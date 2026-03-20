Le 11 migliori alternative a Claude Code per trasformare il tuo flusso di lavoro

Gli agenti nativi del terminale come Claude Code hanno fissato standard elevati per lo sviluppo autonomo. Tuttavia, per molti team di ingegneri, un ecosistema basato su un unico modello o un'interfaccia esclusivamente da terminale può rappresentare un collo di bottiglia.

Che tu voglia evitare il vendor lock-in, gestire i costi di scalabilità delle API o trovare un'IA integrata nativamente nel tuo IDE, gli strumenti di IA giusti per gli sviluppatori possono semplificare il lavoro.

In questa guida analizzeremo le migliori alternative a Claude Code, in modo che tu possa trovare il partner perfetto per il tuo stack.

Le migliori alternative a Claude Code in sintesi

La tabella seguente mette a confronto le principali alternative a Claude Code per aiutarti a trovare il giusto equilibrio tra il controllo basato sul terminale e il flusso nativo dell'IDE.

Strumento Ideale per Funzionalità principali Prezzi* ClickUp Team di qualsiasi dimensione che necessitano di un'area di lavoro all-in-one per gestire l'intero ciclo di vita dello sviluppo Area di lavoro unificata basata sull'IA con Codegen Agent per la codifica e l'automazione da attività a PR e Brain per la ricerca tecnica tra diverse app, la generazione di codice e altro ancora Gratis per sempre; personalizzazione disponibile per le aziende Cursor Team guidati da sviluppatori che desiderano un IDE nativo per l'IA con agenti autonomi integrati direttamente nel flusso di lavoro di codifica Composer 2.0 per modifiche su più file e Predictive Tab per il completamento automatico ad alta velocità Gratis; i piani a pagamento partono da 20 $ al mese GitHub Copilot Team di ingegneri che già operano all'interno dell'ecosistema GitHub e desiderano integrare l'IA nelle richieste pull e nel controllo delle versioni Agente di codifica Copilot per la risoluzione autonoma dei problemi e registri di sicurezza di livello aziendale Versione di prova gratis; piani a pagamento a partire da 4 $ al mese Windsurf Frontend e full-stack teams che desiderano un IDE visivo e assistito dall'IA con anteprime dell'interfaccia utente in tempo reale Motore Cascade per il riconoscimento delle modifiche in tempo reale e le regolazioni dell'interfaccia utente tramite clic Gratis; versione Pro a partire da 15 $ al mese Amazon Q Team di ingegneri incentrati su AWS che modernizzano sistemi legacy o gestiscono grandi ambienti cloud AWS Transform per l'aggiornamento degli stack tecnologici e la risoluzione integrata dei problemi di rete Prezzi personalizzati OpenCode CLI Teams open source e di infrastruttura che preferiscono strumenti nativi del terminale personalizzati Integrazione LSP per l'intelligenza del codice "di livello IDE" e il parallelismo multisessione Prezzi personalizzati Gemini CLI Grandi team di ingegneri che lavorano con repository di grandi dimensioni e architetture di sistema complesse Finestra di contesto massiccia da 1 milione di token e grounding in tempo reale tramite Google Search Prezzi personalizzati Cline Team di ingegneri aziendali orientati alla sicurezza che necessitano di flussi di lavoro di codifica IA privati all'interno del proprio IDE Modello "Bring your own inference" e trasparenza "Plan-before-edit" Gratis; i piani a pagamento partono da 20 $ al mese Aider Sviluppatori che prediligono il terminale e team di ingegneri che utilizzano intensamente Git e desiderano una visibilità completa sulle modifiche al codice IA Commit Git automatici con messaggi chiari e mappatura dei repository Prezzi personalizzati Continua Team di piattaforma e DevOps che devono applicare standard e politiche di codifica alle richieste pull Controlli IA definiti tramite Markdown e automazione continua dello stato dei PR A partire da 20 $ al mese per utente Replit Fondatori indipendenti, team di startup e gruppi di prototipazione rapida che sviluppano rapidamente app full-stack Replit Agent per la creazione di app senza configurazione e un ciclo di test con riparazione automatica Gratuito; i piani a pagamento partono da 20 $ al mese

Come valutiamo il software su ClickUp Il nostro team editoriale segue un processo trasparente, supportato da ricerche e indipendente dai fornitori, quindi puoi stare certo che i nostri consigli si basano sul valore reale dei prodotti. Ecco una panoramica dettagliata di come valutiamo il software in ClickUp.

Perché scegliere le alternative al codice di Claude

Sebbene Claude AI sia un agente nativo per terminale adeguato, non è una soluzione universale per ogni flusso di lavoro di ingegneria. Se le tue priorità includono flessibilità, costi prevedibili, flussi di lavoro nativi dell'IDE o un controllo più rigoroso dei dati, vale la pena valutare altre soluzioni di IA per i team di sviluppo software:

Mantieni la flessibilità dei fornitori: passa da un modello all'altro, come GPT-4o per la logica complessa o DeepSeek-R1 per la privacy locale, invece di rimanere vincolato all'ecosistema Anthropic

Controlla i costi di scalabilità: evita fatture imprevedibili basate sul consumo optando per sottoscrizioni a tariffa fissa o utilizzando le tue chiavi API

Rimani in uno stato di flusso: utilizza integrazioni native con l'IDE che offrono confronti visivi e completamenti in linea, invece di passare continuamente dal terminale

Supera i limiti di frequenza: garantisci la produttività del tuo team durante le fasi critiche dello sprint indirizzando le richieste a più provider di modelli

Garantisci la sovranità dei dati: esegui i modelli in locale o in ambienti air-gapped per mantenere il codice sorgente proprietario all'interno della tua infrastruttura sicura di sicurezza

Personalizza i flussi di lavoro agentici: ottimizza il modo in cui il tuo partner IA gestisce la pianificazione, le modifiche ai file e i commit Git per adattarli ai tuoi specifici standard CI/CD

🧠 Curiosità: Uno dei primi sistemi di codifica IA, chiamato Programmer’s Apprentice, è stato sviluppato alla fine degli anni '70. Era in grado di leggere codice parzialmente scritto, suggerire i passaggi successivi e segnalare problemi logici. Molte delle idee alla base degli attuali strumenti di IA risalgono a questo progetto.

Le migliori alternative al codice Claude da utilizzare

Sei pronto a confrontare le migliori funzionalità/funzioni? Entriamo subito nei dettagli!

1. ClickUp (Ideale per i team che necessitano di un'area di lavoro all-in-one per gestire l'intero ciclo di vita dello sviluppo)

Accelera i tuoi flussi di lavoro di programmazione con ClickUp Brain

Claude Code si concentra sulla generazione e la modifica del codice all'interno dell'ambiente di sviluppo. Le attività correlate, come la pianificazione delle attività, la documentazione delle decisioni, il monitoraggio dei bug e la revisione dello stato, spesso si svolgono altrove.

Al contrario, ClickUp affronta il supporto allo sviluppo di software di IA da una prospettiva diversa rispetto agli strumenti creati esclusivamente per scrivere o modificare codice.

Questo spazio di lavoro AI convergente mantiene le tue attività, i progetti, la documentazione, le automazioni e l'IA collegati in un unico sistema, così il tuo team evita la dispersione del lavoro e passa dalla pianificazione all'esecuzione in un unico flusso. Vediamo come!

Trasforma il contesto di sviluppo in risposte utilizzabili

I team di ingegneri redigono una grande quantità di documentazione: specifiche delle funzionalità, note sulle API, segnalazioni di bug, guide di onboarding e spiegazioni sull'architettura. Nella maggior parte degli strumenti, questi documenti sono separati dal lavoro che descrivono. Qualcuno deve comunque tradurre il piano in ticket e assegnare il lavoro manualmente.

Gestisci i documenti tecnici all'interno di ClickUp Docs

ClickUp Docs elimina questo passaggio inserendo i documenti nello stesso spazio di lavoro delle attività di sviluppo. In questo modo è più facile creare specifiche, roadmap e modelli riutilizzabili per lo sviluppo software.

Supponiamo che un product manager rediga una specifica delle funzionalità. Il documento include requisiti, screenshot ed esempi di codice che utilizzano blocchi di codice con evidenziazione della sintassi. Man mano che il piano di implementazione diventa più chiaro, le sezioni del documento possono essere trasformate in attività di ClickUp direttamente da Docs.

Le attività rimangono collegate alle specifiche originali, quindi chiunque esamini il lavoro può risalire al requisito che le ha generate.

ClickUp Brain migliora questo flusso di lavoro aiutando i team a passare più rapidamente dalla documentazione all'esecuzione. È in grado di leggere una specifica, identificare i principali risultati attesi e generare attività dal contenuto del documento.

Ad esempio, dopo aver redatto un piano di rilascio, un product lead chiede a ClickUp Brain di esaminare il documento e creare attività di implementazione. L'IA genera un elenco strutturato di attività con descrizioni e titolari suggeriti, mantenendo ogni attività collegata alle specifiche originali.

Gli sviluppatori possono anche porre domande sul documento stesso, ad esempio per riepilogare i requisiti chiave o estrarre gli elementi da intraprendere da una lunga descrizione tecnica.

Trasforma gli elementi del backlog in codice funzionante

Elimina gli arretrati, sblocca l'ingegneria e accelera il lavoro con ClickUp Codegen Agent

ClickUp Codegen Agent genera codice direttamente dalle attività che il tuo team sta già monitorando.

Quando una richiesta di funzionalità o una segnalazione di bug appare in ClickUp, Codegen legge il contesto dell'attività: la descrizione, la documentazione collegata, i commenti dei team di prodotto o di controllo qualità e qualsiasi requisito correlato memorizzato in ClickUp Docs. Sulla base di tali informazioni, produce le modifiche al codice e apre una richiesta pull per la revisione.

Prendiamo in considerazione un bug segnalato durante i test di controllo qualità. Il tester allega i log e i passaggi per riprodurre il problema all'attività. Codegen analizza questi dettagli, genera una proposta di correzione e prepara una richiesta pull collegata al ticket originale. Gli ingegneri esaminano la modifica invece di iniziare la correzione da zero.

Poiché Codegen opera nello stesso spazio di lavoro di attività, documentazione e discussioni, può sfruttare il contesto del progetto circostante durante la generazione del codice. I team passano da attività → codice → richiesta pull senza dover ricreare le stesse informazioni su più strumenti. Se hai bisogno di ulteriore supporto per coordinare i flussi di lavoro, basta aggiungere un altro Super Agent al flusso di lavoro.

Accelera i flussi di lavoro con i Super Agent in ClickUp

Le migliori funzionalità di ClickUp

ClickUp Automazioni : Descrivi il flusso di lavoro desiderato in un linguaggio semplice per configurare istantaneamente trigger e azioni complesse in qualsiasi spazio o cartella Descrivi il flusso di lavoro desiderato in un linguaggio semplice per configurare istantaneamente trigger e azioni complesse in qualsiasi spazio o cartella

ClickUp Brain MAX : Effettua ricerche nell'intero stack tecnologico, inclusi GitHub, Google Drive e Slack, utilizzando un'interfaccia IA unificata che basa ogni risposta sui tuoi dati di lavoro effettivi Effettua ricerche nell'intero stack tecnologico, inclusi GitHub, Google Drive e Slack, utilizzando un'interfaccia IA unificata che basa ogni risposta sui tuoi dati di lavoro effettivi

ClickUp Talk to Text : Converti la tua voce in testo utilizzabile senza usare le mani per redigere documenti tecnici o effettuare ricerche sul web senza mai toccare la tastiera Converti la tua voce in testo utilizzabile senza usare le mani per redigere documenti tecnici o effettuare ricerche sul web senza mai toccare la tastiera

ClickUp Chat : Trasforma i messaggi in attività tracciabili con un solo clic e mantieni le conversazioni automaticamente collegate a snippet di codice, documenti e thread di progetto correlati Trasforma i messaggi in attività tracciabili con un solo clic e mantieni le conversazioni automaticamente collegate a snippet di codice, documenti e thread di progetto correlati

Limiti di ClickUp

L'ampio set di funzionalità della piattaforma potrebbe richiedere un investimento iniziale in termini di tempo per l'onboarding del team

Prezzi di ClickUp

Valutazioni e recensioni di ClickUp

G2: 4,7/5 (oltre 10.900 recensioni)

Capterra: 4,6/5 (oltre 4.500 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di ClickUp?

Ecco cosa ha detto un utente di Capterra su ClickUp:

Ho apprezzato moltissimo il layout, la personalizzazione, l'interfaccia utente, l'organizzazione, le visualizzazioni e i modelli. È semplicemente il miglior strumento di project management disponibile sul mercato in termini di completezza e personalizzazione. Ottimo anche l'aspetto grafico. Ho utilizzato oltre 5 software diversi.

Ho apprezzato moltissimo il layout, la personalizzazione, l'interfaccia utente, l'organizzazione, le visualizzazioni e i modelli. È semplicemente il miglior strumento di project management disponibile sul mercato in termini di completezza e personalizzazione. Ottimo anche l'aspetto grafico. Ho utilizzato oltre 5 software diversi.

💡 Suggerimento da esperto: Non chiedere mai il codice nel tuo primo prompt. Utilizza invece una procedura in tre passaggi: Passaggio 1: Fornisci il contesto a ClickUp Brain. "Sto aggiungendo una logica di sottoscrizione Stripe a un backend FastAPI. Leggi @models.py e @schemas.py. Non scrivere ancora codice; conferma solo di aver compreso il flusso dei dati"

Passaggio 2: Richiedi un piano Markdown. "Redigi un piano di implementazione tecnica che includa le modifiche ai file e i casi limite (ad es. errori dei webhook)".

Passaggio 3: Una volta approvato il piano, digita: "Implementa solo il Passaggio 1"

2. Cursor (Ideale per un IDE nativo per l'IA che bilancia un potente completamento automatico con agenti in background completamente autonomi)

tramite Cursor

Puoi reinventare l'intera esperienza di VS Code con Cursor incorporando Composer, un motore agentico multi-file, direttamente nel cuore dell'editor. È in grado di gestire attività in background di lunga durata, come la creazione da zero di un dashboard di ricerca interattivo o l'esecuzione di una distribuzione senza tempi di inattività, mentre continui a lavorare in una scheda separata.

Trasforma efficacemente l'IDE in un centro di controllo delle operazioni dove agisci più come un architetto e meno come un dattilografo. A differenza di Claude Code, che ha un limite nella quantità di codice che può leggere nel terminale, gli agenti di Cursor possono avviare i propri sandbox basati su cloud per costruire, testare e persino dimostrare le funzionalità/funzioni end-to-end.

Le migliori funzionalità/funzioni di Cursor

Orchestra modifiche complesse su più file nell'intero repository con un agente in background che pianifica, esegue e verifica il proprio lavoro

Affida le attività di lunga durata ad agenti autonomi che utilizzano i propri ambienti ospitati su cloud per sviluppare e dimostrare le funzionalità/funzioni

Prova il completamento automatico quasi istantaneo che prevede non solo la parola successiva, ma anche le tue prossime azioni logiche grazie a modelli specializzati ad alta velocità

Affidati a un modello di integrazione personalizzato che recupera automaticamente il contesto rilevante del codice, riducendo la necessità di menzioni manuali

Limiti del cursore

L'elevato livello di autonomia può comportare costi nascosti se si lasciano gli agenti cloud a eseguire attività complesse senza un'adeguata supervisione

Trattandosi di un fork di VS Code, gli utenti potrebbero occasionalmente riscontrare un leggero ritardo nel ricevere gli aggiornamenti più recenti delle funzionalità principali di VS Code o nella compatibilità delle estensioni

Prezzi di Cursor

Free

Pro: 20 $ al mese

Pro+: 60 $ al mese

Ultra: 200 $ al mese

Valutazioni e recensioni di Cursor

G2: 4,6/5 (oltre 20 recensioni)

Capterra: Recensioni insufficienti

Cosa dicono gli utenti reali di Cursor?

Ecco cosa dice un recensore di G2:

Ciò che apprezzo di più di Cursor è il modo in cui combina perfettamente un solido editor di codice con un'assistenza IA intelligente. Ha una capacità impressionante di comprendere il contesto, il che gli permette di aiutarmi a scrivere e rifattorizzare il codice in modo più efficiente. Inoltre, spiega la logica complessa in modo chiaro e migliora la mia produttività complessiva, il tutto senza interrompere il mio flusso di lavoro di sviluppo.

Ciò che apprezzo di più di Cursor è il modo in cui combina perfettamente un solido editor di codice con un'assistenza IA intelligente. Ha una capacità impressionante di comprendere il contesto, il che gli permette di aiutarmi a scrivere e rifattorizzare il codice in modo più efficiente. Inoltre, spiega la logica complessa in modo chiaro e migliora la mia produttività complessiva, il tutto senza interrompere il mio flusso di lavoro di sviluppo.

📖 Leggi anche: Le migliori alternative a Cursor IA per i tuoi flussi di lavoro di programmazione

3. GitHub Copilot (Ideale per un ecosistema IA centralizzato integrato in una piattaforma di controllo delle versioni)

tramite GitHub Copilot

GitHub Copilot è il veterano affermato nel campo della programmazione basata sull'IA, che offre una vasta gamma di funzionalità/funzioni che spaziano dall'IDE locale alle richieste pull remote. Il suo punto di forza principale risiede nella capacità di sfruttare il contesto di GitHub. In parole povere, comprende la documentazione della tua organizzazione, le discussioni sulle richieste pull precedenti e i problemi del progetto.

Ciò consente all'IA di agire come un agente consapevole del progetto, redigendo autonomamente intere richieste pull e rispondendo ai feedback dei revisori in background mentre ti concentri sullo sprint successivo.

Le migliori funzionalità/funzioni di GitHub Copilot

Diventa un programmatore migliore concentrandoti sulla progettazione e sulla revisione, mentre l'agente gestisce i problemi su GitHub, scrive il codice e prepara le richieste pull

Gestisci l'utilizzo degli agenti, applica le politiche di sicurezza e effettua il monitoraggio dell'attività tramite registri di audit dettagliati da un piano di controllo centralizzato

Garantisci un'esperienza IA coerente su quasi tutti i principali editor di codice , tra cui VS Code, JetBrains, Xcode e persino SQL Server Management Studio

Effettua una selezione tra i principali modelli di linguaggio (LLM) come Claude 3.5, GPT-4o o Gemini 1.5 Pro per trovare il motore di ragionamento più adatto all'attività specifica che devi svolgere

Limiti di GitHub Copilot

I suggerimenti potrebbero rimanere generici quando il modello non ha accesso alla documentazione specifica del progetto

La modalità agente può talvolta sembrare più limitata dai sistemi di sicurezza

Prezzi di GitHub Copilot

Versione di prova gratis

Team: 4 $ al mese

Enterprise: 21 $ al mese

Valutazioni e recensioni di GitHub Copilot

G2: 4,5/5 (oltre 200 recensioni)

Capterra: 4,5/5 (oltre 30 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di GitHub Copilot?

Il punto di vista di un recensore di G2: Outlook

Copilot aumenta drasticamente la mia produttività suggerendo, in tempo reale, blocchi di codice ripetitivi e logiche ancora più complesse. È come avere un partner costante nella programmazione dei progetti presso Jheytech.IA .

Copilot aumenta drasticamente la mia produttività suggerendo, in tempo reale, blocchi di codice ripetitivi e logiche ancora più complesse. È come avere un partner costante nella programmazione dei progetti presso Jheytech.IA .

🔍 Lo sapevi? Il CEO di Google, Sundar Pichai, ha rivelato che oltre il 25% di tutto il nuovo codice di Google viene ora generato dall'IA prima di essere revisionato da ingegneri umani.

4. Windsurf (Ideale per un'esperienza IDE altamente sincronizzata e nativa per l'IA)

tramite Windsurf

Windsurf è un IDE nativo per l'IA a tutti gli effetti (derivato da VS Code) che considera l'IA come una funzionalità di primo piano piuttosto che un semplice componente aggiuntivo. Il suo motore Cascade risiede all'interno dell'editor e rileva in tempo reale ogni tua battuta sulla tastiera.

Oltre a monitorare i tuoi file attivi, gli errori del terminale e persino le anteprime visive, ti suggerisce anche il passaggio logico successivo.

Mentre Claude Code è ricco di testo e legato al terminale, Windsurf ti permette di vedere la tua applicazione web in tempo reale all'interno dell'IDE. Puoi cliccare su un elemento dell'interfaccia utente nell'anteprima e Cascade individuerà immediatamente il codice corrispondente e suggerirà una modifica.

Le migliori funzionalità/funzioni di Windsurf

Utilizza un motore agentico perfettamente integrato che combina una comprensione approfondita del codice con la consapevolezza in tempo reale delle tue modifiche manuali

Visualizza il tuo sito web in tempo reale all'interno dell'editor e utilizza interazioni "punta e clicca" per triggerare modifiche dell'interfaccia utente guidate dall'IA

Distribuisci il codice più rapidamente con Windsurf Tab , un completamento automatico generativo che prevede blocchi di più righe in base alle tue intenzioni attuali

Esegui comandi da terminale, gestisci i file e risolvi gli errori del linter in modo autonomo attraverso un flusso di lavoro integrato e autonomo

Limiti di Windsurf

Esistono limiti giornalieri di distribuzione a seconda del piano che hai scelto

Gli utenti segnalano arresti anomali dell'IDE durante flussi di lavoro di IA di lunga durata

Prezzi di Windsurf

Free

Pro: 15 $ al mese

Teams: 30 $ al mese

Aziende: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Windsurf

G2: 4,2/5 (oltre 25 recensioni)

Capterra: Recensioni insufficienti

Cosa dicono gli utenti reali di Windsurf?

Ecco cosa ne pensa un recensore di G2:

Si distingue per le sue prestazioni fluide e l'esperienza utente intuitiva. Semplifica i flussi di lavoro complessi, offre funzionalità di automazione intelligenti e aiuta gli sviluppatori a lavorare in modo più efficiente con meno lavoro richiesto. Lo strumento si integra bene nelle configurazioni di sviluppo esistenti e migliora notevolmente la produttività e la qualità del codice.

Si distingue per le sue prestazioni fluide e l'esperienza utente intuitiva. Semplifica i flussi di lavoro complessi, offre funzionalità di automazione intelligenti e aiuta gli sviluppatori a lavorare in modo più efficiente con meno lavoro richiesto. Lo strumento si integra bene nelle configurazioni di sviluppo esistenti e migliora notevolmente la produttività e la qualità del codice.

5. Amazon Q Developer (Ideale per i team di ingegneri che utilizzano intensamente AWS e per le aziende che necessitano di una modernizzazione automatizzata dei sistemi legacy)

tramite AWS

Gli sviluppatori che passano continuamente dall'IDE alla console AWS spesso si trovano di fronte a un contesto frammentato. Amazon Q cerca di colmare questa lacuna integrando le conoscenze AWS direttamente nel flusso di lavoro di codifica.

Prendi ad esempio AWS Transform. Anziché limitarsi ad aiutare con il nuovo codice, Amazon Q è in grado di modernizzare i sistemi esistenti. Analizza le applicazioni più datate, ne comprende l'architettura e aiuta a migrarle verso modelli cloud moderni.

Le migliori funzionalità di Amazon Q Developer

Automatizza la modernizzazione degli stack tecnologici legacy, inclusi i carichi di lavoro mainframe e VMware, in moderne architetture cloud-native

Risolvi i problemi di connettività e gli errori di raggiungibilità all'interno del tuo ambiente AWS direttamente dall'interfaccia della chat

Redigi criteri IAM con privilegi minimi e regole per i gruppi di sicurezza in base ai requisiti funzionali della tua applicazione

Trasforma le azioni eseguite nella console di gestione AWS in modelli riutilizzabili di Infrastructure-as-Code (IaC) come Terraform o CDK

Limiti di Amazon Q Developer

Lo strumento è meno interessante per i progetti multi-cloud o non AWS

Amazon Q può elaborare solo una quantità limitata di testo alla volta (circa 200.000 token)

Prezzi di Amazon Q Developer

Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni degli sviluppatori su Amazon Q

G2: 4,4/5 (oltre 17.600 recensioni)

Capterra: Recensioni insufficienti

Cosa dicono gli utenti reali di Amazon Q Developer?

Ecco cosa ne pensa un recensore di G2:

Mi piace usare AWS Lambda per la sua convenienza e la capacità di gestire carichi elevati, il che consente di risparmiare denaro e migliorare le prestazioni quando si affrontano attività asincrone e di grandi volumi, come la conversione delle immagini. Il prezzo è ottimo e offre molti server, il che è utile quando si eseguono molte attività in parallelo.

Mi piace usare AWS Lambda per la sua convenienza e la capacità di gestire carichi elevati, il che consente di risparmiare denaro e migliorare le prestazioni quando si affrontano attività asincrone e di grandi volumi come la conversione delle immagini. Il prezzo è ottimo e offre molti server, il che è utile quando si eseguono molte attività in parallelo.

6. OpenCode CLI (Ideale per i puristi dell'open source e gli utenti esperti che desiderano un'interfaccia terminale altamente estensibile e guidata dalla comunità)

tramite OpenCode CLI

OpenCode CLI si posiziona come il "Linux" degli agenti di codifica IA. Si tratta di un enorme lavoro collaborativo con oltre 100.000 stelle su GitHub, costruito sul principio della totale trasparenza.

Si collega inoltre direttamente ai Language Server Protocol, classificandosi come nativo LSP. Ciò significa che l'IA può accedere alle stesse funzionalità di intelligenza del codice utilizzate dal tuo IDE: salto alla definizione, informazioni sui tipi, ricerca dei simboli e mappatura delle dipendenze.

Quando l'agente legge il tuo progetto, capisce come si articola il codice. Questo lo aiuta a navigare in repository di grandi dimensioni e ad apportare modifiche precise.

Le migliori funzionalità/funzioni di OpenCode CLI

Automatically trigger the Language Server Protocols to provide the LLM with "IDE-level" awareness of types, symbols, and definitions

Accedi a una selezione accurata di modelli convalidati e ottimizzati specificamente per attività di codifica agentica, al fine di garantire una qualità costante dei risultati

Avvia più agenti indipendenti sullo stesso progetto per gestire attività simultanee di refactoring o debug

Genera collegamenti sicuri a qualsiasi sessione terminale per collaborare con i colleghi o documentare una traccia di debug complessa

Limiti di OpenCode CLI

Il numero grande di flag di configurazione e variabili d'ambiente sperimentali può mettere in difficoltà i principianti

La configurazione manuale delle chiavi API o degli accessi ai provider (come Models.dev) può creare qualche difficoltà iniziale

Prezzi di OpenCode CLI

Free

Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di OpenCode CLI

G2: Recensioni insufficienti

Capterra: Recensioni insufficienti

Cosa dicono gli utenti reali di OpenCode CLI?

Ecco una recensione su Reddit di OpenCode CLI:

OpenCode è open source e supporta oltre 75 modelli, compresi quelli locali, il che è un vantaggio enorme se ti sta a cuore la privacy o se desideri utilizzare le tue chiavi API. Anche il supporto multi-sessione è ottimo: puoi avere agenti che lavorano in parallelo su diverse parti dello stesso progetto. L'integrazione LSP pronta all'uso è un tocco di classe.

OpenCode è open source e supporta oltre 75 modelli, compresi quelli locali, il che è un vantaggio enorme se ti sta a cuore la privacy o se desideri utilizzare le tue chiavi API. Anche il supporto multi-sessione è ottimo: puoi avere agenti che lavorano in parallelo su diverse parti dello stesso progetto. L'integrazione LSP pronta all'uso è un tocco di classe.

🔍 Lo sapevi? Gli sviluppatori percepiscono chiaramente l'aumento di produttività derivante dagli agenti di IA, ma l'impatto rimane per lo più individuale. Il 52% afferma che gli strumenti o gli agenti di IA hanno migliorato la propria produttività complessiva. Tra gli sviluppatori che utilizzano attivamente gli agenti, l'effetto sembra ancora più marcato: quasi il 70% afferma che gli agenti riducono il tempo dedicato a specifiche attività di sviluppo e il 69% segnala una maggiore produttività.

7. Gemini CLI (Ideale per gli sviluppatori che lavorano con codici di grandi dimensioni e necessitano di una finestra di contesto di oltre 1 milione di token)

tramite Gemini CLI

Gemini CLI è la risposta ad alte prestazioni di Google alla corsa agli agenti terminali, che si distingue per la gestione del contesto. È in grado di caricare un intero progetto di medie dimensioni, fino a 1 milione di token, nella sua memoria di lavoro attiva. Ciò consente al modello di vedere simultaneamente ogni dipendenza tra i file e ogni sfumatura architettonica, anziché guardare attraverso il buco della serratura.

Anche la sua integrazione nativa con l'ecosistema Google, in particolare attraverso strumenti integrati come Google Search e il recupero di pagine web, lo rende un'opzione interessante.

Le migliori funzionalità/funzioni di Gemini CLI

Importa interi repository in un'unica sessione per mantenere un modello mentale perfetto dell'architettura e della logica del tuo progetto

Verifica le best practice di codifica e controlla la documentazione in tempo reale utilizzando gli strumenti di ricerca Google integrati per evitare una sintassi delle librerie obsoleta

Esegui e interagisci con strumenti da terminale complessi come Vim, Htop o rebase Git interattivi senza mai uscire dalla sessione di IA

Genera strutture di codice funzionali da risorse non di testo come bozzetti dell'interfaccia utente, diagrammi di architettura o specifiche tecniche in formato PDF

Limiti di Gemini CLI

Il valore maggiore risiede nell'ecosistema Google Cloud, il che può rendere la configurazione più complessa per i team che non utilizzano GCP o Google AI Studio

L'output dell'interfaccia utente in riquadri può risultare più difficile da leggere durante le interazioni più lunghe

Prezzi di Gemini CLI

Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Gemini CLI

G2: Recensioni insufficienti

Capterra: Recensioni insufficienti

Cosa dicono gli utenti reali di Gemini CLI?

Ecco cosa dice un utente di Reddit:

Più uso Gemini CLI, più mi sembra un vero e proprio upgrade del modo in cui lavoriamo nel terminale. Poter riepilogare file, ripulire i log, redigere bozze di SQL, generare commenti al codice o produrre JSON strutturato direttamente dalla shell è molto più utile di quanto mi aspettassi. È fondamentalmente un livello di IA che si sovrappone alle tue attività di sviluppo quotidiane; niente più cambio di finestre, niente più cicli di copia-incollaggio.

Più uso Gemini CLI, più mi sembra un vero e proprio upgrade del modo in cui lavoriamo nel terminale. Poter riepilogare file, ripulire i log, redigere bozze di SQL, generare commenti al codice o produrre JSON strutturato direttamente dalla shell è molto più utile di quanto mi aspettassi. È fondamentalmente un livello di IA che si sovrappone alle tue attività di sviluppo quotidiane; niente più cambio di finestre, niente più cicli di copia-incollaggio.

📖 Leggi anche: Alternative a Google Gemini IA per la creazione di contenuti e la programmazione del codice

8. Cline (Ideale per le aziende attente alla sicurezza e gli utenti esperti di VS Code)

tramite Cline

Altri agenti gestiti spesso richiedono che i tuoi dati passino attraverso i loro server intermedi proprietari. Cline, invece, funge da ponte diretto tra il tuo IDE e il provider di inferenza che hai scelto.

Questo modello "bring your own inference" significa che se la tua organizzazione utilizza Amazon Bedrock, GCP Vertex o un server locale privato, il tuo codice e i tuoi prompt non entrano mai in contatto con l'infrastruttura di Cline. È progettato per gli ingegneri che desiderano l'elevata autonomia di un agente terminale, ma hanno bisogno che sia integrato direttamente nell'ergonomia familiare di VS Code o JetBrains.

Le migliori funzionalità/funzioni di Cline

Garantisci la totale sovranità dei dati con un sistema che elabora il codice localmente e effettua una connessione diretta al tuo host di inferenza preferito

Esamina una descrizione dettagliata delle modifiche previste dall'agente e poni domande chiarificatrici prima di autorizzare qualsiasi modifica ai file

Amplia le funzionalità dell'agente integrandolo in un vasto ecosistema di strumenti per la sicurezza, il collaudo e la documentazione

Distribuisci gli stessi potenti flussi di lavoro agentici su VS Code e sull'intera suite JetBrains, inclusi IntelliJ e PyCharm

Limiti di Cline

La selezione e la configurazione dei modelli richiedono una configurazione più pratica

Il sovraccarico dell'interfaccia IDE può rallentare le operazioni su file ripetitive e ad alto volume rispetto agli agenti basati su terminale

Prezzi di Cline

Gratis (open source)

Teams: 20 $ al mese per utente

Aziende: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Cline

G2: Recensioni insufficienti

Capterra: Recensioni insufficienti

Cosa dicono gli utenti reali di Cline?

Durante la sua recensione di Cline, un utente di Reddit ha lasciato un suggerimento:

Modelli locali + Cline se disponi di un Macbook della serie M decente.

Modelli locali + Cline se disponi di un Macbook della serie M di buona qualità.

📮 ClickUp Insight: Il 62% dei nostri intervistati si affida a strumenti di IA conversazionale come ChatGPT e Claude. La loro interfaccia chatbot familiare e le loro capacità versatili — per generare contenuti, analizzare dati e altro ancora — potrebbero essere il motivo per cui sono così popolari in diversi ruoli e settori. Tuttavia, se un utente deve passare a un'altra scheda per porre una domanda all'IA ogni volta, il tempo necessario per il passaggio e i costi associati all'attivazione/disattivazione del contesto si accumulano nel tempo. Non con ClickUp Brain, però. Risiede direttamente nell'area di lavoro di ClickUp, sa su cosa stai lavorando, è in grado di comprendere prompt in testo normale e ti fornisce risposte altamente pertinenti alle tue attività! Raddoppia la tua produttività con ClickUp! Genera e gestisci il codice con ClickUp Brain

9. Aider (Ideale per utenti esperti di terminale e ingegneri che desiderano un partner indipendente dal modello)

tramite Aider

Il vantaggio decisivo che Aider ha rispetto a Claude Code è la sua profonda integrazione nativa con Git. Invece di apportare modifiche silenziose, Aider tratta ogni attività come una modifica soggetta al controllo di versione. Quando aggiorna i file, prepara le modifiche e genera un messaggio di commit che descrive cosa è cambiato.

Gli sviluppatori possono esaminare le differenze, apportare modifiche o ripristinare le versioni precedenti utilizzando lo stesso flusso di lavoro Git di cui già si fidano. Questa struttura migliora la produttività degli sviluppatori senza sacrificare la visibilità. L'IA porta avanti il lavoro, mentre Git mantiene ogni modifica trasparente e reversibile.

Le migliori funzionalità/funzioni di Aider

Passa istantaneamente da Claude a OpenAI, Gemini o modelli locali per sfruttare il miglior ragionamento per un'attività specifica

Genera una mappa compressa dell'intera struttura del tuo progetto per fornire all'LLM il contesto architettonico completo senza esaurire il tuo budget di token

Orchestra le modifiche al codice in commit Git sensati e automatizzati con messaggi leggibili dall'uomo per facilitare l'auditing e il rollback

Utilizza i comandi vocali integrati per descrivere funzionalità/funzioni o correzioni di bug, consentendo un'implementazione senza l'uso delle mani durante rifattorizzazioni complesse

Limiti di Aider

L'assenza di una GUI curata può rappresentare una sfida per gli sviluppatori che preferiscono le interfacce grafiche rispetto a un flusso di lavoro basato esclusivamente sul terminale

La configurazione richiede una configurazione manuale e la gestione delle chiavi API rispetto alle soluzioni completamente gestite

Prezzi di Aider

Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Aider

G2: Recensioni insufficienti

Capterra: Recensioni insufficienti

Cosa dicono gli utenti reali di Aider?

Un utente di Reddit effettua la condivisione:

Aider funziona al meglio se hai dimestichezza con Git. Ecco alcune informazioni aggiuntive sull'integrazione di Git in Aider. Aider dispone anche di un comando /git integrato, che ti permette di eseguire operazioni come /git diff main per confrontare tutte le modifiche sul tuo ramo, o /git diff origin/main per confrontare tutte le modifiche non ancora inviate.

Aider funziona al meglio se hai dimestichezza con Git. Ecco ulteriori informazioni sull'integrazione di Git in Aider. Aider dispone anche di un comando /git integrato, che ti permette di eseguire operazioni come /git diff main per confrontare tutte le modifiche sul tuo ramo, o /git diff origin/main per confrontare tutte le modifiche non ancora inviate.

10. Continue (Ideale per i team di ingegneri che hanno bisogno di automatizzare standard di codifica personalizzati)

via Continua

Continue si concentra su ciò che accade dopo la scrittura del codice. Aiuta i team a far rispettare le regole di architettura, i requisiti di sicurezza e le pratiche di codifica interne in ogni richiesta pull. Il tuo team può definire queste regole come controlli basati su Markdown.

I controlli fungono da revisori automatizzati. Esaminano le nuove richieste pull e valutano se le modifiche seguono gli standard ingegneristici del progetto. Questi controlli possono anche segnalare problemi quali modelli non sicuri, annotazioni di tipo ridondanti, blocchi di documentazione superflui o codice che viola le linee guida architetturali.

Poiché queste regole risiedono all'interno del repository, si evolvono insieme al codice.

Continua con le migliori funzionalità/funzioni

Crea regole di IA personalizzate utilizzando semplici file Markdown per applicare specifici modelli architetturali o protocolli di sicurezza in tutto il repository

Automatizza i controlli di stato su GitHub che si attivano ad ogni richiesta pull per segnalare incongruenze e suggerire correzioni immediate al codice

Acquisisci competenze di codifica specifiche che insegnino all'agente i tuoi framework e le tue strutture di file per una generazione di codice più accurata e consapevole del progetto

Esegui gli stessi controlli di qualità localmente tramite CLI durante lo sviluppo o su larga scala all'interno della tua pipeline CI/CD per un'applicazione coerente

Continua a leggere le limitazioni

La creazione di controlli Markdown efficaci richiede una progettazione iniziale accurata e un perfezionamento per evitare falsi positivi

La piena funzionalità dipende dall'integrazione con GitHub o Gitlab, che potrebbe non essere adatta ad ambienti di sviluppo puramente locali o isolati

Continua a vedere i prezzi

Piano Starter: 3 $ per milione di token

Team: 20 $ al mese per utente

Azienda: Prezzi personalizzati

Continua con valutazioni e recensioni

G2: Recensioni insufficienti

Capterra: Recensioni insufficienti

Cosa dicono gli utenti reali di Continue?

Ecco cosa ne pensa un utente di Reddit:

continue. dev lavora bene per la scansione e l'analisi [sic] di più file.

continue. dev funziona bene per la scansione e l'analisi [sic] di più file.

11. Replit (Ideale per la prototipazione full-stack rapida e i flussi di lavoro dall'idea alla distribuzione)

tramite Replit

Claude Code richiede la gestione autonoma dell'ambiente locale, delle dipendenze e delle pipeline di distribuzione. Replit, invece, offre un ambiente sandbox gestito e basato su cloud in cui l'IA scrive il codice, configura il server, effettua la connessione al database e ospita il prodotto finale.

Questa configurazione elimina il consueto lavoro di preparazione dell'ambiente. Non è necessario configurare runtime locali, installare dipendenze o preparare una pipeline di hosting prima di avviare un progetto.

Ad esempio, un fondatore che sta sviluppando un piccolo strumento interno può descrivere l'interfaccia, la logica di backend e la struttura del database. Replit genera il progetto, effettua l'impostazione dell'ambiente di runtime e effettua la connessione dei servizi necessari in modo che l'applicazione sia immediatamente operativa.

Le migliori funzionalità/funzioni di Replit

Descrivi un'app in linguaggio naturale e osserva l'agente mentre progetta, scrive il codice e distribuisce l'intero stack in modo autonomo

Provisiona istantaneamente database integrati, autenticazione degli utenti e hosting senza dover gestire provider cloud esterni o chiavi API

Utilizza il sistema di test proprietario che apre un browser per verificare la funzionalità del codice e corregge automaticamente gli errori in tempo reale

Invita i membri del team a entrare nell'ambiente cloud in tempo reale per effettuare la modifica del codice o la revisione dell'app insieme all'IA in un unico spazio di lavoro condiviso

Limiti di Replit

La flessibilità dell'architettura è limitata poiché i progetti vengono eseguiti all'interno dell'ecosistema di Replit e dei servizi gestiti

Accesso limitato al sistema a basso livello rispetto agli strumenti nativi del terminale per attività infrastrutturali complesse o operazioni sui file locali

Prezzi di Replit

Free

Replit Core: 20 $ al mese

Replit Pro: 100 $ al mese

Aziende: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Replit

G2: 4,5/5 (oltre 300 recensioni)

Capterra: 4,4/5 (oltre 120 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Replit?

Ecco cosa ha detto un utente di G2:

Replit abbassa il livello di competenza richiesto per creare e distribuire con successo un'app valida. Ho un background nel project management IT, quindi ne so abbastanza da essere pericoloso ma mai abbastanza per imparare la sintassi completa di un linguaggio di programmazione o lo sviluppo full stack. Posso interagire con l'agente Replit come farei con uno sviluppatore al lavoro, perfezionare il risultato e creare app senza bisogno di uno sviluppatore fisico.

Replit abbassa il livello di competenza richiesto per creare e distribuire con esito positivo un'app valida. Ho un background nel project management IT, quindi ne so abbastanza da essere pericoloso ma mai abbastanza per imparare la sintassi completa di un linguaggio di programmazione o lo sviluppo full stack. Posso interagire con l'agente Replit come farei con uno sviluppatore al lavoro, perfezionare il risultato e creare app senza bisogno di uno sviluppatore fisico.

Unisci codice, piano e consegna con ClickUp

Gli agenti di codifica IA possono scrivere e rifattorizzare il codice più velocemente che mai. La sfida più grande è mantenere il lavoro di sviluppo allineato con le attività, la documentazione e gli aggiornamenti del team. Tra le tante alternative a Claude Code, ClickUp rende tutto questo possibile.

Invece di separare le discussioni sul codice, il monitoraggio dei progetti e la documentazione tecnica su più strumenti, ClickUp li mantiene collegati in un unico spazio di lavoro.

Codegen Agent aiuta a convertire tali attività direttamente in codice funzionante e richieste pull, riducendo lo sforzo richiesto e accelerando la consegna. Nel frattempo, ClickUp Docs collega la documentazione tecnica alle attività, mentre ClickUp Automazioni semplificano i flussi di lavoro ripetitivi durante l'intero ciclo di vita dello sviluppo.

Il risultato? Il tuo team potrà pianificare funzionalità, documentare i requisiti, tenere traccia delle attività e monitorare i progressi senza perdere il contesto. Prova ClickUp gratis oggi stesso! ✅