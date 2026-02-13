Le 10 migliori alternative a Galaxy IA per il lavoro, la scrittura e la ricerca

Galaxy AI è una suite di funzionalità AI di Samsung Electronics integrata nei dispositivi Galaxy come smartphone, tablet e dispositivi indossabili. Combina l'IA integrata nel dispositivo e quella cloud per supportare la produttività, la creatività e la comunicazione.

La piattaforma funziona bene per modifiche rapide, riassunti, traduzioni, assistenza al testo e attività di scrittura leggere su dispositivi mobili. Si sovrappone anche a strumenti come Google Lens in aree quali la comprensione delle immagini e il riconoscimento contestuale.

Man mano che il lavoro diventa più complesso, i limiti di un sistema di IA incentrato sui dispositivi iniziano a manifestarsi. Attività come la ricerca approfondita, la creazione di contenuti di lunga durata, l'analisi dei dati, la reportistica e la collaborazione tra strumenti diversi richiedono spesso capacità più ampie di quelle che l'IA mobile nativa è in grado di fornire.

Nelle sezioni seguenti, esploriamo le alternative a Galaxy IA che supportano questi casi d'uso più ampi, descrivendo ciò che offre ciascuna piattaforma, insieme ai limiti chiave e ai prezzi, per aiutarti a scegliere in modo più efficace.

Cosa cercare nelle alternative a Galaxy IA?

La scelta giusta dipende dal tuo caso specifico e da come intendi utilizzare l'IA oltre all'assistenza sul dispositivo. Detto questo, ecco alcuni fattori fondamentali che vale la pena valutare prima di scegliere un'alternativa.

Persistenza tra attività e file: assicurati che lo strumento sia in grado di mantenere il contesto tra documenti, conversazioni o progetti, invece di reimpostarsi ad ogni prompt o sessione.

Supporto per la collaborazione e il lavoro condiviso: dare priorità alle alternative a Galaxy AI che consentono a più persone di lavorare sugli stessi contenuti, file o flussi di lavoro, piuttosto che stabilire un limite all'uso dell'IA per le interazioni individuali.

Controllo sulla qualità e sul tono dei risultati: effettua una selezione di alternative convenienti per Galaxy IA che ti consentono di perfezionare, iterare e guidare i risultati piuttosto che produrre risposte una tantum con personalizzazione limitata.

Integrazione con gli strumenti di lavoro quotidiani: cerca uno strumento che abbia una connessione con documenti, fogli di calcolo, strumenti di progetto, email, archiviazione cloud e all'intero stack tecnologico.

Scalabilità con l'aumentare del lavoro: assicurati che lo strumento rimanga utile anche quando le attività diventano più complesse, frequenti o basate sul lavoro di squadra, invece di essere ottimizzato solo per un uso personale leggero.

Limiti chiari, prezzi e gestione dei dati: valuta come cambiano i limiti di utilizzo, i livelli di prezzo e le politiche di sicurezza dei dati man mano che ti affidi maggiormente alla piattaforma per il lavoro quotidiano.

👀 Lo sapevate? Samsung è stata fondata come negozio di alimentari il 1° marzo 1938 da Lee Byung-Chull. Ha avviato la sua attività a Taegu, in Corea, commerciando noodles e altri prodotti realizzati nella città e nei dintorni ed esportandoli in Cina e nelle sue province.

Le migliori alternative a Galaxy IA in sintesi

Ecco una tabella comparativa di tutti gli strumenti che sono entrati nell’elenco delle migliori alternative:

Strumento Funzionalità principali Ideale per Prezzi* ClickUp Gestione del lavoro, documenti, assistenza alla scrittura con IA, automazione delle attività, collaborazione Teams che organizzano il lavoro, i documenti e la collaborazione oltre l'IA integrata nel dispositivo Free Forever; personalizzazione disponibile per le aziende. Microsoft Copilot Assistenza IA su Word, Excel, PowerPoint, Outlook e Teams Teams che utilizzano Microsoft 365 per documenti, riunioni ed email Gratis; piani a pagamento a partire da 18 $ al mese per utente. Claude Ragionamento in contesti lunghi, analisi di documenti, flussi di lavoro di scrittura e ricerca Scrittori e ricercatori che lavorano con documenti lunghi e analisi complesse Gratis; piani a pagamento a partire da 20 $ al mese. Google Gemini Ricerca, modifica di documenti, input multimodali, output visivi e audio Teams che combinano ricerca, documenti e ricerca creativa Gratis; piani a pagamento a partire da 7,99 $ al mese. ChatGPT Scrittura, pianificazione, ricerca, assistenti personalizzati, aree di lavoro condivise Persone e team che necessitano di un assistente IA flessibile e versatile Gratis; piani a pagamento a partire da 8 $ al mese. Linguix Grammatica, coerenza tonale, modelli, supporto alla scrittura multilingue Teams che standardizzano la comunicazione aziendale quotidiana Gratis; piani a pagamento a partire da 99 $ al mese. Alteryx Preparazione dei dati, automazione dell'analisi, flussi di lavoro IA controllati Teams che automatizzano analisi di dati complessi e flussi di lavoro decisionali Piani a pagamento a partire da 250 $ al mese per utente Krater. ai Generazione di testo, immagini, audio e animazioni Creative teams producing visual and multimedia assets Piani a pagamento a partire da 9 $ al mese Magai Accesso a più modelli di IA, profili, gestione dei prompt Utenti esperti e agenzie che lavorano con più modelli di IA Piani a pagamento a partire da 30 $ al mese per utente NinjaChat IA Analisi di documenti, riassunti, mappe mentali, generazione di immagini Generalisti che convertono documenti e contenuti multimediali in risorse didattiche Piani a pagamento a partire da 9 $ al mese

🧠 Curiosità: il settore cantieristico navale di Samsung ( Samsung Heavy Industries Co.), il cui centro si estende su una superficie di 37,16 km², costruisce più di 30 grandi navi all'anno.

Le migliori alternative a Galaxy IA

Di seguito è riportata una panoramica dettagliata delle alternative a Galaxy IA che possono aiutarti a migliorare la produttività, automatizzare i flussi di lavoro, creare contenuti e collaborare in modo efficiente attraverso un'interfaccia intuitiva:

1. ClickUp (il miglior assistente IA per tutto il tuo lavoro)

Genera rapidamente email e messaggi con ClickUp Brain

Gli strumenti di IA basati sulla chat sono ottimi per generare risposte. Ma non arrivano fino all'esecuzione.

ClickUp è concepito come uno spazio di lavoro AI convergente, in cui l'intelligenza artificiale opera direttamente all'interno dei tuoi progetti, delle tue attività e dei tuoi documenti.

Vediamo come ClickUp si posiziona come alternativa n. 1 a Galaxy IA 👇

Rendi tutto ciò che si trova nella tua area di lavoro ricercabile e accessibile

Per cominciare, ClickUp Enterprise Search riunisce tutti i tuoi dati di lavoro in un unico spazio ricercabile. Trasforma le informazioni sparse nei tuoi vari strumenti (tra cui Drive, Notion, Slack, Gmail e altri) in un'unica fonte di verità.

Cerca nell'intera area di lavoro e negli strumenti collegati con l'IA

Tutto ciò che si trova nella tua area di lavoro è ricercabile e accessibile.

A differenza dei tradizionali strumenti di ricerca che si basano su parole chiave, comprende il linguaggio naturale per interpretare le domande e restituire risultati nel loro contesto completo. E poiché ClickUp indice frequentemente i contenuti, le tue ricerche riflettono lo stato più recente della tua area di lavoro.

✏️ Nota: effettuare ricerche in tutti i tuoi strumenti non significa necessariamente mettere a rischio i tuoi dati. ClickUp Connected Search mantiene tutto reperibile ma sicuro. La piattaforma è conforme alle normative GDPR, ISO, HIPAA e SOC 2, senza alcun addestramento o conservazione dei dati di terze parti.

IA contestuale che comprende il tuo lavoro

Connected Search ti aiuta a trovare ciò che ti serve. E adesso?

ClickUp Brain, l'IA contestuale integrata, ti aiuta a comprenderne il significato.

Poni domande in un linguaggio semplice, ottieni rapidi riepiloghi degli aggiornamenti dei progetti, identifica gli ostacoli, riepiloga i progetti ed estrai gli elementi da intraprendere dalle trascrizioni delle riunioni.

Supponiamo che tu stia guidando il lancio di un prodotto con attività distribuite tra documenti, commenti, thread Slack e note di riunioni.

Tu digiti: "Cosa sta causando il blocco del lancio del terzo trimestre?"

ClickUp Brain analizza i dati in tempo reale nell’area di lavoro: stato delle attività, dipendenze scadute, commenti recenti e trascrizioni delle riunioni. Identifica che le approvazioni dei progetti sono in sospeso, che due attività di ingegneria sono in ritardo e che una dipendenza legata alla revisione legale non è stata risolta.

Da lì, puoi:

Genera un riassunto dello stato di lancio per gli stakeholder

Converti gli ostacoli in attività assegnate con titolari e date di scadenza

Creazione automatica di follow-up per approvazioni non risolte

Aggiorna il documento del progetto con lo stato di esecuzione più recente.

Fai domande, ottieni risposte immediate e semplifica il lavoro utilizzando ClickUp Brain.

Ecco come puoi utilizzare l'IA in ClickUp come assistente personale per evitare continui cambi di contesto e ritrovare la concentrazione 👇

Accedi a più modelli di IA nello stesso spazio di lavoro

ClickUp Brain ti dà accesso a diversi modelli di IA esterni da un'unica interfaccia. Non è necessario cambiare strumento, destreggiarsi tra le schede o gestire sottoscrizioni separate.

L'accesso al modello è astratto tramite ClickUp Brain. Tutti gli utilizzi dell'IA rimangono centralizzati, con autorizzazione e verificabili all'interno della tua area di lavoro. Ciò impedisce la frammentazione che spesso si verifica quando i team si affidano a più strumenti di IA autonomi per attività diverse.

Accedi ai principali LLM in un unico posto con ClickUp Brain.

I casi d'uso più comuni includono: Claude per ragionamenti di lunga durata, analisi approfondite e sintesi

ChatGPT per la stesura rapida, l'esecuzione e il lavoro a livello di attività

Gemini per ricerche ricche di informazioni o con riferimenti incrociati

📌 Esempio: un team strategico può utilizzare Gemini per analizzare ricerche con molte fonti, Claude per sintetizzare le intuizioni in una narrazione e ChatGPT per trasformare tale narrazione in attività attuabili, il tutto senza uscire da ClickUp.

Lascia che siano i Super Agenti a fare il lavoro pesante

I Super Agent sono assistenti IA ambientali che operano continuamente all'interno della tua area di lavoro. Osservano ciò che accade tra attività, Sequenze, dipendenze e modelli di attività, quindi rispondono al cambiamento delle condizioni, senza bisogno di un prompt ogni volta.

Invece di aspettare che qualcuno noti un problema o richieda un aggiornamento, i Super Agent continuano a lavorare in background.

📌 Esempio: un Super Agent può: Sintetizza le retrospettive dello sprint ed evidenzia i rischi di consegna prima dell'inizio dello sprint successivo.

Rileva le attività scadute o in stallo e avvisa automaticamente i titolari.

Monitorare lo stato di avanzamento del progetto e generare aggiornamenti periodici per le parti interessate

Attiva attività di follow-up quando le dipendenze sono completate o gli stati cambiano 🎥 Guarda questo video per saperne di più sui Super Agenti per la project management basato sull'IA .

Le migliori funzionalità di ClickUp

Mantieni le conversazioni legate al lavoro. Trasforma i messaggi in attività, tagga i titolari e mantieni le decisioni collegate all'esecuzione invece che sepolte nei thread con ClickUp Chat

Automatizza il lavoro ripetitivo utilizzando regole semplici e senza codice o logiche basate sull'IA con ClickUp Automazioni.

Collega ClickUp a strumenti come Google Drive, Slack, Gmail, GitHub, Zoom, Notion e altri ancora. Le integrazioni di ClickUp mantengono file, conversazioni e aggiornamenti in un unico sistema, in modo che l'area di lavoro di ClickUp diventi l'unica fonte di riferimento.

Cattura idee, commenti o aggiornamenti utilizzando la voce e convertili istantaneamente in testo strutturato con Talk to Text

Limiti di ClickUp

L'ampia gamma di funzionalità/funzioni può risultare eccessiva per gli utenti alle prime armi.

Prezzi di ClickUp

Valutazioni e recensioni di ClickUp

G2: 4,7/5 (oltre 10.850 recensioni)

Capterra: 4,6/5 (oltre 4.500 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di ClickUp?

Un utente G2 afferma:

ClickUp riunisce tutte le nostre attività, i documenti, gli obiettivi e il monitoraggio del tempo in un unico spazio di lavoro unificato. Lo utilizziamo dal 2018 ed è incredibilmente flessibile per la gestione sia dei flussi di lavoro interni che dei progetti dei clienti. Le visualizzazioni personalizzabili (Elenco, Bacheca, Calendario, ecc.) e le opzioni di automazione dettagliate ci fanno risparmiare ore ogni settimana. Inoltre, i frequenti aggiornamenti delle funzionalità dimostrano che l'azienda è seriamente intenzionata a migliorare la piattaforma.

ClickUp riunisce tutte le nostre attività, i documenti, gli obiettivi e il monitoraggio del tempo in un unico spazio di lavoro unificato. Lo utilizziamo dal 2018 ed è incredibilmente flessibile per la gestione sia dei flussi di lavoro interni che dei progetti dei clienti. Le visualizzazioni personalizzabili (Elenco, Bacheca, Calendario, ecc.) e le opzioni di automazione dettagliate ci fanno risparmiare ore ogni settimana. Inoltre, i frequenti aggiornamenti delle funzionalità dimostrano che l'azienda è seriamente intenzionata a migliorare la piattaforma.

📚 Leggi anche: La differenza tra apprendimento automatico e intelligenza artificiale

2. Microsoft Copilot (ideale per i team che utilizzano Microsoft 365 e desiderano il supporto dell'IA per documenti, riunioni ed email)

tramite Microsoft Copilot

Microsoft Copilot è un assistente digitale basato sull'intelligenza artificiale che supporta i casi d'uso più comuni dell'IA in documenti, riunioni e comunicazioni. Al centro c'è un'interfaccia di chat sicura e di livello aziendale basata sui modelli più recenti.

È possibile attivare/disattivare la modalità Quick Response (Risposta rapida) per la velocità e la modalità Think Deeper (Riflessione approfondita) per ragionamenti complessi. È utile anche quando si lavora su trascrizioni di riunioni dense o progetti con più file.

Per la collaborazione in team, Copilot Pages offre uno spazio di lavoro solido. È possibile trascinare parti di una risposta di chat su una pagina, dove tutti possono effettuare modifiche insieme, importare contenuti da altri file e perfezionare i materiali condivisi.

Poi c'è Copilot Notebooks, progettato per ricerche più approfondite e risoluzione strutturata dei problemi. È possibile raccogliere file, appunti di riunioni e link web in un unico notebook per integrare Copilot nel contesto completo di un progetto a lungo termine.

Le migliori funzionalità di Microsoft Copilot

Bozza di contenuti, generazione di idee, creazione di elenchi e organizzazione delle informazioni utilizzando prompt aperti.

Abbina Copilot alle app Microsoft 365 che già utilizzi, come Word, Excel, PowerPoint, Outlook e Teams, per ottenere suggerimenti sulle formule, riepilogare le conversazioni email e ricapitolare le riunioni.

Automatizza la gestione delle chiamate acquisendo i punti chiave, i titolari e i passaggi successivi sia per le chiamate VoIP che PSTN.

Limiti di Microsoft Copilot

Per gli utenti che non utilizzano Microsoft 365, Copiliot rimane inaccessibile.

Prezzi di Microsoft Copilot

Microsoft 365 Copilot Chat: disponibile gratis con una sottoscrizione Microsoft 365 idonea

Microsoft 365 Copilot Business: 18 $ al mese per utente

Microsoft 365 Copilot Enterprise: 30 $ al mese per utente

Valutazioni e recensioni di Microsoft Copilot

G2: 4,5/5 (oltre 200 recensioni)

Capterra: 4,5/5 (oltre 20 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Microsoft Copilot?

Un utente G2 afferma:

Ciò che mi piace di più di Microsoft Copilot è il modo in cui agisce come un assistente intelligente all'interno degli strumenti che già utilizzo, aiutandomi a creare contenuti, analizzare dati o riassumere rapidamente le informazioni. La cosa più utile è la sua capacità di far risparmiare tempo nelle attività ripetitive, generare idee e fornire approfondimenti che potrebbero richiedere molto più tempo per essere raccolti manualmente.

Ciò che mi piace di più di Microsoft Copilot è il modo in cui agisce come un assistente intelligente all'interno degli strumenti che già utilizzo, aiutandomi a creare contenuti, analizzare dati o riepilogare rapidamente le informazioni. La cosa più utile è la sua capacità di far risparmiare tempo nelle attività ripetitive, generare idee e fornire approfondimenti che potrebbero richiedere molto più tempo per essere raccolti manualmente.

3. Claude (Ideale per scrittori e ricercatori che lavorano con documenti lunghi e attività analitiche complesse)

via Claude

Claude IA è un'IA conversazionale avanzata progettata per garantire chiarezza, sicurezza e ragionamenti complessi.

Realizzata da Anthropic, è in grado di analizzare documenti, riepilogare informazioni e redigere testi strutturati. Claude IA supporta i flussi di lavoro collaborativi integrandosi con pipeline di contenuti e strumenti di sviluppo tramite API.

Per cominciare, supporta la collaborazione a livello esperto in attività impegnative, dall'analisi critica alla scrittura di testi lunghi. È possibile caricare i documenti una sola volta e consultarli durante le conversazioni, il che è prezioso per un'IA sostenibile nei flussi di lavoro aziendali che richiedono coerenza.

È in grado di analizzare interi libri, lunghi PDF o grandi codici in una singola sessione, rendendola perfetta per riepilogare documenti di 100 pagine o navigare sistemi complessi senza doverli suddividere manualmente.

Le migliori funzionalità di Claude

Ottieni riferimenti dettagliati alle frasi e ai passaggi esatti utilizzati da Claude per generare le risposte, ottenendo risultati più verificabili e affidabili.

Esegui il tuo lavoro su centinaia di strumenti e API, come l'aggiornamento dei record CRM o la pianificazione di riunioni su tutto il tuo stack.

Analizza i dati, crea visualizzazioni, revisiona documenti, valuta decisioni o scomponi scelte chiave.

Limiti di Claude

Gli utenti che hanno sottoscritto il piano da 20 $ al mese fanno spesso menzione di limiti rigidi relativi al numero di caratteri e alle conversazioni, che possono interrompere attività lunghe e iterative come la programmazione.

Prezzi di Claude

Free

Pro: 20 $ al mese

Max: A partire da 100 $ al mese per utente

Team (per 5 o più persone) Postazione standard: 25 $/mese per utente Postazione premium: 150 $/mese per utente

Postazione standard: 25 $ al mese per utente

Postazione premium: 150 $ al mese per utente

Enterprise: Prezzi personalizzati

Postazione standard: 25 $ al mese per utente

Postazione premium: 150 $ al mese per utente

Valutazioni e recensioni di Claude

G2: 4,4/5 (oltre 90 recensioni)

Capterra: 4,6/5 (oltre 25 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Claude?

Un utente G2 afferma:

Claude sembra essere molto intelligente e fornisce risposte naturali e intuitive. Le risposte sembrano quelle che ci si aspetterebbe da una persona. Non sembra avere allucinazioni come ChatGPT. Piuttosto, ammette quando non ha una risposta a una domanda. Tende anche a ricordare le conversazioni precedenti meglio di ChatGPT. Claude fa anche un ottimo lavoro nell'analizzare i file caricati.

Claude sembra essere molto intelligente e fornisce risposte naturali e intuitive. Le risposte sembrano quelle che ci si aspetterebbe da una persona. Non sembra avere allucinazioni come ChatGPT. Piuttosto, ammette quando non ha una risposta a una domanda. Tende anche a ricordare le conversazioni precedenti meglio di ChatGPT. Claude fa anche un ottimo lavoro nell'analizzare i file caricati.

📮 ClickUp Insight: Il 62% dei nostri intervistati si affida a strumenti di IA conversazionale come ChatGPT e Claude. La loro interfaccia chatbot familiare e le loro capacità versatili, come la generazione di contenuti, l'analisi dei dati e altro ancora, potrebbero essere il motivo per cui sono così popolari in diversi ruoli e settori. Tuttavia, se un utente deve passare a un'altra scheda per porre una domanda all'IA ogni volta, i costi associati all'attivazione/disattivazione del contesto e al passaggio da una scheda all'altra si accumulano nel tempo. Non con ClickUp Brain, però. È integrato direttamente nella tua area di lavoro, sa a cosa stai lavorando, è in grado di comprendere i prompt di testo normale e ti fornisce risposte altamente pertinenti alle tue attività! Raddoppia la tua produttività con ClickUp!

4. Google Gemini (ideale per team che svolgono lavori di ricerca intensivi che combinano ricerca, documenti e output visivi)

tramite Google Gemini

Google Gemini è l'assistente IA di Google per l'apprendimento, la ricerca e il lavoro creativo, in particolare quando i progetti riguardano la scoperta, la sintesi e la presentazione.

È possibile caricare guide di studio e materiale di riferimento, quindi convertire tali informazioni in quiz, presentazioni o spiegazioni visive. Questi risultati spesso hanno la funzione di strumenti di produttività nella fase iniziale per i team che testano idee o inseriscono nuovi collaboratori.

Lavora sui tuoi documenti, ricerche o discorsi direttamente in Gemini. Puoi espandere sezioni, regolare il tono o ristrutturare il contenuto sul posto, riducendo l'attrito tipicamente associato ai flussi di lavoro di scrittura iterativi.

Con Deep Research, Gemini genera report personalizzati in pochi minuti. Questa IA conversazionale può anche convertire i risultati in schemi, grafici e sintesi strutturate pronti per essere presentati. Utilizza questo strumento nel tuo Google Workspace per passare più rapidamente dalle informazioni grezze a risultati presentabili.

Le migliori funzionalità di Google Gemini

Effettua ricerche sul web e nei tuoi account Gmail, Drive e Chat per estrarre le informazioni esatte di cui hai bisogno per i progetti e le riunioni in corso.

Ottieni idee personalizzate su cosa scrivere, cosa imparare e come migliorare il tuo flusso di lavoro, sulla base delle tue conversazioni Gemini passate.

Considera screenshot, diagrammi, PDF e lavagne online come input di prima classe e risparmia ore di trascrizione manuale, spiegazioni e scambi di comunicazioni.

Limiti di Google Gemini

A volte fatica a mantenere le sfumature nelle conversazioni lunghe e complesse, con conseguente perdita di dettagli o cambiamento di intenzioni.

Prezzi di Google Gemini

Free

Google IA Plus: 7,99 $ al mese

Google IA Pro: 19,99 $ al mese

Google IA Ultra: 249,99 $ al mese

Valutazioni e recensioni di Google Gemini

G2: 4,4/5 (oltre 360 recensioni)

Capterra: 4,6/5 (oltre 50 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Google Gemini?

Un utente G2 afferma:

Utilizzo Gemini per una serie di attività, dalla creazione di immagini e documenti alla conduzione di ricerche approfondite. Apprezzo molto le capacità di ricerca approfondita di Gemini, che mi consentono di trovare informazioni dettagliate su qualsiasi concetto, fornendomi dettagli completi e citazioni, il che è straordinario. La possibilità di generare diagrammi e immagini in una frazione del tempo che normalmente richiederebbe è incredibilmente preziosa. Inoltre, apprezzo la funzionalità canvas, che mi consente di progettare prototipi e creare documenti con facilità.

Utilizzo Gemini per una serie di attività, dalla creazione di immagini e documenti alla conduzione di ricerche approfondite. Apprezzo molto le capacità di ricerca approfondita di Gemini, che mi consentono di trovare informazioni dettagliate su qualsiasi concetto, fornendomi dettagli completi e citazioni, il che è straordinario. La possibilità di generare diagrammi e immagini in una frazione del tempo che normalmente richiederebbe è incredibilmente preziosa. Inoltre, apprezzo la funzionalità canvas, che mi consente di progettare prototipi e creare documenti con facilità.

5. ChatGPT (Ideale per individui e team che necessitano di un assistente IA flessibile per la scrittura, la pianificazione e la ricerca)

tramite ChatGPT

Vuoi semplificare il tuo lavoro quotidiano con uno strumento di IA generico? Prendi in considerazione ChatGPT. È in grado di eseguire ricerche approfondite e autonome che navigano sul web, sintetizzano decine di fonti e forniscono un riassunto esecutivo citato in un unico flusso.

ChatGPT fornisce assistenza per la scrittura, la pianificazione, l'analisi e la risoluzione di problemi in vari settori, dal marketing e dai prodotti alle operazioni e all'istruzione. La sua interfaccia flessibile e conversazionale lo rende una scelta popolare per gli individui e i team che desiderano risposte rapide, risultati strutturati e assistenza IA adattabile senza essere vincolati a un dispositivo o ecosistema specifico.

Le migliori funzionalità di ChatGPT

Crea spazi di progetto condivisi con il tuo team in cui brief, istruzioni, script e conversazioni possono essere archiviati come un'unica fonte di verità.

Implementa GPT personalizzati nella tua organizzazione per consentire a tutti di utilizzare lo stesso assistente specifico per dominio con accesso controllato.

Scrivi e gestisci documenti di lunga durata, con il modello che preserva la logica, la struttura e lo stile in decine di migliaia di parole.

Limiti di ChatGPT

Esiste il rischio di allucinazioni durante conversazioni più lunghe, in cui il modello produce informazioni che sembrano attendibili ma che in realtà sono errate.

Prezzi di ChatGPT

Free

Go: 8 $ al mese

In più: 20 $ al mese

Pro: 200 $ al mese

Valutazioni e recensioni di ChatGPT

G2: 4,7/5 (oltre 1.400 recensioni)

Capterra: 4,5/5 (oltre 300 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di ChatGPT?

Un utente G2 afferma:

Ciò che apprezzo di più di ChatGPT è il modo in cui risponde. Analizza il tuo stile di scrittura e fornisce risposte su misura per adattarsi al tono e all'approccio che preferisci. Contiene una grande quantità di informazioni e mi assiste in tutto, dai miei compiti professionali alle attività quotidiane. Lo trovo anche molto utile per generare modelli di email sia per scopi legati ai prodotti che alla ricerca.

Ciò che apprezzo di più di ChatGPT è il modo in cui risponde. Analizza il tuo stile di scrittura e fornisce risposte su misura per adattarsi al tono e all'approccio che preferisci. Contiene una grande quantità di informazioni e mi assiste in tutto, dai miei compiti professionali alle attività quotidiane. Lo trovo anche molto utile per generare modelli di email sia per scopi legati ai prodotti che alla ricerca.

⭐ Se ti stai chiedendo come scrivere meglio con l'IA, abbiamo creato questa mini guida video per te 👇

6. Linguix (Ideale per i team che necessitano di grammatica e tono coerenti nella comunicazione aziendale)

tramite Linguix

Linguix è un'app di scrittura basata sull'IA per team che necessitano di coerenza, velocità e controllo nella comunicazione quotidiana.

Supporta la scrittura in più lingue, tra cui inglese, francese, tedesco, spagnolo, portoghese, italiano e polacco. Con Shortcuts, puoi creare espansioni di testo personalizzate come "//intro" che si espandono istantaneamente in modelli completi e precompilati.

L'IA Rewriter di Linguix può suggerire formulazioni alternative per migliorare la chiarezza, il tono e la leggibilità, mentre Content Score valuta la complessità e la qualità del contenuto. È possibile allineare la scrittura al pubblico di destinazione.

Per i lavori sensibili, la modalità segreta garantisce che il testo non venga conservato al termine della sessione, offrendoti un ambiente di modifica che mette al primo posto la privacy.

Le migliori funzionalità/funzioni di Linguix

Aggiungi il controllo grammaticale e stilistico in tempo reale al tuo prodotto utilizzando l'SDK di controllo di Linguix o i componenti dell'editor integrato.

Applica regole di scrittura, scorciatoie e modelli coerenti per garantire tono e qualità in tutto il tuo prodotto.

Fornisce suggerimenti di scrittura contestualizzati in più lingue supportate mentre gli utenti digitano.

Limiti di Linguix

In generale, manca di capacità di ragionamento approfondito e di lungo respiro per quanto riguarda il pubblico complesso, le intenzioni e il contesto aziendale.

Prezzi Linguix

Free

Mensile: 30 $ al mese

Valutazioni e recensioni di Linguix

G2: 4,5/5 (oltre 125 recensioni)

Capterra: 4,6/5 (oltre 90 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Linguix?

Un utente G2 afferma:

È uno dei migliori strumenti che abbiamo utilizzato per scrivere documenti importanti per la nostra azienda, ci fornisce un assistente con tecnologia di intelligenza artificiale che ci aiuta a realizzare progetti, attività e articoli senza errori ortografici o grammaticali, inoltre ci offre corsi per migliorare la scrittura e correggere le ripetizioni.

È uno dei migliori strumenti che abbiamo utilizzato per scrivere documenti importanti per la nostra azienda, ci fornisce un assistente con tecnologia di intelligenza artificiale che ci aiuta a realizzare progetti, attività e articoli senza errori ortografici o grammaticali, inoltre ci offre corsi per migliorare la scrittura e correggere le ripetizioni.

7. Alteryx (ideale per team di medie e grandi aziende che desiderano automatizzare i flussi di lavoro relativi alla preparazione dei dati e all'analisi)

tramite Alteryx

Come rendere affidabili le decisioni basate sull'IA in un'intera organizzazione, non solo all'interno di una singola finestra di chat?

Alteryx è una piattaforma di analisi che rende operativo il processo decisionale su scala aziendale. È in grado di convertire i dati grezzi e frammentati in flussi di lavoro decisionali controllati e ripetibili.

Alteryx si collega direttamente ai sistemi che archiviano i dati aziendali, tra cui AWS, Google Cloud e Salesforce, e offre oltre 100 connettori predefiniti.

Grazie ad essa, potrai cercare i tuoi dati, inserire prompt in linguaggio naturale, assemblare flussi di lavoro visivi e effettuare la loro condivisione tra i team. L'accesso basato sui ruoli, il controllo delle versioni e le funzionalità di registrazione a livello di esecuzione garantiscono che le tue decisioni automatizzate rimangano sicure, verificabili e spiegabili.

Le migliori funzionalità di Alteryx

Automatizza la pulizia e la preparazione dei dati, garantendo che i team di marketing e commerciali lavorino con dati accurati e aggiornati.

Ottieni una visione completa del progetto in un unico posto, anche quando sequenze, budget, rischi e dipendenze sono distribuiti tra Jira, CRM, ERP e fogli di calcolo.

Trasforma i dati grezzi del progetto in viste pronte per le decisioni (email, report e presentazioni) per rispondere a domande quali "Cosa blocca il processo?", "Cosa sta andando alla deriva?" e "Quali nuove priorità dovremmo fissare?".

Limiti di Alteryx

Poiché la piattaforma carica gran parte dei suoi dati nella memoria, i flussi di lavoro possono risentirne se non si dispone di RAM sufficiente rispetto agli strumenti basati su Spark.

Prezzi di Alteryx

Edizione Starter: 250 $ al mese per utente

Edizione professionale: Prezzo personalizzato

Edizione Enterprise: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Alteryx

G2: 4,6/5 (oltre 660 recensioni)

Capterra: 4,8/5 (oltre 100 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Alteryx?

Un utente G2 afferma:

Alteryx è autentico e intelligente nella fusione e nella preparazione dei dati, consentendo di eseguire facilmente analisi avanzate. Il programma ha reso possibile un'analisi statistica, predittiva e spaziale rapida in un'unica applicazione. Alteryx è incentrato sul tempo, con un'automazione che favorisce velocità ed efficienza.

Alteryx è autentico e intelligente nella fusione e nella preparazione dei dati, consentendo di eseguire facilmente analisi avanzate. Il programma ha reso possibile un'analisi statistica, predittiva e spaziale rapida in un'unica applicazione. Alteryx è incentrato sul tempo, con un'automazione che favorisce velocità ed efficienza.

8. Krater. ai (Ideale per i team di marketing e creativi che producono rapidamente risorse visive e multimediali)

Krater. ai è una suite di strumenti di IA che ti aiuta a creare contesti testuali e visivi in pochi secondi.

Scegli tra ruoli predefiniti come analisti di dati, educatori, esperti di marketing, sviluppatori o ricercatori per orientare i risultati con intenti più chiari.

Dal punto di vista dei contenuti, Krater supporta la generazione e la modifica di immagini attraverso il linguaggio naturale. È possibile descrivere una scena, modificare gli sfondi, regolare l'illuminazione, cambiare i colori o aggiungere elementi utilizzando semplici comandi. Supporta anche flussi di lavoro di animazione di base, consentendo di caricare un'immagine e descrivere come si desidera che si muova.

Ciò che distingue Krater è la sua libreria modulare di "aggiunte". Questi strumenti basati su prompt coprono casi d'uso come l'analisi SWOT, la ricerca sulla concorrenza, la trascrizione, la progettazione di sondaggi, la generazione di titoli e le query SQL.

Krater. IA: le migliori funzionalità/funzioni

Genera musica di sottofondo originale per video YouTube, podcast e streaming di qualsiasi genere, come pop, rock, jazz, classica ed elettronica.

Carica PDF, documenti Word e immagini sulla piattaforma ed estrai dettagli specifici, confronta file o genera riassunti istantanei.

Crea immagini personalizzate per post sui social, annunci pubblicitari e campagne senza ricorrere a immagini di repertorio.

Limiti di Krater. ai

Alcuni risultati richiedono ancora delle modifiche manuali per raggiungere uno standard professionale perfettamente rifinito.

Prezzi di Krater. /IA

In più: 9 $ al mese

Pro: 20 $ al mese

Ultra: 49 $ al mese

Massimo: 99 $ al mese

Valutazioni e recensioni di Krater. ai

G2: Recensioni insufficienti

Capterra: Recensioni insufficienti

Cosa dicono gli utenti reali di Krater. ai?

Un utente G2 afferma:

Mi piace molto la semplicità e l'intuitività della piattaforma, che non risulta affatto complicata, anche per chi non ha familiarità con gli strumenti di IA. La velocità di risposta è impressionante e ho trovato i contenuti generati pertinenti e creativi. Apprezzo anche il fatto che Krater.ai combini più funzionalità/funzioni di IA in un unico posto, consentendomi di risparmiare tempo nel passaggio da un'app all'altra.

Mi piace molto la semplicità e l'intuitività della piattaforma, che non risulta affatto complicata, anche per chi non ha familiarità con gli strumenti di IA. La velocità di risposta è impressionante e ho trovato i contenuti generati pertinenti e creativi. Apprezzo anche il fatto che Krater.ai combini più funzionalità/funzioni di IA in un unico posto, consentendomi di risparmiare tempo nel passaggio da un'app all'altra.

9. Magai (Ideale per utenti esperti e agenzie che gestiscono il lavoro su più modelli di IA)

via Magai

La piattaforma IA generativa all-in-one Magai consente di cambiare modello IA durante la conversazione e riutilizzare le istruzioni GPT su tutti i modelli. Magai li centralizza su un unico dashboard.

È possibile salvare i prompt, organizzare le chat e caricare file. Per la collaborazione in team, invita i tuoi colleghi nella chat IA che conserva le conversazioni e il contesto. In futuro, imposta accessi e autorizzazioni personalizzati a livello di team o di progetto.

Il prompt enhancer aggiorna automaticamente i prompt vaghi trasformandoli in input di alta qualità. Magai include oltre 40 personaggi integrati che gestiscono diversi tipi di lavoro, dalla scrittura e il supporto clienti all'analisi e alle utilità tecniche come la generazione di modelli regex. Questi personaggi memorizzano anche le vostre istruzioni una volta sola e le applicano a tutti i modelli.

Le migliori funzionalità di Magai

Scegli il modello di IA più adatto a ciascuna attività: usa ChatGPT per le pagine di landing, Claude per le sequenze di email e Gemini per le risorse visive.

Crea video utilizzando i principali modelli di IA generativa, inclusi strumenti avanzati di Runway ML, Kling Video e Minimax.

Imposta accessi, contesti e autorizzazioni personalizzati per ogni progetto o team per facilitare la condivisione delle informazioni.

Limiti di Magai

Condividere le chat con un team non è intuitivo; anche all'interno di un'area di lavoro, è necessario creare gruppi di condivisione separati.

Prezzi Magai

Solo: 30 $ al mese per utente

Team: 40 $ al mese

Valutazioni e recensioni di Magai

G2: 4,5/5 (oltre 20 recensioni)

Capterra: Recensioni insufficienti

Cosa dicono gli utenti reali di Magai?

Un utente G2 afferma:

Magai ha tutto ciò che puoi immaginare. Le chat da testo a testo contengono opzioni per oltre 30 LLM e il team aggiunge e elimina modelli man mano che ne vengono sviluppati di nuovi. Anche i modelli da testo a immagine e da immagine a immagine sono molto ampi e includono la possibilità di sviluppare il proprio LoRA basato su Flux. Le funzioni di chat sono facili da usare, compresa la possibilità di cambiare LLM e personaggi durante la conversazione.

Magai ha tutto ciò che puoi immaginare. Le chat da testo a testo contengono opzioni per oltre 30 LLM e il team aggiunge e elimina modelli man mano che ne vengono sviluppati di nuovi. Anche i modelli da testo a immagine e da immagine a immagine sono molto ampi e includono la possibilità di sviluppare il proprio LoRA basato su Flux. Le funzioni di chat sono facili da usare, compresa la possibilità di cambiare LLM e personaggi durante la conversazione.

10. NinjaChat IA (Ideale per i generalisti che convertono documenti e contenuti multimediali in riassunti e risorse didattiche)

tramite NinjaChat IA

NinjaChat AI è una piattaforma assistente all-in-one che consolida modelli di IA esterni, come GPT-4, Gemini e Claude, in un hub centrale.

Puoi utilizzare NinjaChat per scrivere post di blog, testi pubblicitari, email, saggi e citazioni, con strumenti dedicati per piattaforme come Google, Facebook, LinkedIn e Instagram. Se stai lavorando con testi lunghi, puoi riepilogarli o riscriverli per renderli più naturali.

Quando devi lavorare con immagini, puoi generare immagini dal testo, rimuovere sfondi o filigrane e migliorare la qualità delle immagini. Puoi anche convertire i file multimediali in testo trascrivendo audio, video, discorsi e immagini.

Le migliori funzionalità/funzioni di NinjaChat IA

Sviluppa immagini dal testo e trasforma istantaneamente le idee in mappe mentali complete generate dall'IA.

Trasforma PDF, video di YouTube o testo normale in mappe mentali, flashcard o diagrammi di flusso che ti aiutano a studiare e rivedere le informazioni più facilmente.

Riscrivi il testo per migliorarne il tono, la chiarezza e il flusso, rendere più scorrevoli le frasi complesse, semplificare le idee complesse e rendere più naturali i contenuti generati.

Limiti di NinjaChat IA

Alcuni utenti segnalano una curva di apprendimento per padroneggiare tutti i suoi diversi strumenti e funzionalità/funzioni, soprattutto se confrontati con app più semplici e monouso.

Prezzi di NinjaChat IA

Starter: 9 $ al mese

Pro: 18 $ al mese

Esperto: 25 $ al mese

Valutazioni e recensioni di NinjaChat IA

G2: Recensioni insufficienti

Capterra: Recensioni insufficienti

Ampliate il vostro lavoro quotidiano con ClickUp, l'alternativa n. 1 a Galaxy IA.

La maggior parte di questi strumenti di IA vive al di fuori del tuo lavoro. Lo spazio di lavoro IA convergente di ClickUp, invece, si trova proprio all'interno delle tue attività, dei tuoi progetti e dei tuoi flussi di lavoro quotidiani.

ClickUp combina l'IA con progetti live, attività, documenti, conversazioni e sequenze in un unico sistema. Ciò significa che l'IA non solo capisce ciò che chiedi, ma anche ciò che sta già accadendo, cosa è in blocco e cosa deve essere fatto dopo.

I vantaggi della convergenza sono:

Il contesto vive dove si svolge il lavoro, non nei prompt copiati.

La titolarità e le tempistiche aggiungono responsabilità

I tuoi compagni di squadra IA, i Super Agenti, fanno il lavoro pesante al posto tuo.

Sei pronto a scoprire la potenza di uno spazio di lavoro AI convergente? Registrati gratis su ClickUp.

Domande frequenti

Galaxy AI è ottimo per un aiuto rapido sul dispositivo (riepiloghi/riassunti, modifiche, traduzioni), ma non è progettato per trasferire il contesto tra i progetti. Quando il lavoro coinvolge documenti, attività, approvazioni e più persone, è necessario un sistema che mantenga collegate le decisioni, i file e i follow-up, senza disperderli tra diverse app.

Dai la priorità agli strumenti che mantengono il lavoro persistente e condivisibile: 1) spazi condivisi per documenti e attività 2) collaborazione con autorizzazione 3) integrazioni con il tuo stack 4) IA in grado di trasformare i risultati in azioni assegnate con titolari e date di scadenza

Le risposte dell'IA sono risposte una tantum (riepiloghi, riscritture, idee). L'esecuzione dell'IA significa che il sistema può applicare tali risultati al lavoro, creando attività, aggiornando documenti, assegnando titolari, attivando automazioni e effettuando il monitoraggio del progresso, in modo che le intuizioni non rimangano confinate in una finestra di chat.

I team riducono la proliferazione dell'IA centralizzando il luogo in cui si svolge il lavoro. Conserva prompt, output, decisioni e follow-up all'interno di uno spazio di lavoro condiviso (documenti + attività + chat) in modo che i risultati siano ricercabili, con autorizzazione e riutilizzabili, invece di essere sparsi tra chat personali e schede.

Gli strumenti di IA generici sono potenti, ma non comprendono automaticamente la struttura, la titolarità e le tempistiche del tuo progetto. Uno strumento di area di lavoro aggiunge il livello mancante: collega i risultati dell'IA all'esecuzione, in modo che il tuo team possa passare dall'"intuizione" a "terminato" senza dover ricorrere al copia-incolla manuale.