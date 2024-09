ClickUp Brain: La prima rete neurale IA per il lavoro

ClickUp sta facendo un balzo in avanti nel settore con tre assistenti IA progettati per semplificare il lavoro e farvi risparmiare tempo

San Diego, 30 gennaio 2024 - Oggi, ClickUp , la piattaforma per la produttività che riunisce il lavoro in un unico luogo, ha annunciato ClickUp Brain, la nuova generazione di ClickUp AI . ClickUp Brain è la prima offerta di IA che estrae le conoscenze dall'area di lavoro di un'intera organizzazione per eliminare il lavoro sul lavoro.

ClickUp Brain si compone di tre produttività distinte ma complementari: AI Knowledge Manager™, AI Project Manager™ e AI Writer for Work™. Insieme, accelerano drasticamente le attività di routine, permettendovi di concentrare il vostro tempo limitato sull'innovazione e sulla leadership.

AI Knowledge Manager: Porre domande e ottenere risposte contestuali e complete da documenti, attività e progetti.

Porre domande e ottenere risposte contestuali e complete da documenti, attività e progetti. AI Project Manager: Gestisce e automatizza il lavoro in corso (WIP), compresi reportistica, aggiornamenti individuali e aggiornamenti del team.

Gestisce e automatizza il lavoro in corso (WIP), compresi reportistica, aggiornamenti individuali e aggiornamenti del team. AI Writer for Work: Perfeziona la tua scrittura con prompt basati sul ruolo, adatti alle esigenze specifiche del tuo lavoro.

ClickUp Brain è l'unica IA per la produttività che estrae informazioni da ogni luogo in cui si svolge il lavoro, comprese le attività di ClickUp, i documenti e le dashboard. Mentre altri assistenti alla scrittura fanno un'IA generativa di base con una skin su ChatGPT, AI Writer for Work utilizza la conoscenza del ruolo e del contesto della situazione per scrivere contenuti brillanti adatti all'occasione.

ClickUp Brain è più accessibile che mai. Grazie a un'interfaccia di conversazione, potete navigare facilmente in ClickUp Brain da qualsiasi punto della piattaforma e porre domande come fareste a un collega. ClickUp Brain si colloca all'interno del flusso di lavoro, rendendolo immediatamente disponibile ed eliminando il lavoro e il tempo sprecato per attivare/disattivare un altro strumento.

"La missione di ClickUp è sempre stata quella di far risparmiare tempo alle persone", ha dichiarato Zeb Evans, CEO e fondatore di ClickUp. "Gli strumenti di IA sono ovunque, ma nessuno consente di risparmiare tempo in ogni passaggio della giornata lavorativa. ClickUp Brain è profondamente integrato nel luogo in cui lavorate; colma le lacune e connette i punti del vostro lavoro, della vostra comunicazione e della vostra conoscenza. ClickUp Brain è qui per farvi risparmiare tempo ed eliminare il lavoro sul lavoro"

"ClickUp Brain rivoluziona il nostro flusso di lavoro, migliorando gli aggiornamenti settimanali della leadership con narrazioni dinamiche e dettagliate", ha dichiarato Phillip Quinlan, responsabile dell'innovazione operativa dell'University College di Dublino. "La funzionalità/funzione di Docs semplifica la preparazione delle riunioni, eleva il contenuto al di là delle semplici battute e lo strumento di riepilogo/riassunto della chat riepiloga in modo efficiente le discussioni importanti per garantire chiarezza e azione. ClickUp Brain rappresenta davvero una nuova era dell'IA che ha un impatto reale"

ClickUp Brain è disponibile per tutti i clienti a soli 5 dollari al mese per utente.

