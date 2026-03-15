Le 10 migliori alternative ad Amazon Q nel 2026

Amazon Q è uno strumento di IA progettato per assistere gli sviluppatori che lavorano in ambienti AWS, aiutandoli in attività quali la generazione di codice e le query relative al cloud. Tuttavia, la sua utilità può risultare limitata quando il lavoro di sviluppo va oltre AWS.

Come ha osservato un recensore su G2,

Amazon Q Developer è meno utile al di fuori dell'ecosistema AWS e offre un valore limitato per i progetti non AWS o con un forte orientamento al front-end

Amazon Q Developer è meno utile al di fuori dell'ecosistema AWS e offre un valore limitato per i progetti non AWS o con un forte orientamento al front-end

Per i team che sviluppano su più stack o gestiscono flussi di lavoro di sviluppo più ampi, affidarsi a uno strumento incentrato su AWS potrebbe non essere sufficiente.

In questo post del blog esploreremo le migliori alternative ad Amazon Q che ti aiutano a gestire i flussi di lavoro di sviluppo e a utilizzare l'IA in modo più efficace nei tuoi progetti software. 🏁

🧠 Lo sapevi? Il termine "bug informatico " 🐞 ha preso piede dopo che un vero insetto è stato trovato in un laboratorio informatico. Negli anni '40, il team di Grace Hopper trovò una falena incastrata nell'Harvard Mark II, la registrò come il "primo caso reale di bug trovato" e da allora il nome è rimasto per indicare i malfunzionamenti del software (e dell'hardware).

Le migliori alternative ad Amazon Q in sintesi

Per aiutarti a valutare più rapidamente le opzioni disponibili, la tabella sottostante mette a confronto le principali alternative ad Amazon Q in base alle funzionalità principali e ai prezzi.

Nome dello strumento Caratteristiche principali Ideale per Prezzi* ClickUp Gestione delle attività in tempo reale, pianificazione degli sprint, generazione di contenuti basata sull'IA con ClickUp Brain, automazione dei flussi di lavoro con Automazioni e AI Super Agents Area di lavoro AI end-to-end per la gestione dei flussi di lavoro di sviluppo software, delle attività, della documentazione, della collaborazione e delle automazioni per startup, team di medie dimensioni e grandi aziende Free Forever; personalizzazioni disponibili per le aziende Microsoft Copilot Assistenza IA nelle app di Microsoft 365, ricerca basata sull'intelligenza artificiale nei dati aziendali, GitHub Copilot per il completamento del codice in linea e la generazione di funzioni, la generazione di contenuti e la creazione di app all'interno degli strumenti Microsoft Organizzazioni che utilizzano già Microsoft 365, GitHub e Azure e desiderano un'assistenza IA integrata negli strumenti di produttività e sviluppo Piano Free disponibile; i piani a pagamento partono da circa 25 $. 20 $ al mese per utente Cursore Editor di codice basato sull'IA e costruito su VS Code, codifica conversazionale con prompt in linguaggio naturale, modalità di interazione Agent/Manual/Ask, selezione dei modelli con BYOK e agenti in background per attività quali la creazione di rami e le richieste pull Sviluppatori che desiderano un ambiente di programmazione nativo per l'IA con una maggiore interazione con il codice e automazioni Piano Free disponibile; i piani a pagamento partono da 20 $ al mese Tabnine Completamento del codice IA integrato negli IDE, Enterprise Context Engine che si adatta al tuo codice e ai tuoi standard, politiche di codifica basate su regole, generazione e convalida del codice basate su Jira e distribuzioni sicure, inclusi ambienti on-premise e air-gapped Settori regolamentati che desiderano un completamento del codice IA sicuro e su misura per il proprio codice interno e le proprie pratiche di sviluppo I piani a pagamento partono da 39 $ al mese per utente IBM Watsonx Code Assistant Generazione e trasformazione del codice orientate alle aziende, supporto alla modernizzazione da COBOL a Java, generazione di script di automazione IT per Ansible e Red Hat OpenShift, controlli di somiglianza del codice per i rischi legati alle licenze e controlli di sicurezza di livello aziendale Team aziendali impegnati nella modernizzazione di sistemi legacy e codebase di grandi dimensioni, in particolare quelli che utilizzano linguaggi legacy o flussi di lavoro di automazione IT complessi Prezzi personalizzati Moveworks Motore di ragionamento agenziale che esegue attività lavorative in più passaggi, ricerca dell'azienda ed esecuzione di attività in un'unica interfaccia, automazione delle richieste di assistenza e gestione degli accessi, assistente multilingue disponibile su chat, browser, intranet e portali di assistenza Team aziendali che desiderano un assistente IA per automatizzare il supporto IT, le richieste di assistenza dei dipendenti e i flussi di lavoro interni tra le diverse applicazioni aziendali Prezzi personalizzati Kore.ai Agenti IA e piattaforma di automazione del flusso di lavoro, ricerca aziendale basata su agenti su dati strutturati e non strutturati, AI Agent Builder con strumenti no-code/low-code, orchestrazione multi-agente e integrazioni con strumenti di collaborazione come Teams e Slack Organizzazioni che sviluppano agenti di IA per automatizzare i flussi di lavoro delle aziende, l'accesso alle conoscenze e le operazioni dei servizi interni Prezzi personalizzati Qodo Piattaforma di revisione del codice basata sull'IA con motore contestuale del repository, rilevamento e convalida automatizzati dei bug, applicazione degli standard di codifica tramite regole di governance, integrazione CI/CD e Git per flussi di lavoro automatizzati di revisione del codice Team di sviluppo che desiderano revisioni automatizzate del codice, rilevamento dei bug e controllo della qualità del codice su codebase di grandi dimensioni Piano Free disponibile; i piani a pagamento partono da 38 $/utente/mese ChatGPT Enterprise Accesso a modelli di IA avanzati per il ragionamento, la ricerca, la scrittura e la programmazione, creazione personalizzata di GPT per i flussi di lavoro interni, integrazioni con strumenti come GitHub, SharePoint e Google Drive, sicurezza di livello aziendale e controlli amministrativi Aziende alla ricerca di un assistente IA generico per attività di ricerca, assistenza alla programmazione, documentazione e produttività Prezzi personalizzati Windsurf Ambiente di programmazione basato sull'IA con l'agente Cascade per attività di sviluppo passo dopo passo, Supercomplete per la generazione di blocchi di codice più grandi, memoria IA persistente per il contesto del progetto e ricerca integrata sul web e nella documentazione per l'assistenza alla programmazione Sviluppatori che desiderano un ambiente di programmazione nativo per l'IA con agenti che aiutino a generare e perfezionare il codice in tutti i progetti Piano Free disponibile; i piani a pagamento partono da 15 $ al mese

Come valutiamo i software su ClickUp Il nostro team editoriale segue un processo trasparente, basato su ricerche e indipendente dai fornitori, quindi puoi stare certo che i nostri consigli si basano sul valore reale dei prodotti. Ecco una panoramica dettagliata di come valutiamo i software su ClickUp.

Perché scegliere le alternative ad Amazon Q?

Sebbene Amazon Q offra funzionalità utili per gli sviluppatori che operano nell'ecosistema AWS, molti team di sviluppo cercano alternative che supportino processi di ingegneria più ampi o forniscano funzionalità di IA al di là degli ambienti incentrati su AWS.

Ecco alcune funzionalità da considerare quando valuti le alternative ad Amazon Q:

Supporto end-to-end del flusso di lavoro di sviluppo: Aiuta a gestire tutto, dal piano e dal monitoraggio degli sprint all'automazione e alla codifica, all'interno di un'unica piattaforma

Collaborazione tra team: Consente ai product manager e agli sviluppatori di lavorare dallo stesso spazio di lavoro con attività e discussioni condivise

Assistenza IA oltre lo sviluppo cloud : utilizza l'IA per generare documentazione, riecheggiare discussioni, rispondere a domande relative ai progetti e fornire assistenza nelle attività di sviluppo nell'intera area di lavoro

Automazione del flusso di lavoro e agenti intelligenti: automatizza le attività di sviluppo ripetitive come la classificazione dei bug, l'assegnazione delle attività, gli aggiornamenti dello stato e il coordinamento delle revisioni

Integrazioni flessibili con gli strumenti esistenti: Crea una connessione tra il tuo ambiente di sviluppo e strumenti come i repository Git e i sistemi di documentazione

Conoscenza e contesto di progetto unificati: ti consente di accedere ad attività, documentazione, conversazioni e aggiornamenti di progetto in un unico spazio di lavoro ricercabile per ridurre il cambio di contesto

📮 ClickUp Insight: Il 62% dei nostri intervistati si affida a strumenti di IA conversazionale come ChatGPT e Claude. La loro interfaccia familiare da chatbot e le loro capacità versatili — per generare contenuti, analizzare dati e altro ancora — potrebbero essere il motivo per cui sono così popolari in diversi ruoli e settori. Tuttavia, se un utente deve passare a un'altra scheda ogni volta che vuole porre una domanda all'IA, il tempo necessario per il passaggio e i costi associati all'attivare/disattivare il contesto si accumulano nel tempo. Non con ClickUp Brain, però. È integrato direttamente nell’area di lavoro di ClickUp, sa su cosa stai lavorando, è in grado di comprendere prompt in testo normale e ti fornisce risposte altamente pertinenti alle tue attività! Raddoppia la tua produttività con ClickUp!

Le migliori alternative ad Amazon Q da utilizzare

Ora, esploriamo le migliori alternative ad Amazon Q, insieme alle loro funzionalità principali, limitazioni, prezzi, valutazioni e recensioni.

1. ClickUp (Ideale per una gestione unificata del lavoro con un contesto basato sull'IA in tutti i flussi di lavoro di sviluppo)

Lo sviluppo software raramente avviene utilizzando un unico strumento. Si tengono traccia delle attività in un sistema di project management, si redige la documentazione altrove, si collabora tramite app di chat e ci si affida a strumenti di IA separati per il supporto alla codifica.

Passare continuamente da uno strumento all'altro può rallentare lo sviluppo e rendere più difficile il coordinamento tra i team. ClickUp risolve questo problema riunendo attività, documentazione, collaborazione e flussi di lavoro basati sull'IA in un unico spazio di lavoro convergente dedicato ai team di sviluppo software.

Scopriamo come la piattaforma di sviluppo software ClickUp aiuta i team a riunire i loro flussi di lavoro di sviluppo in un unico spazio di lavoro AI unificato.

Trasforma le idee di prodotto in attività di sviluppo tracciabili

Quando pianifichi la tua prossima release, in genere suddividi i requisiti del prodotto in attività pronte per gli sprint, per assegnare il lavoro e effettuare il monitoraggio dei bug man mano che emergono. Con ClickUp Tasks, puoi gestire tutto questo in un unico posto.

Crea attività relative a funzionalità/funzioni o miglioramenti, assegnale agli sviluppatori giusti, imposta le date di scadenza e conserva la documentazione e gli aggiornamenti direttamente all'interno dell'attività.

Pianifica gli sprint, assegna il lavoro e monitora lo stato in un unico posto con le attività di ClickUp, progettate per i team di sviluppo software moderni

Man mano che lo sviluppo procede, puoi organizzare i backlog e monitorare le dipendenze utilizzando oltre 15 viste personalizzate. Passa dalle bacheche degli sprint ai diagrammi di Gantt o alle viste del Carico di lavoro per gestire le attività nel formato più adatto al flusso di lavoro del tuo team, mantenendo ogni attività collegata al ciclo di rilascio più ampio.

💡 Suggerimento da esperto: invece di cercare i dettagli dei bug tra chat ed e-mail, usa i moduli di ClickUp per raccogliere segnalazioni di bug o richieste di funzionalità e convertirle direttamente in attività di ClickUp. Grazie alla logica condizionale, il modulo pone domande di approfondimento in base a ciascuna risposta, aiutandoti a raccogliere i dettagli esatti di cui gli sviluppatori hanno bisogno per inserire più rapidamente i problemi nel backlog. Raccogli immediatamente segnalazioni di bug e richieste di funzionalità/funzioni e trasformale in attività concrete con ClickUp Moduli

Ottieni risposte immediate e genera contenuti

Il lavoro di sviluppo genera un flusso costante di informazioni, dalle discussioni sugli sprint e dalla documentazione tecnica agli aggiornamenti sulle attività e alle decisioni relative al progetto. ClickUp Brain, un assistente AI integrato, ti aiuta a recuperare informazioni e a generare contenuti senza dover cambiare strumento.

Con ClickUp Brain puoi:

Riassumi gli aggiornamenti degli sprint e le conversazioni relative alle attività per comprendere rapidamente lo stato delle attività

Poni domande in linguaggio naturale come "Quali ostacoli stanno influenzando questo sprint?" e ottieni risposte immediate dalle attività e dalle discussioni

Scrivi bozze di frammenti di codice, spiega algoritmi complessi e rifattorizza i miglioramenti del codice per fornire supporto alle attività di sviluppo software

Redigi note tecniche o pubblica documentazione tecnica utilizzando il contesto del progetto esistente

Ottieni suggerimenti sul codice in tempo reale e approfondimenti sullo sviluppo all'istante con ClickUp Brain

Inoltre, puoi tradurre il codice tra diversi linguaggi di programmazione con ClickUp Brain, rendendo più facile adattare le implementazioni esistenti a diversi stack tecnologici.

Converti il codice tra linguaggi di programmazione più velocemente con ClickUp Brain

Poiché l'IA per i team di sviluppo software comprende il contesto della tua area di lavoro, dedichi meno tempo alla ricerca tra conversazioni o documentazione e più tempo a concentrarti sul lavoro di sviluppo.

💟 Bonus: Vuoi portare la produttività dell'IA a un livello ancora superiore? ClickUp Brain MAX è un'applicazione desktop di IA che elimina la frammentazione dell'IA unificando IA, ricerca e automazione in tutti i tuoi strumenti di lavoro. Si collega all'area di lavoro di ClickUp, alle app collegate e alla ricerca web per fornire un'assistenza AI realmente contestuale. Brain MAX riunisce diverse potenti funzionalità in un unico posto: Passa da un modello di IA all'altro, come GPT, Claude e Gemini, in base all'attività da svolgere

Ottieni risposte contestualizzate dai tuoi dati di lavoro, non solo risultati generici dal web

Effettua ricerche in tutte le tue app di lavoro, tra cui ClickUp, Google Drive, GitHub e Figma

Usa l'IA voice-first con Talk-to-Text per dettare idee, assegnare attività, redigere bozze di email o riepilogare/riassumere le riunioni più velocemente Poni domande sui tuoi progetti, genera documentazione e lavora più velocemente con ClickUp BrainMAX

Le automazioni di ClickUp gestiscono flussi di lavoro basati su regole che si ripetono durante i cicli di sviluppo. Ad esempio, quando viene segnalato un bug, possono creare automaticamente un'attività, assegnarla al membro del team corretto, applicare etichette e spostarla nella coda di triage dei bug. Quando una richiesta pull è pronta per la revisione, il sistema può avvisare i revisori e trigger il passaggio successivo del flusso di lavoro dello sprint

Mantieni i flussi di lavoro di sviluppo in movimento automaticamente triggerando azioni con ClickUp Automazioni

I Super Agent di ClickUp vanno oltre, aggiungendo intelligenza a questi flussi di lavoro. Anziché limitarsi a seguire delle regole, questi agenti di IA per la programmazione sono in grado di monitorare l'attività tra le attività e le conversazioni per rispondere alle domande e coordinare le azioni tra i progetti.

Automatizza gli aggiornamenti sullo stato dei progetti con ClickUp Super Agents

Colma il divario tra piano e codice

Dietro ogni nuova funzionalità/funzione o correzione di bug c'è un'attività che aspetta di essere realizzata. Nel flusso di lavoro giusto, quell'attività può passare dall'idea all'implementazione.

ClickUp CodeGen Agent agisce come un collega sviluppatore AI in grado di creare codice e rispondere a domande di programmazione utilizzando istruzioni in linguaggio naturale direttamente all'interno della tua area di lavoro di ClickUp. Invece di passare dal tuo strumento di project management agli assistenti di codifica AI, puoi delegare le attività di sviluppo direttamente da ClickUp.

Trasforma le idee sulle funzionalità e le segnalazioni di bug in codice funzionante più rapidamente con ClickUp CodeGen Agents

Ad esempio, puoi assegnare un'attività all'agente CodeGen o menzionarla in un commento per triggerare azioni relative al codice. L'agente può aiutarti a perfezionare il codice e fornire supporto al lavoro di sviluppo mentre il tuo team esamina e finalizza il risultato.

🏁 Guida rapida: Puoi trigger CodeGen in tre semplici modi: Assegna un'attività a CodeGen per triggerare l'agente e consentirgli di iniziare a lavorare sull'implementazione

@fai una menzione a CodeGen nei commenti alle attività per chiedere aiuto con le attività di codifica o per domande sulla programmazione

Utilizza le automazioni per delegare attività a CodeGen quando vengono soddisfatte determinate condizioni del flusso di lavoro. Nota: gli agenti CodeGen non sono assegnatari tradizionali. L'assegnazione di un'attività triga l'agente ad agire, mentre un collega umano rimane responsabile della revisione e del completamento del lavoro.

Le migliori funzionalità di ClickUp

Gestisci le conversazioni e collabora: chatta con il tuo team e trasforma istantaneamente le riunioni o le discussioni in attività concrete utilizzando chatta con il tuo team e trasforma istantaneamente le riunioni o le discussioni in attività concrete utilizzando ClickUp Chat

Centralizza la documentazione tecnica : archivia PRD, specifiche e procedure operative standard in un'area di lavoro ricercabile e mantienili collegati al lavoro di sviluppo con : archivia PRD, specifiche e procedure operative standard in un'area di lavoro ricercabile e mantienili collegati al lavoro di sviluppo con ClickUp Docs

Monitora le prestazioni degli sprint: tieni traccia di velocità, release, sprint e stato dei bug con approfondimenti in tempo reale utilizzando tieni traccia di velocità, release, sprint e stato dei bug con approfondimenti in tempo reale utilizzando i dashboard di ClickUp

Acquisisci automaticamente le informazioni delle riunioni: registra le riunioni quotidiane e le sessioni di retrospettiva, documenta le decisioni chiave e effettua il monitoraggio dei passaggi successivi utilizzando registra le riunioni quotidiane e le sessioni di retrospettiva, documenta le decisioni chiave e effettua il monitoraggio dei passaggi successivi utilizzando ClickUp AI Notetaker , basato sull'IA

Visualizza e pianifica i flussi di lavoro: sviluppa idee su tele digitali e trasformale in attività concrete direttamente con sviluppa idee su tele digitali e trasformale in attività concrete direttamente con ClickUp Lavagne online

Limiti di ClickUp

I nuovi utenti potrebbero aver bisogno di un po' di tempo per familiarizzare con la piattaforma

Prezzi di ClickUp

Valutazioni e recensioni di ClickUp

G2: 4,7/5 (oltre 11.160 recensioni)

Capterra: 4,6/5 (oltre 4.540 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di ClickUp?

Una recensione su Capterra afferma:

Mi piace l'interfaccia utente; è una piattaforma modulare. Aiuta i product manager a organizzare gli sprint e ad assegnare attività ai membri del team per raggiungere le attività cardine. Aiuta anche al monitoraggio dello stato di avanzamento del progetto, degli obiettivi e delle attività cardine. È dotato di integrazione con strumenti CI/CD come GitHub e Gitlab.

Mi piace l'interfaccia utente; è una piattaforma modulare. Aiuta i product manager a organizzare i Sprint e ad assegnare attività ai membri del team per raggiungere le attività cardine. Aiuta anche al monitoraggio dello stato di avanzamento del progetto, degli obiettivi e delle attività cardine. È dotato di integrazione con strumenti CI/CD come GitHub e Gitlab.

🧠 Curiosità: nonostante l'ascesa dell'IA nello sviluppo, il contesto rimane una sfida. Circa il 65% degli sviluppatori che utilizzano l'IA per il refactoring e quasi il 60% di quelli che la utilizzano per testare, scrivere o revisionare il codice affermano che i loro assistenti di codifica basati sull'IA continuano a trascurare aspetti contestuali importanti.

tramite Microsoft Copilot

Se utilizzi già Microsoft 365, GitHub, Windows o Azure, Microsoft Copilot funziona direttamente all'interno di questi ambienti. Puoi utilizzarlo in Word, Excel, Outlook, Teams e negli strumenti di sviluppo per riepilogare le conversazioni e analizzare i dati senza uscire dall'applicazione.

Grazie a GitHub Copilot, ottieni trasformazioni del codice generate dall'IA all'interno del tuo IDE, inclusi completamenti inline e generazione di funzioni. Questa configurazione si integra bene con i flussi di lavoro di sviluppo basati su GitHub, mentre le funzionalità per sviluppatori di Amazon Q sono più strettamente integrate con altri servizi AWS.

Lo strumento opera all'interno del framework di sicurezza e identità di Microsoft, come Azure Active Directory e i controlli di accesso basati sui ruoli. Per le organizzazioni che utilizzano un'infrastruttura Microsoft standardizzata, l'accesso e la governance dell'IA possono essere gestiti tramite i sistemi esistenti.

Le migliori funzionalità di Microsoft Copilot

Genera contenuti rapidamente trasformando le idee in documenti, video, podcast o sondaggi utilizzando prompt o il kit del marchio della tua azienda

Crea app personalizzate in pochi minuti per semplificare le attività utilizzando i tuoi dati di lavoro e crea strumenti pronti all'uso e facili da condividere con il tuo team

Entra in contatto con i colleghi in modo efficiente utilizzando People Agent per individuare i membri del team in base al ruolo o alle competenze e identificare i collaboratori chiave

Limiti di Microsoft Copilot

Una profonda integrazione con l'ecosistema Microsoft è utile, ma può anche risultare limitante per i team che lavorano su più piattaforme

Le risposte potrebbero diventare generiche in scenari complessi che comportano un contesto esteso o un ragionamento articolato

Prezzi di Microsoft Copilot

Individuale

Microsoft 365 Personal: 9,99 $ al mese

Microsoft 365 Family: 12,99 $ al mese

Microsoft 365 Premium: 19,99 $ al mese

Valutazioni e recensioni di Microsoft Copilot

G2: 4,5/5 (oltre 230 recensioni)

Capterra: 4,5/5 (oltre 20 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Microsoft Copilot?

Ecco cosa ha detto un utente:

Ciò che apprezzo di più nell'uso quotidiano di Copilot è la sua perfetta integrazione diretta con il mio IDE e il mio flusso di codifica. I suggerimenti in linea sono facili da accettare o rifiutare e l'interfaccia utente risulta in generale intuitiva e discreta. È come avere un assistente silenzioso al mio fianco, pronto ad aiutarmi quando ne ho bisogno, senza costringermi a modificare il mio normale flusso di lavoro.

Ciò che apprezzo di più nell'uso quotidiano di Copilot è la sua perfetta integrazione diretta con il mio IDE e il mio flusso di codifica. I suggerimenti in linea sono facili da accettare o rifiutare e l'interfaccia utente risulta in generale intuitiva e discreta. È come avere un assistente silenzioso al mio fianco, pronto ad aiutarmi quando ne ho bisogno, senza costringermi a modificare il mio normale flusso di lavoro.

⚡ Archivio modelli: Modelli gratuiti di piani di sviluppo software per creare la pianificazione del tuo progetto

3. Cursor (Ideale per la programmazione nativa IA direttamente all'interno dell'ambiente di sviluppo)

tramite Cursor

Cursor è un editor di codice basato sull'IA e costruito su Visual Studio Code. Integra l'IA direttamente nell'ambiente di sviluppo, consentendoti di scrivere e debuggare il codice utilizzando input in linguaggio naturale.

La chat integrata supporta conversazioni a più turni e accetta input di immagini, il che può essere d'aiuto quando si lavora su progetti complessi o poco familiari. Rispetto alla posizione più ampia di Amazon Q come assistente aziendale, Cursor si concentra specificamente su attività pratiche di codifica.

Sono disponibili tre modalità di interazione. Con la modalità Agente, l'IA può leggere e modificare il codice in più file. In modalità Manuale, suggerisce modifiche che dovrai esaminare prima di applicarle. La modalità Chiedi è di sola lettura ed è pensata per comprendere o esplorare il codice senza apportare modifiche.

Questo modello di autonomia a livello di file e di modifica controllata è più granulare rispetto all'approccio generale di assistenza durante le conversazioni di Amazon Q.

Le migliori funzionalità di Cursor

Fai riferimento a contesti specifici utilizzando @references per indirizzare l'IA verso file precisi o conversazioni passate e mantenere le risposte coerenti

Seleziona il tuo modello linguistico preferito, come GPT-4o, Claude 3 o altri, e utilizza la tua chiave API (BYOK) per un maggiore controllo sull'utilizzo e sulla configurazione

Esegui agenti in background per automatizzare flussi di lavoro come la creazione di rami GitHub e l'apertura di richieste pull con un intervento manuale minimo

Limiti del cursore

A volte può generare suggerimenti errati o eccessivamente categorici, in particolare quando si ha a che fare con logiche complesse o scenari limite

Prezzi di Cursor

Piani individuali:

Hobby: Gratis

Pro: 20 $ al mese

Pro+: 60 $ al mese

Ultra: 200 $/mese

Piani aziendali:

Teams: 40 $ al mese per utente

Aziende: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Cursor

G2: 4,5/5 (oltre 30 recensioni)

Capterra: Recensioni insufficienti

Cosa dicono gli utenti reali di Cursor?

Ecco la condivisione di un utente sulla propria esperienza:

Dopo 2 mesi di utilizzo quotidiano di CursorAI, posso dirlo con certezza: ne vale assolutamente la pena se lo tratti come lo strumento che è e se sai cosa stai facendo. Senza CursorAI: un progetto MVP richiede una settimana. Con CursorAI: lo stesso progetto richiede un giorno, con un codice più pulito e una struttura migliore.

Dopo 2 mesi di utilizzo quotidiano di CursorAI, posso dirlo con certezza: ne vale assolutamente la pena se lo tratti come lo strumento che è e se sai cosa stai facendo. Senza CursorAI: un progetto MVP richiede una settimana. Con CursorAI: lo stesso progetto richiede un giorno, con un codice più pulito e una struttura migliore.

📮 ClickUp Insight: Mentre il 34% degli utenti opera con piena fiducia nei sistemi di IA, un gruppo leggermente più ampio (38%) mantiene un approccio del tipo "fidati ma verifica". Uno strumento autonomo che non conosce il tuo contesto lavorativo comporta spesso un rischio maggiore di generare risposte imprecise o insoddisfacenti. Ecco perché abbiamo creato ClickUp Brain, l'IA che collega la project management, la gestione delle conoscenze e la collaborazione in tutto il tuo spazio di lavoro e integra strumenti di terze parti. Ottieni risposte contestuali senza dover attivare/disattivare le schermate e sperimenta un aumento dell'efficienza lavorativa di 2-3 volte, proprio come i nostri clienti di Seequent.

4. Tabnine (Ideale per il completamento sicuro del codice tramite IA su misura per i codici delle aziende)

tramite Tabnine

Tabnine, un assistente di completamento del codice basato sull'IA, funziona all'interno del tuo IDE e suggerisce il codice mentre digiti. Si concentra sui completamenti in linea piuttosto che su un'interfaccia di chat, aiutandoti a scrivere codice più velocemente senza uscire dal tuo ambiente di sviluppo.

La piattaforma è in grado di adattarsi alla configurazione di sviluppo della tua organizzazione grazie al suo Enterprise Context Engine. Anziché basarsi esclusivamente su dati di addestramento generici, apprende dal tuo codice interno, dall'architettura, dai framework e dagli standard di codifica. Ciò contribuisce a garantire che i suggerimenti siano in linea con le effettive pratiche di sviluppo del tuo team.

Puoi inoltre implementare lo strumento in diversi modi a seconda delle tue esigenze infrastrutturali. Può essere eseguito come servizio SaaS, su un'infrastruttura privata o in ambienti completamente isolati (air-gapped). Queste opzioni aiutano le organizzazioni a mantenere i dati di sviluppo all'interno di sistemi controllati, soddisfacendo al contempo i requisiti di sicurezza e conformità.

Le migliori funzionalità di Tabnine

Trasforma gli standard e le politiche di codifica in regole applicabili per guidare i suggerimenti dell'IA e mantenere la coerenza in tutto il tuo codice

Implementa e convalida automaticamente i requisiti di Jira generando codice dagli problemi di Jira e verificando che il codice sia in linea con i requisiti documentati

Proteggi i dati di sviluppo con misure di sicurezza integrate quali Transport Layer Security (TLS), crittografia end-to-end, conservazione zero dei codici e conformità nella gestione dei dati

Limiti di Tabnine

La piattaforma potrebbe risultare meno affidabile quando si lavora con framework UI JavaScript, in particolare Vue.js. I suggerimenti possono talvolta portare a modelli di implementazione errati

Prezzi di Tabnine

Tabnine Code Assistant: 39 $ al mese per utente (fatturazione annuale)

Tabnine Agentic Platform: 59 $ al mese per utente (fatturazione annuale)

Valutazioni e recensioni di Tabnine

G2: 4,1/5 (oltre 40 recensioni)

Capterra: Recensioni insufficienti

Cosa dicono gli utenti reali di Tabnine?

Ecco il feedback di un utente:

Tabnine è un fantastico assistente di programmazione per gli sviluppatori di software. Il tempo che mi ha fatto risparmiare nella mia carriera è enorme. Ha aumentato la mia produttività. Non devo più scrivere noiosi modelli di classe. Basta premere il pulsante Tab e tutto il mio codice viene completato. Inoltre, è molto facile da integrare con gli editor di codice.

Tabnine è un fantastico assistente di programmazione per gli sviluppatori di software. Il tempo che mi ha fatto risparmiare nella mia carriera è enorme. Ha aumentato la mia produttività. Non devo più scrivere noiosi modelli di classe. Basta premere il pulsante Tab e tutto il mio codice viene completato. Inoltre, è molto facile da integrare con gli editor di codice.

📚 Leggi anche: Come sviluppare capacità di problem solving e diventare un programmatore migliore

5. IBM Watsonx Assistant (Ideale per la modernizzazione del codice dell'azienda e la trasformazione dei sistemi legacy)

tramite IBM Watsonx Assistant

IBM Watsonx Code Assistant è uno strumento di IA per lo sviluppo software e la modernizzazione del codice. Va oltre il semplice completamento del codice utilizzando modelli specializzati e pre-addestrati per generare e trasformare il codice in ambienti aziendali.

Lo strumento supporta i progetti di modernizzazione in cui i team aggiornano o migrano i sistemi più vecchi verso tecnologie più recenti. Ad esempio, è in grado di convertire il codice legacy, come il COBOL, in linguaggi moderni come Java, consentendoti di effettuare una transizione graduale delle applicazioni critiche senza doverle ricostruire da zero.

La piattaforma offre anche attività di automazione IT e ti aiuta a migliorare l'efficienza. Puoi descrivere un'attività operativa in linguaggio naturale e l'assistente genera script di automazione per piattaforme come Ansible e Red Hat OpenShift.

Le migliori funzionalità di IBM Watsonx Assistant

Scansiona il codice per verificarne la somiglianza, individuare potenziali rischi di licenza e fornire riferimenti alla fonte originale e alla licenza

Proteggi il codice proprietario con rigorose pratiche di sicurezza, tra cui l'assenza di utilizzo di codice per l'addestramento dei modelli e l'indennizzo per la proprietà intellettuale tramite IBM Granite

Preserva la logica aziendale critica durante la modernizzazione per garantire che le regole fondamentali e il comportamento dell'applicazione rimangano intatti

Limiti di IBM Watsonx Assistant

Le opzioni di personalizzazione sono limitate, il che può rendere lo strumento meno adatto a progetti di sviluppo altamente specializzati

Ha un limite di copertura per linguaggi come JavaScript, Python e Rust

Prezzi di IBM Watsonx Assistant

Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di IBM Watsonx Assistant

G2: 4,2/5 (oltre 50 recensioni)

Capterra: Recensioni insufficienti

Cosa dicono gli utenti reali di IBM Watsonx Assistant?

Un utente ha condiviso la seguente opinione:

Apprezzo molto IBM Watsonx Code Assistant per la sua ingegneria impressionante, che mi colpisce davvero. Lo strumento aiuta in modo significativo a comprendere i codici legacy, specialmente quelli scarsamente documentati, il che rappresenta un vantaggio fondamentale per sviluppatori come me. Apprezzo anche la sua capacità di gestire in modo efficiente i codici globali sui mainframe senza richiedere un uso intensivo della CPU. Queste funzionalità lo rendono una risorsa preziosa per i miei progetti.

Apprezzo molto IBM Watsonx Code Assistant per la sua ingegneria impressionante, che mi colpisce davvero. Lo strumento aiuta in modo significativo a comprendere i codici legacy, specialmente quelli scarsamente documentati, il che rappresenta un vantaggio fondamentale per sviluppatori come me. Apprezzo anche la sua capacità di gestire in modo efficiente i codici globali sui mainframe senza un carico eccessivo sulla CPU. Queste funzionalità lo rendono una risorsa preziosa per i miei progetti.

🚀 Il vantaggio di ClickUp: Cercare alternative ad Amazon Q non significa sempre scegliere un altro strumento. A volte, il punto di partenza migliore è un flusso di lavoro di sviluppo già pronto. Ad esempio, il modello di sviluppo software di ClickUp offre al tuo team un sistema strutturato per gestire l'intero ciclo di vita dello sviluppo, dalla strategia e dalle roadmap di prodotto alla pianificazione degli sprint e al monitoraggio delle versioni. Scarica il modello gratis Inizia a ottimizzare il tuo flusso di lavoro di sviluppo con il modello di sviluppo software di ClickUp Include processi predefiniti per la gestione del backlog, il monitoraggio dei difetti, la ricerca sugli utenti, i flussi di lavoro degli sprint e gli scenari di test QA, oltre a elenchi di attività per gli incidenti di sicurezza e le richieste di supporto.

6. Moveworks (Ideale per l'automazione del supporto ai dipendenti e dei flussi di lavoro dei servizi con l'IA dell'azienda)

tramite Moveworks

Moveworks è un assistente IA aziendale che aiuta i dipendenti a trovare informazioni e a completare le attività lavorative in tutte le applicazioni aziendali.

Un motore di ragionamento agentico elabora le richieste dei dipendenti suddividendole in passaggi ed eseguendo azioni su sistemi collegati. Ciò consente all'assistente di completare attività in più fasi, come concedere l'accesso al sistema o risolvere richieste di assistenza.

Lo strumento riunisce inoltre la ricerca aziendale e l'esecuzione delle attività in un'unica interfaccia. I tuoi dipendenti possono recuperare informazioni dalle knowledge base o dai sistemi interni e agire di conseguenza senza dover cambiare strumento. L'accesso tramite chat, browser, intranet e portali di servizio, insieme al supporto multilingue, ti consente di utilizzare l'assistente ovunque tu lavori.

Le migliori funzionalità di Moveworks

Garantisci sicurezza e conformità di livello aziendale grazie a misure di protezione integrate e standard quali ISO 27001, SOC 2, HIPAA, GDPR e FedRAMP

Implementa agenti IA personalizzabili per automatizzare flussi di lavoro complessi nelle applicazioni aziendali utilizzando modelli predefiniti e MCP

Genera automaticamente la documentazione utilizzando l'IA per analizzare i ticket di supporto ed estrarre informazioni utili

Limiti di Moveworks

Le integrazioni approfondite e la configurazione possono richiedere tempo, specialmente al di fuori degli ambienti ServiceNow principali

Prezzi di Moveworks

Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Moveworks

G2: 4,6/5 (oltre 50 recensioni)

Capterra: Recensioni insufficienti

Cosa dicono gli utenti reali di Moveworks?

Ecco come un utente ha descritto la propria esperienza:

Recentemente ho avuto modo di provare Movework AI Copilot e di esplorarne le funzionalità/funzioni. Essendo uno sviluppatore di IA, è stato piacevole vedere come Movework automatizzi le attività quotidiane relative al supporto IT e ad altre funzioni di abilitazione. Ottimo lavoro.

Recentemente ho avuto modo di provare Movework AI Copilot e di esplorarne le funzionalità/funzioni. Essendo uno sviluppatore di IA, è stato piacevole vedere come Movework automatizzi le attività quotidiane necessarie relative al supporto IT e ad altre funzioni di abilitazione. Ottimo lavoro.

7. Kore.ai (Ideale per la creazione di agenti IA e l'automazione dei flussi di lavoro dell'azienda)

Con la piattaforma di IA aziendale di Kore, puoi creare agenti IA e flussi di lavoro automatizzati per le operazioni aziendali. Puoi implementare questi agenti per accedere ai dati aziendali ed eseguire azioni su sistemi e applicazioni collegati.

La piattaforma supporta la ricerca basata su agenti che recupera risposte da origini dati aziendali sia strutturate che non strutturate. È in grado di fornire informazioni in tempo reale applicando al contempo controlli di accesso basati sui ruoli, in modo che gli utenti vedano solo i dati a cui sono autorizzati ad accedere.

AI Agent Builder offre supporto per approcci no-code e basati sugli sviluppatori. Puoi creare e distribuire agenti, consentendo al contempo a più agenti di collaborare e gestire flussi di lavoro complessi attraverso interazioni coordinate tra agenti.

Le migliori funzionalità di Kore.ai

Gestisci gli agenti di IA tra i team e le aree di lavoro utilizzando ruoli amministrativi a più livelli, mantenendo al contempo i registri di audit per garantire la trasparenza

Trigger gli agenti IA con un prompt oppure utilizza modelli predefiniti con accesso a oltre 200 modelli di agenti progettati per le funzioni aziendali

Accedi agli agenti IA tramite chat, voce o un assistente IA e integrali in strumenti di collaborazione come Microsoft Teams, Slack o Copilot

Limiti di Kore.ai

Il cambio di lingua all'interno dei flussi di lavoro non è sempre fluido e potrebbe richiedere agli utenti di ristabilire il contesto durante le conversazioni

Prezzi di Kore.ai / IA

Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Kore.ai

G2: 4,6/5 (oltre 460 recensioni)

Capterra: Recensioni insufficienti

Cosa dicono gli utenti reali di Kore.ai?

Un utente ha condiviso la propria esperienza:

Utilizzo Kore.ai da molto tempo. L'ho impiegato per sviluppare diversi chatbot di livello aziendale per i miei clienti utilizzando la piattaforma Kore.ai. È facile creare un chatbot con un frontend davvero impressionante. Grazie a Kore.ai ho imparato a progettare l'elaborazione del linguaggio naturale per i chatbot e ho migliorato le mie competenze nella progettazione di chatbot. Non c'è dubbio che Kore.ai sia una delle migliori piattaforme di chatbot basate sull'IA.

Utilizzo Kore.ai da molto tempo. L'ho impiegato per sviluppare diversi chatbot di livello aziendale per i miei clienti utilizzando la piattaforma Kore.ai. È facile creare un chatbot con un'interfaccia utente davvero impressionante. Grazie a Kore.ai ho imparato a progettare l'elaborazione del linguaggio naturale per i chatbot e ho migliorato le mie competenze in materia. Non c'è dubbio che Kore.ai sia una delle migliori piattaforme di chatbot basate sull'IA.

🠠 Lo sapevi? La prima programmatrice al mondo visse nel XIX secolo. La matematica britannica Ada Lovelace scrisse quello che è considerato il primo programma per computer nel 1843, molto prima che esistessero i computer moderni. Creò un algoritmo per calcolare i numeri di Bernoulli per il Motore Analitico di Charles Babbage, rendendola ampiamente riconosciuta come la prima programmatrice della storia.

8. Qodo (Ideale per revisioni automatizzate del codice basate sull'IA e per garantire la qualità)

tramite Qodo

Quando si lavora su codebase complesse, mantenere una qualità del codice costante sin dalle prime fasi può diventare una sfida. Qodo è una piattaforma di revisione del codice basata sull'IA progettata per aiutarti a individuare gli errori e migliorare l'affidabilità del software in tutto il tuo flusso di lavoro di sviluppo.

Un motore contestuale analizza le relazioni tra file e repository, consentendoti di identificare i rischi che potrebbero interessare più servizi o parti di un sistema. Puoi risolvere i problemi alla radice attraverso la convalida automatizzata e gli aggiornamenti del codice verificati su più repository.

La piattaforma utilizza inoltre diversi agenti IA specializzati per automatizzare attività quali il rilevamento dei bug, i controlli sulla copertura dei test, gli aggiornamenti della documentazione e la generazione del log delle modifiche.

Mentre Amazon Q assiste principalmente gli sviluppatori con suggerimenti sul codice, Qodo si concentra sulla revisione automatizzata del codice e sull'applicazione degli standard di codifica durante l'intero ciclo di vita dello sviluppo software.

Le migliori funzionalità di Qodo

Applica gli standard di codifica specifici dell'organizzazione incorporando regole e politiche di governance nelle revisioni automatizzate del codice

Dai priorità ai bug critici e ai rischi per la sicurezza filtrando le segnalazioni irrilevanti che incidono sulla stabilità del sistema

Integra le revisioni del codice basate sull'IA nei flussi di lavoro Git e CI/CD per convalidare automaticamente le modifiche su GitHub, Gitlab e altre pipeline di sviluppo

Limiti di Qodo

I suggerimenti della piattaforma potrebbero occasionalmente non essere adeguati per scenari di codice altamente specifici o di nicchia.

Prezzi di Qodo

Sviluppatore: Gratis

Teams: 38 $ al mese per utente

Enterprise: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Qodo

G2: 4,8/5 (oltre 60 recensioni)

Capterra: Recensioni insufficienti

Cosa dicono gli utenti reali di Qodo?

Ecco cosa ha condiviso un utente:

Utilizzo Qodo quasi quotidianamente come parte essenziale della mia routine di programmazione. La sua affidabilità e il suo valore costante lo rendono indispensabile nel mio IDE. La configurazione di Qodo è stata incredibilmente semplice. Si è integrato perfettamente con Visual Studio Code e ho potuto iniziare a utilizzare le sue funzionalità/funzioni immediatamente senza configurazioni complicate.

Utilizzo Qodo quasi quotidianamente come parte essenziale della mia routine di programmazione. La sua affidabilità e il suo valore costante lo rendono indispensabile nel mio IDE. L'impostazione di Qodo è stata incredibilmente semplice. Si è integrato perfettamente con Visual Studio Code e ho potuto iniziare a utilizzare le sue funzionalità/funzioni immediatamente senza alcuna configurazione complicata.

📖 Per saperne di più: Misurare la produttività degli sviluppatori: consigli per migliorare i team di sviluppo software

9. ChatGPT Enterprise (Ideale per l'assistenza IA a livello aziendale in ambiti quali ricerca, scrittura, programmazione e analisi)

tramite ChatGPT Enterprise

ChatGPT Enterprise, la versione aziendale di ChatGPT, ti aiuta a utilizzare l'IA per attività quali ricerca, scrittura, programmazione e analisi dei dati.

Offre accesso a modelli di IA avanzati in grado di eseguire ragionamenti complessi e risolvere problemi in più passaggi. Puoi elaborare query dettagliate o analizzare problemi tecnici nel corso di una singola conversazione.

La piattaforma consente inoltre di eseguire agenti da un unico prompt per gestire attività complesse. Ad esempio, puoi delegare il lavoro di codifica a Codex e condurre ricerche approfondite, oppure gestire progetti in più passaggi all'interno di un unico flusso di lavoro.

Le migliori funzionalità di ChatGPT Enterprise

Crea e distribuisci GPT personalizzati su misura per attività specifiche e basi di conoscenza interne

Collega ChatGPT ai dati aziendali utilizzando app integrate o integrazioni personalizzate con strumenti come Microsoft SharePoint, GitHub, Google Drive e Box

Proteggi e gestisci i dati aziendali con una sicurezza di livello enterprise per garantire che i tuoi dati non vengano utilizzati per l'addestramento dei modelli e che l'accesso sia gestito tramite controlli amministrativi

Limiti di ChatGPT Enterprise

Alcune risposte potrebbero essere troppo generiche per problemi di codice specifici e potrebbero richiedere un contesto aggiuntivo

Prezzi di ChatGPT Enterprise

Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di ChatGPT Enterprise

G2: 4,7/5 (oltre 1.850 recensioni)

Capterra: 4,5/5 (oltre 310 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di ChatGPT Enterprise?

Dai un'occhiata a questa recensione di un utente:

Mi piace il fatto che ChatGPT sia facile e veloce da usare, rendendo semplice porre domande relative alla programmazione, alla documentazione o alle email e ottenere risposte chiare immediatamente. Apprezzo che mi aiuti a riflettere sui problemi passo dopo passo, migliorando la mia produttività senza aggiungere complessità al mio flusso di lavoro. Mi piace anche poter porre domande di approfondimento e perfezionare le risposte fino a quando non corrispondono esattamente a ciò di cui ho bisogno.

Mi piace il fatto che ChatGPT sia facile e veloce da usare, rendendo semplice porre domande relative al codice, alla documentazione o alle email e ottenere risposte chiare immediatamente. Apprezzo che mi aiuti a riflettere sui problemi passo dopo passo, migliorando la mia produttività senza aggiungere complessità al mio flusso di lavoro. Mi piace anche poter porre domande di approfondimento e perfezionare le risposte fino a quando non corrispondono esattamente a ciò di cui ho bisogno.

🧠 Curiosità: John Backus scoprì la sua vera passione per l'informatica e creò Fortran, il primo linguaggio di programmazione di alto livello ampiamente utilizzato. Il suo lavoro contribuì a trasformare la programmazione da complesse istruzioni macchina in qualcosa che gli esseri umani potessero effettivamente scrivere e comprendere.

10. Windsurf (Ideale per la programmazione assistita dall'IA con flussi di lavoro di sviluppo basati su agenti)

tramite Windsurf

Windsurf è un ambiente di programmazione basato sull'IA progettato per fornire supporto agli sviluppatori nella scrittura e nella gestione del codice.

Cascade, il suo agente IA, esegue le attività di sviluppo passaggio dopo passaggio per generare codice e perfezionare le implementazioni man mano che procedi. Puoi descrivere ciò che desideri creare in linguaggio naturale e l'agente elaborerà la richiesta fino a quando l'attività sarà completata.

La funzionalità Supercomplete prevede l'intento dello sviluppatore e genera blocchi di codice più ampi, come le funzioni, in base al contesto del progetto. Anziché suggerire solo la riga di codice successiva, analizza i modelli presenti nel codice per aiutare a produrre implementazioni più complete.

Inoltre, la memoria persistente dell'IA consente allo strumento di conservare le regole del progetto e le preferenze dello sviluppatore. Ciò aiuta l'IA a seguire gli standard stabiliti e a rimanere coerente con il codice.

Le migliori funzionalità di Windsurf

Effettua ricerche sul web e nella documentazione per analizzare e suddividere le pagine, fornendo a Cascade un contesto pertinente e aggiornato per le attività di codifica

Aggiorna schemi e interfacce in tutto il tuo codice propagando le modifiche di tipo e struttura tra i file con un unico suggerimento

Visualizza l'anteprima del tuo sito web direttamente nell'IDE e effettua la selezione degli elementi da inviare a Cascade per aggiornamenti o perfezionamenti immediati

Limiti di Windsurf

Il modello SWE-1 può rispondere lentamente, richiedendo tempi di attesa più lunghi per i risultati

Il terminale Cascade può presentare bug che compromettono l'affidabilità durante l'esecuzione dei comandi

Prezzi di Windsurf

Free

Pro: 15 $ al mese

Teams: 30 $ al mese per utente

Aziende: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni su Windsurf

G2: 4,2/5 (oltre 20 recensioni)

Capterra: Recensioni insufficienti

Cosa dicono gli utenti reali di Windsurf?

Una recente recensione di un utente ha notato:

Se possiedi già conoscenze tecniche e una comprensione della programmazione, Windsurf potrebbe rivelarsi una piattaforma preziosa per il debug e la riscrittura del codice. Mi è stato utile per ampliare le mie competenze di programmazione, dato che non sono un programmatore tradizionale. Sono riuscito a migliorare il mio codice di base e le funzioni molto più rapidamente rispetto a quanto avrei potuto fare manualmente.

Se possiedi già conoscenze tecniche e una comprensione della programmazione, Windsurf potrebbe rivelarsi una piattaforma preziosa per il debug e la riscrittura del codice. Mi è stato utile per ampliare le mie competenze di programmazione, dato che non sono un programmatore tradizionale. Sono riuscito a migliorare il mio codice di base e le funzioni molto più rapidamente rispetto a quanto avrei potuto fare manualmente.

🧠 Lo sapevi? L'IA sta diventando una compagna quotidiana per gli sviluppatori. Circa l'82% degli sviluppatori utilizza assistenti di codifica basati sull'IA quotidianamente o settimanalmente, e il 59% utilizza tre o più strumenti in parallelo per fornire supporto al proprio flusso di lavoro di sviluppo.

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