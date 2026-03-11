Le 10 migliori alternative a Hedy IA per prendere note in tempo reale durante le riunioni

Con l'intelligenza di conversazione in tempo reale e la trascrizione live in oltre 30 lingue, Hedy è una scelta popolare tra studenti e team multilingue.

Ma non tutti vogliono adattare le proprie riunioni a uno specifico flusso di lavoro basato sull'IA. Hedy funziona bene solo se il suo flusso basato sulle sessioni corrisponde al tuo modo di lavorare. E sebbene fornisca supporto AI in tempo reale, manca delle funzionalità necessarie per collegarlo all'esecuzione.

Se stai cercando un sistema di gestione del lavoro con funzionalità di intelligence per le riunioni integrate, questo elenco ti sarà utile.

Diamo un'occhiata alle migliori alternative a Hedy IA. 📲

Alternative to Hedy IA in sintesi

Per una rapida panoramica, la tabella sottostante mette a confronto le funzionalità principali per aiutarti a capire quale strumento è più adatto alle tue esigenze.

Strumento Funzionalità/funzioni Ideale per Prezzi* ClickUp Riepiloghi e trascrizione delle riunioni basate sull'IA, automazione del flusso di lavoro delle riunioni con agenti Teams di tutte le dimensioni che desiderano riunioni, attività, documenti e flussi di lavoro in un'unica piattaforma Free Forever; personalizzazione disponibile per le aziende Granola Trascrizione automatica con note potenziate dall'IA, chat IA Piccoli team dirigenziali che desiderano un blocco note privato basato sull'IA per le riunioni Piano Free disponibile; piani a pagamento a partire da 14 $ al mese per utente. Superpotente Trascrizione e riepilogo delle riunioni con l'IA, integrazioni con il Calendario Freelancer e piccoli team che desiderano note delle riunioni semplici basate sull'IA senza un bot per riunioni Piano Free disponibile; piani a pagamento a partire da 36 $ al mese per utente. Otter. IA Trascrizione delle riunioni in tempo reale, identificazione dei relatori, archivio delle riunioni consultabile Team di medie dimensioni e aziende che necessitano di trascrizioni delle riunioni in tempo reale e note collaborative Piano Free disponibile; piani a pagamento a partire da 16,99 $ al mese per utente. Fireflies. IA Registrazione e trascrizione automatica delle riunioni, ricerca intelligente, integrazioni CRM Team di medie dimensioni e aziende che desiderano trascrizioni delle riunioni ricercabili in tutti i reparti Piano Free disponibile; piani a pagamento a partire da 18 $ al mese per utente. MeetGeek Riassunti e punti salienti delle riunioni con l'IA, analisi delle riunioni, individuazione delle azioni da intraprendere e follow-up. Team di piccole e medie dimensioni che desiderano registrazioni automatizzate delle riunioni e riassunti basati sull'IA Piano Free disponibile; piani a pagamento a partire da 15,99 $ al mese per utente. tl;dv Riassunti delle riunioni basati sull'IA con indicazione dell'ora, punti salienti e Clip condivisibili. Team commerciali e di assistenza clienti di piccole e medie dimensioni che necessitano di punti salienti delle riunioni e approfondimenti di coaching. Piano Free disponibile; piani a pagamento a partire da 29 $ al mese per utente. Fathom Riassunti IA istantanei dopo le riunioni, integrazioni CRM per i team commerciali Freelancer e piccoli team alla ricerca di un registratore di riunioni IA gratis con riepiloghi istantanei Piano Free disponibile; piani a pagamento a partire da 19 $ al mese per utente. Fellow Appunti delle riunioni basati sull'IA, modelli di riunioni, programmi collaborativi, approfondimenti sulle prestazioni Team di piccole e medie dimensioni che desiderano una gestione strutturata delle riunioni con programmi e monitoraggio delle azioni Piano Free disponibile; piani a pagamento a partire da 11 $ al mese per utente. Avoma Informazioni sulle entrate per le chiamate commerciali, analisi delle conversazioni, integrazioni CRM per il monitoraggio della pipeline Team di medie dimensioni e aziende che necessitano di informazioni sulle riunioni per i team commerciali e di fatturato Versione di prova gratis disponibile; piani a pagamento a partire da 29 $ al mese per utente.

Cosa dovresti cercare nelle alternative a Hedy IA?

Sebbene Hedy sia ottimo per fornire supporto conversazionale in tempo reale, non è l'ideale se hai bisogno di integrazioni più profonde nel flusso di lavoro.

Quando cerchi un'alternativa, assicurati che lo strumento offra:

Assistenza alle riunioni basata sull'IA : fornisce informazioni utili durante lo svolgimento della riunione sotto forma di domande suggerite o elementi da intraprendere.

Sintesi e qualità dei risultati : genera : genera appunti e riassunti accurati delle riunioni che puoi condividere con colleghi o stakeholder senza bisogno di modifiche significative.

Integrazione del flusso di lavoro : si integra con il tuo Calendario, i tuoi strumenti di comunicazione e il tuo software di project management per eliminare : si integra con il tuo Calendario, i tuoi strumenti di comunicazione e il tuo software di project management per eliminare la proliferazione di strumenti.

Personalizzazione : consente di adattare le risposte al proprio stile di lavoro e al contesto lavorativo.

Gestione delle conoscenze : aiuta a creare un repository centralizzato in cui è possibile cercare tra le trascrizioni passate. : aiuta a creare un repository centralizzato in cui è possibile cercare tra le trascrizioni passate.

Le migliori alternative a Hedy IA

Diamo un'occhiata più da vicino ai migliori strumenti di IA che non solo prendono appunti, ma trasformano le riunioni virtuali in lavoro concreto.

1. ClickUp (ideale per trasformare gli appunti delle riunioni in attività e automatizzare i flussi di lavoro)

Prova ClickUp AI Notetaker Cattura trascrizioni accurate con etichette dei relatori, riepiloghi/riassunti, registrazioni e elementi da intraprendere elencati in modo ordinato in un unico documento, utilizzando ClickUp AI Notetaker.

Molti strumenti di riunione basati sull'IA sono eccellenti nella produzione di trascrizioni. Ma le riunioni non finiscono qui, giusto? Hai bisogno di qualcosa che elimini il sovraccarico di sistema derivante dalla gestione del lavoro su piattaforme scollegate tra loro.

ClickUp offre ai team uno spazio di lavoro AI convergente per pianificare e automatizzare i flussi di lavoro delle riunioni end-to-end.

Oltre alla trascrizione e ai riassunti delle riunioni basati sull'IA, avrai a disposizione un hub centralizzato per la documentazione, la collaborazione e l'esecuzione.

Vediamo come ClickUp sostituisce diversi strumenti specifici con un unico sistema operativo.

Ottieni riassunti e trascrizioni delle riunioni basati sull'IA.

AI Notetaker di ClickUp cattura automaticamente le tue conversazioni e le integra nel flusso di lavoro del tuo progetto.

Dopo ogni riunione, riceverai un documento privato che include il titolo e la data della riunione, un elenco dei partecipanti, una registrazione video o audio, una breve panoramica della sessione, i punti chiave, i passi successivi, gli argomenti principali e la trascrizione completa della conversazione con le etichette dei relatori.

In seguito potrai porre domande contestuali all'IA integrata di ClickUp su qualsiasi riunione e ottenere risposte basate sulle note.

Questo video mostra come automatizzare gli appunti delle riunioni e le attività in ClickUp 📹

Crea repository strutturati e ricercabili delle informazioni raccolte durante le riunioni.

Quando i team utilizzano strumenti esterni per la gestione dei documenti, la conoscenza viene separata dall'esecuzione. Le note delle riunioni in una piattaforma devono essere consultate separatamente quando si creano attività in un'altra.

ClickUp Docs risolve definitivamente questo problema. Diventa l'unico spazio in cui conservare tutto ciò che emerge da una riunione.

Quando redigi un programma in un documento prima di una riunione, tutti possono vederlo, modificarlo e commentarlo in tempo reale, in modo che la discussione inizi con una struttura condivisa. Dopo una riunione, anche le note dell'IA Notetaker vengono registrate in un documento. Da lì, le azioni da intraprendere possono essere convertite in attività di ClickUp con date di scadenza e assegnatari. Ciò elimina il ritardo amministrativo tra la discussione e la consegna.

Tutto questo viene archiviato nell’Hub documenti. Puoi filtrare e recuperare facilmente gli appunti delle riunioni passate, il che è importante quando si tratta di effettuare il monitoraggio degli impegni nel corso di settimane o trimestri.

Ottieni informazioni contestuali da tutto il tuo spazio di lavoro

Con ClickUp Brain, avrai a disposizione un assistente personale basato sull'intelligenza artificiale in grado di recuperare informazioni da attività, documenti, chat e aggiornamenti passati. Durante le riunioni, può fornire un quadro chiaro di ciò che è già stato discusso o completato per evitare discussioni ripetitive.

Ad esempio, se un membro del team chiede informazioni sullo stato di una funzionalità durante una riunione, ClickUp Brain può istantaneamente riassumere i progressi relativi alle attività pertinenti, evidenziare gli aggiornamenti recenti e mettere in evidenza eventuali ostacoli precedentemente registrati.

Ottieni riepiloghi dettagliati e approfondimenti dalla tua area di lavoro con ClickUp Brain.

Dopo le riunioni, l'IA crea automaticamente delle attività, assegna i titolari, le collega al progetto o al documento appropriato e acquisisce le scadenze direttamente dalla conversazione. In questo modo, i risultati delle riunioni vengono immediatamente integrati nel flusso di lavoro, rendendo più facile il monitoraggio delle responsabilità e il dare seguito alle decisioni.

Automatizza i flussi di lavoro delle riunioni con l'IA avanzata

Gli IA Super Agents di ClickUp possono gestire in modo autonomo le attività operative ricorrenti legate alle riunioni.

Considerali come tuoi compagni di squadra IA che lavorano con una conoscenza contestuale completa del tuo spazio di lavoro. Sono in grado di analizzare le ultime attività relative ai vari compiti per produrre un riepilogo conciso dei progressi compiuti. Inoltre, quando durante una riunione vengono discusse nuove decisioni o responsabilità, un agente dedicato può creare compiti, assegnare responsabili, allegare documenti correlati e fissare scadenze in modo che le azioni da intraprendere si riflettano immediatamente nello spazio di lavoro.

Automatizza flussi di lavoro complessi end-to-end con i Super Agent personalizzati di ClickUp.

I Super Agent di ClickUp hanno una conoscenza infinita e ambientale, il che significa che rilevano i cambiamenti alle tue attività, ai tuoi documenti e alle tue chat all'interno dell'area di lavoro di ClickUp e aggiornano il loro contesto in tempo reale. Hanno anche una memoria infinita, quindi ricorderanno come ti piace il riassunto delle riunioni, ad esempio, e se desideri che i punti all'ordine del giorno della riunione siano evidenziati nei tuoi appunti come elenco puntato o numerato, ecc.

Con questi strumenti puoi automatizzare qualsiasi flusso di lavoro delle riunioni, dalla preparazione di una chiamata con un cliente al monitoraggio e alla reportistica sullo stato degli elementi decisi.

Le migliori funzionalità di ClickUp

Fai riferimento alle attività, collega i documenti, assegna i titolari in tempo reale e converti i messaggi di ClickUp Chat in attività concrete per eliminare il comune sovraccarico di lavoro derivante dal copiare le decisioni dalla chat in uno strumento di progetto.

Migliora la chiarezza post-riunione registrando clip ClickUp di aggiornamenti, guide o spiegazioni e allegandole direttamente alle attività o ai documenti.

Utilizza le automazioni in ClickUp per automatizzare i flussi di lavoro post-riunione, come assegnare attività alla persona giusta, applicare livelli di priorità, impostare date di scadenza, spostare attività tra stati o notificare le parti interessate.

Visualizza i risultati delle riunioni con oltre 15 visualizzazioni personalizzate in base alle tue esigenze: vista Gantt per le dipendenze e le sequenze, vista Bacheca Kanban per gestire visivamente il carico di lavoro, vista Elenco filtrata per attività con priorità alta e altro ancora.

Limitazioni di ClickUp

L'ampia gamma di funzionalità può risultare un po' opprimente per gli utenti alle prime armi.

Prezzi di ClickUp

Valutazioni e recensioni di ClickUp

G2 : 4,7/5 (oltre 11.000 recensioni)

Capterra: 4,6/5 (oltre 4.500 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di ClickUp?

Un utente G2 riferisce:

Dopo aver provato diverse piattaforme nel corso della mia carriera come Project Manager, posso dire che ClickUp è diventato il mio preferito. Sono particolarmente affezionato alla funzione AI Notetaker: come PM, questa funzionalità è davvero preziosa. Posso concentrarmi sulla sessione senza essere distratto dalla presa di appunti, poiché il sistema genera riassunti chiari con i punti chiave, sia nelle riunioni brevi che in quelle lunghe, dove è difficile seguire l'intero thread del discorso.

Dopo aver provato diverse piattaforme nel corso della mia carriera come Project Manager, posso dire che ClickUp è diventato il mio preferito. Sono particolarmente affezionato alla funzione AI Notetaker: come PM, questa funzione è davvero preziosa. Posso concentrarmi sulla sessione senza essere distratto dalla presa di appunti, poiché il sistema genera riassunti chiari con i punti chiave, sia nelle riunioni brevi che in quelle lunghe, dove è difficile seguire l'intero thread del discorso.

📮 ClickUp Insight: Il 62% degli intervistati afferma che gli agenti IA non sono ancora all'altezza delle aspettative, descrivendoli come in fase iniziale o addirittura come fonte di lavoro aggiuntivo piuttosto che di semplificazione. Questa frustrazione si manifesta spesso nel passaggio di consegne. Un agente riepiloga una riunione, suggerisce i passi successivi o segnala un problema, e poi si ferma. Devi ancora creare attività dagli elementi da intraprendere, assegnare i titolari, aggiornare gli stati e seguire manualmente. I Super Agent sono progettati per occuparsi di tutti questi passaggi. Possono utilizzare azioni a catena per trasformare le note delle riunioni in attività, aggiornare lo stato dei progetti, indirizzare il lavoro ai titolari giusti e mantenere i flussi di lavoro all'interno dello stesso sistema in cui avviene l'esecuzione. Quando un agente IA è in grado di trasformare il lavoro da "ecco cosa dovrebbe succedere" a "è già in corso", il valore diventa reale.

2. Granola (ideale per migliorare gli appunti delle riunioni con il supporto dell'IA)

tramite Granola

L'assistente per riunioni basato sull'IA di Granola si concentra sul miglioramento delle tue note piuttosto che sulla loro sostituzione completa con i risultati dell'IA. Dopo le riunioni personali o aziendali, perfeziona ciò che hai scritto e aggiunge il contesto dalle trascrizioni generate dall'IA per produrre riassunti strutturati e utilizzabili.

Poiché lo strumento funziona sul tuo dispositivo e registra l'audio localmente, le tue note rimangono completamente private. Quando sei pronto per la condivisione, puoi inviarle direttamente a strumenti come Slack, Notion, HubSpot, Affinity, Attio e Zapier utilizzando le integrazioni integrate.

Per una migliore formattazione, è disponibile il Markdown di base per strutturare le note con intestazioni e elenchi puntati. È inoltre possibile aggiungere immagini e screenshot alle note per fornire un contesto aggiuntivo.

Le migliori funzionalità di Granola

Esecuzione della sincronizzazione dell'applicazione con il calendario di Google o Outlook per visualizzare le riunioni imminenti.

Utilizza le informazioni contestuali degli eventi del tuo calendario, come i titoli delle riunioni, gli orari e i partecipanti, per generare note e promemoria più utili.

Crea o scegli modelli di note per i tipi di riunioni più comuni, come incontri individuali, colloqui o presentazioni commerciali.

Limiti di Granola

L'esportazione delle note in altri sistemi o la sincronizzazione con flussi di lavoro più ampi non è così fluida come quella offerta dai concorrenti con IA avanzata.

Prezzi Granola

Base : gratis

Aziendale : 14 $ al mese per utente

Enterprise: 35 $ al mese per utente

Valutazioni e recensioni di Granola

G2 : recensioni insufficienti

Capterra: recensioni insufficienti

Cosa dicono gli utenti reali di Granola?

Direttamente da una recensione su G2:

Ciò che mi piace di più di Granola è la facilità con cui gestisce gli appunti delle riunioni senza interrompere il flusso della conversazione. Ascolta direttamente dall'audio del mio dispositivo senza che alcun bot si unisca alle chiamate e produce riassunti chiari e strutturati con decisioni, elementi da intraprendere e punti chiave.

Ciò che mi piace di più di Granola è la facilità con cui gestisce gli appunti delle riunioni senza interrompere il flusso della conversazione. Ascolta direttamente dall'audio del mio dispositivo senza che alcun bot si unisca alle chiamate e produce riassunti chiari e strutturati con decisioni, azioni da intraprendere e punti chiave.

📚 Per saperne di più: I migliori strumenti di produttività basati sull'IA

3. Superpowered (ideale per note di riunione automatizzate e di alta qualità)

tramite Superpowered

Superpowered ti consente di rimanere concentrato sulle discussioni mentre si occupa di prendere note.

La funzionalità di partecipazione automatica ti consente di partecipare alle riunioni in orario, mentre il conto alla rovescia ti fornisce un avviso di 10 minuti prima dell'inizio di ogni evento. E se sei in ritardo, puoi avvisare gli altri partecipanti con un semplice clic.

Lo strumento non registra né archivia audio o video e le trascrizioni vengono eliminate 7 giorni dopo la creazione delle note. Inoltre, soddisfa gli standard di conformità SOC-2 Tipo 2 e GDPR.

Le migliori funzionalità superpotenti

Ottieni modelli IA personalizzabili per note strutturate in base al tipo di riunione.

Integrazione con Google Drive, Slack, Zapier e Notion per la connessione del flusso di lavoro.

Genera trascrizioni in oltre 50 lingue, tra cui giapponese, francese, italiano e altre ancora.

Limiti delle superpoteri

Lo strumento non dispone delle funzionalità avanzate di intelligence delle riunioni offerte da piattaforme più grandi e complete.

Prezzi super competitivi

Free

Base : 36 $ al mese

Pro: 108 $ al mese

Valutazioni e recensioni superpotenti

G2 : recensioni insufficienti

Capterra: recensioni insufficienti

Cosa dicono gli utenti reali di Superpowered?

Un utente su Product Hunt afferma:

Prima prendevo meticolosamente note durante le riunioni e poi passavo il tempo a formattare le note/gli elementi da intraprendere, ora non devo più preoccuparmene. Mi piace anche il fatto che non interrompa la riunione!

Prima prendevo meticolosamente note durante le riunioni e poi passavo il tempo a formattare le note/gli elementi da intraprendere, ora non devo più preoccuparmene. Mi piace anche il fatto che non interrompa la riunione!

👀 Lo sapevi? Gli studi dimostrano che i dipendenti trascorrono il 15% del loro tempo lavorativo in riunioni, ma solo il 37% delle riunioni porta effettivamente a decisioni concrete. Peggio ancora, il 64% delle riunioni ricorrenti e il 60% delle riunioni occasionali non hanno un programma, il che rende difficile per i team rimanere concentrati o tenere traccia dei risultati. Gli assistenti di riunione basati sull'IA risolvono questo problema generando automaticamente programmi, registrando le discussioni e organizzando i follow-up, garantendo che le riunioni portino effettivamente all'azione.

4. Otter. IA (Ideale per la trascrizione in tempo reale e gli archivi delle riunioni ricercabili)

tramite Otter.ai / IA

Otter è in grado di trascrivere riunioni virtuali e di persona in tempo reale, consentendoti di vedere la conversazione mentre si svolge e di rivederla immediatamente. Durante le riunioni, lo strumento IA aggiunge automaticamente screenshot delle diapositive o delle schermate condivise alla tua trascrizione. Con questi riferimenti visivi accanto al testo, ottieni il contesto completo di ciò che è stato discusso.

Puoi interagire con la chat AI dello strumento per porre domande in linguaggio naturale su una trascrizione e ottenere risposte utili. Può anche redigere e-mail di follow-up o messaggi relativi ai passaggi successivi direttamente dal contenuto della tua riunione e produrre riassunti contestuali di argomenti specifici trattati nella conversazione.

Per un controllo migliore, attiva/disattiva i calendari in modalità di sincronizzazione, in modo che nell'app vengano visualizzate solo le riunioni rilevanti. Puoi anche abilitare/disabilitare il posizionamento automatico del prenditore di appunti per calendari o riunioni specifici.

Otter. IA: le migliori funzionalità

Etichetta i relatori nelle tue trascrizioni e lo strumento li identificherà automaticamente nelle chiamate future senza dover ripetere il tagging manuale.

Utilizza l'IA per identificare le priorità chiave e i passaggi successivi dalla conversazione e assegnare automaticamente le attività ai partecipanti interessati.

Crea canali per offrire ai team uno spazio condiviso in cui poter collaborare su conversazioni e trascrizioni.

Limiti di Otter. ai

Alcuni utenti hanno segnalato che l'accuratezza dello strumento con accenti diversi e la sua capacità di identificare chi sta parlando non sono affidabili.

Prezzi di Otter. IA

Base : gratis

Pro : 16,99 $ al mese per utente

Aziendale : 24 $ al mese per utente

Enterprise: prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Otter. /IA

G2 : 4,4/5 (oltre 400 recensioni)

Capterra: 4,4/5 (oltre 100 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Otter. ai?

Ecco cosa ha detto un utente su G2:

Otter partecipa alle riunioni con puntualità e affidabilità, rendendolo uno strumento affidabile per il nostro team. La sua capacità di acquisire riassunti chiari e accurati ci consente di rivedere i punti importanti senza dover rivedere l'intera registrazione.

Otter partecipa alle riunioni con puntualità e affidabilità, rendendolo uno strumento affidabile per il nostro team. La sua capacità di acquisire riassunti chiari e accurati ci consente di rivedere i punti importanti senza dover rivedere l'intera registrazione.

📚 Per saperne di più: Come utilizzare la comunicazione asincrona per una migliore collaborazione in team

🚀 Vantaggio di ClickUp: ClickUp Brain MAX, la tua super app AI desktop, estende l'intelligenza artificiale all'intero flusso di lavoro relativo alle riunioni. Collega tutti gli strumenti del tuo stack tecnologico, così puoi collegare le nuove informazioni ai progetti o ai documenti giusti man mano che si svolgono le discussioni, senza dover trasferire manualmente le informazioni tra gli strumenti. Brain MAX supporta i flussi di lavoro voice-first tramite Talk To Text, consentendoti di dettare idee, creare attività, redigere messaggi o aggiornare i dettagli dei progetti direttamente tramite comandi vocali. Dopo le riunioni, riepiloga gli aggiornamenti relativi ai progetti e risponde alle domande sulle riunioni. Trasforma le riunioni da conversazioni isolate in flussi di lavoro connessi con ClickUp Brain MAX.

5. Fireflies. IA (Ideale per la creazione automatizzata di verbali delle riunioni con analisi dei meeting)

Con la trascrizione automatica e accurata delle riunioni e l'assistenza in oltre 100 lingue, Fireflies. ai è un'app affidabile per prendere appunti. Ottieni archivi delle riunioni ricercabili e un assistente IA, AskFred, che risponde alle tue domande sulle riunioni passate.

Un feed basato sull'IA fornisce riepiloghi puntati delle riunioni recenti, consentendoti di sfogliare rapidamente i punti chiave e le priorità senza leggere le trascrizioni complete. Prima delle riunioni, puoi vedere i punti di discussione e gli elementi in sospeso delle chiamate precedenti, in modo da avere un contesto completo anche prima di partecipare.

Per facilitare la collaborazione, puoi creare e condividere clip audio dalle riunioni registrate, taggare i membri del team per i follow-up e ordinare le riunioni per argomento o cliente. I team possono anche visualizzare le metriche delle conversazioni su una dashboard, come l'analisi dei tempi di conversazione, l'analisi del sentiment, il monitoraggio degli argomenti, i filtri IA e altro ancora.

Fireflies. /IA: le migliori funzionalità/funzioni

Accedi al riepilogo/riassunto generato dall'IA, alla trascrizione completa, alla registrazione video, alle analisi e agli elementi da intraprendere per ogni riunione in Fireflies Blocco note.

Registra conversazioni offline, riunioni di persona, memo vocali e telefonate inoltrate tramite il computer con Fireflies Web Recorder.

Imposta comandi vocali per creare automaticamente attività negli strumenti integrati di project management durante le riunioni.

Limiti di Fireflies. IA

I riassunti generati dall'IA non sempre catturano accuratamente i punti chiave, quindi gli utenti devono correggerli o perfezionarli manualmente.

Prezzi di Fireflies. /IA

Free

Pro : 18 $ al mese per postazione

Aziendale : 29 $ al mese per postazione

Enterprise: 39 $ al mese per postazione

Valutazioni e recensioni di Fireflies. /IA

G2 : 4,7/5 (oltre 400 recensioni)

Capterra: 4,9/5 (oltre 300 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Fireflies. IA?

Un utente G2 afferma:

Io uso Fireflies.ai per registrare, trascrivere e riepilogare automaticamente le mie riunioni. Mi piacciono soprattutto i riassunti delle riunioni generati dall'IA perché mi aiutano nelle riunioni a cui non posso partecipare, ma mi consentono comunque di ottenere i dettagli della discussione.

Io uso Fireflies.ai per registrare, trascrivere e riepilogare automaticamente le mie riunioni. Mi piacciono soprattutto i riassunti delle riunioni generati dall'IA perché mi aiutano nelle riunioni a cui non posso partecipare, ma mi consentono comunque di ottenere i dettagli della discussione.

🧠 Curiosità: se il tuo calendario sembra pieno il martedì, non è solo una tua impressione. Uno studio di Microsoft dimostra che il martedì è il giorno più impegnativo in termini di riunioni, con il 23% degli incontri settimanali.

6. MeetGeek (ideale per la documentazione strutturata e ricercabile delle riunioni)

tramite MeetGeek

MeetGeek genera automaticamente verbali delle riunioni basati sull'IA e invia un riepilogo strutturato via email ai partecipanti poco dopo la fine della chiamata. L'email include una panoramica di un paragrafo, lo schema della riunione, i passaggi successivi, i punti salienti con gli elementi da intraprendere e un link alla trascrizione completa.

Puoi controllare chi lo riceve, effettuare la modifica del riepilogo/riassunto generato prima dell'invio, personalizzare i contenuti e utilizzare strumenti come salva, copia, ripristina o rigenera per perfezionare il risultato.

I flussi di lavoro automatizzati ti consentono di collegare le tue riunioni ad altri strumenti del tuo stack tecnologico, come RingCentral, Notion, Trello, ecc. Puoi creare semplici regole di flusso di lavoro che si attivano per tutte le riunioni o solo per quelle che soddisfano determinati criteri. L'assistente di riunione invia quindi il riepilogo completo o i punti salienti selezionati, come le decisioni chiave o le azioni da intraprendere, all'applicazione da te scelta.

Le migliori funzionalità/funzioni di MeetGeek

Registra le riunioni ad hoc non presenti nel tuo calendario incollando il link nel modulo di immissione dati dello strumento o inviando un invito del calendario al bot della riunione.

Controlla l'accesso rendendo le riunioni private o pubbliche, condividendo solo punti salienti specifici o definendo regole di condivisione del team per rendere il contenuto delle riunioni disponibile ai membri del team.

Poni domande su decisioni, follow-up o punti specifici delle riunioni passate e ottieni risposte immediate senza dover scorrere le trascrizioni con IA Chat.

Limiti di MeetGeek

Per riunioni ad hoc importanti che non sono state programmate o sottoposte a sincronizzazione in anticipo, può essere difficile iniziare la trascrizione durante la riunione.

Prezzi di MeetGeek

Base : gratis

Pro : 15,99 $ al mese per utente

Aziendale : 27 $ al mese per utente

Enterprise: prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di MeetGeek

G2 : 4,6/5 (oltre 400 recensioni)

Capterra: recensioni insufficienti

Cosa dicono gli utenti reali di MeetGeek?

Un utente scrive nella sua nota:

Come coach linguistico, trovo MeetGeek molto utile per tenere traccia delle mie sessioni e vedere lo stato dei miei clienti. È facile da usare; trova automaticamente le mie riunioni e vi partecipa con un intervento minimo da parte mia. I riassunti che fornisce sono ottimi e mi aiutano a concentrarmi sui punti chiave per le mie prossime sessioni.

Come coach linguistico, trovo MeetGeek molto utile per il monitoraggio delle mie sessioni e per vedere lo stato dei miei clienti. È facile da usare; trova automaticamente le mie riunioni e vi partecipa con un intervento minimo da parte mia. I riassunti che fornisce sono ottimi e mi aiutano a concentrarmi sui punti chiave per le mie prossime sessioni.

📚 Per saperne di più: I migliori strumenti di produttività per agenzie e team

Invece di un muro di testo, le funzionalità IA di tl;dv organizzano i verbali per argomento, in modo da poter navigare rapidamente tra decisioni, sfide, follow-up e temi ricorrenti. Ogni argomento include un breve riassunto e un link al momento della registrazione in cui è stato discusso.

Lo strumento supporta anche note semi-automatiche, consentendoti di contrassegnare i momenti chiave durante la riunione. Quando contrassegni qualcosa, l'IA genera un riassunto mirato di quel momento specifico e utilizza un tag assegnato dall'IA per incorporarlo nel riassunto più ampio.

Con Meeting Templates, puoi creare e applicare strutture personalizzate alle tue riunioni in modo che i riassunti generati dall'IA seguano un formato predefinito. Ciò rende più facile trasformare le discussioni delle riunioni ricorrenti in documentazione strutturata dei processi e standardizzare i flussi di lavoro nel tempo.

tl;dv migliori funzionalità/funzioni

Accedi a un ampio archivio di esempi di prompt specifici per ogni ruolo per ottenere informazioni migliori e più strutturate dalle registrazioni delle tue riunioni.

Utilizza l'intelligenza conversazionale per identificare argomenti chiave, tendenze, decisioni e temi ricorrenti in riunioni individuali e multiple.

Utilizza agenti IA per acquisire, riepilogare, analizzare e integrare i contenuti delle riunioni nei tuoi strumenti e processi esistenti per una gestione end-to-end del flusso di lavoro delle riunioni.

Limiti di tl;dv

Alcuni utenti hanno effettuato delle menzioni relative alla mancanza di funzionalità quali il riassunto di più riunioni insieme o il raggruppamento delle riunioni per un'analisi più ampia.

tl;dv prezzi

Free

Pro : 29 $ al mese per utente

Aziendale : 98 $ al mese per utente

Enterprise: prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni tl;dv

G2 : 4,7/5 (oltre 400 recensioni)

Capterra: recensioni insufficienti

Cosa dicono gli utenti reali di tl;dv?

Da una recensione su G2:

tl;dv è uno strumento incredibilmente utile per preparare i riassunti delle riunioni e registrare tutti i punti chiave della discussione. La possibilità di scegliere tra diversi modelli di riassunto semplifica il processo e garantisce la coerenza tra i team.

tl;dv è uno strumento incredibilmente utile per preparare i riassunti delle riunioni e registrare tutti i punti chiave della discussione. La possibilità di scegliere tra diversi modelli di riassunto semplifica il processo e garantisce la coerenza tra i team.

8. Fathom (ideale per riassunti istantanei delle riunioni con chat IA e playlist dei punti salienti)

tramite Fathom

Il sistema di presa appunti basato sull'IA di Fathom trasforma l'intera riunione in un riassunto di 1-2 minuti con punti salienti, decisioni e attività chiaramente strutturati. Dispone anche di un'interfaccia IA in stile chat dove è possibile porre domande sulle riunioni o richiedere bozze di follow-up e approfondimenti dopo la chiamata.

Lo strumento si integra con Slack, Zapier, HubSpot, Salesforce, Asana, ecc. , in modo che i dati delle riunioni possano confluire nel tuo stack di lavoro più ampio. Per i team, offre funzionalità/funzioni come cartelle condivise, controlli di accesso, playlist di registrazione, condivisione di evidenziazioni, ecc. , in modo che tutti rimangano allineati anche se hanno perso la chiamata.

Ottieni trascrizioni in molte lingue, con la possibilità di creare vocabolari o dizionari personalizzati per gli acronimi e il gergo della tua azienda. Ciò contribuisce a migliorare l'accuratezza delle trascrizioni e l'efficacia complessiva delle riunioni, soprattutto nelle discussioni che coinvolgono terminologia complessa o tecnica.

Scopri le migliori funzionalità/funzioni di Fathom

Organizza riunioni efficaci creando playlist dei momenti chiave per l'onboarding, la formazione o le retrospettive.

Consenti allo strumento di monitorare il ritmo e le dinamiche della tua riunione in background mentre sei ancora impegnato nella conversazione, grazie alle funzionalità/funzioni di coaching IA in tempo reale.

Rivedi le trascrizioni, i riassunti e i punti salienti in qualsiasi momento sulla tua dashboard Fathom, che memorizza tutte le tue registrazioni.

Comprendi i limiti

Non esiste un'app mobile dedicata, quindi puoi utilizzarla solo per le riunioni a cui partecipi da un computer desktop o portatile.

Prezzi di Fathom

Free

Team : 19 $ al mese per utente

Aziendale: 29 $ al mese per utente

Valutazioni e recensioni di Fathom

G2 : 5/5 (oltre 6.500 recensioni)

Capterra: 5/5 (oltre 800 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Fathom?

Un utente G2 afferma:

Ciò che mi piace di più di Fathom è la sua capacità di gestire le riunioni in modo fluido senza alcun lavoro richiesto da parte mia. Registra automaticamente, salva tutto sul cloud e fornisce una trascrizione completa. Se dimentico un dettaglio o ho bisogno di rivedere una discussione, posso tornare indietro rapidamente e rivederla.

Ciò che mi piace di più di Fathom è la sua capacità di gestire le riunioni in modo fluido senza alcun lavoro richiesto da parte mia. Registra automaticamente, salva tutto sul cloud e fornisce una trascrizione completa. Se dimentico un dettaglio o ho bisogno di rivedere una discussione, posso tornare indietro rapidamente e rivederla.

📚 Per saperne di più: Il miglior software di gestione dei progetti che estrae le decisioni dalle note delle riunioni

📮ClickUp Insight: il 27% dei partecipanti al nostro sondaggio ritiene che gli aggiornamenti settimanali potrebbero essere sostituiti da alternative asincrone, mentre il 25% sostiene lo stesso per gli StandUp giornalieri. Tuttavia, ciò potrebbe comportare la necessità di destreggiarsi tra più strumenti specializzati, creando informazioni disperse e sostenendo costi aggiuntivi. ClickUp rivoluziona il lavoro di squadra centralizzando le discussioni tramite thread di commenti, consentendo rapidi aggiornamenti registrati tramite ClickUp Clips e molto altro, il tutto all'interno di un'unica piattaforma. 💫 Risultati reali: team come Trinetrix hanno ridotto del 50% le riunioni non necessarie grazie a ClickUp!

9. Fellow (ideale per verbali e programmi strutturati e basati sull'IA)

tramite Fellow

Fellow è un software di gestione delle riunioni che integra funzionalità di IA nei flussi di lavoro delle riunioni.

Si integra con piattaforme come Zoom, Google Meet, Microsoft Teams e Slack per registrare le riunioni, trascrivere l'audio, individuare le decisioni e estrarre gli elementi di azione.

L'assistente IA "Ask Fellow" analizza tutte le tue riunioni passate per recuperare gli aggiornamenti che ti sei perso ed estrarre estratti e riassunti rilevanti senza riprodurre intere chiamate.

L'IA aiuta anche a preparare le riunioni con facilità. L'IA Agenda Builder genera titoli strutturati per l'ordine del giorno e punti di discussione a partire dal titolo della riunione e dalla descrizione del Calendario. Inoltre, l'IA Suggested Topics propone argomenti che puoi aggiungere all'ordine del giorno delle riunioni.

Le migliori funzionalità di Fellow

Archivia le riunioni registrate e le trascrizioni in un repository centralizzato dove puoi organizzarle con canali e rivedere le decisioni ogni volta che è necessario.

Ottieni modelli di note IA completamente personalizzabili per riunioni quotidiane, assemblee, priorità settimanali, chiamate di avvio con i clienti e altro ancora.

Mantieni i dati delle riunioni al sicuro con controlli di accesso granulari, governance dell'azienda e conformità SOC 2, HIPAA e GDPR.

Limiti di Fellow

Alcuni utenti ritengono che i riassunti standardizzati non sempre si adattino a tipi di riunioni specifici senza personalizzazione.

Prezzi di Fellow

Free

Team: 11 $ al mese per utente

Aziendale: 23 $ al mese per utente

Enterprise: 25 $ al mese per utente (fatturazione annuale)

Valutazioni e recensioni degli utenti

G2 : 4,7/5 (oltre 2.300 recensioni)

Capterra: 4,9/5 (oltre 30 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Fellow?

Ecco cosa condivide un utente G2:

Ciò che mi piace di più di Fellow è la sua intuitività e facilità d'uso. Rende la gestione delle riunioni, delle note e dei follow-up semplice e lineare, aiutandomi a rimanere organizzato e a collaborare in modo efficace con il mio team.

Ciò che mi piace di più di Fellow è la sua intuitività e facilità d'uso. Rende la gestione delle riunioni, delle note e dei follow-up semplice e lineare, aiutandomi a rimanere organizzato e a collaborare in modo efficace con il mio team.

🧠 Curiosità: il 58% dei dipendenti ammette di riservare del tempo nel proprio Calendario solo per proteggere la propria concentrazione da ulteriori riunioni.

10. Avoma (ideale per l'analisi delle riunioni commerciali e il coaching in tempo reale)

tramite Avoma

Avoma è un coach per riunioni basato sull'IA che rileva gli elementi chiave di una conversazione, come le obiezioni dei clienti, le menzioni della concorrenza, i punti critici e le priorità, e li evidenzia per la revisione. Inoltre, valuta le chiamate in base alla tua metodologia commerciale o a criteri personalizzati, aiutandoti a identificare dove i rappresentanti hanno bisogno di coaching o dove le trattative potrebbero essere a rischio.

Funzionalità/funzioni come "Live Answer Assistant" forniscono suggerimenti contestuali durante le chiamate in tempo reale, mentre "Smart Trackers" monitora le frasi importanti per avvisarti di rischi e opportunità.

Con la funzionalità "Segnalibri", puoi contrassegnare i momenti chiave con un timestamp, registrare la conversazione circostante, riepilogarla in una breve nota e organizzarla in una categoria pertinente.

Le migliori funzionalità/funzioni di Avoma

Organizza i riassunti in capitoli e categorie intelligenti, in modo che le note siano più facili da consultare e comprendere in un secondo momento.

Ottieni copiloti basati sull'IA in grado di rispondere a domande relative alle riunioni e fornire supporto al processo decisionale in tutti i reparti.

Effettua il monitoraggio di modelli quali il rapporto tra parlare/ascoltare e le tendenze degli argomenti per capire cosa fanno di diverso i migliori performer e replicare tali comportamenti all'interno del tuo team.

Limiti di Avoma

Gli utenti segnalano occasionali imprecisioni nelle funzionalità di trascrizione e di riepilogo/riassunto dell'IA, in particolare in condizioni difficili come scarsa qualità audio, accenti marcati o discussioni ricche di gergo tecnico.

Prezzi di Avoma

Versione di prova gratis di 14 giorni

Startup : 29 $ al mese per ogni postazione di registrazione

Organizzazione : 39 $ al mese per ogni postazione di registrazione

Enterprise: 39 $ al mese per ogni postazione di registrazione (fatturazione annuale)

Valutazioni e recensioni di Avoma

G2 : 4,6/5 (oltre 1.300 recensioni)

Capterra: recensioni insufficienti

Cosa dicono gli utenti reali di Avoma?

Un utente scrive nella sua nota:

Utilizzo Avoma per registrare e rivedere le chiamate commerciali, ed è molto fluido e altamente affidabile; non ho riscontrato errori o problemi di trascrizione. Apprezzo molto la funzionalità Ask Avoma perché mi fa risparmiare molto tempo aiutandomi a controllare dettagli specifici delle conversazioni.

Utilizzo Avoma per registrare e rivedere le chiamate commerciali, ed è molto fluido e altamente affidabile; non ho riscontrato errori o problemi di trascrizione. Apprezzo molto la funzionalità Ask Avoma perché mi fa risparmiare molto tempo aiutandomi a controllare dettagli specifici delle conversazioni.

Trasforma i verbali delle riunioni in piani strutturati e attuabili con ClickUp

Certo, la precisione della trascrizione è importante quando si cerca uno strumento per prendere appunti durante le riunioni. Ma altrettanto importante è il modo in cui lo strumento crea la connessione tra le informazioni in tempo reale e l'esecuzione.

Con ClickUp, i riassunti delle riunioni sono direttamente collegati all'esecuzione. Le azioni generate dall'intelligenza artificiale possono essere convertite istantaneamente in attività con titolari, date di scadenza e priorità, in modo da non perdere mai dettagli importanti.

Invece di gestire separatamente trascrizioni e elenchi di attività, tutto rimane collegato in un unico spazio di lavoro in cui lo stato delle attività viene monitorato automaticamente.

Supera il tradizionale modo di prendere appunti e inizia a convertire le conversazioni in piani di esecuzione chiari.

Iscriviti gratis su ClickUp.