a ClickUp per creare e automatizzare i vostri obiettivi operativi.

Domande frequenti (FAQ)

**Che cos'è un esempio di obiettivo operativo?

Un obiettivo operativo è un traguardo specifico e misurabile che un'azienda intende raggiungere entro un determinato periodo di tempo per migliorare le proprie attività quotidiane. Un esempio di obiettivo operativo è la riduzione dei costi di trasporto del 15% entro il prossimo anno fiscale.

**Che cos'è un obiettivo operativo?

Un obiettivo operativo è un traguardo chiaro, raggiungibile e misurabile che si allinea agli obiettivi strategici di un'organizzazione e guida le operazioni quotidiane.

Ad esempio, un team di marketing potrebbe fissare un obiettivo operativo per aumentare il traffico del sito web del 25% entro i prossimi 6 mesi attraverso l'impostazione di una strategia di content marketing mirata, l'ottimizzazione del SEO e l'utilizzo della pubblicità sui social media.

Questo obiettivo è specifico, limitato nel tempo e perseguibile, e guida il lavoro quotidiano del team verso uno scopo comune.

**Qual è la definizione operativa di obiettivo?

La definizione operativa di un obiettivo è una dichiarazione specifica, misurabile, realizzabile, pertinente e limitata nel tempo (SMART) che definisce chiaramente il risultato desiderato e il modo in cui sarà raggiunto.

Ad esempio, "Aumentare le valutazioni sulla soddisfazione dei clienti del 10% entro i prossimi 6 mesi, implementando un nuovo sistema di feedback per i clienti e fornendo una formazione aggiuntiva al personale sulle tecniche di comunicazione efficace e di risoluzione dei problemi"