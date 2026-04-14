Gestire i volontari tramite fogli di calcolo può trasformare una semplice pianificazione in ore di lavoro amministrativo che si potrebbero evitare. Turni sovrapposti, follow-up mancati e registrazioni sparse sottraggono tempo al lavoro che conta davvero.

Considerando che un'ora di servizio di volontariato ha oggi un valore di 34,79 dollari, anche poche ore perse ogni settimana a causa del coordinamento manuale possono incidere notevolmente sui costi. Ecco perché è importante scegliere il software giusto per la gestione dei volontari.

Abbiamo selezionato i 20 migliori software per la gestione dei volontari per aiutarti a semplificare la pianificazione, migliorare la comunicazione e sfruttare al meglio ogni ora di volontariato. 📊

I migliori software per la gestione dei volontari in sintesi

Ecco un rapido confronto tra tutti i software per la gestione dei volontari presenti in questo elenco:

Strumento Ideale per Funzionalità principali Prezzi* ClickUp Organizzazioni no profit di ogni dimensione che desiderano una piattaforma operativa all-in-one per team di ogni dimensione e portata Moduli di registrazione dei volontari, pianificazione dei turni con visualizzazioni Calendario e vista Gantt, monitoraggio del tempo, dashboard, riepiloghi/riassunti basati sull'IA Gratis per sempre; personalizzazione disponibile per le aziende VolunteerHub Grandi aziende che gestiscono la pianificazione di un elevato volume di volontari e la sincronizzazione CRM Portale self-service per i volontari, integrazioni CRM (Blackbaud), promemoria via SMS, chioschi per il check-in in loco I piani partono da 143 $ al mese SignUpGenius Persone singole e piccoli gruppi che coordinano iscrizioni semplici e una tantum di volontari Generatore di turni drag-and-drop, riscossione dei pagamenti, liste d'attesa, promemoria automatici Gratis; i piani a pagamento partono da 11,99 $ al mese Bloomerang Volunteer Organizzazioni non profit di medie dimensioni che puntano a trasformare i volontari a lungo termine in donatori Sincronizzazione CRM tra volontari e donatori, valutazione del coinvolgimento, controlli dei precedenti, gestione dei volontari su dispositivi mobili I piani partono da 119 $ al mese CERVIS Organizzazioni di piccole e medie dimensioni che gestiscono grandi database di volontari con partecipanti a rotazione Numero illimitato di volontari, registrazioni di gruppo, messaggi di ringraziamento automatici, assistenza all'inserimento I piani partono da 25 $ al mese GetConnected by Galaxy Digital Aziende e grandi reti (comuni, università) che gestiscono hub di volontariato a livello cittadino Hub per il volontariato multi-agenzia, monitoraggio dell'apprendimento attraverso il servizio, flussi di lavoro per la risposta alle emergenze Prezzi personalizzati Volgistics Organizzazioni non profit di medie dimensioni che necessitano di un database dei volontari personalizzato e flessibile, basato su moduli Campi personalizzati, automazione delle attività cardine, gestione dei volontari su più sedi I piani partono da 9 $ al mese iVolunteer Organizzazioni di piccole e medie dimensioni che organizzano eventi ricorrenti e gratis Pianificazione gratis, procedura guidata per gli eventi, portale per i volontari, check-in da dispositivo mobile Gratis; Prezzi personalizzati Track It Forward Persone e scuole che danno priorità alla registrazione delle ore e al monitoraggio delle attività cardine di fine corso Registrazione delle ore da dispositivo mobile, verifica GPS, monitoraggio delle attività cardine I piani partono da 15 $ al mese WhenToHelp Team di medie e grandi dimensioni che gestiscono turni complessi e con un elevato carico di calcoli Algoritmo di pianificazione con compilazione automatica, bacheca degli scambi tra volontari, assegnazioni basate sulle preferenze Prezzi delle sottoscrizioni Volunteero Organizzazioni no profit di medie dimensioni che privilegiano i dispositivi mobili e puntano sul coinvolgimento e sulla fidelizzazione Referenze automatizzate, badge di gamification, integrazioni Zapier Prezzi personalizzati VolunteerLocal Aziende che gestiscono eventi pubblici su larga scala e necessitano di una registrazione veloce e senza intoppi Registrazioni gratis, check-in tramite chiosco, automazione delle liste d'attesa I piani partono da 200 $ per evento Mobilizza Gruppi di sostegno e campagne politiche di medie e grandi dimensioni che reclutano personale tramite reti Rete di promozione di eventi, eventi organizzati da pari, strumenti di advocacy Gratis; Prezzi personalizzati Better Impact Organizzazioni non profit di medie dimensioni consolidate che effettuano il monitoraggio dell'impatto dei programmi e del ROI finanziario Portale di autoprogrammazione, reportistica sul ROI dei volontari, moduli di formazione Prezzi personalizzati Rally Persone singole e piccoli team che coordinano riunioni o ore di lavoro per progetti una tantum Rilevamento dell'ora, sincronizzazione del fuso orario, partecipazione anonima Gratis; i piani a pagamento partono da 7 $ al mese TimeCounts Teams di piccole e medie dimensioni che danno priorità a moderni hub comunitari e all'onboarding Portali per volontari personalizzati, liste di controllo per l'inserimento, filtri per competenze Gratis; i piani a pagamento partono da 59 $ al mese Rosterfy Aziende globali e grandi eventi mondiali che necessitano di un'automazione end-to-end Automazioni del reclutamento, app mobile per volontari, reportistica ESG Prezzi personalizzati HandsOn Connect Grandi aziende che necessitano di una soluzione nativa di Salesforce per il coordinamento multinazionale CRM basato su Salesforce, interfaccia multilingue, monitoraggio degli SDG Prezzi personalizzati Givlly Volunteer Management Agenzie di servizi sociali di medie dimensioni che necessitano di formazione integrata sulla conformità LMS integrato, reportistica CSR, app mobili per i volontari Prezzi personalizzati Jotform Volunteer Management Suite Team di piccole e medie dimensioni che trasformano l'invio dei moduli in bacheche delle attività automatizzate Automazione dei moduli, firme elettroniche, bacheche visive per il monitoraggio delle attività Gratis; i piani a pagamento partono da 19,50 $ al mese

Cosa dovresti cercare in un software per la gestione dei volontari?

Per trovare una soluzione per la gestione dei volontari che ti semplifichi la vita, cerca queste cinque funzionalità/funzioni indispensabili:

Inserimento dei volontari senza intoppi: cerca moduli di registrazione personalizzabili che acquisiscano automaticamente le competenze e le liberatorie

Pianificazione self-service: scegli uno strumento che consenta ai volontari di consultare i turni e iscriversi autonomamente dal proprio telefono, riducendo lo scambio di email

Comunicazione automatizzata: assicurati che il software sia in grado di triggerare promemoria automatici sui turni tramite SMS o email e che supporti calendari drag-and-drop per ridurre il tasso di assenze e tenere tutti aggiornati

Reportistica sull'impatto e monitoraggio delle ore: dai priorità alle funzionalità/funzioni che registrano le ore di volontariato e generano dai priorità alle funzionalità/funzioni che registrano le ore di volontariato e generano report di progetto chiari ed esportabili per dimostrare il tuo impatto ai donatori

Integrazioni CRM e strumenti: scegli una piattaforma in grado di effettuare la sincronizzazione con il tuo database dei donatori esistente, assicurandoti una visione a 360 gradi della partecipazione dei tuoi sostenitori

📮 ClickUp Insight: Il 33% degli intervistati afferma di utilizzare i fogli di calcolo principalmente perché ha familiarità con questo strumento o perché è già integrato nella propria configurazione esistente. Per molti team, specialmente quelli più piccoli, il costo e la praticità guidano le decisioni più delle funzionalità/funzioni. Quando i budget sono limitati, è naturale continuare a utilizzare gli strumenti a cui tutti hanno già accesso e con cui hanno familiarità, anche se richiedono un lavoro richiesto aggiuntivo per mantenere l'organizzazione. ClickUp offre un'alternativa che semplifica le cose senza aggiungere altre app alla pila. Attività, documenti, dashboard, chat e persino aggiornamenti video con Clips sono tutti riuniti in un unico spazio di lavoro, supportato dall'intelligenza artificiale integrata per i riepiloghi e l'automazione. Invece di gestire dati e aggiornamenti su più strumenti, i team dispongono di un unico spazio di lavoro per coordinare i progetti, effettuare la condivisione degli aggiornamenti e rimanere allineati, senza creare ulteriori livelli di complessità.

Il miglior software per la gestione dei volontari

Alcuni strumenti per la gestione dei volontari sono gratuiti, mentre altri offrono sconti per le organizzazioni no profit o piani a pagamento più avanzati. L'elenco riportato di seguito evidenzia le migliori opzioni per team di diverse dimensioni, flussi di lavoro ed esigenze di budget.

1. ClickUp (Ideale per la gestione completa delle attività di volontariato e il coordinamento delle organizzazioni no profit)

Crea moduli ClickUp personalizzabili per opportunità di volontariato, candidature e feedback

ClickUp è la prima area di lavoro con IA convergente al mondo che riunisce coordinamento, documentazione, comunicazione e reportistica dei volontari in un unico spazio di lavoro. Aiuta il tuo team a passare dall'accoglienza all'impatto senza dover destreggiarsi tra più piattaforme, evitando in definitiva la dispersione del lavoro.

È inoltre progettato per fornire supporto alle attività delle organizzazioni no profit in senso più ampio, tra cui il coordinamento dei volontari, la reportistica agli stakeholder e la pianificazione interfunzionale, con prezzi specifici per le organizzazioni no profit disponibili per le organizzazioni idonee.

Vediamo come! 🤩

Trasforma le iscrizioni dei volontari in un lavoro organizzato

ClickUp Forms colma il divario tra la raccolta delle informazioni e l'organizzazione del lavoro che ne consegue. Ogni invio di un modulo può creare immediatamente un'attività di ClickUp nell'area di lavoro in cui sono già presenti eventi, programmi e coordinamento dei volontari.

Oltre alla registrazione agli eventi, Forms può anche aiutare i team a raccogliere candidature di volontari, feedback, liberatorie e suggerimenti sui programmi senza dover cercare le informazioni nelle finestre In arrivo o nei fogli di calcolo.

Supponiamo che un'organizzazione no profit stia organizzando una campagna di distribuzione di generi alimentari nel fine settimana. Il coordinatore dei volontari condivide un modulo di registrazione in cui vengono richiesti disponibilità, ruoli preferiti ed esperienza precedente. Man mano che arrivano le risposte, ogni invio crea automaticamente un'attività con le informazioni del volontario allegate.

L'attività contiene i dettagli necessari per organizzare la partecipazione. I campi personalizzati memorizzano informazioni quali turni preferiti, certificazioni o formazione, informazioni di contatto e disponibilità di mezzi di trasporto.

Trasforma le attività dei volontari in risposte e passaggi concreti

Quando hai bisogno di una risposta, ad esempio quanti volontari sono disponibili o quali eventi necessitano ancora di copertura, di solito devi controllare in diversi posti prima di trovarla.

Chiedi a ClickUp Brain di mappare le attività del tuo team per un'allocazione adeguata delle risorse

ClickUp Brain riduce questo carico di lavoro analizzando le informazioni già presenti nel tuo spazio di lavoro e negli strumenti collegati. Funziona direttamente all'interno del tuo spazio di lavoro dedicato ai volontari, leggendo attività, documenti, commenti e risposte ai moduli per riepilogare le informazioni ed evidenziare i dettagli necessari per prendere decisioni.

Supponiamo che tu stia organizzando un campo sanitario comunitario. Man mano che le iscrizioni aumentano, puoi chiedere a ClickUp Brain di esaminare tali attività e riiepilogare quanti volontari si sono iscritti per ciascun ruolo. Verrà generata una rapida panoramica che mostra dove la copertura è forte e se permangono delle lacune. Nel caso in cui l'evento richieda più volontari, puoi individuare immediatamente la carenza e adeguare gli incarichi.

📌 Esempio di prompt: “Esamina tutte le attività dei volontari per l’evento del campo sanitario e riepiloga quanti volontari si sono iscritti per ciascun ruolo. Evidenzia i ruoli con meno di cinque volontari.”

Piano per campagne di volontariato:

Tieni traccia della partecipazione dei volontari e dello stato del programma in tempo reale

Il monitoraggio dell'andamento di ogni programma spesso richiede di controllare diversi fogli di calcolo o di attendere gli aggiornamenti dai coordinatori.

Il dashboard di ClickUp ti offre una visione in tempo reale di tutto ciò che accade nelle tue attività di volontariato.

Monitora i volontari e le attività con le dashboard di ClickUp

Invece di raccogliere manualmente gli aggiornamenti, puoi creare una dashboard che estrae i dati direttamente dalle attività e dai record dei volontari già presenti nella tua area di lavoro. Man mano che i coordinatori assegnano i ruoli, aggiornano lo stato delle attività o aggiungono nuovi volontari, la dashboard si aggiorna automaticamente.

Inoltre, le dashboard ti aiutano anche a monitorare la partecipazione ai tuoi programmi. Puoi effettuare il monitoraggio del totale delle ore di volontariato registrate durante gli eventi o confrontare la partecipazione tra le diverse iniziative.

Questi strumenti possono anche aiutarti al monitoraggio della partecipazione ricorrente, delle iniziative di riconoscimento e delle tendenze generali di coinvolgimento, in modo da poter migliorare la fidelizzazione dei volontari nel tempo.

Le migliori funzionalità di ClickUp

Centralizza la documentazione: archivia le procedure operative standard (SOP), i manuali di formazione, le esigenze specifiche e le liberatorie di responsabilità direttamente accanto alle attività dei volontari correlate in archivia le procedure operative standard (SOP), i manuali di formazione, le esigenze specifiche e le liberatorie di responsabilità direttamente accanto alle attività dei volontari correlate in ClickUp Docs

Tieni traccia delle ore di volontariato: utilizza utilizza la funzione nativa di monitoraggio del tempo di ClickUp per registrare le ore di volontariato, aggiungere note e tag e generare report più chiari sulla partecipazione dei volontari e sull'impatto del programma

Coordina la comunicazione e il lavoro in rete: condividi promemoria e aggiornamenti nella condividi promemoria e aggiornamenti nella chat di ClickUp e crea una connessione tra ClickUp e strumenti come ClickUp SyncUp, email, calendari e CRM, in modo che il coordinamento dei volontari non rimanga isolato

Pianifica e condividi i turni in modo chiaro: usa usa le viste di ClickUp , inclusa la vista Calendario, per pianificare le attività dei volontari, individuare eventuali conflitti di orario e coordinare gli orari in modo più chiaro tra il personale e i volontari

Automatizza le attività ripetitive: Elimina le attività di routine che richiedono molto tempo creando per assegnare i volontari, inoltrare gli invii di moduli al coordinatore giusto e aggiornare lo stato delle attività relative agli eventi Elimina le attività di routine che richiedono molto tempo creando automazioni personalizzate su ClickUp perassegnare i volontari, inoltrare gli invii di moduli al coordinatore giusto e aggiornare lo stato delle attività relative agli eventi

Supporto per la reportistica per i donatori e il consiglio di amministrazione: utilizza utilizza campi personalizzati , formule e dashboard per effettuare il monitoraggio delle ore di volontariato, delle metriche relative ai finanziamenti e delle prestazioni del programma in un unico posto

Favorisci la fidelizzazione dei volontari: monitora i follow-up, la formazione e le iniziative di riconoscimento in un unico posto, in modo che i volontari rimangano coinvolti anche dopo un singolo evento

Limiti di ClickUp

La gamma completa di funzionalità può richiedere un periodo di apprendimento per i nuovi team

Prezzi di ClickUp

ClickUp offre uno sconto esclusivo per le aree di lavoro delle organizzazioni no profit.

Valutazioni e recensioni di ClickUp

G2: 4,7/5 (oltre 8.200 recensioni)

Capterra: 4,7/5 (oltre 3.700 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di ClickUp?

Ecco cosa ha detto un utente di Capterra su ClickUp:

Dato che conserva i file in un unico posto, non devo più setacciare 500 email come un pazzo. Posso vedere a colpo d'occhio quanto lavoro stanno facendo i creativi e se sono sommersi o meno. È bello non dover più ripetere manualmente le stesse attività ogni lunedì mattina perché l’automazione funziona davvero… È stato molto veloce da configurare per il nostro gruppo di dieci persone. La persona che ci hanno mandato per insegnarci era instancabile e così alla fine tutti hanno capito come funziona. Anche la connessione a Slack non è stata un’esperienza così negativa come pensavo.

Dato che conserva i file in un unico posto, non devo più setacciare 500 email come un pazzo. Posso vedere a colpo d'occhio quanto lavoro stanno facendo i creativi e se sono sommersi o meno. È bello non dover più ripetere manualmente le stesse attività ogni lunedì mattina perché l’automazione funziona davvero… È stato molto veloce da configurare per il nostro gruppo di dieci persone. La persona che ci hanno mandato per insegnarci era instancabile e così alla fine tutti hanno capito come funziona. Anche la connessione a Slack non è stata un’esperienza così negativa come pensavo.

🚀 Vantaggio di ClickUp: effettua ricerche tra attività, documenti, file e app collegate per individuare le informazioni utilizzando ClickUp Brain MAX. Cerca il contesto tra i tuoi strumenti collegati con ClickUp Brain MAX Ad esempio, se stai pianificando la maratona di raccolta fondi di quest'anno e desideri ricontattare i volontari che si sono occupati delle iscrizioni e della logistica l'anno scorso, puoi chiedere a Brain MAX di individuare quei dati. Da lì, puoi creare attività di follow-up per contattare quei volontari, assegnare dei coordinatori per il coinvolgimento o riutilizzare la stessa struttura dei ruoli per l'evento imminente.

📌 Esempio di prompt: Trova i volontari che hanno lavorato alla maratona di raccolta fondi dello scorso anno e riassumi i ruoli che hanno ricoperto.

2. VolunteerHub (Ideale per le grandi associazioni che hanno bisogno di automatizzare la pianificazione di un numero elevato di volontari)

tramite VolunteerHub

VolunteerHub sostituisce i fogli di iscrizione manuali con un portale digitale dove le persone si registrano autonomamente, firmano le liberatorie e scelgono i propri turni. In questo modo, il lavoro amministrativo non grava più sul tuo staff, ma passa nelle mani dei volontari.

È una scelta particolarmente indicata per i banchi alimentari o i centri di accoglienza che gestiscono gli stessi turni ogni settimana. La piattaforma effettua inoltre una sincronizzazione diretta con i CRM per organizzazioni no profit come Blackbaud, il che significa che i dati dei volontari e i registri relativi al coinvolgimento dei donatori rimangono integrati nello stesso flusso.

Le migliori funzionalità/funzioni di VolunteerHub

Crea pagine di atterraggio personalizzate per eventi specifici, in modo da conferire al tuo reclutamento un aspetto professionale in linea con il tuo sito web principale

Automatizza i promemoria via SMS ed email per tenere informati i volontari sui loro prossimi turni e ridurre le assenze ingiustificate

Installa dei chioschi OnSite per consentire ai volontari di registrarsi autonomamente e registrare le ore lavorate non appena arrivano

Filtra il tuo database in base alle competenze per individuare e contattare gruppi specifici di volontari per attività specializzate

Limiti di VolunteerHub

Non dispone di un generatore di report realmente personalizzato, poiché sei limitato ai modelli predefiniti a meno che non esporti i dati grezzi in Excel

Personalizzazione limitata per le pagine pubbliche, poiché i layout delle landing page sono relativamente rigidi e non consentono un design avanzato né l'integrazione di widget

Prezzi di VolunteerHub

In più: 143 $ al mese

Pro: 288 $ al mese

Enterprise: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di VolunteerHub

G2: Recensioni insufficienti

Capterra: 4,3/5 (oltre 25 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di VolunteerHub?

Ecco cosa dice un recensore di Capterra:

VolunteerHub ha un'interfaccia intuitiva, facile da navigare e semplice da usare. Anche per gli amministratori le funzionalità/funzioni richiedono poca formazione e sono molto intuitive. Utilizziamo questa piattaforma da molto tempo e il prezzo è sempre stato molto ragionevole.

VolunteerHub ha un'interfaccia intuitiva, facile da navigare e semplice da usare. Anche per gli amministratori le funzionalità/funzioni richiedono poca formazione e sono molto intuitive. Utilizziamo questa piattaforma da molto tempo e i prezzi sono sempre stati molto ragionevoli.

3. SignUpGenius (Ideale per piccoli team e gruppi comunitari che necessitano di un modo semplice e gratis per coordinare i turni)

tramite SignUpGenius

SignUpGenius è la soluzione ideale per il coordinamento di base perché è facile da configurare. Basta scegliere un modello, aggiungere le fasce orarie per i volontari e inviare il link; i volontari non devono nemmeno creare un account per prenotare un posto.

Questa facilità di accesso è essenziale per i gruppi comunitari che fanno affidamento su volontari occasionali, i quali potrebbero essere scoraggiati da una procedura di registrazione articolata in più passaggi. La piattaforma colma inoltre il divario tra la semplice pianificazione degli orari e la raccolta fondi su piccola scala. Ciò consente anche di vendere magliette o raccogliere piccole donazioni direttamente sulla pagina di registrazione.

Le migliori funzionalità/funzioni di SignUpGenius

Avvia le iscrizioni in pochi minuti utilizzando un generatore drag-and-drop e modelli predefiniti per scuole, organizzazioni no profit e team sportivi

Raccogli pagamenti e donazioni direttamente dal tuo modulo di iscrizione per gestire le registrazioni agli eventi e la raccolta fondi in un unico passaggio

Automatizza i promemoria e gli avvisi via SMS per informare i volontari degli impegni imminenti e ridurre i follow-up manuali

Gestisci automaticamente le liste d'attesa per assicurarti che ogni posto sia occupato, anche se qualcuno dovesse annullare all'ultimo minuto

Limiti di SignUpGenius

Le opzioni di personalizzazione sono limitate nei piani gratuiti e di fascia bassa, il che spesso rende le tue pagine di registrazione piene di pubblicità

Mancanza di un database centralizzato per il monitoraggio a lungo termine, che rende difficile gestire un elenco permanente di volontari

Prezzi di SignUpGenius

Gratis per sempre

Starter: 11,99 $ al mese

Essentials: 29,99 $ al mese

Premium: 59,99 $ al mese

Enterprise: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di SignUpGenius

G2: 4,4/5 (oltre 120 recensioni)

Capterra: 4,6/5 (oltre 1900 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di SignUpGenius?

Ecco cosa ne pensa un recensore di G2:

Signup Genius permette agli insegnanti di organizzare facilmente più colloqui nello stesso giorno. Quando un genitore richiede un colloquio, posso inviargli un'email con un link per effettuare la registrazione. Questo permette al genitore di scegliere l'orario disponibile che più gli conviene. Mi aiuta a organizzarmi quando ho più di 15 riunioni uno dopo l'altra in un solo giorno.

Signup Genius permette agli insegnanti di organizzare facilmente più colloqui nello stesso giorno. Quando un genitore richiede un colloquio, posso inviargli un'email con un link per effettuare la registrazione. Questo permette al genitore di scegliere l'orario disponibile che più gli conviene. Mi aiuta a organizzarmi quando ho più di 15 riunioni uno dopo l'altra in un solo giorno.

4. Bloomerang Volunteer (Ideale per organizzazioni no profit consolidate che desiderano trasformare la propria base di volontari in una fonte di donatori)

tramite Bloomerang

Bloomerang Volunteer gestisce la complessa logistica degli eventi su larga scala, in cui è necessario gestire centinaia di persone contemporaneamente.

Questo strumento per le organizzazioni no profit funziona come un'estensione integrata del più ampio CRM Bloomerang, il che significa che l'attività dei volontari viene automaticamente registrata sullo stesso profilo dei sostenitori utilizzato per la raccolta fondi.

Questa sincronizzazione ti consente di utilizzare il punteggio di coinvolgimento per identificare i sostenitori che dedicano molto tempo ma non hanno ancora effettuato una donazione in denaro. Puoi centralizzare questi dati e trigger campagne di sensibilizzazione specifiche basate sulla storia del volontario, come invitare i mentori di lunga data a unirsi a un circolo di donazioni ricorrenti.

Le migliori funzionalità/funzioni di Bloomerang

Identifica i potenziali donatori utilizzando un sistema di valutazione del coinvolgimento che evidenzia quali volontari sono più propensi a contribuire finanziariamente

Abbinare automaticamente i volontari ai turni utilizzando filtri basati sull'IA che allineano le loro competenze specifiche e la loro disponibilità ai ruoli disponibili

Gestisci gli eventi dal tuo telefono con un'app mobile che consente allo staff di modificare gli orari e colmare le lacune in tempo reale mentre si trova sul posto

Esegui controlli integrati dei precedenti penali direttamente all'interno della piattaforma per accelerare il processo di inserimento , garantendo al contempo la conformità normativa

Limiti di Bloomerang

L'onboarding può sembrare complesso perché la piattaforma è ricca di funzionalità/funzioni che spesso richiedono una configurazione guidata

La funzione di reportistica non offre una personalizzazione ampia, il che significa che potresti comunque trovarti a dover esportare i dati in un foglio di calcolo

Prezzi di Bloomerang

Piano di partenza: 119 $/mese

Valutazioni e recensioni su Bloomerang

G2: 4,3/5 (oltre 20 recensioni)

Capterra: 4,6/5 (oltre 60 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Bloomerang?

Ecco cosa ne pensa un recensore di G2:

Ha migliorato la sincronizzazione dei dati con Bloomerang CRM, ha introdotto una nuova funzionalità di pianificazione centralizzata per gestire i problemi relativi alla programmazione all'interno di un'organizzazione e ha ottimizzato la funzionalità dei turni ricorrenti.

Ha migliorato la sincronizzazione dei dati con Bloomerang CRM, ha introdotto una nuova funzionalità di pianificazione centralizzata per gestire i problemi relativi alla programmazione all'interno di un'organizzazione e ha ottimizzato la funzionalità dei turni ricorrenti.

5. CERVIS (Ideale per le organizzazioni che necessitano di un supporto personalizzato e di una capacità illimitata di volontari)

tramite CERVIS

CERVIS (Community Event Registration and Volunteer Information System) è pensato per i coordinatori che desiderano un equilibrio tra automazioni e tocco umano.

Mentre molte piattaforme limitano l'accesso ai propri dati con un sistema a pagamento, ClickUp offre un numero illimitato di record relativi ai volontari su tutti i suoi livelli. Questo modello di prezzi rappresenta un vantaggio significativo per le organizzazioni che gestiscono un database enorme con migliaia di sostenitori.

Puoi utilizzare il software in contesti che richiedono una gestione complessa dei gruppi, come il coordinamento di giornate di volontariato aziendale o di team di ministero parrocchiale. Include funzionalità specializzate, come una console web per la registrazione degli arrivi e delle uscite che trasforma qualsiasi tablet o dispositivo mobile in un chiosco in loco.

Le migliori funzionalità/funzioni di CERVIS

Gestisci un numero illimitato di volontari con qualsiasi piano senza preoccuparti di costi aggiuntivi man mano che il tuo database di sostenitori cresce

Coordina facilmente le iscrizioni di gruppo consentendo ai responsabili dei team di riservare blocchi di turni per i propri membri o partner aziendali

Automatizza le note di ringraziamento e i promemoria sui turni tramite testo e email per mantenere alto il livello di coinvolgimento senza alcun lavoro richiesto

Limiti di CERVIS

L'interfaccia utente sembra obsoleta rispetto ai moderni strumenti di project management, il che potrebbe renderla meno intuitiva per gli utenti più giovani

La reportistica avanzata è limitata ai piani più costosi, rendendo più difficile per i piccoli team con budget limitati quantificare il proprio impatto ai fini delle sovvenzioni

Prezzi di CERVIS

Basic: 25 $ al mese

Standard: 120 $ al mese

Premier: 200 $ al mese

Valutazioni e recensioni su CERVIS

G2: 4,2/5 (oltre 20 recensioni)

Capterra: Recensioni insufficienti

Cosa dicono gli utenti reali di CERVIS?

Ascolta il parere di un recensore di G2:

È completamente personalizzabile, facile da configurare, gestire e utilizzare, e consente ai volontari di impegnarsi più a fondo. Ci permette di comunicare con gruppi più numerosi di persone e consente ai nuovi volontari di iscriversi alle opportunità in modo autonomo. Abbiamo cercato altre piattaforme per anni finché non abbiamo trovato Cervis. Non userei nient'altro.

È completamente personalizzabile, facile da configurare, gestire e utilizzare, e consente ai volontari di impegnarsi più a fondo. Ci permette di comunicare con gruppi più numerosi di persone e consente ai nuovi volontari di iscriversi alle opportunità in modo autonomo. Abbiamo cercato altre piattaforme per anni finché non abbiamo trovato Cervis. Non userei nient'altro.

🧠 Curiosità: Solo il 19% dei volontari alla prima esperienza torna a prestare servizio una seconda volta quando le associazioni non dispongono di un processo strutturato di gestione e follow-up. Le piattaforme digitali che effettuano l'automazione dei messaggi di ringraziamento per un coinvolgimento personalizzato e offrono opportunità future possono colmare questa lacuna.

6. GetConnected di Galaxy Digital (Ideale per organizzazioni no profit con sedi multiple che gestiscono reti a livello comunitario)

tramite GetConnected di Galaxy Digital

Mentre la maggior parte degli strumenti si concentra su una singola organizzazione, GetConnected ti consente di pubblicare opportunità per un pool condiviso di volontari in un hub comune. È la scelta standard per United Ways e i grandi dipartimenti municipali che hanno bisogno di avere una visione d'insieme dei servizi offerti in un'intera città o regione.

La piattaforma è suddivisa in livelli specifici: Shift, Sustain e Amplify, in modo da poter iniziare con strumenti di registrazione di base. Successivamente, ti consente di passare a funzionalità complesse di Service Learning per le università o di monitoraggio dell'impatto aziendale per le imprese. Per garantire l'accuratezza dei dati in queste grandi reti, il sistema include un chiosco di check-in che funziona offline.

Le migliori funzionalità/funzioni di GetConnected by Galaxy Digital

Promuovi le opportunità all'interno di una rete in modo che più agenzie partner possano reclutare personale da un unico portale comunitario centrale

Tieni traccia dei dati relativi all'apprendimento attraverso il servizio, in particolare per studenti e docenti, compresa la verifica automatica delle ore necessarie per il conseguimento del titolo di studio

Crea un curriculum da volontario per i tuoi sostenitori, consentendo loro di scaricare una cronologia verificata delle loro competenze e del loro impatto

Gestisci la risposta alle catastrofi con flussi di lavoro specializzati per mobilitare e effettuare il monitoraggio rapido dei volontari spontanei durante le emergenze della comunità

Limiti di GetConnected by Galaxy Digital

La dashboard dell'amministratore presenta una curva di apprendimento piuttosto ripida a causa dell'elevato numero di moduli

La personalizzazione delle email è limitata, poiché il sistema utilizza modelli rigidi che sono difficili da personalizzare con il proprio marchio o da formattare senza conoscenze tecniche avanzate

Prezzi di GetConnected by Galaxy Digital

Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di GetConnected by Galaxy Digital

G2: 4,4/5 (oltre 150 recensioni)

Capterra: 4,4/5 (oltre 70 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di GetConnected by Galaxy Digital?

Ecco cosa ne pensa un recensore di Capterra:

È ottimo per gestire opportunità di volontariato ed eventi comunitari. Sono l'utente principale di un'organizzazione no profit e nel complesso ne siamo rimasti soddisfatti.

È ottimo per gestire opportunità di volontariato ed eventi comunitari. Sono l'utente principale di un'organizzazione no profit e nel complesso ne siamo rimasti soddisfatti.

7. Volgistics (Ideale per le organizzazioni no profit che necessitano di una personalizzazione ampia senza un contratto a lungo termine)

tramite Volgistics

Se ti piace l'idea di creare il tuo sistema di gestione ma non vuoi partire da zero, Volgistics è un ottimo strumento da provare. Ti permette di attivare o disattivare le funzionalità/funzioni con la stessa facilità con cui si accende o si spegne una lampada. Paghi solo per ciò che utilizzi effettivamente, il che è una ventata di aria fresca rispetto alle suite aziendali "tutto o niente".

Puoi nascondere i campi che non ti servono, rinominare le schede in base al gergo della tua organizzazione e aumentare o ridurre il tuo piano di mese in mese. Oltre alla pianificazione standard, Volgistics include una funzionalità di lista di controllo Tickler che ti aiuta a tenere traccia dei requisiti urgenti, come le scadenze dei controlli dei precedenti penali, in modo che nessun volontario entri in azione senza le autorizzazioni necessarie.

Le migliori funzionalità/funzioni di Volgistics

Personalizza ogni campo dati nascondendolo o rinominandolo per garantire che il tuo database effettui il monitoraggio solo delle informazioni rilevanti per la tua missione

Automatizza il monitoraggio delle attività cardine per festeggiare i volontari nei giorni del loro compleanno, degli anniversari di lavoro o quando raggiungono determinati traguardi in termini di ore di lavoro

modulo VicTouch , consentendo ai volontari di registrarsi presso un chiosco con tablet e Attiva i registratori di presenze in loco con il, consentendo ai volontari di registrarsi presso un chiosco con tablet e di effettuare automaticamente il monitoraggio del tempo registrando le ore lavorative

Gestisci più sedi da un unico account, consentendo ai responsabili delle singole sedi di accedere solo ai propri team specifici

Limiti di Volgistics

La mancanza di supporto telefonico significa che sei limitato alla risoluzione dei problemi tramite email, il che potrebbe essere frustrante se hai bisogno di una risposta rapida durante un evento dal vivo

La complessità può essere un'arma a doppio taglio, poiché il livello elevato di personalizzazione comporta un notevole dispendio di tempo per l'impostazione del sistema

Prezzi di Volgistics

Prezzo calcolato sulla base di 50 volontari: 17 $ al mese

Valutazioni e recensioni di Volgistics

G2: 4,1/5 (oltre 20 recensioni)

Capterra: 4,6/5 (oltre 70 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Volgistics?

Questo è quanto afferma un recensore di G2:

Volgisifics è molto semplice e facile da usare! Offre grande flessibilità nelle personalizzazioni e nelle opzioni di selezione!

Volgisifics è molto semplice e facile da usare! Offre grande flessibilità nelle personalizzazioni e nelle opzioni di selezione!

8. iVolunteer (Ideale per le organizzazioni di piccole e medie dimensioni che desiderano un'esperienza gratis senza pubblicità a un prezzo accessibile)

tramite iVolunteer

iVolunteer è una delle piattaforme che rimane completamente priva di pubblicità, anche con la sottoscrizione base. Questo la rende una buona scelta per le organizzazioni no profit che desiderano mantenere un ambiente professionale e privo di distrazioni per i propri sostenitori senza doversi impegnare in costi aziendali di alto livello.

La piattaforma è stata progettata specificamente per la pianificazione basata sulle attività, consentendoti di gestire qualsiasi cosa, da una produzione teatrale di un giorno a un centro vaccinale ricorrente. La sua interfaccia è minimalista ma funzionale. Ad esempio, la procedura guidata per i nuovi eventi ti aiuta a copiare le strutture degli eventi precedenti in pochi secondi, risparmiandoti il lavoro ripetitivo di configurazione.

Le migliori funzionalità/funzioni di iVolunteer

Attiva le iscrizioni gratis su qualsiasi piano, assicurandoti che i tuoi volontari non siano distratti da campagne di marketing di terze parti mentre cercano di sostenere la tua causa

Usa la Procedura guidata per nuovi eventi per creare programmi complessi con modelli predefiniti

Attiva il portale "I miei impegni" per consentire ai volontari di effettuare il monitoraggio delle proprie ore e dei turni in programma

Verifica le presenze con un'app mobile di registrazione che ti consente di registrare i partecipanti in loco e aggiornare automaticamente la reportistica

Limiti di iVolunteer

La dashboard dell'amministratore non è ottimizzata per i dispositivi mobili, il che significa che avrai difficoltà a gestire gli eventi o a effettuare la modifica degli slot se provi a utilizzare un tablet o uno smartphone

Il design grafico sembra un layout che non viene modernizzato in modo significativo da anni, il che potrebbe risultare poco intuitivo per gli utenti

Prezzi di iVolunteer

Free Forever

Piano Standard: Prezzi personalizzati

Piano Premium: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di iVolunteer

G2: Recensioni insufficienti

Capterra: 4,7/5 (oltre 30 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di iVolunteer?

Ecco come ha aiutato un recensore di Capterra:

Questo mi ha permesso di organizzare più di 100 volontari per un evento di 2 giorni ogni anno. Molto semplice e facile da configurare. Ha fornito un'ottima griglia di turni disponibili che ha permesso ai volontari di vedere quali aree necessitavano di maggiore aiuto e quali erano già abbastanza coperte.

Questo mi ha permesso di organizzare più di 100 volontari per un evento di 2 giorni ogni anno. Molto semplice e facile da configurare. Ha fornito un'ottima griglia di turni disponibili che ha permesso ai volontari di vedere quali aree necessitavano di maggiore aiuto e quali erano già abbastanza coperte.

9. Track It Forward (Ideale per scuole e associazioni di volontariato che danno priorità alla registrazione delle ore e al monitoraggio delle attività cardine)

tramite Track IT Forward

Track It Forward punta a semplificare la registrazione delle ore da parte dei volontari. È la soluzione preferita dalle scuole primarie e secondarie e dai programmi universitari in cui gli studenti devono raggiungere un determinato numero di ore di servizio per laurearsi. Invece di affidarsi a un coordinatore che inserisca manualmente i dati, i volontari utilizzano l'app mobile o un widget web per inviare le loro ore in approvazione.

Questo approccio self-service alleggerisce il carico amministrativo del personale, garantendo che i registri dei servizi vengano aggiornati in tempo reale anziché accumularsi sotto forma di documenti cartacei alla fine del semestre.

La sua funzionalità Milestones ti permette di impostare obiettivi specifici per singoli individui o gruppi. Ad esempio, una scuola può fissare un requisito di 40 ore per il diploma, e sia lo studente che il coordinatore possono vedere una barra di avanzamento in tempo reale verso tale obiettivo.

Le migliori funzionalità/funzioni di Track It Forward

Attiva la registrazione delle ore da dispositivo mobile in modo che i volontari possano inviare il loro orario, la loro posizione e persino una foto del loro lavoro direttamente dai loro smartphone

Imposta traguardi personalizzati per effettuare il monitoraggio automatico dei progressi verso i requisiti di completamento, i livelli di riconoscimento o gli obiettivi di adesione

Verifica le ore con gli elementi fissi GPS e le firme per garantire che la raccolta dei dati sia accurata senza dover essere presente sul posto per ogni turno di volontariato

Inserisci i widget di monitoraggio del tempo direttamente sul tuo sito web, così i volontari non dovranno accedere a un portale separato per registrare il loro lavoro

Limiti di Track It Forward

La verifica avanzata è disponibile solo nei piani più costosi, il che significa che i team più piccoli che utilizzano il piano base non possono usufruire delle funzionalità GPS e di firma.

La gestione degli eventi è secondaria rispetto al monitoraggio delle ore, quindi se hai bisogno di funzionalità complesse di pianificazione o liste d'attesa, questo potrebbe sembrarti un po' carente

Prezzi di Track It Forward

Basic: 15 $ al mese per 100 utenti

Premium: 30 $ al mese per 100 utenti

Avanzato: 45 $ al mese per 100 utenti

Valutazioni e recensioni di Track It Forward

G2: Recensioni insufficienti

Capterra: 4,6/5 (oltre 30 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Track It Forward?

Ecco cosa ne pensa un recensore di Capterra:

Questo software è facile da usare e ti offre la possibilità di iscriverti a eventi di volontariato in diversi luoghi e di effettuare il monitoraggio di tutte le ore e le date delle tue attività di volontariato.

Questo software è facile da usare e ti offre la possibilità di iscriverti a eventi di volontariato in diversi luoghi e di effettuare il monitoraggio di tutte le ore e le date delle tue attività di volontariato.

10. WhenToHelp (Ideale per le organizzazioni con turni complessi che necessitano di un sistema di pianificazione automatizzato basato sul calcolo matematico)

via WhenToHelp

WhenToHelp utilizza un algoritmo di compilazione automatica proprietario che tiene conto delle preferenze di tutti: chi preferisce il lavoro, chi non ama determinati orari e chi non può dare una mano. Quindi crea il programma più logico per te con un solo clic.

La piattaforma gestisce il carico mentale della pianificazione assicurando che i tuoi sostenitori più flessibili ottengano i turni che preferiscono, evitando al contempo straordinari o esaurimento.

Le migliori funzionalità/funzioni di WhenToHelp

Sfrutta l' algoritmo di compilazione automatica per assegnare automaticamente i turni in base alle preferenze e alla disponibilità dei volontari, eliminando così i conflitti di programmazione

Attiva una bacheca di scambio per i volontari in modo che il tuo team possa scambiarsi o coprire i turni disponibili in modo autonomo, senza bisogno dell'intervento di un coordinatore

Imposta gli orari preferiti e quelli meno graditi per ogni volontario, consentendo al sistema di premiare i tuoi sostenitori più flessibili con i turni che desiderano realmente

Invia avvisi urgenti via testo per raggiungere immediatamente tutti i tuoi volontari quando si libera un posto all'ultimo minuto o si verifica un cambiamento di programma improvviso

Limiti di WhenToHelp

L'attenzione è concentrata esclusivamente sulla pianificazione, quindi se hai bisogno di uno spazio dove archiviare i curriculum dettagliati dei volontari, effettuare il monitoraggio della produttività , effettuare controlli sui precedenti o gestire i dati dei donatori, ti servirà uno strumento separato

La creazione e la gestione di turni e utenti richiedono molte operazioni di configurazione, il che rende il processo dispendioso in termini di tempo

Prezzi di WhenToHelp

Modello di prezzo basato sulla sottoscrizione

Valutazioni e recensioni di WhenToHelp

G2: Recensioni insufficienti

Capterra: Recensioni insufficienti

Cosa dicono gli utenti reali di WhenToHelp?

Ecco cosa ne pensa un recensore di Capterra:

Mi piace tantissimo il fatto che, dopo l'approvazione da parte di whentohelp.com, questo programma sia gratis per le organizzazioni no profit! È davvero fantastico che un'azienda aiuti le organizzazioni no profit con budget limitati!

Mi piace tantissimo il fatto che, dopo l'approvazione da parte di whentohelp.com, questo programma sia gratis per le organizzazioni no profit! È davvero fantastico che un'azienda aiuti le organizzazioni no profit con budget limitati!

11. Volunteero (Ideale per le organizzazioni che necessitano di un'esperienza mobile-first con e-learning e premi integrati)

tramite Volunteero

Volunteero è progettato per fungere da sistema di coinvolgimento completo piuttosto che da semplice database. La piattaforma punta a ridurre il carico amministrativo legato all'inserimento e al coordinamento dei volontari, promettendo di far risparmiare al personale oltre 100 ore al mese grazie all'automazione di attività manuali come la raccolta delle referenze e i promemoria sui turni.

Affronta inoltre il paradosso della partecipazione consentendoti di rendere ludico il percorso dei tuoi sostenitori. I volontari ottengono badge digitali automatici al raggiungimento di traguardi di servizio, che vengono poi visualizzati in evidenza sui loro profili mobili.

Le migliori funzionalità/funzioni di Volunteero

Automatizza la raccolta delle referenze inviando moduli digitali ai referenti dei volontari e effettuando automaticamente il monitoraggio dello stato di completamento

Gestisci le attività dei volontari con i clienti grazie a un database specializzato che collega i volontari direttamente alle persone specifiche che stanno aiutando

Integra il software con oltre 4.000 app tramite Zapier, per effettuare la connessione dei dati dei tuoi volontari ai tuoi strumenti esistenti di email, marketing o CRM in pochi minuti

Limiti di Volunteero

LMS è attualmente in fase di sviluppo, il che significa che le organizzazioni che necessitano di una soluzione integrata e con tutte le funzionalità/funzioni necessarie dovranno attendere il prossimo modulo

Dashboard punta molto sul coinvolgimento attivo, il che può sembrare eccessivo se hai solo bisogno di archiviare un semplice elenco di nomi e informazioni di contatto

Prezzi di Volunteero

Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Volunteero

G2: Recensioni insufficienti

Capterra: Recensioni insufficienti

Cosa dicono gli utenti reali di Volunteero?

Questo è quanto afferma un recensore di Capterra:

Una piattaforma di gestione dei volontari molto intuitiva che offre il controllo completo sui dati e sulle attività dei volontari. Piattaforma interattiva basata su web/app che consente ai volontari di iscriversi alle missioni e inviare i resoconti. Un unico punto di riferimento sia per gli amministratori che per i volontari, con numerose funzionalità di automazione per semplificare il nostro lavoro.

Una piattaforma di gestione dei volontari molto intuitiva che offre il controllo completo sui dati e sulle attività dei volontari. Piattaforma interattiva basata su web/app che consente ai volontari di iscriversi alle missioni e inviare rapporti. Un unico punto di riferimento sia per gli amministratori che per i volontari, con numerose funzionalità di automazione per semplificare il nostro lavoro.

12. VolunteerLocal (Ideale per organizzazioni di grandi dimensioni con un'intensa attività di eventi che necessitano di pianificazione dei turni, check-in tramite chioschi e registrazione)

tramite VolunteerLocal

VolunteerLocal è progettato per gestire un elevato volume di registrazioni con procedure semplificate. È possibile ottenere un link pubblico attivo in pochi minuti e i volontari possono prenotare un turno senza nemmeno impostare una password.

Inoltre, grazie all'integrazione con i gestori di carte di credito, puoi gestire anche micro-raccolte fondi durante il flusso di registrazione. Ciò consente ai volontari di acquistare le magliette dell'evento o di effettuare una piccola donazione proprio nel momento in cui il loro coinvolgimento è al massimo. Queste funzionalità facilitano il passaggio da semplice aiutante a sostenitore finanziario.

Le migliori funzionalità/funzioni di VolunteerLocal

Abilita la registrazione gratis per aumentare i tassi di conversione, consentendo ai volontari di scegliere i turni senza creare un account

Configura i chioschi di registrazione: trasforma qualsiasi tablet in una postazione self-service per il monitoraggio delle presenze in loco

Elabora i pagamenti direttamente per vendere magliette dei volontari o raccogliere donazioni durante il flusso di registrazione utilizzando l'elaborazione integrata delle carte di credito

Automatizza le liste d'attesa per coprire immediatamente i posti vacanti causati dalle cancellazioni, avvisando la persona successiva in lista per i turni più richiesti

Limiti di VolunteerLocal

Trasferire i dati esistenti dalla piattaforma precedente al sistema può essere una sfida

Non offre la possibilità di inviare testi e email a singoli individui

Prezzi di VolunteerLocal

Piano Discover: 200 $/evento

Piano Grow: 800 $/evento

Piano Enterprise: 3000 $/evento

Valutazioni e recensioni di VolunteerLocal

G2: Recensioni insufficienti

Capterra: 4,8/5 (oltre 180 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di VolunteerLocal?

Ecco cosa ne pensa un recensore di Capterra:

Apprezziamo la possibilità di avere tutti i dati relativi ai nostri volontari in un unico software e il fatto che questo si integri con il nostro database dei donatori. I campi personalizzati e le diverse applicazioni ci consentono di creare eventi separati per determinati gruppi di persone all'interno della nostra organizzazione. Il servizio clienti e la loro capacità di aiutarci a risolvere i problemi per adattare il software alle esigenze della nostra organizzazione sono di prim'ordine.

Apprezziamo la possibilità di avere tutti i dati relativi ai nostri volontari in un unico software e il fatto che questo si integri con il nostro database dei donatori. I campi personalizzati e le diverse applicazioni ci consentono di creare eventi separati per determinati gruppi di persone all'interno della nostra organizzazione. Il servizio clienti e la loro capacità di aiutarci a risolvere i problemi per adattare il software alle esigenze della nostra organizzazione sono di prim'ordine.

📖 Leggi anche: I migliori modelli gratis di flussi di lavoro

13. Mobilize (Ideale per gruppi di sostegno e campagne politiche che devono reclutare personale da una vasta rete preesistente)

via Mobilize

Mentre altre piattaforme richiedono che tu porti il tuo pubblico, Mobilize ti aiuta a trovarne uno promuovendo i tuoi eventi anche tra i sostenitori di cause simili. Questo effetto rete fa sì che i tuoi eventi vengano automaticamente proposti ai sostenitori già coinvolti in movimenti simili, riducendo i costi di reclutamento.

Inoltre, la piattaforma è progettata per contrastare l'abbandono delle attività grazie a un ciclo di solleciti basato sui dati, che utilizza promemoria automatici via SMS ed email. È una scelta ottimale per le campagne di advocacy ad alto impatto e l'organizzazione di risposte rapide, progettata specificamente per trasformare le iscrizioni a eventi una tantum in attivisti a lungo termine.

Le migliori funzionalità/funzioni di Mobilize

Entra a far parte della Mobilize Network per far sì che i tuoi eventi vengano automaticamente proposti a milioni di volontari attivi alla ricerca di nuove opportunità

Consenti ai volontari più in gamba di organizzare eventi peer-to-peer per conto tuo, permettendo al tuo movimento di crescere senza costi aggiuntivi per il personale

Automatizza il ciclo di sollecito con promemoria ottimizzati via email e SMS che incoraggiano i sostenitori a invitare gli amici e a confermare la loro partecipazione

Esecuzione della sincronia dei dati in tempo reale con EveryAction, NGP VAN e Salesforce per garantire che le attività dei tuoi volontari siano sempre riportate nel tuo database principale dei sostenitori

Limiti di Mobilize

Meno adatto a servizi continuativi come ruoli a lungo termine in ospedali o musei, poiché l'interfaccia è fortemente ottimizzata per azioni legate agli eventi

A volte Mobilize invia troppe email di promemoria per un evento, rendendo difficile tenere traccia delle più importanti

Prezzi di Mobilize

Piano Free: Versione di prova gratuita limitata

Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Mobilize

G2: 4,8/5 (oltre 20 recensioni)

Capterra: Recensioni insufficienti

Cosa dicono gli utenti reali di Mobilize?

Ecco cosa ne pensa un recensore di G2:

Mobilize è un ottimo strumento per il monitoraggio delle iscrizioni agli eventi e per la gestione delle conferme di partecipazione, riducendo il tasso di mancate presentazioni grazie a testi e-mail di conferma automatici.

Mobilize è un ottimo strumento per il monitoraggio delle iscrizioni agli eventi e la gestione delle conferme di partecipazione, riducendo il tasso di mancate presentazioni grazie a SMS ed email di conferma automatici.

14. Better Impact (Ideale per organizzazioni no profit consolidate che devono dimostrare il ROI finanziario del proprio programma di volontariato)

tramite Better Impact

Se desideri un database completo che consenta ai volontari di gestire i propri profili, Better Impact può essere un'opzione da prendere in considerazione. Mantiene i tuoi dati accurati senza richiedere al tuo staff di inserire manualmente le informazioni. In poche parole, Better Impact punta a far risparmiare tempo, in particolare promettendo di restituire ai coordinatori fino a 15 ore a settimana grazie alle automazioni della logistica di pianificazione e dei promemoria.

La sua funzionalità distintiva è il Calcolatore del ROI del software per volontari, che ti permette di tradurre le ore di servizio in un business case misurabile per il tuo consiglio di amministrazione o i tuoi donatori.

Trasferendo l'onboarding e la formazione nei moduli di e-learning integrati, puoi impostare percorsi di qualificazione automatizzati, il che significa che un volontario potrà iscriversi a un turno specifico solo dopo aver superato i quiz di formazione richiesti.

Le migliori funzionalità/funzioni di Better Impact

Consenti ai volontari di gestire autonomamente i propri turni, permettendo al tuo team di scegliere i propri turni da un portale o da un'app mobile, eliminando così il continuo scambio di email

Crea moduli di e-learning personalizzati per trasferire online l'inserimento e la formazione, assicurandoti che ogni nuovo volontario sia preparato prima del suo primo turno

Genera una reportistica sul ROI con un solo clic che traduce le ore di volontariato in valore finanziario misurabile e risultati per la comunità a beneficio degli stakeholder

Invia promemoria automatici sui turni tramite testo o email per mantenere alti i tassi di presenza e tenere tutti informati in tempo reale sui cambiamenti di orario

Limiti di Better Impact

Non consente ai volontari di caricare la propria disponibilità su un Calendario, impedendo così a chiunque di assegnare loro dei turni

Gli utenti trovano i moduli di candidatura limitanti

Prezzi di Better Impact

Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni su Better Impact

G2: 4,7/5 (oltre 120 recensioni)

Capterra: Recensioni insufficienti

Cosa dicono gli utenti reali di Better Impact?

Ecco cosa ne pensa un recensore di G2:

È facile da usare per i volontari che apprezzano le app per smartphone. Il servizio clienti è eccellente. Sono disponibili anche gruppi di utenti per ottenere ulteriori informazioni su come altri operatori del tuo settore utilizzano Better Impact.

È facile da usare per i volontari che apprezzano le app per smartphone. Il servizio clienti è eccellente. Sono disponibili anche gruppi di utenti per ottenere ulteriori informazioni su come altri operatori del tuo settore utilizzano Better Impact.

15. Rallly (Ideale per i team di progetto che devono semplicemente concordare l'orario di una riunione o di un evento)

via Rallly

Rally è una scelta pratica se hai bisogno di trovare il tempo per una riunione di volontariato o un progetto di servizio una tantum senza l'onere di un database completo. Si tratta di uno strumento di sondaggio leggero progettato per eliminare lo scambio continuo di e-mail. Basta semplicemente selezionare alcune date potenziali su un Calendario, inviare il link al tuo team e lasciare che votino quella che funziona meglio per loro.

Considera la pianificazione come un processo collaborativo; una volta finalizzato un sondaggio, può inviare automaticamente inviti di calendario a tutti coloro che hanno votato, chiudendo efficacemente il ciclo del lavoro amministrativo senza che tu debba aggiornare manualmente il tuo team.

Sebbene Rallly non effettui il monitoraggio delle ore di servizio a lungo termine, la sua capacità di gestire il coordinamento multiregionale tramite il rilevamento automatico del fuso orario lo rende un ottimo micro-strumento per i team distribuiti.

Le migliori funzionalità/funzioni di Rallly

Crea sondaggi per le riunioni in pochi secondi selezionando date e orari potenziali su una semplice interfaccia Calendario

Sincronizza automaticamente i fusi orari in modo che i volontari remoti o i team multiregionali vedano il sondaggio nella loro ora locale

Facilita il coordinamento gratis su un'interfaccia pulita e minimale che mantiene l'attenzione sul calendario piuttosto che sul marketing di terze parti

Consenti la partecipazione anonima per abbassare la barriera per i nuovi volontari che potrebbero essere riluttanti a creare un altro account o a effettuare la condivisione dei propri dati personali

Limiti di Rallly

Manca un database dei volontari, quindi non è possibile archiviare informazioni di contatto, liberatorie o cronologia dei servizi all'interno della piattaforma

Manca una logica specifica per i turni, come i limiti di capienza massima o i modelli di turni ricorrenti, rendendolo inadatto alle operazioni quotidiane

Prezzi di Rallly

Hobby: Free Forever

Pro: 7 $ al mese

Valutazioni e recensioni di Rallly

G2: Recensioni insufficienti

Capterra: Recensioni insufficienti

Cosa dicono gli utenti reali di Rallly?

Questo è il commento di un recensore su G2:

Consente ai team di personalizzare il proprio lavoro e la reportistica in base alle esigenze e si integra con altri strumenti.

Consente ai team di personalizzare il proprio lavoro e la propria reportistica in base alle esigenze e si integra con altri strumenti.

📖 Leggi anche: Alternative e concorrenti di Rallly Project Management

16. TimeCounts (Ideale per team di piccole e medie dimensioni che danno priorità a un ambiente pulito e moderno, simile a un hub comunitario)

tramite TimeCounts

Timecounts sostituisce i tradizionali database dei volontari con un portale pubblico dove i sostenitori possono cercare e candidarsi per i ruoli disponibili. La piattaforma si concentra sul processo di inserimento, consentendoti di creare liste di controllo obbligatorie per i nuovi reclutati.

Puoi richiedere ai volontari di guardare video di formazione, caricare certificazioni o firmare liberatorie digitali prima che il sistema consenta loro di partecipare a un turno.

Include inoltre una partnership integrata con Double the Donation, che identifica il datore di lavoro del volontario al momento della registrazione. Ciò consente alla tua organizzazione di effettuare il monitoraggio e richiedere automaticamente le sovvenzioni Dollars for Doers, grazie alle quali le aziende donano denaro per le ore di volontariato dei dipendenti senza alcuna ulteriore reportistica manuale.

Le migliori funzionalità/funzioni di TimeCounts

Lancia un Community Hub personalizzato in pochi minuti, che ti consentirà di abbinare i colori e lo stile della tua organizzazione per un'esperienza di volontariato senza soluzione di continuità

Automatizza le liste di controllo di inserimento per assicurarti che ogni nuovo volontario abbia completato la formazione e le pratiche burocratiche prima di poter essere ammesso ai turni

Utilizza potenti filtri di ricerca per trovare rapidamente i volontari in base a tag personalizzati, competenze o uno specifico stato di "idoneità" per attività speciali

Esecuzione automatica della sincronizzazione dei dati tra i tuoi moduli di reclutamento e il tuo database principale per eliminare l'inserimento manuale e mantenere aggiornato il tuo elenco

Limiti di TimeCounts

La reportistica è più visiva che tecnica, quindi, sebbene sia ottima per ottenere una rapida panoramica dell'impatto, potrebbe non avere la profondità di dettaglio necessaria per complessi audit sulle sovvenzioni governative

Non offre la possibilità di allegare i curriculum

Prezzi di TimeCounts

Free Forever

Pro: 59 $ al mese (fatturazione annuale)

Valutazioni e recensioni di TimeCounts

G2: 4,2/5 (oltre 25 recensioni)

Capterra: Recensioni insufficienti

Cosa dicono gli utenti reali di TimeCounts?

Ecco cosa ne pensa un recensore di G2:

Il supporto clienti è impareggiabile. Ho posto molte domande e ho ricevuto risposta o assistenza in un tempo compreso tra 10 minuti e 24 ore. Davvero impressionante.

Il supporto clienti è impareggiabile. Ho posto molte domande e ho ricevuto risposta o assistenza in un tempo compreso tra 10 minuti e 24 ore. Davvero impressionante.

17. Rosterfy (Ideale per eventi internazionali e organizzazioni che necessitano di un processo di reclutamento automatizzato e end-to-end)

tramite Rosterfy

Rosterfy è la soluzione di livello aziendale per il coordinamento di volontari in contesti ad alto rischio. È la piattaforma alla base di grandi eventi mondiali come la Maratona di Sydney e SXSW, dove la gestione di migliaia di persone richiede molto più di un semplice Calendario. Utilizza l'automazione intelligente per gestire l'intero ciclo di vita di un volontario, dalla prima candidatura alla formazione e alla programmazione in loco.

Questa piattaforma include anche moduli specializzati per la Responsabilità Sociale d'Impresa (CSR) e l'apprendimento attraverso il servizio. Ciò consente alle organizzazioni di gestire singoli volontari, ma anche interi gruppi di dipendenti e dipartimenti universitari da un'unica dashboard.

Le migliori funzionalità/funzioni di Rosterfy

Automatizza il percorso di inserimento configurando flussi di lavoro che accompagnano i volontari attraverso le fasi di reclutamento, formazione e verifica della conformità senza alcun intervento manuale

Lancia un'app dedicata ai volontari per consentire al tuo team di accedere in tempo reale ai propri turni, ai materiali di formazione e alle modifiche di turno ovunque si trovino

Implementa un programma di ricompense e riconoscimenti che utilizza badge elettronici, certificati e buoni per mantenere alto il coinvolgimento dei tuoi volontari più meritevoli in vista di eventi futuri

Genera report avanzati su DEI ed ESG per dimostrare l'impatto del tuo programma di volontariato agli stakeholder utilizzando dati in tempo reale e il monitoraggio del ROI

Limiti di Rosterfy

Manca un servizio di supporto clienti affidabile

Non è disponibile una traccia di controllo per visualizzare le modifiche apportate al sistema e da chi

Prezzi di Rosterfy

Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Rosterfy

G2: 4,4/5 (oltre 20 recensioni)

Capterra: 4,5/5 (oltre 35 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Rosterfy?

Un recensore di Capterra ha recensito questo strumento:

È facile da usare e il personale di Rosterfy mi aiuta sempre, suggerendomi modi per migliorare il nostro portale e rendere tutto più efficiente. È intuitivo, non solo dal punto di vista dell’amministratore ma anche per i nostri utenti, il che è molto importante. Abbiamo impostato automazioni per i promemoria e integrato un sistema di feedback.

È facile da usare e il personale di Rosterfy mi aiuta sempre, suggerendomi modi per migliorare il nostro portale e rendere tutto più efficiente. È intuitivo, non solo dal punto di vista dell’amministratore ma anche per i nostri utenti, il che è molto importante. Abbiamo impostato automazioni per i promemoria e integrato un sistema di feedback.

18. HandsOn Connect (Ideale per grandi organizzazioni non profit e multinazionali che necessitano di un CRM basato su Salesforce)

tramite HandsOn Connect

Utilizza HandsOn Connect se la tua organizzazione ha superato la fase dei semplici fogli di iscrizione. Ora parte della famiglia Galaxy Digital, è costruito direttamente su Salesforce, il che gli consente di gestire enormi set di dati in più posizioni. Se hai bisogno di gestire migliaia di record di volontari insieme a complesse campagne di raccolta fondi, attività di advocacy e programmi internazionali, è una buona scelta.

Per le organizzazioni globali, la dashboard degli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (SDG) della piattaforma sta dando ottimi risultati nel tempo. Classifica automaticamente i dati sull'impatto dei tuoi progetti in metriche esportabili per i rapporti annuali di CSR.

E per colmare il divario tecnico spesso riscontrato con Salesforce, offrono anche un servizio di Amministratore di sistema virtuale, che mette a tua disposizione un esperto dedicato per gestire la configurazione del backend.

Le migliori funzionalità/funzioni di HandsOn Connect

Gestisci programmi di volontariato globali con un'interfaccia multilingue che offre supporto per inglese, spagnolo, francese, cinese e molte altre lingue

Esecuzione automatica della sincronizzazione dei dati dei volontari e dei donatori all'interno del Salesforce Nonprofit Success Pack per identificare quali sostenitori sono più propensi a contribuire finanziariamente

Crea modelli HTML e CSS personalizzati utilizzando il plugin LlamaSite per mostrare le tue opportunità di volontariato direttamente sul tuo sito WordPress

Monitora gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (SDG) con dashboard preconfigurate che forniscono la reportistica sull'esatto modo in cui i tuoi progetti sono in linea con gli standard di impatto globale

Limiti di HandsOn Connect

Elevata barriera tecnica all'ingresso, poiché la piattaforma è basata su Salesforce e richiede generalmente un amministratore qualificato per configurare e gestire il sistema

Per i piccoli gruppi i costi possono essere proibitivi, poiché spesso è necessario pagare sia la licenza di HandsOn Connect sia la consulenza specializzata su Salesforce per sfruttarlo al meglio

Prezzi di HandsOn Connect per la connessione

Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di HandsOn Connect

G2: Recensioni insufficienti

Capterra: 4,1/5 (oltre 20 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di HandsOn Connect?

Ecco cosa ne pensa un recensore di Capterra:

La facilità con cui possiamo effettuare le modifiche al nostro sito pubblico e la facilità con cui il personale non da amministratore può interagire con il portale dei partner. L'aggiornamento alla versione 3.0 ha migliorato notevolmente il tutto!

La facilità con cui possiamo effettuare le modifiche al nostro sito pubblico e la facilità con cui il personale non da amministratore può interagire con il portale dei partner. L'aggiornamento alla versione 3.0 l'ha reso molto migliore!

19. Givlly Volunteer Management (Ideale per le agenzie di servizi sociali (SSA) e le organizzazioni no profit che necessitano di un sistema integrato di gestione dell'apprendimento)

via Givlly

Givlly si concentra sull'intero ciclo di vita del volontariato. Gestisce tutto, dall'inserimento personalizzato e dai colloqui all'assegnazione dei volontari a ruoli specifici e al monitoraggio delle loro presenze tramite un'app mobile dedicata. Poiché include anche un modulo di gestione dei donatori, puoi vedere come il coinvolgimento dei tuoi volontari sia direttamente correlato alle tue campagne di raccolta fondi.

Il suo sistema di gestione dell'apprendimento (LMS) integrato supporta percorsi formativi automatizzati. Ciò consente di ospitare corsi di formazione obbligatori in materia di conformità, come quelli sulla tutela dei minori o sulla privacy dei dati, direttamente sulla piattaforma. Un volontario passa allo stato "Autorizzato" solo dopo aver completato con esito positivo i moduli assegnati e superato i relativi quiz.

Le migliori funzionalità/funzioni di Givlly Volunteer Management

Gestisci la formazione dei volontari con un sistema di gestione dell'apprendimento (LMS) integrato per ospitare corsi e effettuare il monitoraggio delle certificazioni direttamente sulla piattaforma

Automatizza il monitoraggio delle attività di CSR per generare lettere di ringraziamento e report sulla reportistica sull'impatto per i partner aziendali senza dover inserire manualmente le voci di dati

Utilizza app mobili dedicate sia per gli amministratori che per i volontari per gestire gli orari, effettuare il monitoraggio delle presenze e comunicare ovunque ti trovi

Personalizza i flussi di lavoro di inserimento per includere fasi di colloquio specifiche e domande di selezione su misura per gli standard di sicurezza della tua organizzazione

Limiti di Givlly Volunteer Management

Integrazioni con terze parti limitate rispetto alle piattaforme più datate, il che potrebbe costringerti ad affidarti principalmente agli strumenti integrati di Givlly per tutte le operazioni

L'ampia gamma di funzionalità comporta una curva di apprendimento, poiché gli utenti devono navigare tra i moduli dedicati alla formazione, alle donazioni e agli eventi all'interno di un'unica interfaccia

Prezzi di Givlly Volunteer Management

Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Givlly Volunteer Management

G2: Recensioni insufficienti

Capterra: Recensioni insufficienti

20. Jotform Volunteer Management Suite (Ideale per piccoli team che desiderano trasformare i moduli inviati in bacheche delle attività automatizzate)

tramite Jotform

Jotform è ampiamente conosciuto per i suoi moduli, ma la sua funzionalità Bacheca lo trasforma in un vero e proprio strumento di project management per le organizzazioni no profit. È progettato per colmare il divario tra il momento in cui un volontario compila una domanda e quello in cui un coordinatore gli assegna effettivamente un'attività.

Quando qualcuno invia un modulo di iscrizione, il software può generare automaticamente una scheda attività su una bacheca visiva, assicurando che nessun nuovo volontario rimanga bloccato in una finestra In arrivo non letta.

I suoi agenti IA possono gestire le richieste iniziali dei volontari 24 ore su 24, 7 giorni su 7, fornendo una guida personalizzata prima ancora che compilino una domanda. Per evitare la frammentazione dei dati, la loro versione aggiornata di Salesforce Dynamic Prefill ti consente di estrarre dati in tempo reale dal tuo CRM per compilare i campi dei moduli, garantendo che le informazioni sui volontari rimangano coerenti su tutte le piattaforme.

Le migliori funzionalità/funzioni di Jotform Volunteer Management Suite

Automatizza la creazione delle attività trasformando istantaneamente i moduli inviati dai volontari in schede operative sulla tua bacheca di progetto

Gestisci le priorità e le date di scadenza per effettuare il monitoraggio delle scadenze critiche, come le richieste di sovvenzioni o i permessi per gli eventi

Collabora in tempo reale consentendo ai membri del team di lasciare commenti e aggiornamenti di stato direttamente sulle schede delle attività dei volontari

Raccogli le firme elettroniche per le liberatorie di responsabilità e gli accordi di riservatezza durante il processo di registrazione iniziale utilizzando le funzionalità/funzioni integrate di Jotform Sign

Limiti della suite di gestione dei volontari di Jotform

Non si tratta di un database dedicato ai volontari, poiché la piattaforma è costruita attorno a moduli e attività piuttosto che a un CRM a lungo termine per la gestione delle relazioni con i sostenitori

I limiti di invio si applicano ai piani gratuiti e a quelli di livello inferiore, il che può risultare limitante se hai un volume elevato di iscrizioni di volontari ogni mese

Prezzi della suite di gestione dei volontari di Jotform

Starter: Piano Free

Bronzo: 39 $ al mese

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Enterprise: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni della suite di gestione dei volontari di Jotform

G2: 4,7/5 (oltre 4.700 recensioni)

Capterra: 4,7/5 (oltre 2600 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali della Jotform Volunteer Management Suite?

Ecco cosa ne pensa un recensore di Capterra:

Facile da configurare e da utilizzare per la raccolta dei dati; il design del modulo è piuttosto intuitivo. Nessun tempo di inattività tecnico. È molto accessibile.

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ClickUp Volunteers è la scelta giusta!

La gestione dei volontari consiste nel mantenere tutto collegato, in modo che il tuo team possa concentrarsi sull'impatto reale. Gli strumenti in questo elenco possono aiutarti in modi diversi, ma quando i tuoi flussi di lavoro sono frammentati tra moduli, fogli di calcolo, chat e report, qualcosa inizia a sfuggirti.

È qui che ClickUp cambia le regole del gioco, riunendo l'intero flusso di lavoro dei volontari in un unico posto. Dalla raccolta delle iscrizioni con i moduli alla loro immediata trasformazione in attività concrete, tutto rimane organizzato fin dall'inizio. Man mano che i tuoi programmi crescono, ClickUp Brain ti aiuta a dare un senso a tutto ciò riepilogando i dati dei volontari, individuando le lacune e aiutandoti a pianificare in modo più intelligente.

E quando è il momento di monitorare i progressi, le dashboard ti consentono di visualizzare in tempo reale la partecipazione, il tempo registrato e le prestazioni del programma senza dover cercare gli aggiornamenti. Iscriviti gratis a ClickUp oggi stesso! ✅