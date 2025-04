Come creare un GPT personalizzato per risposte personalizzate

Fai una semplice domanda a un chatbot e invece di una risposta utile, ottieni una risposta generica che sembra presa da un libro di testo. Questo perché la qualità dell'output della tua IA dipende dal contesto che le fornisci.

Un GPT personalizzato, invece, ti consente di costruire un'IA altamente pertinente alle tue esigenze, che comprenda i tuoi progetti, le tue linee guida, i tuoi flussi di lavoro e i tuoi clienti. La parte migliore? Da fare è tutto!

In questo post del blog, spiegheremo come creare un GPT personalizzato che ti faccia risparmiare tempo, elimini attività noiose e fornisca risposte più intelligenti e utili. 🎯

⏰ Riepilogo/riassunto di 60 secondi Un modello GPT personalizzato è una versione specializzata del GPT di OpenAI, addestrato su dati specifici per migliorare l'accuratezza e la pertinenza in determinati campi

Ecco i passaggi per creare un modello GPT personalizzato: apri GPT Builder (fai clic su Esplora GPT > Crea), personalizza nome e descrizione , configura comportamento , testa e pubblica (condivisione privata o pubblica) e rivedi e aggiorna (tramite I miei GPT* regolarmente)

ClickUp Brain è un project manager basato sull'IA che riassume automaticamente le riunioni, genera azioni e suggerisce i passi successivi ClickUp Knowledge Management consente di organizzare e accedere a tutte le informazioni, decisioni e documenti aziendali critici in un unico posto ClickUp Chat per collaborare senza soluzione di continuità con il tuo team utilizzando la chat basata sull'IA che mantiene le conversazioni fruibili e contestualizzate ClickUp , invece, offre molto più di un chatbot basato sull'IA. Combina project management, knowledge management e la possibilità di chattare, il tutto basato sull'IA che ti aiuta a lavorare in modo più veloce e intelligente. In poche parole,è un project manager basato sull'IA che riassume automaticamente le riunioni, genera azioni e suggerisce i passi successiviconsente di organizzare e accedere a tutte le informazioni, decisioni e documenti aziendali critici in un unico postoper collaborare senza soluzione di continuità con il tuo team utilizzando la chat basata sull'IA che mantiene le conversazioni fruibili e contestualizzate

Che cos'è un modello GPT personalizzato?

Un GPT personalizzato nell'ecosistema di OpenAI consente agli utenti di creare una versione di ChatGPT personalizzata per esigenze, settori o flussi di lavoro specifici. Invece di fare affidamento sul modello ChatGPT predefinito, un GPT personalizzato può essere messo a punto con istruzioni su misura, impostazioni della personalità, basi di conoscenza e persino integrazioni API per servire meglio un caso d'uso particolare.

tramite OpenAI

I GPT personalizzati consentono di adattare l'IA alle proprie esigenze senza codice. Gli utenti possono personalizzarne il comportamento semplicemente inserendo prompt di testo nel generatore GPT.

Raccoglie i tuoi suggerimenti in una serie di regole. Puoi anche caricare file di riferimento o connettere il GPT personalizzato a servizi di terze parti come l'automazione del flusso di lavoro e la navigazione web per ottenere più contesto e risultati più accurati.

🔍 Lo sapevi? ChatGPT è stato addestrato su circa 45 TB di set di dati, tra cui pagine web, libri e altre fonti. Questo ampio addestramento gli consente di comprendere e rispondere a molti argomenti.

Perché creare un modello GPT personalizzato?

I modelli GPT generali non sono costruiti pensando alle esigenze aziendali e possono produrre risultati che non tengono conto delle conoscenze specifiche del settore.

Un GPT personalizzato cambia le cose. Vediamo come puoi utilizzare ChatGPT per la produttività: 👀

Risposte personalizzate : un GPT personalizzato comprende le tue esigenze, fornendoti risposte realmente utili per la tua attività o la tua nicchia di mercato

Profonda conoscenza del settore : addestralo con dati specifici in modo che diventi un esperto nel tuo campo, che si tratti di pianificazione fiscale, immobiliare o prodotti software

Flusso di lavoro più veloce : automatizza la creazione di contenuti, email o FAQ mantenendo la coerenza del marchio in modo da dedicare meno tempo alle modifiche ripetitive

Maggiore privacy e controllo: a differenza degli strumenti di IA pubblici, un GPT personalizzato conserva i dati all'interno del sistema, riducendo i rischi per la sicurezza

🧠 Curiosità: Esistono molti esempi divertenti di GPT personalizzati, come 'Simpsonize Me', che trasforma le foto in opere d'arte in stile Simpson. Un altro è 'Game time', che spiega i giochi da tavolo ai giocatori di qualsiasi livello!

Come lavorano i modelli GPT: una rapida panoramica

I modelli GPT (Generative Pre-trained Transformer) generano testi simili a quelli umani utilizzando una combinazione di deep learning, set di dati massicci e algoritmi predittivi.

Invece di limitarsi a rigurgitare fatti memorizzati, prevedono la parola successiva più probabile in una sequenza in base al contesto.

Capiamo come lavora GPT 👇

1. Pre-addestramento su un enorme set di dati

Il cuore del GPT è il pre-addestramento, in cui il modello viene alimentato con terabyte di dati di testo provenienti da libri, siti web e altre fonti. Non "memorizza" i fatti, ma apprende le strutture del linguaggio, i modelli e le relazioni tra le parole.

✅ Esempio: se digiti "L'intelligenza artificiale sta trasformando...", GPT prevede le parole che tipicamente seguono, come "aziendale", "sanitario" o "industriale"

2. Reti neurali a trasformazione

I modelli di IA GPT utilizzano un'architettura Transformer, una tecnica di deep learning che elabora le parole in parallelo (anziché una alla volta, come i modelli più vecchi).

🔍 Innovazione chiave: GPT utilizza il meccanismo di auto-attenzione, che assegna diversi livelli di importanza alle parole in una frase, consentendo di comprendere il contesto e il significato.

✅ Esempio: Nella frase "Versò il caffè nella tazza. Poi la raccolse", GPT sa che "esso" si riferisce alla tazza e non al caffè, grazie all'auto-attenzione.

3. Messa a punto per accuratezza e pertinenza

Dopo il pre-addestramento, il modello viene sottoposto a una messa a punto, in cui viene addestrato su set di dati specifici per migliorarne la pertinenza, l'accuratezza e le considerazioni etiche. Questo passaggio allinea il modello all'intento umano e alle esigenze aziendali.

✅ Esempio: un assistente legale basato sull'IA viene perfezionato in base a sentenze, giurisprudenza e documenti legali, in modo da fornire informazioni legali affidabili invece di riepiloghi/riassunti generici.

4. Generazione della risposta (previsione della parola successiva)

Quando un utente pone una domanda, GPT non "conosce" la risposta, ma la prevede in base alle conoscenze apprese e al contesto. Questa previsione viene effettuata assegnando probabilità alle parole e selezionando il token successivo più probabile.

🔍 Controllo della temperatura:

Temperatura più alta (ad es. , 1. 0) → Risposte più creative ma più rischiose

Temperatura più bassa (ad es. , 0,2) → Risposte più prevedibili e basate sui fatti

✅ Esempio: Prompt: "Qual è il modo migliore per investire 10.000 dollari?"

*risposta a bassa temperatura: "Un portfolio diversificato con fondi indicizzati è una scelta sicura"

Risposta ad alta temperatura: "Considera il settore immobiliare, i titoli tecnologici emergenti o anche le criptovalute se riesci a gestire la volatilità"

5. Apprendimento continuo tramite RLHF

I modelli GPT migliorano nel tempo grazie ai feedback umani. OpenAI utilizza il Reinforcement Learning from Human Feedback (RLHF) per mettere a punto le risposte in base a:

Voti positivi/negativi sulle risposte del chatbot

Correzioni del revisore esperto

Rilevamento dei bias e allineamento della sicurezza

✅ Esempio: se gli utenti votano ripetutamente negativamente una risposta sulle "migliori pratiche di codifica", il team di formazione di OpenAI modificherà il modello per migliorare le risposte future.

⚡️Trucchetto rapido: Ecco un piccolo trucco per ChatGPT: Aprire una nuova chat: Ctrl + Maiusc + 0 (Windows) e Cmd + Maiusc + 0 (Mac)

Concentrarsi sull'input durante la chat: Maiusc + Esc

Eliminare chat: Ctrl + Maiusc + Backspace (Windows) e Cmd + Maiusc + Backspace (Mac)

Come creare un GPT personalizzato

Creare un GPT personalizzato potrebbe sembrare complesso, ma con il giusto approccio è sorprendentemente semplice.

Ecco una guida passo passo per creare GPT personalizzati:

Passaggio 1: accedere al generatore GPT

Accedi al tuo account OpenAI. Per creare un modello personalizzato è necessaria una sottoscrizione ChatGPT Plus o Enterprise. Nella barra laterale, clicca su Esplora GPT.

Ora, seleziona Crea per avviare il generatore GPT.

Per saperne di più: Come diventare un ingegnere di prompt

Passaggio 2: definire il GPT personalizzato

Nel generatore GPT di OpenAI, descrivi cosa vuoi che faccia il tuo GPT. Dalla gestione delle richieste dei clienti alla generazione di reportistica di settore, questo passaggio forma le risposte dell'IA.

Il generatore di GPT suggerirà un nome e una descrizione, che potrai modificare per adattarli meglio al tuo caso d'uso.

Passaggio 3: perfezionare il comportamento del GPT

Puoi regolare il comportamento del tuo GPT utilizzando l'interfaccia di conversazione del builder. Inoltre, puoi modificare ulteriormente le risposte nella scheda Configura in alto.

Aggiungi alcuni spunti per avviare la conversazione, definisci i prompt o campioni di domande per guidare gli utenti nell'interazione con il tuo GPT.

Se necessario, è anche possibile aggiungere alcune istruzioni personalizzate:

*carica file: fornisci documenti di riferimento come PDF, linee guida o set di dati per un contesto aggiuntivo per il GPT

Integrazione con strumenti esterni: Connessione del GPT a servizi di terze parti tramite API, che gli consentono di pianificare attività o recuperare dati e accedervi tramite il negozio GPT

*personalizza l'aspetto: carica un'immagine del profilo o generane una utilizzando strumenti di IA come DALL·E

Passaggio 4: testare e pubblicare il GPT

Prima di finalizzare, prova il tuo GPT personalizzato per assicurarti che risponda come previsto. Se necessario, modifica le impostazioni. Una volta che sei soddisfatto della configurazione, fai clic su Crea per avviare il tuo GPT. Puoi condividerlo privatamente tramite un link o renderlo pubblicamente individuabile.

⚙️ Bonus: Dai un'occhiata a questo elenco dei migliori strumenti di progettazione di prompt per l'IA generativa per semplificare il flusso di lavoro, migliorare la precisione e ottenere il massimo dai tuoi progetti basati sull'IA.

Per mantenere efficace il tuo GPT personalizzato, visita regolarmente la sezione I miei GPT nella barra laterale per accedervi e modificarlo secondo necessità.

Man mano che le tue esigenze evolvono, puoi caricare nuovi file, aggiornare le impostazioni (clicca su Aggiorna) o perfezionare il suo comportamento per garantire la pertinenza. Non dimenticare di salvare le modifiche per mantenere le prestazioni del tuo GPT al massimo.

💡Suggerimento: mantieni una documentazione chiara dei dati di addestramento, dei parametri e di eventuali modifiche apportate. Ciò ti farà risparmiare tempo nella risoluzione dei problemi o nell'aggiornamento del modello in un secondo momento. Se vuoi eliminare un GPT, vai su ChatGPT > I miei GPT, fai clic sul menu a tre punti (•••) accanto al tuo GPT personalizzato, seleziona Elimina GPT e conferma.

Come ottimizzare e mantenere il tuo GPT personalizzato

Come ogni strumento di IA, il GPT necessita di aggiornamenti regolari, messa a punto e monitoraggio per funzionare al meglio.

I modi migliori per ottimizzare e mantenere il tuo GPT personalizzato sono:

Il tuo GPT è intelligente solo quanto i dati da cui apprende. Assicurati di addestrarlo su contenuti accurati, pertinenti e diversificati, soprattutto se utilizzi ChatGPT per la creazione di contenuti, l'assistenza sanitaria, il marketing, il commerciale e altri scopi.

✅ Esempio: se gestisci un bot per il supporto clienti basato sull'IA, aggiornarlo con nuove funzionalità/funzioni del prodotto o recenti tendenze di supporto lo aiuterà a fornire risposte migliori invece di affidarsi a risposte obsolete.

Rivedere e testare per migliorare le prestazioni

Imposta un ciclo di feedback in cui gli utenti possono valutare le risposte o segnalare i problemi in modo da sapere esattamente cosa deve essere migliorato. L'esecuzione di test A/B (confronto tra la versione attuale e una versione aggiornata) aiuta a identificare quali modifiche la migliorano effettivamente.

✅ Esempio: se gli utenti segnalano che il GPT ha difficoltà con richieste specifiche, utilizzare il loro feedback per mettere a punto le risposte e migliorare la precisione.

⚡ Trucco rapido: invece di chiedere un elenco di idee, inverti il processo chiedendo prima le peggiori idee possibili. Questo è un fantastico trucco di ChatGPT! Ad esempio, invece di chiedere "Datemi strategie di marketing per un prodotto SaaS", chiedete "Quali sono le peggiori strategie di marketing che fallirebbero per un prodotto SaaS?" Poi proseguite con "Ora trasformatele in strategie vincenti" Spingi ChatGPT a generare intuizioni inaspettate e di alta qualità invece di risposte superficiali.

Cerca le metriche delle prestazioni

Proprio come il monitoraggio del traffico del sito web o delle prestazioni delle app, il monitoraggio delle metriche chiave come la precisione della risposta, la velocità e la soddisfazione dell'utente per rilevare eventuali cali di qualità. Identificare i problemi prima che diventino problemi.

Ecco alcuni KPI che è possibile monitorare:

Precisione e tempo di risposta

Punteggio di soddisfazione dell'utente (CSAT/NPS)

Tasso di completamento delle attività

Tasso di escalation

Fidelizzazione e coinvolgimento

Rilevamento della deriva

✅ Esempio: supponiamo che il tuo GPT personalizzato per il supporto stia gestendo le query dei clienti. Se noti un aumento dei reclami degli utenti per risposte irrilevanti o ritardate, è un campanello d'allarme. Controlla i registri per i tempi di risposta e la precisione; evidenzieranno i problemi e regoleranno il modello di conseguenza.

Bonus: I migliori corsi di prompt engineering per sviluppatori

Limiti del GPT personalizzato

I GPT personalizzati hanno dei limiti che possono influire sulle loro prestazioni nelle applicazioni del mondo reale. Conoscere questi limiti significa essere meglio preparati a evitare le insidie più comuni 👇

Limiti di caratteri: I GPT personalizzati hanno un limite di 8.000 caratteri per le istruzioni, il che significa che devi essere preciso. Se stai cercando di impostare un flusso di lavoro complesso che richiede istruzioni dettagliate, stipare tutti i dettagli in quello spazio può essere una sfida

La complessità è un problema: se la tua attività richiede una logica profonda, un ragionamento lungo e multi-step o integrazioni che vanno oltre la generazione di testo di base, potresti aver bisogno di strumenti esterni per colmare le lacune

Le dimensioni del file sono importanti: Ogni file caricato non può superare i 512 MB e, sebbene sia possibile utilizzare più file, caricarne troppi contemporaneamente può causare errori

Token caps: C'è un limite di 2 milioni di token per file, il che significa che i set di dati di grandi dimensioni potrebbero essere tagliati

Limiti di messaggi: Se utilizzi ChatGPT Plus, potresti riscontrare limiti di frequenza (ad esempio 40 messaggi ogni 3 ore). Per gli utenti più assidui, questo può essere un grave collo di bottiglia

🔍 Lo sapevi? Un'efficace progettazione dei prompt ti aiuta molto quando lavori con strumenti di IA. Ecco alcuni framework che puoi utilizzare per strutturare i tuoi prompt: RACE: Ruolo, Azione, Contesto, Aspettative

APE: Azione, Scopo, Aspettativa

COAST: Carattere, Obiettivi, Azioni, Scenario, Attività

TAG: Attività, Azione, Obiettivo

Bonus: Le migliori alternative a OpenAI Playground

Perché ClickUp è una valida alternativa al GPT personalizzato

I GPT personalizzati sono perfetti per chattare con l'IA su misura, ma se hai bisogno di snellire il lavoro, centralizzare le conoscenze e automatizzare attività che vanno oltre le conversazioni, hai bisogno di un'alternativa più completa.

Entra in ClickUp , l'app che fa tutto per il lavoro.

Invece di armeggiare con un GPT personalizzato e dover comunque strutturare tutto manualmente, ClickUp ti offre gestione del lavoro basata sull'IA, gestione delle conoscenze, collaborazione in tempo reale e altro ancora, tutto sotto lo stesso tetto.

Vediamo cosa otterresti se mettessi a confronto ChatGPT e ClickUp:

1. ClickUp Brain

La prima cosa che vorrai provare all'interno della piattaforma è ClickUp Brain, l'assistente IA integrato progettato esplicitamente per il lavoro.

A differenza del GPT personalizzato, Brain automatizza le attività, riepiloga/riassume le riunioni, stabilisce le priorità del lavoro e suggerisce anche i passaggi successivi. Invece di essere un partner per il brainstorming, ti consente di agire, collaborare e ottenere risultati.

La parte migliore? Non è necessario configurarlo manualmente. Vivendo all'interno di ClickUp, Brain comprende le attività, i progetti, i documenti e i flussi di lavoro, senza che tu li menzioni esplicitamente.

Chiedi a ClickUp Brain aggiornamenti quotidiani sul team e sulle attività cardine del progetto ovunque tu sia

Fondamentalmente, Brain funge da:

AI Knowledge Manager: Ti è mai capitato di perdere tempo a cercare tra email, messaggi Slack o documenti solo per trovare una singola informazione? ClickUp Brain ricorda tutto ciò che riguarda i tuoi strumenti e trova le risposte all'istante (in base al contesto, ogni volta)

Ricordare i dettagli chiave del progetto e agire immediatamente con ClickUp Brain

AI Project Manager: Il project management consiste nel monitoraggio delle scadenze, nel follow-up delle attività e nel garantire che nulla passi inosservato. Brain consente di automatizzare tutte queste attività e molto altro, consentendo di concentrarsi su altre attività importanti

✅ Cosa può fare Brain: Aggiorna automaticamente lo stato del progetto in base alle attività completate

Genera reportistica per non doverlo fare tu

Suggerisci i passaggi successivi in base a ciò che accade nel progetto

Ricevi aggiornamenti istantanei su attività, chat, riunioni e flussi di lavoro con ClickUp Brain

AI Writer for Work: Brain può scrivere per te con il tuo stile, sia che si tratti di scrivere un'email a un client o di riepilogare/riassumere una lunga discussione

Chiedi a ClickUp Brain di scrivere, modificare o riepilogare/riassumere contenuti per te

Come bonus, con ClickUp Brain, ora hai la possibilità di utilizzare più LLM come ChatGPT, Gemini e Claude.

2. Gestione delle conoscenze ClickUp

Produrre informazioni contestuali è una cosa, ma assicurarsi che il chatbot le memorizzi per riferimento futuro è un'altra. La soluzione di gestione della conoscenza di ClickUp ti aiuta a farlo.

Utilizza la soluzione di gestione delle conoscenze di ClickUp per archiviare e organizzare le informazioni chiave

In poche parole, utilizza questa base di conoscenza dell'IA per ottenere:

Risposte istantanee basate sull'IA : ClickUp Brain estrae informazioni dai tuoi documenti, wiki, attività e commenti, in modo che il tuo chatbot (e il tuo team) possano recuperare informazioni accurate all'istante

*importazione continua delle conoscenze: importare documenti, fogli di calcolo e note da diversi strumenti, consolidando tutto in un unico posto

*creazione wiki senza sforzo: converti qualsiasi documento in una wiki completamente organizzata in pochi clic

*collaborazione in tempo reale: i lavoratori della conoscenza possono modificare, aggiornare e commentare i wiki in tempo reale, mantenendo le conoscenze aggiornate e pertinenti

Autorizzazioni granulari e controllo della versione : mantenere la sicurezza delle informazioni con l'accesso basato sul ruolo e il monitoraggio di ogni modifica con la cronologia delle versioni

Hub documenti centralizzato: ricerca, filtra e gestisci rapidamente tutte le wiki e le conoscenze aziendali in un unico spazio intuitivo

ClickUp ha molto da offrire in un unico posto, come project management, opzioni di brainstorming, gestione delle attività, pianificazione dei progetti, gestione della documentazione, ecc. Ha decisamente reso la vita relativamente più facile, in quanto è facile da usare, l'interfaccia utente è ben progettata e la collaborazione all'interno del team e con altri team è più semplice. Siamo stati in grado di gestire meglio il lavoro, di tracciare e fare reportistica facilmente e, in base allo stato quotidiano, la pianificazione futura è stata facile.

3. ClickUp Chatta

ClickUp Chat conserva tutte le conversazioni di lavoro nello stesso posto in cui gestisci i progetti. Che si tratti di discussioni sulle attività, annunci del team con i post o azioni di monitoraggio, Chat mantiene tutto connesso, proprio dove deve essere.

Gestione delle attività, annunci aziendali e messaggistica diretta con ClickUp Chat

Ecco come può esserti utile 👀

*trasforma le conversazioni in azione: con Chat, puoi trasformare qualsiasi messaggio in un'attività di ClickUp con un solo clic

Mantieni tutti allineati: gestire un team significa tenere sotto controllo un milione di cose contemporaneamente. Con FollowUps, puoi contrassegnare i messaggi importanti, assegnarli ai membri del team e assicurarti di non perdere nulla

Comunicare con il proprio team: Con SyncUps, è possibile partecipare a una chiamata vocale o video direttamente in ClickUp, condividere lo schermo e assegnare attività in tempo reale. Non sono necessari collegamenti Zoom o note di riunione aggiuntivi: la piattaforma riassume automaticamente i punti chiave e crea elementi di azione per l'utente

Salta lo scorrimento: ti sei allontanato per qualche ora (o qualche giorno) e ti sei perso un lungo thread di chat? AI CatchUp* ti offre un rapido riepilogo/riassunto dei punti chiave in modo da poter passare direttamente a ciò che conta invece di scorrere i thread

📮ClickUp Insight: Il 92% dei lavoratori della conoscenza rischia di perdere decisioni chiave sepolte in infinite chat, email e fogli di calcolo. Senza un sistema centralizzato, le informazioni critiche vengono perse. Ma con ClickUp, questo non è mai un problema. Trasforma istantaneamente chat, commenti, documenti e persino email in attività utilizzabili, in modo che nulla vada perso e ogni decisione faccia avanzare il lavoro!

Modella il tuo progetto per un esito positivo con ClickUp

Creare il proprio GPT personalizzato per ottenere risposte personalizzate è solo l'inizio.

Vuoi un sistema basato sull'IA che gestisca, organizzi e semplifichi l'intero flusso di lavoro, in uno strumento che utilizzi ogni giorno per quasi tutte le tue attività.

Con ClickUp, avrai a disposizione un assistente basato sull'IA che collega in tempo reale attività, documenti e conoscenze all'interno della tua organizzazione. Quindi, perché limitarsi a un solo strumento di IA quando si può avere un'area di lavoro di IA completamente integrata?

Iscriviti oggi stesso a ClickUp gratis! ✅