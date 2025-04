10 migliori strumenti di IA per migliorare la scrittura per contenuti impeccabili

È tardi, state rivedendo la vostra bozza e c'è qualcosa che non va. è il tono? Le frasi sono troppo complicate?

Forse serve un'altra casella di testo per spezzare il contenuto. 🤔

Anche i migliori scrittori hanno questi momenti in cui le loro frasi hanno bisogno di una lucidata in più.

È qui che entra in gioco un sistema di miglioramento della scrittura basato sull'IA. Individua gli errori, aumenta la leggibilità, migliora il flusso e vi permette di comunicare le vostre idee in modo chiaro.

In questo blog esploreremo i 10 migliori miglioratori di scrittura per creare contenuti impeccabili. 🎯

⏰ Riepilogo/riassunto di 60 secondi

Ecco una breve panoramica dei migliori strumenti di IA per migliorare la scrittura:

ClickUp (il migliore per la creazione di contenuti basati sull'IA) Grammarly (il migliore per l'assistenza completa alla scrittura) ProWritingAid (il migliore per l'analisi approfondita dello stile e della struttura) DeepL Write (il migliore per traduzioni e riscritture di alta qualità) HyperWrite (il migliore per la generazione di contenuti creativi) QuillBot (il migliore per parafrasare/riassumere) Scribbr (il migliore per l'assistenza alla scrittura accademica) YouWrite (il migliore per un feedback personalizzato sulla scrittura) Originality.ai (Il migliore per il rilevamento dei plagi e l'autenticazione dei contenuti) Easy Peasy IA (il migliore per la generazione rapida di contenuti)

**Cosa si dovrebbe cercare nei miglioratori di scrittura?

Non tutti gli strumenti di miglioramento della scrittura hanno le stesse capacità. Alcuni eccellono nei controlli grammaticali, mentre altri sono specializzati nel migliorare il tono o nel semplificare idee complesse.

Con così tante opzioni disponibili, è importante sapere a quali funzionalità/funzione dare la priorità. Ecco alcune funzionalità/funzione che il vostro miglioratore di scrittura deve avere. 👀

✅ Rilevamento degli errori: Identificare e correggere efficacemente i problemi di grammatica, punteggiatura e ortografia

✅ Miglioramenti della leggibilità: Offre suggerimenti per rendere i contenuti più chiari e coinvolgenti

✅ Regolazione dei toni: Aiuta ad allineare il vostro stile di scrittura con il vostro traguardo o con il pubblico di riferimento

✅ Opzioni di personalizzazione: Adattamento delle raccomandazioni alle vostre preferenze di scrittura uniche

✅ Facilità di integrazione: Funziona senza problemi con i vostri strumenti o flussi di lavoro esistenti

✅ Informazioni dettagliate: Fornisce feedback su struttura, coerenza e impatto generale

**Il romanzo più lungo mai scritto è alla ricerca del tempo perduto (À la recherche du temps perdu) di Marcel Proust. Conta ben 1,2 milioni di parole ed è considerato uno dei romanzi più lunghi mai pubblicati.

I 10 migliori strumenti per migliorare la scrittura

Il giusto strumento di miglioramento della scrittura può trasformare il vostro contenuto da buono a eccezionale. ma quale strumento scegliere?

Ecco un elenco dei 10 migliori strumenti di miglioramento della scrittura che perfezionano la grammatica, lo stile e la leggibilità.

Preparatevi a scegliere tra i migliori strumenti di miglioramento della scrittura! 💪

1. ClickUp (il migliore per la creazione di contenuti basati sull'IA)

Il primo strumento dell'elenco, ClickUp , _l'app per il lavoro, è una scelta eccellente per i team che cercano una piattaforma che integri strumenti di IA per la creazione di contenuti e la gestione delle attività.

Una delle sue funzionalità/funzione di spicco è ClickUp Brain , l'assistente IA integrato di ClickUp. 🤩

Avete bisogno di una versione rifinita di quella bozza di email? Questo Strumento per la correzione di bozze IA assicura che il vostro messaggio sia professionale e in linea con le vostre intenzioni. State scrivendo una presentazione di marketing? Lo strumento adatta i suggerimenti per rendere le vostre parole persuasive e mirate al pubblico.

ClickUp Brain

Integrato direttamente nell'ecosistema ClickUp, l'applicazione Generatore di contenuti IA offre ai team una soluzione per semplificare, riscrivere e perfezionare i contenuti.

ClickUp Brain prende sul serio anche la personalizzazione.

Non si limita a modifiche generiche, ma mette a punto i contenuti in base al ruolo e alle esigenze di scrittura. Gli esperti di marketing, ad esempio, possono perfezionare le dichiarazioni di invito all'azione, mentre i project manager possono essere aiutati a creare reportistica concisa e convincente. Lo strumento si adatta agli obiettivi, rendendo ogni articolo scritto migliore del precedente.

ClickUp Documenti

Aggiungete una ricca formattazione ai vostri contenuti con ClickUp Docs

Per progetti di team, Documenti di ClickUp porta la collaborazione a un livello completamente nuovo. È possibile fare brainstorming di idee, redigere contenuti e condividere feedback in un unico luogo, con un'IA che lavora al vostro fianco all'interno del documento.

La modifica in tempo reale mantiene tutti allineati, facilitando la creazione e il perfezionamento dei contenuti insieme. Tabella consente inoltre di formattare testi ricchi, comprese tabelle, immagini e contenuti multimediali incorporati, rendendo i dati più coinvolgenti.

Combinando tutto questo con gli strumenti di marketing di ClickUp, avrete tutto ciò che vi serve per pianificare campagne, scrivere contenuti interessanti e monitorare i vostri stati, il tutto in un'unica piattaforma.

Le migliori funzionalità/funzione di ClickUp

$$$a predefiniti: Accesso a oltre 100 prompt personalizzati per semplificare la scrittura per ruoli come il marketing, l'ingegneria e il supporto clienti

Accesso a oltre 100 prompt personalizzati per semplificare la scrittura per ruoli come il marketing, l'ingegneria e il supporto clienti Collaborazione in tempo reale: Collaborazione in tempo reale sui documenti, che consente di ottenere un feedback immediato e di apportare modifiche

Collaborazione in tempo reale sui documenti, che consente di ottenere un feedback immediato e di apportare modifiche **Funzionalità di automazioneAutomazioni per la creazione di contenuti e le attività ripetitive per garantire il rispetto delle scadenze

**Ricevere suggerimenti specifici per ruolo per regolare il tono, lo stile e la struttura per un migliore impatto

Limiti di ClickUp

L'estensione delle funzionalità/funzione e delle opzioni di personalizzazione può essere eccessiva per i principianti e richiede tempo e lavoro richiesto per essere pienamente padroneggiata

L'app mobile potrebbe non offrire lo stesso livello di funzioni dell'app desktop

Prezzi di ClickUp

Free Forever

Unlimitato: $7/mese per utente

$7/mese per utente Business: $12/mese per utente

$12/mese per utente Aziende: Contattare per i prezzi

Contattare per i prezzi ClickUp Brain: Da aggiungere a qualsiasi piano a pagamento per $7/mese per utente

Valutazioni e recensioni di ClickUp

G2: 4.7/5 (9.000+ recensioni)

4.7/5 (9.000+ recensioni) Capterra: 4.6/5 (4.000+ recensioni)

2. Grammarly (il migliore per un'assistenza completa alla scrittura)

via Grammatica Grammarly è un programma versatile Controllore grammaticale con IA progettato per perfezionare e migliorare la comunicazione su varie piattaforme. Offre correzioni grammaticali, ortografiche e di punteggiatura in tempo reale con suggerimenti di chiarezza e tono per garantire che la scrittura rimanga d'impatto.

Le migliori funzionalità/funzione di Grammarly

Ottiene sinonimi contestuali per arricchire il vostro vocabolario e mantenere la precisione

Migliora la scrittura ricevendo feedback in tempo reale per migliorare grammatica, stile e flusso

Integrazione con piattaforme come Scrivener, Documenti Google e Microsoft Word

Migliora la varietà delle frasi identificando le parole abusate e le strutture ripetitive

Limiti grammaticali

Non funziona bene con i documenti che contengono più lingue, termini non inglesi o elementi come le tabelle

A volte interpreta male il contesto di una frase, dando luogo a suggerimenti errati

Prezzi di Grammarly

Free Forever

Pro: $30/mese per utente

$30/mese per utente Azienda: Prezzo personalizzato

Valutazioni e recensioni grammaticali

G2: 4.7/5 (7000+ recensioni)

4.7/5 (7000+ recensioni) Capterra: 4.7/5 (9000+ recensioni)

📖 Leggi anche: 10 Migliori alternative e concorrenti di Grammarly **La prima macchina da scrivere fu inventata nel 1868 da Christopher Latham Sholes, molto prima della moderna tastiera del computer. Le macchine da scrivere hanno rivoluzionato la scrittura permettendo alle persone di digitare molto più velocemente rispetto alla scrittura a mano.

3. ProWritingAid (il migliore per l'analisi approfondita dello stile e della struttura)

via ProWritingAid ProWritingAid è uno strumento efficace per l'analisi approfondita dello stile e della struttura. Offre reportistica completa su grammatica, leggibilità, parole abusate e struttura delle frasi, aiutando gli utenti a perfezionare i loro contenuti.

Le migliori funzionalità/funzioni di ProWritingAid

Parafrasa i contenuti per renderli formali, informali, più lunghi, più corti e più scorrevoli

Utilizzare "Sparks Edit" per migliorare la leggibilità e la fluidità, cambiare il tempo e aggiungere dettagli sensoriali

Aggiungere nuovi dialoghi e analogie coinvolgenti con "Sparks Continue"

Limiti di ProWritingAid

A volte fornisce suggerimenti o correzioni non corretti

Prezzi di ProWritingAid

Gratis

Premium: $30/mese

$30/mese Premium Pro: $36/mese

Valutazioni e recensioni di ProWritingAid

G2: 4.5/5 (40+ recensioni)

4.5/5 (40+ recensioni) Capterra: 4.7/5 (400+ recensioni)

4. DeepL Write (il migliore per le traduzioni e le riscritture di alta qualità)

via DeepL Scrivere DeepL Scrivere è un'operazione di strumento di riscrittura che si distingue per le sue traduzioni di alta qualità. È ideale per gli scrittori multilingue o per coloro che vogliono perfezionare contenuti in diverse lingue. L'IA intuitiva dello strumento garantisce che il testo mantenga il significato desiderato, migliorando al contempo la chiarezza e il tono.

Le migliori funzionalità/funzione di DeepLWrite

Migliora la tua scrittura grazie ai suggerimenti dell'IA in tempo reale sulla scelta delle parole, sulle frasi e sul tono

Migliora la chiarezza del testo mantenendo il tuo stile di scrittura unico

Correzione istantanea di problemi di ortografia, grammatica e punteggiatura

Suggerimenti immediati che aiutano a modificare il testo man mano che si procede

Limiti della scrittura profonda

Limitazioni al numero di volte in cui è possibile utilizzare la funzionalità/funzione file, che limita la flessibilità per gli utenti che hanno esigenze frequenti di elaborazione dei documenti

Limitate funzionalità di traduzione linguistica

Prezzi di DeepLWrite

Free

Pro: $16,50/mese per utente

$16,50/mese per utente Business: Prezzo personalizzato

Valutazioni e recensioni di DeepLWrite

G2: 4.6/5 (50+ recensioni)

4.6/5 (50+ recensioni) Capterra: 4.8/5 (100+ recensioni)

**Il manoscritto più costoso mai venduto è il Codice Leicester di Leonardo da Vinci, acquistato da Bill Gates nel 1994 per 30,8 milioni di dollari. Il manoscritto contiene note e schizzi di Leonardo su scienza, astronomia e anatomia.

5. HyperWrite (il migliore per la generazione di contenuti creativi)

via IperScrittura HyperWrite si specializza come un Generatore di testi per l'IA per contenuti creativi. Può sfruttare la ricerca in tempo reale cercando tra milioni di articoli e documenti accademici, fornendo informazioni accurate e aggiornate.

Che si tratti di un brainstorming di idee, della stesura di un testo di marketing o della stesura di un romanzo, questo strumento si adatta al vostro stile e fornisce suggerimenti utili.

Le migliori funzionalità/funzione di HyperWrite

Personalizzazione dei risultati in base ai prompt per riflettere la vostra voce e il vostro stile unici

Automazioni di attività ripetitive come la generazione di email o il brainstorming di titoli di giornale

Sfruttare gli strumenti di IA creativa per redigere articoli, sceneggiature e altro ancora con il minimo lavoro richiesto

Espandere le idee, generare paragrafi e persino suggerire modi per sviluppare un articolo o una storia completa

Limiti di HyperWrite

I risultati possono essere ripetitivi e meno originali

Richiede più tempo per generare contenuti rispetto ad altri strumenti

Prezzi di HyperWrite

Free

Premium: $19,99/mese per utente

$19,99/mese per utente Ultra: $44,99/mese per utente

6. QuillBot (il migliore per parafrasare/riassumere)

via QuillBot QuillBot è rinomato per le sue funzioni di riepilogare/riassumere, rivolte a studenti, professionisti e autori di contenuti. Offre diverse modalità per regolare il tono, lo stile e la fluidità, assicurando che il testo sia originale e curato.

Il controllore grammaticale integrato e le opzioni di integrazione rendono questo strumento versatile per perfezionare i lavori scritti.

Le migliori funzionalità/funzione di QuillBot

Genera citazioni con uno strumento facile da usare per esigenze accademiche e professionali

Valutazione della leggibilità con confronti prima e dopo per misurare la chiarezza dei contenuti

Condensare testi lunghi in riepiloghi/riassunti concisi, rendendo più facile digerire rapidamente contenuti complessi

Garantire l'originalità e l'autenticazione del lavoro individuando potenziali plagi

Limiti di QuillBot

A volte produce risultati meno accurati, soprattutto per quanto riguarda il rilevamento di plagi

Limiti al numero di parole per il suo strumento di parafrasi

Prezzi di QuillBot

Gratis

Mensile: $9,95/mese per utente

$9,95/mese per utente Semestrale: $6,66/mese per utente

$6,66/mese per utente Annuale: $2,50/mese per utente

Valutazioni e recensioni di QuillBot

G2: 4.4/5 (30+ recensioni)

4.4/5 (30+ recensioni) Capterra: 4.5/5 (100+ recensioni)

🔍 Da fare? A William Shakespeare viene attribuito il merito di aver coniato oltre 1.700 parole nella lingua inglese, tra cui termini popolari come "bulbo oculare", "camera da letto" e "spavaldo"

7. Scribbr (il migliore per l'assistenza alla scrittura accademica)

via Scribbr Scribbr adatta le sue funzionalità/funzione alla scrittura accademica, offrendo strumenti come il rilevamento dei plagi, il controllo grammaticale e il supporto per le citazioni. Aiuta a mantenere il flusso logico e garantisce che il lavoro sia conforme agli standard accademici.

Concentrandosi su saggi e tesi, Scribbr rende più facile creare contenuti accademici precisi e ben strutturati.

Le migliori funzionalità/funzione di Scribbr

Genera citazioni accurate in diversi stili, tra cui APA, MLA e Chicago

Risorse di scrittura con guide e best practice per studenti e ricercatori

Utilizzare gli strumenti di plagio per confrontare il testo con un vasto database accademico

Assistenza nella correzione di bozze con strumenti di IA che individuano errori o incongruenze

Limiti di scrittura

A volte fornisce fonti non pertinenti

Non lavora bene con diversi tipi di documenti

Prezzi di Scriba

Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Scribbr

G2: 4.8/5 (200+ recensioni)

4.8/5 (200+ recensioni) Capterra: Non ci sono abbastanza recensioni

🔍 Da fare? La Bibbia di Gutenberg, stampata intorno al 1455 da Johannes Gutenberg, è considerata il primo grande libro stampato a caratteri mobili. Questa invenzione è considerata uno degli sviluppi chiave nella storia della scrittura e dell'editoria.

8. YouWrite (il migliore per un feedback personalizzato sulla scrittura)

via Cacciatore di tendenze YouWrite perfeziona il processo di scrittura generando contenuti su misura per le vostre esigenze e preferenze. Ha diverse modalità, come Ricerca, Creativa o Geniale, per soddisfare casi d'uso specifici.

Specificando il tono, il pubblico o lo stile, il programma fornisce suggerimenti personalizzati che si adattano a vari contesti, come email professionali o progetti di scrittura creativa.

Le migliori funzionalità/funzioni di YouWrite

Scrivete facilmente argomenti, testi per pagine di destinazione e didascalie per i social media

Aggiungete il caso d'uso, il tono, il pubblico e i dettagli del messaggio nel suo modello pre-costruito per generare contenuti

Utilizzate le opzioni della modalità creativa per creare poesie e sceneggiature

Limiti di YouWrite

Manca di capacità di ricerca avanzate

Gli utenti che preferiscono le app indipendenti trovano lo strumento scomodo perché integrato in You.com

Prezzi di YouWrite

Gratis

Piano Pro: $20/mese per utente

$20/mese per utente Piano Teams: $30/mese per utente

$30/mese per utente Piano Enterprise: Prezzo personalizzato

Valutazioni e recensioni di YouWrite

G2: Non abbastanza recensioni

Non abbastanza recensioni Capterra: Non abbastanza recensioni

9. Originality.ai (Il migliore per il rilevamento dei plagi e l'autenticazione dei contenuti)

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2025/01/Originality.ai\_-1400x661.png Originality.ai è un cane da guardia per l'integrità dei contenuti, che identifica con precisione testi duplicati o generati dall'IA.

/$$$img/

via Originalità.ai Originality.ai è un cane da guardia per l'integrità dei contenuti, che identifica con precisione i testi duplicati o generati dall'IA. Progettato per aziende e istituzioni accademiche, ha come priorità il mantenimento di pratiche di scrittura etiche.

Le migliori funzionalità/funzioni di Originality.ai

IdentificareContenuti generati dall'IA da quelli generati dall'uomo, compreso il testo del GPT-4

Combinare il rilevamento del plagio con i controlli di originalità dell'IA per garantire l'unicità dei contenuti

Facilita la collaborazione con le funzionalità di gestione del team, consentendo alle aziende di supervisionare più utenti da un unico account

Visualizzare i punteggi di originalità dettagliati attraverso una dashboard pulita e intuitiva con funzionalità accessibili

Limiti di Originality.ai

Gli utenti si sono lamentati del fatto che, spostando paragrafi o sezioni, i risultati cambiano

Lo strumento a volte confonde la scrittura umana con i contenuti generati dall'IA, con il risultato di falsi positivi

Prezzi di Originality.ai

Pay as you go: $30 per 3.000 crediti

$30 per 3.000 crediti Pro: $14,95/mese per utente

$14,95/mese per utente Azienda: $179/mese per utente

Valutazioni e recensioni di Originality.ai

G2: Non abbastanza recensioni

Non abbastanza recensioni Capterra: Non abbastanza recensioni

10. Easy Peasy IA (migliore per la generazione rapida di contenuti)

via IA facile facile Easy Peasy IA è un programma leggero e strumento di copywriting per gli utenti che hanno bisogno di un'assistenza rapida e semplice per la creazione di blog, didascalie o descrizioni di produttività. È un'ottima opzione per gli scrittori che cercano un approccio diretto e senza fronzoli per generare idee e contenuti.

Le migliori funzionalità di IA di Easy Peasy /IA

Oltre 90 modelli di copywriting tra cui scegliere per semplificare il processo di scrittura

Usare la trascrizione audio alimentata dall'IA e generare riepiloghi, descrizioni e note dettagliate

Generare immagini che completano la scrittura, rendendo i contenuti più coinvolgenti con una grafica accattivante

Limiti di IA facili da usare

Gli utenti si sono lamentati dell'accuratezza del modello

Le opzioni di personalizzazione possono essere limitate per gli utenti che cercano stili di contenuto altamente personalizzati

Prezzi di IA di Easy Peasy

Gratis

Starter: $16/mese per utente

$16/mese per utente Unlimited 50: $24/mese per utente

$24/mese per utente Unlimited: $32/mese per utente

Raffina e gestisci i progetti di scrittura con ClickUp

La scelta del giusto strumento di IA per la scrittura può migliorare significativamente i contenuti, sia che si voglia affinare il tono, migliorare la chiarezza o accelerare il processo di scrittura. Dai controllori grammaticali ai sofisticati correttori di stile, strumenti come Grammarly, Easy Peasy IA e QuillBot offrono funzionalità/funzione notevoli che aiutano a garantire una scrittura raffinata ed efficace.

Tuttavia, ClickUp si distingue come strumento di miglioramento della scrittura per eccellenza. Per i team che collaborano a progetti, è una piattaforma all-in-one che migliora la qualità della scrittura e si integra perfettamente con i flussi di lavoro del project management. Iscriversi a ClickUp

gratis oggi stesso! ✅