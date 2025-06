Cursor vs GitHub Copilot: quale strumento di codifica IA è migliore?

Gli assistenti di codifica IA sono sulla bocca di tutti, e a ragione. Accelerano lo sviluppo, riducono gli errori e ti liberano dal dover memorizzare ogni regola sintattica. Cursor e GitHub Copilot sono due dei principali protagonisti, entrambi ricchi di suggerimenti di codice basati sull'IA, completamento automatico e debug.

Cursor punta sullo sviluppo basato sull'IA con la sua profonda integrazione dei modelli linguistici di grandi dimensioni (LLM), mentre Copilot mette in mostra i muscoli allenati su GitHub. Entrambi promettono di aumentare la produttività degli sviluppatori, ma quale si adatta meglio al tuo stile?

Analizziamo Cursor e Copilot: funzionalità/funzioni, differenze e perché uno dei due potrebbe diventare il tuo prossimo programmatore IA in coppia. E se nessuno dei due fa al caso tuo, le funzionalità IA di ClickUp potrebbero sorprenderti.

Cursor vs GitHub Copilot in breve

Confrontiamo Cursor e Copilot per dare un'occhiata alle loro migliori funzionalità/funzioni (e vedere anche come se la cava ClickUp nel confronto):

Funzionalità/funzione Cursor IA GitHub Copilot Bonus: ClickUp Interfaccia utente Editor di codice basato sull'IA con supporto LLM integrato Integrato in IDE esistenti come VS Code Area di lavoro centralizzata composta da spazi, cartelle ed elenchi, con viste personalizzabili (Elenco, Bacheca, Gantt, ecc.) Generazione di codice Genera intere funzioni e modifica il codice esistente Prevede e genera frammenti di codice in tempo reale Generazione di frammenti di codice tramite l'assistente IA ClickUp Brain Automazione delle attività Cursor Agent automatizza i flussi di lavoro complessi Assistenza nelle attività di codifica ripetitive Automatizza i flussi di lavoro con un builder senza codice utilizzando trigger e azioni; si integra con GitHub e GitLab Funzionalità IA Ragionamento avanzato, ricerca e rifattorizzazione del codice Completamento automatico basato sull'IA e suggerimenti di codice Chat basata su IA, domande e risposte contestualizzate e assistenza alla produttività complessiva, dalla scrittura alla generazione di immagini, alla generazione di codice e al debug; agenti Autopilot predefiniti e personalizzati Collaborazione Blocchi note per riferimenti condivisi e modelli riutilizzabili Suggerimenti di codice che si adattano agli stili di codifica del team Collaborazione in tempo reale con commenti, @menzioni e documenti condivisi, lavagne online e blocchi note Integrazioni Funziona all'interno di Visual Studio Code Profonda integrazione con GitHub e gli strumenti Microsoft Si integra con oltre 1000 piattaforme, tra cui GitHub, GitLab, Slack, Microsoft Teams e altre ancora

🧠 Curiosità: Fortran (Formula Translation), creato negli anni '50, è stato uno dei primi linguaggi di programmazione di alto livello. È stato progettato specificamente per applicazioni scientifiche e ingegneristiche.

Cos'è Cursor IA?

tramite Cursor IA

Cursor IA, sviluppato da Anysphere Inc. , è un ambiente di sviluppo avanzato basato sull'IA. Si integra direttamente con Visual Studio Code (VSC) per fornire assistenza intelligente alla codifica.

A differenza dei tradizionali editor di testo e del completamento automatico, Cursor IA comprende il contesto, suggerisce intere funzioni e aiuta con il debug. Funziona su potenti modelli IA, come:

GPT-4 (per la generazione di testi di alta qualità)

Claude (per generare risposte ben strutturate e dettagliate) e

Cursor-small (per modifiche rapide)

Cursor IA mira a rendere la codifica meno ripetitiva accelerando il debug e riducendo la necessità di controlli costanti della documentazione. Consente inoltre il completamento del codice utilizzando istruzioni in linguaggio naturale, migliorando la produttività.

📚 Leggi anche: Modelli e moduli gratuiti per la segnalazione di bug per il monitoraggio dei bug

Funzionalità/funzioni di Cursor IA

Cursor porta la codifica basata sull'IA direttamente in uno dei migliori editor di codifica, rendendo lo sviluppo più veloce, più intelligente e più efficiente.

Ecco cosa lo contraddistingue:

Funzionalità/funzione n. 1: scheda Cursore

Un editor di codice intelligente dovrebbe sapere ciò di cui hai bisogno prima ancora che tu lo digiti. La scheda Cursor non è solo un completamento automatico: perfeziona, modifica e prevede le modifiche per generare frammenti di codice basati sul tuo flusso di lavoro.

A differenza dei semplici suggerimenti di codice, fornisce differenze complete (mostrando le modifiche invece di aggiungere semplicemente del testo). Tiene traccia dei tasti digitati e dei movimenti del cursore in tempo reale, offrendo modifiche intelligenti proprio dove necessario.

Testo grigio? È un'estensione. Un popup di confronto? È una modifica. Premi Tab per accettare, Esc per chiudere o modifica con Ctrl/⌘ →.

Funzionalità/funzione n. 2: Cursor Agent

Cursor Agent è un assistente di codifica basato sull'IA. Con un input minimo, affronta attività di codifica complesse tramite Composer con ragionamento integrato.

Ecco come può aiutarti:

Leggi e modifica il codice esistente

Cerca nell'intero codice base le funzioni pertinenti o più file

Chiama i server MCP per assistenza in tempo reale

Esegui i comandi del terminale direttamente all'interno di VS Code

Cursor Agent seleziona automaticamente una shell compatibile dai profili di VS Code durante l'esecuzione dei comandi del terminale.

Ne hai bisogno di uno specifico? Vai alla tavolozza dei comandi (Cmd/Ctrl+Shift+P) > Terminale: seleziona Profilo predefinito e imposta le tue preferenze.

📚 Leggi anche: Tipi di agenti IA per aumentare l'efficienza aziendale

Funzionalità/funzione n. 3: ⌘ K (Cmd K)

Modificare e generare codice con Cursor IA è intuitivo. Basta premere Cmd K (o Ctrl K su Windows/Linux) per richiamare la barra di prompt. Questo passaggio consente di richiedere rapidamente nuovi frammenti di codice o modificare quelli esistenti.

Se non viene selezionato alcun codice, Cursor IA genera un codice nuovo basato sul tuo prompt. Se evidenzi una sezione, perfeziona quella parte specifica.

Pensa alla barra di prompt come a una chat IA per il tuo codice, che ti consente di inserire istruzioni di follow-up per ottenere risultati migliori. Che tu stia generando codice da zero o mettendo a punto snippet esistenti, Cursor AI lo rende veloce, preciso e senza sforzo.

👀 Lo sapevi? Il primo bug informatico era, in realtà, un vero e proprio insetto. Nel 1947, alcuni ingegneri trovarono una falena incastrata in un relè del computer Harvard Mark II. La fissarono con del nastro adesivo nel registro. Il debugging nacque prima ancora che esistessero i problemi di GitHub.

Funzionalità/funzione n. 4: Blocchi note

Alcune idee sono troppo grandi per i commenti di codice o i thread di chat. Ecco perché Cursor IA include i blocchi note. Considerali come il tuo wiki di sviluppo personale, perfetto per archiviare riferimenti, modelli e linee guida.

Con i blocchi note puoi:

Collega le note a diverse parti del tuo ambiente di sviluppo

Fai riferimento a essi con @syntax nelle chat o nel codice

Allega file e archivia i dati relativi al progetto in un unico posto

Utilizza modelli per i pattern di codice utilizzati di frequente

Crearne uno è facile: clicca su "+" nel Blocco note, assegnagli un nome e aggiungi contesto o file. Usa il markdown per migliorare la leggibilità e titoli chiari per organizzare il contenuto.

Prezzi di Cursor IA

Hobby: Free

Pro: 20 $ al mese

Business: 40 $ al mese per utente

💡 Suggerimento per esperti: utilizza ChatGPT per scrivere frammenti di codice in Cursor per un'integrazione profonda dei progetti o Copilot per correzioni rapide, quindi perfeziona, testa e ottimizza in base alle tue specifiche esigenze di codifica.

Cos'è GitHub Copilot?

tramite GitHub Copilot

GitHub Copilot è uno strumento di IA per team di sviluppo software che offre assistenza alla codifica direttamente nel tuo editor. Sviluppato da GitHub e OpenAI, è stato lanciato nel 2021 per aiutare i team di sviluppo software a codificare più rapidamente prevedendo e generando frammenti di codice al volo.

Basato su OpenAI Codex, trasforma i commenti in linguaggio naturale in codice funzionale e apprende dai tuoi modelli di codifica. Che tu abbia bisogno di poche righe o di funzioni complete, Copilot si adatta al tuo flusso di lavoro.

Ideale per Visual Studio Code e GitHub, è un'aggiunta naturale per gli sviluppatori che già utilizzano GitHub per la collaborazione e il controllo delle versioni. Riducendo le attività ripetitive e suggerendo il codice, Copilot semplifica il flusso di lavoro quotidiano di un editor di software, consentendoti di concentrarti su ciò che conta davvero: creare software eccezionale.

🧠 Curiosità: Python non prende il nome dal serpente. Il suo autore, Guido van Rossum, si è ispirato al Monty Python's Flying Circus. Ecco perché nella documentazione troverai riferimenti come "spam" ed "uova", e non perché si tratta di rettili.

Funzionalità/funzioni di GitHub Copilot

Ora che abbiamo una solida conoscenza di GitHub Copilot, diamo un'occhiata alle funzionalità/funzioni che lo rendono unico.

Funzionalità/funzione n. 1: suggerimenti e generazione di codice intelligenti

GitHub Copilot non è solo un completamento automatico: è un assistente di codifica IA che prevede intere righe, funzioni e persino strutture di classe.

Lo strumento si adatta allo stile di codifica individuale e fornisce soluzioni che si integrano perfettamente con il codice esistente. Supporta più linguaggi e framework, consentendo agli sviluppatori di scrivere codice efficiente con il minimo lavoro richiesto.

Copilot mantiene il ritmo dei progetti più grandi riducendo il lavoro ripetitivo e consentendoti di concentrarti sul quadro generale, permettendoti di scrivere un codice più pulito ed efficiente.

Funzionalità/funzione n. 2: chat Copilot

La funzionalità di chat di Copilot è come avere un mentore di codifica IA su richiesta. Gli sviluppatori possono chiedere informazioni sugli errori, richiedere spiegazioni o ottenere indicazioni sulle best practice. Non fornisce solo soluzioni rapide, ma scompone i problemi complessi in soluzioni chiare e attuabili che migliorano l'efficienza e la comprensione.

Oltre al debug, aiuta gli sviluppatori ad apprendere concetti sconosciuti e a navigare in strutture di codice complesse. Con accesso a una vasta base di conoscenze di programmazione, offre approfondimenti utili sia ai principianti che ai professionisti esperti.

🧠 Curiosità: All'interno delle comunità di sviluppatori, Copilot è una risorsa preziosa per risolvere rapidamente i problemi e collaborare, rendendo più facile affrontare le sfide e perfezionare i progetti senza perdere la concentrazione.

Funzionalità/funzione n. 3: richieste pull riepilogate/riassunte

Le revisioni del codice sono più veloci con i riepiloghi delle richieste pull di Copilot. Questi riepiloghi offrono una panoramica di alto livello delle modifiche e del loro impatto. Evidenziano gli aggiornamenti chiave, rendendo più facile concentrarsi sui miglioramenti critici.

Riepilogando/riassumendo le modifiche e segnalando i potenziali problemi, Copilot semplifica il processo di collaborazione. I team possono quindi prendere decisioni informate senza dover analizzare manualmente ogni riga. I progetti procedono senza intoppi e si impiega meno tempo a setacciare il codice.

Funzionalità/funzione n. 4: basi di conoscenza integrate

Copilot aiuta a scrivere la documentazione per il codice creando una knowledge base interna. Gli sviluppatori lo utilizzano per compilare la documentazione markdown da più repository, creando un hub centralizzato di informazioni per mantenere organizzati i progetti.

Quando sorgono domande, Copilot attinge a questa base di conoscenze per fornire risposte pertinenti, garantendo la coerenza all'interno del team. Conservare informazioni preziose e ridurre le richieste ripetitive aiuta gli sviluppatori a rimanere concentrati sulla codifica.

Prezzi di GitHub Copilot

Free

Pro : 10 $ al mese

Business : 19 $ al mese per utente

Enterprise: 39 $ al mese per utente

📚 Leggi anche: Tendenze da tenere d'occhio nel campo dell'ingegneria del software

Cursor vs Copilot: confronto delle funzionalità/funzioni

Copilot e Cursor utilizzano entrambi lo sviluppo software basato sull'IA per assistere gli sviluppatori, ma adottano approcci diversi.

Copilot si integra profondamente con GitHub e si concentra sui suggerimenti di codice in linea. Cursor IA agisce più come un assistente consapevole del progetto, adattandosi a contesti più ampi.

La scelta giusta dipende dal fatto che tu abbia bisogno di un'IA in grado di comprendere interi progetti o di un'IA specializzata in suggerimenti di codice in tempo reale.

Confrontiamo come gestiscono le attività chiave di sviluppo.

Funzionalità/funzione n. 1: completamento scheda

Un buon codice è un flusso. Un ottimo assistente IA ti tiene il passo, così puoi risolvere i problemi invece di lottare con la sintassi.

Il completamento delle schede di Cursor suggerisce modifiche su più righe, si adatta all'intero progetto e importa automaticamente i simboli in TypeScript e Python. Impara come lavori e prevede dove apporterai le prossime modifiche.

Il completamento in linea di Copilot legge la situazione (o almeno il codice) e suggerisce il passaggio logico successivo. Accetta i suggerimenti con un semplice tasto e usa le scorciatoie per scorrere le opzioni e vedere come la codifica ripetitiva diventa molto più veloce. Ma sebbene sia ottimo per la velocità, non analizza i progetti interi in modo approfondito come Cursor.

🏆 Vincitore: Cursor. Le sue previsioni a livello di progetto e i suoi adattamenti più intelligenti lo rendono la scelta ideale per gli sviluppatori che devono affrontare codebase grandi e complesse. Più intuizione, meno lavoro superfluo.

Funzionalità/funzione n. 2: Generazione di codice

tramite Cursor IA

I blocchi di codice generati dall'IA velocizzano le operazioni, ma quale strumento è il migliore?

Composer di Cursor crea intere applicazioni a partire da una semplice descrizione, adattandosi alla struttura del tuo progetto e al tuo stile di codifica. Supporta più lingue all'interno dello stesso progetto e avvia nuove sessioni con una scorciatoia. La sua intelligenza a livello di progetto rende la generazione del codice strutturata e senza soluzione di continuità.

Copilot si basa su suggerimenti in linea, con blocchi più grandi disponibili tramite Copilot Chat. Si integra bene con Visual Studio, JetBrains IDE e Neovim, generando persino codice tramite CLI da prompt in inglese semplice. Tuttavia, il suo approccio è più reattivo, perfezionando i modelli esistenti piuttosto che dando forma a progetti completi.

🏆 Vincitore: Cursor. La generazione di codice proattiva e strutturata migliora la scalabilità dei progetti e garantisce la coerenza tra più linguaggi.

Funzionalità/funzione n. 3: Assistenza tramite chat

tramite Cursor IA

Chiedere a un'IA informazioni sui problemi di codifica dovrebbe essere come parlare con un collega, non come rompersi la testa sulla documentazione.

La chat di Cursor comprende a fondo il contesto del progetto corrente. Gli sviluppatori possono trascinare le cartelle nella chat per ulteriori riferimenti, rendendo i suggerimenti più pertinenti. Supporta anche le immagini, aggiungendo un livello visivo al debug e alla risoluzione dei problemi. Con una comprensione più ampia del codice, Cursor sembra un vero assistente di sviluppo IA.

Copilot Chat, integrato in VS Code, risponde a domande sul codice, sulle best practice e sul debug. Sebbene gli ultimi aggiornamenti abbiano migliorato la cronologia della chat, il supporto delle cartelle e il riconoscimento del contesto, è ancora inferiore all'intelligenza a livello di progetto di Cursor.

🏆 Vincitore: Cursor per la sua intelligenza a livello di progetto e il supporto visivo. Offre un'esperienza di chat IA più interattiva e completa.

Vuoi ottenere risposte migliori dall'IA? La chiave è porre domande migliori. Scopri come nella nostra guida di 3 minuti! 🎥

Funzionalità/funzione n. 4: comandi da terminale

Lavorare nel terminale spesso significa cercare comandi e correggere errori di sintassi. L'IA può rendere tutto questo più veloce e semplice.

Cursor traduce semplici istruzioni in comandi, integrandosi profondamente con il tuo codice per suggerimenti più intelligenti. Tuttavia, sovrascrive la scorciatoia di cancellazione del terminale, che alcuni potrebbero trovare fastidiosa.

L'integrazione del terminale di Copilot semplifica il lavoro da riga di comando generando comandi dal linguaggio naturale ed eseguendoli istantaneamente.

Sebbene veloce ed efficiente, non ha la più ampia consapevolezza del progetto di Cursor.

🏆Vincitore: pareggio. Sia Cursor che Copilot migliorano i flussi di lavoro del terminale. La profonda integrazione del codice di Cursor lo rende più intelligente, mentre le scorciatoie intuitive di Copilot danno priorità alla velocità e alla facilità d'uso. La scelta migliore dipende dal valore che attribuisci alla consapevolezza contestuale o alla rapidità di esecuzione.

Funzionalità/funzione n. 5: Prestazioni

Sia Cursor che Copilot offrono prestazioni elevate, ma la loro efficienza dipende dal flusso di lavoro e dalle dimensioni del progetto.

Il design autonomo e la profonda integrazione IA di Cursor lo rendono altamente reattivo, soprattutto per codebase complesse e multistrato. Eccelle nel perfezionamento di interi blocchi di codice e nel garantire la coerenza.

Tuttavia, le prestazioni possono variare in base all'hardware e all'ambito del progetto.

Copilot è un'estensione ottimizzata per suggerimenti in linea in tempo reale e correzioni rapide. È ottimo per gestire attività di codifica comuni, ma può avere difficoltà con progetti più grandi che richiedono una maggiore consapevolezza del contesto.

Mentre Cursor dà priorità alla struttura, Copilot si concentra sulla velocità, rendendo ciascuno ideale per scenari diversi.

🏆Vincitore: pareggio. Cursor è più adatto a progetti complessi che richiedono una comprensione più approfondita del codice. D'altra parte, Copilot eccelle nei suggerimenti in linea in tempo reale e nelle correzioni rapide per attività di minore entità. La scelta dipende dalle esigenze specifiche del progetto e dal flusso di lavoro.

Funzionalità/funzione n. 6: Supporto linguistico

Il supporto linguistico è fondamentale nella scelta di uno strumento di codifica IA, soprattutto per gli sviluppatori che lavorano con più lingue. Sia Cursor che Copilot coprono le opzioni più diffuse, ma differiscono nel modo in cui gestiscono le lingue di nicchia.

Cursor supporta Go, Python, JavaScript, Java e C#, fornendo suggerimenti contestualizzati su misura per questi linguaggi. Sebbene il supporto per i linguaggi di nicchia sia limitato, si adatta nel tempo, migliorando la precisione in base all'utilizzo.

Copilot, addestrato sul vasto codice base di GitHub, copre i linguaggi più comuni come Python, JavaScript e Go, oltre a opzioni di nicchia come Rust, Haskell e Lua. Questo ampio supporto lo rende una scelta eccellente per gli sviluppatori che lavorano con tecnologie diverse.

🏆Vincitore: Copilot. Il suo ampio supporto linguistico, che include sia le lingue più diffuse che quelle di nicchia, lo rende la scelta migliore per gli sviluppatori che lavorano con diverse tecnologie.

🧠 Curiosità: La parola robot è apparsa per la prima volta nel 1921 nell'opera teatrale di fantascienza Rossum's Universal Robots del drammaturgo ceco Karel Čapek. Egli utilizzò il termine "robot" per descrivere i lavoratori artificiali, una visione precoce dell'automazione che, un secolo dopo, potrebbe ricordarti i tuoi fidati assistenti di codifica IA!

Cursor vs Copilot su Reddit

Abbiamo controllato Reddit per vedere come gli utenti confrontano Cursor IA e GitHub Copilot. Sul subreddit r/cursor, molti utenti esperti hanno spiegato perché preferiscono Cursor IA a Copilot.

Vibevector dice:

Mi piace soprattutto la funzionalità "scheda" di Cursor e, aneddoticamente, trovo che funzioni meglio di quella di Copilot. Anche chattare con gli LLM e chiedere loro di apportare modifiche è meglio integrato nell'interfaccia utente, anche se per me non è così importante. Cursor sembra più efficace nell'assorbire tutte le informazioni contenute nei file e nell'utilizzarle.

Mi piace soprattutto la funzionalità "scheda" di Cursor e, aneddoticamente, trovo che funzioni meglio di quella di Copilot. Anche chattare con gli LLM e chiedere loro di apportare modifiche è meglio integrato nell'interfaccia utente, anche se per me non è così importante. Cursor sembra più efficace nell'assorbire tutte le informazioni contenute nei file e nell'utilizzarle.

Su r/ChatGPTCoding, l'utente bree_dev afferma:

È necessario essere molto più specifici e precisi con le istruzioni fornite a Cursor, altrimenti il programma fraintende l'assegnazione. Copilot sembra più efficace nel dedurre il significato da una breve descrizione. Il tono di Cursor oscilla stranamente tra un eccesso di verbosità e una concisa freddezza... Non sembra una conversazione naturale come quella di GitHub Copilot. Il completamento automatico di Cursor è un disastro, suggerisce così spesso cose sbagliate che finisce per essere d'intralcio. Non sembra nemmeno preoccuparsi di controllare le firme delle funzioni nello stesso file che completa automaticamente. TL;DR: Le risposte di Cursor hanno avuto un tasso di esito positivo molto inferiore rispetto a quelle di GitHub Copilot, è più fastidioso da usare e costa letteralmente il doppio.

È necessario essere molto più specifici e precisi con le istruzioni fornite a Cursor, altrimenti il programma fraintende l'assegnazione. Copilot sembra più efficace nel dedurre il significato da una breve descrizione.

Il tono di Cursor oscilla stranamente tra un eccesso di verbosità e una concisa freddezza... Non sembra una conversazione naturale come quella di GitHub Copilot.

Il completamento automatico di Cursor è un disastro, suggerisce così spesso cose sbagliate che finisce per essere d'intralcio. Non sembra nemmeno preoccuparsi di controllare le firme delle funzioni nello stesso file che completa automaticamente.

TL;DR: Le risposte di Cursor hanno avuto un tasso di esito positivo molto inferiore rispetto a quelle di GitHub Copilot, è più fastidioso da usare e costa letteralmente il doppio.

L'utente rumm25 fornisce una visione equilibrata:

Sì, GitHub Copilot è davvero ottimo, continua a migliorare ed è molto più affidabile di Cursor. Usavo GitHub Copilot per la codifica quotidiana e passavo a Cursor solo quando volevo fare qualcosa di più complesso (come una rifattorizzazione).

Sì, GitHub Copilot è davvero ottimo, continua a migliorare ed è molto più affidabile di Cursor. Usavo GitHub Copilot per la codifica quotidiana e passavo a Cursor solo quando volevo fare qualcosa di più complesso (come una rifattorizzazione).

Nel complesso, Cursor è preferito per il contesto di progetto più approfondito e le funzionalità/funzioni avanzate. Allo stesso tempo, GitHub Copilot rimane una scelta solida per gli sviluppatori che desiderano suggerimenti rapidi e in linea per attività più piccole.

📮Approfondimento ClickUp: Solo il 12% degli intervistati nel nostro sondaggio utilizza funzionalità/funzioni IA integrate nelle suite di produttività. Questo basso tasso di adozione suggerisce che le implementazioni attuali potrebbero non offrire l'integrazione contestuale e senza soluzione di continuità che spingerebbe gli utenti a passare dalle loro piattaforme conversazionali autonome preferite. Ad esempio, l'IA è in grado di eseguire un flusso di lavoro di automazione basato su un semplice prompt di testo dell'utente? ClickUp Brain può farlo! L'IA è profondamente integrata in ogni aspetto di ClickUp, inclusi, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, la sintesi dei thread di chat, la stesura o la rifinitura di testi, il recupero di informazioni dall'area di lavoro, la generazione di immagini e molto altro ancora! Unisciti al 40% dei clienti ClickUp che hanno sostituito più di 3 app con la nostra app che fa tutto per il lavoro!

Scopri ClickUp: la migliore alternativa a Cursor e Copilot

Sia Cursor AI che GitHub Copilot sono strumenti di sviluppo software di grande valore, ma nessuno dei due è una soluzione end-to-end che aiuta anche a gestire i progetti software.

Quando hai bisogno di integrare la codifica intelligente con il project management software, puoi affidarti a ClickUp.

Il lavoro oggi è frammentato. Il 60% del nostro tempo è dedicato alla condivisione, alla ricerca e all'aggiornamento delle informazioni su strumenti diversi. I nostri progetti, la documentazione e la comunicazione sono sparsi su strumenti scollegati che riducono la produttività. ClickUp risolve questo problema con l'app tutto per il lavoro che combina progetti, conoscenze e chat in un unico posto, il tutto alimentato dall'IA di lavoro più coesa al mondo.

Ecco come ClickUp può integrare il tuo flusso di lavoro di codifica:

ClickUp è numero 1: utilizza l'IA avanzata per la generazione, il completamento e il debug del codice contestuale

Prova ClickUp Brain gratis Genera rapidamente la documentazione per la pianificazione, il test e la distribuzione del codice con ClickUp Brain

ClickUp offre una potente rete neurale IA all'interno di ClickUp Brain, l'IA nativa e sensibile al contesto di ClickUp, che va oltre la semplice automazione delle attività. Gli sviluppatori possono utilizzarla per la generazione di codice, il debug e la pianificazione del flusso di lavoro o degli sprint.

Sebbene non disponga ancora di un'integrazione completa a livello IDE, offre vantaggi unici in un contesto di area di lavoro collaborativa. Automatizza le attività ripetitive, genera riepiloghi/riassunti e crea modelli o documentazione tecnica senza alcuno sforzo.

Ricevi suggerimenti immediati per il debug del tuo codice con ClickUp Brain

📌 Ad esempio, quando uno sviluppatore aggiunge un'attività dal titolo "Scrivere una funzione Python per calcolare l'interesse composto", ClickUp Brain può generare quella funzione direttamente all'interno dell'attività o del documento collegato, mantenendo il codice strettamente legato alle specifiche del progetto e alla pianificazione dello sprint.

Questa generazione contestuale garantisce che i frammenti di codice siano esattamente dove servono, rendendo ClickUp un hub ideale per la gestione delle funzionalità/funzioni e dei flussi di lavoro agili.

Analizzando i progetti passati, ClickUp Brain suggerisce miglioramenti al codice e correzioni di bug sulla base dei dati storici. Inoltre, traduce le descrizioni in inglese semplice in codice, facilitando la collaborazione per i membri del team che non hanno dimestichezza con la programmazione.

Oltre alla generazione, ClickUp Brain aiuta i team a comprendere e comunicare in modo più efficace il codice. Incolla uno snippet di codice in un documento o in un commento e ti spiegherà cosa fa il codice, riepilogherà/riassumerà le modifiche recenti o persino tradurrà tra linguaggi di programmazione, come Python e JavaScript.

Incolla il tuo codice e chiedi a ClickUp Brain di spiegartelo in un linguaggio semplice o di tradurlo in un'altra lingua

Ciò è utile per l'inserimento di nuovi sviluppatori o la sincronizzazione con i product manager che potrebbero non avere una buona padronanza del codice, riducendo le incomprensioni e migliorando la collaborazione.

ClickUp Brain automatizza anche l'attività spesso noiosa di creare la documentazione del codice. È in grado di generare automaticamente documentazione a livello di funzione, esempi di utilizzo delle API o schemi di casi di test dal codice incollato, contribuendo a mantenere i documenti di ingegneria completi, centralizzati e facili da cercare.

Genera istruzioni API dettagliate o schemi di casi di test all'istante con ClickUp Brain

Se abbinato a ClickUp Docs, semplifica la condivisione delle conoscenze e preserva le informazioni critiche senza costi aggiuntivi manuali. Questa accessibilità riduce le comunicazioni errate e semplifica lo sviluppo, aiutando i team a lavorare in modo più rapido ed efficiente.

L'ho usato per scrivere tonnellate di script Python per app 3D come Houdini e Unreal, l'ho persino usato per scrivere app autonome. Ho usato tutte le IA e ClickUp Brain mi sorprende. Fa un lavoro migliore nel generare codice funzionale persino del sito web ChatGPT. E sembra che ClickUp Brain sia una variante personalizzata di openAi. ClickUp Brain abbinato al sistema di documenti è stato un punto di svolta per me.

L'ho usato per scrivere tonnellate di script Python per app 3D come Houdini e Unreal, l'ho persino usato per scrivere app autonome. Ho usato tutte le IA e ClickUp Brain mi sorprende. Fa un lavoro migliore nel generare codice funzionale persino del sito web ChatGPT. E sembra che ClickUp Brain sia una variante personalizzata di openAi. ClickUp Brain abbinato al sistema di documenti è stato un punto di svolta per me.

Inoltre, ClickUp Brain può compilare automaticamente i dettagli delle attività come i criteri di accettazione, gli elenchi dei casi limite e i casi di test suggeriti da brevi input in linguaggio naturale. Ad esempio, descrivendo una funzionalità/funzione come "L'utente può caricare CSV, convalidare e salvare nel database". Ciò consente agli sviluppatori di evitare la scrittura manuale ripetitiva e garantisce descrizioni delle attività coerenti e complete che mantengono gli sprint senza intoppi.

Ottieni ClickUp Brain per generare tutto, dalle procedure operative standard ai codici completi

Compila automaticamente criteri di accettazione dettagliati, casi limite e casi di test da una semplice descrizione delle funzionalità/funzioni per mantenere i tuoi sprint in carreggiata

Infine, mentre GitHub Copilot eccelle all'interno del tuo IDE, ClickUp Brain porta l'intelligenza basata sull'IA direttamente nei tuoi flussi di lavoro di sviluppo più ampi. Collega le attività a frammenti di codice pertinenti, riepiloga/riassume le discussioni tecniche utilizzando l'IA e automatizza la logica o le query ricorrenti, colmando efficacemente il divario tra la codifica e il project management.

💡 Suggerimento per esperti: hai bisogno di ChatGPT o Claude per la programmazione in coppia? Accedi a questi strumenti all'interno di ClickUp. Passa da un LLM all'altro con un solo clic all'interno di ClickUp e lavora con quello più adatto all'attività che stai svolgendo! Passa da un LLM all'altro direttamente all'interno di ClickUp Brain ed evita il cambio di contesto associato al passaggio a strumenti esterni

ClickUp's One Up #2: Mantieni la coerenza nelle pratiche di codifica con documenti riccamente formattati

Collabora con il tuo team per modificare il codice, risparmiando tempo e riducendo al minimo il rischio di errori

La coerenza nelle pratiche di codifica è fondamentale e ClickUp aiuta a garantirla con robusti strumenti di gestione dei documenti.

I documenti ClickUp consentono la collaborazione in tempo reale con commenti in linea, modifiche in tempo reale e @menzioni, mantenendo i team allineati. Il controllo delle versioni previene errori e perdite di dati, mentre la struttura gerarchica delle cartelle garantisce una documentazione organizzata e di facile consultazione.

Con la formattazione rich text personalizzabile, gli sviluppatori possono migliorare la leggibilità utilizzando titoli, elenchi e banner per evidenziare le sezioni chiave. Questo approccio strutturato semplifica la documentazione, rendendo le linee guida di codifica chiare e accessibili a tutto il team.

🧠 Curiosità: ClickUp Docs supporta oltre 30 linguaggi di programmazione, tra cui Python, JavaScript, Java, C++ e molti altri. Utilizzando il comando slash /co o i backtick ( “` ), gli sviluppatori possono inserire blocchi di codice con l'evidenziazione della sintassi appropriata, garantendo che i frammenti di codice siano leggibili e contestualmente accurati.

Per i riferimenti al codice su una singola riga, gli sviluppatori possono utilizzare i backtick ( codice ) per formattare il testo come codice in linea, mantenendo la chiarezza all'interno dei paragrafi. ClickUp Docs supporta anche scorciatoie Markdown per grassetto, corsivo, barrato, elenchi puntati, elenchi numerati e altro ancora, consentendo agli sviluppatori di formattare rapidamente il testo senza allontanarsi dalla tastiera.

Condividi facilmente frammenti del tuo codice all'interno delle tue attività o dei documenti ClickUp

Gli sviluppatori possono utilizzare comandi slash come /h per i titoli, /co per i blocchi di codice e /figma per incorporare i progetti Figma direttamente nei documenti, semplificando il processo di documentazione. Ogni modifica apportata ai documenti ClickUp viene monitorata, fornendo una cronologia delle modifiche. Questa funzionalità garantisce che i team possano mantenere un registro accurato delle modifiche alla documentazione, facilitando la responsabilità e la tracciabilità.

Sfruttando queste funzionalità/funzioni, ClickUp Docs non solo supporta una formattazione avanzata, ma soddisfa anche le esigenze specifiche degli sviluppatori, garantendo che le pratiche di codifica siano documentate in modo coerente e facilmente accessibili.

📚 Leggi anche: Modelli gratuiti di documentazione del codice per team ad alte prestazioni

ClickUp's One Up #3: Project management agile per team di sviluppo in rapida evoluzione

Valuta rapidamente il tuo backlog e naviga senza interruzioni nel tuo flusso di lavoro con ClickUp per team Agile

In cicli di sviluppo rapidi, il project management Agile è essenziale. ClickUp per team Agile ti aiuta a rimanere organizzato gestendo le attività, monitorando lo stato degli sprint e semplificando le revisioni del codice, tutto in un unico posto.

Le sue funzionalità includono la vista Kanban per assegnare priorità alle attività e monitorarne lo stato, grafici burndown per impostare e monitorare gli obiettivi degli sprint, collegamenti diretti ai commit GitHub o Gitlab per accedere rapidamente alle modifiche del codice e grafici Gantt personalizzati per visualizzare le sequenze dei progetti.

Lo sviluppo agile inizia con ClickUp Sprints, dove i team possono definire l'ambito del lavoro, stimare il lavoro richiesto, assegnare punti dello sprint e suddividere le iniziative in attività di ClickUp.

Puoi anche impostare le date degli sprint, contrassegnare le priorità delle attività e assicurarti che tutti sappiano cosa fare e quando. Il lavoro non completato viene automaticamente trasferito allo sprint successivo e lo sviluppo rimane sincronizzato con GitHub, GitLab o Bitbucket.

ClickUp per team di sviluppo software funge da hub centrale per l'intero ciclo di vita dello sviluppo. Oltre a consentire ai team di scrivere codice più velocemente, consente una collaborazione senza soluzione di continuità, il monitoraggio dello stato di avanzamento e una pianificazione efficiente dei progetti per garantire il rispetto delle scadenze.

Mantieni il tuo team allineato con roadmap chiare utilizzando ClickUp per Software Teams

Ti consente di:

Pianifica i progetti in modo intuitivo: Suddividi i progetti complessi in attività gestibili utilizzando la pianificazione degli sprint e i flussi di lavoro Agile

Collabora senza barriere: condividi idee, rivedi il codice e comunica con le integrazioni GitHub o GitLab

Traccia lo stato in modo visivo: Monitora le sequenze, le dipendenze e le attività cardine dei progetti con Monitora le sequenze, le dipendenze e le attività cardine dei progetti con i dashboard ClickUp

Centralizza tutto: conserva codice, documentazione e aggiornamenti in un unico posto con conserva codice, documentazione e aggiornamenti in un unico posto con le integrazioni ClickUp come Bitbucket e Jenkins

Vuoi ottimizzare il tuo processo di sviluppo? Scegli da una ricca libreria di modelli di sviluppo software.

Ad esempio, il modello di sviluppo software ClickUp è perfetto per i team di progettazione, prodotto, ingegneria e controllo qualità per gestire lo sviluppo dei prodotti. Ti guida attraverso i componenti principali della gestione dell'intero processo di sviluppo software in ClickUp.

Ottieni il modello gratis Semplifica l'intero processo di sviluppo software con il modello di sviluppo software ClickUp

Fornisce un framework completo per semplificare i flussi di lavoro, dalla strategia, alla pianificazione e alla mappatura della roadmap, fino alla ricerca sugli utenti, alla gestione degli sprint e al monitoraggio delle versioni.

Offre:

Una roadmap del prodotto

Un elenco settimanale di attività per generare codice con IA, correggere errori o valutare la capacità del team

Un backlog principale delle attività incomplete

Un elenco completo dei difetti per gestire bug, incidenti di sicurezza e problemi

Modelli di attività per la ricerca sugli utenti

Elenchi di attività predefiniti per sprint e sviluppo Kanban

Scenari e casi di test per la garanzia della qualità

Attività di assistenza tecnica per la reportistica dei bug, la revisione degli incidenti noti e l'elenco delle soluzioni alternative

Shikha Chaturvedi, Business Analyst presso Cedcoss Technologies Private Limited, racconta la sua esperienza con ClickUp:

Funziona bene con la metodologia agile e anche perfettamente per la gestione dei client. Per gestire in modo efficiente le attività quotidiane e le cose da fare. È possibile creare spazi diversi per lavorare su diversi scenari, come problemi/miglioramenti, sviluppo, ecc. Il suo dashboard è così attraente e fa risparmiare tempo che consente di risparmiare molto tempo e di effettuare analisi efficienti.

Funziona bene con la metodologia agile e anche perfettamente per la gestione dei client. Per gestire in modo efficiente le attività quotidiane e le cose da fare. È possibile creare spazi diversi per lavorare su diversi scenari come problemi/miglioramenti, sviluppo, ecc. Il suo dashboard è così attraente e fa risparmiare tempo che consente di risparmiare molto tempo e di effettuare analisi efficienti.

Codice più veloce e pulito con ClickUp

Copilot e Cursor sono entrambi potenti assistenti di codifica IA, ma soddisfano esigenze diverse. Copilot è ottimo per gli utenti GitHub che cercano un aiuto di codifica rapido e diretto, anche se manca di una personalizzazione approfondita. Cursor offre una maggiore personalizzazione, dalle modifiche all'interfaccia utente al comportamento dell'IA, ma le sue funzionalità avanzate richiedono una curva di apprendimento ripida.

Hai bisogno di aiuto oltre alla codifica? ClickUp è la soluzione all-in-one per il testing, la distribuzione e il coordinamento del team.

ClickUp Brain analizza i documenti di progetto, genera elementi di azione e semplifica lo sviluppo. Strumenti visivi come Gantt e grafici burndown mantengono i progetti in carreggiata, mentre la collaborazione in tempo reale e le integrazioni semplificano i flussi di lavoro.

Colma il divario tra la codifica e gli obiettivi del progetto: registrati oggi stesso per un account ClickUp e scopri la differenza!