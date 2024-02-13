10 modelli Scrum gratis per il monitoraggio del tuo flusso di lavoro

Con l'avanzare della tecnologia, aumenta anche la complessità di molti progetti. Nel corso degli anni sono stati sviluppati diversi framework di project management che consentono ai project manager di monitorare e gestire meglio lo stato di avanzamento dei loro progetti.

E Scrum è uno di quei framework che sta guadagnando popolarità nel project management agile. Rende più facile suddividere i progetti di grandi dimensioni in attività più piccole e più facilmente gestibili e tenere traccia dello stato di tali attività.

Una corretta implementazione di Scrum può aiutare i membri del team a rimanere concentrati sulle attività e a completare i progetti più rapidamente e con meno errori. I project manager possono utilizzare i modelli per garantire che il loro flusso di lavoro Scrum segua accuratamente il framework.

In questo post presenteremo dieci modelli Scrum adatti a una varietà di casi d'uso e flussi di lavoro.

Che cos'è un modello Scrum?

Un modello Scrum è un documento o uno strumento preformattato che viene utilizzato per aiutare i team a organizzare e a pianificare il lavoro all'interno del framework Scrum. I modelli Scrum forniscono un approccio coerente e strutturato alla gestione delle attività e dei progressi e possono aiutare i team a rimanere in linea con gli obiettivi e a raggiungerli nel framework di project management agile.

Alcuni esempi di modelli Scrum includono gli sprint backlog, che elencano tutte le attività che devono essere completate durante uno sprint specifico, e i product backlog, che elencano tutte le attività che devono essere completate per un particolare progetto o prodotto. Altri modelli possono includere ordini del giorno delle riunioni, grafici burndown e reportistica retrospettiva.

Questi modelli sono progettati per fornire supporto al processo Scrum, garantendo che il tuo team di sviluppo software abbia una comprensione condivisa del lavoro da fare e di come verrà realizzato.

Perché i modelli Scrum sono importanti per un'azienda aziendale agile?

I modelli Scrum sono essenziali per un'azienda aziendale dedicata al flusso di lavoro agile, poiché forniscono struttura e coerenza nel modo in cui il lavoro viene organizzato e pianificato. Questo aiuta uno scrum master a gestire il team agile di sviluppo software in modo che tutti rimangano in linea con gli obiettivi e li raggiungano in modo più efficiente.

Il menu a discesa degli scrum point in ClickUp semplifica il monitoraggio e il controllo della complessità del lavoro completato da parte dei team.

Un team può pensare di comprendere il processo Scrum e conoscere a memoria le definizioni di tutti i termini Agile Scrum, ma non avere comunque la concentrazione necessaria per eseguire correttamente un'attività Scrum.

Un modello Scrum risolve questo problema per i team agili:

Garantiscono che tutti i team autonomi abbiano una condivisione del lavoro da fare, migliorando al contempo la visibilità sullo stato del piano del progetto. Ciò semplifica il processo, riducendo al minimo il tempo e il lavoro richiesto per organizzare e pianificare il lavoro. Consentono ai team di sviluppo software o di marketing agile di rispondere rapidamente ai cambiamenti e adattarsi alle nuove sfide, il che è fondamentale in un ambiente in continua evoluzione.

Cosa rende un modello Scrum efficace?

Un buon modello Scrum è facile da usare e chiaro da comprendere. Spesso utilizzato all'interno degli strumenti agili di un team, fornisce un solido framework agile per seguire il processo Scrum. Di seguito sono riportati alcuni fattori che rendono un modello Scrum efficace:

Facile da usare : il modello deve essere facile da comprendere, compilare e aggiornare. Deve avere un design intuitivo che consenta ai dipendenti di iniziare rapidamente a utilizzarlo, pur rimanendo fedeli alla metodologia agile.

Chiaro : il modello dovrebbe comunicare informazioni sul processo Scrum e sullo stato attuale del progetto all'interno di tale processo. Non è sufficiente che sia facile da capire, deve anche evidenziare il flusso di lavoro Scrum.

Supporta il processo Scrum : molti modelli possono fornire una breve panoramica dei concetti Scrum, ma un modello valido fa un passo in più. Rende facile il monitoraggio di chi sta lavorando a cosa, qual è il suo ruolo e a che punto è con ciascuna delle attività assegnate.

Personalizzabili : non tutti i progetti sono uguali. Sebbene il processo Scrum sia semplice, la sua vera forza risiede nella sua adattabilità. Anche se alcuni modelli Scrum saranno progettati per attività specifiche all'interno del framework Scrum o per tipi specifici di progetti, ciascuno dovrebbe consentire una personalizzazione sufficiente per adattarsi a tutti i casi d'uso necessari.

Automatizzati : l'automazione di alcuni modelli può : l'automazione di alcuni modelli può far risparmiare tempo e aumentare la precisione. Il modello dovrebbe essere automatizzato in modo tale da consentire facili aggiornamenti e il monitoraggio dello stato.

Fornisce visibilità : un buon modello Scrum dovrebbe fornire visibilità sullo stato di avanzamento del progetto, consentendo ai membri del team di vedere facilmente cosa è stato terminato, su cosa si sta attualmente lavorando e cosa resta ancora da fare.

Basato sui dati : il modello deve essere basato sui dati, ovvero deve essere in grado di raccogliere, archiviare e analizzare i dati. Deve inoltre consentire una facile estrazione dei dati e della reportistica.

Attuabile: il modello dovrebbe includere passaggi successivi chiari e attuabili e aiutare a concentrare il lavoro del team sul piano generale del progetto.

Seguendo queste linee guida, un buon modello Scrum può aiutare i team a rimanere in carreggiata, lavorare in modo più efficiente e raggiungere i propri obiettivi, il tutto con gli strumenti agili giusti.

10 modelli Scrum da prendere in considerazione per il tuo team

Questi modelli sono destinati alle fasi di piano ed esecuzione del flusso di lavoro Scrum. Abbiamo un elenco separato di modelli che aiuteranno il tuo team a organizzare la Retrospettiva dello Sprint.

1. Modello di gestione agile Scrum ClickUp

Scaricare questo modello Modello di gestione agile Scrum ClickUp

Il nostro modello di gestione Agile Scrum include tutti gli elementi essenziali del flusso di lavoro Scrum. Aiuterà i project manager a monitorare i backlog, gli sprint, la gestione dei test e le retrospettive. Questo modello copre la gestione Scrum a un livello generale ed è progettato per fornire supporto ai team che hanno bisogno di tenere traccia di progetti complessi e di rimanere in linea con gli obiettivi Scrum che sono stati stabiliti.

Il modello fornisce un approccio chiaro e coerente all'organizzazione e alla pianificazione del lavoro. Inoltre, questo modello Scrum include un documento "Come iniziare". In esso, i project manager e i membri del team troveranno informazioni dettagliate su come utilizzare efficacemente il modello.

L'utilizzo della guida garantisce che i team possano comprendere e implementare rapidamente le funzionalità e i campi personalizzati forniti dal modello, rendendo facile iniziare a utilizzarlo immediatamente nel processo di project management agile.

2. Modello ClickUp Agile Scrum Bugs Elenco

Scaricare questo modello Modello ClickUp Agile Scrum Bugs Elenco

Il nostro modello di elenco bug Agile Scrum fornisce un ulteriore approfondimento sul modello di gestione Agile Scrum di base menzionato sopra. La vista Elenco dei bug semplifica il monitoraggio e la gestione dei bug man mano che si presentano, utilizzando il flusso di lavoro Scrum. Quando utilizzi questo modello, troverai un'interfaccia chiara e coerente che fornisce strumenti per identificare, dare priorità e risolvere i bug.

Consente ai membri del team di registrare tutte le informazioni critiche necessarie per documentare e risolvere i bug, con sezioni dedicate alla descrizione del bug, al livello di priorità, alla persona responsabile della risoluzione e allo stato attuale. Questo modello può essere utilizzato insieme ad altri modelli Scrum presenti in questo elenco per garantire che i bug vengano identificati e risolti tempestivamente.

Con l'uso di questo modello, il tuo team Scrum può migliorare la propria capacità di identificare i bug, classificarli in base all'impatto che avranno sul prodotto finale o sulla fase attuale e tenere traccia dello stato dei progressi compiuti per risolverli.

3. Modello di lavagna Scrum ClickUp

Scarica questo modello Modello di lavagna Scrum ClickUp

Questo modello di lavagna Scrum è un'altra vista aggiuntiva del nostro modello di gestione Agile. All'interno del flusso di lavoro Scrum, la lavagna Scrum è un modo efficace per i team di visualizzare e organizzare il proprio lavoro, che si tratti di user story o di monitoraggio dei bug.

Una lavagna Scrum fornisce una rappresentazione visiva delle attività che devono essere completate, monitora lo stato che è stato raggiunto e rende facile visualizzare lo stato di ciascuna attività. Questa visualizzazione del modello di gestione è divisa in colonne che consentono di vedere a colpo d'occhio a che punto del processo si trova ciascuna attività.

Troverai colonne per le attività da fare e quelle terminate. Ci sono anche colonne per le attività in sospeso o in attesa di approvazione.

A differenza delle lavagne Scrum fisiche, quella presente in questo modello è facilmente aggiornabile e con automazione. Può essere facilmente integrata con altri strumenti del tuo stack tecnologico, in modo che le informazioni sullo stato del tuo progetto siano sempre esattamente dove ti servono.

4. Modello di backlog Agile Scrum di ClickUp

Scaricare questo modello Modello di backlog Agile Scrum di ClickUp

Il modello Agile Scrum Backlog offre un'altra visione del nostro modello Agile Scrum Management e visualizza lo scrum backlog. I backlog sono una parte importante del flusso di lavoro scrum. Questa particolare visione riguarda lo sprint backlog, piuttosto che il product backlog.

Il backlog dello sprint viene utilizzato dal team di sviluppo per il monitoraggio dello stato di avanzamento di uno sprint. Durante la fase di pianificazione dello sprint, il team compilerà le attività del backlog (anche in questo caso, non necessariamente il backlog del prodotto).

Questo modello consente loro di effettuare un monitoraggio facile e rapido di quali attività dello sprint corrente sono state completate e in quale fase si trovano quelle che non lo sono ancora.

5. Modello ClickUp Agile Scrum Bugs Priorità

Scaricare questo modello Modello ClickUp Agile Scrum Bugs Priorità

Proprio come un ospedale deve dare priorità ai pazienti del pronto soccorso in base alla gravità della loro patologia, i team di sviluppo devono dare priorità ai bug in base al loro impatto sul progetto. Il modello Agile Scrum Bugs Priority fornisce loro gli strumenti per farlo.

Gli sviluppatori potranno etichetta i bug in base alla loro gravità e visualizzarli in quel formattare con questa vista del modello originale Agile Scrum Management. Ciò consente di vedere a colpo d'occhio quanti bug di ogni tipo sono rimasti e permette ai membri del team di identificare rapidamente quali bug necessitano di essere iniziati per primi.

Utilizzando correttamente la funzione di visualizzare la priorità dei bug, i responsabili dello sviluppo possono evitare o gestire adeguatamente il debito tecnico e ridurre le possibilità di effetti negativi derivanti da bug prioritizzati in modo errato.

6. Modello di pianificazione sprint Scrum di ClickUp

Scaricare questo modello Modello di pianificazione sprint Scrum di ClickUp

Ora è il momento di passare a un altro modello e dare un'occhiata a ciò che il modello può visualizzare.

Il nostro modello di pianificazione dello sprint Scrum fa per la fase di pianificazione dello sprint ciò che il modello di gestione ha fatto per la sua fase di esecuzione. Prima di ogni sprint, è necessario effettuare un'attenta pianificazione per garantire che le attività da completare portino il progetto verso i suoi obiettivi nel modo più produttivo possibile.

Questo modello consente ai pianificatori dello sprint di tenere traccia delle attività che dovranno essere completate durante lo sprint, dell'obiettivo dello sprint corrente e di altre informazioni che aiuteranno a configurare i team Scrum per uno sprint di successo.

7. Modello Sprint attivo Scrum di ClickUp

Scarica questo modello Modello Sprint attivo Scrum di ClickUp

Il modello ClickUp Scrum Active Sprint all'interno del modello di pianificazione Scrum menzionato in precedenza ti mostrerà le informazioni sugli sprint attualmente attivi. Gli sprint sono organizzati in colonne che mostrano ciò che è in fase di sviluppo, pronto per la revisione, in attesa di implementazione e altro ancora.

Per ogni attività in una colonna, le informazioni importanti relative alla categoria, allo stato di sviluppo, alla tempistica e all'obiettivo sono facilmente visualizzabili senza ulteriori passaggi.

8. Modello di riunione Scrum ClickUp

Scarica questo modello Modello di riunione Scrum ClickUp

Le riunioni Scrum sono un altro elemento chiave del flusso di lavoro. Queste riunioni si svolgono solitamente ogni giorno. Consentono al team di valutare il lavoro che è stato completato e quello che resta ancora da fare.

Sono importanti per la natura agile dello scrum perché consentono di tenere conto degli ostacoli e delle difficoltà appena individuati e di inserirli nel programma dello sprint. Il nostro modello di riunione Scrum faciliterà la pianificazione e lo svolgimento di queste riunioni.

Questo modello offre ai membri del team un modo semplice per contribuire alla riunione con dettagli su ciò che hanno realizzato dall'ultima riunione, quali ostacoli stanno attualmente affrontando e cosa hanno in piano di fare durante la giornata.

9. Modello ClickUp Sprint Events

Scarica questo modello Modello ClickUp Sprint Events

L'ultimo modello dell'elenco è il modello Agile Sprint Events. Questo modello fornisce una posizione centrale per documentare i dettagli dell'intero processo di sprint. I team Scrum saranno in grado di tenere traccia di tutte le note delle riunioni, delle decisioni, degli eventi e degli insegnamenti acquisiti durante il processo di sprint.

Questo lo rende un documento comodo per la condivisione con qualsiasi parte interessata, per avere una rapida panoramica di come è andato l'intero processo o da consultare come esercizio di apprendimento per gli sprint futuri.

10. Modello di gestione agile Scrum ClickUp

Scaricare questo modello Modello di gestione agile Scrum ClickUp

Se fai parte di un team Agile o sei uno Scrum Master, il tuo obiettivo principale è quello di realizzare il miglior prodotto possibile. Con tutti i progetti complessi e i processi che richiedono molto tempo coinvolti in questa attività, può essere difficile stare al passo con tutto. Il modello di gestione Agile Scrum di ClickUp offre un grande aiuto! Il nostro obiettivo è quello di far risparmiare tempo e lavoro richiesto al tuo team, garantendo al contempo risultati eccellenti: il nostro modello Agile Scrum fa proprio questo! Assicurati che il tuo team Agile raggiunga nuovi traguardi con ClickUp oggi stesso!

Ottimizza il tuo processo Scrum con ClickUp

I modelli Scrum sono uno strumento potente per organizzare e pianificare progetti che utilizzano il framework Scrum. Con i modelli che abbiamo evidenziato in questa guida, il tuo team può ottenere informazioni preziose sui flussi di lavoro dei progetti e posizionarsi per una maggiore produttività.

Tuttavia, è importante ricordare che un modello è solo uno degli aspetti del processo Scrum. Per ottenere il massimo da un modello, anche gli strumenti utilizzati per implementarlo devono essere di alta qualità.

ClickUp fornisce una piattaforma centrale dove i team possono organizzare le attività, monitorare lo stato e comunicare tra loro. Offre una varietà di integrazioni e opzioni di personalizzazione, rendendolo flessibile e adattabile alle esigenze specifiche del tuo team.

Prova ClickUp e scopri come può aiutarti a migliorare la produttività del tuo team e a raggiungere l'esito positivo nei tuoi progetti.