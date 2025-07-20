Come creare un agente IA con ChatGPT per soluzioni personalizzate

Oggi la gestione dei progetti sembra un ciclo infinito di scadenze, e-mail e follow-up. Anche con diversi strumenti di gestione delle attività, i team spesso effettuano il monitoraggio degli aggiornamenti, compilano reportistica e ricercano informazioni manualmente, lasciando poco spazio al lavoro vero e proprio.
Non sorprende che l'IA stia rapidamente cambiando questa situazione.
Un sondaggio condotto da Capgemini ha rilevato che l'82% delle organizzazioni ha nel piano di integrare agenti IA entro i prossimi tre anni, affidando loro attività quali la generazione di email, la codifica e l'analisi dei dati.
Per chi ha già compiuto questo passaggio, l'impatto è evidente: gli aggiornamenti sono automatizzati, la reportistica viene generata in pochi secondi e le riunioni vengono riepilogate/riassunte istantaneamente. Invece di perdersi nei dettagli, i team possono concentrarsi su decisioni di alto valore e lasciare che l'IA si occupi del lavoro di routine.
Sei curioso di sapere come gli agenti IA possono trasformare il tuo flusso di lavoro? In questo post del blog analizzeremo tutto ciò che devi sapere su come creare un agente IA con ChatGPT attraverso una guida a passaggio.
Ma se vuoi provare un'alternativa molto più interessante, già pronta e sensibile al contesto, offerta da ClickUp, continua a leggere fino alla fine!
⏰ Riepilogo in 60 secondi
- La creazione di un agente IA con ChatGPT può migliorare significativamente la produttività automatizzando le attività ripetitive e migliorando l'efficienza del flusso di lavoro.
- Gli agenti IA sono entità software autonome che percepiscono l'ambiente circostante, elaborano le informazioni ed eseguono attività senza un input umano costante.
- Si basano su tecniche di IA come l'apprendimento automatico e l'elaborazione del linguaggio naturale per prendere decisioni e interagire con gli utenti.
- GPT-4 svolge un ruolo cruciale nel potenziamento degli agenti IA, consentendo risposte sensibili al contesto, conservazione della memoria e risoluzione di problemi complessi.
- Per sviluppare un agente AI con ChatGPT, segui questi passaggi: Definisci lo scopo del tuo agente Seleziona uno stack tecnologico adeguato per lo sviluppo, il collaudo e l'implementazione Configura il modello IA in base al tuo scopo e alle tue applicazioni Addestra il modello IA con dati personalizzati Sviluppa un'interfaccia utente Esegui test e ottimizzazioni Implementa e monitora l'agente
- La creazione di agenti personalizzati con ChatGPT consente alle aziende di realizzare una soluzione conveniente che comprenda i loro flussi di lavoro specifici e sia in grado di automatizzare le attività, generare reportistica istantanea e gestire in modo efficiente le interazioni con i clienti.
- ClickUp offre un'alternativa basata sull'IA chiamata ClickUp Brain, che automatizza i flussi di lavoro, organizza le conoscenze e fornisce informazioni in tempo reale, eliminando la necessità di uno sviluppo personalizzato.
- ClickUp Brain migliora la produttività integrando l'automazione basata sull'IA sensibile al contesto e la ricerca direttamente nel tuo spazio di lavoro.
- Definisci lo scopo del tuo agente
- Seleziona uno stack tecnologico adeguato per lo sviluppo, il collaudo e l'implementazione.
- Configura il modello di IA in base al tuo scopo e alle tue applicazioni.
- Addestra il modello IA con dati personalizzati
- Sviluppa un'interfaccia utente per gli utenti
- Esegui test e ottimizzazioni
- Distribuisci e monitora l'agente
Cosa sono gli agenti IA e come lavorano?
Gli agenti IA sono entità software in grado di percepire l'ambiente circostante, elaborare informazioni e intraprendere azioni autonome per raggiungere obiettivi specifici. Utilizzano tecniche di intelligenza artificiale quali l'apprendimento automatico, l'elaborazione del linguaggio naturale (NLP) e l'apprendimento per rinforzo per prendere decisioni e interagire con utenti, sistemi o altri agenti.
La funzione principale di un agente IA è quella di automatizzare le attività ripetitive, consentendoti di concentrarti su lavori più strategici.
📌 Esempio: Prendiamo ad esempio un assistente HR basato sull'IA. Anziché limitarsi a creare un elenco di offerte di lavoro, gli agenti IA automatizzano il processo di assunzione selezionando i curriculum, programmando i colloqui e rispondendo alle domande frequenti dei candidati.
Come funziona il lavoro degli agenti IA?
Il meccanismo del lavoro degli agenti IA si basa su quattro componenti chiave:
- Percezione e comprensione: elaborano input come testo, voce o dati utilizzando NLP e machine learning.
- Processo decisionale: valutano diverse opzioni sulla base di dati in tempo reale e selezionano l'azione più efficace.
- Esecuzione autonoma: gestiscono attività come rispondere a query, analizzare report o generare contenuto.
- Apprendimento continuo: imparano dalle tue interazioni passate, diventando più precisi ed efficienti nel tempo.
Il ruolo di GPT-4 nello sviluppo di agenti IA
Gli agenti IA raggiungono la loro intelligenza attraverso una combinazione di deep learning, reti neurali e enormi set di dati, ma al centro di molti di questi sistemi ci sono i GPT (Generative Pre-trained Transformers).
I GPT vengono addestrati su grandi quantità di dati di testo provenienti da libri, articoli, siti web e altro ancora. Questo li aiuta a costruire una comprensione fondamentale del linguaggio, della logica e del contesto. Questa fase di pre-addestramento fornisce agli agenti IA la loro intelligenza di base, consentendo loro di riconoscere modelli e fare previsioni informate.
L'innovazione chiave in questo caso è il meccanismo di auto-attenzione, che aiuta l'IA a determinare quali parole in una frase (o tra frasi diverse) sono più rilevanti l'una rispetto all'altra. Ciò rende le risposte più coerenti e contestualizzate.
Ecco perché GPT-4 è la colonna portante dell'intelligenza degli agenti IA e come alimenta i casi d'uso di ChatGPT nelle applicazioni del mondo reale:
1. GPT-4 fornisce risposte sensibili al contesto
Grazie all'intelligenza artificiale generativa, GPT-4 è in grado di cogliere il contesto, il tono e l'intento, rendendo le interazioni naturali. Che si tratti di rispondere a query complesse o di riepilogare/riassumere lunghi rapporti, GPT-4 garantisce un flusso della conversazione fluido.
📌 Esempio: uno dei casi d'uso più significativi dell'IA è nel campo dell'istruzione. Il tutor IA della Khan Academy, Khanmigo, utilizza GPT-4 per fornire agli studenti esperienze di apprendimento personalizzate e sensibili al contesto.
2. GPT-4 ricorda ciò che dici
A differenza dei modelli precedenti, GPT-4 ricorda le interazioni passate e future nel corso di conversazioni più lunghe, quindi non è necessario ripetere le stesse cose. Ciò rende gli agenti IA più utili per i progetti in corso, il supporto clienti o qualsiasi altra attività che richieda un follow-up.
📌 Esempio: un cliente contatta un agente di supporto basato sull'IA di Shopify per un problema relativo a un ordine. Una settimana dopo, torna con una domanda di follow-up e l'IA ricorda la conversazione precedente senza bisogno di ripetere i dettagli.
3. GPT-4 è ottimo per risolvere problemi complessi
GPT-4 è più efficiente dei suoi predecessori nel ragionamento logico e nella risoluzione dei problemi. Gli agenti IA che sfruttano GPT-4 sono in grado di analizzare scenari complessi, scomporre i problemi e fornire risposte strutturate e ben ponderate.
Risultato, gli agenti AI basati su GPT-4 promuovono il commercio conversazionale con esperienze di acquisto personalizzate, automatizzano i processi commerciali e forniscono supporto clienti immediato.
📌 Esempio: l'assistente di shopping IA di Amazon aiuta i clienti a trovare abiti in base alle loro preferenze, rendendo lo shopping online più interattivo.
❗️Non è necessario ChatGPT. Ottieni più LLM con una sola app!
Vuoi aumentare di 10 volte la tua comunicazione e produttività?
Scopri Brain MAX, l'app desktop che unifica IA, ricerca e automazione in tutte le app di lavoro che utilizzi. Non dovrai più passare da uno strumento IA all'altro o cercare tra infinite schede.
Con Brain MAX, ottieni voice-first produttività, ricerca unificata in tutte le tue app, la possibilità di chattare con più LLM, creare agenti AI personalizzati e generare report personalizzati istantanei, tutto in un unico posto. Allevia il tuo carico cognitivo, elimina i ritardi nell'individuazione dei rischi e nella generazione dei report e riduce drasticamente la proliferazione dell'IA.
Se sei pronto per una nuova era di IA contestuale e lavoro senza interruzioni, Brain MAX è il tuo prossimo strumento indispensabile.
Come creare un agente IA con ChatGPT
Non è necessario essere un data scientist per creare un agente IA con ChatGPT. Con configurazioni minime, sarai pronto per iniziare.
Ecco una guida introduttiva 👇
Passaggio 1: definisci lo scopo del tuo agente IA
Prima di addentrarti negli aspetti tecnici, chiarisci bene cosa vuoi che faccia il tuo agente IA.
Chiediti:
- Quali attività specifiche svolgerà il mio agente IA? (ad es. rispondere alle domande frequenti, elaborare i ticket di supporto, visualizzare i dati e riepilogare/riassumere la reportistica, ecc.)
- Chi ne farà maggiormente uso? (ad es. team di assistenza clienti, rappresentanti commerciali, visitatori del sito web)
- Che tipo di dati elaborerà? (ad es. richieste dei clienti, documenti interni, registrazioni CRM)
- Come dovrebbe comunicare? (ad es. chat live, assistente vocale, automazione dell'email)
Una volta definito chiaramente lo scopo, puoi passare alla configurazione tecnica.
Passaggio 2: scegli il tuo stack tecnologico
ChatGPT non si limita ad alimentare il tuo agente IA, ma necessita di un solido stack tecnologico per funzionare correttamente. La giusta combinazione di tecnologie determinerà la qualità dei risultati ottenuti.
Ecco cosa devi considerare:
- Programmazione: Python (ottimo per /IA/ML)
- Modello NLP: GPT-4 per risposte intelligenti
- Hosting: basato su cloud (AWS, Azure, Google Cloud) o self-hosted
- Framework: LangChain, OpenAI API, FastAPI per interfacce basate sul web
- Database: PostgreSQL o MongoDB
- Integrazioni: Zapier, API ClickUp per un flusso di lavoro senza interruzioni
Passaggio 3: configura il tuo modello di IA con ChatGPT
Ora è il momento di configurare il tuo modello di IA. Devi accedere all'API di OpenAI e mettere a punto il modello in base al tuo caso d'uso. Inoltre, decidi il tono, imposta i limiti di risposta e implementa le chiamate API.
📌 esempio:
import openai
response = openai. ChatCompletion. create(model=”gpt-4″,messages=[{“ruolo”: “utente”, “contenuto”: “Che tempo fa oggi?”}])
print(response[“choices”][0][“message”][“contenuto”])
Ciò consentirà al tuo agente IA di iniziare a generare risposte basate sugli input dell'utente.
Passaggio 4: addestra la tua IA con dati personalizzati
ChatGPT è già pronto all'uso e conosce molte cose. Ma non conosce la tua attività aziendale. Per rendere utile il tuo agente IA, dovrai addestrarlo con dati specifici relativi al tuo settore e ai tuoi flussi di lavoro.
Da dove ricavare i dati di addestramento?
📝 Base di conoscenze interna : domande frequenti, procedure operative standard e documenti di aiuto💬 Registri delle chat passate: conversazioni reali con i clienti (se disponibili)🧑🏻💻 CRM o sistema di ticketing: ticket di supporto, richieste dei client e risoluzioni
Più dati rilevanti inserisci in ChatGPT, più intelligente e accurato diventerà il tuo agente IA.
🔍 Lo sapevi? GPT-2 ha appreso da 40 miliardi di token di testo provenienti da oltre 8 milioni di pagine web, tutti provenienti da post su Reddit che hanno ottenuto almeno tre voti positivi! In sostanza, se le persone hanno trovato un post con un interesse sufficiente da votarlo positivamente, è possibile che questo abbia contribuito ad addestrare l'IA che utilizzi oggi.
Passaggio 5: crea l'interfaccia IA
La qualità del tuo agente IA dipende dal modo in cui le persone interagiscono con esso. Un'interfaccia macchinosa? Frustrante. Un'interfaccia fluida e intuitiva? Rivoluzionaria.
Ecco come configurare le impostazioni:
💬 Chatbot: aggiungilo a Slack, Teams o al tuo sito web per conversazioni istantanee📞 Assistente vocale: collegalo a Twilio per il supporto telefonico📧 Email IA: automatizza le risposte tramite Gmail o Outlook
Scegli l'interfaccia giusta in base al coinvolgimento degli utenti e otterrai un'IA con cui interagire in modo naturale.
🧠 Curiosità: gli agenti IA moderni utilizzano l'apprendimento per rinforzo (come RLHF, Reinforcement Learning from Human Feedback) per perfezionare le loro risposte. Imparano dalle interazioni degli utenti, ottimizzando l'accuratezza, la pertinenza e il coinvolgimento.
Passaggio 6: prova e ottimizza il tuo agente IA
Una volta creato il tuo agente IA, dovrai testarne e perfezionarne le risposte ad attività specifiche.
Ecco una lista di controllo di test che ti servirà 👇
|Prova
|Cosa controllare
|Perché è importante
|Test unitari
|Verifica le risposte API
|Garantisce un recupero accurato dei dati
|Test utente
|Raccogli feedback reali dagli utenti
|Migliora l'esperienza e la precisione
|Gestione degli errori
|Verifica il ripristino dell'IA dai guasti
|Previene malfunzionamenti e confusione
|Controllo delle prestazioni
|Ottimizza la velocità e i tempi di risposta
|Mantiene le interazioni fluide
Per saperne di più: Le migliori app di IA per ottimizzare i flussi di lavoro
Passaggio 8: Distribuzione e monitoraggio
È ora di implementare il tuo agente IA in due scenari reali. A seconda del tuo caso d'uso, puoi:
- Ospitalo su AWS/GCP per applicazioni su larga scala.
- Implementalo come strumento SaaS per le interazioni personalizzate con i clienti.
È inoltre necessario monitorare costantemente il tuo agente IA. In altre parole:
- Analizza i feedback e migliora le risposte dell'IA
- Aggiorna regolarmente i dati di addestramento
- Aggiungi nuove funzionalità/funzione in base alle esigenze degli utenti
Continua a migliorare le prestazioni del tuo agente IA sulla base dei feedback ricevuti per renderlo più intelligente, veloce e utile.
🌟 Tutorial bonus: Sei pronto a creare il tuo agente IA personalizzato? Ecco un video tutorial per te! 👇🏼
Come personalizzare ChatGPT in modo personalizzato per il tuo agente IA
Hai creato un agente AI utilizzando ChatGPT: fantastico! Ma un'IA generica è come uno stagista al primo giorno di lavoro. Conosce le basi, ma ha bisogno di formazione per essere utile. Per farlo funzionare come desideri, personalizza il principio di funzionamento di ChatGPT. Ecco un tutorial passo passo:
1. Ottimizza ChatGPT per il tuo caso d'uso
ChatGPT è addestrato sulle conoscenze generali, ma la tua IA necessita di competenze specifiche nel settore.
- Addestralo con i tuoi dati: carica le query dei clienti, le procedure operative standard e le interazioni passate per migliorare la precisione.
- Perfeziona le risposte: utilizza l'API di ottimizzazione di OpenAI per allineare l'IA alle tue esigenze aziendali.
Inoltre, effettua la connessione alla documentazione interna, alle knowledge base o ai dati in tempo reale tramite API per garantire risposte accurate e in linea con la tua attività.
2. Migliora le risposte con il prompt engineering
A volte, prompt migliori significano risposte migliori. Quando utilizzi prompt di sistema efficaci, puoi guidare l'IA a generare risposte più pertinenti. Esempio:
❌ "Parlami del commerciale."
✅ "Elenca le tre principali strategie di vendita B2B SaaS con esempi."
3. Imposta delle barriere di sicurezza per tenere sotto controllo le risposte dell'IA
L'IA è intelligente, ma non è perfetta. Se non viene controllata, può generare informazioni fuorvianti. Imposta meccanismi di verifica dei fatti, controlli sulla lunghezza delle risposte e filtri di conformità per evitare risultati imprecisi o rischiosi.
4. Personalizza l'IA in base ai ruoli degli utenti
L'IA dovrebbe adattarsi al proprio pubblico. Ai clienti vengono fornite spiegazioni semplici, mentre i team interni ricevono informazioni dettagliate e preziose. Le risposte basate sui ruoli rendono le interazioni più utili e sensibili al contesto.
Puoi trasformare ChatGPT in un potente agente IA che fa davvero il tuo lavoro, ottimizzando e integrando i dati giusti. Ma, come promesso, esiste una soluzione ancora più interessante degli agenti ChatGPT, quindi continua a leggere.
Perché creare un agente IA con ChatGPT?
Creare un agente IA personalizzato con ChatGPT significa avere un assistente che parla la tua lingua e comprende i tuoi flussi di lavoro.
Ecco perché creare un agente IA con ChatGPT può esserti utile:
IA personalizzata che lavora a modo tuo
Con ChatGPT puoi creare un agente IA che comprenda la tua azienda e gestisca le attività in base alle tue esigenze. Questo agente ha la funzione di essere un agente basato sulla conoscenza, utilizzando il ragionamento logico per fornire risposte e soluzioni accurate.
Inoltre, l'agente può rispondere alle domande dei clienti, qualificare i lead, fornire assistenza durante l'onboarding o gestire i ticket di assistenza come un vero membro del team. Sei tu a decidere il tono, il livello di dettaglio e la fonte delle informazioni, assicurandoti che siano in linea con il tuo marchio e i tuoi processi.
💡 Suggerimento professionale: prima di creare il tuo agente ChatGPT, crea un documento persona con le risposte ideali, gli argomenti da evitare e cinque-sette conversazioni campione. Condivisione con il tuo team in anticipo per evitare modifiche infinite. Questo semplice passaggio può ridurre i tempi di sviluppo del 30-40%!
2. Automazioni conveniente
Gli agenti IA alleggeriscono il lavoro dei team umani e riducono i costi operativi. Inoltre, ChatGPT è in grado di gestire contemporaneamente migliaia di conversazioni con agenti LLM, che combinano potenti modelli linguistici con funzionalità di piano e memoria. Ciò significa che le aziende possono crescere senza preoccuparsi di sovraccaricare i propri team del supporto.
3. Ottieni più terminato in meno tempo
A nessuno piace passare ore a svolgere attività di amministratore. È proprio questo divario che un agente IA colma.
🦾 Automatizza i flussi di lavoro → Non dovrai più assegnare manualmente le attività📊 Genera reportistica istantanea → /IA riepiloga i dati in pochi secondi🎧 Gestisci le interazioni con i clienti → Rispondi alle richieste in tempo reale
4. Maggiore privacy e sicurezza dei dati
Gli strumenti di IA di terze parti implicano affidare i propri dati ad altri. Quando crei la tua IA, mantieni il controllo. In poche parole:
📖 Lettura bonus: ChatGPT Cheat Sheet (con esempi di prompt)
Best practice nello sviluppo di agenti IA
Seguendo alcune best practice, le organizzazioni creano agenti IA personalizzati che sono efficienti, facili da usare e responsabili.
Considerazioni chiave per la creazione di agenti IA
La creazione di agenti IA richiede un equilibrio tra precisione tecnica e piano strategico. Ecco alcuni fattori essenziali da considerare:
1. Inizia con un obiettivo chiaro
Gli agenti IA sono più efficaci quando sono progettati con un obiettivo specifico in mente.
📌 Esempio: un provider sanitario che crea un agente IA dovrebbe decidere:
- È per la pianificazione degli appuntamenti dei pazienti?
- Si tratta di un assistente di ricerca medica per i medici?
Ciascuno richiede un approccio diverso, dati di addestramento e un insieme diverso di modelli di data science e IA.
💡 Suggerimento professionale: crea un "documento con albero decisionale" prima di scrivere il codice del tuo agente IA. Identifica tutte le possibili intenzioni dell'utente e le azioni esatte del tuo agente per ogni scenario. Questa rappresentazione visiva aiuta a identificare tempestivamente potenziali vicoli ciechi e conversazioni circolari.
2. Scegli il modello di IA e i dati di addestramento giusti
Non tutti i modelli di IA sono uguali. Un chatbot per il servizio clienti non necessita dello stesso modello di un sistema di rilevamento delle frodi finanziarie basato sull'IA.
📌 Esempio: un chatbot AI per la vendita al dettaglio dovrebbe essere addestrato sulle interazioni con il servizio clienti e sulle domande frequenti sui prodotti. Nel frattempo, un agente AI per la sicurezza informatica dovrebbe essere addestrato sui modelli di comportamento fraudolento e sui dati storici relativi alle minacce.
3. Rendi l'IA sensibile al contesto
L'IA lavora al meglio quando comprende il contesto di una conversazione. Dovrebbe estrarre informazioni in tempo reale dai database interni dei prodotti, dai sistemi CRM o dagli strumenti di project management per fornire risposte significative.
📮 ClickUp Insight: il 60% dei lavoratori risponde ai messaggi istantanei entro 10 minuti, ma ogni interruzione costa fino a 23 minuti di tempo di concentrazione, creando un paradosso della produttività.
Centralizzando tutte le tue conversazioni, attività e thread all'interno del tuo spazio di lavoro, ClickUp ti consente di abbandonare il passaggio da una piattaforma all'altra e ottenere rapidamente le risposte di cui hai bisogno.
Garantire gli standard etici nell'implementazione degli agenti IA
Un modello di IA che rispetta gli standard etici si basa sulla fiducia e sulla conformità. Detto questo, ecco alcuni standard etici che dovrebbe rispettare:
- Trasparenza: gli utenti hanno il diritto di sapere come vengono prese le decisioni, quali dati vengono utilizzati e quali sono i limiti. Quando l'IA è trasparente, crea fiducia e aiuta le persone a fare scelte informate su come interagire con essa.
- Approccio incentrato sull'uomo: l'IA dovrebbe semplificare la vita, non sostituire il giudizio umano. Deve essere in linea con i valori fondamentali dell'uomo ed essere progettata tenendo conto del benessere delle persone.
- Equità e mitigazione dei pregiudizi: l'IA dovrebbe trattare tutti in modo equo (senza eccezioni). I pregiudizi nei dati possono portare a risultati ingiusti, quindi sono indispensabili controlli costanti e set di addestramento diversificati.
- Privacy e sicurezza dei dati: i dati personali sono personali per un motivo. L'IA dovrebbe raccogliere solo ciò che è necessario, mantenerli al sicuro e dare agli utenti il controllo sulle proprie informazioni.
Limiti dell'utilizzo di ChatGPT come agente IA
Sebbene ChatGPT sia un potente strumento di IA, presenta diversi limiti quando viene utilizzato come agente AI autonomo. In sintesi, questi includono:
❌ Nessuna memoria integrata per la conservazione del contesto
ChatGPT non è in grado di conservare il contesto durante interazioni prolungate, a meno che non si creino livelli di memoria personalizzati. Ad esempio, se gli chiedi di riepilogare/riassumere gli appunti di più sessioni di riunioni, non ricorderà i riepilogati precedenti a meno che non venga fornito esplicitamente il contesto.
❌ Capacità di esecuzione delle attività con limite
Sebbene ChatGPT sia in grado di generare contenuto e fornire consigli, non può eseguire direttamente azioni come inviare email, pianificare riunioni o aggiornare lo stato delle attività senza integrazioni esterne.
❌ Possibilità di risposte inaccurate
ChatGPT è stato spesso visto "allucinare", nel senso che a volte genera risposte fuorvianti, errate o senza senso, in particolare in campi complessi o tecnici.
📖 Lettura bonus: L'IA sul posto di lavoro
Usa ClickUp come alternativa a ChatGPT
Se stai cercando di creare un agente IA con ChatGPT, hai probabilmente un interesse a rendere più efficiente il tuo flusso di lavoro. Ma perché affrontare la seccatura di creare qualcosa da zero o gestire più agenti?
Entra in ClickUp, l'app per tutto ciò che riguarda il lavoro. ✅
Combina project management, gestione delle conoscenze e chat in un'unica piattaforma, accelerata dall'automazione e dalla ricerca AI di nuova generazione.
Il suo agente AI, ClickUp Brain, è integrato direttamente nell'app ed è progettato per aiutare i team ad automatizzare i flussi di lavoro e accedere in tempo reale alle informazioni ricavate dai dati presenti nel loro spazio di lavoro, senza bisogno di scrivere codice o configurare attività complesse. Questo agente semplifica la gestione dei progetti fungendo da copilota intelligente, aiutando a stabilire le priorità delle attività, generando contenuti e riassumendo le informazioni chiave.
Ecco cosa intendiamo:
- Ottieni rapidi riiepiloghi/riassunti delle tue attività di ClickUp, clip audio e video in ClickUp e conversazioni per rimanere aggiornato senza dover leggere/visualizzare tutto.
- Accelera la scrittura generando email, report o idee di brainstorming all'interno di ClickUp.
- Concentrati sulle attività ad alto impatto in base alle scadenze e al carico di lavoro sulla base di approfondimenti guidati dall'IA.
- Recupera le informazioni chiave del progetto da attività, nota e documenti in pochi secondi.
In qualità di agente AI, ClickUp Brain porta anche la potenza dell'automazione del linguaggio naturale nei flussi di lavoro. Invece di impostare manualmente complesse condizioni if-this-then-that, ClickUp Brain ti consente di automatizzare le attività semplicemente descrivendo ciò di cui hai bisogno in un inglese semplice.
Ma ClickUp non si ferma qui. Oltre all'automazione basata sull'intelligenza artificiale, rende anche la comunicazione tra i membri del team più semplice grazie a ClickUp Chat. È il valore mancante per i team stanchi di passare da un'app all'altra solo per stare al passo con le conversazioni di lavoro.
Invece di utilizzare strumenti separati per il Chattare e la project management, ClickUp riunisce tutto sotto lo stesso tetto, consentendoti di Chattare, fare un piano e agire in un unico posto.
Ecco una panoramica di ClickUp Chat:
- Le conversazioni possono essere trasformate in attività istantaneamente: non dovrai più pensare "Annotiamo questa attività". Basta trasformare qualsiasi messaggio in un'attività con un solo clic.
- Tutto rimane interconnesso: le conversazioni vengono automaticamente collegate ad attività, documenti e altre discussioni, così non perderai mai il contesto.
- Brain ti copre le spalle: hai bisogno di una risposta rapida? ClickUp Brain può suggerirti delle risposte, riepilogare/riassumere lunghi thread e persino creare automaticamente attività dalle conversazioni.
- Chiamate con risultati immediati: avvia una chiamata vocale o una videochiamata utilizzando SyncUps in Chat e l'agente AI di ClickUp genererà automaticamente riepilogo/riassunto e elementi da intraprendere per te.
Ora, disporre di automazione basata sull'IA e di chat senza interruzioni è fantastico, ma cosa succede quando sei sommerso da documenti sparsi, attività sepolte e silos di conoscenza infiniti?
Invece di cercare tra vecchi messaggi o cliccare su infinite cartelle, usa le funzionalità di AI Knowledge Manager di ClickUp per organizzare, recuperare e trovare le informazioni giuste proprio quando servono.
A differenza dei tradizionali agenti IA che rispondono passivamente ai prompt, ClickUp fornisce un hub di conoscenze centralizzato e basato sull'IA che organizza, aggiorna e recupera attivamente le informazioni sulla tua workstation.
Con essa otterrai:
- Strutturazione automatizzata dei contenuti: ClickUp classifica e tagga le informazioni aziendali in modo intelligente, rendendo più facile trovare e utilizzare i dati quando necessario.
- Aggiornamenti delle conoscenze in tempo reale: Brain suggerisce miglioramenti e garantisce che i documenti rimangano accurati e aggiornati.
- Risposte contestualizzate: a differenza di ChatGPT, che richiede input ripetuti, ClickUp Brain recupera le risposte sulla base dei dati strutturati presenti nel tuo spazio di lavoro.
Mantieni il lavoro snello e contestualizzato con ClickUp Brain
Certo, creare un agente AI con ChatGPT sembra entusiasmante. Ma l'IA non serve solo a rispondere alle domande, ma anche a rendere il lavoro più intelligente, veloce e organizzato.
Con ChatGPT avrai a disposizione un ottimo assistente AI. Ma con ClickUp Brain? Avrai un'intelligenza artificiale che comprende davvero il tuo flusso di lavoro. Non si limita a generare risposte, ma automatizza le attività, organizza le conoscenze e ti garantisce di avere le informazioni giuste esattamente quando ne hai bisogno.
Se stai cercando un modo più intelligente per fare il tuo lavoro, in cui l'IA ti aiuta a fare di più senza dover inserire costantemente il contesto, ClickUp Brain è la soluzione che fa per te.
Iscriviti oggi stesso a ClickUp e trasforma il tuo modo di lavorare!