I 3 migliori software di gestione dei progetti che estraggono le decisioni dalle note delle riunioni nel [anno]

Le riunioni possono essere noiose.

Appunti infiniti, pensieri vaganti, forse anche uno o due scarabocchi.

Ma cosa succederebbe se le tue riunioni ti fossero davvero utili?

Lo strumento di project management giusto è in grado di registrare note, estrarre decisioni chiave e riepilogare automaticamente le discussioni, consentendoti di concentrarti sulla conversazione invece che sulla pulizia.

La parte migliore? Può anche creare attività, assegnare titolari e garantire che tutti siano responsabili.

Sei pronto a trasformare le riunioni in slancio? Iniziamo.

Perché utilizzare un software di gestione dei progetti che estrae le decisioni dalle note delle riunioni?

Le riunioni di gruppo dovrebbero favorire l'allineamento, ma spesso ottengono l'effetto opposto. I dettagli importanti vengono ignorati, le attività non vengono assegnate e le scadenze slittano. Tutti se ne vanno con pagine di trascrizioni grezze che non rileggeranno mai più.

Il moderno software di project management basato sull'IA per gli appunti delle riunioni risolve questo problema.

Ecco perché vale la pena investire tempo e denaro in questi strumenti...

Trasforma le conversazioni in azioni immediate. L'IA estrae le decisioni dagli appunti delle riunioni , le converte in attività, assegna i titolari e aggiunge le date di scadenza, in modo che ogni risultato diventi attuabile nel momento stesso in cui la riunione termina.

Aumenta la responsabilità all'interno del tuo team. Quando le decisioni sono legate alle attività all'interno dello strumento di project management, non ci sono ambiguità su chi sia il responsabile. Tutti possono vedere cosa è stato concordato, chi ne è responsabile e quando è prevista la scadenza, facilitando il project management.

Attraverso l'automazione della presa di appunti e della registrazione delle decisioni, i team evitano di inviare e-mail di follow-up, richiedere chiarimenti o cercare tra le registrazioni delle riunioni. Il tempo risparmiato può essere dedicato al progresso dei progetti.

Gli appunti delle riunioni, le trascrizioni e le decisioni vengono archiviati in un unico posto. I nuovi assunti o gli stakeholder possono mettersi al passo con le riunioni passate senza chiedere al team aggiornamenti sul progetto.

⚡ Archivio modelli: Modelli gratis per prendere appunti e organizzarsi meglio

👀 Lo sapevate? Secondo il sondaggio di ClickUp, " Lo stato della comunicazione sul posto di lavoro nel 2025", oltre il 40% dei professionisti si sente obbligato a dare seguito agli elementi da fare immediatamente dopo ogni riunione. Tuttavia, poiché i canali di comunicazione sono suddivisi tra email (42%) e messaggistica istantanea (41%), gli elementi da fare sono spesso sparsi sul posto di lavoro. Un altro sondaggio HBR ha riportato che i team perdono oltre il 60% del loro tempo alla ricerca di contesti, informazioni e elementi da intraprendere.

Come scegliere il software di project management giusto per l'estrazione delle decisioni

Quando effettui la selezione di un software di project management in grado di estrarre automaticamente le decisioni (e le azioni da intraprendere) dagli appunti delle riunioni, prendi in considerazione le seguenti funzionalità/funzioni:

Precisione di estrazione: lo lo strumento di IA rileva le decisioni, non solo gli elementi da intraprendere, da una discussione? Ad esempio, "Sceglieremo il fornitore X" rispetto a "Prendiamo in considerazione il fornitore X". Dovrebbe anche rilevare l'attribuzione dei relatori, i timestamp e qualsiasi ambiguità.

Basato sull'IA: dovrebbe catturare l'intera riunione, riassumere i punti chiave della discussione, evidenziare le decisioni e indicare chiaramente i passaggi successivi.

Trasforma le decisioni direttamente in attività: lo strumento dovrebbe convertire le decisioni e gli elementi di azione estratti dalle note delle riunioni in attività con titolari, date di scadenza e priorità.

Integrazione con il tuo stack tecnologico: lo lo strumento di comunicazione IA dovrebbe effettuare la sincronizzazione con Zoom, Google Meets, Teams e il tuo calendario in modo che chi prende appunti possa partecipare automaticamente alle riunioni e archiviare le decisioni in modo centralizzato.

Conformità e sicurezza dei dati: il tuo sistema di presa appunti basato sull'IA dovrebbe essere conforme agli standard SOC 2 e HIPAA e fornire una sicurezza di livello aziendale. La crittografia end-to-end aiuta a mantenere sicure le trascrizioni delle riunioni e le decisioni, soprattutto quando le chiamate includono clienti o argomenti riservati.

Detto questo, ecco un rapido confronto tra i principali contendenti.

Strumento Ideale per Funzionalità principali Prezzi* ClickUp Project management basato sull'intelligenza artificiale e trasformazione delle note delle riunioni in azioni concrete IA Notetaker, Contextual AI, SyncUps, oltre 1.000 integrazioni Gratis per sempre; personalizzazione disponibile per le aziende. Fathom Riepiloghi multilingue in tempo reale Registrazione automatica delle chiamate, tag delle decisioni, integrazioni CRM Piano Free disponibile. Il piano Pro parte da 20 $/utente/mese. Fireflies. IA Trascrizione ricercabile Trascrizione su oltre 40 app, ricerca per parole chiave, evidenziazione delle attività Piano Free; piani a pagamento a partire da 18 $/utente/mese

🔴 Calo di produttività: il costo delle risposte rapide è difficile da ignorare. I lavoratori della conoscenza perdono ben 23 minuti di concentrazione dopo ogni interruzione. Dopo soli 20 minuti di interruzione delle prestazioni, i livelli di stress aumentano vertiginosamente. Le persone riferiscono livelli più elevati di frustrazione, carico di lavoro, lavoro richiesto e pressione.

📮 ClickUp Insight: Il 37% dei lavoratori invia note di follow-up o verbali delle riunioni per effettuare il monitoraggio delle azioni da intraprendere, ma il 36% continua ad affidarsi ad altri metodi frammentari. Senza un sistema unificato per registrare le decisioni, le informazioni chiave di cui hai bisogno potrebbero andare perse tra chat, email o fogli di calcolo. Con ClickUp, puoi trasformare istantaneamente le conversazioni in attività concrete in tutti i tuoi compiti, chat e documenti, assicurandoti che nulla venga trascurato.

Il miglior software di gestione dei progetti che estrae le decisioni dalle note delle riunioni da utilizzare

Come valutiamo i software su ClickUp Il nostro team editoriale segue un processo trasparente, supportato da ricerche e indipendente dai fornitori, quindi puoi fidarti che i nostri consigli si basano sul valore reale dei prodotti. Ecco una panoramica dettagliata di come valutiamo i software su ClickUp.

Il miglior software IA per gli appunti delle riunioni include:

1. ClickUp (project management basato sull'intelligenza artificiale e trasformazione degli appunti delle riunioni in azioni concrete)

ClickUp, l'app completa per il lavoro, integra la project management e la presa di appunti con l'IA. Elimina la necessità di strumenti separati per riunioni, attività, documenti e follow-up.

Scopri come ClickUp centralizza i tuoi flussi di lavoro, il contesto e le decisioni prese durante le riunioni.

Trasforma conversazioni sparse in lavoro strutturato con IA Notetaker

L'AI Notetaker di ClickUp partecipa alle tue riunioni, registra la conversazione e genera trascrizioni accurate con etichette dei relatori.

Può anche partecipare automaticamente alle riunioni Zoom, Google Meet e Teams direttamente dal tuo calendario, senza necessità di configurazioni manuali o inviti. In questo modo, ogni discussione importante viene registrata, anche quando hai due impegni contemporanei o passi da una chiamata all'altra.

Ma va ben oltre la semplice trascrizione.

Utilizzando l'IA contestuale, evidenzia le decisioni, mette in evidenza gli elementi da intraprendere, identifica i titolari e ricava i punti chiave.

Quando utilizzi l'IA per gli appunti delle riunioni, tutte le informazioni vengono trasferite direttamente nell'area di lavoro. Questo video ti mostra come fare:

Ecco come AI Notetaker di ClickUp aggiunge più valore al tuo lavoro:

Distinguete facilmente i partecipanti alla riunione e riconoscete i diversi oratori, facilitando una chiara attribuzione delle idee.

Analizza le lacune di conoscenza e individua le aree di miglioramento per ridurre i discorsi eccessivi o le ripetizioni.

Ottieni ricchi riassunti delle riunioni, timestamp e punti chiave in ClickUp Docs per una condivisione immediata.

Crea automaticamente attività basate sugli elementi di azione rilevati e suggerisci dipendenze e priorità in tempo reale.

Genera trascrizioni ricercabili in modo da non perdere il contesto.

Tieni traccia di ogni minuto delle tue riunioni e genera riassunti attuabili con ClickUp AI Notetaker.

Ottieni informazioni contestualizzate utilizzando ClickUp Brain

L'assistente IA integrato di ClickUp, ClickUp Brain, converte le conversazioni e i contenuti in informazioni utili all'interno della tua area di lavoro di ClickUp.

Le funzionalità di ClickUp Brain includono:

Generazione intelligente di contenuti: bozze di programmi delle riunioni, riepiloghi/riassunti, email e aggiornamenti sui progetti personalizzati in base ai tuoi flussi di lavoro.

Estrazione di informazioni: riepiloga gli appunti delle riunioni, i documenti e i thread di commenti.

Traduzione: Trascrivi le tue note delle riunioni in più lingue

Raccomandazioni contestuali: suggerisci i passaggi successivi, le scadenze e le automazioni.

Chiedi a ClickUp Brain di suggerirti le scadenze ottimali per le attività e di stabilire meglio le priorità del tuo lavoro.

⭐ Bonus: vai oltre le note delle riunioni con ClickUp Brain MAX. ClickUp Brain MAX integra tutte le origini dati nel flusso di lavoro delle riunioni, rendendo l'estrazione delle decisioni più ricca e accurata. Ecco come migliora le tue riunioni: Creazione di attività ricche di contesto: converti le informazioni raccolte durante le riunioni in attività precaricate con file collegati, cronologia e documentazione di supporto, senza dover cercare tra le riunioni o i drive precedenti. Ricerca unificata in tutte le app : estrai istantaneamente i dati da Google Drive, Fogli Google, Slack, Confluence, GitHub e altro ancora per arricchire le decisioni con il contesto Acquisizione vocale : registra ipotesi, rischi o follow-up e trasformali in note o attività strutturate senza dover digitare manualmente. Elimina la proliferazione dell'IA : Sostituisce strumenti di IA separati, strumenti per prendere appunti e sottoscrizioni per la produttività con una piattaforma unificata. Consapevolezza del contesto tra applicazioni: quando viene presa una decisione durante una riunione, Brain MAX mostra automaticamente i documenti correlati, le discussioni passate o le dipendenze da altri strumenti. Brain MAX è l'unica app che collega tutto il tuo lavoro.

Trasforma gli appunti delle riunioni in documenti vivi e attuabili con ClickUp Docs

ClickUp Docs ti consente di archiviare tutti i tuoi appunti delle riunioni, i riassunti, le decisioni e gli elementi da intraprendere in un hub di conoscenze completamente integrato.

Poiché i documenti sono nativi di ClickUp, ogni pagina può fare riferimento ad attività in tempo reale, incorporare visualizzazioni, taggare i titolari e collegarsi alle sequenze reali dei progetti.

Puoi effettuare la modifica delle note in collaborazione con altri, lasciare commenti e convertire il testo o gli elementi da intraprendere in un'attività con un solo clic.

I riassunti delle riunioni possono essere salvati direttamente in un documento, assicurando che le tue discussioni siano collegate, ricercabili e parte integrante del tuo spazio di lavoro. Non dovrai più sforzarti di ricordare chi ha scritto cosa o dove è stato salvato.

Lascia che siano gli agenti IA a fare il lavoro pesante per te

Utilizza gli agenti ClickUp AI per automatizzare le attività, rispondere alle domande e ottenere maggiori risultati.

Gli agenti IA di ClickUp agiscono come colleghi intelligenti. Ascoltano le tue riunioni, capiscono cosa bisogna fare dopo ed eseguono il lavoro di follow-up per te.

Invece di limitarsi a generare suggerimenti, questi agenti possono pianificare, agire e coordinare le attività nell'area di lavoro.

Riduci il lavoro richiesto per convertire le discussioni delle riunioni Zoom o di altre piattaforme di riunione in stati concreti.

Esempio: dopo una chiamata con un cliente, un agente IA esamina il riassunto del Notetaker, estrae le decisioni chiave e crea istantaneamente attività con titolari, priorità e documenti collegati. Se un follow-up dipende da un file in Google Drive o da un foglio di bilancio in Fogli Google, l'agente inserisce automaticamente quel contesto. Se in seguito qualcosa si blocca, può escalare, sollecitare i titolari o modificare le sequenze in base ai cambiamenti nel progetto.

Le migliori funzionalità di ClickUp

Crea riunioni istantanee: usa usa SyncUps per effettuare rapidamente chiamate audio e videochiamate e effettuare la condivisione dello schermo all'interno dell'area di lavoro di ClickUp. Ottieni i riassunti delle riunioni e gli elementi da intraprendere dopo la riunione.

Sostituisci le riunioni esplicative con registrazioni dello schermo: registra brevi video dello schermo per chiarire le decisioni, effettuare la condivisione del feedback o illustrare i passaggi successivi utilizzando Clips

Fai in modo che il tuo team si concentri su ciò che conta di più: le priorità delle attività mostrano immediatamente quali elementi emersi dalle riunioni richiedono maggiore attenzione, aiutando i team a organizzare il lavoro senza confusione o richieste di follow-up.

Prevenite gli ostacoli ed evitate di rifare il lavoro: mappate quali attività dipendono da altre, in modo che i team conoscano il corretto ordine di esecuzione utilizzando mappate quali attività dipendono da altre, in modo che i team conoscano il corretto ordine di esecuzione utilizzando ClickUp Dependencies.

Integrazioni perfette: collega ClickUp con Slack, Google Workspace, Zoom, GitHub, Figma e altro ancora, in modo che gli appunti delle riunioni, le decisioni e le attività possano essere trasferiti all'interno dell'intero stack di strumenti con collega ClickUp con Slack, Google Workspace, Zoom, GitHub, Figma e altro ancora, in modo che gli appunti delle riunioni, le decisioni e le attività possano essere trasferiti all'interno dell'intero stack di strumenti con le integrazioni ClickUp

Limiti di ClickUp

L'ampia suite di funzionalità/funzioni di ClickUp può risultare eccessiva per un nuovo utente.

Prezzi di ClickUp

Valutazioni e recensioni di ClickUp

G2: 4,7/5 (oltre 10.500 recensioni)

Capterra: 4,6/5 (oltre 4.500 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di ClickUp?

Ecco cosa ha detto un recensore di G2 sull'utilizzo dell'AI Notetaker di ClickUp:

Il blocco note integrato ClickUp AI è sorprendentemente utile, soprattutto per riepilogare le riunioni e risparmiare tempo nei follow-up. Apprezziamo anche la possibilità di pubblicare note di rilascio chiare e strutturate direttamente all'interno della piattaforma, che ha aiutato gli stakeholder interni ed esterni a essere sulla stessa lunghezza d'onda.

Il blocco note integrato ClickUp AI è sorprendentemente utile, soprattutto per riepilogare le riunioni e risparmiare tempo nei follow-up. Apprezziamo anche la possibilità di pubblicare note di rilascio chiare e strutturate direttamente all'interno della piattaforma, che ha aiutato gli stakeholder interni ed esterni a essere sulla stessa lunghezza d'onda.

📚 Per saperne di più: Come gestire le riunioni in ClickUp

2. Fathom (Il migliore per evidenziazioni multilingue in tempo reale)

tramite Fathom

L'assistente per riunioni basato sull'IA Fathom AI ti aiuta a registrare le riunioni senza dover prendere appunti manualmente.

Lo strumento registra automaticamente le chiamate, genera trascrizioni e consente di contrassegnare i punti chiave della discussione (azioni da intraprendere o follow-up) durante la riunione.

Puoi porre a Fathom qualsiasi domanda sulle riunioni del tuo team in linguaggio naturale e ottenere risposte immediate. Fathom ti consente anche di trovare informazioni nell'intera libreria delle riunioni della tua organizzazione. Ciò include decisioni passate, feedback dei clienti e discussioni strategiche.

Il software per i verbali delle riunioni gestisce il vocabolario tecnico una volta che lo hai addestrato sui termini del tuo settore.

Può effettuare la condivisione degli appunti delle riunioni con membri specifici del team in base a chi era coinvolto e quali argomenti sono stati discussi.

Scopri le migliori funzionalità/funzioni

Contrassegna i momenti chiave durante la chiamata, aggiungi contesto, poni domande e tagga i membri del team per una collaborazione in tempo reale.

Crea modelli personalizzati di riepilogo delle riunioni in base ai flussi di lavoro del tuo team.

Si sincronizza con strumenti come Slack, HubSpot, Salesforce, Notion, Asana e altri, facilitando i flussi di lavoro automatizzati dalla riunione all'attività o al punto di contatto con il cliente.

Comprendi i limiti

Non offre supporto per le funzionalità di project management quali monitoraggio dei progressi, assegnazione delle attività e altro ancora.

Comprendi i prezzi

Piano Free disponibile

Pro: 20 $ al mese per utente

Team: 18 $ al mese per utente

Business: 28 $ al mese per utente

Valutazioni e recensioni di Fathom

G2: 5/5 (oltre 5000 recensioni)

Capterra: 5/5 (5.000 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Fathom?

Ecco cosa ha detto un recensore di G2 su Fathom:

Adoro i riassunti chiari e facili da navigare con i punti salienti contrassegnati da timestamp che mi consentono di passare direttamente ai momenti chiave di una chiamata. L'accuratezza della trascrizione è generalmente buona, ma a volte dipende dalla qualità audio o dagli accenti.

Adoro i riassunti chiari e facili da navigare con i punti salienti contrassegnati da timestamp che mi consentono di passare direttamente ai momenti chiave di una chiamata. L'accuratezza della trascrizione è generalmente buona, ma a volte dipende dalla qualità audio o dagli accenti.

📚 Per saperne di più: Le migliori alternative a Fathom IA per la presa di appunti con l'IA

📮 ClickUp Insight: La maggior parte delle riunioni termina senza una chiara attribuzione delle responsabilità e i project manager trascorrono ore a rincorrere gli elementi da intraprendere dopo il fatto. Con ClickUp AI Notetaker e ClickUp Brain, le decisioni vengono automaticamente acquisite, riassunte e trasformate in attività. Dedicherai meno tempo alla lettura delle trascrizioni e più tempo alla realizzazione dei progetti. 💫 Risultati reali: i clienti ClickUp hanno riportato un risparmio sui costi fino all'86% e un recupero di 1,1 giorni alla settimana grazie alle automazioni per gli appunti delle riunioni, alla creazione di riassunti intelligenti e alla loro conversione in attività. Aziende come Talent Plus hanno aumentato la capacità di carico di lavoro di oltre il 10%, mentre Atrato ha ridotto il sovraccarico di lavoro degli sviluppatori del 20% dopo il consolidamento in ClickUp.

3. Fireflies. IA (Il migliore per trascrizioni ricercabili)

tramite Fireflies IA

Fireflies è il compagno di squadra IA che trascrive, riepiloga/riassume e analizza le tue riunioni.

Il sistema di presa appunti basato sull'IA lavora per te anche prima dell'inizio della riunione. Riceverai briefing pre-riunione con informazioni chiave, contesto e azioni da conversazioni e riunioni precedenti.

Durante la riunione, Fireflies fornisce trascrizioni in tempo reale in oltre 100 lingue. Identifica anche i diversi oratori nelle riunioni e nei file audio.

Dopo la riunione, riceverai un riepilogo/riassunto completo e immediato generato dall'IA con punti chiave, elementi da intraprendere e note personalizzate.

Live Assist fornisce informazioni in tempo reale durante le conversazioni. Ad esempio, il team commerciale può accedere immediatamente alle discussioni sui prezzi delle chiamate precedenti senza interrompere quella in corso.

Grazie ai modelli predefiniti per i riassunti delle riunioni, le conversazioni vengono documentate, con il risultato di azioni concrete.

Fireflies. /IA: le migliori funzionalità

Trascrivi le chiamate da Aircall, RingCentral e altri dialer oppure utilizza l'API Fireflies per elaborare i file audio.

Genera automaticamente email, scrivi rapporti, analizza conversazioni e crea schede di valutazione.

Scopri informazioni utili come il tempo di parola dei relatori, i tracker degli argomenti e l'analisi del sentiment.

Clip i momenti salienti della conversazione in frammenti audio condivisibili.

Limiti di Fireflies. IA

I riepiloghi/riassunti a volte richiedono correzioni manuali, il che riduce l'efficienza.

Prezzi di Fireflies. /IA

Piano Free disponibile

Pro: 18 $/utente/mese

Business: 29 $/utente/mese

Azienda: 39 $/utente/mese

Fireflies. IA valutazioni e recensioni

G2: 4,8/5 (oltre 700 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Fireflies. IA?

Ecco cosa ha detto un recensore di G2 su Fireflies. /IA:

Fireflies è estremamente utile quando si tratta di fornire supporto per la presa di appunti, direi che è accurato all'80% rispetto a ciò che viene detto, tuttavia non rileva molto bene gli accenti. Non mi piace che esaurisca lo spazio così rapidamente e che sia necessario rimuovere le chiamate dalla cronologia per liberare più spazio. A volte Fireflies non si unisce rapidamente alla chiamata e dobbiamo invitarlo. Abbastanza affidabile.

Fireflies è estremamente utile quando si tratta di fornire supporto per la presa di appunti, direi che è accurato all'80% rispetto a ciò che viene detto, tuttavia non rileva molto bene gli accenti. Non mi piace che esaurisca lo spazio così rapidamente e che sia necessario rimuovere le chiamate dalla cronologia per liberare più spazio. A volte Fireflies non si unisce rapidamente alla chiamata e dobbiamo invitarlo. Abbastanza affidabile.

🔴 Il problema crescente della proliferazione del contesto: oltre il 56% dei knowledge worker afferma che la fatica da strumenti, come attivare/disattivare, gli avvisi e le piattaforme ridondanti, influisce negativamente sul proprio lavoro ogni settimana. Questo è il contesto in azione. I team perdono ore a cercare file, passare da un'app all'altra, ripetere aggiornamenti e cercare le informazioni di cui hanno bisogno per svolgere semplicemente il loro lavoro. L'IA avrebbe dovuto semplificare questo processo, ma la maggior parte degli strumenti ha solo aggiunto ulteriore confusione. Ecco dove entra in gioco ClickUp: tutto ciò di cui il tuo team ha bisogno (attività, documenti, decisioni, aggiornamenti) è raccolto in un unico posto, completamente connesso e ricercabile con l'IA contestuale.

📚 Per saperne di più: Le migliori alternative a Fireflies IA per la presa di appunti e la trascrizione

Ecco tre strumenti aggiuntivi che affrontano gli appunti delle riunioni e la registrazione delle decisioni in modi distinti.

Tactiq : Tactiq è un'estensione Chrome leggera che funziona con Zoom, Google Meet e Microsoft Teams per eseguire trascrizioni in tempo reale. Con trascrizioni specifiche per ogni oratore, puoi individuare con precisione le azioni da intraprendere e le decisioni da prendere. Per i team che non vogliono cambiare il loro strumento di project management ma desiderano un sistema di presa appunti autonomo basato sull'intelligenza artificiale, Tactiq è uno strumento utile.

Sembly AI : genera artefatti AI come rapporti di correzione dei bug, proposte di vendita o comunicati stampa direttamente dalle discussioni delle riunioni, rendendolo utile per i project manager che necessitano di una documentazione rapida. Sembly AI può automatizzare piani di progetto, sprint backlog, riassunti retrospettivi e monitorare decisioni e ostacoli direttamente dai risultati delle riunioni, senza dover cambiare strumento.

Notion: Notion combina la documentazione delle riunioni, la gestione delle attività e la condivisione delle conoscenze in un unico spazio di lavoro. È un'opzione utile quando si desidera integrare direttamente gli appunti delle riunioni nei flussi di lavoro. Dopo aver trascritto le riunioni, è possibile collegare gli appunti delle riunioni alle pagine dei progetti, alle attività, alle roadmap o alle procedure operative standard (SOP). Archivia tutta la cronologia delle riunioni all'interno di un hub di conoscenze ricercabile.

👀 Lo sapevi? Le riunioni che iniziano dopo le 20:00 sono aumentate del 16% rispetto all'anno precedente, un altro segno che la tradizionale giornata lavorativa sta scomparendo.

⭐ Bonus: cattura qualsiasi informazione con un solo clic grazie all'estensione Chrome di ClickUp. Crea attività da qualsiasi sito web o scheda. Acquisisci immagini (bug, feedback sull'interfaccia utente, prove di concetto), aggiungi annotazioni e allegale direttamente a un'attività o a un commento per una maggiore chiarezza e allineamento.

Rendi le riunioni chiare e responsabili con ClickUp

Considerando il problema del sovraccarico di riunioni, un buon punto di partenza è quello di ridurre innanzitutto il numero di riunioni.

Una semplice modifica può aiutarti in questo.

La cultura del "prima scrivi" (riepilogo/riassunto, rischi, raccomandazioni, programma) riduce le riunioni perché le persone rispondono al documento invece di programmare il tempo.

Detto questo, spesso le riunioni sono inevitabili.

Un software di gestione dei prodotti che estrae le decisioni dalle note delle riunioni rende più chiaro il processo.

ClickUp rende tutto questo semplicissimo.

Con IA Notetaker e l'IA contestuale, le decisioni prese durante le riunioni, le azioni da intraprendere e il contesto confluiscono direttamente in attività, documenti, scadenze e dashboard.

Per trasformare le tue riunioni in azioni concrete, registrati gratis su ClickUp.

Domande frequenti

L'AI Notetaker di ClickUp è in grado di creare automaticamente attività dalle azioni individuate negli appunti delle riunioni. Supporta la creazione nativa di attività. Fathom, invece, estrae le azioni dalle riunioni online e le sincronizza con i tuoi strumenti.

Un monitoraggio efficace delle decisioni comporta la registrazione dei risultati delle riunioni e l'automazione dei riassunti delle riunioni. Quindi, assegna la decisione a un titolare e collegala alle attività o ai flussi di lavoro. Inoltre, archivia le decisioni in un sistema centrale ricercabile in modo da poter rivedere cosa è stato deciso, quando e da chi.

Sì. I moderni assistenti di riunione basati sull'intelligenza artificiale possono ascoltare le chiamate, generare riassunti ed evidenziare dettagli o attività chiave. Ad esempio, ClickUp Brain non solo riepiloga le riunioni, ma offre anche una ricerca basata sull'intelligenza artificiale. Risponde a domande contestuali come "Quali decisioni abbiamo preso la scorsa settimana?" e fornisce elementi generati dall'intelligenza artificiale dalle riunioni virtuali.

I team remoti hanno bisogno di un luogo in cui compiti, decisioni e comunicazioni convivano insieme. ClickUp è la scelta migliore perché combina la presa di appunti basata sull'IA con la gestione delle attività, i documenti, l'intelligenza contestuale e integrazioni come Slack e Zoom. Le decisioni e i punti chiave vengono acquisiti durante la chiamata, convertiti in azioni da intraprendere e monitorati in modo trasparente tra i team distribuiti.

Sì. Tutti e tre gli strumenti in questo elenco (ClickUp AI, Fathom IA e Fireflies IA) offrono piani gratuiti che supportano la trascrizione delle riunioni, i riassunti e l'estrazione di decisioni/azioni da intraprendere.