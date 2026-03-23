Come creare agenti commerciali basati sull'IA per i team commerciali

Creare un agente commerciale basato sull'IA può sembrare un'impresa ardua all'inizio, specialmente per i venditori che non hanno competenze tecniche.

Forse starai pensando: “E se dovessi scrivere codice, addestrare modelli di machine learning o collegare tra loro sistemi complessi?” 😣

In realtà, è molto più semplice di così.

Hai bisogno di tre cose: una strategia di vendita chiara, un piano accurato degli agenti e una piattaforma IA no-code come ClickUp per dare vita al tuo agente.

Sei pronto a scoprire come?

In questo post ti mostriamo come creare potenti agenti commerciali basati sull'IA per i team di vendita senza alcun onere tecnico. Aumenta la produttività del team e l'esito positivo delle iniziative di sales enablement a partire da oggi. 💪🏼

Cosa sono gli agenti commerciali basati sull'IA?

Gli agenti di vendita basati sull'IA sono sistemi intelligenti che automatizzano i flussi di lavoro commerciali dall'inizio alla fine. Ciò include la ricerca di potenziali clienti, la qualificazione dei lead, la prenotazione di riunioni e il follow-up, senza un intervento umano costante.

A differenza degli strumenti di IA di base che generano email o riepiloghi una tantum, gli agenti di IA comprendono il contesto, conservano la memoria tra le interazioni, imparano dai risultati per migliorare le loro prestazioni e coordinano azioni e decisioni tra più strumenti.

Il risultato è un flusso di lavoro commerciale autonomo, in cui pianificazione, comunicazione, esecuzione, passaggio di consegne, analisi e processo decisionale sono tutti terminati dall'IA.

Con gli agenti di vendita basati sull'IA, i tuoi rappresentanti di vendita potranno concentrarsi sulla costruzione di relazioni e sull'espansione della base clienti, anziché sul lavoro manuale e ripetitivo.

Caso di studio: Gestione della pipeline tramite IA con ClickUp Super Agents La ClickUp Consultant Anna Bullock (cofondatrice di ABx2 Agency) ha creato un Super Agente ClickUp per un cliente del settore edile in cui la pipeline dei servizi si stava silenziosamente sgretolando. I lead rimanevano inutilizzati, le attività erano in ritardo e i clienti non venivano aggiornati, anche se tutto il lavoro era presente all'interno di ClickUp. Invece di aggiungere ulteriori attività di monitoraggio manuale, Anna ha creato un "Project Recovery Coach" Super Agent all'interno dell'area di lavoro di ClickUp esistente del cliente. L'agente si è messo al lavoro, monitorando lo spazio: Ha segnalato le attività inattive da più di 3 giorni

Ha aggiornato i campi relativi allo stato e al sentiment per gli account in pipeline, e

Suggerimenti sui passaggi successivi, come il follow-up o l'aggiornamento dei clienti. Ricevi consigli personalizzati per migliorare lo stato della pipeline con ClickUp Super Agents Ogni giorno generava un elenco di contatti chiaro e ordinato per priorità, trasformando i dati frammentati della pipeline in passaggi concreti da intraprendere. 🌟 Il risultato: la pipeline è stata monitorata attivamente senza la necessità di una revisione manuale da parte del client. Ciò ha permesso di individuare tempestivamente i rischi, con azioni quotidiane chiaramente definite per risolverli. 👉🏼 Hai bisogno di aiuto per creare e implementare un agente IA personalizzato che funzioni proprio come il tuo team commerciale?

I tuoi team di vendita hanno già familiarità con gli strumenti di automazione. Probabilmente li stai già utilizzando per gestire attività ripetitive come l'invio di email o l'aggiornamento del CRM. Gli agenti di vendita basati sull'IA partono da questa idea, ma offrono molto di più:

Aspect Agenti commerciali basati sull'IA Strumenti tradizionali di automazione commerciale Come funzionano Utilizza modelli linguistici di grandi dimensioni (LLM), apprendimento automatico (ML) ed elaborazione del linguaggio naturale (NLP) per analizzare dati e contesto prima di eseguire le attività Segui regole e trigger predefiniti impostati dall'utente Ruolo nei flussi di lavoro commerciali Agisci come assistente che aiuta i team commerciali ad analizzare le informazioni, preparare le attività di outreach e identificare i passaggi successivi nelle trattative Automatizza principalmente le attività operative ripetitive in background Consapevolezza del contesto Ricorda le interazioni passate tra i diversi strumenti Elevata perdita di contesto poiché ogni esecuzione parte da zero Adattabilità Modifica le risposte, i consigli o i risultati in base alla situazione Esegui la stessa azione ogni volta che viene soddisfatto un trigger/una condizione Coordinamento multi-strumento Estrai informazioni da più fonti (CRM, email, strumenti per le riunioni, ecc.) Di solito si effettua la connessione di due strumenti tramite semplici flussi di lavoro trigger-azione Formazione Migliora nel tempo grazie a prompt aggiornati, dati di addestramento e feedback degli utenti Il comportamento cambia solo quando effettui una modifica manuale delle regole Scalabilità Gestisci migliaia di conversazioni personalizzate. Perdere la personalizzazione su larga scala Qualità dell'output Può generare riepiloghi/riassunti, approfondimenti, consigli e altro ancora Esegui azioni di base come l'invio di messaggi o l'aggiornamento dei campi del CRM Tempo di configurazione Da pochi minuti a qualche ora; utilizza il linguaggio naturale e l'iterazione Può richiedere settimane di codice e configurazione manuale delle regole

📚 Per saperne di più: Come utilizzare l'IA per automatizzare le attività

Esempi concreti di agenti commerciali basati sull'IA

Di seguito trovi alcuni esempi di agenti IA all'interno di ClickUp che puoi creare o adottare per automatizzare diverse funzioni commerciali:

Agente di riepilogo delle riunioni : registra e trascrive le chiamate commerciali, genera riepiloghi/riassunti, estrae gli elementi chiave e aggiorna i sistemi CRM

Bot di follow-up basato sull'IA: redige messaggi di follow-up personalizzati dopo le riunioni, suggerisce i passaggi successivi per i potenziali clienti e prepara email di contatto sulla base delle conversazioni precedenti

Agente di qualificazione dei lead: esamina i lead in entrata, analizza le informazioni aziendali e i segnali di coinvolgimento e assegna la priorità ai potenziali clienti che hanno maggiori probabilità di convertirsi

Gestione delle obiezioni : analizza le trattative in fase di stallo, suggerisce controargomentazioni e strategie di re-engagement via email

Monitoraggio del ciclo di vendita: tiene traccia dei cambiamenti nell'attività di vendita, riepiloga le interazioni recenti con un potenziale cliente e avvisa i rappresentanti commerciali quando un'opportunità richiede attenzione

🠠 Curiosità: Nel 1966, ELIZA sconvolse il mondo come prima IA conversazionale. Creata al MIT, imitava una terapeuta in modo così convincente da consentire alla comunità degli utenti di condividere i loro segreti più intimi, dimostrando già decenni fa che le macchine potevano intrattenere conversazioni simili a quelle umane.

Perché i team commerciali hanno bisogno di agenti basati sull'IA

I rappresentanti commerciali perdono intere giornate in attività che non portano alla chiusura delle trattative. Comprendere questi specifici punti critici mostra esattamente perché gli agenti basati sull'IA sono fondamentali:

Le attività ripetitive rubano tempo prezioso alle vendite: ricercare informazioni sulle aziende, taggare manualmente i lead, formattare le note delle chiamate e programmare i follow-up sottraggono 2-3 ore al giorno alle attività che generano effettivamente ricavi. L'IA può portare a ricercare informazioni sulle aziende, taggare manualmente i lead, formattare le note delle chiamate e programmare i follow-up sottraggono 2-3 ore al giorno alle attività che generano effettivamente ricavi. L'IA può portare a un aumento del fatturato del 3-15% automatizzando tutto questo lavoro ripetitivo che rallenta i cicli di vendita

Il contesto va perso tra i vari strumenti: i tuoi dati di vendita sono sparsi tra diversi sistemi. Ad esempio, le richieste dei clienti nelle email, le registrazioni delle chiamate nelle piattaforme per riunioni, i dati dei clienti nei sistemi CRM, ecc. A causa di questa i tuoi dati di vendita sono sparsi tra diversi sistemi. Ad esempio, le richieste dei clienti nelle email, le registrazioni delle chiamate nelle piattaforme per riunioni, i dati dei clienti nei sistemi CRM, ecc. A causa di questa frammentazione del lavoro , i rappresentanti di vendita spesso faticano a mantenere una visione completa di ogni account

Pipeline sovraccariche: Duecento lead per addetto sembrano ottimi finché non ti rendi conto che l'80% non si converte mai. È quasi impossibile analizzare manualmente e dare priorità ai lead giusti su quella scala

Scarsa capacità di previsione: gli strumenti tradizionali gli strumenti tradizionali di automazione commerciale non offrono una visibilità in tempo reale sul comportamento degli acquirenti o sullo stato della pipeline, rendendo difficile prevedere le prestazioni future e prendere decisioni basate sui dati

Mancanza di copertura 24 ore su 24, 7 giorni su 7: I potenziali clienti interagiscono con le aziende a tutte le ore, mentre i rappresentanti commerciali umani possono rispondere solo durante l'orario di lavoro. Questo a volte porta a opportunità mancate e a potenziali clienti insoddisfatti

Contatti generici: personalizzare i contatti diventa più difficile man mano che l'elenco dei lead cresce. Non hai abbastanza tempo o informazioni sul contesto di ciascun potenziale cliente, il che significa che i tuoi messaggi sono generici o basati su modelli predefiniti

Gli agenti basati sull'IA non solo automatizzano le attività commerciali ripetitive, ma le eseguono tenendo conto del contesto completo. Sono in grado di coordinare i passaggi di consegne come farebbero gli esseri umani, offrire consigli personalizzati e funzionare continuamente in background per garantire che le tue operazioni commerciali siano sempre attive.

⭐ Bonus: I Super Agenti di ClickUp fungono da colleghi basati sull'intelligenza artificiale che operano direttamente all'interno dell'area di lavoro di ClickUp. Non sostituiscono i tuoi rappresentanti di vendita, ma si occupano delle attività amministrative manuali in modo che il tuo team possa concentrarsi sulla strategia e sulla vendita. Puoi interagire con i Super Agenti proprio come faresti con un collega: Assegna loro delle attività

@menzionateli nei documenti, nelle chat e nelle attività

Invia loro un messaggio diretto per delegare le attività di routine

Imposta pianificazioni e trigger (ad es. "Crea un report ogni venerdì") Grazie all'IA ambientale, funzionano 24 ore su 24, 7 giorni su 7, in background, senza aspettare che tu faccia loro una domanda. Utilizzano competenze reali come l'invio di email, l'aggiornamento delle attività nel CRM e il riassunto delle chiamate, il tutto mantenendo una memoria pari a quella umana. 🍒 La ciliegina sulla torta: non devi scrivere codice per creare Super Agenti personalizzati. Basta descrivere in parole semplici cosa deve fare l'agente e il nostro Super Agent Studio lo configurerà in pochi minuti! 🎥 Per ottenere ulteriori informazioni sulla creazione dei Super Agenti, guarda questo video:

📚 Leggi anche: In che modo i super agenti basati sull'IA aiutano i team commerciali a chiudere le trattative più rapidamente

Componenti chiave di un agente commerciale basato sull'IA

Dietro ogni agente commerciale IA efficace c'è un framework che definisce come esso comprenda le informazioni, prenda decisioni ed esegua le attività:

Persona: definisce il ruolo che l'agente svolge all'interno del processo commerciale e il modo in cui comunica. Ad esempio, un agente di vendita che agisce come un assistente SDR

Elaborazione della percezione/degli input: Consente all'agente di interpretare le informazioni in arrivo da diverse origini dati, quali dati CRM, email, trascrizioni di riunioni o attività dei potenziali clienti

Memoria e contesto: Aiuta a memorizzare i dettagli delle conversazioni a breve termine, la cronologia delle relazioni a lungo termine e gli eventi episodici (ad es. la lingua preferita del cliente)

Motore di pianificazione: suddivide obiettivi come "Prenotare una demo" in passaggi più piccoli, assicurando che l'agente segua una sequenza logica quando assiste nelle attività commerciali

Nucleo di ragionamento: i modelli di linguaggio di grandi dimensioni (LLM) forniscono l'intelligenza che consente all'agente di valutare diversi scenari, ragionare sulle attività, comprendere il linguaggio umano, riepilogare/riassumere le informazioni e produrre insight utilizzabili

Accesso agli strumenti: integrazioni predefinite e API personalizzate aiutano l'agente commerciale a stabilire una connessione con il tuo stack tecnologico esistente

Meccanismo di azione: offre agli agenti la possibilità di svolgere attività all'interno del flusso di lavoro, come pianificare riunioni, valutare i lead, redigere bozze di risposta alle email, ecc.

Limiti/restrizioni: sono i confini entro i quali opera ciascun agente. Garantiscono che l'agente segua le linee guida aziendali, eviti azioni rischiose e indirizzi le decisioni di grande importanza agli agenti umani

Ciclo di apprendimento: rappresenta il processo attraverso il quale l'agente apprende dai risultati, dai nuovi dati o dal feedback e perfeziona le proprie prestazioni

Formattazione dell'output: una volta che l'agente ha completato un'attività, i risultati devono essere presentati in modo che siano facilmente fruibili dai team di vendita

👀 Lo sapevi? Il Rolodex, introdotto nel 1956, è stato il primo vero CRM. Questo portaschede girevole aiutava i rappresentanti commerciali a gestire centinaia di contatti e territori senza dover affrontare il caos dei foglietti sparsi.

📚 Per saperne di più: Funzionalità essenziali del software di gestione commerciale per l'esito positivo

Come creare un agente IA per i team commerciali

È ora di passare all'azione!

Di seguito ti guidiamo attraverso cinque passaggi per creare agenti commerciali basati sull'IA senza scrivere una sola riga di codice.

⭐ Non mollare: ti mostreremo anche come utilizzare ClickUp in ogni passaggio per rendere questo processo ancora più semplice.

Passaggio 1: Definisci lo scopo e gli obiettivi

Dovresti essere in grado di rispondere alla domanda: Perché stai creando questo agente?

Si tratta di qualificare i lead in entrata, preparare demo personalizzate o dare seguito ai contatti in sospeso? Definisci esattamente quale problema dovrebbe risolvere.

🔔 Ricorda: le attività altamente strategiche, come la negoziazione di contratti complessi, richiedono sfumature umane che l'IA non è ancora in grado di replicare. Concentrati invece sulle attività commerciali ripetitive, prevedibili e che richiedono molto tempo. Una volta identificate, stabilisci obiettivi misurabili (ad esempio, ridurre il tempo di qualificazione da 30 minuti a 2 minuti per lead) in modo da sapere quando l'agente sta dando il proprio contributo.

📄 Documenta i flussi di lavoro ripetitivi e gli obiettivi degli agenti utilizzando ClickUp Docs

Raccogli tutti gli obiettivi, gli scopi e i piani dei tuoi agenti in un'unica piattaforma con ClickUp Docs

Quando inizi a creare più agenti IA — ad esempio uno per i riassunti delle riunioni, un altro per la ricerca di potenziali clienti e un terzo per le analisi della pipeline — diventa presto difficile tenere traccia dell'ambito di competenza di ciascun agente.

ClickUp Docs ti consente di acquisire chiaramente questi dettagli prima di creare qualsiasi automazione. Delinea gli agenti che desideri creare, definisci i flussi di lavoro che supportano e stabilisci la priorità su quali sviluppare per primi.

Puoi utilizzare una formattazione avanzata per rendere questi piani di facile consultazione, invitare i membri del team a suggerire miglioramenti in tempo reale e trasformare il testo direttamente in attività concrete durante l'esecuzione.

⭐ Bonus: Ecco una guida per principianti su come utilizzare l'IA nel settore commerciale.

Passaggio 2: Progettare l'architettura dell'agente

Una volta definiti i tuoi obiettivi, è il momento di descrivere il tuo agente di vendita basato sull'IA e definirne le funzioni. Inizia dal comportamento fondamentale dell'agente:

Quali attività gestirà dall'inizio alla fine?

Quali informazioni riceverà come input e come genererà i risultati?

📌 Ad esempio, se l'agente si occupa del follow-up delle riunioni, deve elaborare le trascrizioni delle chiamate, identificare i punti chiave della discussione e produrre riepiloghi/riassunti strutturati per il tuo CRM.

Successivamente, definisci la quantità di contesto e memoria che l'agente deve conservare. Specifica a quali strumenti può accedere, insieme alle autorizzazioni degli utenti necessarie per ciascuno di essi.

Pensa a come l'agente ragionerà nell'affrontare le attività: seguirà una sequenza rigida (Attività A > B > C) o si adatterà in base ai dati?

Infine, prendi in considerazione i sistemi multi-agente. Se ne implementi più di uno, decidi come si coordineranno tra loro.

✍ Pianifica visivamente la configurazione dei tuoi agenti IA utilizzando le lavagne online di ClickUp

Visualizza come funzionerà il tuo agente di vendita IA utilizzando le lavagne online di ClickUp

Le lavagne online di ClickUp offrono uno spazio illimitato per mappare la logica del tuo agente prima di iniziare a crearlo.

Puoi:

Usa diverse forme , come cerchi, rettangoli e altro, per rappresentare le diverse fasi del flusso di lavoro

Collegali con delle frecce per mostrare la sequenza delle attività

Aggiungi note adesive per annotare dettagli specifici come l'accesso agli strumenti, i formati di output e le linee guida

Inserisci il documento degli obiettivi (dal Passaggio 1) direttamente nella lavagna online per avere immediatamente il contesto

Poiché le lavagne online supportano la collaborazione in tempo reale, i responsabili commerciali, i team operativi e gli altri collaboratori possono esaminare insieme l'architettura e suggerire miglioramenti direttamente sulla tela.

Passaggio 3: Crea i componenti chiave del tuo agente commerciale

Qui è dove sviluppi l'agente in base al piano che hai appena delineato nel passaggio precedente.

Per iniziare, scegli un solido strumento di creazione di agenti IA senza codice. Questo strumento dovrebbe consentirti di progettare, personalizzare, testare e implementare agenti attraverso un'interfaccia intuitiva senza alcun onere tecnico.

ClickUp è la prima area di lavoro AI convergente al mondo in cui puoi creare agenti commerciali direttamente mentre svolgi il tuo lavoro quotidiano. Ciò ti fa risparmiare un sacco di tempo che altrimenti dovresti dedicare all'aggiunta di contesto, alla configurazione degli agenti e allo spostamento dei dati tra i vari strumenti.

Vediamo come funziona nella pratica:

Crea agenti IA senza codice: ClickUp Super Agents

I Super Agenti di ClickUp eliminano la complessità tipica della creazione di sistemi di IA. Invece di mettere insieme strumenti o addestrare modelli, puoi creare agenti utilizzando componenti di flusso di lavoro semplici e familiari per automatizzare il lavoro reale molto più velocemente.

Inizia con un obiettivo chiaroDefinisci cosa deve fare l'agente utilizzando istruzioni in linguaggio semplice nel generatore di agenti all'interno di ClickUp

Crea super agenti utilizzando istruzioni in linguaggio naturale in ClickUp

Perfeziona in modo collaborativo Lavora con il tuo team per migliorare il comportamento dell'agente (non è richiesta alcuna competenza in ML)

Usa il tuo spazio di lavoro esistente come stack I tuoi Super Agenti attingono a attività di ClickUp, documenti, chat e integrazioni come Slack o GitHub

Progetta il funzionamento Decidi come il tuo agente interagisce (tramite chat o attività), come avviene il flusso dei dati e come risponde nel tempo

Sfrutta i dati esistenti La tua area di lavoro contiene già il contesto: non è necessaria alcuna preparazione o etichetta separata dei dati.

Crea e perfeziona rapidamente Imposta istruzioni, trigger e condizioni, quindi migliora le prestazioni modificando i prompt in linguaggio naturale. Non è necessario addestrare nuovamente i modelli da zero

Prova in flussi di lavoro reali Verifica il comportamento degli agenti direttamente nell'area di lavoro e modificalo secondo necessità

Implementazione e gestione semplici Gli agenti funzionano in modo sicuro all'interno di ClickUp, con autorizzazioni integrate e controllo continuo

🤝 Testimonianza del cliente: Bell Direct dimostra che non è necessario un team tecnico per adottare in modo efficace gli IA Super Agents. Utilizzando ClickUp Super Agents, il team ha automatizzato l'intero flusso di lavoro di acquisizione e smistamento, dall'inizio alla fine, senza scrivere codice né aggiungere nuovi strumenti. 🌟 I risultati: Aumento del 20% dell'efficienza operativa, il che significa che più lavoro viene terminato in meno tempo con le stesse risorse

Capacità pari a quella di 2 dipendenti a tempo pieno ora disponibile per attività strategiche di alto valore

Oltre 800 email dei clienti smistate ogni giorno in tempo reale

Chiunque può iniziare a utilizzare gli agenti IA: non è necessario avere competenze di sviluppo. ClickUp ha reso semplicissimo configurare gli agenti e introdurre l'IA in modo graduale nel nostro modello operativo.

Chiunque può iniziare a utilizzare gli agenti IA: non è necessario avere competenze di sviluppo. ClickUp ha reso semplicissimo configurare gli agenti e introdurre l'IA in modo graduale nel nostro modello operativo.

La parte migliore dei Super Agenti di ClickUp?

Non devi inserire manualmente informazioni o contesto nei tuoi agenti durante lo sviluppo.

Questi agenti ereditano invece il contesto già presente nella tua area di lavoro: attività, documenti, chat, commenti, progetti, note delle riunioni e calendari.

Questa IA contestuale aggiorna continuamente la propria comprensione in tempo reale. Pertanto, quando compaiono nuove informazioni, come il riepilogo di una riunione aggiunto a un'attività o la fase di un affare aggiornato nella tua pipeline, l'IA ha immediatamente accesso a tali dati.

Ciò consente agli agenti di produrre risultati basati su informazioni in tempo reale anziché su dati obsoleti.

🔑 Punto chiave: Creare agenti basati sull'IA non deve essere complicato, ma richiede un approccio ponderato. Hai bisogno di progettare agenti personalizzati e specializzati per i tuoi flussi di lavoro?

🠠 Gestisci il contesto dell'area di lavoro e la memoria con ClickUp Brain

Dai priorità alle attività da svolgere direttamente dalla tua area di lavoro utilizzando le risposte contestuali di ClickUp Brain

ClickUp Brain è il livello di IA nativo integrato nella tua area di lavoro. Mette in connessione le tue attività, i tuoi documenti e le tue conoscenze, fornendo ai Super Agenti il contesto e le informazioni di cui hanno bisogno per operare in modo efficace.

I Super Agents si basano su questo livello, utilizzando quel contesto per comprendere cosa sta succedendo, prendere decisioni e agire all'interno dei tuoi flussi di lavoro.

📌 Esempio: il tuo agente di follow-up commerciale può esaminare le note di una chiamata di presentazione che hai concluso pochi minuti fa, combinarle con i dettagli del potenziale cliente provenienti dal tuo strumento CRM integrato e redigere un messaggio di follow-up personalizzato, il tutto in modo completamente autonomo.

In che modo ClickUp Brain si differenzia da ClickUp Super Agents

ClickUp Brain aiuta il tuo team a capire cosa sta succedendo e cosa fare dopo. Non esegue flussi di lavoro concatenati dall'inizio alla fine in modo autonomo come i Super Agenti. Piuttosto, fornisce supporto ai rappresentanti sul momento con le informazioni di cui hanno bisogno per svolgere il loro lavoro.

Risponde istantaneamente alle domande sulle trattative “Qual è lo stato di questa trattativa?” → Braun attinge da attività, note e azioni, mentre i Super Agenti intervengono di conseguenza

Riassume chiamate, email e aggiornamenti Brain è in grado di trasformare conversazioni sparse in chiari passaggi successivi, mentre i Super Agenti utilizzano queste informazioni organizzate per triggerare follow-up contestualizzati

Redige follow-up e proposte Brain genera email in base al contesto della trattativa; i Super Agenti possono inviare o pianificare le azioni

Evidenzia rischi e lacune Brain può segnalare le trattative in stallo o gli aggiornamenti mancanti. Super Agents può fare un passaggio in più e notificare o assegnare attività ai colleghi giusti affinché intervengano

Centralizza le conoscenze commerciali Attingendo alle informazioni relative a transazioni passate, documenti e playbook, Brain risponde alle domande dei rappresentanti in tempo reale. Gli agenti applicano tali conoscenze nei flussi di lavoro effettivi

📚 Per saperne di più: Presentazione di ClickUp Brain: la prima rete neurale IA per il lavoro

🎥 Bonus: Ecco alcuni dei migliori agenti IA per le attività commerciali e l'automazione del CRM 👇

⚙ Crea automazioni esattamente come desideri

Automatizza le attività ricorrenti legate alle vendite con ClickUp Automations e risparmia tempo

ClickUp Automations ti offre la flessibilità di ricorrere ad automazioni basate su regole per attività semplici, di routine e altamente prevedibili, come la modifica dei livelli di priorità delle attività.

Scegli dal nostro elenco predefinito di trigger, condizioni e azioni, oppure chatta con Brain per progettare un'automazione personalizzata. In entrambi i casi, ti aiutano a mettere in automatico le attività amministrative di routine senza dover configurare uno strumento di IA o un agente dedicato per ogni piccola attività, riducendo così la proliferazione dell'IA.

📚 Per saperne di più: Come utilizzare l'automazione dei flussi di lavoro basata sull'IA per aumentare la produttività

👀 Lo sapevi? ClickUp offre oltre 1000 integrazioni native per stabilire la connessione tra i tuoi agenti di vendita basati sull'IA e app esterne. Basta selezionare gli strumenti che utilizzi, attivarli/disattivarli e iniziare ad accedere ai tuoi dati all'istante. Collega gli agenti di vendita basati sull'IA a origini dati esterne utilizzando le integrazioni di ClickUp

Passaggio 4: Testa e perfeziona gli agenti

È importante testare gli agenti basati sull'IA prima di lanciarli su larga scala. Questo aiuta a verificare l'accuratezza dell'IA, la coerenza dei risultati e la stabilità complessiva della pipeline.

Puoi testare il tuo agente commerciale in diversi modi:

Metti alla prova l'agente in diversi scenari: fornisci all'agente vari input per vedere come risponde. Ad esempio, se si tratta di un agente per la gestione dei lead, sottoponigli un lead in entrata caldo rispetto a un caso di nurturing freddo. Verifica manualmente se il punteggio di qualificazione, la bozza dell'email e i passaggi successivi sono pertinenti per ciascuno scenario

Esegui test A/B su diverse versioni: crea due o tre varianti del tuo agente con istruzioni o formati di output leggermente diversi. Eseguile in parallelo per vedere quale versione produce risultati migliori prima di implementarla

Per valutare accuratamente le prestazioni, tieni d'occhio queste metriche relative agli agenti e al flusso di lavoro:

Tempo di risposta degli agenti

Tasso di errore

Miglioramento della velocità della pipeline

Tempo risparmiato per addetto

Aumento della conversione

Riduzione delle attività manuali

Infine, perfeziona i tuoi agenti di vendita basati sull'IA in base alle tue esigenze.

📊 Monitora le prestazioni degli agenti commerciali in tempo reale con i dashboard di ClickUp

Visualizza le prestazioni dei tuoi agenti commerciali basati sull'IA utilizzando i dashboard di ClickUp

I dashboard di ClickUp riuniscono i dati relativi agli agenti e alle vendite in un'unica vista in tempo reale, così puoi individuare i problemi di performance o i successi non appena si verificano, senza dover setacciare i report.

Usa le schede drag-and-drop, come grafici a torta, grafici a linee e tabelle, per visualizzare i tuoi KPI esattamente come desideri.

I filtri integrati rendono il tutto ancora più preciso. Non è necessario creare dashboard separate per ogni ruolo. Basta invece creare una dashboard principale e utilizzare i filtri per visualizzare le metriche che contano di più per te.

Monitora, valuta e migliora continuamente il tuo ClickUp Agent monitorandolo tramite le AI Cards nelle dashboard di ClickUp

Fai un passo avanti con le AI Cards basate su ClickUp Brain. Si tratta di widget dinamici che analizzano i dati della tua dashboard in tempo reale.

Ad esempio, puoi utilizzare una scheda IA per leggere automaticamente i dati della tua dashboard (come i tempi di risposta degli agenti) e suggerire tre modi per migliorarli.

📮 ClickUp Insight: Il 30% delle persone afferma che la maggiore frustrazione nei confronti degli agenti IA è che sembrano sicuri di sé ma commettono errori. Questo accade solitamente perché la maggior parte degli agenti lavora in modo isolato. Rispondono a un singolo prompt senza sapere come ti piace fare le cose, come lavori o quali sono i tuoi processi preferiti. I Super Agenti funzionano in modo diverso. Operano con un contesto al 100% ricavato direttamente dalle tue attività, dai tuoi documenti, dalle chat, dalle riunioni e dagli aggiornamenti in tempo reale. Inoltre, conservano nel tempo la memoria recente, quella basata sulle preferenze e persino quella episodica. Ed è proprio questo che trasforma un agente da un semplice indovino sicuro di sé in un collaboratore proattivo in grado di stare al passo con l'evoluzione del lavoro.

Passaggio 5: Implementazione in tutti i team

Infine, implementa l'agente commerciale affinché si occupi del lavoro quotidiano ripetitivo.

Presta attenzione a come i rappresentanti commerciali interagiscono con esso. L'adozione precoce spesso rivela piccole lacune che non erano emerse durante i test.

Raccogli questo feedback durante la prima fase di implementazione per perfezionare l'agente prima di estenderlo a tutta l'organizzazione.

Fornire una formazione adeguata alla forza commerciale è altrettanto importante. I rappresentanti commerciali devono sapere di cosa è responsabile l'agente, di quali input ha bisogno e quando devono affidarsi ad esso piuttosto che gestire un'attività autonomamente.

Una guida chiara previene aspettative irrealistiche e garantisce un passaggio di consegne fluido tra IA e esseri umani.

🧠 Curiosità: I Tupperware party hanno preso piede negli anni '40, quando Brownie Wise iniziò a organizzare dimostrazioni in cucina per le casalinghe. Vendendo contenitori di plastica da persona a persona, ha creato un modello di vendita diretta che ha dato potere alle donne imprenditrici molto prima che le carriere commerciali diventassero comuni.

Le funzionalità di IA di ClickUp per i team commerciali

I team commerciali moderni devono gestire una quantità enorme di informazioni.

Anziché fungere da strumento di IA autonomo, ClickUp Brain gestisce questa complessità integrando l'intelligenza artificiale direttamente nel tuo spazio di lavoro.

Si integra con attività, documenti, chat, dashboard e app collegate per aiutarti a trovare informazioni, redigere comunicazioni, riepilogare conversazioni e ricavare approfondimenti dai tuoi dati.

Vediamo come:

Connettiti ed effettua ricerche in tutta l'area di lavoro

Usa ClickUp AI Enterprise Search per avere le informazioni sull'area di lavoro a portata di mano

La capacità di un addetto commerciale di individuare il contesto giusto in pochi secondi può fare un'enorme differenza nel coinvolgere i potenziali clienti e migliorare la produttività quotidiana.

ClickUp AI Enterprise Search ti consente di recuperare informazioni da tutto il tuo spazio di lavoro semplicemente descrivendo ciò che desideri.

Non c'è bisogno di rovistare tra le cartelle o perdere tempo a ricordare dove hai salvato un file. Basta digitare la tua query nella barra di ricerca. Ad esempio, "Trova le note dell'ultima chiamata con Acme Corp" o "Mostrami i documenti relativi alla proposta di prezzi per le aziende."

L'IA analizza l'intero spazio di lavoro e le app collegate per mostrare immediatamente i risultati più rilevanti.

Crea email e risorse commerciali più velocemente

Usa ClickUp Brain per scrivere email 100% contestuali

Usa ClickUp Brain per aiutare il tuo team commerciale a creare contenuti in tre aree principali: Documenti, Attività e Chat, oltre a standardizzarli con prompt salvati e modelli.

Ad esempio, usa Brain direttamente all'interno di un documento per redigere email, riepilogare i contenuti e trasformare le note in elementi concreti. Brain è in grado di interagire con l'intero contesto del documento, garantendo così coerenza di stile e posizione tra le diverse sezioni.

È particolarmente utile per creare brochure commerciali e sequenze di email.

Se il tuo team ha note disordinate, trascrizioni o elenchi puntati, Brain è perfetto per convertirli in risultati commerciali strutturati.

👉🏼 Prompt da utilizzare:

“Riassumi i punti critici del cliente, i risultati desiderati, gli strumenti attuali e le metriche di esito positivo dalle note sopra riportate.”

“Crea una descrizione del ROI e 5 punti di prova che posso utilizzare in un'email di follow-up.”

“Scrivi un'email di follow-up che riassuma i loro 3 principali punti critici, confermi i prossimi passaggi e proponga degli orari.”

Questo mappa bene il modo in cui Brain è in grado di riassumere e generare azioni da intraprendere a partire dai contenuti esistenti.

Inoltre, il tuo team non dovrà passare tutto il tempo su Docs. Gli strumenti di scrittura di Brain funzionano ovunque. ClickUp accetta testo (descrizione delle attività, commenti, chat, ecc.).

🎯 Ottimi utilizzi commerciali:

Scrivi e perfeziona le bozze delle email nei commenti alle attività

Migliora la chiarezza e il tono (più sicuro, più conciso, più autorevole)

Traduci o localizza le sequenze di outbound

📚 Per saperne di più: Come utilizzare l'IA nel content marketing

Trascrivi e riepiloga le riunioni ovunque ti trovi

Registra ogni dettaglio delle riunioni senza sforzo con Notetaker di ClickUp

L'AI Notetaker di ClickUp si collega automaticamente alle tue chiamate su Zoom, Google Meet o Teams per registrare, trascrivere e riassumere le discussioni. Al termine della chiamata, genera un riepilogo/riassunto immediato che evidenzia i rischi, le decisioni chiave e i passaggi successivi.

Estrae persino gli elementi da intraprendere e li trasforma in attività assegnate alla persona giusta, senza che tu debba muovere un dito.

Accedi ai principali modelli di IA generativa in un unico posto

Utilizza più modelli di IA da un'unica interfaccia in ClickUp Brain o nell'app desktop Brain MAX

ClickUp Brain MAX è la tua super app AI desktop che riunisce i migliori modelli di IA — ChatGPT, Claude, Gemini, oltre al Brain contestuale di ClickUp — in un unico spazio senza intoppi.

Ciò consente ai team di vendita di scegliere il modello più adatto al compito: usa Claude per l'analisi di mercato, Gemini per personalizzare le email e ChatGPT per ideare guide di coaching commerciale. Non è necessario gestire più accessi o sottoscrizioni; tutto funziona tramite il tuo account ClickUp.

Parla per digitare e lavora 400 volte più velocemente

Per i professionisti commerciali che trascorrono gran parte della giornata in riunioni o in viaggio, la funzione Talk-to-Text di Brain MAX funziona alla grande. Invece di digitare note o email, basta parlare ad alta voce e l'IA trasforma la tua voce in un testo ben scritto.

I rappresentanti possono dettare le sequenze di contatto mentre camminano, registrare aggiornamenti senza usare le mani o eseguire prompt vocali come “Trova opportunità in stallo del primo trimestre”, risparmiando ore ogni settimana.

🧠 Curiosità: Gli antichi babilonesi, intorno al 1750 a.C., incisero i primi contratti commerciali al mondo su tavolette di argilla. Gli acquirenti si impegnavano a pagare merci come orzo o bestiame, mentre i testimoni ratificavano il contratto apponendo i propri sigilli.

Agenti IA di ClickUp AI vs. piattaforme di agenti IA di terze parti

Ecco come ClickUp AI Agents si posiziona rispetto ai tipici strumenti di agenti di vendita basati sull'IA di terze parti:

Funzionalità ClickUp Brain Piattaforme di agenti IA di terze parti Integrazione nativa nell'area di lavoro Integrati direttamente nell'area di lavoro, in modo che gli agenti IA possano accedere ai dati di vendita in tempo reale Di solito ti connetti alla tua area di lavoro tramite API personalizzate e sincronizzazione manuale Consapevolezza del contesto È in grado di leggere e fare riferimento a attività, documenti, commenti e attività dell'area di lavoro per generare risposte nel contesto aziendale reale Si basa su caricamenti manuali; il contesto è spesso limitato a ciò che importi esplicitamente; non tiene conto delle sfumature della cronologia delle aree di lavoro Creazione senza codice Gli agenti IA e i flussi di lavoro possono essere creati direttamente all'interno dell'area di lavoro utilizzando prompt in linguaggio naturale, senza bisogno di scrivere codice Sono disponibili strumenti di creazione visiva, ma spesso è necessario scrivere codice per logiche avanzate o integrazioni commerciali personalizzate Strumenti di project management integrati Include attività, dashboard, lavagne online e reportistica personalizzati per le pipeline commerciali, il tutto potenziato dall'IA in un'unica app Si concentra esclusivamente sugli agenti; hai comunque bisogno di un software di gestione dei progetti separato, il che crea una proliferazione di strumenti e cambi di contesto Modello di prezzi Incluso nei piani ClickUp con crediti di utilizzo; si adatta alle dimensioni della tua area di lavoro senza costi aggiuntivi per agente Spesso la sottoscrizione per agente o per volume di attività, oltre ai costi di configurazione, incidono in modo significativo sui team commerciali che gestiscono più flussi di lavoro

🌟 L'agente certificato di ClickUp ha ottenuto un punteggio di 96 su 100 in un benchmark diretto sui piani di progetto pronti per l'esecuzione. Il concorrente più vicino ha raggiunto quota 61, mentre la maggior parte degli altri è rimasta ferma tra i 40 e i 50. Gli agenti certificati ClickUp sono creati, rigorosamente testati e gestiti per te dagli esperti di ClickUp AI. Puoi sceglierli tramite uno dei due pacchetti: Acquistato per agente : include manutenzione continua, supporto prioritario per una risoluzione più rapida e crediti illimitati.

ClickUp Accelerator : Puoi acquistare un pacchetto di Super Agenti progettato e realizzato dai nostri esperti. Ad esempio, un pacchetto di Super Agenti dedicati alla project management o ai prodotti e all'ingegneria Puoi acquistare un pacchetto di Super Agenti progettato e realizzato dai nostri esperti. Ad esempio, un pacchetto di Super Agenti dedicati alla project management o ai prodotti e all'ingegneria

I vantaggi degli agenti commerciali basati sull'IA

🧠 Curiosità: i venditori che utilizzano efficacemente l'IA per la ricerca di potenziali clienti hanno una probabilità 3,7 volte maggiore di raggiungere i propri obiettivi commerciali

Ecco come i team commerciali traggono vantaggio dagli agenti basati sull'IA:

Recupera tempo da dedicare a conversazioni di alto valore: spesso i rappresentanti sprecano intere mattinate nell'inserimento dati, nella ricerca e nella pianificazione delle riunioni. Gli agenti basati sull'IA gestiscono queste attività ripetitive, consentendo ai venditori di concentrarsi sulla costruzione delle relazioni con i clienti.

Offre un approccio personalizzato su larga scala: gli agenti analizzano la cronologia e il comportamento di ciascun potenziale cliente per creare messaggi personalizzati e diretti, che aumentano significativamente i tassi di risposta. Gartner prevede che gli agenti analizzano la cronologia e il comportamento di ciascun potenziale cliente per creare messaggi personalizzati e diretti, che aumentano significativamente i tassi di risposta. Gartner prevede che il 30% dei messaggi in uscita dalle grandi organizzazioni sia ora generato in modo sintetico ma contestualizzato, portando a tassi di risposta e conversione più elevati

Migliore preparazione prima delle chiamate ai clienti: raccogliendo e riassumendo le informazioni sugli account, gli agenti IA garantiscono che i rappresentanti e i product manager arrivino alle riunioni con una comprensione approfondita del contesto e punti di discussione chiari

Riduce gli errori nella gestione delle trattative: gli agenti seguono procedure standardizzate per il passaggio di consegne, gli aggiornamenti e gli escalation, garantendo la coerenza lungo l'intero percorso di vendita

Mantiene lo slancio in tutti i fusi orari: mentre i rappresentanti sono offline, gli agenti continuano a coltivare i potenziali clienti, inviare follow-up e qualificare i lead in entrata 24 ore su 24, 7 giorni su 7

📚 Per saperne di più: I migliori strumenti di produttività basati sull'IA da provare

Errori comuni nell'implementazione degli agenti commerciali basati sull'IA

Prima di concludere, esaminiamo rapidamente alcuni errori comuni che i team commerciali spesso commettono quando creano agenti di vendita basati sull'IA (e come risolverli):

Errore comune Soluzione Cercate di effettuare l'automazione delle decisioni strategiche commerciali Concentra gli agenti IA sulle attività operative piuttosto che su quelle strategiche. Attività come le trattative sui prezzi, le strategie di vendita complesse o la gestione delle relazioni dovrebbero rimanere di competenza umana Complicare eccessivamente il primo agente Inizia con un flusso di lavoro semplice e espandilo gradualmente. Creare prima un agente più piccolo e mirato rende più facile testarlo, perfezionarlo e ampliarlo in seguito Saltare la fase di test Metti alla prova l'agente in diversi scenari e situazioni commerciali reali prima di implementarlo su larga scala. I test aiutano a individuare tempestivamente eventuali lacune nelle istruzioni, nel contesto o nei risultati Considerare l'agente come una configurazione una tantum Continua a perfezionare l'agente sulla base del feedback e dei dati sulle prestazioni. L'aggiornamento dei prompt, dei flussi di lavoro e delle integrazioni aiuta l'agente a rimanere in linea con i processi commerciali in continua evoluzione

Crea agenti di vendita basati sull'IA senza codice con ClickUp

Per quanto potenti siano gli agenti commerciali basati sull'IA, sono incredibilmente facili da creare con la piattaforma giusta.

ClickUp utilizza una profonda integrazione con l'area di lavoro e l'IA contestuale per rendere lo sviluppo degli agenti un gioco da ragazzi, senza dover sviluppare soluzioni di codice personalizzate.

Basta chattare con il generatore di Super Agent in linguaggio naturale su ClickUp e fare riferimento ai dati della tua area di lavoro per descrivere come desideri che l'agente si comporti. Il generatore si occuperà dell'intera parte tecnica al posto tuo.

Sei pronto a far crescere le tue vendite commerciali? Iscriviti oggi stesso a ClickUp e inizia a creare il tuo primo agente commerciale basato sull'IA.

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Domande frequenti (FAQ)

Gli agenti basati sull'IA automatizzano l'intero ciclo di vendita, dalla ricerca di potenziali clienti e dalla qualificazione dei lead alla prenotazione di riunioni e al riassunto delle chiamate. Agiscono come assistenti autonomi che gestiscono il lavoro ripetitivo, consentendo ai rappresentanti di concentrarsi esclusivamente sulla chiusura di contratti di alto valore.

I processi e gli agenti IA implementati utilizzando strumenti tradizionali di automazione delle vendite sono spesso rigidi, limitati nella portata e richiedono connessioni manuali a database o strumenti esterni. ClickUp Brain, invece, è altamente contestuale. Comprende i dati del tuo spazio di lavoro, ricorda le interazioni passate e utilizza il ragionamento per prendere decisioni dinamiche, adattandosi in tempo reale al flusso di lavoro di vendita in continua evoluzione.

Niente affatto. Con ClickUp, puoi creare agenti personalizzati utilizzando un linguaggio semplice. Basta descrivere le attività, il profilo e gli obiettivi che desideri che l'agente gestisca, e la piattaforma si occuperà della configurazione tecnica al posto tuo.

ClickUp Brain offre un'unica interfaccia per accedere a modelli all'avanguardia come ChatGPT, Claude e Gemini. Inoltre, oltre 1.000 integrazioni native ti consentono di effettuare la connessione diretta dei tuoi agenti a CRM come HubSpot e Salesforce e a strumenti di comunicazione come Slack.

Gli agenti IA monitorano l'attività commerciale 24 ore su 24, 7 giorni su 7, triggerando follow-up personalizzati nel momento in cui un potenziale cliente mostra interesse. Inoltre, analizzano lo stato della pipeline per avvisare i rappresentanti in caso di trattative in stallo, assicurandoti di non perdere nemmeno una singola opportunità a causa di un tempismo sbagliato.