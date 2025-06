le 11 migliori alternative a Cursor IA

Se hai utilizzato Cursor AI per la codifica, probabilmente hai apprezzato funzionalità chiave come il completamento automatico del codice, il debug e la generazione di documentazione.

Ma siamo onesti: non è perfetto.

Che si tratti di difficoltà nella gestione di codici complessi o di un supporto linguistico limitato, potresti pensare di esplorare opzioni più adatte alle tue esigenze.

In questo post del blog, approfondiremo alcune delle migliori alternative a Cursor IA, mostrandoti come si posizionano e perché potrebbero essere proprio l'aggiornamento che stavi cercando. 👀

Limiti di Cursor IA

Cursor IA offre grandi promesse agli sviluppatori, ma presenta diversi limiti che possono rappresentare delle sfide nello sviluppo di software, spingendoti verso alternative.

Limite di 500 query al mese: questo limita gli sviluppatori nel lavoro su progetti più grandi o complessi, causando frustrazione e costringendoli a esplorare strumenti con meno vincoli

Prestazioni lente con codebase di grandi dimensioni: Cursor AI tende a rallentare durante la gestione di progetti complessi e con più file, rendendolo inefficiente per team di sviluppo di grandi dimensioni

Suggerimenti imprecisi: Gli utenti hanno segnalato che Cursor AI a volte genera frammenti di codice irrilevanti o errati, che interrompono il flusso di sviluppo e comportano correzioni che richiedono molto tempo

Mancanza di consapevolezza del contesto: Sebbene Cursor AI sia in grado di suggerire codice, ha difficoltà a mantenere il contesto in progetti di grandi dimensioni, con risultati incoerenti

Integrazioni limitate: le opzioni di integrazione di Cursor IA sono meno estese rispetto ad alcuni concorrenti, il che limita la flessibilità in determinati ambienti di sviluppo

Alternative a Cursor IA in breve

I problemi e le limitazioni di Cursor AI hanno spinto molti a cercare alternative più affidabili e ricche di funzionalità. Ecco una rapida panoramica delle migliori alternative a Cursor AI, ognuna delle quali offre funzionalità uniche su misura per migliorare la tua esperienza di codifica. 💻

Strumento Funzionalità/funzione distintiva Ideale per ClickUp Project management completo con flussi di lavoro personalizzabili e integrazioni Teams alla ricerca di una piattaforma all-in-one per la gestione delle attività, la collaborazione e il monitoraggio dei progetti TabNine Completamento del codice basato su IA che supporta più linguaggi e ambienti di sviluppo integrati (IDE) Sviluppatori che desiderano migliorare l'efficienza della codifica con suggerimenti contestualizzati in vari linguaggi GitHub Copilot Suggerimenti di codice basati sull'IA integrati nei più diffusi IDE Tecnici alla ricerca di assistenza in tempo reale per il codice e completamento automatico all'interno del proprio ambiente di sviluppo Codeium Completamento del codice IA con supporto per più lingue e IDE Sviluppatori alla ricerca di un assistente di codice versatile che si integri perfettamente nel loro flusso di lavoro OpenAI Codex IA avanzata in grado di comprendere e generare codice complesso Sviluppatori e team che necessitano di uno strumento potente per creare applicazioni e gestire la generazione di codici complessi CodeT5 Modello ottimizzato per la generazione e la comprensione del codice in diversi linguaggi Sviluppatori che necessitano di uno strumento specializzato per la generazione di codice da semplici descrizioni o dalla comprensione di codice IntelliCode Suggerimenti di codice basati sull'IA e refactoring all'interno di Visual Studio Sviluppatori che utilizzano Visual Studio o VS Code e desiderano suggerimenti intelligenti sul codice e correzioni degli errori DeepCode Analisi statica del codice basata sull'IA per identificare vulnerabilità e bug Team di sviluppo e sicurezza che mirano a rilevare e risolvere automaticamente i problemi nel proprio codice base Replit Ghostwriter Codifica assistita dall'IA direttamente all'interno della piattaforma Replit Studenti e sviluppatori che utilizzano Replit e desiderano suggerimenti basati sull'IA per scrivere, eseguire il debug e imparare il codice più rapidamente Eclipse Che IDE basato su cloud con aree di lavoro collaborative e containerizzate Team che necessitano di una soluzione basata su cloud per lo sviluppo collaborativo con flussi di lavoro CI/CD integrati Bolt. nuovo Ambienti di sviluppo istantanei basati su cloud con modelli preconfigurati Sviluppatori che necessitano di una configurazione rapida degli ambienti di sviluppo senza installazione o configurazione locale

Le 11 migliori alternative a Cursor IA da utilizzare

Se stai esplorando opzioni oltre Cursor AI, questi 11 strumenti di IA alternativi per team di software offrono un intervallo di funzionalità/funzioni su misura per migliorare il tuo flusso di lavoro di codifica e sviluppo.

Approfondiamo l'argomento. 👇

1. ClickUp (ideale per gestire progetti di sviluppo software e la collaborazione tra team in un'unica piattaforma)

ClickUp Brain

Genera codice senza sforzo utilizzando input in linguaggio naturale con ClickUp Brain

ClickUp for Software Teams è un'alternativa dinamica a Cursor AI. Combina intelligenza artificiale, integrazioni perfette e strumenti flessibili per la gestione dei progetti per migliorare il flusso di lavoro di codifica. Dalla generazione di frammenti di codice e il monitoraggio dello stato di avanzamento alla sincronizzazione con strumenti come GitHub, ClickUp garantisce che il processo di codifica sia efficiente e organizzato.

Il cuore di questa funzionalità è ClickUp Brain, uno strumento basato sull'IA che fornisce frammenti di codice precisi, risparmiando tempo e riducendo gli errori. Progettato specificamente per gli sviluppatori di software, offre centinaia di prompt personalizzati e supportati da ricerche per generare codice, revisionarlo o eseguire test unitari.

Scarica questo modello Crea, monitora e distribuisci i tuoi progetti con il modello per il processo di sviluppo software di ClickUp

Il modello di sviluppo software ClickUp offre una soluzione pratica per unificare il flusso di lavoro del tuo team ed eliminare le lacune di comunicazione. Invece di affidarti a riunioni infinite e aggiornamenti di stato, questo modello centralizza il processo di sviluppo, garantendo una collaborazione fluida dall'ideazione alla consegna.

Con le sue cartelle predefinite e i flussi di lavoro personalizzabili, il modello è progettato per supportare ogni fase dello sviluppo del software. Inoltre, il modello ti aiuta a:

Pianifica e organizza: crea roadmap di prodotto, backlog e flussi di lavoro su misura per le esigenze del tuo team

Semplifica l'esecuzione: gestisci gli sprint, monitora le versioni e conduci ricerche sugli utenti in un'unica piattaforma

Migliora la comunicazione: condividi lo stato di avanzamento senza sforzo con le parti interessate e i membri del team

Metodologie flessibili: Adattati a flussi di lavoro Scrum, Kanban o ibridi con strutture predefinite

Migliori funzionalità/funzioni di ClickUp

Integrazione perfetta con GitHub e GitLab: collega i tuoi repository a ClickUp per sincronizzare automaticamente commit, rami e richieste pull direttamente nelle attività con collega i tuoi repository a ClickUp per sincronizzare automaticamente commit, rami e richieste pull direttamente nelle attività con le integrazioni ClickUp

Evidenziazione della sintassi: utilizza la formattazione dei blocchi di codice in utilizza la formattazione dei blocchi di codice in ClickUp Docs per condividere e organizzare frammenti di codice con evidenziazione della sintassi per oltre 30 linguaggi di programmazione

Semplifica la condivisione del codice con l'evidenziazione della sintassi in ClickUp Docs

Dashboard personalizzabili: Tieni traccia e condividi lo stato di avanzamento dello sviluppo con Tieni traccia e condividi lo stato di avanzamento dello sviluppo con le dashboard di ClickUp impostando obiettivi di codifica e aggiungendo schede personalizzate per ottenere informazioni dettagliate su attività, commit e attività cardine del progetto

Informazioni organizzate: Tieni traccia dei dettagli chiave della codifica aggiungendo Tieni traccia dei dettagli chiave della codifica aggiungendo campi personalizzati di ClickUp alle attività, come linguaggi di programmazione, stato della revisione del codice o fasi di test, per una migliore organizzazione del progetto

Modelli predefiniti: Sfrutta vari Sfrutta vari modelli di sviluppo software per ottimizzare la pianificazione dei progetti, la gestione degli sprint e il monitoraggio delle versioni

Limiti di ClickUp

Richiede tempo per utilizzare in modo efficace le funzionalità/funzioni IA avanzate

Alcune funzionalità avanzate potrebbero non essere accessibili sull'app mobile

Prezzi ClickUp

Valutazioni e recensioni di ClickUp

G2: 4,7/5 (oltre 9.000 recensioni)

Capterra: 4,6/5 (oltre 4.000 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di ClickUp?

Mi piace molto la versatilità di ClickUp. Ha un'ampia gamma di funzionalità e potrebbe potenzialmente sostituire molte altre soluzioni software. Per i team piccoli e in crescita, offre un ottimo modo per organizzare e visualizzare il lavoro. Infine, l'IA di ClickUp è un ottimo strumento per aiutare il mio team nella ricerca degli elementi.

Apprezzo molto la versatilità di ClickUp. Offre un ampio intervallo di funzionalità e potrebbe potenzialmente sostituire molte altre soluzioni software. Per i team piccoli e in crescita, fornisce un ottimo modo per organizzare e visualizzare il lavoro. Infine, l'IA di ClickUp è un ottimo strumento che aiuta il mio team a cercare gli elementi.

2. TabNine (Ideale per gli sviluppatori che cercano un completamento del codice veloce e basato sull'IA su più IDE)

tramite TabNine

TabNine è un assistente di codifica IA progettato per aiutare gli sviluppatori di software ad accelerare i flussi di lavoro e migliorare la qualità del codice. Con le sue avanzate funzionalità di completamento del codice, TabNine prevede e suggerisce funzioni complete o intere righe di codice durante la digitazione, riducendo significativamente il tempo dedicato alle attività ripetitive.

Offre privacy avanzata, flessibilità e opzioni di personalizzazione che vanno oltre i semplici suggerimenti di codice. Che tu stia lavorando con JavaScript, Python o linguaggi di nicchia come Rust o Go, questo programmatore IA si integra perfettamente nel tuo ambiente mantenendo rigorosi protocolli di sicurezza.

Le migliori funzionalità/funzioni di TabNine

Accelera il tuo flusso di lavoro con suggerimenti basati sull'apprendimento automatico che anticipano la tua prossima riga di codice

Scegli tra hosting in loco, cloud o server per allinearti ai requisiti di sicurezza della tua azienda

Addestra modelli IA sul tuo codice per suggerimenti altamente personalizzati e accurati

Ottieni la privacy completa del codice con zero conservazione dei dati e protezione contro i rischi di responsabilità IP

Limiti di TabNine

Il programma consuma una notevole quantità di RAM, spesso richiedendo oltre 1 GB di memoria per funzionare in modo efficiente

Quando si lavora con framework UI JavaScript, i suggerimenti tendono ad essere meno accurati o talvolta errati

Prezzi TabNine

Base: Gratis

Sviluppatore: 9 $ al mese per utente

Enterprise: 39 $/mese per utente

Valutazioni e recensioni di TabNine

G2: 4,2/5 (oltre 40 recensioni)

Capterra: Recensioni insufficienti

Cosa dicono gli utenti reali di TabNine?

Si adatta rapidamente al mio stile di codice e formatta, aggiornandosi per adattarsi alle variabili e alle funzioni che ho definito.

Si adatta rapidamente al mio stile di codice e formatta, aggiornandosi per adattarsi alle variabili e alle funzioni che ho definito.

3. GitHub Copilot (ideale per suggerimenti di codice senza interruzioni direttamente nei flussi di lavoro GitHub)

tramite GitHub Copilot

GitHub Copilot, basato su OpenAI, supporta un intervallo più ampio di linguaggi di programmazione e genera codice accurato e completo, rendendolo uno strumento produttivo per gli sviluppatori. In quanto alternativa affidabile a ChatGPT, Copilot ti consente di affrontare nuovi linguaggi di programmazione e framework più rapidamente, godendo al contempo di una perfetta integrazione nel tuo ambiente di codifica esistente.

Dalla scrittura del codice alla creazione di test, documentazione e persino aggiornamenti multi-file, Copilot ti aiuta a concentrarti su ciò che conta di più: risolvere i problemi e fornire un codice migliore. La sua capacità di comprendere i prompt in linguaggio naturale ti consente di lavorare più velocemente.

Funzionalità/funzioni migliori di GitHub Copilot

Genera codice in diversi linguaggi di programmazione, tra cui Python, JavaScript, C++, Go e TypeScript

Integrazione perfetta con i più diffusi editor di codice come Visual Studio Code, JetBrains IDE e Neovim

Individua e correggi i bug in anticipo esaminando i suggerimenti e i rilevamenti di errori generati dall'IA

Personalizza i suggerimenti di codifica insegnando allo strumento il tuo stile e gli standard del tuo progetto

Limiti di GitHub Copilot

Difficoltà a comprendere prompt complessi e possibile ignorare gli input

Non è possibile analizzare un intero codice base in Visual Studio, limitando il suo ambito a singoli file

Prezzi di GitHub Copilot

Pro: 10 $ al mese per utente

Business: 19 $/mese per utente

Enterprise: 39 $/mese per utente

Valutazioni e recensioni di GitHub Copilot

G2: 4,5/5 (oltre 140 recensioni)

Capterra: 4,6/5 (oltre 20 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di GitHub Copilot?

La possibilità di completare la sintassi durante la scrittura del codice, di analizzare i messaggi di errore e quasi al 100% mi fornisce un percorso da seguire, per spiegare e discutere le opzioni di architettura.

La possibilità di completare la sintassi durante la scrittura del codice, di analizzare i messaggi di errore e quasi al 100% mi fornisce un percorso da seguire, per spiegare e discutere le opzioni di architettura.

4. Codeium (ideale per il completamento del codice in tempo reale con supporto per più lingue)

tramite Codeium

Codeium è un assistente di codifica avanzato che utilizza l'IA nello sviluppo di software per generare suggerimenti di codice sensibili al contesto. La sua esclusiva funzionalità "Supercomplete" prevede la tua prossima azione, non solo la tua prossima riga di codice, rendendolo più intuitivo e lungimirante rispetto ai tradizionali strumenti di completamento automatico.

Con il supporto di oltre 70 linguaggi di programmazione e la compatibilità con i principali IDE e piattaforme, Codeium si adatta alle esigenze individuali, di team e aziendali.

Migliori funzionalità/funzioni di Codeium

Crea blocchi di codice su più righe, incluse chiamate di funzione e gestori di eventi, con un input minimo

Rinomina le variabili, correggi gli errori di battitura e associa automaticamente i gestori di eventi all'interno del tuo editor

Approfitta della conformità SOC2 Tipo 2 per flussi di lavoro di codifica sicuri e affidabili

Integrazione con IDE e piattaforme come Chrome, Safari, MacOS, iOS e Android per ambienti di codifica flessibili

Limiti di Codeium

Assistenza limitata per il debug di errori logici complessi

Occasionalmente fornisce suggerimenti irrilevanti, interrompendo il flusso di lavoro in codici complessi o non convenzionali

Prezzi Codeium

Pro: 15 $ al mese per utente

Pro Ultimate: 60 $/mese per utente

Teams: 35 $/mese per utente

Teams Ultimate: 90 $/mese per utente

Enterprise: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Codeium

G2: Recensioni insufficienti

Capterra: Recensioni insufficienti

Cosa dicono gli utenti reali di Codeium?

Utilizzo Codeium da un po' di tempo e è diventato rapidamente uno strumento indispensabile nel mio flusso di lavoro di sviluppo. La funzionalità di completamento del codice IA è incredibilmente intuitiva e velocizza notevolmente il mio processo di codifica.

Utilizzo Codeium da un po' di tempo e è diventato rapidamente uno strumento indispensabile nel mio flusso di lavoro di sviluppo. La funzionalità di completamento del codice IA è incredibilmente intuitiva e velocizza notevolmente il mio processo di codifica.

5. OpenAI Codex (ideale per attività di codifica complesse e per lavorare con API)

via OpenAI Codex

OpenAI Codex, sviluppato dagli autori di ChatGPT, colma il divario tra linguaggio naturale e programmazione trasformando i prompt scritti in codice eseguibile. Sfruttando le avanzate capacità di elaborazione del linguaggio di GPT-3 e miliardi di righe di codice provenienti da fonti pubbliche, Codex semplifica le attività di codifica per gli sviluppatori di tutti i livelli.

La sua capacità di generare rapidamente frammenti di codice pertinenti lo rende un assistente utile per la produttività degli sviluppatori.

Migliori funzionalità/funzioni di OpenAI Codex

Lavora con oltre una dozzina di linguaggi di programmazione, tra cui JavaScript, PHP, Swift e scripting Shell

Applica Codex per attività come la transpilazione del codice, la spiegazione di frammenti o la rifattorizzazione di progetti

Utilizza i suoi 14 KB di memoria per Python, che forniscono una comprensione contestuale più approfondita rispetto a GPT-3

Usa Codex per suggerire librerie, API o funzioni per attività specifiche, velocizzando lo sviluppo

Limiti di OpenAI Codex

I codici generati da Codex potrebbero contenere errori o non funzionare correttamente in alcuni casi

Spesso ha difficoltà con attività di codifica complesse che richiedono la sintesi di più componenti

Prezzi di OpenAI Codex

Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di OpenAI Codex

G2: Recensioni insufficienti

Capterra: Recensioni insufficienti

Cosa dicono gli utenti reali di OpenAI Codex?

Sono abituato a codificare IA come Github Copilot che non supportano R. Oggi ho ottenuto l'accesso alla versione beta di Codex e ne sono rimasto sbalordito. Capisce R senza nemmeno dovergli dire che stai usando R.

Sono abituato a codificare IA come Github Copilot che non supportano R. Oggi ho ottenuto l'accesso alla versione beta di Codex e sono rimasto sbalordito. Capisce R senza nemmeno dovergli dire che stai usando R.

6. CodeT5 (Ideale per codebase di grandi dimensioni e analisi del codice basata sull'IA)

tramite CodeT5

CodeT5 è un modello open source basato su trasformatori progettato specificamente per attività di programmazione.

Sviluppato dai ricercatori di Salesforce, si basa sui principi T5 (Text-to-Text Transfer Transformer) di Google e li adatta alle attività relative al codice.

Questo strumento di sviluppo software eccelle nella riepilogazione/riassunzione, generazione e perfezionamento del codice e persino nella traduzione da codice a codice. Ciò gli consente di elaborare con precisione elementi specifici del linguaggio come nomi di variabili e identificatori di funzioni.

Le migliori funzionalità/funzioni di CodeT5

Identifica le sezioni di codice duplicate nei progetti di grandi dimensioni per mantenere pulito il tuo codice base

Ottieni spiegazioni chiare su cosa fa un frammento di codice, rendendo più facile l'apprendimento di nuovi linguaggi o framework

Converti senza problemi il codice da un linguaggio, come Python, a un altro, come JavaScript

Migliora la leggibilità o ottimizza le funzionalità utilizzando le sue capacità di perfezionamento intelligente

Limiti di CodeT5

CodeT5 potrebbe avere difficoltà a comprendere codici complessi, fornendo suggerimenti meno accurati

L'adattabilità del modello a stili di codifica specifici o linguaggi di programmazione di nicchia può essere limitata

Prezzi CodeT5

Free

Valutazioni e recensioni di CodeT5

G2: Recensioni insufficienti

Capterra: Recensioni insufficienti

Cosa dicono gli utenti reali di CodeT5?

Recensioni insufficienti

7. IntelliCode (Ideale per gli utenti di Visual Studio che cercano suggerimenti basati sull'IA per migliorare l'efficienza e la precisione della codifica)

tramite IntelliCode

Intellicode è un assistente basato sull'IA creato per Visual Studio e Visual Studio Code, che semplifica la codifica in progetti di grandi dimensioni. Utilizza l'apprendimento automatico per analizzare i modelli di codice provenienti da repository reali.

Classifica i completamenti più rilevanti nella parte superiore dell'elenco IntelliSense per concentrarsi sullo sviluppo invece che sulla ricerca tra intere funzioni. Ciò che rende Intellicode unico è la sua capacità di adattarsi al tuo stile di codifica e fornire esempi di utilizzo dell'API da progetti open source.

Migliori funzionalità/funzioni di IntelliCode

Utilizza lo strumento all'interno di Visual Studio o Visual Studio Code senza interrompere i tuoi processi

Semplifica il tuo codice individuando i blocchi ripetitivi e migliorando la manutenibilità

Ottieni completamenti intelligenti del codice classificati per rilevanza, su misura per il tuo progetto

Scopri come gli sviluppatori utilizzano API specifiche con esempi reali tratti da GitHub

Limiti di IntelliCode

Assistenza limitata per le lingue meno comuni

Per alcuni linguaggi come Python, IntelliCode richiede il server Microsoft Python Language Server per funzionare correttamente

Prezzi IntelliCode

Free

Valutazioni e recensioni di IntelliCode

G2: Recensioni insufficienti

Capterra: Recensioni insufficienti

Cosa dicono gli utenti reali di IntelliCode?

I miglioramenti di IntelliCode non riguardano solo il completamento delle istruzioni. IntelliCode fornisce anche indicazioni sul sovraccarico più appropriato per quella API, dato il contesto del codice corrente. Niente più scorrimento superfluo!

I miglioramenti di IntelliCode non riguardano solo il completamento delle istruzioni. IntelliCode fornisce anche indicazioni sul sovraccarico più appropriato per quella API, dato il contesto del codice corrente. Niente più scorrimento superfluo!

8. DeepCode (ideale per identificare e correggere potenziali bug o problemi di sicurezza con revisioni del codice in tempo reale e approfondimenti)

tramite DeepCode

DeepCode, ora integrato come Snyk Code, è uno strumento di revisione del codice basato sull'IA che si concentra sul miglioramento della sicurezza e della qualità del codice. Con il supporto di linguaggi di programmazione come JavaScript, TypeScript, Python, Java e C/C++, DeepCode utilizza l'apprendimento automatico per analizzare il codice alla ricerca di vulnerabilità di sicurezza e problemi di qualità in tempo reale.

Il suo approccio incentrato sulla privacy garantisce la sicurezza dei tuoi dati, consentendoti al contempo di beneficiare di approfondimenti di alto livello basati sull'IA, rendendolo un ottimo strumento di IA per gli sviluppatori.

Migliori funzionalità/funzioni di DeepCode

Utilizza una combinazione di modelli IA simbolici e generativi per scansionare e modificare il codice alla ricerca di vulnerabilità

Goditi un ciclo di sviluppo veloce mentre DeepCode IA garantisce la sicurezza del tuo codice con consigli immediati e pertinenti

Approfitta dei modelli IA self-hosted che danno priorità alla privacy ed evitano l'utilizzo dei dati dei clienti per la formazione

Scrivi e testa le tue regole di sicurezza del codice utilizzando la logica IA di DeepCode con completamento automatico

Limiti di DeepCode

Sebbene DeepCode miri a identificare le vulnerabilità, occasionalmente potrebbe segnalare problemi inesistenti, richiedendo una verifica manuale

Lo strumento richiede una connessione Internet per funzionare correttamente, il che può rappresentare un limite in ambienti con accesso limitato o assente a Internet

Prezzi DeepCode

Team: 25 $/mese (5-10 utenti)

Enterprise: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni DeepCode

G2: Recensioni insufficienti

Capterra: Recensioni insufficienti

Cosa dicono gli utenti reali di DeepCode?

Recensioni insufficienti

9. Replit Ghostwriter (Il migliore per l'assistenza alla codifica basata su cloud con funzionalità collaborative)

tramite Replit Ghostwriter

Ghostwriter di Replit è progettato per aiutarti a diventare un programmatore migliore concentrandoti sulla creatività e automatizzando le attività di codifica ripetitive. Funziona sia come mentore che come collaboratore, comprendendo il contesto del tuo progetto e offrendo soluzioni pertinenti.

L'alternativa a Cursor IA supporta 16 linguaggi di programmazione e si integra perfettamente con l'IDE online di Replit per una codifica veloce e in movimento.

Le migliori funzionalità/funzioni di Replit Ghostwriter

Descrivi le tue esigenze in un linguaggio semplice per generare intere funzioni

Evidenzia il codice sconosciuto per ricevere spiegazioni chiare e dettagliate

Registra memo vocali per avviare rapidamente i progetti mentre sei lontano dalla tastiera

Ottieni assistenza personalizzata con codici complessi o nell'apprendimento di nuovi concetti di programmazione

Limiti di Replit Ghostwriter

Sebbene generalmente utile, Ghostwriter può occasionalmente fornire suggerimenti che non sono in linea con le intenzioni dell'utente

Alcuni utenti hanno segnalato che Ghostwriter può essere lento a volte, compromettendo potenzialmente l'esperienza di codifica

Prezzi di Replit Ghostwriter

Replit Core: 25 $ al mese per utente

Teams: 40 $/mese per utente

Valutazioni e recensioni di Replit Ghostwriter

G2: 4,5/5 (oltre 90 recensioni)

Capterra: Recensioni insufficienti

Cosa dicono gli utenti reali di Replit Ghostwriter?

Sono affascinato dal fatto che finalmente sia possibile creare codice utilizzando l'IA direttamente nel repository. È veloce, offre buoni risultati e, soprattutto, è una soluzione che può essere implementata immediatamente e non deve essere eseguita in un secondo momento su server esterni che è necessario configurare.

Sono affascinato dal fatto che finalmente sia possibile creare codice utilizzando l'IA direttamente nel repository. È veloce, offre buoni risultati e, soprattutto, è una soluzione che può essere implementata immediatamente e non deve essere eseguita in un secondo momento su server esterni che è necessario configurare.

10. Eclipse Che (ideale per IDE basati su cloud e gestione delle aree di lavoro)

tramite Eclipse Che

Eclipse Che è un'area di lavoro per sviluppatori basata su cloud e un IDE che semplifica la codifica, il test e il debug, rendendolo un contendente per il miglior editor di codice nello sviluppo basato su cloud.

Progettata come piattaforma open source, offre aree di lavoro remote accessibili da qualsiasi browser, eliminando la necessità di installazioni locali. Con la sua architettura basata su Kubernetes, Eclipse Che consente uno sviluppo remoto scalabile e sicuro.

Migliori funzionalità/funzioni di Eclipse Che

Connettiti direttamente a GitHub, GitLab o Bitbucket per un controllo delle versioni senza interruzioni

Configura gli IDE per lavorare su reti air-gapped e conformi agli standard FIPS

Usa VS Code o JetBrains IDE in remoto tramite configurazioni Kubernetes sicure e scalabili

Autentica l'accesso dei membri del team utilizzando OpenID Connect e Kubernetes RBAC

Limiti di Eclipse Che

Gli utenti hanno segnalato che Eclipse Che può subire rallentamenti e blocchi

Le aree di lavoro di Eclipse Che hanno limiti di memoria per impostazione predefinita, che possono limitare lo sviluppo di applicazioni che richiedono molte risorse

Prezzo Eclipse Che

Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Eclipse Che

G2: 4,3/5 (oltre 60 recensioni)

Capterra: Recensioni insufficienti

Cosa dicono gli utenti reali di Eclipse Che?

È un buon IDE se sai cosa stai facendo. Funziona benissimo con Java, ma per far funzionare altri linguaggi è necessario installare molti plugin per il loro supporto. Ci vuole un po' di tempo per abituarsi all'interfaccia, ma una volta che ci si è abituati, ci sono molte cose che si possono fare! È molto orientato alle funzionalità e ha molte opzioni e impostazioni per ottimizzare il flusso di lavoro.

È un buon IDE se sai cosa stai facendo. Funziona benissimo con Java, ma per far funzionare altri linguaggi è necessario installare molti plugin per supportarli. Ci vuole un po' di tempo per abituarsi all'interfaccia, ma una volta che ci si è abituati, ci sono molte cose che si possono fare! È molto orientato alle funzionalità e ha molte opzioni e impostazioni per ottimizzare il flusso di lavoro.

11. Bolt. nuovo (Ideale per la codifica leggera basata su cloud per semplificare lo sviluppo)

Bolt. new è una piattaforma di sviluppo web basata sull'IA che semplifica la creazione e la distribuzione di applicazioni full-stack direttamente nel browser. Integrando l'assistenza IA con l'ambiente di sviluppo in browser di StackBlitz, Bolt. new consente di generare codice, eseguire applicazioni e distribuirle senza necessità di configurazioni locali.

Consente inoltre l'installazione di pacchetti npm, la configurazione di backend e l'integrazione con database come Supabase.

Bolt. nuove funzionalità/funzioni migliori

Modifica e perfeziona il tuo codice direttamente nell'IDE basato su browser

Lancia le tue applicazioni in ambienti di produzione con strumenti di implementazione integrati

Condividi il tuo lavoro con le parti interessate tramite URL per una facile collaborazione e feedback

Aggiungi pacchetti npm e gestisci le dipendenze senza uscire dalla piattaforma

Bolt. nuove limitazioni

Gli utenti hanno segnalato potenziali problemi di sicurezza

Alcuni utenti hanno notato che Bolt. new potrebbe aggiungere dipendenze non necessarie ai progetti, complicando potenzialmente il processo di sviluppo

Bolt. nuovi prezzi

Pro: 9 $ al mese per utente

Teams: 29 $ al mese per utente

Bolt. nuove valutazioni e recensioni

G2: Recensioni insufficienti

Capterra: Recensioni insufficienti

Cosa dicono gli utenti reali di Bolt. new?

Recensioni insufficienti

Ottieni di più con ClickUp

Sebbene Cursor AI offra funzionalità utili per gli sviluppatori, non è la soluzione perfetta per ogni progetto o esigenza di codifica. Gli 11 strumenti che abbiamo esaminato forniscono varie soluzioni per semplificare la codifica, aumentare la produttività e migliorare la collaborazione.

ClickUp si distingue come l'opzione più versatile e potente tra queste alternative.

Il suo assistente integrato basato sull'IA, Brain, le dashboard personalizzabili e la formattazione dei blocchi di codice nei documenti migliorano la codifica, la collaborazione e il monitoraggio delle attività, rendendo ClickUp la scelta definitiva per gli sviluppatori.

Iscriviti oggi stesso a ClickUp e porta il tuo flusso di lavoro di codifica a un livello superiore!