Amazon Q vs Copilot: quale IA aziendale sarà migliore nel 2026?

I piani sprint sembrano generalmente chiari fino a quando non emerge la prima domanda sulla produzione.

Qualcuno deve spiegare un errore confuso, tracciare la logica aziendale su più file e far revisionare una correzione senza rallentare l'intero team. È qui che gli assistenti di codifica IA possono aiutare.

In uno studio controllato condotto da Microsoft Research, gli sviluppatori che hanno utilizzato GitHub Copilot hanno completato un'attività di codifica con una velocità superiore del 55,8% rispetto al gruppo di controllo. Questa è la differenza che gli assistenti IA possono apportare ai team.

Ma con così tanti strumenti di IA sul mercato, la scelta dipende solitamente da dove lavorano già i tuoi team e quali sono i tuoi casi d'uso.

In questo articolo confronteremo Amazon Q e Microsoft Copilot utilizzando criteri quali fonti di contesto, controlli amministrativi e prezzi. Scoprirai anche in quali casi ClickUp può essere un'alternativa pratica quando desideri un aiuto IA che rimanga connesso alle attività e alla consegna.

Amazon Q vs Microsoft Copilot: una panoramica

Se desideri una versione sintetica prima di approfondire le funzionalità/funzioni, inizia da qui. Questa panoramica mostra dove ogni strumento si adatta meglio e cosa è progettato per fornire supporto.

Area di confronto Amazon Q Microsoft Copilot Ideale per Teams profondamente integrati nell'ecosistema AWS che desiderano l'aiuto dell'IA per sviluppare e gestire software su AWS. Microsoft Copilot è più efficace nelle app Microsoft 365 per le attività "correlate al codice" come riepiloghi, comunicazioni di rilascio e aggiornamenti di stato; la codifica nativa IDE proviene in genere da GitHub Copilot, che è concesso in licenza separatamente. Assistenza alla codifica nativa IDE e supporto al flusso di lavoro degli sviluppatori Più potente per la codifica nativa IDE con Amazon Q Developer all'interno dei comuni IDE, oltre a chat e modifiche in linea. Più potente per il "work around code" all'interno delle app Microsoft 365 (riepiloghi/riassunti, aggiornamenti di stato). Per la codifica nativa IDE, la maggior parte dei team aggiunge GitHub Copilot separatamente. Conoscenza aziendale e ricerca dell'azienda Amazon Q Aziendale funziona bene quando le conoscenze sono distribuite su sistemi connessi e si desiderano risposte sensibili alle autorizzazioni. Ottimale quando le conoscenze sono già presenti in SharePoint, OneDrive, Teams, Outlook e altre fonti Microsoft 365. Automazione del flusso di lavoro e assistenti specializzati Ottimo quando i flussi di lavoro sono già integrati nei servizi AWS, con assistenza specifica per ogni servizio. Più efficace per gli agenti riutilizzabili tra i team con Copilot Agents per flussi di lavoro ripetibili e standardizzazione Controlli di sicurezza, identità e dati In linea con i modelli di governance AWS e i modelli di accesso basati su AWS IAM In linea con i modelli di governance e autorizzazione di Microsoft 365 (controlli Microsoft Entra + Microsoft 365) Analisi e approfondimenti operativi Ideale se il tuo stack BI è QuickSight, in particolare per le funzioni "ask and answer" sui dati AWS. Ideale se i team effettuano analisi in Excel e Power BI, in particolare per riepiloghi/riassunti e analisi all'interno dei flussi di lavoro Microsoft.

Che cos'è Amazon Q?

tramite Amazon Q

Se il tuo team sviluppa e opera all'interno dei servizi AWS, Amazon Q è l'assistente IA di AWS che offre supporto sicuro per il lavoro nel cloud, le attività degli sviluppatori e i flussi di lavoro aziendali.

Puoi porre domande in un linguaggio semplice, ottenere assistenza per le attività di sviluppo relative ad AWS e ottenere risposte dagli stessi ambienti AWS da cui dipendono già i tuoi carichi di lavoro. L'obiettivo è ridurre il cambio di contesto, soprattutto quando la risposta migliore dipende dall'integrazione dei servizi AWS e dalla tua configurazione AWS.

Amazon Q viene solitamente utilizzato in due modi:

Amazon Q Business per le conoscenze aziendali e i flussi di lavoro per le conoscenze aziendali e i flussi di lavoro

Amazon Q Developer (chiamato anche Q Developer) per la codifica e il lavoro quotidiano con AWS

Questa scelta è importante per l'implementazione dell'azienda perché influisce sulla governance, sulle autorizzazioni e su chi lo utilizza maggiormente.

Per il controllo degli accessi, molte organizzazioni lo collegano tramite AWS IAM e IAM Identity Center. Se vuoi solo provarlo rapidamente, AWS Builder ID può aiutarti ad accedere senza configurare un percorso completo dell'account AWS dell'azienda, anche se non rispecchierà gli stessi controlli degli amministratori che useresti in produzione.

Funzionalità di Amazon Q

Le funzionalità di Amazon Q dipendono da come lo usi. Amazon Q Business si concentra sulle conoscenze e sui flussi di lavoro aziendali, mentre Amazon Q Developer si concentra sulla codifica e sulle attività di sviluppo relative ad AWS all'interno dei tuoi ambienti di sviluppo.

Funzionalità n. 1: Amazon Q Developer per la codifica in IDE

Tramite Amazon Q

Amazon Q Developer è lo strumento con cui la maggior parte degli sviluppatori interagisce quotidianamente. Funziona all'interno di ambienti di sviluppo comuni come Visual Studio Code, Visual Studio e JetBrains IDE, consentendoti di rimanere nell'editor mentre lavori.

Puoi utilizzare un'interfaccia di chat per le domande o una chat in linea direttamente nell'editor. Evidenzia il codice, dai un'istruzione e poi rivedi il risultato come una differenza in modo da poter accettare o rifiutare le modifiche. Vedrai anche dei suggerimenti di codice mentre digiti. Questi possono essere piccole modifiche e possono anche supportare la generazione di intere funzioni quando il contesto è chiaro.

Offre supporto per più linguaggi di programmazione, il che è importante se il tuo team lavora su più stack.

Funzionalità n. 2: Amazon Q Business per risposte sensibili alle autorizzazioni

Tramite Amazon Q

Se hai mai visto un ingegnere perdere 30 minuti alla ricerca di un runbook o della versione "aggiornata" di un documento, Amazon Q Business è la soluzione perfetta per questo problema.

Collegalo ai sistemi già utilizzati dai tuoi team, che potranno così formulare query in linguaggio naturale e ricevere risposte da fonti approvate. Questo strumento è pensato per ridurre le lunghe conversazioni in chat e il continuo passaggio da una scheda all'altra che rallentano il processo di sviluppo.

La parte vantaggiosa per le aziende è l'accesso. Amazon Q Business è progettato per fornire risposte sensibili alle autorizzazioni e al contesto, che aiutano gli utenti a vedere solo ciò che la loro identità consente loro di vedere.

Funzionalità n. 3: Amazon Q in QuickSight per la BI generativa

Tramite Amazon Q

Se il tuo team BI dedica più tempo alla creazione di dashboard che a rispondere alle domande, Amazon Q in QuickSight può alleggerire parte di questo carico di lavoro. Tu poni domande su ciò che desideri comprendere e Amazon Q ti aiuta a trasformarle in immagini e spiegazioni che puoi condividere con gli stakeholder.

Questo aspetto è utile quando uno sviluppatore o un responsabile delle operazioni ha bisogno di una rapida panoramica delle modifiche apportate. Invece di attendere un report personalizzato, puoi esplorare i dati, estrarre i punti chiave e generare una semplice descrizione che fornisca supporto al processo decisionale.

Sotto il cofano, è alimentato da Amazon Bedrock, motivo per cui AWS lo posiziona per carichi di lavoro di livello aziendale in cui la governance è importante.

📮ClickUp Insight: il 92% dei knowledge worker rischia di perdere decisioni importanti sparse tra chat, email e fogli di calcolo. Senza un sistema unificato per acquisire e effettuare il monitoraggio delle decisioni, il rumore digitale può oscurare informazioni aziendali fondamentali. Con le funzionalità di gestione delle attività di ClickUp, non dovrai più preoccuparti di questo. Crea attività da chat, commenti alle attività, documenti ed e-mail con un solo clic.

Funzionalità n. 4: Amazon Q in Amazon Connect per l'assistenza in tempo reale agli agenti

Tramite Amazon Q

Se i tuoi team operativi assistono i clienti tramite Amazon Connect, Amazon Q in Connect è la versione che fa al caso tuo. Ascolta ciò che accade durante una chiamata, una chat o un'email, quindi consiglia all'agente il passaggio successivo da compiere. Potrebbe trattarsi di una risposta suggerita, di un passaggio successivo o dell'articolo giusto da aprire.

Questo tipo di software è utile quando la tua "base di conoscenze" è distribuita tra documenti interni e pagine web. Invece di mettere i clienti in attesa mentre qualcuno effettua una ricerca, l'agente ottiene il contesto in tempo reale.

Ciò rende anche più facile standardizzare la gestione tra i turni, poiché i consigli si basano sulle stesse fonti approvate.

Funzionalità n. 5: Amazon Q nella catena di fornitura AWS per risposte operative e supporto alla pianificazione

Tramite Amazon Q

I team della catena di fornitura non hanno bisogno di un altro dashboard. Hanno bisogno di risposte rapide quando si verificano cambiamenti, come un ritardo nella spedizione o un improvviso picco della domanda. Amazon Q in AWS Supply Chain è progettato proprio per questi momenti, in modo che i team possano porre query in linguaggio naturale e ottenere risposte contestualizzate basate sui dati della loro catena di fornitura.

In pratica, ti aiuta a passare più rapidamente da "cosa è successo?" a "cosa dovremmo fare adesso?". Questo è importante per i carichi di lavoro di livello aziendale, dove le decisioni hanno costi a valle.

Lo strumento può anche ridurre il lavoro manuale tra operazioni, approvvigionamento e leadership, poiché tutti lavorano con gli stessi dati e le stesse azioni consigliate.

🤔 Lo sapevi? Amazon Q Business può applicare risposte basate su autorizzazioni fino alla fonte collegata. Nella documentazione AWS, Amazon sottolinea che il recupero di contenuti pertinenti tramite Amazon Q può "mantenere la sicurezza e i controlli di accesso", in modo che gli utenti vedano solo ciò a cui sono autorizzati ad accedere.

Prezzi di Amazon Q

Amazon Q Business Lite: 3 $ al mese per utente

Amazon Q Business Pro: 20 $ al mese per utente

Prezzo di consumo aziendale di Amazon Q: 200 $ per 30.000 unità/mese

Amazon Q Developer Free Tier : 0 $ al mese per utente

Amazon Q Developer Pro Tier: 19 $ al mese per utente

Che cos'è Microsoft Copilot?

tramite Microsoft

Microsoft Copilot è il marchio ombrello di Microsoft per gli assistenti IA nei suoi prodotti e servizi. In pratica, i team aziendali di solito lo incontrano per la prima volta attraverso Copilot Chat, poi passano a Microsoft 365 Copilot quando vogliono che l'assistente lavori all'interno delle app Microsoft 365 utilizzando il contesto organizzativo.

Microsoft Copilot Chat : IA aziendale basata sul web pubblico e disponibile per gli utenti con account Microsoft Entra e una sottoscrizione Microsoft 365 idonea.

Microsoft 365 Copilot: il componente aggiuntivo a pagamento che consente di utilizzare i contenuti aziendali tramite Microsoft Graph, come email, chat, riunioni e documenti, rispettando al contempo i permessi di accesso di ciascun utente.

Per l'IT dell'azienda, questa distinzione è importante. Copilot Chat può essere un punto di partenza semplice. Ma Microsoft 365 Copilot è la soluzione che offre una più profonda integrazione del flusso di lavoro all'interno di Word, Excel, PowerPoint, Outlook e Teams. Inoltre, cambia le tue conversazioni sulla governance perché può raggiungere i dati di lavoro e i sistemi collegati attraverso percorsi approvati.

Nota: per l'assistenza alla codifica basata su IDE, la maggior parte dei team valuta GitHub Copilot, che è concesso in licenza secondo i piani di GitHub e non rientra nei prezzi di Microsoft 365 Copilot.

Funzionalità di Microsoft Copilot

Microsoft 365 Copilot riunisce in un unico punto di accesso esperienze fondamentali come chat, ricerca, agenti e notebook. Per i team di sviluppo software, la vera domanda è dove può essere d'aiuto all'interno del flusso di lavoro di sviluppo e dove è ancora necessario affidarsi a GitHub Copilot per le attività di codifica.

Funzionalità n. 1: Microsoft 365 Copilot all'interno di Teams, Outlook, Word, Excel e PowerPoint

tramite Microsoft

Questa è l'esperienza "in the flow". Copilot può funzionare direttamente all'interno di app come Teams, Outlook, Word, Excel, PowerPoint e OneNote, utilizzando i contenuti che hai aperto e il contesto di lavoro in cui già operi.

Gli sviluppatori e i team operativi utilizzano solitamente questo tipo di funzionalità per attività di coordinamento, non solo per la scrittura. Alcuni esempi includono riepiloghi degli incidenti dai thread di Teams, riassunti delle modifiche per gli stakeholder e aggiornamenti di stato che riflettono ciò che è realmente accaduto nello sprint.

Funzionalità n. 2: Copilot Chat per chat IA sicure sul posto di lavoro

Tramite Microsoft

Copilot Chat è spesso la prima soluzione adottata dai team perché risulta familiare e di facile accesso. Microsoft la posiziona come una chat IA sicura per il lavoro e sottolinea che può essere inclusa per gli utenti con account Microsoft Entra che dispongono di una sottoscrizione Microsoft 365 idonea.

Un dettaglio importante da valutare è il grounding. Per impostazione predefinita, Copilot Chat è basato sul web, non sui file o sulle chat della tua organizzazione.

Se i team desiderano utilizzare i contenuti aziendali, Microsoft delinea alcune opzioni, come l'utilizzo all'interno di app Microsoft 365 selezionate con contenuti aperti o l'utilizzo di agenti che hanno accesso ai dati di lavoro.

Funzionalità n. 3: Copilot Search e connettori per trovare informazioni in Microsoft 365 e nelle fonti collegate

Tramite Microsoft

Copilot Search di Microsoft offre un'esperienza di Ricerca universale su Microsoft 365 e fonti di terze parti tramite connettori configurati. Ciò risulta particolarmente utile quando le tue conoscenze sono distribuite su SharePoint, Teams, Outlook e sistemi collegati.

È qui che i connettori Copilot possono fare la differenza. Essi importano contenuti esterni in Microsoft Graph e nell'indice semantico, rendendoli così individuabili nelle esperienze Microsoft 365 che utilizzano la ricerca.

Funzionalità n. 4: agenti Copilot creati con Copilot Studio per flussi di lavoro ripetibili

Tramite Microsoft

Gli agenti Copilot sono pensati per attività troppo specifiche per un prompt di chat generico. Invece di porre sempre le stesse domande, puoi configurare un agente che gestisca un flusso di lavoro ricorrente, ad esempio rispondendo a domande sulle politiche HR, guidando i passaggi di supporto IT o aiutando i team commerciali a preparare i briefing sui clienti.

Puoi creare agenti personalizzati con Copilot Studio, pubblicarli in Microsoft 365 Copilot e integrarli in origini dati approvate.

Dal punto di vista dell'amministratore, i prezzi e l'abilitazione possono influire sull'implementazione. Microsoft sottolinea che per utilizzare gli agenti è necessaria una sottoscrizione Azure e che potrebbero essere applicati i pacchetti di capacità Copilot Studio.

Funzionalità n. 5: Notebook e pagine per organizzare e riutilizzare i risultati di Copilot

Tramite Microsoft

Copilot è facile da usare al momento. La parte più difficile è trovare l'output dell'IA per un uso successivo o trasformarlo in qualcosa che il tuo team possa riutilizzare. I notebook sono il modo in cui Microsoft mantiene il lavoro di Copilot in un unico posto, in modo che le tue chat, le note e i file di supporto rimangano collegati.

Per i team di sviluppo software, questa funzionalità/funzione è utile quando si desidera un luogo stabile in cui conservare elementi quali note di implementazione o bozze di runbook interni in continua evoluzione.

🤔 Lo sapevate? Il livello di recupero di Copilot di Microsoft è progettato per rispettare i controlli di accesso e governance esistenti nella vostra organizzazione. Microsoft spiega che il recupero di Copilot funziona all'interno del modello di autorizzazioni della vostra organizzazione, in modo che gli utenti possano accedere solo ai contenuti che sono già autorizzati a vedere, il che è rilevante per i team IT delle aziende che valutano "assistenza AI sicura" piuttosto che semplici "risposte AI intelligenti".

Prezzi di Microsoft 365 Copilot

Microsoft 365 Copilot Business: 18,00 $ al mese per utente (pagamento annuale)

Microsoft 365 Copilot (per aziende): 30,00 $ al mese per utente (pagamento annuale)

Amazon Q vs Microsoft Copilot: confronto delle funzionalità/funzioni

Hai visto su cosa si concentra ciascuno strumento. Amazon Q è basato su AWS e sugli utenti AWS, mentre Microsoft Copilot è basato sui flussi di lavoro di Microsoft 365. Ora confronterai M365 Copilot e Amazon Q funzionalità per funzionalità per vedere le differenze principali.

Funzionalità n. 1: IDE (Integrated Development Environment) con aiuto alla codifica nativa e supporto al flusso di lavoro degli sviluppatori

Sviluppatore Amazon Q

Se i tuoi team utilizzano l'infrastruttura cloud AWS, Amazon Q Developer è progettato per rimanere vicino alle attività di sviluppo relative ad AWS. Funziona all'interno di ambienti di sviluppo comuni e supporta sia un'interfaccia chat che una chat in linea. La chat in linea è particolarmente utile per le modifiche revisionabili perché mostra le modifiche come un diff che puoi accettare o rifiutare.

Per i team che desiderano effettuare test rapidi, Q Developer offre anche il supporto per l'accesso gratis con un AWS Builder ID, senza bisogno di un account AWS.

Dal punto di vista di AWS, si integra anche con l'ecosistema AWS più ampio attraverso strumenti e documenti, in modo che gli ingegneri possano mantenere il contesto in un unico posto mentre scrivono codice o risolvono problemi.

Microsoft Copilot

Microsoft Copilot è progettato per funzionare all'interno delle app Microsoft 365 come Word, Excel, PowerPoint, Outlook e Teams. Aiuta nella stesura, nel riassumere, nell'analizzare e nella comunicazione del lavoro, ma non è posizionato come un assistente di codifica nativo IDE come Amazon Q Developer.

Per i team di sviluppatori, questo significa solitamente che Microsoft Copilot supporta il "codice di workaround", come riepilogare/riassumere una lunga discussione su Teams relativa a un incidente, ripulire le note di rilascio o redigere aggiornamenti per gli stakeholder. I suggerimenti di codice effettivi nell'editor provengono ancora da uno strumento separato.

🏆 Vincitore: Amazon Q Developer. Se il requisito è vero, ovvero un aiuto alla codifica nativo IDE, Amazon Q Developer è la soluzione più diretta. Nota rapida per i lettori che desiderano un assistente IDE Microsoft: l'assistente di codifica incentrato sull'IDE di Microsoft è GitHub Copilot ed è concesso in licenza separatamente da Microsoft 365 Copilot.

Funzionalità/funzione n. 2: Conoscenza aziendale e ricerca aziendale

Amazon Q Business

Amazon Q Business è progettato per la ricerca aziendale con autorizzazioni tra fonti di conoscenza collegate. Il punto chiave per i dati sensibili è che i controlli di accesso dai sistemi di origine continuano ad applicarsi, quindi le risposte rispettano ciò che un utente è autorizzato a vedere.

Se stai implementando questa soluzione per molti utenti AWS, il modello "per impostazione predefinita" riduce la necessità di creare una knowledge base separata dedicata esclusivamente all'IA solo per rendere utile l'assistente.

Microsoft Copilot

Microsoft Copilot è più efficace quando le tue conoscenze interne sono già concentrate in SharePoint, OneDrive, Teams, Outlook e nel resto dell'ecosistema Microsoft. Copilot funziona anche all'interno del tuo modello di autorizzazioni esistente, quindi gli utenti vedono solo i contenuti a cui hanno già accesso.

Per molte organizzazioni, Copilot Chat diventa la porta d'ingresso perché offre un thread familiare di "domande e follow-up" che rimane connesso al contesto di Microsoft 365.

🏆 Vincitore: pareggio. Dipende da dove risiedono già le tue conoscenze: Se la tua organizzazione svolge già attività di lavoro di conoscenza all'interno di Microsoft 365, Microsoft Copilot è solitamente più veloce da adottare. Se il tuo sistema di conoscenza è incentrato su AWS o distribuito su diversi strumenti e hai un piano per effettuare una connessione a Q, Amazon Q Business è la soluzione più adatta.

Funzionalità n. 3: automazione del flusso di lavoro e assistenti specializzati

Amazon Q

Il valore "specialistico" di Amazon Q emerge quando il lavoro è già all'interno dei servizi AWS. Nell'IDE, Q Developer fornisce supporto per i flussi di lavoro di sviluppo come la generazione di codice e il refactoring e presenta le modifiche come differenze, il che aiuta nella revisione e nel controllo.

Per i team che sviluppano su infrastrutture AWS, questo tipo di assistente può risultare naturale perché rimane vicino agli ambienti AWS e alle questioni relative all'integrazione dei servizi AWS.

Microsoft Copilot con agenti

L'approccio di Microsoft si basa su assistenti ripetibili tramite agenti, in modo che i team possano standardizzare la logica aziendale e ridurre la proliferazione dell'ingegneria dei prompt. Dal punto di vista pratico, Microsoft sottolinea che gli agenti possono comportare la misurazione di Azure e potrebbero richiedere una sottoscrizione Azure a seconda di ciò che si costruisce, il che è importante per la pianificazione dell'implementazione aziendale.

Microsoft sta inoltre promuovendo opzioni "multiple foundation models" in alcune parti della sua esperienza Copilot, che possono essere utili quando diverse attività richiedono punti di forza diversi.

🏆 Vincitore: Microsoft 365 Copilot. Gli agenti Copilot semplificano la standardizzazione dei flussi di lavoro tra i team. Tuttavia, se le tue esigenze di automazione sono strettamente legate ai servizi AWS, Amazon Q può comunque offrire vantaggi distintivi.

Funzionalità/funzione n. 4: sicurezza, identità e controlli dei dati

Amazon Q (governance AWS-first)

Amazon Q è basato sui modelli di identità e accesso AWS. Per Amazon Q Aziendale, AWS documenta che IAM viene utilizzato per controllare l'autenticazione e l'autorizzazione per le risorse Amazon Q, il che corrisponde perfettamente al modo in cui molti team già gestiscono gli ambienti AWS.

Se sei preoccupato per ciò che viene condiviso dall'utilizzo dell'IDE, AWS fornisce anche controlli di opt-out per la condivisione dei dati in ambienti IDE e a riga di comando e documenta come funziona l'opt-out per il miglioramento del servizio.

Microsoft Copilot (modello di autorizzazioni e confini di Microsoft 365)

Microsoft posiziona Copilot come parte integrante del modello di autorizzazioni Microsoft 365 esistente, in modo che gli utenti vedano solo i contenuti a cui hanno già accesso.

Microsoft sottolinea inoltre che Microsoft 365 Copilot utilizza i servizi Azure OpenAI per l'elaborazione, non i servizi pubblici di OpenAI, e che il contenuto dei clienti non viene utilizzato per addestrare i modelli di base utilizzati da Microsoft 365 Copilot.

🏆 Vincitore: pareggio (dipende dalla tua base di governance) Scegli Microsoft Copilot se il tuo modello di governance e accesso funziona già con Microsoft 365 e Microsoft Entra. Scegli Amazon Q se la tua identità e i tuoi controlli sono incentrati sugli ambienti AWS e AWS IAM.

Funzionalità n. 5: analisi e approfondimenti operativi

Amazon Q (BI generativa in QuickSight)

Se la tua reportistica utilizza già gli strumenti di analisi AWS, Amazon Q in QuickSight è progettato per flussi di lavoro di tipo "domanda e risposta". AWS documenta che la chat QuickSight supporta la creazione di BI generativa, riassunti esecutivi, domande e risposte sui tuoi dati e storie di dati.

AWS sottolinea inoltre che questa esperienza è resa possibile da Amazon Bedrock, un aspetto rilevante se la tua organizzazione è interessata alla governance dei modelli e alle funzionalità/funzioni aziendali relative ai servizi di IA.

Microsoft Copilot (Excel e Power BI)

Dal lato Microsoft, Copilot in Excel ha una posizione per il lavoro quotidiano di analisi e può aiutare a creare e comprendere formule, analizzare dati per ottenere informazioni approfondite e molto altro ancora.

Per le organizzazioni che utilizzano Power BI o Fabric, la documentazione Microsoft descrive Copilot in Power BI come un'esperienza autonoma che può aiutare le persone a trovare e analizzare i report e i dati Fabric a cui hanno accesso. Supporta anche i riassunti narrativi per i report.

🏆 Vincitore: pareggio (scegli in base al tuo stack BI e al luogo in cui lavorano già i team) Se i team analizzano già i dati in Excel e Power BI, Microsoft 365 Copilot tende a integrarsi in modo più naturale nei modelli esistenti nell'ecosistema Microsoft. Se le tue analisi risiedono in AWS e QuickSight, Amazon Q è la soluzione più diretta per ottenere informazioni operative senza uscire dall'ecosistema AWS.

Amazon Q contro Microsoft Copilot su Reddit

Gli utenti di Reddit non parlano di questi strumenti come se fossero intercambiabili.

Il modello è piuttosto coerente: Amazon Q viene valutato in base alla sua capacità di gestire il lavoro AWS in ambienti AWS reali, mentre Copilot viene valutato in base alla sua compatibilità con l'ecosistema Microsoft (e alla sua utilità una volta superata la fase iniziale di novità).

Per Amazon Q, alcuni utenti apprezzano le funzionalità di codifica e le risposte immediate:

✅ " Sono rimasto impressionato da Amazon Q Developer, che mi ha aiutato a scrivere codice terraform e cdk perfetto..."

✅ " Sono rimasto impressionato da Amazon Q Developer, mi ha aiutato a scrivere codice terraform e cdk perfetto..."

✅ " Anziché limitarsi a spiegarti come fare le cose, ti fornisce immediatamente le risposte. "

✅ " Anziché limitarsi a spiegarti come fare le cose da fare, ti fornisce immediatamente le risposte. "

Ma un utente ha anche sottolineato che Amazon Q non è in grado di eseguire attività complesse:

🚩 "Mi aspettavo qualcosa di più come un vero copilota che ha accesso al tuo ambiente AWS e può assisterti in attività complesse. Uno strumento del genere sarebbe fantastico, ma Amazon Q non è questo."

🚩 "Mi aspettavo qualcosa di più come un vero copilota che ha accesso al tuo ambiente AWS e può assisterti in attività complesse. Uno strumento del genere sarebbe fantastico, ma Amazon Q non lo è."

Per Copilot, gli utenti di Reddit hanno evidenziato i seguenti vantaggi:

✅ "Ne vale la pena come strumento GenAI per utenti generici ben integrato con le applicazioni Office."

✅ "Non ho quasi mai bisogno di chiedere di nuovo a qualcuno qualcosa che mi è sfuggito o che ho dimenticato, basta chiedere a Copilot. "

✅ "Non ho quasi mai bisogno di chiedere di nuovo a qualcuno qualcosa che mi è sfuggito o che ho dimenticato, basta chiedere a Copilot. "

Tuttavia, gli utenti hanno anche segnalato il seguente problema con Copilot:

🚩 "Almeno la metà delle volte non segue le istruzioni..."

🚩 "Almeno la metà delle volte non segue le istruzioni..."

Scopri ClickUp: la migliore alternativa ad Amazon Q e Copilot

Se hai mai provato a inviare una correzione durante un incidente, sai già che il vero ostacolo non è "ottenere una risposta dall'IA". È la dispersione del lavoro. I requisiti sono in un documento, la decisione è nella chat, lo stato più recente è sepolto in un commento al ticket e il passaggio alla revisione avviene in un altro strumento ancora.

L'espansione dell'IA rende poi tutto più complicato. Un team utilizza Amazon Q in AWS. Un altro utilizza Copilot all'interno di Microsoft 365. I prompt vengono riscritti, i risultati vengono copiati nelle attività e diventa più difficile tracciare la logica alla base di una modifica.

ClickUp è uno spazio di lavoro AI convergente creato per ridurre entrambi. Attività, documenti e conversazioni rimangono collegati in un unico posto e l'AI si trova al di sopra di quel contesto condiviso. Quindi, quando l'AI genera una risposta, è più facile trasformarla in un lavoro tracciabile e mantenere una traccia chiara per le revisioni.

ClickUp's One Up #1: ClickUp Brain

Se stai valutando l'IA aziendale, la domanda chiave è semplice: l'assistente è in grado di rispondere con il contesto giusto e aiutare i team ad agire di conseguenza? ClickUp Brain porta il supporto dell'IA direttamente nello spazio di lavoro in cui i team software pianificano, documentano ed eseguono.

Invece di cercare tra più thread e schede, i team possono porre domande su ciò che già esiste in ClickUp, per poi passare direttamente ai passaggi successivi. Ciò è particolarmente utile quando è necessaria una risposta legata al contesto reale del progetto, come modifiche dell'ambito, titolarità o eventuali blocchi.

In che modo ClickUp Brain aiuta maggiormente i team di sviluppo software:

Chiarisci rapidamente il lavoro ponendo domande come "Cosa abbiamo deciso per la modifica dell'API?" o "Quali attività sono bloccate da questa dipendenza?" senza dover ricostruire il contesto in un nuovo strumento.

Mantieni la connessione dell'esecuzione trasformando i risultati in follow-up che vivono effettivamente dove lavora il team.

Supporta le esigenze dell'azienda con controlli di sicurezza e privacy progettati per lavori sensibili.

💡 Suggerimento: trasforma i risultati dell'IA in una fonte di verità verificabile con ClickUp Docs e Hub documenti. Scrivi e archivia tutti i tuoi documenti e le tue decisioni in ClickUp Docs Usa ClickUp Docs per registrare requisiti, decisioni, runbook e riepiloghi generati dall'intelligenza artificiale in un unico posto. Quindi collega quei documenti alle attività a cui si riferiscono, in modo che i revisori possano vedere il "perché" accanto al "cosa". Quando in seguito avrai bisogno di trovare quel contesto, Hub documenti ti consentirà di organizzare e cercare più facilmente tra documenti e wiki da un'unica posizione centralizzata. È una soluzione pratica al problema del "ce l'abbiamo da qualche parte" che rallenta la risposta agli incidenti e le revisioni del codice.

ClickUp's One Up #2: ClickUp Super Agents e ClickUp Codegen

Genera e aggiorna il codice dal contesto delle attività reali con ClickUp Codegen

Quando si utilizza Amazon Q o Copilot, spesso si ottiene una buona risposta. La parte difficile viene dopo. Qualcuno deve comunque trasformare quella risposta in attività, follow-up e passaggi chiari.

I Super Agents di ClickUp aiutano i team a standardizzare il follow-up all'interno dello stesso spazio di lavoro. È possibile impostare gli agenti in modo che agiscano quando il lavoro cambia, così l'esecuzione non dipende dal fatto che qualcuno si ricordi di copiare una risposta dell'IA nel posto giusto.

Per i team di ingegneri, il caso d'uso più interessante è Codegen Agent di ClickUp. Codegen è progettato per leggere il contesto delle attività e generare codice in linea con i criteri di accettazione. Con le giuste integrazioni e i giusti flussi di lavoro, i team possono utilizzarlo per accelerare la creazione di PR e mantenere gli aggiornamenti di esecuzione collegati all'attività.

Dove questo diventa prezioso nei flussi di lavoro reali:

Triage dei bug che si trasforma in passaggi successivi chiari, con il contesto preservato all'interno dell'attività

Generazione di codice che segue i criteri di accettazione e la logica aziendale acquisiti nella tua area di lavoro

Esecuzione interfunzionale in cui l'assistenza, il controllo qualità e il prodotto possono trigger il lavoro di codifica senza perdere il contesto nei passaggi di consegne.

💡 Suggerimento professionale: utilizza ClickUp Brain MAX per velocizzare la selezione e mantenere le decisioni ricercabili. Usa la tua voce per prendere note e cercare file con Talk to Text di ClickUp Brain MAX ClickUp Brain MAX offre ai tuoi team di sviluppo e operazioni un modo rapido per acquisire il contesto, individuare la fonte giusta e portare avanti il lavoro senza dover riscrivere gli stessi prompt su diversi strumenti. Ecco come fare: Cattura le note sugli incidenti e i passaggi successivi con Talk to Text , così potrai dettare il riassunto e convertirlo in testo senza usare le mani in ClickUp Brain MAX o in qualsiasi casella di testo.

Richiedi rapidamente il contesto utilizzando Enterprise Search in modo che ClickUp Brain possa estrarre le risposte dai tuoi contenuti ClickUp e dalle app collegate, quindi indirizzarti alla fonte di cui hai bisogno.

Cambia modello quando hai bisogno di un tipo di assistenza diverso, poiché ClickUp Brain MAX ti consente di scegliere tra ChatGPT, Claude o Gemini per l'esperienza di chat.

ClickUp's One Up #3: Automazioni ClickUp

Le automazioni di ClickUp aiutano a indirizzare i problemi ed evitare correzioni dell'ultimo minuto

L'IA aiuta i team a decidere più rapidamente. Le automazioni di ClickUp aiutano i team a lavorare più velocemente.

Le automazioni sono utili quando il processo è coerente ma il follow-through non lo è. È possibile creare regole che si attivano quando cambia lo stato di un'attività, quando i campi vengono aggiornati o quando cambia la priorità. Da lì, ClickUp può assegnare titolari, aggiornare stati, aggiungere osservatori, pubblicare commenti o applicare modelli.

Esempi che ben si adattano alla distribuzione di software:

Quando un'attività passa allo stato "Pronta per la revisione", assegna un revisore e aggiungi una lista di controllo di qualità.

Quando viene creato un incidente, applica un modello di risposta e crea attività secondarie per le comunicazioni, la mitigazione e l'analisi post mortem.

Quando viene registrato un bug segnalato da un cliente, imposta le regole di priorità e avvisa il canale giusto.

ClickUp AI: ottieni risposte, poi porta a termine il lavoro

Se i tuoi sviluppatori trascorrono la maggior parte del loro tempo sui servizi AWS, Amazon Q ti sembrerà la soluzione più adatta. È progettato per gli ambienti AWS e le attività di sviluppo correlate ad AWS, quindi l'assistenza rimane vicina al lavoro.

Se la tua giornata lavorativa si svolge all'interno di Microsoft 365, Microsoft Copilot ti sembrerà più naturale. Si adatta all'ecosistema Microsoft e fornisce il supporto per il modo in cui i team già scrivono, effettuano ricerche e collaborano.

Se il tuo problema principale è il follow-through, concentrati su ciò che accade dopo la risposta. ClickUp può essere l'alternativa pratica quando desideri che l'output dell'IA si trasformi in lavoro assegnato, contesto collegato e flussi di lavoro ripetibili in un unico posto.

