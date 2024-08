Github Copilot vs. ChatGPT: Qual è il miglior strumento per gli sviluppatori?

La rivoluzione dell'IA sta sconvolgendo il mondo dello sviluppo del software, portando con sé molti strumenti che pretendono di essere la soluzione migliore migliore amico dello sviluppatore . Dalla generazione del codice alla garanzia di una qualità eccellente, questi strumenti di IA promettono tutto.

Ma come si dice in Highlander, "ce ne può essere solo uno" Nel mondo degli sviluppatori, spesso si arriva alla resa dei conti tra GitHub Copilot e ChatGPT: una battaglia per determinare il vincitore.

Quale dei due aiuta di più nel processo di codifica? Quale dei due produce un codice migliore e adatta meglio il vostro stile di codifica? Quale dei due permette una migliore collaborazione su attività più complesse e quale ha un'interfaccia utente migliore?

Ma aspettate: potrebbe esserci un cavallo nero in questa gara? C'è un terzo giocatore pronto a rubare la scena nel regno dello sviluppo software?

Preparatevi, perché stiamo per entrare nel vivo di GitHub Copilot vs. ChatGPT, mentre ci immergiamo nella codifica e nello sviluppo basati sull'IA.

Cos'è GitHub Copilot?

Via GitHub GitHub Copilot è uno dei più importanti strumenti per la gestione delle risorse umane migliori strumenti di produttività per lo sviluppo di software per un motivo. È uno strumento potente che permette di scrivere codice con un lavoro richiesto relativamente minimo. Come risultato, è anche un ottimo strumento per aiutare migliorare i processi di sviluppo principali .

Come ci si aspetterebbe da un provider come GitHub, si tratta di uno strumento avanzato per lo sviluppo di software e applicazioni con numerose funzionalità/funzione. Vediamo le funzionalità/funzione più importanti.

Funzionalità/funzione di GitHub Copilot

GitHub ha introdotto Copilot alla fine del 2021, per poi trasformarlo rapidamente in quello che oggi sostiene essere lo strumento di sviluppo software IA più adottato. Con i giusti prompt, è in grado di scrivere anche i codici più complessi, grazie alla capacità di creare intere funzioni e classi sulla base di semplici indicazioni.

1. Generazione di codice

Tramite GitHub

Naturalmente, qualsiasi tecnologia IA progettata per la codifica deve essere valutata in base alla sua capacità di assistere gli sviluppatori nella generazione di codice. È un bene che sia proprio qui che GitHub Copilot brilla.

Cominciamo con la versatilità. Copilot offre un supporto naturale per diversi linguaggi di programmazione, compresi alcuni dei più importanti, come Python, C#, C+ e JavaScript. Il suo sito web si spinge fino ad affermare che è "addestrato per tutti i linguaggi che appaiono nei repository pubblici"

La sua specializzazione nella capacità di generare codice è un altro vantaggio cruciale. Tutto nello strumento è pensato per il prossimo progetto di codifica, consentendo agli sviluppatori di trovare funzionalità avanzate come il completamento del codice per gli snippet di codice esistenti e persino la creazione di codice dai commenti degli sviluppatori.

Allo stesso tempo, si basa ancora sull'elaborazione del linguaggio naturale, il che significa che può generare risposte e codici campione basati sul linguaggio umano. Il risultato è un'esperienza di codifica e un processo di sviluppo senza problemi per qualsiasi sviluppatore.

2. Collaborazione

Molti strumenti di sviluppo software sono progettati per progetti di sviluppo isolati. È più difficile trovare opzioni che, oltre ad aiutare l'utente a scrivere codice, aiutino anche i team più grandi a svolgere varie attività legate al progetto più significativo.

Il software costruisce queste funzionalità/funzione attraverso l'integrazione diretta con vari ambienti di sviluppo integrati (IDE) come Visual Studio, JetBrains e Azure Data Studio. Ciò garantisce la possibilità di lavorare sempre insieme, passando da un ambiente di codice isolato a un potente sistema di collaborazione che l'intero team può sfruttare.

3. Interfaccia utente

Via GitHub

La propensione di Copilot a generare snippet di codice è ormai consolidata, ma il modo in cui ci si arriva è altrettanto importante. Per migliorare l'efficienza del codice è necessario uno strumento che ne faciliti la gestione a tutti i livelli.

Di per sé, questo non è un punto di forza dello strumento. Diventa più rilevante, tuttavia, quando si considerano le integrazioni. La creazione di codice in Visual Studio con l'estensione di Copilot, ad esempio, permette di sfruttare la facilità d'uso dello strumento senza compromettere le potenti funzionalità/funzione che si ottengono scrivendo codice in Copilot.

E poi c'è la chat di GitHub Copilot, una funzionalità recentemente lanciata che rende ancora più facile la creazione di citazioni. Basata su un'innata capacità di comprendere il linguaggio umano, la funzione di chattare consente una conversazione più naturale per rispondere alle query e creare risposte simili a quelle umane. È anche possibile fornire campioni di codice e chiedere una valutazione o esempi reali del codice che si sta cercando di creare.

4. Integrazioni del flusso di lavoro

Copilot cerca di integrarsi in un intervallo più ampio di funzionalità, oltre alla generazione di codice. Oltre alle integrazioni con l'IDE, il programma fluisce naturalmente nella più ampia suite di strumenti di GitHub, tra cui GitHub Codespace, uno dei più importanti strumenti per la creazione di codice migliori editor di codice sul mercato.

Sia chiaro: Copilot non è uno strumento che si propone di aiutare l'intero processo di sviluppo del software. Non include funzionalità/funzione come la gestione delle attività o database sicuri per proteggere i dati sensibili. Da fare, però, è almeno il tentativo di creare un ecosistema di strumenti di codifica per ottimizzare il processo fin dalle prime fasi.

Prezzi di GitHub Copilot

Copilot Individual: 10 dollari al mese

10 dollari al mese Copilot Business: $19/mese per utente

Cos'è ChatGPT?

Tramite ChatGPT

Per essere uno strumento non dedicato alla generazione o al completamento del codice, ChatGPT è sorprendentemente potente in entrambe le aree. Fornisce risposte in vari linguaggi di programmazione, tra cui Python, Java e JavaScript.

Inoltre, grazie alla comprensione del linguaggio naturale, ChatGPT aiuta ad approfondire le spiegazioni del codice. A differenza di molti altri strumenti di codifica, si può semplicemente chiedere il significato di un qualsiasi frammento di codice e si otterrà una spiegazione immediata. Se si forniscono snippet di codice, questo strumento può anche aiutare a evidenziare eventuali errori o inefficienze che potrebbero impedirne il corretto lavoro.

Non che ci si possa sempre fidare del codice. Le risposte errate di ChatGPT sono diventate una sorta di meme dei programmatori, soprattutto perché lo strumento non esegue un controllo di qualità sulle risposte. Un altro gruppo di occhi umani sarà sempre necessario dopo la generazione del codice.

2. Collaborazione

ChatGPT si integra perfettamente in qualsiasi piattaforma software esterna grazie alle sue API aperte. Prevediamo anche integrazioni personalizzate con strumenti di collaborazione come Slack, che contribuiranno a rendere più semplice il lavoro con gli altri.

Ma alla base di tutto, si tratta ancora di un semplice chatbot con un potente motore di IA.

Da solo, non ha alcuna capacità di collaborazione. Questo può anche diventare un problema nelle sue integrazioni, perché ChatGPT tende ad adattarsi alle query nel corso del tempo, abituandosi al vostro stile di codifica e modificando i suoi risultati di conseguenza. Gli input provenienti da più utenti o i frequenti cambiamenti nello stile di codifica possono confondere lo strumento.

3. Interfaccia utente

Come molti strumenti progettati specificamente per un singolo tipo di utilizzo (in questo caso, la funzione di chattare), l'interfaccia utente di ChatGPT è semplice. Non ci sono molti punti in cui sbagliare quando si inserisce un prompt di codice.

La modalità scura predefinita è facile da vedere e immediatamente familiare ai codificatori. Inoltre, è facile da usare sui dispositivi mobili, creando un'esperienza naturale mentre si scrive, si modifica, si ricontrolla o si completa il codice.

4. Integrazioni del flusso di lavoro

L'unico modo in cui ChatGPT si integra con i flussi di lavoro più grandi è attraverso le sue API, anche se si tratta di un'opzione molto potente. Alcuni dei più grandi marchi del mondo, da Microsoft a Salesforce, sfruttano questa integrazione per migliorare la funzione dei propri strumenti.

Da solo, però, ChatGPT non si integra naturalmente in un flusso di lavoro più ampio. Ogni connessione deve essere costruita manualmente, rendendo questo potente strumento di codifica un po' più difficile da integrare nel processo più ampio di sviluppo del software.

Prezzi di ChatGPT

Free: 7$/anno

Unlimitato: $7/mese per utente

$7/mese per utente Business: $12/mese per utente

$12/mese per utente Azienda: Prezzo personalizzato

GitHub Copilot vs ChatGPT: Funzionalità/funzione a confronto

Entrambi sono strumenti potenti che supportano diversi linguaggi di programmazione. Vediamo quindi come GitHub Copilot e ChatGPT si confrontano in termini di funzionalità/funzione specifiche, come la creazione di codice, la collaborazione, l'interfaccia utente e l'integrazione dei flussi di lavoro.

1. Generazione di codice

Tramite GitHub

In quella che potrebbe essere la categoria più importante di questo elenco, è difficile stabilire un vincitore. Entrambe le soluzioni potenziali hanno i loro vantaggi, dal supporto linguistico più ampio di Copilot al contesto più ampio e allo stile linguistico articolato di ChatGPT.

Un'area in cui Copilot si distingue è la personalizzazione. Lo strumento offre eccellenti opzioni di personalizzazione del codice, rendendo la sua capacità di supportare progetti complessi più affidabile di ChatGPT.

In definitiva, ChatGPT e Copilot sono sullo stesso livello per quanto riguarda la capacità di codifica di base.

2. Collaborazione

Copilot vince in quest'area grazie alle sue estese integrazioni con gli IDE più popolari. La possibilità di personalizzare i prompt e le risposte è utile anche per i progetti più complessi e collaborativi. A differenza di Copilot, ChatGPT è più specificamente progettato per esercizi di codifica isolati che non richiedono input da più fonti.

3. Interfaccia utente

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/02/ChatGPT-generating-code-from-a-simple-prompt.png ChatGPT che genera codice a partire da un semplice prompt /$$$img/

Tramite ChatGPT

In questo spazio è difficile contestare la facilità d'uso di ChatGPT. Copilot mira a mantenere le sue funzionalità/funzione semplici, ma alla fine non è all'altezza della semplice interfaccia utente di ChatCPT, che può gestire qualsiasi cosa, dai nuovi frammenti di codice ai test unitari e persino la capacità di trovare bug nel codice esistente.

4. Integrazioni del flusso di lavoro

Se vi sentite a vostro agio nell'ecosistema GitHub, sarete soddisfatti dell'integrazione dei flussi di lavoro di Copilot. Per tutto il resto, le API aperte e semplici di ChatGPT sono probabilmente la scelta migliore e più affidabile rispetto al sistema chiuso di GitHub.

GitHub Copilot vs. ChatGPT su Reddit

È ora di rivolgersi agli utenti reali per confrontare questi due strumenti di IA. Ricerca ChatGPT vs. GitHub Copilot su Reddit, e troverete utenti che adottano un approccio sfumato in cui il vincitore dipende dalle vostre esigenze:

"GitHub Copilot lavora molto bene se lo si utilizza fin dall'inizio del progetto, può riempire rapidamente funzioni, assegnare nomi di variabili, rilevare algoritmi per l'ordinamento e la selezione e avere un'idea generale del codice... ChatGPT è più simile a un assistente IA a cui si può fornire un pezzo di codice e chiedergli di ottimizzarlo "

Un utente ha sottolineato che l'uso dei due strumenti non è necessariamente ridondante:

"Penso che ChatGPT e Copilot si completino a vicenda. Quando si scrive codice, non si vuole andare avanti e indietro tra l'IDE e ChatGPT. Ma quando si hanno delle idee e si esplorano diverse possibili implementazioni o architetture, ChatGPT è un'interfaccia molto migliore che emula il tipo di conversazione che si avrebbe con un collega, con l'ulteriore vantaggio di ottenere anche blocchi di codice di esempio da usare come punto di partenza per lo sviluppo vero e proprio."

Altri utenti concordano sulla capacità di generare codice:

"Sono complementari, non si escludono a vicenda. Uno lavora nell'IDE con il codice esistente come contesto, l'altro consente di porre domande in inglese e di fare domande di follow-up. Completamente diversi. "

Riunione ClickUp-La migliore alternativa a GitHub Copilot e ChatGPT

Il software di project management all-in-one di ClickUp è un utile complemento a qualsiasi software di codifica

E se le vostre esigenze di codifica dell'IA non fossero limitate da Copilot o ChatGPT?

E se una piattaforma di produttività completa potesse competere e superare entrambe?

ClickUp è una delle migliori opzioni di software di garanzia della qualità e piattaforme di project management disponibili, come vedremo più avanti. È anche una solida piattaforma di IA che potrebbe essere perfetta per le vostre esigenze di codifica.

Uno strumento di IA completo per sviluppare software

Le organizzazioni possono utilizzare ClickUp AI per modificare, riepilogare, semplificare o parafrasare materiali per qualsiasi progetto

Si basa su ClickUp Brain è una funzionalità IA che mette in connessione attività, documenti, persone e conoscenze aziendali. Ancora meglio: la funzionalità/funzione può aiutare in tutte le fasi dello sviluppo del software, dalla scrittura di nuovi codici alla collaborazione tra i team e al mantenimento del progetto. È possibile creare automaticamente modelli per semplificare i progetti e i processi più complessi.

Dalla scrittura del codice all'integrazione del flusso di lavoro

ClickUp Docs offre funzionalità/funzione dinamiche per la creazione di documenti, elenchi, calendari e documentazione sui codici

Con questa piattaforma, non è necessario fermarsi al codice. Al contrario, Documenti di ClickUp è l'inizio perfetto per integrare il codice in un flusso di lavoro più ampio, creando qualsiasi cosa, dalle procedure operative standard ai wiki, che aiutino il team a rimanere sulla stessa pagina durante tutto il processo.

E questo prima ancora di iniziare a parlare di Modelli IT progettati per semplificare il flusso di lavoro nel tempo. Se si aggiunge tutto questo, si ottiene una piattaforma di sviluppo completa che aiuta in ogni parte del processo.

Integrazioni avanzate, tra cui GitHub

Siete alla ricerca di una piattaforma di codice più dedicata? Non c'è bisogno di lasciare ClickUp. L'ampio intervallo di Integrazioni ClickUp include GitHub, che consente di sfruttare la capacità di Copilot di generare codice all'interno del vostro software di produttività preferito.

GitHub, del resto, è immensamente popolare tra gli sviluppatori e i programmatori per un motivo. Combinare il meglio dei due mondi è un altro motivo per passare a ClickUp per il vostro processo di sviluppo.

Gestione avanzata del project management per team agili

Infine, ma non certo per importanza, non possiamo parlare di ClickUp senza menzionare le sue potenti funzionalità di project management. Agile Project Management di ClickUp è un approccio su misura per i team di sviluppo che desiderano migliorare i propri processi e flussi di lavoro.

Dalla reportistica di sprint alle tavole Kanban, dal flusso di lavoro automatizzato alla chat interna integrata, tutto in ClickUp è costruito per l'efficienza. Aggiungi modelli di sviluppo software e modelli di ingegneria come parte dell'offerta standard, per iniziare ancora più rapidamente a ottimizzare il vostro processo.

Prezzi ClickUp

**Free Forever

Unlimitato: $7/mese per utente

$7/mese per utente Business: $12/mese per utente

$12/mese per utente Azienda: Contattare per i prezzi

Contattare per i prezzi ClickUp AI è disponibile su tutti i piani a pagamento al costo di $5 per membro dell'area di lavoro di ClickUp al mese

Migliorare lo sviluppo del software con ClickUp

È probabile che abbiate bisogno di qualcosa di più di un'interfaccia di chat come GitHub Copilot e ChatGPT per costruire qualche codice. Se siete alla ricerca di una piattaforma più completa per l'ottimizzazione del codice e dello sviluppo, ClickUp potrebbe essere la scelta giusta. Create oggi il vostro account gratuito e iniziate a testare il software che potrebbe rivoluzionare il vostro modo di costruire il software.