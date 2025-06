Le 10 migliori alternative a Windsurf per la codifica basata sull'IA nel 2025

Se sei uno sviluppatore, un responsabile tecnico o un CTO, probabilmente ti sei imbattuto in Windsurf (precedentemente Codeium), un IDE nativo IA che promette di gestire tutto, dalla scrittura alla distribuzione del codice. Per un attimo mi è sembrato di essere nel futuro: completamento automatico intelligente, suggerimenti contestuali e anteprime nell'editor. Ma i difetti emergono rapidamente: I suggerimenti IA in tempo reale sono lenti quando la velocità è importante

Le scarse integrazioni con il monitoraggio delle attività o i documenti rallentano la collaborazione

Un'IA troppo ambiziosa cambia più del dovuto, creando più problemi di quanti ne risolva Per gli sviluppatori che lavorano da soli è frustrante. Per i team è destabilizzante. Per i leader è rischioso. Ecco perché la domanda non è più "Qual è il miglior IDE all-in-one?", ma "Qual è lo stack che si adatta meglio al nostro modo di lavorare?" 👉 Se sei pronto a esplorare alternative a Windsurf create per flussi di lavoro reali, continua a leggere. Perché scegliere alternative a Windsurf? Windsurf è un editor di codice basato su IA progettato per migliorare la produttività degli sviluppatori integrando funzionalità/funzioni intelligenti direttamente nell'ambiente di codifica. Comprende il codice, suggerisce completamenti intelligenti e consente di rifattorizzare o generare codice con semplici comandi. Nonostante tutte le sue funzionalità innovative, potresti comunque cercare altri strumenti di codifica IA per semplificare la tua giornata di sviluppatore software. Ambienti di sviluppo locali: impossibile configurare container, eseguire servizi in background o integrare strumenti di sistema nativi come negli ambienti desktop

Numero limitato di lingue supportate: Funziona al meglio con JavaScript, TypeScript e Python, ma presenta difficoltà con lingue meno comuni, con conseguente contesto inadeguato e completamenti imprecisi

Flussi di lavoro Git avanzati: non supporta funzionalità/funzioni avanzate come visualizzazioni dettagliate della cronologia, unioni complesse o flussi di rebase necessari per team di grandi dimensioni

Governance di livello aziendale: non include la distribuzione in loco, i percorsi di audit o i controlli di accesso granulari richiesti negli ambienti regolamentati

Supporto limitato per plugin o estensioni: non consente linter personalizzati, utilità di test o integrazioni di strumenti per sviluppatori, limitando la flessibilità del flusso di lavoro

Assistenza minima per flussi di lavoro con backend pesante: Manca una gestione robusta per la logica lato server, le migrazioni di database o il codice dell'infrastruttura

Controllo IA non ottimizzato: mancano opzioni per scegliere modelli, regolare la creatività o addestrare l'IA su stili specifici del progetto

Limiti dell'integrazione: la compatibilità limitata con gli strumenti di monitoraggio delle attività e le piattaforme di documentazione ostacola una collaborazione senza soluzione di continuità. Windsurf è adatto a flussi di lavoro moderni e basati sul cloud. Tuttavia, se la tua configurazione è più pesante, più specializzata o soggetta a conformità più rigorose, potresti aver bisogno di modelli IA all'avanguardia. 👀 Lo sapevi? Il termine "bug" nella programmazione ha avuto origine nel 1947, quando Grace Hopper e il suo team scoprirono una falena intrappolata in un computer, che ne causava il malfunzionamento. Incollarono la falena nel registro per documentare il problema, ed è così che il termine "bug" è entrato a far parte della storia della programmazione! Alternative a Windsurf in breve Per aiutarti a trovare la soluzione più adatta ai tuoi progetti complessi, ecco un confronto diretto tra Windsurf e le sue principali alternative in base alle funzionalità/funzioni chiave e ai prezzi: Strumento Ideale per Funzionalità/funzioni chiave Prezzi* ClickUp Collaborazione e project management all-in-one Dimensioni del team: ideale per team che necessitano di registrazione dello schermo e integrazione del flusso di lavoro Gestione delle attività basata sull'IA, registrazione dello schermo con Clip di ClickUp, documentazione dei blocchi di codice, collaborazione in tempo reale Free Forever; personalizzazioni disponibili per le aziende Cursore Codifica basata su IA con la familiarità di VS Code Dimensioni del team: ideale per sviluppatori singoli e piccoli team che richiedono IA sensibile al contesto Integrazione chat IA, contesto completo del codice, ricerca locale del codice, modalità agente Free Forever; a partire da $20/utente/mese TabNine Codifica IA offline sicura per settori regolamentati Dimensioni del team: ideale per team di medie e grandi dimensioni che richiedono sicurezza dei dati Inferenza IA locale, implementazione in sede, completamento automatico sicuro Disponibile gratuitamente; a partire da 9 $/utente/mese GitHub Copilot Assistente di codifica IA sensibile al contesto Dimensioni del team: ideale per liberi professionisti e team aziendali che necessitano di suggerimenti intelligenti sul codice Supporto multimodello, suggerimenti di codice contestualizzati, riepiloghi/riassunti delle richieste pull Disponibile gratuitamente; a partire da $10/utente/mese Codium (Qodo) Richieste pull e governance del codice potenziate dall'IA Dimensioni del team: ideale per team di medie e grandi dimensioni con un'attenzione particolare alla qualità del codice Indicizzazione personalizzata del codice, automazione delle richieste pull, controlli di conformità con Jira Livello gratuito; a partire da 38 $/utente/mese IntelliCode Completamento intelligente del codice all'interno dell'ecosistema Microsoft Dimensione del team: ideale per team di sviluppo aziendali che utilizzano strumenti Microsoft Completamento dell'intera riga, rilevamento delle modifiche ripetute, integrazione con Visual Studio Nessun piano Free; a partire da $45/utente/mese Replit Prototipazione rapida e sviluppo individuale nel cloud Dimensione del team: ideale per sviluppatori individuali e startup che necessitano di una configurazione rapida IDE istantaneo, distribuzione integrata, agente IA per la generazione di codice, collaborazione in tempo reale Disponibile gratuitamente; a partire da 25 $ al mese Cody Ricerca intelligente del codice e programmazione in coppia con IA Dimensioni del team: ideale per team di piccole e medie dimensioni che lavorano con codebase di grandi dimensioni Assistenti personalizzati, chatbot sensibili al codice, contesto a livello di file, gestore di prompt Nessun piano gratuito; a partire da 29 $/utente/mese Amazon CodeWhisperer Codifica IA con integrazione AWS Dimensioni del team: ideale per team di medie e grandi aziende che utilizzano i servizi AWS Suggerimenti in tempo reale, ottimizzazione dei servizi AWS, codifica sicura con avvisi di rischio Disponibile gratis; versione a pagamento a partire da 19 $ al mese Visual Studio Code IDE flessibile e ricco di plug-in Dimensioni del team: ideale per team di backend e full-stack che necessitano di un supporto linguistico approfondito IntelliSense, integrazione terminale, debug, estensioni Git Disponibile gratuitamente; versione Pro a partire da 45 $/utente/mese ✅ Curiosità: Google ha un proprio linguaggio di programmazione chiamato Go (o Golang) per migliorare l'efficienza della programmazione. È ampiamente utilizzato per i servizi di back-end grazie alla sua scalabilità, alle prestazioni e al sovraccarico minimo. Le migliori alternative a Windsurf da utilizzare Diamo un'occhiata alle migliori alternative a Windsurf nel dettaglio. 🔍 1. ClickUp (Ideale per organizzare sprint di sviluppo, attività e documenti in un unico posto) Se Windsurf ti sembra troppo limitato per il tuo stack di sviluppo, ClickUp è l'app completa per lavorare, programmare, pianificare e collaborare su larga scala. Riunisce l'intero flusso di lavoro di sviluppo in un unico posto. Questa piattaforma ti consente di organizzare sprint, gestire attività di codifica e scrivere documentazione per il codice, senza il caos di dover destreggiarti tra più strumenti. 🧠 Semplifica il tuo processo di sviluppo con ClickUp Brain Inizia con ClickUp Brain, un assistente IA sensibile ai ruoli creato per supportare ogni passaggio del processo di sviluppo. A differenza dei generatori di codice generici, questa IA nello sviluppo software lavora all'interno della tua area di lavoro effettiva, quindi conosce le tue attività, le scadenze, i documenti e il backlog. Quando redigi una segnalazione di bug o una specifica da una conversazione, ClickUp Brain può trasformare un thread di chat o un commento in un documento strutturato. Non è solo un generatore di codice: offre assistenza IA sensibile al contesto e profondamente integrata nelle attività di sviluppo, aiutandoti a muoverti più velocemente con meno passaggi manuali. Stai cercando di chiarire una richiesta di funzionalità/funzione poco chiara? Può generare attività secondarie, scrivere criteri di accettazione e stimare il lavoro richiesto in base alla struttura dello sprint, il tutto all'interno dell'attività. È inoltre possibile utilizzare Brain durante la generazione del codice per documentare le API, generare frammenti di codice campione, scrivere casi di test o riepilogare/riassumere discussioni tecniche in aggiornamenti condivisibili. Usa prompt in linguaggio naturale e genera snippet di codice pronti all'uso con ClickUp Brain ⚡Risparmio di tempo: Hai bisogno di creare frammenti di codice senza passare da uno strumento all'altro? Il generatore di frammenti di codice di ClickUp Brain ti semplifica il lavoro. Basta indicare il linguaggio utilizzato, cosa deve fare il codice e qualsiasi altro dettaglio aggiuntivo. Il generatore creerà rapidamente un frammento di codice pronto all'uso che soddisfa le tue esigenze, il tutto direttamente all'interno dell'attività o del documento. Prova questo prompt: "Genera una funzione Python che convalida gli indirizzi email utilizzando regex, inclusi commenti in linea che spiegano ogni passaggio. " ClickUp Brain produrrà uno snippet di codice pulito e commentato che potrai incorporare direttamente nelle tue attività di codifica o nella tua documentazione. 📝 Crea documentazione intelligente con ClickUp Docs Una volta semplificata la codifica con Brain, dai una struttura alla documentazione con ClickUp Docs . Crea, modifica e collabora su documenti con blocchi di codice evidenziati con sintassi per oltre 30 linguaggi. Usa il comando slash /co o seleziona lo strumento blocco codice e scegli il tuo linguaggio. Crea, modifica e collabora alla documentazione di codifica con ClickUp Docs 💡Suggerimento: usa i backtick (`) per il codice in linea. Ottimo per comandi brevi o riferimenti. Puoi anche salvare i documenti come modelli da riutilizzare nelle specifiche delle funzionalità/funzioni, nei riferimenti API o nei rapporti sui bug. E poiché Docs supporta l'incorporamento di attività, immagini e contenuti live, il flusso di lavoro di sviluppo rimane completamente connesso. ClickUp Docs supporta anche la modifica collaborativa in linea, così gli sviluppatori possono annotare le specifiche delle funzionalità/funzioni, aggiornare frammenti di codice o rivedere le decisioni senza cambiare scheda. ⚡ Risparmio di tempo: usa /figma per incorporare file live e @@ per collegare attività o epiche per una documentazione ricca di contesto. 🧰 Unisci tutto con ClickUp per i team di sviluppo software Quindi, ClickUp per team software collega tutto insieme (sprint, backlog, bug e rilasci) utilizzando oltre 15 viste come Elenco, Kanban, Sequenza o Gantt. Automatizza i cicli sprint con flussi di lavoro personalizzati. Dalla pianificazione degli sprint e la gestione del backlog al monitoraggio dei bug e ai rilasci, ClickUp ti offre gli strumenti per muoverti rapidamente e rimanere allineato. Gestisci i flussi di lavoro di sviluppo software e rispetta le scadenze con ClickUp per i team di sviluppo software È possibile assegnare priorità alle attività con campi personalizzati basati sull'IA, rilevare immediatamente i bug tramite moduli personalizzati e gestire i carichi di lavoro di ingegneria su bacheche integrate senza dover cambiare strumento. Grazie alle integrazioni native con GitHub, GitLab e Bitbucket e alla facile migrazione da Jira, avrai a disposizione un ambiente di gestione dei progetti di sviluppo software che si adatta alle esigenze del tuo team. 🧩 Configurazione più rapida con il modello di sviluppo software ClickUp Se non sai da dove iniziare o desideri un modo più veloce per configurare correttamente il tuo sistema, il modello di sviluppo software ClickUp è un ottimo punto di partenza. È predefinito con tutto il necessario per gestire il ciclo di vita dello sviluppo: stati delle attività pronti all'uso, cartelle per gli sprint, backlog, monitoraggio dei bug e persino viste personalizzate su misura per flussi di lavoro agili. Ottieni il modello gratis Gestisci l'intero ciclo di vita dello sviluppo software con il modello di sviluppo software ClickUp Questo modello gratuito per lo sviluppo di software ti consente di assegnare punti storia, utilizzare modelli per attività ricorrenti come specifiche di funzionalità o liste di controllo QA e monitorare lo stato in tempo reale senza dover creare da zero la tua area di lavoro. 📮ClickUp Insight: I team con prestazioni scarse sono 4 volte più propensi a destreggiarsi tra più di 15 strumenti, mentre i team con prestazioni elevate mantengono l'efficienza limitando il proprio kit di strumenti a 9 piattaforme o meno. Ma perché non utilizzare un'unica piattaforma? Come app completa per il lavoro, ClickUp riunisce attività, progetti, documenti, wiki, chat e chiamate in un'unica piattaforma con integrazione perfetta tra strumenti e team, completa di flussi di lavoro basati sull'IA. Pronto a lavorare in modo più intelligente? ClickUp funziona per ogni team, rende il lavoro visibile e ti consente di concentrarti su ciò che conta, mentre l'IA si occupa del resto. Funzionalità/funzioni principali di ClickUp Mantieni organizzate le discussioni sul codice: comunica con i tuoi colleghi senza uscire dalla piattaforma e centralizza i feedback sulle richieste pull, i blocchi e gli aggiornamenti di sviluppo utilizzando comunica con i tuoi colleghi senza uscire dalla piattaforma e centralizza i feedback sulle richieste pull, i blocchi e gli aggiornamenti di sviluppo utilizzando la chat di ClickUp

Mappa visivamente i piani tecnici: delinea l'architettura o i diagrammi di flusso degli sprint utilizzando delinea l'architettura o i diagrammi di flusso degli sprint utilizzando le lavagne online di ClickUp e convertili in attività di sviluppo collegate

Automatizza le azioni di routine: attiva gli aggiornamenti dello stato delle attività con attiva gli aggiornamenti dello stato delle attività con le automazioni di ClickUp o assegna automaticamente gli sviluppatori in base all'attività di commit o PR

Tieni traccia con precisione del lavoro richiesto agli sviluppatori: registra le ore dedicate alla codifica, al debug o al testing direttamente all'interno del tuo flusso di lavoro con : registra le ore dedicate alla codifica, al debug o al testing direttamente all'interno del tuo flusso di lavoro con il monitoraggio del tempo di ClickUp Limiti di ClickUp ClickUp offre molte funzionalità pronte all'uso, che all'inizio possono sembrare eccessive se non si ha familiarità con la piattaforma Prezzi di ClickUp Valutazioni e recensioni di ClickUp G2: 4,7/5 (oltre 9.000 recensioni)

Capterra: 4,6/5 (oltre 4.000 recensioni) Cosa dicono gli utenti reali di ClickUp? Una recensione su Reddit dice: Utilizziamo Clickup da almeno quattro anni ed è uno dei migliori strumenti di project management. Prima di passare a Clickup abbiamo provato Asana, Monday.com e Trello. È stata la scelta migliore che potessimo fare! Non ho mai avuto problemi significativi e il servizio clienti è stato molto disponibile. Utilizziamo Clickup da almeno quattro anni ed è uno dei migliori strumenti di project management. Prima di passare a Clickup abbiamo provato Asana, Monday.com e Trello. È stata la scelta migliore che potessimo fare! Non ho mai avuto problemi significativi e il servizio clienti è stato molto disponibile. 💡 Suggerimento: prova più strumenti di IA in parallelo. Utilizza confronti affiancati su progetti più piccoli per valutare la velocità di risposta, la qualità del codice e la consapevolezza del contesto. Capirai subito quale strumento si adatta meglio al tuo flusso di lavoro. 2. Cursor (ideale per la codifica basata su IA con familiarità con VS Code e contesto completo del codice) tramite Cursor Cursor è un editor di codice basato sull'IA e costruito sulle fondamenta di Visual Studio Code, progettato per aiutare i singoli sviluppatori a lavorare in modo più efficiente. Con la modalità Agente, puoi chiedere all'IA di apportare modifiche ai file o automatizzare le modifiche di routine mantenendo il controllo del processo. Cursor fornisce suggerimenti IA in tempo reale durante la digitazione. Basta premere Tab per accettare o continuare a digitare per perfezionare il risultato. L'integrazione della chat IA ti consente di interagire con l'IA in base al contesto corrente, fino alla posizione del file e del cursore. Puoi porre domande, richiedere miglioramenti o ottenere spiegazioni senza cambiare finestra o perdere il filo del discorso. Puoi anche eseguire query sull'intero codice. Invece di cercare manualmente funzioni o dipendenze, puoi porre domande dirette come "Dove è definito questo metodo?" o "Quali file utilizzano questo componente?" e ottenere risposte chiare e relative al codice. Funzionalità/funzioni principali di Cursor Inserisci screenshot o progetti di interfaccia utente nell'editor in modo che l'IA possa utilizzarli come contesto visivo per la creazione o la risoluzione dei problemi degli elementi dell'interfaccia

Inserisci file README, commenti in linea o altri documenti durante le chat IA per garantire che i suggerimenti di codice seguano la struttura e gli standard del tuo progetto.

Digita @ per inserire rapidamente file, funzioni o variabili dal tuo codice nel prompt Limiti del cursore Mancanza di precisione: occasionalmente potrebbe modificare più codice del previsto

Mancano funzionalità/funzioni di collaborazione o project management robuste Prezzi Cursor Hobby : Free

Pro : 20 $ al mese

Business: 40 $/utente/mese Valutazioni e recensioni di Cursor G2: Non abbastanza recensioni

Capterra: recensioni insufficienti Cosa dicono gli utenti reali di Cursor? Una recensione su G2 dice: Davvero, una di quelle app che possono cambiare le regole del gioco. Da programmatore alle prime armi, ha cambiato la mia visione di ciò che posso realizzare. Sembra magia, ma non lo è ancora del tutto. È necessario strutturare il progetto e impostare dei prompt efficaci. Davvero, una di quelle app che possono cambiare le regole del gioco. Da programmatore alle prime armi, ha cambiato la mia visione di ciò che posso realizzare. Sembra magia, ma non lo è ancora del tutto. È necessario strutturare il progetto e inserire prompt efficaci. 📚 Per saperne di più: Usufruisci della potenza di ClickUp AI per i team di sviluppo software 3. Tabnine (Ideale per la codifica IA sicura e offline nei settori regolamentati) tramite Tabnine L'assistente di codice basato su IA TabNine è costruito su GPT-2 e sulle varianti ottimizzate proprietarie di TabNine. Se lavori nel settore finanziario, sanitario, governativo o in qualsiasi settore regolamentato, puoi eseguire l'intero modello localmente, mantenendo i dati sensibili sotto il tuo controllo. Puoi anche addestrare Tabnine sul tuo codice interno, in modo che impari i tuoi modelli senza esporli. TabNine si adatta al tuo stile di codifica preferito, fornendo suggerimenti che rispecchiano i modelli dei tuoi progetti e riducendo la necessità di pulizia manuale. Supporta l'inferenza IA offline e la conservazione zero dei dati e offre all'amministratore il controllo completo su come e dove viene eseguito il modello, sia su macchine degli sviluppatori che su server sicuri. Con suggerimenti a bassa latenza in più lingue ed estensioni del codice, TabNine è adatto per i settori ad alta sicurezza. Le migliori funzionalità/funzioni di Tabnine Scegli tra opzioni di distribuzione in locale, cloud privato virtuale (VPC) o SaaS sicuro per soddisfare le esigenze di conformità della tua organizzazione

Verifica automaticamente se il codice generato corrisponde ai repository pubblicamente visibili per ridurre il rischio di introdurre codice senza licenza o copiato

Integra TabNine con editor popolari come l'estensione VS Code, IntelliJ, PyCharm, ecc Limiti di Tabnine Difficoltà con i moderni framework UI JavaScript come Vue.js, che spesso suggeriscono modelli errati o contestualizzazioni specifiche del framework mancanti

Funzionalità/funzioni di collaborazione limitate e nessuna chat contestuale Prezzi Tabnine Anteprima per sviluppatori: Gratis per gli utenti qualificati

Sviluppo: 9 $ al mese

Enterprise: 39 $/utente/mese (con impegno di 1 anno) Valutazioni e recensioni di Tabnine G2: 4/5 (oltre 40 recensioni)

Capterra: recensioni insufficienti Cosa dicono gli utenti reali di TabNine? Una recensione su G2 dice: Sono davvero stupito da quanto bene fornisca il codice previsto. A volte mi sorprende soprattutto durante la pratica DSA, identifica il problema, compresi i limiti di complessità in termini di tempo e spazio, e fornisce il codice di conseguenza. Sono davvero stupito da quanto bene fornisca il codice previsto. A volte mi sorprende, specialmente durante la pratica DSA, quando identifica il problema, compresi i limiti di complessità in termini di tempo e spazio, e fornisce il codice di conseguenza. ⚡ Archivio modelli: Hai bisogno di migliorare o standardizzare la documentazione del tuo codice? Utilizza questi modelli di documentazione del codice con formati pronti all'uso che possono aiutarti a semplificare il flusso di lavoro, migliorare la collaborazione in tempo reale e mantenere il tuo codice più facile da gestire. 4. GitHub Copilot (Ideale per una codifica veloce e assistita dall'IA all'interno di IDE popolari) tramite GitHub Copilot GitHub Copilot, sviluppato da GitHub in collaborazione con OpenAI, è un assistente di codifica IA progettato per aiutarti a scrivere codice più velocemente e con meno attrito. La stretta integrazione dell'IA di GitHub Copilot con Visual Studio Code lo rende una naturale estensione del tuo ambiente di sviluppo. È alimentato da modelli IA avanzati, tra cui Codex di OpenAI (una versione di GPT-3 ottimizzata specificamente per la programmazione). Ora, gli utenti di livello aziendale possono accedere a diversi modelli come GPT-4. 1, Claude e Gemini. Copilot lavora direttamente nel tuo editor, offrendo suggerimenti di codice in tempo reale e contestualizzati mentre digiti. Può tradurre commenti in linguaggio naturale in codice funzionante, per aiutarti a passare dall'intenzione all'implementazione senza interrompere il flusso. Copilot ti aiuta anche a gestire il codice. Genera riepiloghi/riassunti delle richieste pull, evidenzia le modifiche chiave e offre un'area di lavoro collaborativa in cui è possibile convalidare i suggerimenti e perfezionare i contributi. Funzionalità/funzioni principali di GitHub Copilot Aggiorna l'accesso man mano che il tuo team cresce aggiungendo nuovi utenti e assegnando autorizzazioni precise

Collabora con GitHub Copilot lasciando commenti, perfezionando i suggerimenti o intervenendo per modificare direttamente nel tuo IDE utilizzando GitHub Copilot Chat (versione Pro)

Visualizza in anteprima l'impatto delle modifiche su tutto il codice del progetto per evitare regressioni Limiti di GitHub Copilot A volte si blocca ripetendo lo stesso codice o non riconosce quando sei pronto per passare dai commenti al codice effettivo

Riconoscimento del contesto limitato nei file lunghi, a meno che non si utilizzi il livello Enterprise Prezzi di GitHub Copilot Per privati Free

Pro : 10 $ al mese

Pro+: 39 $ al mese Per le aziende Business : 19 $/utente/mese

Enterprise: 39 $/utente/mese Valutazioni e recensioni di GitHub Copilot G2: 4,5/5 (oltre 140 recensioni)

Capterra: 4,7/5 (oltre 20 recensioni) Cosa dicono gli utenti reali di GitHub Copilot? Una recensione su Capterra dice: Il fatto che Copilot sia in grado di prevedere ciò che stai per scrivere è una funzionalità straordinaria. Lo adoro. Avendo anche lavorato come sviluppatore Laravel, posso confermare che Copilot rende la programmazione più facile e veloce. È davvero intelligente e mi fornisce righe di codice corrette in pochi secondi. Il fatto che Copilot sia in grado di prevedere ciò che stai per scrivere è una funzionalità/funzione straordinaria. Lo adoro. Avendo lavorato anche come sviluppatore Laravel, posso confermare che Copilot rende la programmazione più facile e veloce. È davvero intelligente e mi fornisce righe di codice corrette in pochi secondi. ⚒️Quick Hack: Puoi aggiornare automaticamente lo stato delle attività in ClickUp direttamente dai messaggi di commit di GitHub con l'integrazione ClickUp GitHub. Includi l'ID attività di ClickUp seguito dal nuovo stato tra parentesi quadre. Ad esempio, un messaggio di commit come Risolvi bug nel flusso di accesso #DEV-102[In revisione] collegherà il commit all'attività DEV-102 e aggiornerà il suo stato a "In revisione" in ClickUp. È un trucco semplice che mantiene le tue attività in sincronizzazione con il tuo codice, evitando di dover passare da uno strumento all'altro e mantenendo la continuità del flusso di lavoro. 5. Codium (Ideale per richieste pull potenziate dall'IA e governance del codice nei flussi di lavoro aziendali) tramite Codium Qodo (precedentemente Codium), basato sui propri modelli LLM, offre un ambiente di sviluppo IA altamente personalizzabile. L'assistenza al codice ricca di contesto, resa possibile dall'indicizzazione locale e remota, offre all'IA una visione completa dei repository. Si tratta di una piattaforma di integrità del codice basata sull'IA che assiste gli sviluppatori durante tutto il ciclo di vita dello sviluppo del software. Rispetto a Windsurf, che offre una solida comprensione contestuale del codice e funzionalità di revisione leggere, Qodo dà la priorità alla qualità e alla governance del codice durante l'intero ciclo di vita. CodiumAI eccelle anche nella gestione di codebase complessi, dove la generazione automatica di test e l'indicizzazione contestuale possono ridurre drasticamente i tempi di revisione. Le migliori funzionalità/funzioni di Qodo Crea best practice campionando il tuo codice per identificare modelli di codifica coerenti e aiutare il tuo team ad allinearsi su standard condivisi

Limita i suggerimenti dell'IA solo ai problemi più critici, come bug o logica errata, per ridurre il rumore durante le revisioni ad alta priorità

Rileva automaticamente i riferimenti Jira, recupera i dettagli dei ticket e gli allegati Limiti di Codium Mancanza di cronologia chat persistente: le conversazioni non vengono trasferite tra le sessioni in IntelliJ

Le restrizioni sulla quota dei messaggi si applicano ai piani Free e di livello inferiore Prezzi di Codium Sviluppatore: $0/250 messaggi e utilizzo degli strumenti al mese

Teams: 38 $/utente/mese, 5000 messaggi

Enterprise: Prezzi personalizzati Valutazioni e recensioni di Codium G2: 4,8/5 (oltre 60 recensioni)

Capterra: recensioni insufficienti Cosa dicono gli utenti reali di Codium? Una recensione su G2 dice: Uso Qodo quasi ogni giorno come parte essenziale della mia routine di codifica. La sua affidabilità e il suo valore costante lo rendono indispensabile nel mio IDE. Uso Qodo quasi ogni giorno come parte essenziale della mia routine di codifica. La sua affidabilità e il suo valore costante lo rendono indispensabile nel mio IDE. ⚡Archivio modelli: Modelli e moduli gratuiti per segnalare bug e monitorarne il tracciamento 6. IntelliCode (ideale per il completamento intelligente del codice all'interno dell'ecosistema Microsoft) tramite IntelliCode Se desideri diventare un programmatore migliore nell'ecosistema Microsoft, Visual Studio IntelliCode è progettato per aiutarti a lavorare più velocemente mantenendo il codice pulito e coerente. Integrato direttamente in Visual Studio e Visual Studio Code, offre suggerimenti intelligenti e contestualizzati basati sul codice scritto, sulla struttura del progetto e sui modelli del team. Formatta e rifattorizza automaticamente il codice in base alle best practice, in modo che il risultato sia pulito senza continue correzioni manuali. Quando lavori con le API, prevede gli argomenti che potresti utilizzare, evitando di dover cercare nella documentazione. Funzionalità/funzioni principali di IntelliCode Utilizza il completamento automatico di intere righe che suggerisce righe complete in base al contesto corrente

Applica automaticamente modifiche simili al codice in tutto il progetto quando IntelliCode riconosce modelli di modifica ricorrenti

Visualizza esempi reali di come le API vengono utilizzate nei repository pubblici per implementare correttamente funzioni sconosciute Limiti di IntelliCode Offre personalizzazione limitata: non è possibile regolare il comportamento dell'IA, scegliere modelli o adattare i suggerimenti al codice o agli standard del team

Ottimizzato principalmente per Windows e per uso aziendale; prezzo elevato Prezzi di IntelliCode *Sebbene IntelliCode sia gratuito, fa parte del più ampio ecosistema Visual Studio, che offre vari piani di sottoscrizione: Visual Studio Enterprise 2022 : 250 $/utente/mese

Visual Studio Professional 2022: 45 $/utente/mese Valutazioni e recensioni di IntelliCode G2: Recensioni insufficienti

Capterra: Recensioni insufficienti Cosa dicono gli utenti reali di IntelliCode? Una recensione su Reddit dice: Per quanto riguarda Intellicode, impara da te man mano che procedi. Quindi potrebbe rafforzare le cattive abitudini e in realtà è solo un risparmio di tempo. Per quanto riguarda Intellicode, impara da te man mano che procedi. Quindi potrebbe rafforzare le cattive abitudini e in realtà è solo un risparmio di tempo. ✅ Curiosità: I team di sviluppo più performanti utilizzano meno strumenti. I team che utilizzano meno di 9 piattaforme hanno 4 volte più probabilità di raggiungere gli obiettivi di progetto rispetto a quelli che utilizzano più di 15 app. 7. Replit (Ideale per la prototipazione rapida e lo sviluppo individuale nel cloud) tramite Replit Replit è una piattaforma di sviluppo software basata su browser che consente di scrivere, eseguire e distribuire codice da un'unica area di lavoro. Combina un IDE istantaneo, hosting integrato, database e un assistente di codifica basato su IA (Replit IA) per aiutarti a passare rapidamente dall'idea alla distribuzione. Puoi collaborare in tempo reale, utilizzare modelli per avviare progetti in oltre 50 lingue e persino creare applicazioni full-stack senza mai uscire dal browser. Per gli hacker indipendenti e i costruttori solitari, Replit offre un toolkit all-in-one per convalidare le idee e spedire rapidamente i prodotti. Le sue funzionalità basate sull'IA aiutano a correggere i bug, generare codice o creare rapidamente nuove funzionalità. L'agente IA di Replit utilizza l'apprendimento automatico per perfezionare i suggerimenti di codifica e migliorare la precisione nel tempo. ✅ Curiosità: Replit è stata fondata da studenti delle scuole superiori. Gli autori di Replit hanno iniziato a sviluppare il loro IDE cloud mentre erano ancora al liceo e ora è uno dei migliori strumenti per imparare e prototipare codice velocemente. Funzionalità/funzioni migliori di Replit Avvia app full-stack utilizzando un inglese semplice. Replit Agent genera automaticamente il codice, installa le dipendenze e configura l'ambiente in pochi minuti

Gestisci le chiavi API e le credenziali come variabili di ambiente crittografate per mantenerle nascoste dal codice e dal controllo delle versioni

Disponi i riquadri, le schede e le finestre di anteprima affiancati in base al tuo flusso di lavoro e migliora la concentrazione durante la codifica Limiti di Replit Alcuni utenti trovano l'agente IA troppo passivo, con una visibilità limitata su ciò che sta facendo o sul perché lo sta facendo

Non così ricco di funzionalità/funzioni come gli IDE desktop per progetti di grandi dimensioni Prezzi Replit Starter : Gratis

Replit Core: 25 $ al mese

Teams : 40 $/utente/mese

Enterprise: prezzi personalizzati Valutazioni e recensioni di Replit G2: 4,5/5 (oltre 100 recensioni)

Capterra: recensioni insufficienti Cosa dicono gli utenti reali di Replit? Una recensione su G2 dice: Sto usando il nuovo strumento Replit Agent da diversi mesi ed è incredibile cosa riesco a realizzare pur non essendo un programmatore. Ho creato app di ogni tipo sia per uso aziendale che personale. Se un anno o due fa mi avessi detto che avrei potuto creare questi strumenti senza conoscenze di programmazione, ti avrei dato del pazzo. Sto usando il nuovo strumento Replit Agent da diversi mesi ed è incredibile cosa riesco a realizzare pur non essendo un programmatore. Ho creato app di ogni tipo, sia per uso aziendale che personale. Se un anno o due fa mi avessi detto che avrei potuto creare questi strumenti senza conoscenze di programmazione, ti avrei dato del pazzo. 💡Suggerimento professionale: Vuoi rimanere all'avanguardia nello sviluppo di software? Queste tendenze nell'ingegneria del software evidenziano il titolo del settore. 8. Cody (Ideale per la ricerca intelligente di codice e la programmazione in coppia con IA su repository di grandi dimensioni) tramite Cody Cody è un assistente di codifica basato sull'IA sviluppato da Sourcegraph che ti aiuta a scrivere, comprendere e rifattorizzare il tuo codice. Con Cody, puoi creare e gestire più assistenti chatbot, ciascuno su misura per un caso d'uso specifico, come un assistente di marketing, un bot di onboarding o uno strumento interno. Con Sourcegraph Cody, le aziende possono collegare documenti interni e persino importare i propri modelli per ottenere output IA personalizzati basati su repository privati. Con Sourcegraph Cody, le aziende possono collegare documenti interni e persino importare i propri modelli per ottenere output IA personalizzati basati su repository privati. Funzionalità/funzioni principali di Cody Ottieni risposte immediate alle domande aziendali. Cody legge e comprende le tue conoscenze interne per fornire risposte chiare e di livello esperto in pochi secondi

Carica qualsiasi dato per creare la tua base di conoscenze e Cody sarà in grado di cercare e rispondere in modo intelligente

Proteggi i tuoi dati con funzionalità avanzate come la crittografia di livello AWS e i database vettoriali conformi allo standard SOC II Limiti di Cody Occasionalmente si sovrappone ai suggerimenti IDE, rendendo il completamento automatico disordinato

L'interfaccia utente e l'onboarding sono meno intuitivi rispetto ad alcuni concorrenti Prezzi Cody Free

Pro: 9 $/utente/mese

Enterprise Starter: 19 $/utente/mese

Enterprise: 59 $/utente/mese Valutazioni e recensioni di Cody G2: Recensioni insufficienti

Capterra: recensioni insufficienti Cosa dicono gli utenti reali di Cody? Una recensione su G2 dice: Poiché utilizza i più recenti LLM di Open IA e Google, le risposte alla revisione del codice sono molto utili e dettagliate. Poiché utilizza i più recenti LLM di Open IA e Google, le risposte alla revisione del codice sono molto utili e dettagliate. 9. Amazon Code Whisperer (ideale per la codifica IA in ambienti AWS con controlli di sicurezza integrati) tramite Amazon Web Services Amazon CodeWhisperer, ora chiamato Amazon Q Developer, è un assistente di codifica IA sviluppato da AWS per accelerare lo sviluppo di software e migliorare la qualità del codice. Si integra perfettamente in IDE come Visual Studio Code, JetBrains e AWS Cloud9, offrendo suggerimenti di codice in tempo reale durante la digitazione. Addestrato su miliardi di righe di codice, inclusi repository open source e codice interno di Amazon, CodeWhisperer offre un ampio supporto linguistico come Python, Java e JavaScript. Funzionalità/funzioni principali di Amazon CodeWhisperer Ricevi suggerimenti di codice ottimizzati per servizi AWS come Lambda, S3 e DynamoDB

Personalizza i consigli di CodeWhisperer per includere le API e le librerie private della tua organizzazione e allinearti agli standard e alle pratiche di codifica specifici

Mantieni la privacy dei dati con opzioni di disattivazione per la telemetria e la condivisione dei contenuti Limiti di Amazon CodeWhisperer Potrebbero essere restituiti suggerimenti incoerenti o fuori tema durante input ripetuti o follow-up.

Assistenza limitata per piattaforme cloud non AWS Prezzi di Amazon CodeWhisperer Amazon Q Developer Free Tier

Amazon Q Developer Pro Tier: 19 $/mese/utente Valutazioni e recensioni di Amazon CodeWhisperer G2: Recensioni insufficienti

Capterra: recensioni insufficienti Cosa dicono gli utenti reali di Amazon CodeWhisperer? Una recensione su G2 dice: La parte migliore di Amazon CodeWhisperer è la sua capacità di fornire suggerimenti in tempo reale durante la codifica. Facile da usare e implementare, utilizzandolo regolarmente [sic] migliora significativamente le capacità di codifica. Anche l'assistenza fornita gioca un ruolo cruciale nel migliorare l'efficienza del mio codice e della costruzione della logica. La parte migliore di Amazon CodeWhisperer è la sua capacità di fornire suggerimenti in tempo reale durante la codifica. Facile da usare e implementare, utilizzandolo regolarmente [sic] migliora significativamente le capacità di codifica. Anche l'assistenza fornita gioca un ruolo cruciale nel migliorare l'efficienza del mio codice e la costruzione della logica. 📚 Per saperne di più: Comunità di sviluppatori e programmatori a cui partecipare 📚 Per saperne di più: Comunità di sviluppatori e programmatori a cui partecipare 10. Visual Studio Code (ideale per uno sviluppo locale flessibile e ricco di plug-in con ampio supporto linguistico) tramite Visual Studio Code Visual Studio Code è un editor di codice leggero che si adatta al flusso di lavoro di sviluppo backend o full-stack. In qualità di sviluppatore backend o full-stack, puoi utilizzare IntelliSense per ottenere completamenti intelligenti basati sui tipi e sulle importazioni del tuo progetto. Inoltre, il debugger integrato semplifica il passaggio attraverso la logica lato server. VS Code supporta anche terminali integrati, client REST e strumenti Docker, così puoi eseguire script, raggiungere endpoint e containerizzare le tue app senza cambiare finestra. Se lavori con Git, il pannello di controllo delle versioni è integrato e facile da usare. E quando distribuisci in ambienti cloud o scrivi codice su server remoti, funzionalità/funzioni come Remote SSH e Dev Containers ti aiutano a mantenere un flusso di lavoro coerente. ✅ Curiosità: VS Code è l'IDE più popolare al mondo. Secondo il sondaggio sugli sviluppatori 2024 di Stack Overflow, oltre il 73% degli sviluppatori utilizza VS Code come editor principale. Funzionalità/funzioni principali di Visual Studio Code Esegui script, raggiungi endpoint e containerizza le tue app con il supporto di VS Code per terminali integrati e client REST

Pannello di controllo delle versioni integrato e facile da usare per gli utenti GitHub

Mantieni un flusso di lavoro coerente durante la distribuzione in ambienti cloud o la codifica su server remoti con Remote SSH e Dev Containers Limiti di Visual Studio Code Mancano audit trail e un controllo degli accessi dettagliato

Nessuna funzionalità/funzione IA integrata: è necessario affidarsi alle estensioni Prezzi di Visual Studio Code Free

Prezzi personalizzati Valutazioni e recensioni di Visual Studio Code G2: 4,7/5 (oltre 2300 recensioni)

Capterra: 4,8/5 (oltre 1600 recensioni) Cosa dicono gli utenti reali di Visual Code Studio? Una recensione su G2 dice: Vscode offre una delle migliori interfacce per scrivere codice, dai diversi temi al marketplace dove posso trovare altri strumenti che mi aiutano a essere più produttivo nel mio lavoro. Un altro vantaggio è che supporta diversi linguaggi di programmazione e, con l'uso degli strumenti disponibili nel marketplace, rende l'esperienza 10 volte migliore. Vscode offre una delle migliori interfacce per scrivere codice, dai diversi temi al marketplace dove posso trovare altri strumenti che mi aiutano a essere più produttivo nel mio lavoro. Un altro vantaggio è che supporta diversi linguaggi di programmazione e, con l'uso degli strumenti disponibili nel marketplace, rende l'esperienza 10 volte migliore. 📚 Per saperne di più: Tipi di lavori di programmazione (competenze, stipendio e percorso professionale) ✨ Menzioni speciali: 1. JetBrains AI Assistant : ideale per una profonda integrazione IDE e supporto alla codifica IA specifico per linguaggio in tutti gli IDE JetBrains2. CodeGeeX: ideale per la generazione di codice IA multilingue in oltre 20 lingue con trasparenza open source3. Pieces for Developers: ideale per salvare, riutilizzare e organizzare frammenti di codice con supporto IA contestuale Semplifica l'intero flusso di lavoro di sviluppo con la migliore alternativa a Windsurf: ClickUp Windsurf e molte delle sue alternative offrono funzionalità di codifica IA intelligenti. Strumenti come Cursor, Copilot e TabNine ti aiutano a scrivere codice più velocemente, ma non ti aiutano a gestire i tuoi sprint, strutturare la tua documentazione o connettere il tuo lavoro durante il ciclo di vita dello sviluppo. ClickUp è un'alternativa interessante perché riunisce tutto ciò di cui hai bisogno in un'unica area di lavoro unificata. Con ClickUp Brain, ottieni uno strumento che comprende le tue attività, il tuo backlog e la tua documentazione. È in grado di scomporre richieste di funzionalità vaghe, generare frammenti di codice pulito, documentare API e persino aiutare a stimare il lavoro richiesto dagli sviluppatori all'interno del flusso di lavoro. Dai documenti ClickUp alle lavagne online e alle integrazioni native con Git, ogni parte del processo rimane connessa, chiara e personalizzabile. Prova ClickUp gratis e scopri un ambiente di sviluppo creato appositamente per il tuo modo di lavorare. 🚀