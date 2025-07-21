I 13 migliori strumenti di IA per la scrittura per il 2026

Gli strumenti di scrittura basati sull'IA sono rivoluzionari. Tra le prime applicazioni della Gen IA, questi strumenti possono aiutare gli scrittori a stimolare nuove idee, accelerare la creazione di contenuti e persino a ricercare, scrivere e effettuare modifiche su interi articoli al posto tuo.

Hai bisogno di una sceneggiatura per un video? Di una bozza per una presentazione? Di un riepilogo capitolo per capitolo del tuo libro? Un buon strumento di scrittura basato sull'IA può terminare il lavoro!

Ma con così tante opzioni disponibili, scegliere quella giusta può sembrare più difficile che scrivere i contenuti da soli.

Ho dedicato ore a testare i più popolari strumenti di IA per scrittura per vedere quali sono all'altezza delle aspettative.

Alcuni sono perfetti per trovare ispirazione per la tua prossima grande idea. Altri ti aiutano a superare il blocco dello scrittore o a rifinire le bozze più velocemente.

Il segreto sta nel trovare quello che si adatta al tuo flusso di lavoro, non il contrario. Questa guida analizza i migliori strumenti di IA per la scrittura, così potrai dedicare meno tempo a cercare e più tempo a creare.

Strumento Funzionalità principali Ideale per Prezzi* ClickUp Combina la potenza di più modelli di linguaggio (LLM) in un unico spazio di lavoro, la gestione automatizzata delle attività e la collaborazione in tempo reale Piccoli team, medie imprese e grandi aziende. Eccelle nella gestione dei contenuti e della project management integrata con l'IA Piano Free disponibile, personalizzazione per le aziende ChatGPT Creazione versatile di contenuti, ideazione e ricerca Team interfunzionali. Funziona come assistente basato sull'IA per la scrittura e la ricerca Piano Free, piani a pagamento a partire da 20 $ al mese Jasper Guide personalizzate per la voce del marchio e modelli di testi di marketing Dalle medie imprese alle grandi aziende. Aiuta i team di marketing e creativi con il content marketing assistito dall'IA I piani a pagamento partono da 49 $ al mese Copy. IA Automazione del flusso di lavoro per blog, email e annunci pubblicitari Team di piccole e medie dimensioni. Ideale per la redazione di testi basati sull'IA su larga scala Piano Free, piani a pagamento a partire da 49 $ al mese Rytr Selezione del tono e del linguaggio e strumento integrato per il controllo del plagio Freelancer e piccoli team: ideale per team attenti al budget alla ricerca di servizi di copywriting basati sull'IA Piano Free, piani a pagamento a partire da 9 $ al mese Grammarly Feedback in tempo reale sulla scrittura e suggerimenti su grammatica, punteggiatura e tono Piccoli team, medie imprese e grandi aziende. Ideale per i team di comunicazione aziendale che puntano a chiarezza, tono e correttezza Piano Free, piani a pagamento a partire da 30 $ al mese Gemini Assistenza alla scrittura basata sui dati e comprensione multimodale dei contenuti Dalle medie imprese alle grandi aziende. Ideale per l'assistenza alla scrittura e la ricerca basate sull'IA Piano Free, piani a pagamento a partire da 19,99 $ al mese Sudowrite Strumenti per la creazione di trame e caratteri con supporto alla scrittura creativa collaborativa Piccoli studi, editori e team creativi. Funziona come partner di scrittura basato sull'IA per contenuti narrativi I piani a pagamento partono da 19 $ al mese Anyword Testi generati dall'IA per annunci, pagine di destinazione ed email, con valutazione e ottimizzazione in tempo reale Dalle medie imprese alle grandi aziende. Ideale per i team di marketing basati sui dati I piani a pagamento partono da 49 $ al mese QuillBot Parafrasi e riassunto basati sull'IA con controllo grammaticale e antiplagio Scrittori indipendenti, dipartimenti accademici. Aiuta a riscrivere, parafrasare o riepilogare/riassumere i contenuti con l'IA Piano Free, piani a pagamento a partire da 4,17 $ al mese Wordtune Riscrittura basata sull'IA con variazioni di tono e stile e strumenti per l'espansione o il riassunto Team di piccole e medie dimensioni. Aiuta i team a migliorare la chiarezza e il tono nella comunicazione aziendale Piano Free, piani a pagamento a partire da 13,99 $ al mese Writer Scrittura basata sull'IA in linea con le regole del marchio Aziende: ideale per garantire la coerenza del marchio e la conformità dei testi Versione di prova gratuita di 14 giorni, piani a pagamento a partire da 39 $ al mese Writesonic Generatore di blog/articoli basato sull'IA con ottimizzazione SEO Team di piccole e medie dimensioni: aiuta i team di prodotto a scalare blog SEO, landing page, ecc. Piano Free, piani a pagamento a partire da 20 $ al mese

Cosa dovresti cercare in uno strumento di scrittura basato sull'IA?

Con così tanti strumenti di scrittura basati sull'IA disponibili, come individuare quelli che rendono davvero più facile scrivere senza avere la sensazione di affogare in un mare di contenuti generati dall'IA?

Ecco cosa cercare:

Qualità dei contenuti: scegli uno strumento di scrittura basato sull'IA in grado di generare contenuti chiari, accurati e coinvolgenti, adatti al tuo tono e alla tua voce unici, che tu stia cercando uno stile informale, spiritoso o diretto ✅

Personalizzazione personalizzata per il tuo stile: A nessuno piacciono i contenuti standardizzati. Cerca strumenti che ti consentano di modificare il tono, il formato e lo stile fino a ottenere il risultato perfetto ✅

Supporto multilingue: Se scrivi per un pubblico internazionale, assicurati che lo strumento sia in grado di generare contenuti in diverse lingue e contesti ✅

Integrazioni perfette: che tu stia scrivendo nei Documenti Google, in WordPress o in un'altra piattaforma, verifica se lo strumento si integra con le tue app preferite ✅

Facilità d'uso: non dovresti aver bisogno di un tutorial per capire come generare poche righe di testo. I migliori strumenti sono semplici, intuitivi e ti aiutano a scrivere più velocemente ✅

Prezzi su misura per le tue esigenze: I piani gratis sono ottimi per fare una prova, ma se decidi di pagare, assicurati di ottenere funzionalità/funzioni che ti siano davvero utili ✅

📚 Per saperne di più: I migliori modelli gratis per social media per post, campagne e contenuto

Come valutiamo i software su ClickUp Il nostro team editoriale segue un processo trasparente, basato sulla ricerca e indipendente dai fornitori, quindi puoi stare certo che i nostri consigli si basano sul valore reale dei prodotti. Ecco una panoramica dettagliata di come valutiamo i software su ClickUp.

Vediamo come si posizionano in termini di funzionalità e facilità d'uso. Alcuni offrono versioni gratis da provare prima dell'acquisto. Tuttavia, gli strumenti di IA generativa possono produrre contenuti di parte e imprecisi, quindi è importante esaminare attentamente il risultato.

1. ClickUp (Ideale per la gestione dei contenuti e della project management integrata con l'IA)

Ottieni gestione delle attività, collaborazione in tempo reale, automazione del flusso di lavoro e assistenza alla scrittura basata sull'IA con ClickUp

Pensa al tuo attuale processo di scrittura. Probabilmente stai destreggiandoti tra diverse app: una per la stesura, un'altra per i feedback e un'altra ancora per il project management. Estenuante, vero?

È qui che ClickUp , l'app completa per il lavoro, cambia tutto. Vediamo insieme le sue numerose funzionalità/funzioni.

ClickUp Brain

Uno dei punti di forza di ClickUp è il suo assistente personale basato sull'IA, ClickUp Brain. Ti aiuta a scrivere contenuti accattivanti con prompt in linguaggio naturale e fa un passo in più per:

Redigi contenuti, commenti e messaggi senza sforzo, su misura per le tue esigenze e il tuo tono specifici

Crea schemi di contenuti e genera bozze complete con ClickUp Brain

Genera riepiloghi/riassunti concisi di documenti lunghi, attività o discussioni per risparmiare tempo e redigere la documentazione dei progetti

Riassumi documenti lunghi in un istante con ClickUp Brain

Perfeziona e migliora i tuoi testi grazie ai suggerimenti basati sull'IA relativi a chiarezza, grammatica, branding e stile

Correggi la grammatica, spiega i concetti e traduci i contenuti con ClickUp Brain

Questa è solo la punta dell'iceberg per ClickUp Brain. Ciò di cui hai bisogno è un'IA potente che combini la potenza degli agenti IA e di molteplici modelli di IA generativa con il contesto completo del tuo ecosistema di lavoro più ampio. Ed è esattamente ciò che offre ClickUp Brain. In quanto rete neurale basata sull'IA, garantisce una connessione senza soluzione di continuità tra attività, documenti e persone all'interno della knowledge base della tua azienda e delle app collegate, con la piena garanzia di una privacy di livello aziendale. La scrittura e la documentazione diventano 10 volte più intelligenti ed efficienti. Usa la voce per creare attività, riassumere riunioni, automatizzare i follow-up o generare immagini con Talk to testo

Cerca e recupera informazioni da qualsiasi app con connessione, quindi agisci di conseguenza con l'IA

Chattare con i modelli di IA più recenti, come ChatGPT, Claude e Gemini, per la programmazione, la scrittura, il ragionamento complesso e altro ancora, senza dover passare da un'app all'altra

Genera immagini, attività, messaggi, progetti e altro ancora, senza bisogno di programmare prompt o inserire dati manualmente. Migliora la creazione di contenuti con ClickUp Brain MAX Fai un passo avanti con ClickUp Brain MAX, un compagno AI dedicato per desktop che unifica AI, ricerca e automazioni in ogni app di lavoro, inaugurando una nuova era di AI contestuale e ponendo fine al caos degli strumenti di IA scollegati tra loro. ClickUp elimina completamente la proliferazione incontrollata dell'IA. ClickUp Brain offre l'utilizzo di diversi modelli di IA generativa come Claude, ChatGPT e Gemini, così potrai ottenere le risposte migliori con Brain. Non c'è nemmeno bisogno di utilizzare più modelli LLM.

Lavagne ClickUp

ClickUp Whiteboards è la tela creativa ideale per il brainstorming, la lavagna online e le presentazioni visive.

Usa le lavagne online di ClickUp per pianificare i contenuti da produrre e mappare l'intero percorso dei contenuti

Su lavagna online puoi abbozzare funnel per il blog, mappare i percorsi dei clienti e pianificare un intero calendario editoriale. Inoltre, il tuo team può aggiungere idee, commentare in tempo reale e persino convertire i post-it in attività direttamente da lavagna online.

ClickUp Documenti

E sì, scrivere contenuti è una cosa, ma i contenuti che meritano davvero di coinvolgere il pubblico nascono da prospettive diverse e da una modifica accurata.

Con ClickUp Docs, avrai a disposizione uno spazio condiviso proprio per questo: taggare i membri del tuo team, lasciare commenti e feedback e trasformare le attività in azioni concrete, mantenendo il flusso di lavoro dei contenuti organizzato e collaborativo.

Crea documenti ben formattati con ClickUp Docs

Docs ti aiuta anche nella pianificazione dei contenuti e nella creazione di brief. Aprilo durante le tue sessioni di brainstorming per prendere rapidamente note e catturare le idee, in modo da non dimenticare nulla di ciò che avete discusso.

Una volta terminato, puoi facilmente sviluppare le tue idee e creare brief completi per ogni contenuto all'interno di Docs. Le ricche opzioni di formattazione, come tabelle, elenchi puntati e intestazioni, sono ottime per strutturare il brief e organizzare scadenze, autori assegnati, date di pubblicazione e altro ancora.

Modello ClickUp per la scalabilità della produzione di contenuti

Inoltre, i modelli di ClickUp rendono molto più semplice creare brief personalizzati per vari tipi di contenuti.

Ad esempio, il modello ClickUp Content Production Scaling è progettato per aiutare scrittori, editor e team di contenuti a scalare il proprio processo di produzione dei contenuti.

Scarica il modello gratis Semplifica il ridimensionamento dei contenuti con il modello ClickUp per il ridimensionamento della produzione di contenuti

Questo modello ti aiuta a:

Organizza e assegna le priorità ai futuri progetti di contenuto creando un hub centralizzato per le linee guida dei blog, i commenti e persino gli URL attivi

Effettua facilmente il monitoraggio e gestisci i contenuti durante tutto il ciclo di produzione utilizzando gli stati delle attività nel database del blog

Personalizza attributi quali il tipo di contenuto, le date di pubblicazione e la fonte dell'autore in modo che il modello si adatti al tuo specifico flusso di lavoro dei contenuti

Allo stesso modo, il modello di calendario dei contenuti di ClickUp semplifica la pianificazione, l'organizzazione e il monitoraggio del mio processo di creazione dei contenuti dall'inizio alla fine, in modo che ogni articolo venga pubblicato in tempo e sia in linea con gli obiettivi di marketing che ho in mente.

Le migliori funzionalità di ClickUp

Scegli tra la libreria di ClickUp con oltre 1000 modelli per avviare facilmente il tuo processo di creazione dei contenuti

Crea attività utilizzando ClickUp Tasks con stati personalizzati come In revisione, Bozza, In sviluppo, ecc., per tenere traccia dei progressi di ogni contenuto

Usa ClickUp Automazioni per automatizzare il flusso di lavoro dei contenuti, semplificare le richieste di contenuti e gestire le approvazioni

Limiti di ClickUp

L'interfaccia ricca di funzionalità può risultare leggermente opprimente per i nuovi utenti

Prezzi di ClickUp

Valutazioni e recensioni di ClickUp

G2 : 4,7/5 (oltre 9.000 recensioni)

Capterra: 4,6/5 (oltre 4.000 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di ClickUp?

Ecco una recensione di G2:

Ciò che apprezzo di più di ClickUp è la sua personalizzazione e flessibilità. Che si tratti di creare flussi di lavoro personalizzati per diversi team (come marketing e sviluppo web), utilizzare campi personalizzati per monitorare dettagli specifici dei progetti o automatizzare attività ripetitive, ClickUp mi permette di adattarlo alle nostre esigenze precise. Aiuta a tenere tutto in un unico posto, rendendo il project management e la comunicazione fluidi tra i team. Inoltre, le integrazioni e le automazioni ci fanno risparmiare tantissimo tempo, permettendoci di concentrarci su ciò che conta davvero.

Ciò che apprezzo di più di ClickUp è la sua personalizzazione e flessibilità. Che si tratti di creare flussi di lavoro su misura per diversi team (come marketing e sviluppo web), utilizzare campi personalizzati per monitorare dettagli specifici dei progetti o automatizzare attività ripetitive, ClickUp mi permette di adattarlo alle nostre esigenze precise. Aiuta a tenere tutto in un unico posto, rendendo il project management e la comunicazione fluidi tra i team. Inoltre, le integrazioni e le automazioni ci fanno risparmiare tantissimo tempo, permettendoci di concentrarci su ciò che conta davvero.

🎥 Guarda: Scopri come utilizzare ClickUp Brain per la scrittura basata sull'IA

💡 Suggerimento da esperto: usa un Agente Autopilot personalizzato nella chat di ClickUp come assistente di scrittura IA. Impostalo in modo che si attivi quando qualcuno pubblica una bozza e fai in modo che riscriva, corregga o migliori automaticamente il tono utilizzando ClickUp Brain. Puoi dargli accesso alle linee guida del tuo marchio salvate in Docs, così potrà effettuare le modifiche nel contesto giusto.

2. ChatGPT (Il migliore per la scrittura e la ricerca basate sull'IA)

tramite ChatGPT

Sviluppato da OpenAI, ChatGPT è un assistente di scrittura basato sull'IA in grado di generare post per blog, email e didascalie per i social media sulla base di prompt.

Sebbene sia un ottimo strumento di scrittura basato sull'IA gratis per stimolare le idee e superare il blocco dello scrittore, richiede comunque un tocco umano per perfezionare il risultato. Pur essendo utile per iniziare, è necessario rivedere e umanizzare sempre i contenuti.

Le migliori funzionalità di ChatGPT

Traduci i contenuti in oltre 90 lingue senza perdere il contesto e il significato

Carica i tuoi input in qualsiasi formato: testo, immagini e, in alcuni casi, persino voce

Riassumi articoli lunghi, rapporti di ricerca e trascrizioni con ChatGPT

Limiti di ChatGPT

Supporto clienti lento e macchinoso

Il sito web si blocca spesso e a volte le risposte possono essere piuttosto lente

Prezzi di ChatGPT

Gratis per sempre

In più : 20 $ al mese

Pro : 200 $ al mese

Team : 30 $ al mese per utente

Aziende: prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di ChatGPT

G2 : 4,7/5 (oltre 600 recensioni)

Capterra: 4,5 (oltre 100 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di ChatGPT?

Ecco una recensione di G2:

Il mio processo di scrittura dei contenuti è diventato più veloce e migliore. Più dettagliati sono i prompt che fornisco, migliori sono i risultati che ottengo. Posso persino selezionare il formato della risposta.

Il mio processo di scrittura dei contenuti è diventato più veloce e migliore. Più dettagliati sono i prompt che fornisco, migliori sono i risultati che ottengo. Posso persino selezionare il formato della risposta.

🔍 Lo sapevi? ChatGPT riceve oltre 4,79 miliardi di visite al mese. È un grande successo per l'IA! Quindi, come se la cava rispetto a Grammarly? Scopriamolo in ChatGPT vs. Grammarly!

3. Jasper (Il migliore per il content marketing assistito dall'IA)

tramite Jasper

Jasper è utile per creare contenuti per campagne di marketing e aiuta a generare post per blog, testi pubblicitari, copioni video e strutture di contenuti.

Una delle sue funzionalità/funzioni principali è la capacità di allineare i contenuti alle linee guida specifiche del marchio, rendendolo utile per i team che necessitano di coerenza nel tono e nei messaggi.

Detto questo, sebbene Jasper sfrutti modelli di IA per accelerare la creazione di contenuti, richiede comunque una messa a punto per garantire che il risultato rifletta davvero la voce e la strategia di un marchio. Ho scoperto che è uno strumento che funziona al meglio se abbinato a un solido processo editoriale.

Le migliori funzionalità/funzioni di Jasper

Crea contenuti utilizzando modelli predefiniti per articoli di lunga durata, testi di marketing e post sui social media

Semplifica i testi complessi con la funzionalità "Spiegamelo come a un bambino di quinta elementare"

Limiti di Jasper

Alcuni utenti segnalano che i risultati di Jasper sono generici e privi di creatività

La fatturazione e la sottoscrizione sono piuttosto complessi e possono risultare particolarmente difficili quando si cerca di cancellare il proprio account

Prezzi di Jasper

Creato r: 49 $ al mese per utente

Pro : 69 $ al mese per utente

Business: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni su Jasper

G2 : 4,7/5 (oltre 1000 recensioni)

Capterra: 4,8/5 (oltre 1.000 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Jasper?

Ecco una recensione di G2:

Io uso Jasper per potenziare la mia scrittura: mi dà idee e mi aiuta a evitare il blocco dello scrittore.

Io uso Jasper per potenziare la mia scrittura: mi dà idee e mi aiuta a evitare il blocco dello scrittore.

🔎 Lo sapevi? Secondo un sondaggio condotto tra i CMO, le aziende che utilizzano l'IA nel marketing hanno registrato un aumento del 6,2% delle vendite, un aumento del 7% della soddisfazione dei clienti e una riduzione del 7,2% dei costi di marketing.

4. Copy.ai (Il migliore per il copywriting basato sull'IA su larga scala)

Ho utilizzato Copy.ai per i contenuti di marketing e commerciali, ed è uno strumento affidabile per generare bozze veloci e effettuare automazioni delle attività.

Con oltre 90 strumenti di copywriting basati su casi d'uso, aiuta ad accelerare la creazione di contenuti e a personalizzare la comunicazione, il che è ottimo per ridurre il lavoro richiesto.

Le migliori funzionalità/funzioni di Copy.ai

Crea testi con il tuo stile personale utilizzando Voicecopy.ia

Aggiungi tag alle informazioni nella tua Infobase per evitare di dover fornire il contesto ogni volta

Riassumere le trascrizioni in brief di contenuto con lo strumento Summarize-to-Brief

Limiti di Copy.ai

La piattaforma può essere instabile, con errori che si verificano frequentemente

I contenuti generati potrebbero non disporre di fonti accurate, rendendo necessaria un'accurata verifica dei fatti

Prezzi di Copy.ai / IA

Gratis per sempre

Starter : 49 $ al mese

Avanzato : 249 $ al mese

Aziende: prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Copy.ai / IA

G2 : 4,7/5 (oltre 100 recensioni)

Capterra: 4,4/5 (oltre 60 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Copy.ai?

Ecco una recensione di G2:

Trovo l'interfaccia dello strumento intuitiva e facile da usare. Utilizzo Copy.ai per i post sui social media e le descrizioni dei prodotti, le introduzioni dei blog e i testi dei siti web.

Trovo l'interfaccia dello strumento intuitiva e facile da usare. Utilizzo Copy.ai per i post sui social media e le descrizioni dei prodotti, le introduzioni dei blog e i testi dei siti web.

😵‍💫 Non sai cosa chiedere al tuo strumento di scrittura basato sull'IA? Ecco i migliori prompt di scrittura basati sull'IA per marketer e scrittori per iniziare!

5. Rytr (Il migliore per il copywriting basato sull'IA a un prezzo accessibile)

via Rytr

Rytr è uno strumento utile per generare bozze veloci per blog, testi pubblicitari, didascalie sui social media ed email. Ciò che lo contraddistingue è la sua capacità di analizzare campioni di scrittura e imitare uno stile specifico, rendendo il risultato più naturale piuttosto che palesemente generato dall'IA.

La piattaforma offre anche varie opzioni di tono, così potrai adattare la tua scrittura a diversi tipi di pubblico e progetti. Sebbene acceleri decisamente il processo, il contenuto trae comunque beneficio da un tocco di rifinitura umana per farlo davvero risplendere.

Le migliori funzionalità/funzioni di Rytr

Genera contenuti per oltre 40 casi d'uso, dai post sui blog alle descrizioni dei prodotti

Migliora il flusso della scrittura con il completamento automatico basato sull'IA per frasi e paragrafi

Crea contenuti in oltre 30 lingue per un pubblico globale

Limiti di Rytr

Richiede prompt di scrittura dettagliati per generare risultati soddisfacenti

Gli utenti potrebbero raggiungere rapidamente la loro quota mensile se nei piani a pagamento non vengono impostati limiti di risposta

Prezzi di Rytr

Gratis per sempre

Unlimited : 9 $ al mese

Premium: 29 $ al mese

Valutazioni e recensioni di Rytr

G2 : 4,7/5 (oltre 800 recensioni)

Capterra: recensioni insufficienti

Cosa dicono gli utenti reali di Rytr?

Ecco una recensione di G2:

È facile da usare, offre un'esperienza di scrittura fluida e genera contenuti di qualità. L'interfaccia utente è davvero ottima rispetto a qualsiasi altro strumento di scrittura basato sull'IA. Il risultato è soddisfacente.

È facile da usare, offre un'esperienza di scrittura fluida e genera contenuti di qualità. L'interfaccia utente è davvero ottima rispetto a qualsiasi altro strumento di scrittura basato sull'IA. Il risultato è soddisfacente.

🤖 Contenuti generati dall'IA vs. contenuti generati dall'uomo 🥷? Che la battaglia abbia inizio! Scopri i pro e i contro e vedi chi avrà la meglio!

6. Grammarly (Il miglior software di scrittura basato sull'IA per testi raffinati e privi di errori)

tramite Grammarly

Grammarly è uno strumento fondamentale nell'arsenale di qualsiasi autore di contenuti. È un ottimo partner di scrittura basato sull'IA, che ti aiuta a esprimere il tuo pensiero in modo conciso, grammaticalmente corretto e coinvolgente.

Puoi utilizzare l'IA di Grammarly per redigere documenti, scrivere email, perfezionare relazioni e persino rifinire i post sui social media.

Le migliori funzionalità di Grammarly

Usa il generatore di paragrafi per riscrivere interi paragrafi migliorandone la chiarezza, il tono e il coinvolgimento

Crea modelli di messaggi personalizzati che i tuoi team possono utilizzare per rispondere rapidamente alle email

Usa la funzione Authorship di Grammarly per classificare i tuoi contenuti in base a fonti attendibili

Limiti di Grammarly

Possono essere rigidi, lasciando poco spazio allo stile personale dello scrittore

A volte la ristrutturazione delle frasi può sembrare innaturale

Tende a suggerire modifiche eccessivamente formali che potrebbero snaturare lo stile dell'autore

Prezzi di Grammarly

Gratis per sempre

Premium : 30 $ al mese per utente

Aziendale: 25 $ al mese per utente

Valutazioni e recensioni di Grammarly

G2 : 4,7/5 (oltre 10.000 recensioni)

Capterra: 4,7/5 (oltre 7.000 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Grammarly?

Ecco una recensione di G2:

Grammarly è diventato per me molto più di un semplice assistente di scrittura: è una parte fondamentale del mio modo di comunicare professionalmente. Mi fornisce supporto in ogni fase del mio processo di scrittura, dalla stesura delle idee iniziali alla rifinitura del messaggio finale.

Grammarly è diventato per me molto più di un semplice assistente di scrittura: è una parte fondamentale del mio modo di comunicare professionalmente. Mi fornisce supporto in ogni fase del mio processo di scrittura, dalla stesura delle idee iniziali alla rifinitura del messaggio finale.

7. Gemini (Ideale per la ricerca e la generazione di contenuti basati sull'IA)

via Gemini

Gemini è quell'amico onnisciente quando si tratta di ricerca, scrittura e di affrontare quelle domande complesse e approfondite. Dall'aggiornamento a Flash 2.0, è diventato ancora migliore, molto più veloce e preciso, gestendo con facilità testi, immagini e persino codice.

Le migliori funzionalità/funzioni di Gemini

Crea contenuti multimodali con testo, immagini e audio per esperienze coinvolgenti

Supporta i progetti di programmazione con Gemini Code Assist, che fornisce fino a 180.000 completamenti di codice al mese

Limiti di Gemini

Gemini può risultare carente quando si tratta di riassunti video

In alcune istanze fornisce risposte incomplete o inutili

Manca una comprensione approfondita di argomenti altamente specializzati o di nicchia

Prezzi di Gemini

Gratis con un account Google

Google IA Pro : 19,99 $ al mese

Google IA Ultra: 249,99 $ al mese

Valutazioni e recensioni di Gemini

G2 : 4,4/5 (oltre 100 recensioni)

Capterra: recensioni insufficienti

Cosa dicono gli utenti reali di Gemini?

Ecco una recensione di G2:

È molto intuitivo. Quando redigo un'email per i miei clienti, mi aiuta molto a mantenere la professionalità nei miei messaggi.

È molto intuitivo. Quando redigo un'email per i miei clienti, mi aiuta molto a mantenere la professionalità nei miei messaggi.

😎 Piccolo promemoria: integrare l'IA nei documenti di Word, come quando usi Google Gemini in Docs, può velocizzare la tua scrittura a tal punto da farti risparmiare fino al 66% del tuo tempo. Sono quattro ore in più per prenderti un caffè, guardare una serie TV o svuotare finalmente la tua finestra In arrivo!

8. Sudowrite (Il miglior partner di scrittura basato sull'IA per la narrativa)

via Sudowrite

Ti sei bloccato su una scena? Non riesci a trovare le parole giuste? Sudowrite è stato creato per aiutare tutti gli scrittori di narrativa. È come avere un nuovo paio di occhi che guardano il tuo scritto, suggerendo modifiche, perfezionando le frasi e tirandoti fuori da quei momenti di blocco creativo.

Con oltre 1.000 plugin, puoi dare alla sua forma i suggerimenti in base al tuo stile. Non scriverà il tuo romanzo al posto tuo (dove sarebbe il divertimento?), ma renderà il processo molto più fluido e forse anche un po' più emozionante.

Le migliori funzionalità/funzioni di Sudowrite

Crea narrazioni complete con Story Engine

Migliora i dettagli sensoriali utilizzando la funzione Describe

Perfeziona la tua prosa con lo strumento "Rewrite"

Limiti di Sudowrite

Opzioni di personalizzazione limitate con un'interfaccia utente di base

Offre un numero inferiore di integrazioni con strumenti di terze parti

Prezzi di Sudowrite

Hobby e studenti : 19 $ al mese

Professionale : 29 $ al mese

Max: 59 $ al mese

Valutazioni e recensioni di Sudowrite

G2 : Recensioni insufficienti

Capterra: recensioni insufficienti

Cosa dicono gli utenti reali di Sudowrite?

Ecco una recensione su Reddit:

Sudowrite mi ha aiutato a sistemare la trama e ora sto scrivendo da solo allo stesso ritmo serrato con cui ho scritto il primo libro della serie. Ne è valsa assolutamente la pena, anche solo per l'aiuto ricevuto.

Sudowrite mi ha aiutato a sistemare la trama e ora sto scrivendo da solo allo stesso ritmo serrato con cui ho scritto il primo libro della serie. Ne è valsa assolutamente la pena, anche solo per l'aiuto ricevuto.

😎 Curiosità: Il cortometraggio del 2016 " Sunspring " è stato interamente scritto da un bot basato sull'IA che utilizza reti neurali.

9. Anyword (Ideale per testi di marketing basati sui dati)

via Anyword

Anyword è uno strumento di creazione di contenuti basato sull'IA che rende la scrittura di contenuti di marketing un po' più divertente. Puoi utilizzarlo per perfezionare i testi, adattare il tono a diversi tipi di pubblico o persino ricevere un avviso sulle prestazioni di un contenuto prima di pubblicarlo.

È perfetto per quei momenti in cui ti ritrovi a riflettere su ogni parola o a fissare una pagina bianca e hai semplicemente bisogno di un solido punto di partenza. Non farà tutto il lavoro al posto tuo, ma renderà sicuramente il processo più veloce.

Le migliori funzionalità/funzioni di Anyword

Genera testi basati sui dati con punteggi predittivi delle prestazioni

Offri supporto per la creazione di contenuti multilingue in oltre 30 lingue

Si integra direttamente con Google Ads, Meta Ads e tutti i tuoi account sui social media

Limiti di Anyword

Anyword offre principalmente supporto per l'inglese, il che potrebbe rappresentare un limite per gli utenti che necessitano di assistenza per contenuti in altre lingue

Il limite di parole potrebbe rendere lo strumento difficile da usare per blog di grandi dimensioni

Prezzi di Anyword

Starter : 49 $ al mese

Basato sui dati : 99 $ al mese

Aziendale : 499 $ al mese

Aziende: prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Anyword

G2 : 4,8/5 (oltre 1000 recensioni)

Capterra: 4,8/5 (oltre 300 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Anyword?

Ecco una recensione di G2:

Anyword aiuta me e il mio team a superare la fase di brainstorming e a generare testi accattivanti in pochi clic. Abbiamo risparmiato tempo soprattutto nella scrittura degli annunci pubblicitari, e la possibilità di creare un tono di voce ha contribuito in modo significativo a questo risultato.

Anyword aiuta me e il mio team a superare la fase di brainstorming e a generare testi accattivanti in pochi clic. Abbiamo risparmiato tempo soprattutto nella scrittura degli annunci pubblicitari, e la possibilità di creare un tono di voce ha contribuito in modo significativo a questo risultato.

10. QuillBot (Il miglior strumento di IA per la parafrasi e la riassunzione)

tramite QuillBot

QuillBot è un'aggiunta preziosa a qualsiasi kit di strumenti di scrittura, specialmente quando hai bisogno di perfezionare i tuoi testi. Offre strumenti per la parafrasi, il controllo del plagio, il controllo grammaticale, la traduzione, il riassunto e persino le citazioni.

L'ho trovato particolarmente utile quando devo riformulare qualcosa senza che il testo risulti troppo robotico. Non è perfetto (a volte semplifica eccessivamente le cose), ma se usato nel modo giusto fa risparmiare un sacco di tempo e mantiene il tuo stile di scrittura incisivo.

Le migliori funzionalità/funzioni di QuillBot

Ricerca, scrivi e perfeziona le bozze utilizzando l'assistente IA integrato Quillbot Flow

Genera citazioni accurate senza sforzo con il Generatore di citazioni

Personalizza la parafrasi con diverse modalità personalizzate, come Standard, Fluency e Creative

Limiti di QuillBot

A volte genera testi ripetitivi o privi di senso che richiedono un'attenta revisione

Funzionalità avanzate come la grammatica avanzata e i diversi stili di parafrasi richiedono una sottoscrizione a pagamento

Prezzi di QuillBot

Gratis per sempre

Premium : 4,17 $ al mese

Team Piano: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di QuillBot

G2 : 4,3/5 (oltre 30 recensioni)

Capterra: 4,5/5 (oltre 100 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di QuillBot?

Ecco una recensione di G2:

È facile da usare, offre la possibilità di scegliere tra diverse lingue e dispone di molti altri strumenti, come un parafrasatore, un controllo antiplagio e molto altro ancora, rendendo Quillbot un pacchetto completo per gli scrittori.

È facile da usare, offre la possibilità di scegliere tra diverse lingue e dispone di molti altri strumenti, come un parafrasatore, un controllo antiplagio e molto altro ancora, rendendo Quillbot un pacchetto completo per gli scrittori.

💡 Consiglio da esperto: Utilizza i modelli basati sull'IA per semplificare notevolmente il processo di creazione dei contenuti. Ad esempio, un modello basato sull'IA per i post del blog può aiutare i professionisti del marketing a delineare rapidamente gli obiettivi della campagna, i messaggi chiave e i canali per i loro blog

11. Wordtune (Il miglior strumento di IA per la riscrittura e il miglioramento della chiarezza)

tramite Wordtune

Wordtune è un software di scrittura basato sull'IA che rende la scrittura un po' meno frustrante. Quando fai fatica a formulare correttamente una frase, i suoi suggerimenti di riscrittura risultano davvero naturali.

I modelli integrati aiutano a velocizzare il lavoro, soprattutto quando non vuoi partire da zero. La versione gratis funziona bene per riscrivere rapidamente e superare il blocco dello scrittore.

Le migliori funzionalità/funzioni di Wordtune

Riformula le frasi con suggerimenti di riscrittura contestuale, inclusi argomenti contro e conclusioni

Aggiungi umorismo, enfasi o un tono informale con Editor Spices

Genera, amplia o perfeziona il testo con Ask IA

Limiti di Wordtune

Limita gli utenti del piano Free a 10 generazioni IA al giorno

Sebbene offra supporto per più lingue, non è altrettanto efficace per i contenuti non in inglese

Prezzi di Wordtune

Gratis forever

Avanzato : 13,99 $ al mese

Unlimited: 19,99 $ al mese

Valutazioni e recensioni di Wordtune

G2 : 4,6/5 (oltre 100 recensioni)

Capterra: 4,4/5 (oltre 70 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Wordtune?

Ecco una recensione di G2:

Wordtune è un'ottima scelta per qualsiasi scrittore che non riesca a trovare le parole giuste o la motivazione per scrivere: prende spunto da ciò che è già stato scritto e genera ulteriori frasi. Possiamo anche modificare queste frasi con l'aiuto delle opzioni di riscrittura integrate, che ci aiutano a definire il tono delle frasi.

Wordtune è un'ottima scelta per qualsiasi scrittore che non riesca a trovare le parole giuste o la motivazione per scrivere: prende spunto da ciò che è già stato scritto e genera ulteriori frasi. Possiamo anche modificare queste frasi con l'aiuto delle opzioni di riscrittura integrate, che ci aiutano a definire il tono delle frasi.

12. Writer (Ideale per l'assistenza alla scrittura basata sull'IA e per contenuti in linea con il marchio)

via Writer

Writer sembra più un copilota basato sull'IA per i flussi di lavoro aziendali che un semplice strumento di scrittura. È in grado di rispondere a domande, estrarre informazioni, tradurre contenuti e persino analizzare immagini. Ciò che mi ha colpito di più è la serietà con cui affronta la sicurezza e la privacy, con opzioni di implementazione in linea con gli standard globali di conformità dei dati.

Le migliori funzionalità di Writer

Genera contenuti accurati a partire da dati proprietari grazie a un grafico di conoscenza

Crea app con un editor drag-and-drop senza codice

Automatizza i controlli di conformità su tutte le risorse di contenuto

Limiti degli scrittori

I piani non aziendali hanno un limite di 5 utenti senza possibilità di aggiungerne altri

Gli aggiornamenti frequenti rendono l'app a volte piuttosto imprevedibile

Prezzi di Writer

Versione di prova gratis di 14 giorni

Starter : 39 $ al mese per utente

Enterprise: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni degli scrittori

G2 : 4,3/5 (oltre 80 recensioni)

Capterra: recensioni insufficienti

Cosa dicono gli utenti reali di Writer?

Ecco una recensione di G2:

L'aspetto è elegante, professionale e pulito: è un'app facile da usare con diversi punti di accesso (estensioni, app web, desktop). Si integra bene con i sistemi di marketing che utilizziamo ed è stata facile da implementare.

L'aspetto è elegante, professionale e pulito: è un'app facile da usare con diversi punti di accesso (estensioni, app web, desktop). Si integra bene con i sistemi di marketing che utilizziamo ed è stata facile da implementare.

👀 Curiosità: I grafici di conoscenza sono in grado di analizzare i paragrafi e mostrare le connessioni tra argomenti, sottoargomenti e concetti. Questo li rende strumenti utili per la scrittura di saggi, poiché questa visualizzazione strutturata può effettivamente essere utilizzata come modello per organizzare le idee e mantenere un flusso logico tra i concetti.

13. Writesonic (Il migliore per la scrittura di articoli e il marketing basati sull'IA)

tramite Writesonic

Writesonic offre alcune utili funzionalità basate sull'IA per la creazione di contenuti, l'analisi della concorrenza e la ricerca. Si integra con Ahrefs, Google Analytics e WordPress, rendendo più facile estrarre dati in tempo reale e pianificare i contenuti senza dover destreggiarsi tra più strumenti.

Le migliori funzionalità di Writesonic

Accedi a funzionalità/funzioni come il controllo SEO e i cluster di argomenti per l'ottimizzazione

Interagisci con Chatsonic (un chatbot basato sull'IA) per ricevere assistenza in tempo reale

Crea chatbot basati sull'IA personalizzati senza bisogno di scrivere codice utilizzando Botsonic

Limiti di Writesonic

Il supporto non è molto reattivo e la risoluzione delle query spesso subisce ritardi

La generazione di articoli è leggermente superata

Prezzi di Writesonic

Gratis per sempre

Individuale : 20 $ al mese

Lite: 49 $ al mese

Standard : 99 $ al mese

Professionale: 249 $ al mese

Avanzato: 499 $/mese

Valutazioni e recensioni di Writesonic

G2 : 4,7/5 (oltre 2.000 recensioni)

Capterra: 4,8/5 (oltre 2.000 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Writesonic?

Ecco una recensione di G2:

Apprezzo molto il modo in cui Writesonic comprende le principali difficoltà di uno scrittore o di un autore di contenuti, ovvero scrivere un articolo che sia ottimizzato per i motori di ricerca (SEO) e che disponga di un generatore di articoli in 10 passaggi, oltre a uno in 4 passaggi, per aiutare l'autore a produrre contenuti di valore con un semplice clic.

Apprezzo molto il modo in cui Writesonic comprende le principali difficoltà di uno scrittore o di un autore di contenuti, ovvero scrivere un articolo che sia ottimizzato per i motori di ricerca (SEO) e che disponga di un generatore di articoli in 10 passaggi, oltre a uno in 4 passaggi, per aiutare l'autore a produrre contenuti di valore con un semplice clic.

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