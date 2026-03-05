Gestione della pipeline con l'IA: come ho creato un ClickUp Super Agent per riparare una pipeline di servizi che perdeva

Se la tua attività di servizi sta perdendo clienti, il problema potrebbe essere minore e molto più facile da risolvere di quanto pensi.

Un potenziale cliente potrebbe aspettare troppo a lungo una risposta. Un lavoro potrebbe essere in fase di stallo mentre tutti aspettano i pezzi. Un cliente potrebbe essere frustrato perché nessuno lo ha aggiornato in una settimana.

Ecco perché gli strumenti di gestione della pipeline basati sull'IA stanno attirando sempre più attenzione. Quando un agente IA è in grado di monitorare continuamente una pipeline, attraverso il monitoraggio dei lavori in ritardo, delle attività in stallo e dei clienti insoddisfatti, può individuare i rischi prima che questi si trasformino in problemi di reputazione (e di fatturato).

Ma gli agenti IA funzionano bene solo quando sono basati sui flussi di lavoro reali già utilizzati dal tuo team.

Quindi, invece di chiederti "Che tipo di agente IA dovrei creare?", ti suggerisco di iniziare con una domanda diversa: dove si trovano già le perdite nella pipeline?

In questo articolo ti guiderò attraverso un esempio reale:

Un client fittizio, Ben the Builder, la cui pipeline di servizi sta silenziosamente perdendo entrate e fiducia.

Super Agente Project Recovery Coach Come ho utilizzato la sua configurazione ClickUp esistente come base per un

I modi specifici in cui l'agente controlla la sua pipeline, segnala i rischi e lo spinge verso il passaggio successivo giusto ogni giorno.

Nessuna di queste operazioni ha richiesto una struttura IA troppo complessa, ma solo l'area di lavoro IA convergente di ClickUp e un ClickUp Super Agent. Tuttavia, questo ha cambiato completamente il modo in cui Ben vede il suo lavoro e la sua affidabilità nei confronti dei clienti.

Chi sono: Sistemi, assistenza clienti e ClickUp Super Agents

Sono Anna Bullock, cofondatrice di ABX2 Agency. Sono una stratega creativa, project manager e pensatrice sistemica, nonché la tua mamma aziendale quando hai bisogno di chiarezza e attenzione.

Attraverso la consulenza, i contenuti e lo sviluppo di aree di lavoro online, aiuto le persone ambiziose a:

Trasforma le idee in azioni

Crea sistemi di supporto per il loro lavoro

Fai crescere le aziende che si adattano davvero alla loro vita

Negli ultimi anni, ciò ha significato aiutare molti costruttori, professionisti dei servizi e piccoli team a utilizzare ClickUp non solo come elenco di cose da fare, ma come colonna portante delle loro operazioni.

Quando sono arrivati i Super Agenti di ClickUp, non volevo aggiungere l'IA a un sistema disordinato. Volevo:

Agenti che si adattano direttamente ai processi reali già utilizzati dai team

Automazioni che hanno ridotto gli attriti invece di aggiungere ulteriori schede e reportistica manuale

Un modo per i titolari di ottenere visibilità senza dover sollecitare il proprio team per avere aggiornamenti tutto il giorno.

La "pipeline che perde" di Ben the Builder era il terreno di gioco perfetto per costruirlo.

🦄 Non conosci ClickUp o i Super Agenti? I ClickUp Super Agents sono assistenti basati sull'IA all'interno di ClickUp che aiutano a gestire automaticamente il lavoro. Invece di aspettare istruzioni, possono osservare il tuo spazio di lavoro, capire cosa sta succedendo tra attività, documenti e chat e consigliare i passaggi successivi. Puoi assegnare loro un ruolo specifico, come monitorare una pipeline commerciale, riepilogare il feedback dei clienti o evidenziare le priorità quotidiane. 🎥 Guarda questo video per ottenere ulteriori informazioni:

Il vero problema: una pipeline commerciale piena di perdite silenziose

Prima di creare l'agente, sono entrato nell'area di lavoro di ClickUp di Ben e ho posto una semplice domanda:

Dove si sta già svolgendo il lavoro e dove l'esperienza sta fallendo?

Ben non è nuovo a ClickUp. La sua area di lavoro include già un Ben's Building Yard Space dove vengono gestite le richieste in arrivo e i lavori attivi. Dispone anche di un dashboard di monitoraggio e di un'area marketing per la comunicazione con i clienti.

Quindi non si trattava di una tabula rasa.

Ma una volta che ho iniziato ad approfondire le attività, le falle nella pipeline sono diventate evidenti:

Alcuni potenziali clienti erano stati indirizzati all'ex apprendista di Ben, Leo.

Altri sono rimasti semplicemente inattivi più a lungo di quanto avrebbero dovuto.

I clienti in attesa dei ricambi erano sempre più frustrati perché nessuno li aveva aggiornati, anche se il ritardo era già noto internamente.

Poi c'erano le riparazioni in corso

A prima vista, tutto sembrava a posto, ma piccoli dettagli, come note di lavoro incomplete o indirizzi imprecisi, potevano facilmente far slittare le visite imminenti nella categoria delle visite scadute.

🚩E il segnale di allarme più importante? Le richieste non revisionate.

I clienti inviavano ticket dal sito web dicendo: "Ehi Ben, puoi risolvere questo problema?", ma alcune di quelle richieste non erano nemmeno state aperte.

Quando ho filtrato l'area di lavoro in base alle date di scadenza, il modello è diventato chiaro:

Alcune attività erano in ritardo di giorni o settimane

Altri avevano scadenze imminenti con scarsa attività recente

Diversi progetti a lungo termine non erano ancora urgenti, ma sarebbero diventati emergenze se nessuno fosse intervenuto.

💡 Suggerimento professionale: ClickUp Brain è l'assistente IA integrato in ClickUp che comprende il contesto dell'intero spazio di lavoro: attività, documenti, chat e commenti. Invece di scansionare manualmente gli elenchi, puoi porre domande come "Quali lavori in questo spazio sono in ritardo o a rischio?" e analizzerà l'attività, le date di scadenza e gli aggiornamenti per individuare immediatamente i lavori in stallo. Segna gli account ad alto rischio nella tua pipeline con ClickUp Brain.

C'era semplicemente troppo lavoro da svolgere su troppe attività perché una sola persona potesse tenerle costantemente sotto controllo.

È proprio qui che la gestione della pipeline tramite IA diventa potente.

Invece di chiedere a una persona di esaminare manualmente decine di lavori ogni giorno, puoi assegnare tale responsabilità a un agente IA il cui compito è semplicemente quello di monitorare la pipeline ed evidenziare ciò che richiede attenzione.

🧠 Curiosità: il 12% degli intervistati nel sondaggio di ClickUp afferma che gli agenti IA sono difficili da configurare o collegare ai propri strumenti, mentre un altro 13% sostiene che siano necessari troppi passaggi solo per eseguire operazioni semplici con gli agenti.

La soluzione: progettare un agente di gestione della pipeline commerciale basato sull'IA in ClickUp

Una volta capito dove si trovavano le falle nella pipeline, ho iniziato a creare il Super Agent.

A partire dalla scheda IA

Per creare il progetto Recovery Coach di Ben, ho:

Vai alla scheda IA nella barra di navigazione a sinistra. Cliccato Crea Super Agent Abbiamo dato loro una missione semplice, direttamente collegata al nostro servizio principale: la pipeline dello spazio.

Il builder si è occupato del resto: suggerendo funzionalità, ponendo domande di follow-up e proponendo come interagire con le attività nell'area di lavoro di Ben.

Non ho dovuto indovinare cosa fosse possibile fare. Poiché il costruttore conosce il suo ambiente ClickUp, è stato in grado di rispondere a domande come:

Questo agente può aggiornare questi campi personalizzati?

Può accedere a questo spazio o a questi elenchi?

Quali strumenti può utilizzare per agire concretamente, non solo per riepilogare/riassumere?

Invece di scrivere lunghi prompt o indicazioni complicate, il builder mi ha aiutato a coordinare l'agente con un ruolo chiaro:

Sei il mio esperto commerciale e di customer experience. Tengo traccia di tutti i miei progetti in arrivo e attivi nello spazio Ben's Building Yard e vorrei che utilizzassi le informazioni lì contenute per aiutarmi a rimettere in carreggiata i progetti.

Nessun prompt di dieci paragrafi. Nessuna frase magica. Solo:

Chi è l'agente (esperto commerciale e di customer experience)

Dove dovrebbe guardare (Ben's Building Space)

Quale risultato ci interessa (riportare i progetti in carreggiata)

Da lì, l'Agent builder ha fatto qualcosa che mi piace molto: ha chiesto chiarimenti.

Insieme, abbiamo perfezionato il lavoro in modo che l'agente potesse:

Aggiorna i campi relativi allo stato di salute e al sentiment : ad esempio, modifica un campo relativo alla soddisfazione o al fattore B quando un lavoro sembra a rischio o un client è chiaramente insoddisfatto.

Individua i clienti entusiasti e le opportunità di testimonianza : quando vede lavori contrassegnati come "entusiasti" o con ottimi risultati, dovrebbe inviare un promemoria per ricordarci di contattare i clienti per ottenere testimonianze.

Tagga Ben e me con i prossimi passaggi consigliati : ogni volta che un'attività è in ritardo o non registra attività da più di tre giorni, è necessario: evidenziare il rischio e suggerire una mossa pratica da compiere (contattare il cliente, aggiornarlo, verificare i tempi di consegna dei componenti, ecc. )

Alla fine di questa conversazione, avevamo definito chiaramente il ruolo dell'agente di gestione della pipeline IA: Ben, il coach per il recupero dei progetti del costruttore. Invece di essere un assistente IA generico, l'agente aveva ora una missione specifica: monitorare la pipeline dei servizi e raccomandare azioni che proteggessero l'esperienza del cliente.

Insegnare all'agente la tua pipeline: conoscenza, memoria ed email

Un Super Agent è utile solo nella misura in cui comprende il contesto.

Per il flusso di lavoro di Ben, ciò significava dare all'agente accesso a tre tipi di informazioni:

Innanzitutto, l' area di lavoro stessa . L'agente doveva comprendere lo spazio in cui Ben gestisce i lavori, insieme agli elenchi e ai dashboard che rappresentano la sua pipeline di servizi.

In secondo luogo, abbiamo aggiunto memoria e documentazione . Queste includevano elenchi di clienti, note sui fornitori e alcune semplici regole relative a sconti e pacchetti di servizi.

Infine, abbiamo effettuato la connessione dell'accesso alla posta elettronica tramite un account Gmail in modo che l'agente potesse redigere le risposte ai clienti e i follow-up dei fornitori.

Ho anche trattato l'agente come un membro junior del team e ho configurato preferenze e linee guida, come ad esempio:

Quali modelli di email è consentito utilizzare

Quando deve chiedere la mia approvazione prima di inviare

Quando è consentito inviare automaticamente un modello preapprovato in base a determinati valori di campo

Poiché tutto risiede all'interno di ClickUp (attività, documenti e comunicazioni), l'agente può leggere il contesto in un unico posto e agire in un altro. Ad esempio, potrebbe rilevare un ritardo in un'attività e suggerire immediatamente un aggiornamento via email per il cliente.

Questo è uno dei vantaggi di una converged AI area di lavoro. Quando attività, conversazioni e documentazione coesistono, l'IA è in grado di comprendere il contesto completo invece di fare supposizioni basate su frammenti.

📮 ClickUp Insight: il 19% delle persone afferma di volere che gli agenti IA aiutino a gestire i flussi di lavoro dei progetti. Ma un flusso di lavoro di project management non è esattamente una lista di controllo. È un sistema dinamico di compromessi, passaggi di consegne e priorità mutevoli, in cui il piano di ieri raramente riflette la realtà di oggi. I Super Agenti di ClickUp sono progettati per rispondere allo stato del tuo lavoro, non solo alle istruzioni. Eseguono il lavoro secondo i programmi da te definiti e ascoltano i trigger come le domande poste, le nuove attività create o i moduli inviati, e possono segnalare in modo proattivo eventuali problemi!

📚 Per saperne di più: Come la convergenza dell'IA risolve il problema della proliferazione del lavoro

Utilizzo dell'agente come assistente di gestione della pipeline IA

Una volta configurato il Project Recovery Coach, Ben ha iniziato a interagire con l'agente come se fosse un compagno di squadra.

Lasciare che sia l'agente a pianificare la giornata

In una chat diretta con l'agente, Ben poteva mantenere le cose semplici come:

Ciao, sono Ben. Questa è la mia azienda. Puoi consigliarmi le prime dieci persone che dovrei contattare oggi?

Ciao, sono Ben. Questa è la mia azienda. Puoi consigliarmi le prime dieci persone che dovrei contattare oggi?

Lavori in ritardo o a rischio che potrebbero causare frustrazione nei clienti

Opportunità di alto valore in cui un controllo potrebbe salvare una relazione

Clienti entusiasti che dovremmo contattare oggi stesso per ottenere delle testimonianze

Invece di fissare un lungo elenco di attività, Ben riceve un elenco di azioni selezionate.

Formazione dell'agente sul lavoro effettivo

L'altro modo in cui collaboriamo con l'agente è direttamente nelle attività.

Immagina che apriamo un lavoro in attesa di parti. Il fornitore è noto per i ritardi e vogliamo che l'agente lo tenga presente.

Posso taggare l'agente e dire:

@Project Recovery Coach, il fornitore in questo caso è Influx, che spesso subisce ritardi. Ogni volta che vedi un'attività passare allo stato "in attesa di componenti", chiedimi chi è il fornitore e tienilo presente quando consigli i passaggi successivi.

@Project Recovery Coach, il fornitore in questo caso è Influx, che spesso subisce ritardi. Ogni volta che vedi un'attività passare allo stato "in attesa di componenti", chiedimi chi è il fornitore e tienilo presente quando consigli i passaggi successivi.

Data la nuova conoscenza del dominio da parte dell'agente (Influx è lento)

Definizione di una piccola regola per i follow-up futuri

Incorporato proprio dove si svolge il lavoro

Non devo stare seduto ad aspettare la risposta. Quando arriva, l'aggiornamento viene inviato alla mia finestra In arrivo di ClickUp, dove posso recuperarlo quando sono pronto.

📌 In un esempio, la risposta dell'agente era simile a questa:

"Grazie per l'avviso. Ho notato che Influx spesso è in ritardo. Chiedi al fornitore una stima chiara dei tempi di consegna, quindi aggiorna il cliente. Vuoi una bozza di email per questo?"

"Grazie per l'avviso. Ho notato che Influx spesso è in ritardo. Chiedi al fornitore una stima chiara dei tempi di consegna, quindi aggiorna il cliente. Vuoi una bozza di email per questo?"

Da qui, posso dire:

"Sì, per favore, dammi gli script."

Inoltre, è in grado di generare:

Una richiesta di ETA cortese al fornitore

Un aggiornamento trasparente personalizzato per il cliente

Un promemoria di follow-up, per non perdere di nuovo traccia.

Tutto questo senza che Ben debba scavare tra vecchie email o passare da uno strumento all'altro.

Questo tipo di apprendimento contestuale fa sentire l'agente meno come uno strumento e più come un assistente operativo junior.

📚 Leggi anche: Trasformazione dell'IA ambientale

Cosa è cambiato quando un agente IA ha iniziato a monitorare la pipeline

Il Project Recovery Coach non fa nulla di eclatante.

Non chiude automaticamente le trattative né ricostruisce il CRM di Ben.

Ma fa qualcosa di incredibilmente prezioso: osserva continuamente la pipeline e mette in evidenza ciò che conta, così Ben sa cosa fare dopo.

Dopo aver implementato il progetto Recovery Coach di Ben, alcune cose sono cambiate:

I lavori a rischio sono emersi prima. Ben ha individuato i problemi non appena le attività sono state completate in ritardo o sono rimaste in sospeso.

I ritardi nelle consegne dei ricambi non sono più una sorpresa. L'agente ci ha spinto a chiedere i tempi di consegna previsti e a comunicare in modo proattivo con i clienti.

I clienti soddisfatti si sono trasformati in testimonianze reali. Abbiamo ricevuto un flusso costante di prompt per richiedere recensioni mentre l'esperienza era ancora fresca.

Il carico mentale di Ben è diminuito. Non doveva più tenere a mente l'intera pipeline; l'agente ha assunto il controllo della vigilanza.

👀 Lo sapevi? I team commerciali che utilizzano l'IA hanno una probabilità 1,3 volte maggiore di registrare una crescita del fatturato.

Come creare il tuo agente di gestione della pipeline commerciale basato sull'IA

Se stai guardando l'area di lavoro di ClickUp e pensi: "So che dovrei usare i Super Agents, ma non so da dove cominciare", ecco lo schema che ti consiglio:

Scegli un processo inefficiente : pipeline commerciale, fornitura di servizi, onboarding, rinnovi: scegli un unico flusso in cui gli errori possono causare danni significativi.

Trova le falle nel tuo spazio esistente : controlla le attività scadute, i ticket in sospeso e i punti in cui i clienti sono in attesa.

Definisci un ruolo semplice per il tuo Super Agent : per Ben, era un esperto commerciale e di customer experience concentrato sul riportare i progetti in carreggiata.

Indica dove risiedere : indirizzalo verso uno spazio specifico o un insieme di elenchi (come Ben's Building Yard) e collega le conoscenze, i documenti e l'account email appropriati.

Inizia con un compito chiaro : ad esempio, "Controlla questa pipeline e comunicami chi contattare ogni giorno" oppure "Segnala qualsiasi attività in ritardo o inattiva da tre giorni e suggerisci un passaggio successivo".

Trattalo come un compagno di squadra: chattare direttamente con lui, taggalo nelle attività in cui le sfumature sono importanti e rafforza o amplia le autorizzazioni man mano che costruisci la fiducia.

Man mano che l'agente dimostra la sua utilità, puoi ampliarne le responsabilità.

🎥 Ecco un breve tutorial per iniziare a utilizzare i Super Agents:

Vuoi vedere questo flusso di lavoro in azione?

Il mio obiettivo con questo articolo non è quello di impressionarti con suggerimenti intelligenti.

Questo per mostrare come un Super Agent concentrato possa:

Risolvi le falle nella tua pipeline di servizi

Proteggi la tua esperienza cliente personalizzata

Concediti un po' di respiro per concentrarti sul lavoro significativo.

Se desideri vedere questo flusso di lavoro in azione o acquisire le risorse di questo esempio, puoi visitare: annabullock.com/builder

È qui che Ben ed io raccogliamo domande, effettuiamo la condivisione di risorse di follow-up e inviamo link agli strumenti menzionati in questo flusso di lavoro.

Possiamo davvero risolvere una pipeline di servizi inefficace con ClickUp Super Agents? Sì, possiamo!

Inizia registrando un account ClickUp gratis!

Anna Bullock è una stratega creativa, project manager e pensatrice sistemica, nonché la tua mamma aziendale quando hai bisogno di chiarezza e attenzione. Attraverso la consulenza, i contenuti e lo sviluppo di aree di lavoro online, aiuta le persone ambiziose a trasformare le idee in azioni, a costruire sistemi di supporto e a far crescere attività che si adattino realmente alla loro vita.