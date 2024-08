Le 10 migliori alternative a Microsoft Copilot per semplificare la vita e i flussi di lavoro nel 2024

Riuscite a ricordare un'epoca precedente all'IA? Onestamente, non ci riesco.

Uso l'IA quasi ogni giorno per scrivere le mie email, riepilogare riunioni e creare presentazioni.

Tra gli strumenti di IA che preferisco e che si basano su modelli linguistici di grandi dimensioni, Microsoft Copilot è uno di quelli a cui torno spesso, soprattutto quando utilizzo altri programmi di Microsoft 365.

Ma Microsoft Copilot ha i suoi svantaggi. Non offre integrazioni per strumenti esterni a Microsoft 365 e ha un supporto limitato per la generazione di codici e testi umanizzati. La tecnologia IA può anche essere lenta, in quanto elabora un numero limitato di dati alla volta (il limite è di 500 righe di informazioni su Excel).

A questo punto ho iniziato a chiedermi: esiste un'alternativa a Microsoft Copilot (con funzionalità di IA) che potrei utilizzare al suo posto? I miei colleghi sono stati così gentili da condividere i loro consigli e io ho fatto le mie ricerche per arrivare a un elenco definitivo.

In questa guida, tratterò in dettaglio le 10 migliori alternative a Microsoft Copilot, menzionandone funzionalità, vantaggi, limiti e prezzi.

Cosa cercare in un'alternativa a Microsoft Copilot

Per quanto riguarda la tecnologia IA generativa, Microsoft Copilot non è male. Ma ci sono alcuni aspetti che possono ostacolare il vostro lavoro.

Per istanza, non è in grado di ricordare le conversazioni precedenti e non è bravo a produrre codice. Inoltre, la sua produzione scritta sembra decisamente scritta dall'IA (si pensi a una personalità pari a zero).

In base alla mia esperienza, sarebbe meglio optare per le alternative di Microsoft Copilot che offrono le seguenti funzionalità di IA.

**Memoria di conversazione a lungo termine: l'aspetto che mi ha particolarmente penalizzato di Microsoft Copilot è stata la sua incapacità di ricordare le informazioni nel corso di più conversazioni. Un assistente IA ideale dovrebbe essere in grado di fornire risposte pertinenti, tenendo conto anche delle informazioni condivise nelle chat precedenti

**Gli strumenti di IA sono noti per il loro modo ripetitivo e algoritmico di rispondere ai prompt. Dal momento che utilizzavo Microsoft Copilot per i contenuti, le risposte meccaniche rappresentavano una sfida importante per me e ho dovuto impegnarmi molto per umanizzare costantemente i contenuti

Personalizzazione: Microsoft Copilot manca di personalità. So che è una cosa strana da dire su un modello di IA, ma l'assistente IA dovrebbe generalmente comprendere il vostro stile di scrittura, il vostro tono e il vostro vocabolario ed essere in grado di replicarlo senza sembrare generico

Microsoft Copilot manca di personalità. So che è una cosa strana da dire su un modello di IA, ma l'assistente IA dovrebbe generalmente comprendere il vostro stile di scrittura, il vostro tono e il vostro vocabolario ed essere in grado di replicarlo senza sembrare generico Data privacy : Forbes ha sottolineato che Microsoft sostiene di offrire "protezione dei dati commerciali gratis" agli utenti aziendali che hanno effettuato l'accesso con Microsoft Entra ID, garantendo che i loro dati di chattare non vengano salvati e utilizzati per la formazione. Tuttavia, questa protezione non è estesa ai singoli utenti di Microsoft Copilot Pro

: Forbes ha sottolineato che Microsoft sostiene di offrire "protezione dei dati commerciali gratis" agli utenti aziendali che hanno effettuato l'accesso con Microsoft Entra ID, garantendo che i loro dati di chattare non vengano salvati e utilizzati per la formazione. Tuttavia, questa protezione non è estesa ai singoli utenti di Microsoft Copilot Pro Competenza di codifica: Le capacità di codifica di Microsoft Copilot sono inconsistenti. Sebbene sia in grado di offrire suggerimenti utili, il codice presenta dei bug e la qualità dei risultati dipende in larga misura dalla capacità dello sviluppatore di prompt accurati

Ecco 10 alternative a Microsoft Copilot da provare.

Le 10 migliori alternative a Microsoft Copilot

1. ClickUp (migliore per la creazione di contenuti e il project management dell'IA)

crea contenuti, riepiloga le tue attività, tieni traccia del loro stato e ricevi aggiornamenti istantanei con ClickUp Brain_

Il punto di forza di ClickUp è la sua soluzione all-in-one, eccellente per la creazione di contenuti e il project management.

Lo uso regolarmente per creare, assegnare e monitorare le attività e collaborare ai progetti con il mio team. È come usare un mucchio di app diverse, ma in un unico hub centralizzato con un'interfaccia intuitiva, che ora è ancora più facile da usare grazie all'assistente IA di ClickUp, ClickUp Brain .

Con ClickUp Brain, la piattaforma fornisce un supporto intelligente e personalizzato per team di tutte le dimensioni (anche se siete un esercito di una sola persona). Lo strumento raggiunge questo obiettivo con automazioni fulminee e risposte intelligenti e umanizzate. Abbinato a ClickUp Automazioni e avrete un potente assistente in grado di automatizzare tutte quelle fastidiose attività ripetitive.

concentratevi sul lavoro profondo e lasciate le cose ripetitive a ClickUp Automation

La parte che preferisco? Potete anche utilizzare lo strumento IA Writer per generare idee, creare schemi di articoli e scrivere contenuti attraverso ClickUp Brain, il che lo rende ideale per la vostra attività Strumento di IA per la creazione di contenuti per la maggior parte degli utenti. E c'è di più. Con ClickUp Chat non perderete mai gli aggiornamenti importanti. Permette di chattare, assegnare, comunicare e condividere in tempo reale con il team gli allegati e gli aggiornamenti a livello aziendale.

Inoltre, i modelli personalizzati, come il modello Modello per il brainstorming di ClickUp consentono di generare facilmente idee e di discuterle con il team, creando uno spazio che promuove la collaborazione e l'innovazione.

Progettato per l'efficienza e l'innovazione, questo modello cattura le idee in modo efficace e facilita l'integrazione del feedback. Sia che stiate lanciando nuovi prodotti, pianificando eventi o semplicemente stimolando la creatività, questo modello consente al vostro team di ottenere di più grazie a visualizzazioni personalizzate come:

Vista Elenco per raccogliere le idee da utilizzare in un secondo tempo

Sequenza per organizzare le idee in base alla priorità e al lavoro richiesto

Vista Team per creare spazi dedicati al brainstorming per specifici team

Visualizzazione per fasi per pianificare ed eseguire le idee passaggio dopo passaggio

Visualizzazione delle priorità per classificare le idee più importanti su cui concentrarsi

Funzionalità/funzione migliori di ClickUp

Visualizzate le Sequenze, le Dipendenze e le Priorità del progetto conVisualizzazioni di ClickUp Suddividete attività complesse in passaggi gestibili grazie alle attività secondarie generate dall'IA tramiteAttività di ClickUp Creare campi personalizzati per dati specifici del progetto (ad esempio, subappaltatori, budget)

Revisione e annotazione di documenti, immagini e piani conCorrezione di bozze con ClickUp Eseguire calcoli per stime, quantità e materiali conClickUp Stime di durata stimata Lavorate simultaneamente con il vostro team grazie alla modifica e alla collaborazione in tempo reale tramiteClickUp Documenti* Utilizzate i documenti precostituitiModelli ClickUp per diversi tipi di progetto (ad esempio, costruzione, project management)

Accesso e gestione dei progetti in movimento con l'app mobile

Connessione con altri strumenti grazie a facili integrazioni per migliorare il flusso di lavoro

Limiti di ClickUp

L'accesso completo a ClickUp Brain richiede un piano a pagamento

Prezzi di ClickUp

Piano Free

Unlimited: $7/mese per utente

Business: $12/mese per utente

Azienda: Contattare per i prezzi

ClickUp Brain: Da aggiungere a qualsiasi piano a pagamento per $7 al mese per membro

Valutazioni e recensioni di ClickUp

G2: 4,7/5 (oltre 6.700 recensioni)

Capterra: 4.7/5 (3.600+ recensioni)

2. IBM Watson Studio (miglior strumento IA multilingue per sviluppatori)

via IBM Watson Studio Mi piace avere l'imbarazzo della scelta, ed è per questo che IBM Watson Studio è una delle migliori alternative a Microsoft Copilot, a mio parere, se siete sviluppatori.

Ecco cosa intendo: La piattaforma unisce strumenti open-source (PyTorch, TensorFlow) con gli strumenti di data science visuali o basati su codice di IBM (Jupyter notebook, R, Scala). Questo la rende uno dei migliori strumenti di IA per sviluppatori e analisti per costruire, eseguire e gestire modelli di IA.

Le migliori funzionalità di Watson Studio

Collaborazione per l'intero ciclo di vita dell'IA, dalla costruzione alla distribuzione e al monitoraggio

Integrazione con i framework preferiti come PyTorch, TensorFlow e scikit-learn, utilizzando Python, R o Scala

Automazioni per la creazione di modelli e risparmio di tempo, soprattutto per chi è alle prime armi in questo campo

Pulire e modellare i dati senza sforzo con l'editor visivo di Watson

Sviluppare modelli visivamente con IBM SPSS Modeler, rendendo l'IA accessibile a tutti

Monitoraggio e miglioramento delle prestazioni e dell'equità del modello dopo l'implementazione

Limiti di Watson Studio

I costi variano in base all'utilizzo, poiché Watson Studio è un servizio basato su cloud

Iniziare a lavorare con l'IA e la scienza dei dati potrebbe essere ancora impegnativo per i principianti, nonostante le automazioni offerte

Considerare il potenziale lock-in nell'ecosistema IBM Cloud a causa dell'integrazione con framework open-source

Prezzi di Watson Studio

Gratuito

Professionale: $1,02 USD/unità di capacità/ora

Valutazioni e recensioni di Watson Studio

G2: 4.2/5 (162 recensioni)

Capterra: Non ci sono abbastanza recensioni

3. Tabnine (Miglior assistente IA per gli sviluppatori)

via Tabnine Tabnine è essenzialmente un compagno di codifica dotato di intelligenza artificiale, che consente agli utenti di scrivere codice più velocemente suggerendo le linee di codifica successive. È come avere qualcuno che conosce bene il vostro stile di codice e può gestire tutte le cose noiose e ripetitive.

Inoltre, lavora praticamente con qualsiasi linguaggio di programmazione o editor di codice utilizzato.

Questo fa di Tabnine uno dei migliori Strumenti di IA disponibili per lo sviluppo del software .

Tuttavia, non è tutto magico. La qualità dei suoi suggerimenti dipende dalla complessità del codice e dalla quantità di informazioni con cui deve lavorare. Meno complicato è il codice, più Tabnine può aiutare.

Le migliori funzionalità/funzioni di Tabnine

Generare codice in modo efficiente e automatizzare le attività ripetitive

Chattare con l'IA per avere supporto durante il percorso di sviluppo

Suggerimenti di codice personalizzati in base allo stile e al contesto del progetto

Protezione della proprietà intellettuale grazie a dati di formazione accuratamente curati

Limiti di Tabnine

La qualità dei suggerimenti di codice può variare in base alla complessità del codice e ai dati disponibili

Affidarsi troppo a uno strumento di IA può ostacolare le capacità di risoluzione dei problemi

Prezzi di Tabnine

Gratis

Pro: $12/utente/mese (Free per 90 giorni)

Enterprise: 39 dollari/utente/mese

Tabnine valutazioni e recensioni

G2: 4.2/5 (40 recensioni)

Capterra: Non ci sono abbastanza recensioni

4. ChatGPT (Il migliore per risposte simili a quelle umane)

via ChatGPT Ricordo quando ChatGPT è diventato un fenomeno di internet: il mio feed di LinkedIn era pieno di persone che lo sperimentavano (e che ridevano delle sue prime allucinazioni).

Uso ChatGPT da mesi ormai (in particolare GPT-4 e 4o) e adoro l'ampia varietà di plugin disponibili nel negozio GPT. Questo mi permette di far eseguire a GPT molte attività generate dall'IA all'interno di un'unica interfaccia, come la scrittura di un nuovo post sul blog, la creazione di codici per il sito web, l'aggiornamento di contenuti esistenti, l'analisi dei dati e la verifica del mio codice.

Una delle sue funzionalità/funzione che mi piace molto è che, a differenza di Microsoft Copilot, è in grado di ricordare le chat precedenti e di generare output in base a ciò che ricorda.

Tuttavia, mi trovo ancora in difficoltà per il fatto che il numero di prompt è limitato per utente. Come autore di contenuti, ho bisogno di essere granulare con i miei prompt e ChatGPT limita la profondità che posso raggiungere. Una volta raggiunto il limite, GPT-4 passa a GPT-3.5, il che è come passare dal parlare con un dottore di ricerca a uno stagista sovraccarico di lavoro e di caffeina.

Se anche questo vi infastidisce, ci sono altre soluzioni Alternative a ChatGPT che possono fare un lavoro simile.

Funzionalità/funzione migliori di ChatGPT

Esegue un ampio intervallo di attività, dalle risposte alle domande alla creazione di testi creativi

Conversate con GPT 4 e chiedetegli di eseguire analisi dei dati, creare progetti e riepilogare grandi informazioni

Accesso a centinaia di plugin inviati dagli utenti dallo store GPT che elimina la necessità di generare prompt

Limiti di ChatGPT

ChatGPT genera talvolta informazioni errate o fuorvianti a causa della mancanza di esperienza nel mondo reale e della dipendenza dai dati di addestramento

Il modello può mostrare pregiudizi presenti nei dati di addestramento, portando a risultati potenzialmente ingiusti o discriminatori nei confronti di un certo pubblico

La versione gratuita di ChatGPT spesso ha difficoltà nelle attività che richiedono buon senso o comprensione del mondo reale, mentre GPT Plus ha prestazioni migliori

Prezzi di ChatGPT

Free: 20 dollari al mese

Plus: $20/mese

Teams: $25/mese

ChatGPT valutazioni e recensioni

G2: 4.7/5 (554 recensioni)

Capterra: 4.6/5 (50 recensioni)

5. Claude (il migliore per i team che si occupano di contenuti)

via Claude AI Claude IA è praticamente il cugino cittadino di ChatGPT. L'assistente di scrittura con intelligenza artificiale è molto bravo a scrivere un post per il blog, a creare copie per le pagine web, a riepilogare/riassumere articoli, a correggere la scrittura, ad aggiornare i contenuti esistenti, a rispondere alle domande e persino ad aiutarvi a scrivere il codice.

La parte migliore è che, a differenza di Microsoft Copilot, non dovete preoccuparvi di richieste super lunghe o complicate: Claude è in grado di gestirle tutte grazie alla sua grande memoria di conversazione. Sembra che qualcuno abbia mangiato le sue mandorle.

Ma ecco dove penso che Claude fallisca rispetto a Microsoft Copilot: Claude non può accedere a Internet in questo momento, quindi non sarà in grado di trovare informazioni aggiornate per voi come possono fare altri strumenti di IA.

Le migliori funzionalità/funzione di Claude

Accesso gratis a un modello di assistente IA di alto livello (Claude-2), che è uno dei modelli linguistici di grandi dimensioni più capaci

Ottiene 100.000 token e lavora con prompt più complessi

Converte testi di qualsiasi lunghezza in riepiloghi/riassunti concisi

Limiti di Claude

A differenza di alcuni concorrenti, Claude non è in grado di accedere alle informazioni del web in tempo reale e di elaborarle

Claude non dispone di funzionalità/funzione quali la creazione di immagini, l'analisi dei dati e la navigazione sul web

Come altri strumenti di IA basati su modelli linguistici di grandi dimensioni, Claude può generare testi che potrebbero non essere del tutto accurati e che richiedono una verifica dei fatti

Prezzi di Claude

Gratuito

Pro: $20/mese

Teams: $25/mese

Claude valutazioni e recensioni

G2: 4.7/5 (22 recensioni)

Capterra: Non ci sono abbastanza recensioni

Leggi anche: Strumenti di IA per la creazione di contenuti

6. Semplificato (migliore per i modelli di contenuto)

via Semplificato Se il team di marketing è alla ricerca di un'alternativa a $$$a, Simplified è la soluzione ideale l'assistente IA ideale per il vostro posto di lavoro.

Sono rimasto colpito dalla loro **vasta collezione di modelli IA per la scrittura, le immagini, la progettazione, la modifica e la creazione di video. L'unico aspetto negativo è che ci sono troppi strumenti diversi da utilizzare, il che può essere travolgente per un pubblico alle prime armi.

Funzionalità/funzione migliori di Simplified

Soddisfare le diverse esigenze creative, dalla scrittura di IA alla modifica di video, con un'unica interfaccia intuitiva

Collaborate con il vostro team e risparmiate tempo con feedback e modifiche in tempo reale

Mantenere un'identità coerente del marchio su tutte le piattaforme grazie alla raccolta di modelli di design, video e copywriting

Limiti semplificati

L'assistente di scrittura IA a volte può produrre risultati imperfetti, richiedendo l'intervento umano

Il set di strumenti è ampio, ma alcune funzionalità non hanno la profondità degli strumenti IA specializzati

Prezzi semplificati

Pro: 9 dollari al mese

Semplificato: $24/mese

valutazioni e recensioni di #### Simplified

G2: 4.6/5 (4.5K recensioni)

Capterra: 4.7/5 (256 recensioni)

7. Writesonic (Il migliore per la scrittura SEO)

via Writesonic Quando si tratta di scrittura di IA incentrata sulla SEO, non sono molti gli strumenti che possono reggere il confronto con Writesonic.

L'assistente di scrittura IA è una delle migliori alternative a Microsoft Copilot per la scrittura di post di blog SEO e gode di un'ottima valutazione tra i professionisti SEO con cui ho lavorato.

Quindi, mentre alcuni strumenti possono darvi un linguaggio aziendale come "comprendere la comprensione completa, a prova di futuro su scala", Writesonic è molto più simile a un lavoro umano. E lavora bene per formati di contenuto diversi dai blog.

Writesonic mette a disposizione anche un chatbot avanzato, Chatsonic, ottimo per le immagini e per esplorare gli argomenti di tendenza. La piattaforma ha anche un'interfaccia intuitiva.

Tuttavia, se le vostre esigenze di scrittura sono diverse, potete prendere in considerazione l'esame di alcuni Alternative di Writesonic al posto di.

Le migliori funzionalità/funzione di Writesonic

Accesso a una vasta libreria di modelli di contenuto per vari tipi di contenuti e generazione di contenuti personalizzati con semplici prompt

Allineare i contenuti generati con la voce del vostro marchio caricando campioni di voce del marchio

Verifica automatica dell'originalità dei contenuti con un controllore di plagio integrato (anche se si consiglia di effettuare ulteriori controlli)

Semplificare i flussi di lavoro integrando lo strumento IA con piattaforme come Zapier e WordPress

Ottenere risposte alle domande e generare risposte creative tramite Chatsonic, lo strumento di IA conversazionale di Writesonic

Conversazione con qualsiasi formato di file, incluse immagini, PDF, siti web e persino clip audio

Limiti di Writesonic

La navigazione nella vasta gamma di funzionalità/funzione della piattaforma può essere impegnativa

Le prestazioni possono variare, dato che l'assistente di scrittura IA è ospitato su cloud (anche se questo non è un problema ricorrente)

Prezzi di Writesonic

Gratuito

Chatsonic: 12 dollari

Individuale: $16

Standard: $79

Valutazioni e recensioni su Writesonic

G2: 4.7/5 (1.9K recensioni)

Capterra: 4.8/5 (oltre 2K recensioni)

8. GitHub Copilot (migliore per i team di software)

via GitHub Cosa sarebbe la vita di un coder senza GitHub Copilot.

Si sente parlare di IA che prende il posto degli sviluppatori, ma GitHub sta probabilmente salvando il lavoro degli sviluppatori dal diventare troppo noioso! (Ho ricevuto questa battuta da uno dei miei amici sviluppatori)

Ecco come funziona: L'IA suggerisce linee di codice o addirittura intere funzioni mentre si digita, in base al contesto del codice e al linguaggio di programmazione utilizzato.

È come avere un partner di codifica altamente qualificato che può aiutarvi a svolgere attività ripetitive, suggerirvi miglioramenti e persino imparare nuovi schemi di codice.

Se volete che il vostro sviluppatore si concentri sulla risoluzione dei problemi, Copilot di GitHub è il manifesto di questo tipo di soluzione produttività tramite IA. Questo lo rende una delle migliori alternative a Microsoft Copilot per i codificatori.

Le migliori funzionalità/funzione di GitHub Copilot

Risparmia tempo grazie all'esperienza dello strumento IA che accelera la codifica suggerendo frammenti di codice pertinenti

Lavorare con diversi linguaggi e framework di programmazione

Scoprire nuovi schemi di codifica e soluzioni basate su suggerimenti intelligenti

Limiti di GitHub Copilot

Attenzione alle potenziali variazioni nella qualità e nella rilevanza dei risultati generati dallo strumento di IA

Imparare a utilizzare efficacemente i suggerimenti dello strumento IA può essere impegnativo

Prezzi di GitHub Copilot

Gratuito

Teams: 4 dollari al mese

Azienda: $21/mese

Valutazioni e recensioni su GitHub Copilot

G2: 4.5/5 (138 recensioni)

Capterra: 4.7/5 (21 recensioni)

9. IntelliCode (il migliore per i suggerimenti intelligenti sul codice)

via Intellicode by Microsoft IntelliCode è un assistente alla scrittura di codice guidato dall'IA che analizza i modelli di codice per fornire suggerimenti intelligenti (è nel nome!) per completare il codice.

In pratica, lo strumento impara dal vostro codice e vi suggerisce il modo migliore per completare le righe o formattare il codice.

È una delle alternative più singolari a Microsoft Copilot, che offre un grande valore ai team di sviluppo. I coder che conosco amano la sua interfaccia pulita e i suggerimenti sul codice.

Funzionalità/funzione migliori di IntelliCode

Suggerimenti consapevoli del contesto per ottimizzare il lavoro richiesto sul codice

Identifica gli schemi ricorrenti e suggerisce le implementazioni ottimali

Personalizzazione dello strumento IA in base alle proprie preferenze di codice

Limiti di IntelliCode

Considerare approcci alternativi per basi di codice completamente nuove

Aspettatevi potenziali imprecisioni nei suggerimenti

Prezzi di IntelliCode

Gratuito

Valutazioni e recensioni di IntelliCode

G2: 4.5/5 (oltre 3.5K recensioni)

Capterra: 4.8/5 (1.6K+ recensioni)

10. Wipro Automazioni (il migliore per l'automazione del flusso di lavoro IT)

via Wipro Holmes Wipro Holmes è una piattaforma di machine learning che aiuta le aziende ad automatizzare i processi aziendali con l'IA.

Ma è qui che lo strumento di IA si distingue come una delle migliori alternative a Microsoft Copilot: Wipro Holmes è in grado di prevedere e prevenire i problemi prima che si presentino.

L'ho trovato abbastanza abile nel gestire i problemi tecnologici più comuni, ma non ha sempre fatto miracoli per i problemi non informatici. Questo lo rende uno strumento di IA di nicchia che lavora meglio per le aziende che hanno bisogno di una soluzione di automazione IT.

Le migliori funzionalità/funzioni di Wipro Holmes

Offre agli utenti oltre 40 soluzioni preconfigurate per i problemi più comuni di desktop, laptop e software

Rispondere a query e problemi e creare ticket di assistenza con l'assistente conversazionale IA

Identificare e risolvere in modo proattivo i potenziali problemi prima che abbiano un impatto sull'esperienza dell'utente grazie alla manutenzione predittiva

Libera il personale IT per attività complesse consentendo agli utenti di risolvere autonomamente i problemi

Limiti di Wipro Holmes

Alcune funzionalità/funzioni potrebbero richiedere conoscenze tecniche di base per un utilizzo ottimale

Le soluzioni preconfigurate potrebbero non risolvere tutti i problemi specifici

Wipro Holmes si concentra principalmente sui problemi IT dell'utente finale, non sui processi aziendali più ampi

Prezzi di Wipro Holmes

Non disponibile

Valutazioni e recensioni su Wipro Holmes

G2: Non abbastanza recensioni

Capterra: Non disponibile

Non limitarti a usare l'IA, ma padroneggiala

L'intelligenza artificiale non è più roba del futuro: la vedo già utilizzata da team di tutti i settori e tutti la amano!

E perché non dovrebbero farlo? Se utilizzata con una formazione adeguata, la giusta strumenti di IA, gli strumenti giusti possono aiutarvi a risparmiare tempo, migliorare la produttività e potenziare la collaborazione con il vostro team in modi più significativi.

Tuttavia, dato il gran numero di strumenti di IA presenti sul mercato, è importante che facciate una ricerca e che identifichiate prima i vostri requisiti esatti. Nel mio caso, mi sono reso conto che Microsoft Copilot non era l'ideale per tutti i miei lavori a causa della sua esposizione limitata al di fuori dell'ecosistema Microsoft 365.

Volevo che il mio assistente IA mi aiutasse a creare contenuti, a collaborare con il mio team e a gestire le mie attività quotidiane in modo più efficiente. Dopo aver provato diversi strumenti di IA (tra cui Microsoft Copilot), ho trovato quello che faceva per me: ClickUp.

Con ClickUp Brain, sono sempre a pochi prompt dalla creazione di idee e dalla discussione con il mio team. Potete provarlo gratuitamente qui e vedere se fa presa su di voi!