I 13 migliori strumenti di IA per la scrittura per il 2026

Gli strumenti di scrittura basati sull'IA sono rivoluzionari. Tra le prime applicazioni della Gen IA, questi strumenti possono aiutare gli scrittori a stimolare nuove idee, accelerare la creazione di contenuti e persino a ricercare, scrivere e effettuare modifiche su interi articoli al posto tuo.
Hai bisogno di una sceneggiatura per un video? Di una bozza per una presentazione? Di un riepilogo capitolo per capitolo del tuo libro? Un buon strumento di scrittura basato sull'IA può terminare il lavoro!
Ma con così tante opzioni disponibili, scegliere quella giusta può sembrare più difficile che scrivere i contenuti da soli.
Ho dedicato ore a testare i più popolari strumenti di IA per scrittura per vedere quali sono all'altezza delle aspettative.
Alcuni sono perfetti per trovare ispirazione per la tua prossima grande idea. Altri ti aiutano a superare il blocco dello scrittore o a rifinire le bozze più velocemente.
Il segreto sta nel trovare quello che si adatta al tuo flusso di lavoro, non il contrario. Questa guida analizza i migliori strumenti di IA per la scrittura, così potrai dedicare meno tempo a cercare e più tempo a creare.
I migliori strumenti di IA per la scrittura in sintesi
|Strumento
|Funzionalità principali
|Ideale per
|Prezzi*
|ClickUp
|Combina la potenza di più modelli di linguaggio (LLM) in un unico spazio di lavoro, la gestione automatizzata delle attività e la collaborazione in tempo reale
|Piccoli team, medie imprese e grandi aziende. Eccelle nella gestione dei contenuti e della project management integrata con l'IA
|Piano Free disponibile, personalizzazione per le aziende
|ChatGPT
|Creazione versatile di contenuti, ideazione e ricerca
|Team interfunzionali. Funziona come assistente basato sull'IA per la scrittura e la ricerca
|Piano Free, piani a pagamento a partire da 20 $ al mese
|Jasper
|Guide personalizzate per la voce del marchio e modelli di testi di marketing
|Dalle medie imprese alle grandi aziende. Aiuta i team di marketing e creativi con il content marketing assistito dall'IA
|I piani a pagamento partono da 49 $ al mese
|Copy. IA
|Automazione del flusso di lavoro per blog, email e annunci pubblicitari
|Team di piccole e medie dimensioni. Ideale per la redazione di testi basati sull'IA su larga scala
|Piano Free, piani a pagamento a partire da 49 $ al mese
|Rytr
|Selezione del tono e del linguaggio e strumento integrato per il controllo del plagio
|Freelancer e piccoli team: ideale per team attenti al budget alla ricerca di servizi di copywriting basati sull'IA
|Piano Free, piani a pagamento a partire da 9 $ al mese
|Grammarly
|Feedback in tempo reale sulla scrittura e suggerimenti su grammatica, punteggiatura e tono
|Piccoli team, medie imprese e grandi aziende. Ideale per i team di comunicazione aziendale che puntano a chiarezza, tono e correttezza
|Piano Free, piani a pagamento a partire da 30 $ al mese
|Gemini
|Assistenza alla scrittura basata sui dati e comprensione multimodale dei contenuti
|Dalle medie imprese alle grandi aziende. Ideale per l'assistenza alla scrittura e la ricerca basate sull'IA
|Piano Free, piani a pagamento a partire da 19,99 $ al mese
|Sudowrite
|Strumenti per la creazione di trame e caratteri con supporto alla scrittura creativa collaborativa
|Piccoli studi, editori e team creativi. Funziona come partner di scrittura basato sull'IA per contenuti narrativi
|I piani a pagamento partono da 19 $ al mese
|Anyword
|Testi generati dall'IA per annunci, pagine di destinazione ed email, con valutazione e ottimizzazione in tempo reale
|Dalle medie imprese alle grandi aziende. Ideale per i team di marketing basati sui dati
|I piani a pagamento partono da 49 $ al mese
|QuillBot
|Parafrasi e riassunto basati sull'IA con controllo grammaticale e antiplagio
|Scrittori indipendenti, dipartimenti accademici. Aiuta a riscrivere, parafrasare o riepilogare/riassumere i contenuti con l'IA
|Piano Free, piani a pagamento a partire da 4,17 $ al mese
|Wordtune
|Riscrittura basata sull'IA con variazioni di tono e stile e strumenti per l'espansione o il riassunto
|Team di piccole e medie dimensioni. Aiuta i team a migliorare la chiarezza e il tono nella comunicazione aziendale
|Piano Free, piani a pagamento a partire da 13,99 $ al mese
|Writer
|Scrittura basata sull'IA in linea con le regole del marchio
|Aziende: ideale per garantire la coerenza del marchio e la conformità dei testi
|Versione di prova gratuita di 14 giorni, piani a pagamento a partire da 39 $ al mese
|Writesonic
|Generatore di blog/articoli basato sull'IA con ottimizzazione SEO
|Team di piccole e medie dimensioni: aiuta i team di prodotto a scalare blog SEO, landing page, ecc.
|Piano Free, piani a pagamento a partire da 20 $ al mese
Cosa dovresti cercare in uno strumento di scrittura basato sull'IA?
Con così tanti strumenti di scrittura basati sull'IA disponibili, come individuare quelli che rendono davvero più facile scrivere senza avere la sensazione di affogare in un mare di contenuti generati dall'IA?
Ecco cosa cercare:
- Qualità dei contenuti: scegli uno strumento di scrittura basato sull'IA in grado di generare contenuti chiari, accurati e coinvolgenti, adatti al tuo tono e alla tua voce unici, che tu stia cercando uno stile informale, spiritoso o diretto ✅
- Personalizzazione personalizzata per il tuo stile: A nessuno piacciono i contenuti standardizzati. Cerca strumenti che ti consentano di modificare il tono, il formato e lo stile fino a ottenere il risultato perfetto ✅
- Supporto multilingue: Se scrivi per un pubblico internazionale, assicurati che lo strumento sia in grado di generare contenuti in diverse lingue e contesti ✅
- Integrazioni perfette: che tu stia scrivendo nei Documenti Google, in WordPress o in un'altra piattaforma, verifica se lo strumento si integra con le tue app preferite ✅
- Facilità d'uso: non dovresti aver bisogno di un tutorial per capire come generare poche righe di testo. I migliori strumenti sono semplici, intuitivi e ti aiutano a scrivere più velocemente ✅
- Prezzi su misura per le tue esigenze: I piani gratis sono ottimi per fare una prova, ma se decidi di pagare, assicurati di ottenere funzionalità/funzioni che ti siano davvero utili ✅
📚 Per saperne di più: I migliori modelli gratis per social media per post, campagne e contenuto
I migliori strumenti di scrittura basati sull'IA
Come valutiamo i software su ClickUp
Il nostro team editoriale segue un processo trasparente, basato sulla ricerca e indipendente dai fornitori, quindi puoi stare certo che i nostri consigli si basano sul valore reale dei prodotti.
Ecco una panoramica dettagliata di come valutiamo i software su ClickUp.
Vediamo come si posizionano in termini di funzionalità e facilità d'uso. Alcuni offrono versioni gratis da provare prima dell'acquisto. Tuttavia, gli strumenti di IA generativa possono produrre contenuti di parte e imprecisi, quindi è importante esaminare attentamente il risultato.
1. ClickUp (Ideale per la gestione dei contenuti e della project management integrata con l'IA)
Pensa al tuo attuale processo di scrittura. Probabilmente stai destreggiandoti tra diverse app: una per la stesura, un'altra per i feedback e un'altra ancora per il project management. Estenuante, vero?
È qui che ClickUp , l'app completa per il lavoro, cambia tutto. Vediamo insieme le sue numerose funzionalità/funzioni.
ClickUp Brain
Uno dei punti di forza di ClickUp è il suo assistente personale basato sull'IA, ClickUp Brain. Ti aiuta a scrivere contenuti accattivanti con prompt in linguaggio naturale e fa un passo in più per:
- Redigi contenuti, commenti e messaggi senza sforzo, su misura per le tue esigenze e il tuo tono specifici
- Genera riepiloghi/riassunti concisi di documenti lunghi, attività o discussioni per risparmiare tempo e redigere la documentazione dei progetti
- Perfeziona e migliora i tuoi testi grazie ai suggerimenti basati sull'IA relativi a chiarezza, grammatica, branding e stile
Questa è solo la punta dell'iceberg per ClickUp Brain. Ciò di cui hai bisogno è un'IA potente che combini la potenza degli agenti IA e di molteplici modelli di IA generativa con il contesto completo del tuo ecosistema di lavoro più ampio.
Ed è esattamente ciò che offre ClickUp Brain. In quanto rete neurale basata sull'IA, garantisce una connessione senza soluzione di continuità tra attività, documenti e persone all'interno della knowledge base della tua azienda e delle app collegate, con la piena garanzia di una privacy di livello aziendale. La scrittura e la documentazione diventano 10 volte più intelligenti ed efficienti.
- Usa la voce per creare attività, riassumere riunioni, automatizzare i follow-up o generare immagini con Talk to testo
- Cerca e recupera informazioni da qualsiasi app con connessione, quindi agisci di conseguenza con l'IA
- Chattare con i modelli di IA più recenti, come ChatGPT, Claude e Gemini, per la programmazione, la scrittura, il ragionamento complesso e altro ancora, senza dover passare da un'app all'altra
- Genera immagini, attività, messaggi, progetti e altro ancora, senza bisogno di programmare prompt o inserire dati manualmente.
Fai un passo avanti con ClickUp Brain MAX, un compagno AI dedicato per desktop che unifica AI, ricerca e automazioni in ogni app di lavoro, inaugurando una nuova era di AI contestuale e ponendo fine al caos degli strumenti di IA scollegati tra loro. ClickUp elimina completamente la proliferazione incontrollata dell'IA.
ClickUp Brain offre l'utilizzo di diversi modelli di IA generativa come Claude, ChatGPT e Gemini, così potrai ottenere le risposte migliori con Brain. Non c'è nemmeno bisogno di utilizzare più modelli LLM.
Lavagne ClickUp
ClickUp Whiteboards è la tela creativa ideale per il brainstorming, la lavagna online e le presentazioni visive.
Su lavagna online puoi abbozzare funnel per il blog, mappare i percorsi dei clienti e pianificare un intero calendario editoriale. Inoltre, il tuo team può aggiungere idee, commentare in tempo reale e persino convertire i post-it in attività direttamente da lavagna online.
ClickUp Documenti
E sì, scrivere contenuti è una cosa, ma i contenuti che meritano davvero di coinvolgere il pubblico nascono da prospettive diverse e da una modifica accurata.
Con ClickUp Docs, avrai a disposizione uno spazio condiviso proprio per questo: taggare i membri del tuo team, lasciare commenti e feedback e trasformare le attività in azioni concrete, mantenendo il flusso di lavoro dei contenuti organizzato e collaborativo.
Docs ti aiuta anche nella pianificazione dei contenuti e nella creazione di brief. Aprilo durante le tue sessioni di brainstorming per prendere rapidamente note e catturare le idee, in modo da non dimenticare nulla di ciò che avete discusso.
Una volta terminato, puoi facilmente sviluppare le tue idee e creare brief completi per ogni contenuto all'interno di Docs. Le ricche opzioni di formattazione, come tabelle, elenchi puntati e intestazioni, sono ottime per strutturare il brief e organizzare scadenze, autori assegnati, date di pubblicazione e altro ancora.
Modello ClickUp per la scalabilità della produzione di contenuti
Inoltre, i modelli di ClickUp rendono molto più semplice creare brief personalizzati per vari tipi di contenuti.
Ad esempio, il modello ClickUp Content Production Scaling è progettato per aiutare scrittori, editor e team di contenuti a scalare il proprio processo di produzione dei contenuti.
Questo modello ti aiuta a:
- Organizza e assegna le priorità ai futuri progetti di contenuto creando un hub centralizzato per le linee guida dei blog, i commenti e persino gli URL attivi
- Effettua facilmente il monitoraggio e gestisci i contenuti durante tutto il ciclo di produzione utilizzando gli stati delle attività nel database del blog
- Personalizza attributi quali il tipo di contenuto, le date di pubblicazione e la fonte dell'autore in modo che il modello si adatti al tuo specifico flusso di lavoro dei contenuti
Allo stesso modo, il modello di calendario dei contenuti di ClickUp semplifica la pianificazione, l'organizzazione e il monitoraggio del mio processo di creazione dei contenuti dall'inizio alla fine, in modo che ogni articolo venga pubblicato in tempo e sia in linea con gli obiettivi di marketing che ho in mente.
Le migliori funzionalità di ClickUp
- Scegli tra la libreria di ClickUp con oltre 1000 modelli per avviare facilmente il tuo processo di creazione dei contenuti
- Crea attività utilizzando ClickUp Tasks con stati personalizzati come In revisione, Bozza, In sviluppo, ecc., per tenere traccia dei progressi di ogni contenuto
- Usa ClickUp Automazioni per automatizzare il flusso di lavoro dei contenuti, semplificare le richieste di contenuti e gestire le approvazioni
Limiti di ClickUp
- L'interfaccia ricca di funzionalità può risultare leggermente opprimente per i nuovi utenti
Prezzi di ClickUp
Valutazioni e recensioni di ClickUp
- G2: 4,7/5 (oltre 9.000 recensioni)
- Capterra: 4,6/5 (oltre 4.000 recensioni)
Cosa dicono gli utenti reali di ClickUp?
Ecco una recensione di G2:
Ciò che apprezzo di più di ClickUp è la sua personalizzazione e flessibilità. Che si tratti di creare flussi di lavoro personalizzati per diversi team (come marketing e sviluppo web), utilizzare campi personalizzati per monitorare dettagli specifici dei progetti o automatizzare attività ripetitive, ClickUp mi permette di adattarlo alle nostre esigenze precise. Aiuta a tenere tutto in un unico posto, rendendo il project management e la comunicazione fluidi tra i team. Inoltre, le integrazioni e le automazioni ci fanno risparmiare tantissimo tempo, permettendoci di concentrarci su ciò che conta davvero.
Ciò che apprezzo di più di ClickUp è la sua personalizzazione e flessibilità. Che si tratti di creare flussi di lavoro su misura per diversi team (come marketing e sviluppo web), utilizzare campi personalizzati per monitorare dettagli specifici dei progetti o automatizzare attività ripetitive, ClickUp mi permette di adattarlo alle nostre esigenze precise. Aiuta a tenere tutto in un unico posto, rendendo il project management e la comunicazione fluidi tra i team. Inoltre, le integrazioni e le automazioni ci fanno risparmiare tantissimo tempo, permettendoci di concentrarci su ciò che conta davvero.
🎥 Guarda: Scopri come utilizzare ClickUp Brain per la scrittura basata sull'IA
💡 Suggerimento da esperto: usa un Agente Autopilot personalizzato nella chat di ClickUp come assistente di scrittura IA. Impostalo in modo che si attivi quando qualcuno pubblica una bozza e fai in modo che riscriva, corregga o migliori automaticamente il tono utilizzando ClickUp Brain. Puoi dargli accesso alle linee guida del tuo marchio salvate in Docs, così potrà effettuare le modifiche nel contesto giusto.
2. ChatGPT (Il migliore per la scrittura e la ricerca basate sull'IA)
Sviluppato da OpenAI, ChatGPT è un assistente di scrittura basato sull'IA in grado di generare post per blog, email e didascalie per i social media sulla base di prompt.
Sebbene sia un ottimo strumento di scrittura basato sull'IA gratis per stimolare le idee e superare il blocco dello scrittore, richiede comunque un tocco umano per perfezionare il risultato. Pur essendo utile per iniziare, è necessario rivedere e umanizzare sempre i contenuti.
Le migliori funzionalità di ChatGPT
- Traduci i contenuti in oltre 90 lingue senza perdere il contesto e il significato
- Carica i tuoi input in qualsiasi formato: testo, immagini e, in alcuni casi, persino voce
- Riassumi articoli lunghi, rapporti di ricerca e trascrizioni con ChatGPT
Limiti di ChatGPT
- Supporto clienti lento e macchinoso
- Il sito web si blocca spesso e a volte le risposte possono essere piuttosto lente
Prezzi di ChatGPT
- Gratis per sempre
- In più: 20 $ al mese
- Pro: 200 $ al mese
- Team: 30 $ al mese per utente
- Aziende: prezzi personalizzati
Valutazioni e recensioni di ChatGPT
- G2: 4,7/5 (oltre 600 recensioni)
- Capterra: 4,5 (oltre 100 recensioni)
Cosa dicono gli utenti reali di ChatGPT?
Ecco una recensione di G2:
Il mio processo di scrittura dei contenuti è diventato più veloce e migliore. Più dettagliati sono i prompt che fornisco, migliori sono i risultati che ottengo. Posso persino selezionare il formato della risposta.
Il mio processo di scrittura dei contenuti è diventato più veloce e migliore. Più dettagliati sono i prompt che fornisco, migliori sono i risultati che ottengo. Posso persino selezionare il formato della risposta.
🔍 Lo sapevi? ChatGPT riceve oltre 4,79 miliardi di visite al mese. È un grande successo per l'IA! Quindi, come se la cava rispetto a Grammarly? Scopriamolo in ChatGPT vs. Grammarly!
3. Jasper (Il migliore per il content marketing assistito dall'IA)
Jasper è utile per creare contenuti per campagne di marketing e aiuta a generare post per blog, testi pubblicitari, copioni video e strutture di contenuti.
Una delle sue funzionalità/funzioni principali è la capacità di allineare i contenuti alle linee guida specifiche del marchio, rendendolo utile per i team che necessitano di coerenza nel tono e nei messaggi.
Detto questo, sebbene Jasper sfrutti modelli di IA per accelerare la creazione di contenuti, richiede comunque una messa a punto per garantire che il risultato rifletta davvero la voce e la strategia di un marchio. Ho scoperto che è uno strumento che funziona al meglio se abbinato a un solido processo editoriale.
Le migliori funzionalità/funzioni di Jasper
- Crea contenuti utilizzando modelli predefiniti per articoli di lunga durata, testi di marketing e post sui social media
- Semplifica i testi complessi con la funzionalità "Spiegamelo come a un bambino di quinta elementare"
Limiti di Jasper
- Alcuni utenti segnalano che i risultati di Jasper sono generici e privi di creatività
- La fatturazione e la sottoscrizione sono piuttosto complessi e possono risultare particolarmente difficili quando si cerca di cancellare il proprio account
Prezzi di Jasper
- Creator: 49 $ al mese per utente
- Pro: 69 $ al mese per utente
- Business: Prezzi personalizzati
Valutazioni e recensioni su Jasper
- G2: 4,7/5 (oltre 1000 recensioni)
- Capterra: 4,8/5 (oltre 1.000 recensioni)
Cosa dicono gli utenti reali di Jasper?
Ecco una recensione di G2:
Io uso Jasper per potenziare la mia scrittura: mi dà idee e mi aiuta a evitare il blocco dello scrittore.
Io uso Jasper per potenziare la mia scrittura: mi dà idee e mi aiuta a evitare il blocco dello scrittore.
🔎 Lo sapevi? Secondo un sondaggio condotto tra i CMO, le aziende che utilizzano l'IA nel marketing hanno registrato un aumento del 6,2% delle vendite, un aumento del 7% della soddisfazione dei clienti e una riduzione del 7,2% dei costi di marketing.
4. Copy.ai (Il migliore per il copywriting basato sull'IA su larga scala)
Ho utilizzato Copy.ai per i contenuti di marketing e commerciali, ed è uno strumento affidabile per generare bozze veloci e effettuare automazioni delle attività.
Con oltre 90 strumenti di copywriting basati su casi d'uso, aiuta ad accelerare la creazione di contenuti e a personalizzare la comunicazione, il che è ottimo per ridurre il lavoro richiesto.
Le migliori funzionalità/funzioni di Copy.ai
- Crea testi con il tuo stile personale utilizzando Voicecopy.ia
- Aggiungi tag alle informazioni nella tua Infobase per evitare di dover fornire il contesto ogni volta
- Riassumere le trascrizioni in brief di contenuto con lo strumento Summarize-to-Brief
Limiti di Copy.ai
- La piattaforma può essere instabile, con errori che si verificano frequentemente
- I contenuti generati potrebbero non disporre di fonti accurate, rendendo necessaria un'accurata verifica dei fatti
Prezzi di Copy.ai / IA
- Gratis per sempre
- Starter: 49 $ al mese
- Avanzato: 249 $ al mese
- Aziende: prezzi personalizzati
Valutazioni e recensioni di Copy.ai / IA
- G2: 4,7/5 (oltre 100 recensioni)
- Capterra: 4,4/5 (oltre 60 recensioni)
Cosa dicono gli utenti reali di Copy.ai?
Ecco una recensione di G2:
Trovo l'interfaccia dello strumento intuitiva e facile da usare. Utilizzo Copy.ai per i post sui social media e le descrizioni dei prodotti, le introduzioni dei blog e i testi dei siti web.
Trovo l'interfaccia dello strumento intuitiva e facile da usare. Utilizzo Copy.ai per i post sui social media e le descrizioni dei prodotti, le introduzioni dei blog e i testi dei siti web.
😵💫 Non sai cosa chiedere al tuo strumento di scrittura basato sull'IA? Ecco i migliori prompt di scrittura basati sull'IA per marketer e scrittori per iniziare!
5. Rytr (Il migliore per il copywriting basato sull'IA a un prezzo accessibile)
Rytr è uno strumento utile per generare bozze veloci per blog, testi pubblicitari, didascalie sui social media ed email. Ciò che lo contraddistingue è la sua capacità di analizzare campioni di scrittura e imitare uno stile specifico, rendendo il risultato più naturale piuttosto che palesemente generato dall'IA.
La piattaforma offre anche varie opzioni di tono, così potrai adattare la tua scrittura a diversi tipi di pubblico e progetti. Sebbene acceleri decisamente il processo, il contenuto trae comunque beneficio da un tocco di rifinitura umana per farlo davvero risplendere.
Le migliori funzionalità/funzioni di Rytr
- Genera contenuti per oltre 40 casi d'uso, dai post sui blog alle descrizioni dei prodotti
- Migliora il flusso della scrittura con il completamento automatico basato sull'IA per frasi e paragrafi
- Crea contenuti in oltre 30 lingue per un pubblico globale
Limiti di Rytr
- Richiede prompt di scrittura dettagliati per generare risultati soddisfacenti
- Gli utenti potrebbero raggiungere rapidamente la loro quota mensile se nei piani a pagamento non vengono impostati limiti di risposta
Prezzi di Rytr
- Gratis per sempre
- Unlimited: 9 $ al mese
- Premium: 29 $ al mese
Valutazioni e recensioni di Rytr
- G2: 4,7/5 (oltre 800 recensioni)
- Capterra: recensioni insufficienti
Cosa dicono gli utenti reali di Rytr?
Ecco una recensione di G2:
È facile da usare, offre un'esperienza di scrittura fluida e genera contenuti di qualità. L'interfaccia utente è davvero ottima rispetto a qualsiasi altro strumento di scrittura basato sull'IA. Il risultato è soddisfacente.
È facile da usare, offre un'esperienza di scrittura fluida e genera contenuti di qualità. L'interfaccia utente è davvero ottima rispetto a qualsiasi altro strumento di scrittura basato sull'IA. Il risultato è soddisfacente.
🤖 Contenuti generati dall'IA vs. contenuti generati dall'uomo 🥷? Che la battaglia abbia inizio! Scopri i pro e i contro e vedi chi avrà la meglio!
6. Grammarly (Il miglior software di scrittura basato sull'IA per testi raffinati e privi di errori)
Grammarly è uno strumento fondamentale nell'arsenale di qualsiasi autore di contenuti. È un ottimo partner di scrittura basato sull'IA, che ti aiuta a esprimere il tuo pensiero in modo conciso, grammaticalmente corretto e coinvolgente.
Puoi utilizzare l'IA di Grammarly per redigere documenti, scrivere email, perfezionare relazioni e persino rifinire i post sui social media.
Le migliori funzionalità di Grammarly
- Usa il generatore di paragrafi per riscrivere interi paragrafi migliorandone la chiarezza, il tono e il coinvolgimento
- Crea modelli di messaggi personalizzati che i tuoi team possono utilizzare per rispondere rapidamente alle email
- Usa la funzione Authorship di Grammarly per classificare i tuoi contenuti in base a fonti attendibili
Limiti di Grammarly
- Possono essere rigidi, lasciando poco spazio allo stile personale dello scrittore
- A volte la ristrutturazione delle frasi può sembrare innaturale
- Tende a suggerire modifiche eccessivamente formali che potrebbero snaturare lo stile dell'autore
Prezzi di Grammarly
- Gratis per sempre
- Premium: 30 $ al mese per utente
- Aziendale: 25 $ al mese per utente
Valutazioni e recensioni di Grammarly
- G2: 4,7/5 (oltre 10.000 recensioni)
- Capterra: 4,7/5 (oltre 7.000 recensioni)
Cosa dicono gli utenti reali di Grammarly?
Ecco una recensione di G2:
Grammarly è diventato per me molto più di un semplice assistente di scrittura: è una parte fondamentale del mio modo di comunicare professionalmente. Mi fornisce supporto in ogni fase del mio processo di scrittura, dalla stesura delle idee iniziali alla rifinitura del messaggio finale.
Grammarly è diventato per me molto più di un semplice assistente di scrittura: è una parte fondamentale del mio modo di comunicare professionalmente. Mi fornisce supporto in ogni fase del mio processo di scrittura, dalla stesura delle idee iniziali alla rifinitura del messaggio finale.
📚 Per saperne di più: Wordtune vs. Grammarly: qual è il miglior strumento di scrittura basato sull'IA?
7. Gemini (Ideale per la ricerca e la generazione di contenuti basati sull'IA)
Gemini è quell'amico onnisciente quando si tratta di ricerca, scrittura e di affrontare quelle domande complesse e approfondite. Dall'aggiornamento a Flash 2.0, è diventato ancora migliore, molto più veloce e preciso, gestendo con facilità testi, immagini e persino codice.
Le migliori funzionalità/funzioni di Gemini
- Crea contenuti multimodali con testo, immagini e audio per esperienze coinvolgenti
- Supporta i progetti di programmazione con Gemini Code Assist, che fornisce fino a 180.000 completamenti di codice al mese
Limiti di Gemini
- Gemini può risultare carente quando si tratta di riassunti video
- In alcune istanze fornisce risposte incomplete o inutili
- Manca una comprensione approfondita di argomenti altamente specializzati o di nicchia
Prezzi di Gemini
- Gratis con un account Google
- Google IA Pro: 19,99 $ al mese
- Google IA Ultra: 249,99 $ al mese
Valutazioni e recensioni di Gemini
- G2: 4,4/5 (oltre 100 recensioni)
- Capterra: recensioni insufficienti
Cosa dicono gli utenti reali di Gemini?
Ecco una recensione di G2:
È molto intuitivo. Quando redigo un'email per i miei clienti, mi aiuta molto a mantenere la professionalità nei miei messaggi.
È molto intuitivo. Quando redigo un'email per i miei clienti, mi aiuta molto a mantenere la professionalità nei miei messaggi.
😎 Piccolo promemoria: integrare l'IA nei documenti di Word, come quando usi Google Gemini in Docs, può velocizzare la tua scrittura a tal punto da farti risparmiare fino al 66% del tuo tempo. Sono quattro ore in più per prenderti un caffè, guardare una serie TV o svuotare finalmente la tua finestra In arrivo!
8. Sudowrite (Il miglior partner di scrittura basato sull'IA per la narrativa)
Ti sei bloccato su una scena? Non riesci a trovare le parole giuste? Sudowrite è stato creato per aiutare tutti gli scrittori di narrativa. È come avere un nuovo paio di occhi che guardano il tuo scritto, suggerendo modifiche, perfezionando le frasi e tirandoti fuori da quei momenti di blocco creativo.
Con oltre 1.000 plugin, puoi dare alla sua forma i suggerimenti in base al tuo stile. Non scriverà il tuo romanzo al posto tuo (dove sarebbe il divertimento?), ma renderà il processo molto più fluido e forse anche un po' più emozionante.
Le migliori funzionalità/funzioni di Sudowrite
- Crea narrazioni complete con Story Engine
- Migliora i dettagli sensoriali utilizzando la funzione Describe
- Perfeziona la tua prosa con lo strumento "Rewrite"
Limiti di Sudowrite
- Opzioni di personalizzazione limitate con un'interfaccia utente di base
- Offre un numero inferiore di integrazioni con strumenti di terze parti
Prezzi di Sudowrite
- Hobby e studenti: 19 $ al mese
- Professionale: 29 $ al mese
- Max: 59 $ al mese
Valutazioni e recensioni di Sudowrite
- G2: Recensioni insufficienti
- Capterra: recensioni insufficienti
Cosa dicono gli utenti reali di Sudowrite?
Ecco una recensione su Reddit:
Sudowrite mi ha aiutato a sistemare la trama e ora sto scrivendo da solo allo stesso ritmo serrato con cui ho scritto il primo libro della serie. Ne è valsa assolutamente la pena, anche solo per l'aiuto ricevuto.
Sudowrite mi ha aiutato a sistemare la trama e ora sto scrivendo da solo allo stesso ritmo serrato con cui ho scritto il primo libro della serie. Ne è valsa assolutamente la pena, anche solo per l'aiuto ricevuto.
😎 Curiosità: Il cortometraggio del 2016 " Sunspring " è stato interamente scritto da un bot basato sull'IA che utilizza reti neurali.
9. Anyword (Ideale per testi di marketing basati sui dati)
Anyword è uno strumento di creazione di contenuti basato sull'IA che rende la scrittura di contenuti di marketing un po' più divertente. Puoi utilizzarlo per perfezionare i testi, adattare il tono a diversi tipi di pubblico o persino ricevere un avviso sulle prestazioni di un contenuto prima di pubblicarlo.
È perfetto per quei momenti in cui ti ritrovi a riflettere su ogni parola o a fissare una pagina bianca e hai semplicemente bisogno di un solido punto di partenza. Non farà tutto il lavoro al posto tuo, ma renderà sicuramente il processo più veloce.
Le migliori funzionalità/funzioni di Anyword
- Genera testi basati sui dati con punteggi predittivi delle prestazioni
- Offri supporto per la creazione di contenuti multilingue in oltre 30 lingue
- Si integra direttamente con Google Ads, Meta Ads e tutti i tuoi account sui social media
Limiti di Anyword
- Anyword offre principalmente supporto per l'inglese, il che potrebbe rappresentare un limite per gli utenti che necessitano di assistenza per contenuti in altre lingue
- Il limite di parole potrebbe rendere lo strumento difficile da usare per blog di grandi dimensioni
Prezzi di Anyword
- Starter: 49 $ al mese
- Basato sui dati: 99 $ al mese
- Aziendale: 499 $ al mese
- Aziende: prezzi personalizzati
Valutazioni e recensioni di Anyword
- G2: 4,8/5 (oltre 1000 recensioni)
- Capterra: 4,8/5 (oltre 300 recensioni)
Cosa dicono gli utenti reali di Anyword?
Ecco una recensione di G2:
Anyword aiuta me e il mio team a superare la fase di brainstorming e a generare testi accattivanti in pochi clic. Abbiamo risparmiato tempo soprattutto nella scrittura degli annunci pubblicitari, e la possibilità di creare un tono di voce ha contribuito in modo significativo a questo risultato.
Anyword aiuta me e il mio team a superare la fase di brainstorming e a generare testi accattivanti in pochi clic. Abbiamo risparmiato tempo soprattutto nella scrittura degli annunci pubblicitari, e la possibilità di creare un tono di voce ha contribuito in modo significativo a questo risultato.
10. QuillBot (Il miglior strumento di IA per la parafrasi e la riassunzione)
QuillBot è un'aggiunta preziosa a qualsiasi kit di strumenti di scrittura, specialmente quando hai bisogno di perfezionare i tuoi testi. Offre strumenti per la parafrasi, il controllo del plagio, il controllo grammaticale, la traduzione, il riassunto e persino le citazioni.
L'ho trovato particolarmente utile quando devo riformulare qualcosa senza che il testo risulti troppo robotico. Non è perfetto (a volte semplifica eccessivamente le cose), ma se usato nel modo giusto fa risparmiare un sacco di tempo e mantiene il tuo stile di scrittura incisivo.
Le migliori funzionalità/funzioni di QuillBot
- Ricerca, scrivi e perfeziona le bozze utilizzando l'assistente IA integrato Quillbot Flow
- Genera citazioni accurate senza sforzo con il Generatore di citazioni
- Personalizza la parafrasi con diverse modalità personalizzate, come Standard, Fluency e Creative
Limiti di QuillBot
- A volte genera testi ripetitivi o privi di senso che richiedono un'attenta revisione
- Funzionalità avanzate come la grammatica avanzata e i diversi stili di parafrasi richiedono una sottoscrizione a pagamento
Prezzi di QuillBot
- Gratis per sempre
- Premium: 4,17 $ al mese
- Team Piano: Prezzi personalizzati
Valutazioni e recensioni di QuillBot
- G2: 4,3/5 (oltre 30 recensioni)
- Capterra: 4,5/5 (oltre 100 recensioni)
Cosa dicono gli utenti reali di QuillBot?
Ecco una recensione di G2:
È facile da usare, offre la possibilità di scegliere tra diverse lingue e dispone di molti altri strumenti, come un parafrasatore, un controllo antiplagio e molto altro ancora, rendendo Quillbot un pacchetto completo per gli scrittori.
È facile da usare, offre la possibilità di scegliere tra diverse lingue e dispone di molti altri strumenti, come un parafrasatore, un controllo antiplagio e molto altro ancora, rendendo Quillbot un pacchetto completo per gli scrittori.
💡 Consiglio da esperto: Utilizza i modelli basati sull'IA per semplificare notevolmente il processo di creazione dei contenuti. Ad esempio, un modello basato sull'IA per i post del blog può aiutare i professionisti del marketing a delineare rapidamente gli obiettivi della campagna, i messaggi chiave e i canali per i loro blog
11. Wordtune (Il miglior strumento di IA per la riscrittura e il miglioramento della chiarezza)
Wordtune è un software di scrittura basato sull'IA che rende la scrittura un po' meno frustrante. Quando fai fatica a formulare correttamente una frase, i suoi suggerimenti di riscrittura risultano davvero naturali.
I modelli integrati aiutano a velocizzare il lavoro, soprattutto quando non vuoi partire da zero. La versione gratis funziona bene per riscrivere rapidamente e superare il blocco dello scrittore.
Le migliori funzionalità/funzioni di Wordtune
- Riformula le frasi con suggerimenti di riscrittura contestuale, inclusi argomenti contro e conclusioni
- Aggiungi umorismo, enfasi o un tono informale con Editor Spices
- Genera, amplia o perfeziona il testo con Ask IA
Limiti di Wordtune
- Limita gli utenti del piano Free a 10 generazioni IA al giorno
- Sebbene offra supporto per più lingue, non è altrettanto efficace per i contenuti non in inglese
Prezzi di Wordtune
- Gratis forever
- Avanzato: 13,99 $ al mese
- Unlimited: 19,99 $ al mese
Valutazioni e recensioni di Wordtune
- G2: 4,6/5 (oltre 100 recensioni)
- Capterra: 4,4/5 (oltre 70 recensioni)
Cosa dicono gli utenti reali di Wordtune?
Ecco una recensione di G2:
Wordtune è un'ottima scelta per qualsiasi scrittore che non riesca a trovare le parole giuste o la motivazione per scrivere: prende spunto da ciò che è già stato scritto e genera ulteriori frasi. Possiamo anche modificare queste frasi con l'aiuto delle opzioni di riscrittura integrate, che ci aiutano a definire il tono delle frasi.
Wordtune è un'ottima scelta per qualsiasi scrittore che non riesca a trovare le parole giuste o la motivazione per scrivere: prende spunto da ciò che è già stato scritto e genera ulteriori frasi. Possiamo anche modificare queste frasi con l'aiuto delle opzioni di riscrittura integrate, che ci aiutano a definire il tono delle frasi.
12. Writer (Ideale per l'assistenza alla scrittura basata sull'IA e per contenuti in linea con il marchio)
Writer sembra più un copilota basato sull'IA per i flussi di lavoro aziendali che un semplice strumento di scrittura. È in grado di rispondere a domande, estrarre informazioni, tradurre contenuti e persino analizzare immagini. Ciò che mi ha colpito di più è la serietà con cui affronta la sicurezza e la privacy, con opzioni di implementazione in linea con gli standard globali di conformità dei dati.
Le migliori funzionalità di Writer
- Genera contenuti accurati a partire da dati proprietari grazie a un grafico di conoscenza
- Crea app con un editor drag-and-drop senza codice
- Automatizza i controlli di conformità su tutte le risorse di contenuto
Limiti degli scrittori
- I piani non aziendali hanno un limite di 5 utenti senza possibilità di aggiungerne altri
- Gli aggiornamenti frequenti rendono l'app a volte piuttosto imprevedibile
Prezzi di Writer
- Versione di prova gratis di 14 giorni
- Starter: 39 $ al mese per utente
- Enterprise: Prezzi personalizzati
Valutazioni e recensioni degli scrittori
- G2: 4,3/5 (oltre 80 recensioni)
- Capterra: recensioni insufficienti
Cosa dicono gli utenti reali di Writer?
Ecco una recensione di G2:
L'aspetto è elegante, professionale e pulito: è un'app facile da usare con diversi punti di accesso (estensioni, app web, desktop). Si integra bene con i sistemi di marketing che utilizziamo ed è stata facile da implementare.
L'aspetto è elegante, professionale e pulito: è un'app facile da usare con diversi punti di accesso (estensioni, app web, desktop). Si integra bene con i sistemi di marketing che utilizziamo ed è stata facile da implementare.
👀 Curiosità: I grafici di conoscenza sono in grado di analizzare i paragrafi e mostrare le connessioni tra argomenti, sottoargomenti e concetti. Questo li rende strumenti utili per la scrittura di saggi, poiché questa visualizzazione strutturata può effettivamente essere utilizzata come modello per organizzare le idee e mantenere un flusso logico tra i concetti.
13. Writesonic (Il migliore per la scrittura di articoli e il marketing basati sull'IA)
Writesonic offre alcune utili funzionalità basate sull'IA per la creazione di contenuti, l'analisi della concorrenza e la ricerca. Si integra con Ahrefs, Google Analytics e WordPress, rendendo più facile estrarre dati in tempo reale e pianificare i contenuti senza dover destreggiarsi tra più strumenti.
Le migliori funzionalità di Writesonic
- Accedi a funzionalità/funzioni come il controllo SEO e i cluster di argomenti per l'ottimizzazione
- Interagisci con Chatsonic (un chatbot basato sull'IA) per ricevere assistenza in tempo reale
- Crea chatbot basati sull'IA personalizzati senza bisogno di scrivere codice utilizzando Botsonic
Limiti di Writesonic
- Il supporto non è molto reattivo e la risoluzione delle query spesso subisce ritardi
- La generazione di articoli è leggermente superata
Prezzi di Writesonic
- Gratis per sempre
- Individuale: 20 $ al mese
- Lite: 49 $ al mese
- Standard: 99 $ al mese
- Professionale: 249 $ al mese
- Avanzato: 499 $/mese
Valutazioni e recensioni di Writesonic
- G2: 4,7/5 (oltre 2.000 recensioni)
- Capterra: 4,8/5 (oltre 2.000 recensioni)
Cosa dicono gli utenti reali di Writesonic?
Ecco una recensione di G2:
Apprezzo molto il modo in cui Writesonic comprende le principali difficoltà di uno scrittore o di un autore di contenuti, ovvero scrivere un articolo che sia ottimizzato per i motori di ricerca (SEO) e che disponga di un generatore di articoli in 10 passaggi, oltre a uno in 4 passaggi, per aiutare l'autore a produrre contenuti di valore con un semplice clic.
Apprezzo molto il modo in cui Writesonic comprende le principali difficoltà di uno scrittore o di un autore di contenuti, ovvero scrivere un articolo che sia ottimizzato per i motori di ricerca (SEO) e che disponga di un generatore di articoli in 10 passaggi, oltre a uno in 4 passaggi, per aiutare l'autore a produrre contenuti di valore con un semplice clic.
Usufruisci del tuo potenziale di scrittura con la migliore soluzione basata sull'IA
Gli strumenti di scrittura basati sull'IA sono disponibili in tutte le forme e dimensioni, dalle suite complete per la creazione di contenuti ai semplici strumenti di parafrasi e controllo grammaticale.
Se cerchi una soluzione completa che ti aiuti a fare brainstorming, scrivere, collaborare e gestire i contenuti in un unico posto, ClickUp fa al caso tuo.
Grazie agli strumenti integrati per il brainstorming, le approvazioni, la gestione delle attività e l'automazione, semplifica l'intero flusso di lavoro dei contenuti, dall'idea alla pubblicazione.
Sei curioso di scoprire come ClickUp può integrarsi nel tuo flusso di lavoro dei contenuti? Registrati gratis ed esplora tutte le sue funzionalità.