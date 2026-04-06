Ottieni il massimo da ChatGPT con ClickUp AI

ClickUp o ChatGPT? Non devi scegliere.

Il tuo team utilizza ChatGPT ogni giorno. Questo rende ClickUp ancora più utile, non meno.

ChatGPT è uno strumento di riflessione: ricerca, analisi, stesura, ragionamento e brainstorming. ClickUp AI è uno strumento operativo: gestisce il lavoro che scaturisce dalla riflessione.

ChatGPT aiuta il tuo team a capire cosa fare. ClickUp AI aiuta l'organizzazione a metterlo in pratica, effettuare il monitoraggio, effettuare le automazioni e misurare i risultati. Insieme, trasformano il pensiero basato sull'IA in un'esecuzione basata sull'IA.

Continua a leggere per scoprire come ottenere il massimo da ChatGPT con ClickUp AI.

💡 Hai bisogno di aiuto per capire come integrare ClickUp AI e ChatGPT nei tuoi flussi di lavoro?

Come funziona ClickUp AI

ClickUp AI è una suite completa di funzionalità basate sull'IA integrate nella piattaforma in cui i tuoi team gestiscono già il lavoro.

Anziché considerare l'IA come un semplice componente aggiuntivo slegato dal contesto del tuo lavoro, ClickUp ti offre il primo spazio di lavoro con IA convergente al mondo, in cui l'IA comprende a fondo le tue attività, i tuoi documenti e le tue conversazioni per fornirti un supporto pertinente, contestualizzato e che ti fa risparmiare tempo in ogni fase del tuo flusso di lavoro.

Il futuro del lavoro è la convergenza + IA

Ecco cosa lo rende possibile:

ClickUp Brain

ClickUp Brain è il livello di intelligenza integrato in ClickUp. Rende l'intera area di lavoro più intelligente per ogni utente e ogni strumento collegato.

Stabilisci le priorità delle attività da svolgere direttamente dalla tua area di lavoro utilizzando le risposte contestuali di ClickUp Brain

@mention Brain : Tagga Brain come un compagno di squadra in qualsiasi attività, documento o chat. È il tuo assistente intelligente sempre a disposizione : Tagga Brain come un compagno di squadra in qualsiasi attività, documento o chat. È il tuo assistente intelligente sempre a disposizione

Risposte automatiche : L'IA risponde automaticamente alle domande nelle chat e nei thread dei commenti, così non è necessario che lo facciano gli utenti : L'IA risponde automaticamente alle domande nelle chat e nei thread dei commenti, così non è necessario che lo facciano gli utenti

Intelligenza contestuale : monitora tutti i contesti di lavoro per acquisire e aggiornare continuamente le basi di conoscenza

Ricerca aziendale : poni una domanda in linguaggio naturale e ottieni risposte da attività, documenti, chat, commenti e allegati. Rispetta le autorizzazioni dell'area di lavoro : poni una domanda in linguaggio naturale e ottieni risposte da attività, documenti, chat, commenti e allegati. Rispetta le autorizzazioni dell'area di lavoro

Campi personalizzati con l'IA: campi che si compilano automaticamente in base al contenuto dell'attività: sentiment, valutazione della priorità, classificazione per categoria e riassunti. Non è necessario inserire alcun dato.

📮ClickUp Insight: Il 62% dei nostri intervistati si affida a strumenti di IA conversazionale come ChatGPT e Claude. La loro interfaccia intuitiva da chatbot e le loro capacità versatili — come generare contenuti, analizzare dati e altro ancora — potrebbero essere il motivo per cui sono così popolari in diversi ruoli e settori. Tuttavia, se un utente deve passare a un'altra scheda ogni volta che vuole porre una domanda all'IA, il tempo necessario per il passaggio e i costi associati al cambio di contesto si accumulano nel tempo. Non con ClickUp Brain, però. È integrato direttamente nella tua area di lavoro di ClickUp, sa su cosa stai lavorando, è in grado di comprendere prompt in testo normale e ti fornisce risposte altamente pertinenti alle tue attività! Raddoppia la tua produttività con ClickUp!

Super agenti

I Super Agents sono compagni di squadra basati sull'IA che puoi configurare con istruzioni, trigger, strumenti, conoscenze e memoria tramite il Super Agent Builder.

Crea Super Agent personalizzati su ClickUp con un generatore senza codice che ti permette di effettuare la condivisione di istruzioni in linguaggio naturale

Puoi taggarli, assegnare loro delle attività, inviare loro messaggi privati in chat e persino effettuare delle menzioni con @ proprio mentre lavori. Si comportano come un vero e proprio membro del team, compiendo autonomamente i passaggi necessari per completare il lavoro assegnato.

Non è necessario guidarli in ogni passaggio. Svolgono il lavoro in modo autonomo.

🎥 Guarda questo video per ottenere ulteriori informazioni su come creare e utilizzare i Super Agenti:

Ogni reparto dispone di pacchetti predefiniti per gli agenti, pronti all'uso con ClickUp Accelerator:

Dipartimento Agenti Project management Operatore addetto all'accoglienza, Operatore addetto all'assegnazione, Operatore addetto alla gestione dei messaggi privati, Operatore del servizio di assistenza in tempo reale Marketing Agente di sintesi, Agente di contenuto, Agente di marca, Agente di informazioni in tempo reale Prodotti e Ingegneria Agente PRD, agente di triage, agente Codegen, agente Live Answers Risorse umane Agente addetto all'onboarding, agente addetto al monitoraggio, agente formatore, agente addetto alle risposte Pulse in tempo reale Leadership Agente per il promemoria degli obiettivi, agente per l'allineamento, agente per i risultati chiave, agente per l'aggiornamento dello stato Commerciale Agenti personalizzati per i flussi di lavoro commerciali

Bell Direct dimostra che, grazie a ClickUp, non è necessario disporre di un team tecnico per implementare l'IA in modo efficace.

Grazie a ClickUp Super Agents, il team ha automatizzato un flusso di lavoro completo per la raccolta e la classificazione dei casi senza dover scrivere codice né aggiungere nuovi strumenti.

💡 Vuoi ottenere un aumento simile dell'efficienza per il tuo team?

Autopilota e agenti ambientali

Si tratta di agenti sempre attivi che funzionano in background senza essere promptati. Ad esempio:

Riassunti della dashboard generati ogni mattina

Aggiornamenti dello stato inviati senza check-in

Attività selezionate automaticamente e smistate in base alla priorità

Elementi in ritardo segnalati e inoltrati ai livelli superiori

Dati aggiornati in tempo reale in tutta l'area di lavoro

Agenti certificati

Per i flussi di lavoro in cui la posta in gioco è talmente alta da giustificare una soluzione personalizzata, gli ingegneri sul campo di ClickUp progetteranno e implementeranno un agente su misura per i processi specifici della tua organizzazione. Con gli agenti certificati, avrai a disposizione una configurazione su misura e un utilizzo illimitato.

👀 Lo sapevi? L'agente certificato di ClickUp ha ottenuto un punteggio di 96 su 100 in un confronto diretto tra piani di progetto pronti per l'esecuzione. Il concorrente più vicino ha raggiunto i 61 punti, mentre la maggior parte degli altri si è fermata tra i 40 e i 50 punti. In pratica, i team potrebbero passare dall'idea al piano e all'esecuzione in un unico passaggio, con un intervento manuale minimo. È proprio questo che distingue Certified Agent in questo confronto.

Riunioni sull'IA

Grazie a ClickUp Calendario e AI Notetaker, i team possono pianificare riunioni in base al contesto e acquisire automaticamente le note.

Lascia che ClickUp AI automatizzi le tue riunioni, dalla pianificazione alla presa di appunti e al riassunto

Utilizza comandi in linguaggio naturale per verificare la disponibilità nei calendari del team e fissare riunioni

Partecipa alle riunioni direttamente da ClickUp, senza dover cambiare scheda

Ricevi automaticamente gli appunti delle riunioni nella tua finestra In arrivo di ClickUp, con le etichette dei relatori, i riassunti, gli argomenti principali e le decisioni evidenziate

L'IA estrae le azioni da intraprendere dagli appunti delle riunioni e le trasforma in attività tracciabili di ClickUp

Il monitoraggio successivo è collegato al progetto in questione

I riassunti vengono pubblicati nello spazio ClickUp corrispondente

Ogni partecipante alla riunione ha visibilità su quali argomenti sono stati trattati, quali sono i prossimi passi da compiere e chi ne è responsabile.

Diverse opzioni di modelli IA in un'unica piattaforma

ClickUp è indipendente dal modello. Gli utenti possono attivare/disattivare i modelli tra GPT-5.2, GPT-4.1, Claude Opus 4.5, Gemini 3 Pro, o3 e altri 14 modelli di IA di OpenAI, Anthropic e Google direttamente dalla barra degli strumenti di ClickUp senza uscire dalla piattaforma.

Con ClickUp Brain puoi accedere a più modelli di IA al prezzo di uno solo

Brain utilizza questi modelli per l'intelligenza dell'area di lavoro, e i Super Agent possono avvalersi di qualsiasi modello disponibile. Gli amministratori possono limitare i modelli disponibili per ciascuna area di lavoro.

Il tuo team ha già a disposizione gli stessi modelli GPT di cui si fida, applicati all'intero grafico di lavoro: attività, documenti, chat, dashboard, clip, obiettivi e moduli. Non sono necessarie sottoscrizioni separate né chiavi API.

🚀 Leggi anche: Utilizza modelli di IA esterni da ClickUp

Cosa offre ChatGPT

🧠 Curiosità: ChatGPT ha superato il milione di utenti in soli cinque giorni dal suo lancio. Attualmente occupa il quarto posto nella classifica dei siti web più visitati al mondo.

ChatGPT è l'applicazione di intelligenza artificiale più utilizzata al mondo e, se impiegata insieme a ClickUp, apporta un valore aggiunto concreto alla produttività individuale e alla collaborazione di squadra:

ChatGPT (conversazione) : Assistente IA multiuso per la ricerca, l'analisi, la stesura di bozze, il brainstorming e la risoluzione dei problemi. Eccelle nel ragionamento approfondito e nella sintesi di contesti estesi

Ricerca approfondita : agente di ricerca automatizzato che esplora il web, sintetizza i risultati e produce rapporti completi

GPT personalizzati : configurazioni IA riutilizzabili con istruzioni, conoscenze e strumenti personalizzati. Condivisibili all'interno delle aree di lavoro Business ed Enterprise

Agente ChatGPT : modalità agente in grado di eseguire azioni in più passaggi: navigazione, scrittura di codice, analisi di file e utilizzo di strumenti all'interno di una conversazione

Codex : l'agente di programmazione di OpenAI per la generazione e la modifica autonoma di codice

Progetti: aree di lavoro organizzate all'interno di ChatGPT per raggruppare conversazioni, file e : aree di lavoro organizzate all'interno di ChatGPT per raggruppare conversazioni, file e GPT personalizzati in base a un argomento

ChatGPT ora supporta il protocollo MCP (Model Context Protocol) tramite la modalità sviluppatore e la directory delle app (oltre 300 integrazioni, tra cui Monday.com, Notion, Linear, Stripe e Hex). È possibile effettuare la connessione di server MCP personalizzati per ottenere l'accesso in lettura/scrittura a sistemi proprietari. I plugin Codex possono includere le configurazioni dei server MCP insieme alle skill e alle integrazioni delle app.

Quattro motivi per cui ChatGPT e ClickUp funzionano meglio insieme

1. Pensa con ChatGPT, agisci con ClickUp

🙇🏻‍♂️ ChatGPT è eccellente nelle fasi iniziali del lavoro: ricercare un argomento, analizzare dati, elaborare una strategia ed esplorare come potrebbe essere un flusso di lavoro. Il suo punto di forza principale sta nella capacità di sintetizzare informazioni provenienti da più fonti. È proprio questo che un motore di ragionamento generico sa fare bene.

🤝 ClickUp è il luogo in cui queste intuizioni si trasformano in lavoro concreto. La strategia diventa un progetto con attività cardine. L'analisi si traduce in attività con titolari. La progettazione del flusso di lavoro diventa un Super Agent che si attiva ogni volta che lo stato cambia. La bozza diventa un documento collegato al brief, sottoposto a monitoraggio nello sprint.

ChatGPT ti aiuta a riflettere. ClickUp AI aiuta l'organizzazione ad agire in modo efficiente, su larga scala, per ogni team, senza che nessuno debba più dare alcun prompt.

2. Sistema di lavoro condiviso vs. conversazioni personali con l'IA

🙇🏻‍♂️ Ciò che crei in ChatGPT rimane nella cronologia delle conversazioni o in un progetto. I GPT personalizzati possono essere condivisi all'interno di un'area di lavoro, ma i risultati rimangono comunque conversazioni. Se crei qualcosa di interessante in ChatGPT, il resto del team deve sapere che esiste, sapere come utilizzarlo e ricordarsi di aprirlo.

🤝 ClickUp AI è progettato per la condivisione:

I Super Agenti sono visibili nell'area di lavoro. Quando una persona crea un agente, ne beneficia l'intera organizzazione

Le automazioni di ClickUp si attivano per tutti, non solo per chi le ha configurate

I campi personalizzati con l'IA vengono popolati per tutto il team

Le banche dati sono accessibili a tutti gli utenti e a tutti gli operatori

Quando un dipendente lascia l'azienda, le sue conversazioni su ChatGPT e i suoi GPT personalizzati potrebbero rimanere nell'area di lavoro, ma le conoscenze relative ai flussi di lavoro aziendali non vengono trasferite allo stesso modo dei trigger, delle istruzioni e del contesto di un agente ClickUp.

💡 Consiglio dell'esperto: Se state valutando piattaforme di IA come ChatGPT, vale la pena chiedersi: «Quando un membro del vostro team crea un flusso di lavoro basato sull'IA in ChatGPT, il resto dell'organizzazione può vederlo, utilizzarlo e trarne vantaggio? Oppure rimane a disposizione solo di quella persona?»

📮ClickUp Insight: Alla domanda su cosa renderebbe gli agenti basati sull'IA davvero utili, la risposta più frequente non è stata né la velocità né la potenza. Quasi il 40% degli intervistati ha affermato di aver bisogno di un agente in grado di comprendere perfettamente il proprio contesto di lavoro. Il che è logico, dato che la maggior parte degli agenti IA fallisce quando non capisce perché sono state prese determinate decisioni o come dovrebbe essere il flusso del lavoro. Poiché i Super Agents conservano il contesto, ricordano le decisioni passate e operano in modo continuo, sono in grado di agire con un’affidabilità di gran lunga superiore rispetto agli agenti basati su prompt. Operano sulla base di una cronologia dinamica delle attività, rimangono attivi man mano che il lavoro evolve e operano entro chiari limiti di autorizzazione e tracciati di controllo. Quando l'intelligenza artificiale comprenderà il lavoro e lo porterà a termine in modo sicuro, avrai finalmente la sensazione di lavorare con un collega virtuale su cui puoi davvero contare.

3. Informazioni sempre disponibili vs. risposte su richiesta

🙇🏻‍♂️ ChatGPT funziona quando qualcuno lo apre e digita qualcosa. Se nessuno gli pone domande, non succede nulla. L'agente ChatGPT è in grado di eseguire azioni in più passaggi, ma è comunque necessario che qualcuno avvii la conversazione.

🤝 ClickUp AI funziona ininterrottamente, indipendentemente dal fatto che qualcuno gli presti attenzione o meno:

Brain arricchisce i dati in background: riepiloga i progetti, popola i campi personalizzati e aggiorna le basi di conoscenza

Gli agenti di Autopilot monitorano l'area di lavoro 24 ore su 24, 7 giorni su 7: segnalano gli elementi in ritardo, smistano automaticamente le nuove attività e eseguono i rollup per la dashboard

I Super Agenti si attivano in seguito a eventi del flusso di lavoro: cambiamenti di stato, nuove attività, menzioni e scadenze preimpostate

L'area di lavoro diventa sempre più intelligente di ora in ora, senza che nessuno debba intervenire attivamente. ClickUp AI non si usa come ChatGPT: funziona e basta.

4. Un contesto di lavoro che rende ChatGPT più intelligente

🤝 ClickUp AI arricchisce costantemente i dati presenti nell'area di lavoro. I riassunti generati dall'intelligenza artificiale, i campi personalizzati classificati dall'IA e persino le analisi strutturate dei progetti vengono creati senza che nessuno debba dare istruzioni.

Quando il tuo team utilizza ChatGPT per effettuare analisi e reimporta i risultati in ClickUp, ClickUp AI li rileva: classifica automaticamente i dati, triga gli agenti e aggiorna i dashboard. Inoltre, quando qualcuno utilizza ChatGPT con i dati di ClickUp (tramite API o inserendo manualmente il contesto), i dati arricchiti provenienti da ClickUp migliorano i risultati forniti da ChatGPT.

Il circolo vizioso:

Il risultato: ChatGPT ottiene risultati migliori perché ClickUp AI ha già svolto il lavoro più impegnativo di organizzazione, classificazione e arricchimento dei dati. E quando ChatGPT produce qualcosa di utile, ClickUp AI lo trasforma in attività operative di cui beneficia l'intera organizzazione.

I nostri clienti concordano sul fatto che questa combinazione rappresenta una vera e propria rivoluzione:

ClickUp vs. ChatGPT: lo strumento giusto per ogni esigenza

Il punto non è sostituire ChatGPT con ClickUp AI. Si tratta piuttosto di utilizzare l'IA più adatta a ogni specifica attività.

Caso d'uso Lo strumento migliore Perché Ricerca e analisi approfondite ChatGPT Navigazione sul web, sintesi di testi lunghi, ricerca approfondita Brainstorming e generazione di idee ChatGPT Conversazione, creativo, bravo a sviluppare idee Redazione dei contenuti ChatGPT Stile incisivo, con un'ottima capacità di adattare il tono Programmazione e debug del codice Codice Agente di codifica autonomo Aggiornamenti sullo stato del progetto ClickUp AI Sempre attivo, generato automaticamente sulla base dell'attività reale Pianificazione e monitoraggio dello sprint ClickUp AI Bilanciamento del carico di lavoro, rilevamento dei blocchi, dashboard Contenuto dei documenti del progetto ClickUp AI Nel contesto, collegato alle indicazioni e all'attività Domande sul lavoro Cervello Risposte immediate da attività, documenti, chat e commenti Smistamento e classificazione delle attività Super agenti Basato sugli eventi, sensibile all'area di lavoro, con ambito di autorizzazione Appunti delle riunioni e azioni da intraprendere Riunioni sull'IA Acquisizione automatica, creazione di attività Monitoraggio in background Agenti Autopilot 24 ore su 24, 7 giorni su 7, senza bisogno di prompt, sempre attivo Flussi di lavoro personalizzati per operazioni ad alto rischio Agenti certificati Appositamente progettato, con supporto FDE, senza limiti di spazio Produttività personale ChatGPT Ragionamento individuale, elaborazione, approfondimento Flussi di lavoro condivisi tra i team Super agenti Visibile all'organizzazione, gestito a livello di area di lavoro

🔑 Punto chiave: ChatGPT si occupa di ragionamenti personali, approfonditi e di carattere generale. ClickUp AI gestisce i flussi di lavoro operativi a livello di team, sempre attivi. Con questi due strumenti, hai coperto l'intera organizzazione.

Cosa significa questo per la vostra organizzazione

Per ogni membro del team

Un'intelligenza artificiale che entra in funzione non appena aprono ClickUp, senza bisogno di una sottoscrizione a ChatGPT, senza configurazione dell'API e senza competenze di prompt engineering. Brain risponde alle loro domande, gli agenti gestiscono il lavoro ripetitivo, i campi personalizzati classificano automaticamente le attività e le note delle riunioni si redigono da soli.

Per gli utenti esperti di ChatGPT

Continua a utilizzare ChatGPT per ricerche approfondite, analisi e lavori creativi. Inserisci i risultati in ClickUp, dove verranno gestiti come lavori con titolari, scadenze e automazioni basate su agenti. Le informazioni non rimangono confinate in una finestra di chat, ma diventano operative.

Per l'IT e la dirigenza

Un'unica piattaforma di IA gestita con lo stesso SSO, le stesse autorizzazioni e lo stesso livello di conformità del resto di ClickUp. Certificazione ISO 42001 per la gestione dell'IA, nessuna conservazione dei dati da parte dei partner di IA e controlli amministrativi centralizzati su quali modelli, agenti e funzionalità sono abilitati. Confrontate questo con centinaia di istanze ChatGPT separate, con piani tariffari diversi e nessuna visibilità centralizzata su ciò che l'IA sta producendo con i dati aziendali.

Per la strategia sull'IA

ClickUp è indipendente dal modello e include GPT-5.2, Claude Opus 4.5, Gemini 3 Pro, o3 e 14 modelli di IA di OpenAI, Anthropic e Google. Il tuo team ha già a disposizione gli stessi modelli GPT di cui si fida, applicati all'intero grafico di lavoro. Se domani dovesse emergere un modello migliore, ClickUp passerà a quello senza che nessuno debba ricostruire i flussi di lavoro.

Inoltre, potrai evitare i costi legati alla proliferazione incontrollata dell'IA (ovvero l'utilizzo e il pagamento di numerosi strumenti di IA senza una strategia o un controllo).

👀 Lo sapevi? Il sondaggio "AI Sprawl" di ClickUp ha rivelato che quasi la metà dei lavoratori (46,5%) è costretta a passare da uno a più strumenti di IA per completare una singola attività.

Come funzionano insieme ChatGPT e ClickUp: l'architettura

Rendi ChatGPT più efficiente con ClickUp

ChatGPT potrebbe essere l'IA a cui il tuo team ricorre per prima. ClickUp AI è ciò che integra quell'intelligenza nei tuoi flussi di lavoro effettivi.

ClickUp Brain integra un'intelligenza artificiale sensibile al contesto nell'area di lavoro di ClickUp e nelle app collegate. I Super Agents ti aiutano a fare più di quanto sia umanamente possibile, fungendo da compagni di squadra basati sull'intelligenza artificiale attivi 24 ore su 24, 7 giorni su 7.

Questo articolo non riguarda il confronto tra ClickUp AI e ChatGPT. Si tratta piuttosto di abbinare l'IA giusta allo scopo giusto. Mentre ChatGPT alimenta il pensiero, ClickUp AI alimenta l'azione. E quando li unisci in un unico spazio di lavoro, puoi scrivere, creare codice, pubblicare ed eseguire le operazioni 10 volte più velocemente rispetto all'uso di ChatGPT da solo.