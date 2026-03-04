L'IA ora gestisce lavori che un tempo richiedevano interi reparti e gli strumenti creati per questo scopo stanno diventando davvero efficaci.

Entro la fine dell'anno, il 40% delle applicazioni aziendali integrerà agenti IA specifici per determinate attività, rispetto a meno del 5% attuale.

Per i team più piccoli, questo cambiamento ha un peso maggiore. Lo stack giusto può gestire flussi di lavoro completi anziché attività isolate, cambiando ciò che un team snello può realisticamente realizzare.

Questo blog tratta degli strumenti di IA che sostituiscono interi team. Esploriamo perché vale la pena prenderli in considerazione e cosa cercare prima di commit.

Prima di approfondire l'argomento, è utile capire come utilizzare efficacemente gli strumenti di IA in modo da poter valutare ciascuna opzione in base alle effettive esigenze del tuo flusso di lavoro.

Ecco cosa conta di più. 🤖

Autonomia: lo strumento è in grado di portare a termine le attività da solo o è ancora necessario l'intervento di qualcuno?

Adattabilità al flusso di lavoro: si integra nei tuoi processi attuali o devi ricostruire tutto attorno ad esso?

Profondità delle capacità: è in grado di gestire in modo affidabile un intero lavoro o reparto, o copre solo piccole parti del processo?

Affidabilità su larga scala: regge quando l'intero team dipende da esso, non solo una persona?

Supporto all'integrazione: si collega ai tuoi strumenti esistenti senza necessità di configurazioni aggiuntive per ogni connessione?

Prezzi prevedibili: i costi sono chiari e stabili, oppure le tariffe basate sull'utilizzo creano fatture a sorpresa man mano che la tua azienda cresce?

Sicurezza e conformità: soddisfa i requisiti del tuo team in materia di privacy dei dati e governance aziendale?

Ecco una panoramica di tutti gli strumenti trattati in questa guida. 📊

Strumento Funzionalità principali Ideale per Prezzi* ClickUp Privati, piccole imprese, medie imprese e grandi aziende Privati, piccole imprese, medie imprese, grandi aziende Free Forever; prezzi personalizzati per le aziende GitHub Copilot Suggerimenti di codice in tempo reale, modifiche multi-file, comandi slash, contesto sensibile all'area di lavoro Sviluppatori individuali, piccole imprese, grandi aziende Gratis; piani a pagamento a partire da 10 $/utente/mese Qodo Generazione automatizzata di test, revisioni PR, analisi multi-repository, sicurezza aziendale Sviluppatori, aziende di medie dimensioni, grandi aziende Gratis; piani a pagamento a partire da 38 $/utente/mese Claude Ampie finestre di contesto, codice agentico, integrazioni MCP, progetti e artefatti Privati, piccole imprese, aziende di medie dimensioni Gratis; piani a pagamento a partire da 20 $ al mese Replit Generazione di app full-stack, vibe coding, modifica multiplayer, implementazione integrata Sviluppatori individuali, piccole imprese Gratis; piani a pagamento a partire da 25 $ al mese Builder. io Figma-to-codice, modifica visiva del CMS, test A/B, controllo dei componenti personalizzati Team di prodotto e di ingegneria, aziende Gratis; piani a pagamento a partire da 30 $/utente/mese Jasper Controlli vocali del marchio, pipeline di contenuto, area di lavoro Canvas, flussi di lavoro di marketing predefiniti Team di marketing, aziende di medie dimensioni, grandi aziende Piani a pagamento a partire da 69 $/postazione/mese Notion IA Ricerca nell'intera area di lavoro, automazione dei database, note delle riunioni basate sull'IA, generazione di documenti Privati, piccole imprese, aziende di medie dimensioni Gratis; piani a pagamento a partire da 12 $ al mese per membro. Midjourney Generazione di immagini da testo, coerenza stilistica, fusione di immagini, espansione della tela Designer, esperti di marketing, team creativi Piani a pagamento a partire da 10 $ al mese Canva IA Magic Design, Magic Write, Magic Media, rimozione dello sfondo, supporto multilingue Marketer, autori, non designer Gratis; piani a pagamento a partire da 12,99 $/utente/mese Otter IA Trascrizione automatica, etichette dei parlanti, riepiloghi/riassunti IA, OtterPilot, chat IA Privati, piccole imprese, aziende di medie dimensioni Gratuito; piani a pagamento a partire da 16,99 $/utente/mese Fireflies IA Trascrizione delle riunioni, intelligenza conversazionale, oltre 200 integrazioni, riepiloghi/riassunti IA. Team commerciale, aziende di medie dimensioni, grandi aziende Gratis; piani a pagamento a partire da 18 $/postazione/mese Zapier Zaps multi-step, IA Copilot, logica condizionale, tabelle e interfacce Piccole imprese, aziende di medie dimensioni, grandi aziende Gratis; piani a pagamento a partire da 29,99 $ al mese. HubSpot Automazioni delle email, generazione di contenuti IA, personalizzazione CRM, reportistica di attribuzione Team di marketing, aziende di medie dimensioni, grandi aziende Gratis; piani a pagamento a partire da 15 $/postazione/mese Descript Modifica del video basata su testo, Studio Sound, rimozione delle parole di riempimento, generazione automatica di Clip Autori di contenuti, team di marketing Gratis; piani a pagamento a partire da 24 $/persona/mese Voiceflow Visual agent builder, knowledge base, supporto multi-LLM, analisi delle conversazioni Team di prodotto e del supporto, sviluppatori Gratuito; piani a pagamento a partire da 60 $ al mese Uizard Prototipazione da testo a interfaccia utente, scansione di wireframe, temi IA, mappe di calore predittive Designer, team di prodotto, startup Gratis; piani a pagamento a partire da 19 $/utente/mese Paradosso Olivia IA: reclutamento, pianificazione dei colloqui, candidature da dispositivi mobili, assunzioni multilingue Team HR, grandi aziende Prezzi personalizzati Lindy Agenti IA autonomi, sciami di agenti, automazioni in linguaggio naturale, gestione della finestra In arrivo Privati, piccole imprese, aziende di medie dimensioni Piani a pagamento a partire da 49,99 $ al mese. Gong Intelligenza della conversazione, monitoraggio dello stato delle trattative, previsione dei ricavi, coaching commerciale Team commerciale, aziende di medie dimensioni, grandi aziende Prezzi personalizzati

Valutiamo come questi strumenti eliminano il coordinamento manuale e l'esecuzione ripetitiva.

1. ClickUp (ideale per sostituire operazioni frammentate, PM e collaborazione)

Prova ClickUp Super Agents gratis Crea compagni di squadra IA personalizzati, noti anche come ClickUp Super Agents, utilizzando istruzioni in linguaggio naturale in ClickUp.

La maggior parte degli strumenti di IA promette di sostituire i team, ma funziona in modo isolato. Non è in grado di vedere le tempistiche dei tuoi progetti né di collegarsi al modo in cui la tua organizzazione svolge effettivamente il lavoro. Questa disconnessione crea attrito invece di risolverlo.

Converged AI Workspace di ClickUp colma direttamente questa lacuna. Essendo una piattaforma basata sull'intelligenza artificiale, integra l'intelligenza in ogni parte del flusso di lavoro, dalla creazione delle attività all'automazione del project management.

Vediamo come eliminano il livello di coordinamento manuale che spesso richiede interi team operativi.

Trasforma i dati dei progetti provenienti da tutta l'area di lavoro in informazioni utili

ClickUp Brain è una rete neurale che collega l'intero spazio di lavoro in ClickUp. In qualità di assistente AI, recupera le informazioni memorizzate nei documenti ClickUp, negli appunti delle riunioni, nelle attività, nelle conversazioni, ecc. , per fornire ai team il contesto necessario per eseguire il lavoro più rapidamente.

Dall'estrazione di elementi da intraprendere dai riassunti delle riunioni all'interpretazione delle tendenze del carico di lavoro, aiutano ad automatizzare la reportistica, individuare gli ostacoli, generare aggiornamenti sui progetti e rispondere in tempo reale alle domande sul lavoro in corso.

Risolvi i problemi più rapidamente con le informazioni sulle attività basate sull'IA utilizzando ClickUp Brain.

Inoltre, avrai accesso a diversi modelli di IA premium, tra cui ChatGPT, Claude e Gemini, senza dover cambiare strumento, in modo da poter selezionare il modello più adatto a ogni caso d'uso.

Accedi a più modelli di IA da un'interfaccia unificata con ClickUp.

Inoltre, con ClickUp Brain MAX, puoi portare l'intelligenza artificiale sensibile al contesto direttamente sul tuo desktop. Come tua super app di IA, unifica il contesto non solo all'interno di ClickUp, ma anche delle tue app collegate a ClickUp, come Figma, Google Drive e GitHub, per fornirti risposte a portata di mano. Puoi anche utilizzare la funzionalità Talk to Text per trascrivere la tua voce: redigere bozze di messaggi, pianificare riunioni, creare attività e dettare interi documenti, 4 volte più velocemente che digitandoli a mano!

Ecco come funziona:

Implementa colleghi autonomi basati sull'IA con piena consapevolezza delle aree di lavoro

Con ClickUp Super Agents, avrai a disposizione assistenti autonomi che eseguono logiche multi-step in base alle tue priorità e al contesto. A differenza dei bot di base, questi agenti operano con un contesto di lavoro completo e sono in grado di gestire in modo indipendente flussi di lavoro sofisticati basati sull'IA.

Implementa colleghi autonomi basati sull'IA con ClickUp Super Agents

Offrono al tuo team oltre 500 funzionalità distinte, dalla selezione delle richieste alla redazione di documenti e al coordinamento dei progetti, funzionando in modo continuo ed elaborando il lavoro anche al di fuori dell'orario di lavoro.

Puoi @menzionare i Super Agenti nei commenti alle attività, assegnare loro direttamente i risultati finali o configurarli per operare in modo autonomo. Essi monitorano il lavoro in arrivo, segnalano i problemi prima che diventino critici e convertono le discussioni delle riunioni in attività assegnate con scadenze.

Il modo in cui i Super Agenti sono strutturati e implementati determina il grado di autonomia nell'esecuzione delle attività che il tuo team può usufruire, e ogni azione che intraprendono viene registrata in un audit trail.

🚨 Nota importante: la politica sull'IA di ClickUp impedisce ai provider di accedere ai tuoi dati per scopi di formazione o conservazione dei modelli. La piattaforma mantiene le certificazioni di conformità GDPR, ISO 42001, HIPAA e SOC 2.

Fornisci a ogni team il proprio sviluppatore disponibile 24 ore su 24, 7 giorni su 7 con Codegen.

L'acquisizione di Codegen da parte di ClickUp porta le funzionalità di codifica autonoma direttamente nel tuo spazio di lavoro. Codegen è un agente di codifica IA che consente a chiunque nella tua azienda di fungere da sviluppatore, eliminando i backlog senza aumentare il numero di dipendenti.

Automatizza il passaggio dai suggerimenti dell'IA alle richieste pull reali nel flusso di lavoro del tuo team con ClickUp Codegen.

Elimina il lavoro ripetitivo con automazioni intelligenti

Il motore di automazione di ClickUp gestisce le attività ricorrenti che rallentano i team. Invece di eseguire manualmente gli stessi passaggi ogni volta, è possibile configurare regole che si attivano automaticamente in base a eventi specifici.

Con oltre 100 modelli predefiniti che coprono scenari comuni come l'assegnazione delle attività, le notifiche delle scadenze e lo stato di avanzamento, la maggior parte dei flussi di lavoro può essere automatizzata senza partire da zero.

Trigger automaticamente le azioni giuste e gestisci le operazioni senza intoppi con ClickUp Automazioni.

Per i flussi di lavoro che richiedono una logica personalizzata, Automation Builder senza codice ti consente di progettare sequenze di trigger-azione senza competenze tecniche. Sono supportati anche modelli di assegnazione dinamici, che indirizzano il lavoro a chi ha avviato l'evento o a chiunque monitori l'attività, adattandosi naturalmente ai team con responsabilità mutevoli.

Ecco come automatizzare i flussi di lavoro in soli 5 minuti e risparmiare più di 5 ore ogni settimana ✨

Le migliori funzionalità di ClickUp

Limiti di ClickUp

Le numerose opzioni di personalizzazione possono disorientare i nuovi utenti durante la configurazione iniziale.

Prezzi di ClickUp

Valutazioni e recensioni di ClickUp

G2 : 4,7/5 (oltre 11.000 recensioni)

Capterra: 4,6/5 (oltre 4.500 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di ClickUp?

Una recensione di un utente su G2 recita:

Onestamente, ClickUp è diventato il Centro di comando della mia intera vita: lavoro, progetti, promemoria, attività di conformità, reclutamento, tutto. Non lo considero più nemmeno un "software per le attività". È più simile al mio cervello esterno.

Onestamente, ClickUp è diventato il centro di comando della mia intera vita: lavoro, progetti, promemoria, attività di conformità, reclutamento, tutto. Non lo considero più nemmeno un "software per le attività". È più simile al mio cervello esterno.

💡Suggerimento professionale: i team che desiderano ridurre i costi generali manuali possono valutare l'utilizzo dell'IA nel project management per ottenere il massimo da queste funzionalità.

📮 ClickUp Insight: Un tipico knowledge worker deve connettersi con 6 persone in media per portare a termine il proprio lavoro. Ciò significa contattare quotidianamente 6 connessioni fondamentali per raccogliere informazioni essenziali, allinearsi sulle priorità e portare avanti i progetti. La sfida è reale: follow-up costanti, confusione tra le versioni e buchi neri di visibilità minano la produttività del team. Una piattaforma centralizzata come ClickUp, con Connected Search e AI Knowledge Manager, affronta questo problema rendendo il contesto immediatamente disponibile a portata di mano.

2. GitHub Copilot (il migliore per il completamento del codice basato sull'IA)

tramite GitHub

Desideri un assistente di codifica IA che funzioni all'interno del tuo ambiente di sviluppo anziché parallelamente ad esso? GitHub Copilot è la soluzione che fa per te. La sua forza principale è la comprensione del codice in tempo reale. Legge il file corrente e il contesto del progetto circostante per fornire suggerimenti pertinenti senza distogliere gli sviluppatori dall'editor.

Copilot Chat e le funzionalità di tipo agente espandono questa possibilità oltre il completamento automatico. È possibile applicare modifiche a più file, generare test e gestire attività di codifica più autonome end-to-end. È come avere un programmatore IA al tuo fianco in tempo reale.

Le migliori funzionalità di GitHub Copilot

Completa righe e funzioni più rapidamente con suggerimenti di testo fantasma in tempo reale che appaiono mentre digiti.

Spiega il codice, risolvi i problemi di debug o trigger rifattorizzazioni ponendo domande all'interno del tuo IDE utilizzando il linguaggio naturale.

Applica modifiche coerenti all'intero codice effettuando la modifica di più file contemporaneamente con Copilot Edits.

Risolvi i bug e genera documenti all'istante tramite comandi slash come /fix, /explain e /doc.

Sfrutta il contesto dell'intero progetto con la consapevolezza delle aree di lavoro, in modo che i suggerimenti rimangano pertinenti all'intero codice base.

Limiti di GitHub Copilot

I suggerimenti possono essere incoerenti o imprecisi e potrebbero richiedere una revisione manuale.

Il costo della sottoscrizione può rappresentare un ostacolo per studenti e sviluppatori indipendenti.

Prezzi di GitHub Copilot

Free

Pro: 10 $/utente/mese

Pro+: 39 $/utente/mese

Aziendale: 19 $/utente/mese

Enterprise: 39 $/utente/mese

Valutazioni e recensioni di GitHub Copilot

G2: 4,5/5 (oltre 200 recensioni)

Capterra: 4,6/5 (oltre 30 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di GitHub Copilot?

Un utente su G2 afferma:

Trovo GitHub Copilot incredibilmente facile da usare e adoro il modo in cui si integra perfettamente con molti dei miei editor come Visual Studio Code e IntelliJ... Lo strumento mi aiuta a comprendere i problemi senza nemmeno scrivere il codice, generando codice, analizzando diverse soluzioni per scegliere la migliore e persino revisionando le richieste pull semplicemente selezionando Copilot come revisore. Fornisce anche una finestra di chat nel mio editor, che mi permette di inviare modifiche al codice, eseguire il commit del mio codice e creare richieste pull o rami feature con facilità.

Trovo GitHub Copilot incredibilmente facile da usare e adoro il modo in cui si integra perfettamente con molti dei miei editor come Visual Studio Code e IntelliJ... Lo strumento mi aiuta a comprendere i problemi senza nemmeno scrivere il codice, generando codice, analizzando diverse soluzioni per scegliere la migliore e persino revisionando le richieste pull semplicemente selezionando Copilot come revisore. Fornisce anche una finestra di chat nel mio editor, che mi permette di inviare modifiche al codice, eseguire il commit del mio codice e creare richieste pull o rami con facilità.

3. Qodo (ideale per il test automatizzato del codice e il refactoring)

tramite Qodo IA

Qodo (precedentemente CodiumAI) è una piattaforma di integrità del codice IA incentrata sul miglioramento della qualità del software attraverso la revisione automatizzata e la generazione di test. Anziché rimanere al di fuori del processo di sviluppo, integra agenti IA direttamente in IDE, flussi di lavoro Git e strumenti CLI, in modo che tutto avvenga all'interno degli ambienti già utilizzati dagli sviluppatori.

La piattaforma è progettata per codebase complessi e multi-repository. Utilizza analisi sensibili al contesto per rilevare bug, evidenziare rischi e applicare standard di codifica, rafforzando i feedback loop durante l'intero ciclo di sviluppo.

Le migliori funzionalità di Qodo IA

Esamina le richieste pull in modo intelligente per individuare problemi di logica, bug e rischi di sicurezza o architetturali prima di unire le modifiche.

Genera suggerimenti di codice sensibili al contesto, ricavati dalla comprensione a livello di codice base di più file e dipendenze.

Produci automaticamente test unitari e di integrazione, coprendo casi limite e percorsi di codice non testati che spesso sfuggono alla revisione manuale.

Esegui la scansione di codebase di grandi dimensioni e multi-repository per rilevare rischi, duplicazioni e l'impatto a valle delle modifiche proposte.

Configura le politiche di sicurezza, i controlli di conformità e le opzioni di implementazione in base alle esigenze del tuo ambiente.

Limiti dell'IA Qodo

I suggerimenti possono essere incoerenti e occasionali allucinazioni influenzano l'accuratezza dei test e delle revisioni.

Prezzi di Qodo IA

Sviluppatore: Gratis

Teams: 38 $/utente/mese

Enterprise: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Qodo IA

G2: 4,8/5 (oltre 60 recensioni)

Capterra: Recensioni insufficienti

Cosa dicono gli utenti reali di Qodo IA?

Ecco una recensione di G2:

Mi piace il fatto che possa prendere file, righe di codice o un intero progetto come contesto quando gli si fornisce un prompt. A volte questo è utile se si ha bisogno di una risposta specifica o generica. Lo uso praticamente ogni giorno durante il mio lavoro ed è facile da usare. Si integra facilmente in Visual Studio Code.

Mi piace il fatto che possa prendere file, righe di codice o un intero progetto come contesto quando gli si fornisce un prompt. A volte questo è utile se si ha bisogno di una risposta specifica o generica. Lo uso praticamente ogni giorno durante il mio lavoro ed è facile da usare. Si integra facilmente in Visual Studio Code.

👀 Lo sapevate? Qodo ha cambiato nome nel 2024 per sottolineare l'importanza della "qualità" e del "codice" alla base di ogni strumento. Il nome riflette la convinzione che la qualità debba guidare ogni riga di codice, ogni test e ogni revisione nel processo di sviluppo.

4. Claude (ideale per ragionamenti complessi e risposte contestualizzate)

via Anthropic

Claude è un assistente IA generativo e una famiglia di modelli linguistici di grandi dimensioni sviluppati da Anthropic, costruiti attorno a un approccio AI costituzionale incentrato sulla sicurezza. La riepilogazione di documenti, la redazione di contenuti, l'analisi di file e la risoluzione di problemi di conversazione sono tra i suoi casi d'uso più comuni.

Tre livelli di modelli coprono esigenze diverse: Opus gestisce il ragionamento avanzato, Sonnet bilancia le prestazioni quotidiane e Haiku gestisce attività più veloci e leggere. La codifica in più lingue, l'interpretazione delle immagini e il lavoro con contesti ricchi di documenti lunghi sono supportati da tutti e tre.

Le migliori funzionalità di Claude

Completa le attività di sviluppo in modo autonomo utilizzando un assistente di codifica agentico che raccoglie il contesto ed esegue i test.

Elabora e rifattorizza codici complessi e multi-file in un unico passaggio utilizzando finestre di contesto di grandi dimensioni.

Effettua la connessione agli strumenti e alle origini dati tramite integrazioni Model Context Protocol (MCP) con piattaforme come GitHub e database esterni.

Organizza chat, rivedi i risultati e lavora con documenti strutturati, codice e visualizzazioni utilizzando Progetti e Artefatti.

Analizza immagini, grafici e file utilizzando la memoria, stili di scrittura personalizzabili e supporto per attività parallele.

Limiti di Claude

Limiti di utilizzo, restrizioni sui caratteri e scadenza delle chat possono interrompere i flussi di lavoro più lunghi.

Prezzi di Claude

Free

Pro: 20 $ al mese

Massimo: 100 $/utente/mese

Standard: 25 $/postazione/mese

Premium: 125 $/postazione/mese

Enterprise: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Claude

G2: 4,4/5 (oltre 90 recensioni)

Capterra: 4,6/5 (oltre 20 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Claude?

Un utente condivide:

Claude è molto bravo a comprendere il contesto e a rispondere in modo chiaro, strutturato e ponderato. Le risposte risultano naturali e ben spiegate, soprattutto per argomenti complessi, documentazione e conversazioni lunghe. È particolarmente utile per scrivere, riepilogare contenuti, rivedere documenti e raccogliere idee. Il tono è professionale ma facile da capire, il che lo rende comodo da usare quotidianamente.

Claude è molto bravo a comprendere il contesto e a rispondere in modo chiaro, strutturato e ponderato. Le risposte risultano naturali e ben spiegate, soprattutto per argomenti complessi, documentazione e conversazioni lunghe. È particolarmente utile per scrivere, riepilogare/riassumere contenuti, rivedere documenti e raccogliere idee. Il tono è professionale ma facile da capire, il che lo rende comodo da usare quotidianamente.

🔍 Lo sapevi? Anthropic ha chiamato Claude in onore di Claude Shannon, il genio ribelle che ha inventato la teoria dell'informazione, si destreggiava tra bit e byte durante i brainstorming e costruiva macchine folli come una tromba lanciafiamme. Volevano un'IA che fosse giocosamente brillante e curiosamente umana come lo stesso Shannon!

📖 Leggi anche: Le migliori alternative a Claude IA

5. Replit (ideale per la codifica collaborativa basata su browser)

tramite Replit

Se c'è un'app che è diventata sinonimo di vibe coding, quella è Replit. La filosofia di progettazione della piattaforma? Descrivi ciò che desideri e l'IA lo costruisce o lo perfeziona in risposta.

Offre un ambiente di sviluppo basato su browser in cui le applicazioni vengono create, testate e distribuite da un unico spazio di lavoro senza necessità di configurazione locale. L'agente autonomo Replit Agent è al centro dell'esperienza, accetta prompt in linguaggio naturale e gestisce tutto, dalla generazione del codice alla distribuzione di un'applicazione funzionante.

L'intero ciclo di sviluppo rimane all'interno dello stesso IDE basato su cloud, quindi non è necessario passare da uno strumento all'altro in nessuna fase.

Le migliori funzionalità/funzioni di Replit

Genera applicazioni full-stack da prompt in linguaggio naturale utilizzando l'agente autonomo Replit Agent.

Trasforma screenshot o mockup in applicazioni funzionali, complete di interfaccia utente, backend e configurazione del database.

Applica modifiche coordinate al codice su più file sfruttando la consapevolezza del contesto del progetto.

Distribuisci le applicazioni istantaneamente tramite hosting e infrastruttura integrati senza necessità di configurazioni esterne.

Lavora insieme ai tuoi colleghi in tempo reale utilizzando la modifica multiplayer all'interno dello stesso ambiente di sviluppo.

Limiti di Replit

Problemi di prestazioni e comportamenti inaffidabili possono emergere con progetti o set di dati più grandi.

Prezzi Replit

Starter: Gratis

Replit Core: 20 $ al mese

Replit Pro: 100 $/utente/mese

Enterprise: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Replit

G2: 4,5/5 (oltre 290 recensioni)

Capterra: 4,4/5 (oltre 150 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Replit?

Su Capterra, una recensione di un utente dice:

Ottimo prodotto nel complesso. Una vera rivoluzione per i professionisti non esperti di codice che ora possono creare ciò che desiderano. Una scorciatoia enorme per passare agli sviluppatori professionisti, creare strumenti interni (dove non è necessariamente importante che tutto funzioni alla perfezione) e, se stai cercando di approfondire il mondo dello sviluppo software per i clienti, ecc., allora è un ottimo punto di partenza e lo rende molto più intuitivo e completo rispetto ad altre soluzioni disponibili sul mercato.

Ottimo prodotto nel complesso. Una vera rivoluzione per i professionisti non esperti di codice che ora possono creare ciò che desiderano. Una scorciatoia enorme per passare agli sviluppatori professionisti, creare strumenti interni (dove non è necessariamente importante che tutto funzioni alla perfezione) e, se stai cercando di approfondire il mondo dello sviluppo software per i clienti, ecc., allora è un ottimo punto di partenza e lo rende molto più intuitivo e completo rispetto ad altre soluzioni disponibili sul mercato.

📖 Leggi anche: Le migliori alternative a Replit per lo sviluppo cloud

6. Builder. io (Ideale per lo sviluppo visivo con un CMS headless)

Builder. io è una piattaforma frontend basata sull'IA che consente ai team di progettare, prototipare e distribuire interfacce utente di produzione direttamente sulle loro applicazioni esistenti. Funziona con i codici e i sistemi di progettazione attuali, quindi è possibile apportare modifiche visive senza toccare il codice sottostante.

I team che sviluppano app no-code e strumenti low-code troveranno questo approccio pratico, poiché offre supporto per la prototipazione con dati reali e la distribuzione di aggiornamenti senza un coinvolgimento ingente da parte degli ingegneri.

Le migliori funzionalità di Builder.io

Trasforma i progetti Figma in codice reattivo utilizzando Visual Copilot basato sull'IA.

Modifica le pagine visivamente tramite un CMS drag-and-drop che funziona direttamente con il tuo codice esistente.

Registra componenti personalizzati in modo che gli sviluppatori mantengano il controllo mentre gli utenti non tecnici creano pagine in modo indipendente.

Genera sezioni, pagine e contenuti all'interno della piattaforma utilizzando semplici prompt IA.

Ottimizza le prestazioni e l'esperienza dell'utente grazie agli strumenti integrati di test A/B e personalizzazione.

Limiti di Builder.io

Una documentazione obsoleta e poco chiara rende la configurazione e la risoluzione dei problemi più difficili del dovuto.

Prezzi di Builder.io

Free

Pro: 30 $/utente/mese

Team: 50 $/utente/mese

Azienda: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Builder.io

G2: 4,6/5 (oltre 20 recensioni)

Capterra: Recensioni insufficienti

Cosa dicono gli utenti reali di Builder.io?

Questo è il feedback di un utente:

Builder consente ai nostri ingegneri e alle nostre organizzazioni aziendali di muoversi più rapidamente. Siamo riusciti a migrare a Builder e iniziare a costruire in soli 20 giorni. La possibilità per la nostra azienda di lavorare senza ingegneri è stata preziosa. Il test A/B si è rivelato un punto di svolta. Ci consente di offrire contenuti e prodotti che interessano maggiormente ai nostri clienti e ha ridotto le congetture all'interno dei nostri team.

Builder consente ai nostri ingegneri e alle nostre organizzazioni aziendali di muoversi più rapidamente. Siamo riusciti a migrare a Builder e iniziare a costruire in soli 20 giorni. La possibilità per la nostra azienda di lavorare senza ingegneri è stata preziosa. Il test A/B si è rivelato un punto di svolta. Ci consente di offrire contenuti e prodotti che interessano maggiormente ai nostri clienti e ha ridotto le congetture all'interno dei nostri team.

7. Jasper (il migliore per i contenuti di marketing basati sull'IA)

via Jasper

Mantenere una voce coerente del marchio in tutti i risultati è fondamentale per il content marketing basato sull'IA. Ed è proprio questo che Jasper ti aiuta a ottenere. I team addestrano questa piattaforma di IA sul loro tono e sulle loro conoscenze aziendali, e queste linee guida si applicano a ogni tipo di contenuto.

Utilizzalo per produrre post per blog, testi pubblicitari e risorse di marketing attraverso modelli, assistenti IA e flussi di lavoro strutturati. Come strumento di creazione di contenuti IA per i team di marketing, copre anche l'ideazione basata sulla chat, la generazione visiva, il supporto multilingue e modelli predefiniti per le attività di marketing più comuni.

Le migliori funzionalità/funzioni di Jasper

Automatizza i flussi di lavoro di marketing end-to-end collegando gli agenti IA direttamente alle pipeline di contenuto.

Preserva la voce del marchio e l'allineamento del pubblico in tutti i risultati attraverso i controlli di conoscenza di Jasper IQ.

Redigi, revisiona e collabora sui contenuti all'interno dell'area di lavoro Canvas utilizzando un editor basato sull'IA.

Genera campagne, blog e altre risorse più rapidamente con app di marketing predefinite e modelli di flusso di lavoro.

Limiti di Jasper

Opzioni entry-level limitate e convenienti

Prezzi di Jasper

Versione di prova gratis

Pro: 69 $/postazione/mese

Business: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Jasper

G2: 4,7/5 (oltre 1.200 recensioni)

Capterra: 4,8/5 (oltre 1.800 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Jasper?

Direttamente da una recensione degli utenti su G2:

Jasper è uno strumento semplice e rivoluzionario che ci ha aiutato a semplificare il nostro processo di creazione dei contenuti. Fornisce costantemente bozze iniziali perfettamente in linea con il nostro tono di voce, facendoci risparmiare tempo e lavoro richiesto. È come avere un collega in più che capisce davvero il tuo marchio. È stato davvero facile da implementare e integrare nel nostro stack di strumenti. Io e i membri del mio team abbiamo iniziato a utilizzarlo quasi quotidianamente sin dall'inizio.

Jasper è uno strumento semplice e rivoluzionario che ci ha aiutato a semplificare il nostro processo di creazione dei contenuti. Fornisce costantemente bozze iniziali perfettamente in linea con il nostro tono di voce, facendoci risparmiare tempo e lavoro richiesto. È come avere un collega in più che capisce davvero il tuo marchio. È stato davvero facile da implementare e integrare nel nostro stack di strumenti. Io e i membri del mio team abbiamo iniziato a utilizzarlo quasi quotidianamente sin dall'inizio.

🧠 Curiosità: Jasper è stato lanciato come Jarvis.ai, un chiaro omaggio di Iron Man a J. A. R. V. I. S. Dopo l'esplosione della sua popolarità, la Disney ha emesso un ordine di cessazione e desistenza, e poco dopo è seguito il rebranding in Jasper.

📖 Leggi anche: Le migliori alternative a Jasper IA

8. Notion AI (ideale per la documentazione assistita dall'IA e le basi di conoscenza)

via Notion

Notion AI è un assistente IA integrato direttamente nell'area di lavoro Notion. Aiuta gli utenti a scrivere, effettuare modifiche e organizzare le informazioni senza passare a strumenti esterni, attingendo al contesto reale dell'area di lavoro per fornire risposte pertinenti e gestire automaticamente le attività di routine.

La gestione delle conoscenze, la redazione di documenti e la ricerca tra diverse applicazioni avvengono tutte all'interno di un unico ambiente connesso. L'automazione del database compila le proprietà ed estrae gli elementi da intraprendere senza input manuali, mentre funzionalità/funzioni come le note delle riunioni basate sull'IA e la ricerca aziendale estendono la sua utilità oltre la semplice assistenza nella scrittura.

Le migliori funzionalità/funzioni di Notion IA

Effettua ricerche su Notion, Slack, Google Drive e altre app collegate per trovare le risposte in un unico posto.

Chattare con un assistente IA che comprende il contesto della tua area di lavoro e i documenti aziendali.

Genera automaticamente note di riunione, riepiloghi/riassunti, azioni da intraprendere e follow-up.

Scrivi, modifica, traduci e formattare i documenti direttamente nell'editor Notion.

Crea database, modelli e flussi di lavoro strutturati da semplici prompt.

Limiti dell'IA di Notion

L'interfaccia complessa e le limitate indicazioni di onboarding creano una curva di apprendimento notevole per i nuovi utenti.

Prezzi di Notion IA

Free

In più: 12 $/membro/mese

Business: 24 $/membro/mese

Enterprise: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Notion IA

G2: 4,6/5 (oltre 10.000 recensioni)

Capterra: 4,7/5 (oltre 2.600 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Notion IA?

Una recensione degli utenti rileva:

Mi piace molto Notion IA perché è in grado di prendere tutto ciò che è presente in Notion, non solo ciò che ho aggiunto io, ma tutto ciò che riguarda l'azienda, e fornirmi una risposta. È davvero utile perché mi aiuta a trovare le risposte molto più rapidamente rispetto a quando devo cercare tutto da solo. È anche utile poter applicare delle etichette e avere quel tag in tutto Notion.

Mi piace molto Notion IA perché è in grado di prendere tutto ciò che è presente in Notion, non solo ciò che ho aggiunto io, ma tutto ciò che riguarda l'azienda, e fornirmi una risposta. È davvero utile perché mi aiuta a trovare le risposte molto più rapidamente rispetto a quando devo cercare tutto da solo. È anche utile poter applicare delle etichette e avere quel tag in tutto Notion.

9. Midjourney (ideale per la generazione di immagini IA di alta qualità)

via Midjourney

Midjourney è uno strumento di IA generativa che produce immagini artistiche e fotorealistiche a partire da prompt in linguaggio naturale. Sviluppato da un laboratorio di ricerca indipendente, è incentrato sulla generazione di immagini stilizzate di alta qualità per il design, il marketing e il lavoro creativo.

Lo strumento di IA funziona principalmente tramite un bot Discord insieme a un'interfaccia web per la gestione delle immagini. È basato su sottoscrizione e ampiamente utilizzato per la concept art, le immagini dei prodotti e la sperimentazione creativa.

Le migliori funzionalità di Midjourney

Produci immagini altamente dettagliate, artistiche o fotorealistiche da semplici descrizioni di testo.

Mantieni caratteri o stili visivi coerenti in più scene all'interno dello stesso progetto.

Combina più immagini di riferimento per generare risultati unici e stilizzati.

Estendi le composizioni verso l'esterno utilizzando gli strumenti di Zoom e panoramica che espandono la tela oltre la cornice originale.

Ottimizza le proporzioni e l'intensità stilistica per un controllo più preciso sull'immagine finale.

Limiti di Midjourney

Ottenere dettagli artistici specifici o risultati coerenti richiede promoti precisi e iterazioni multiple.

I dettagli minuziosi e le scene complesse possono produrre risultati distorti o poco realistici.

Prezzi Midjourney

Base: 10 $ al mese

Standard: 30 $ al mese

Pro: 60 $ al mese

Mega: 120 $ al mese

Valutazioni e recensioni di Midjourney

G2: 4,4/5 (oltre 90 recensioni)

Capterra: Recensioni insufficienti

Cosa dicono gli utenti reali di Midjourney?

Ecco una recensione positiva di un utente:

Midjourney produce costantemente immagini ad alta risoluzione visivamente sbalorditive che spesso superano le aspettative in termini di dettagli e qualità. La sua capacità di interpretare i prompt in modo creativo lo rende uno strumento fantastico per la concept art, i moodboard e i progetti sperimentali.

Midjourney produce costantemente immagini ad alta risoluzione visivamente sbalorditive che spesso superano le aspettative in termini di dettagli e qualità. La sua capacità di interpretare i prompt in modo creativo lo rende uno strumento fantastico per la concept art, le bacheche e i progetti sperimentali.

📖 Leggi anche: Le migliori alternative a Midjourney

10. Canva IA (ideale per la progettazione visiva rapida assistita dall'IA)

via Canva

Canva AI è una suite di strumenti di IA generativa integrata direttamente nella piattaforma Canva. I marketer e gli autori la utilizzano per produrre rapidamente contenuti professionali, anche senza alcuna esperienza precedente nel campo del design, passando dall'idea al progetto finito all'interno di un'unica interfaccia.

Un assistente conversazionale guida l'esperienza, generando layout, scrivendo testi e applicando automaticamente gli stili del marchio. Anziché affidarsi a strumenti separati per ogni funzione creativa, tutto avviene in un unico posto.

Le migliori funzionalità/funzioni dell'IA di Canva

Genera presentazioni, post e video completi da prompt di testo utilizzando Magic Design.

Espandi o riscrivi il testo direttamente all'interno dei progetti con l'assistente IA Magic Write.

Produci immagini e brevi video da descrizioni di testo tramite Magic Media.

Rimuovi, sostituisci o aggiungi elementi alle foto utilizzando Magic Edit e Magic Eraser senza software esterni.

Traduci il testo di progettazione in più di 100 lingue direttamente all'interno di qualsiasi progetto

Limiti dell'IA di Canva

La profondità delle funzionalità/funzioni è inferiore rispetto agli strumenti di progettazione più avanzati, che limitano i lavori di progettazione complessi.

La versione gratis limita l'accesso alle funzionalità principali.

Prezzi di Canva IA

Free

Pro: 12,99 $/mese/utente

Teams: 14,99 $/mese/utente

Azienda: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Canva IA

G2: 4,7/5 (oltre 6.800 recensioni)

Capterra: 4,7/5 (oltre 13.000 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Canva IA?

Le persone apprezzano la facilità d'uso di Canva:

Canva è la migliore app. Offre modifiche fotografiche istantanee e tantissimi modelli già pronti. Al momento, gli strumenti di IA sono la parte migliore per me: con il loro aiuto, posso modificare le foto, rifinirle e cambiare parti di un'immagine. Ha anche una gomma magica. Per i video, fornisce didascalie generate automaticamente e migliora anche la voce.

Canva è la migliore app. Offre modifiche fotografiche istantanee e tantissimi modelli già pronti. Al momento, gli strumenti di IA sono la parte migliore per me: con il loro aiuto, posso modificare le foto, rifinirle e cambiare parti di un'immagine. Ha anche una gomma magica. Per i video, fornisce didascalie generate automaticamente e migliora anche la voce.

📑 Leggi anche: Le migliori alternative a Canva

11. Otter AI (il migliore per la trascrizione delle riunioni con l'IA)

tramite Otter

Hai bisogno di un assistente di riunione IA che catturi le conversazioni e le trasformi in note strutturate e utilizzabili? Otter. ai è un'ottima opzione. Anziché scrivere manualmente i verbali o riascoltare le registrazioni, i team ottengono trascrizioni, riepiloghi/riassunti e elementi da intraprendere generati automaticamente in tempo reale.

Un assistente IA prende appunti durante le chiamate, identifica gli interlocutori ed evidenzia i punti chiave senza alcun intervento manuale. Lo strumento si integra con calendari, piattaforme di collaborazione e CRM, in modo che il flusso di informazioni raccolte durante le riunioni confluisca senza soluzione di continuità negli strumenti collegati.

Le migliori funzionalità di Otter IA

Registra e trascrivi automaticamente le riunioni su Zoom, Google Meet e Microsoft Teams utilizzando OtterPilot.

Produci trascrizioni in tempo reale, etichettate dai relatori e con indicazione dell'ora, per una facile consultazione dopo ogni sessione.

Estrai approfondimenti o bozze di follow-up dai contenuti delle riunioni interrogando direttamente Otter AI Chat.

Migliora la precisione nel tempo creando un vocabolario personalizzato e organizzando le trascrizioni con cartelle condivise e commenti.

Limiti di Otter IA

Difficoltà nella differenziazione dei parlanti quando più persone parlano contemporaneamente

L'accuratezza della trascrizione diminuisce in ambienti rumorosi o con accenti marcati.

Prezzi di Otter IA

Free

Pro: 16,99 $/utente/mese

Aziendale: 24 $/utente/mese

Enterprise: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Otter IA

G2: 4,4/5 (oltre 450 recensioni)

Capterra: 4,4/5 (oltre 100 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Otter IA?

Un utente ha scritto nella sua recensione:

Otter. ai è molto facile da usare e fa un ottimo lavoro nel catturare con precisione le conversazioni delle riunioni in tempo reale. Mi fa risparmiare tempo generando automaticamente note chiare, riepiloghi/riassunti e punti di azione, il che è particolarmente utile per le riunioni quotidiane e le riunioni di revisione.

Otter. ai è molto facile da usare e fa un ottimo lavoro nel catturare con precisione le conversazioni delle riunioni in tempo reale. Mi fa risparmiare tempo generando automaticamente note chiare, riepiloghi e punti di azione, il che è particolarmente utile per le riunioni quotidiane e le riunioni di revisione.

📮ClickUp Insight: Abbiamo scoperto che il 27% degli intervistati utilizza blocchi note digitali per le riunioni, mentre solo il 12% utilizza strumenti di IA per prendere appunti. Questo divario è sorprendente perché il 64% degli intervistati ha difficoltà a definire i passaggi successivi in quasi la metà delle riunioni. ClickUp AI Notetaker trasforma il follow-up delle riunioni! Cattura automaticamente ogni dettaglio importante, identifica chiaramente le azioni da intraprendere e assegna istantaneamente le attività ai membri del team, eliminando quei frustranti follow-up del tipo "Cosa abbiamo deciso?". 💫 Risultati reali: i team che utilizzano le funzionalità/funzioni di gestione delle riunioni di ClickUp segnalano una riduzione del 50% delle conversazioni e delle riunioni non necessarie!

12. Fireflies IA (ideale per note e approfondimenti automatizzati delle riunioni)

Fireflies. ai è un assistente di riunione basato sull'IA che cattura, organizza e analizza automaticamente le conversazioni. Partecipa alle riunioni su Zoom, Google Meet e Microsoft Teams, quindi trasforma le registrazioni in riassunti strutturati con punti chiave e elementi da intraprendere.

Lo strumento crea una base di conoscenze ricercabile dalle tue conversazioni nel tempo. Momenti specifici, decisioni passate e argomenti ricorrenti diventano recuperabili senza dover riprodurre intere registrazioni.

Le migliori funzionalità di Fireflies IA

Trova esattamente ciò che è stato detto utilizzando una ricerca per parole chiave basata sull'IA con risultati contrassegnati da data e ora in tutte le riunioni passate.

Individua modelli utilizzabili tramite il monitoraggio delle metriche di conversazione intelligenti come il tempo di parola degli interlocutori e le tendenze sentimentali.

Sincronizza automaticamente note e registri delle chiamate su oltre 200 integrazioni di app, inclusi CRM e strumenti di project management.

Fornisci riepiloghi dettagliati con elementi da intraprendere e punti chiave immediatamente dopo la fine di ogni conversazione.

Limiti dell'IA Fireflies

I riassunti generati dall'IA possono essere incoerenti, a volte duplicando i contenuti e consumando crediti extra.

Prezzi di Fireflies IA

Free

Pro: 18 $/postazione/mese

Aziendale: 29 $/postazione/mese

Enterprise: 39 $/postazione/mese (fatturato annualmente)

Valutazioni e recensioni di Fireflies IA

G2: 4,7/5 (oltre 700 recensioni)

Capterra: 4,9/5 (oltre 300 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Fireflies IA?

Una recensione utente su G2 elogia lo strumento:

Io uso Fireflies.ai per acquisire automaticamente gli appunti delle riunioni e le azioni da intraprendere, il che è davvero utile. Mi piacciono anche le funzioni e i pulsanti facilmente accessibili, che rendono il software intuitivo. Funziona bene con Google Meets, Zoom, Slack e Documenti Google, tutti strumenti che uso quotidianamente. La configurazione iniziale è stata semplicissima e facile da integrare.

Io uso Fireflies.ai per acquisire automaticamente gli appunti delle riunioni e le azioni da intraprendere, il che è davvero utile. Mi piacciono anche le funzioni e i pulsanti facilmente accessibili, che rendono il software intuitivo. Funziona bene con Google Meets, Zoom, Slack e Documenti Google, tutti strumenti che uso quotidianamente. La configurazione iniziale è stata semplicissima e facile da integrare.

📖 Leggi anche: Le migliori alternative a Fireflies IA

tramite Zapier

Se hai bisogno di una piattaforma di automazione senza codice che colleghi migliaia di app ed elimini il lavoro manuale ripetitivo dalle operazioni quotidiane, prova Zapier. Usalo per creare flussi di lavoro automatizzati chiamati Zaps che triggerano azioni tra le app senza scrivere alcun codice.

La logica è semplice: un trigger in un'app attiva un'azione in un'altra. L'invio di un nuovo modulo può creare un contatto CRM, attivare una notifica Slack e aggiornare contemporaneamente un foglio di calcolo. I team che desiderano approfondire l'automazione del flusso di lavoro IA troveranno nella gamma di integrazioni di Zapier un ottimo punto di partenza.

Le migliori funzionalità/funzioni di Zapier

Elimina l'inserimento manuale dei dati tramite una connessione tra migliaia di app e la sincronizzazione automatica dei tuoi strumenti.

Crea e risolvi i problemi delle automazioni più rapidamente utilizzando AI Copilot, che accetta prompt in linguaggio naturale per generare e perfezionare i flussi di lavoro.

Trigger più azioni da un singolo evento creando Zaps in più passaggi invece di affidarti a una semplice automazione uno a uno.

Esegui diverse azioni in base a filtri o condizioni specifiche sovrapponendo la logica condizionale con Paths.

Archivia e gestisci i dati utilizzando tabelle e interfacce per creare strumenti interni leggeri senza uscire dalla piattaforma.

Limiti di Zapier

Il debug e la risoluzione dei problemi di flussi di lavoro più grandi possono essere complessi e richiedere molto tempo.

Gli utenti senza esperienza precedente nell'automazione devono affrontare una curva di apprendimento notevole.

Prezzi di Zapier

Free

Professionale: 29,99 $ al mese

Team: 103,50 $ al mese

Enterprise: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Zapier

G2: 4,5/5 (oltre 1.700 recensioni)

Capterra: 4,7/5 (oltre 3.000 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Zapier?

Una recensione su G2 condivide:

Zapier mi ha fatto risparmiare centinaia di ore automatizzando attività noiosissime, liberandomi così di concentrarmi sul lavoro creativo. Adoro il suo approccio modulare, che mi permette di creare automazioni piuttosto complesse. Il mio esempio preferito è l'utilizzo di un foglio di calcolo per triggerare e-mail di promemoria di eventi tramite Gmail. Basta aggiungere alcuni elementi a un foglio di calcolo per generare e inviare automaticamente e-mail personalizzate, il che da solo mi ha fatto risparmiare innumerevoli ore.

Zapier mi ha fatto risparmiare centinaia di ore automatizzando attività noiosissime, liberandomi così di concentrarmi sul lavoro creativo. Adoro il suo approccio modulare, che mi permette di creare automazioni piuttosto complesse. Il mio esempio preferito è l'utilizzo di un foglio di calcolo per triggerare e-mail di promemoria di eventi tramite Gmail. Basta aggiungere alcuni elementi a un foglio di calcolo per generare e inviare automaticamente e-mail personalizzate, il che da solo mi ha fatto risparmiare innumerevoli ore.

📖 Leggi anche: Le migliori alternative a Zapier

14. HubSpot (il migliore per l'automazione del marketing basata sull'IA)

tramite HubSpot

La piattaforma di marketing basata sull'IA di HubSpot Marketing Hub è stata creata per aiutare i team ad attirare visitatori, convertire lead e aumentare i ricavi attraverso strategie inbound. Email marketing, social media, SEO, annunci pubblicitari e dati CRM sono tutti riuniti in un unico sistema, quindi tutto, dal monitoraggio delle campagne alla reportistica sulle prestazioni, avviene nello stesso spazio di lavoro.

La creazione di contenuti, il monitoraggio degli annunci e l'acquisizione di lead tramite moduli, chat e landing page sono gestiti in modo nativo. Le funzionalità di IA personalizzano le esperienze dei siti web su larga scala, mentre la reportistica di attribuzione integrata collega direttamente le attività di marketing ai risultati della pipeline e dei ricavi.

Le migliori funzionalità/funzioni di HubSpot

Automatizza campagne email, lead scoring e sequenze di nurturing su più canali da un unico generatore di flussi di lavoro.

Genera blog, email e contenuti social utilizzando strumenti di IA integrati senza cambiare piattaforma.

Importa i dati CRM nativi nelle campagne per personalizzare i messaggi in base alle interazioni reali con i clienti.

Acquisisci e qualifica i lead attraverso landing page, moduli e chatbot che alimentano direttamente la pipeline.

Misurate ciò che funziona con dashboard analitiche e reportistica di attribuzione multi-touch collegata alle entrate.

Limiti di HubSpot

I prezzi possono diventare elevati per le startup o gli utenti singoli che necessitano di più componenti aggiuntivi.

La piattaforma ha una curva di apprendimento ripida.

Prezzi HubSpot

Free

Starter: 15 $/postazione/mese

Professionale: 890 $ al mese

Enterprise: 3.600 $ al mese

Valutazioni e recensioni HubSpot

G2: 4,4/5 (oltre 14.400 recensioni)

Capterra: 4,5/5 (oltre 6.200 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di HubSpot?

Una recensione di un utente recita:

Ciò che mi piace di più di HubSpot Marketing Hub è che tutto è centralizzato in un'unica piattaforma. Rende davvero facile gestire le campagne, effettuare l'automazione dei flussi di lavoro, effettuare il monitoraggio delle prestazioni e allineare le attività di marketing con le attività commerciali, il tutto senza dover passare da uno strumento all'altro. La reportistica e le analisi sono particolarmente utili perché forniscono informazioni chiare su ciò che funziona e su dove ottimizzare.

Ciò che mi piace di più di HubSpot Marketing Hub è che tutto è centralizzato in un'unica piattaforma. Rende davvero facile gestire le campagne, automatizzare i flussi di lavoro, effettuare il monitoraggio delle prestazioni e allineare le attività di marketing con le attività commerciali, il tutto senza dover passare da uno strumento all'altro. La reportistica e le analisi sono particolarmente utili perché forniscono informazioni chiare su ciò che funziona e su dove ottimizzare.

15. Descript (il migliore per la modifica audio e video basata sull'IA)

via Descript

Pensa a Descript come a una piattaforma basata sull'IA che ti consente di modificare video e audio come se fossero documenti di testo. Le registrazioni vengono automaticamente trascritte in un'interfaccia in stile documento, quindi le modifiche apportate alla trascrizione si applicano direttamente alla sequenza audio o video senza dover ricorrere a un editor tradizionale.

La registrazione, la trascrizione, la modifica e la pubblicazione avvengono tutte all'interno di un unico spazio di lavoro. L'assistente IA della piattaforma, Underlord, gestisce le attività di produzione che richiedono molto tempo, come la rimozione del rumore, la pulizia delle parole di riempimento e le correzioni vocali attraverso la clonazione IA.

Le migliori funzionalità/funzioni di Descript

Modifica le sequenze dei video e dei podcast riscrivendo o eliminando parole direttamente nella trascrizione.

Pulisci l'audio all'istante utilizzando Studio Sound per rimuovere il rumore di fondo e l'eco da qualsiasi registrazione.

Elimina automaticamente le parole di riempimento e le lunghe pause per produrre contenuti professionali.

Estrai automaticamente clip brevi da registrazioni lunghe, formattate per TikTok, Instagram e YouTube Shorts.

Limiti di Descript

Ha una curva di apprendimento ripida per i nuovi utenti

Le prestazioni lente e i blocchi occasionali possono interrompere i flussi di lavoro, in particolare con progetti più pesanti.

Prezzi di Descript

Free

Hobbyist: 24 $/persona/mese

Autore: 35 $/persona/mese

Aziendale: 65 $/persona/mese

Valutazioni e recensioni di Descript

G2: 4,6/5 (oltre 800 recensioni)

Capterra: 4,7/5 (oltre 170 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Descript?

Un utente ha scritto nella sua recensione:

Gli agenti di editing video basati sull'IA in strumenti come Descript sono stati davvero provvidenziali. Rimuovono automaticamente le parole di riempimento e le pause imbarazzanti, rendendo il montaggio finale perfetto senza che io debba passare ore a lavorare sulla Sequenza.

Gli agenti di editing video basati sull'IA in strumenti come Descript sono stati davvero provvidenziali. Rimuovono automaticamente le parole di riempimento e le pause imbarazzanti, rendendo il montaggio finale perfetto senza che io debba passare ore a lavorare nella Sequenza.

16. Voiceflow (il migliore per la progettazione di IA conversazionale)

tramite Voiceflow

Voiceflow è una piattaforma collaborativa no-code e low-code per la progettazione, la prototipazione e l'implementazione di agenti conversazionali basati sull'IA. I team di prodotto e del supporto la utilizzano per creare chatbot e assistenti vocali senza un grande lavoro richiesto dall'ingegneria.

La tela visiva consente ai team di progettare flussi di conversazione, effettuare connessioni con API e gestire la logica senza scrivere codice complesso. È possibile creare strumenti di agenti IA per esperienze rivolte ai clienti, con supporto per basi di conoscenza, implementazione multicanale e accesso basato sui ruoli, in modo che i team possano creare e gestire agenti da un unico spazio di lavoro.

Le migliori funzionalità di Voiceflow

Crea agenti IA in modo visivo con un'interfaccia drag-and-drop low-code per una prototipazione e una collaborazione rapide.

Crea risposte contestualizzate utilizzando una base di conoscenze che acquisisce documenti e domande frequenti.

Passa da un provider LLM all'altro per ottimizzare prestazioni e costi

Testa e monitora le conversazioni con strumenti di prototipazione integrati e analisi per il controllo della qualità.

Limiti del flusso vocale

Lacune nella documentazione e assenza di strumenti di trascrizione vocale integrati

La configurazione dell'integrazione può sembrare complessa per i nuovi utenti.

Prezzi di Voiceflow

Free

Pro: 60 $ al mese

Aziendale: 150 $ al mese

Azienda: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Voiceflow

G2: 4,6/5 (oltre 100 recensioni)

Capterra: recensioni insufficienti

Cosa dicono gli utenti reali di Voiceflow?

Un utente ha scritto nella sua recensione:

Ciò che mi piace di più di Voiceflow è la sua incredibile intuitività e flessibilità! Il generatore di flussi visivi rende semplicissimo progettare esperienze conversazionali complesse senza sentirsi sopraffatti. Adoro la possibilità di prototipare, testare e implementare rapidamente assistenti vocali e chat in un unico posto.

Ciò che mi piace di più di Voiceflow è la sua incredibile intuitività e flessibilità! Il generatore di flussi visivi rende semplicissimo progettare esperienze di conversazione complesse senza sentirsi sopraffatti. Adoro la possibilità di prototipare, testare e implementare rapidamente assistenti vocali e chat in un unico posto.

17. Uizard (il migliore per la progettazione UI/UX basata sull'IA)

via Uizard

Uizard è uno strumento di prototipazione basato sul web e alimentato dall'IA che aiuta gli utenti a creare wireframe, mockup e prototipi per app e siti web senza esperienza formale di progettazione. L'idea di base è semplice: trasformare prompt di testo o schizzi disegnati a mano in progetti di interfaccia modificabili in modo che i team possano visualizzare le idee senza dover attendere un designer.

Autodesigner gestisce la generazione di testo-UI, mentre Wireframe Scanner converte gli schizzi disegnati a mano in layout digitali. Un editor drag-and-drop, componenti predefiniti e collaborazione in tempo reale consentono ai team di perfezionare e effettuare la condivisione di prototipi interattivi senza lasciare l'area di lavoro.

Le migliori funzionalità di Uizard

Genera prototipi di interfaccia utente modificabili e multischermo da semplici prompt di testo.

Converti screenshot o wireframe disegnati a mano in progetti digitali modificabili

Crea e applica temi con un assistente di progettazione IA che regola colori, font e stili.

Utilizza mappe di calore predittive per stimare l'attenzione degli utenti e ottimizzare i layout

Limiti di Uizard

I progetti generati dall'IA spesso necessitano di una rifinitura manuale prima di essere pronti per la produzione.

Alcuni utenti ritengono che manchi la profondità degli strumenti di progettazione più avanzati.

Prezzi di Uizard

Free

Pro: 19 $/utente/mese

Aziendale: 39 $/utente/mese (fatturato annualmente)

Enterprise: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Uizard

G2: 4,5/5 (oltre 40 recensioni)

Capterra: 4,6/5 (oltre 190 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Uizard?

Un utente ha scritto nella sua recensione:

Uizard è un'app straordinariamente intuitiva che consente agli utenti di creare progetti digitali in modo intuitivo. Le numerose funzionalità di Uizard coprono un'ampia gamma di esigenze di progettazione, offrendo al contempo un'esperienza utente senza soluzione di continuità. L'interfaccia utente intuitiva consente agli utenti di creare in modo rapido ed efficiente progetti di alta qualità senza richiedere conoscenze tecniche approfondite.

Uizard è un'app straordinariamente intuitiva che consente agli utenti di creare progetti digitali in modo intuitivo. Le numerose funzionalità/funzioni di Uizard coprono un'ampia gamma di esigenze di progettazione, offrendo al contempo un'esperienza utente senza soluzione di continuità. L'interfaccia utente intuitiva consente agli utenti di creare in modo rapido ed efficiente progetti di alta qualità senza richiedere conoscenze tecniche approfondite.

18. Paradox (Il migliore per l'automazione del reclutamento basata sull'IA)

via Paradox

Automatizza campagne di reclutamento ad alto volume come la selezione, la pianificazione e la comunicazione con i candidati grazie alla piattaforma di IA conversazionale di Paradox. Olivia, l'assistente IA della piattaforma, gestisce le comunicazioni relative alle assunzioni, consentendo ai reclutatori di concentrarsi sul lavoro che richiede il giudizio umano.

Le grandi aziende lo utilizzano sia per le assunzioni a ore che per quelle professionali. Si integra con i principali sistemi ATS, offre supporto per la comunicazione multilingue e mantiene attiva l'esperienza dei candidati senza richiedere loro di scaricare nulla o creare account.

I team che stanno cercando di capire come creare un agente IA per i flussi di lavoro di reclutamento troveranno in Olivia di Paradox un ottimo punto di riferimento per ciò che gli agenti conversazionali autonomi sono in grado di gestire su scala aziendale.

Le migliori funzionalità/funzioni di Paradox

Automatizza il reclutamento di grandi volumi con Olivia, un assistente IA conversazionale che seleziona i candidati e li spinge ad andare avanti 24 ore su 24.

Pianifica i colloqui all'istante consentendo ai candidati di scegliere gli slot disponibili, eliminando il continuo scambio di comunicazioni con il reclutatore.

Raccogli il feedback dei candidati attraverso sondaggi integrati per identificare i punti di abbandono e migliorare l'esperienza di assunzione.

Limiti del paradosso

Le complesse attività di assunzione possono richiedere più tempo del previsto per essere completate.

Le risposte dell'IA non sempre gestiscono accuratamente tutte le domande dei candidati.

Prezzi paradossali

Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Paradox

G2: 4,7/5 (oltre 30 recensioni)

Capterra: recensioni insufficienti

Cosa dicono gli utenti reali di Paradox?

Un utente recensisce:

Gestire i candidati attraverso il funnel di assunzione è facile e chiaro. Inoltre, è facile comunicare via testo con i candidati e tutte le interazioni vengono registrate per poterle rivedere in un secondo momento e perfezionare la conversazione. Anche la reportistica e le analisi sono eccellenti. Quando abbiamo iniziato, avevamo un bisogno urgente di rendere operativa la piattaforma. Il team di implementazione e del supporto di Paradox è stato eccezionale, molto reattivo e disponibile.

Gestire i candidati attraverso il funnel di assunzione è facile e chiaro. Inoltre, è facile comunicare via testo con i candidati e tutte le interazioni vengono registrate per poterle rivedere in un secondo momento e perfezionare la conversazione. Anche la reportistica e le analisi sono eccellenti. Quando abbiamo iniziato, avevamo un bisogno urgente di rendere operativa la piattaforma. Il team di implementazione e del supporto di Paradox è stato eccezionale, molto reattivo e disponibile.

📚 Leggi anche: Software di automazione del reclutamento per semplificare le assunzioni

19. Lindy (ideale per assistenti esecutivi e flussi di lavoro basati sull'IA)

via Lindy

Chi non vorrebbe un assistente di lavoro basato sull'IA in grado di gestire caselle di posta, riunioni, calendari e attività di routine? Lindy fa tutto questo e molto altro ancora attraverso agenti autonomi. L'attenzione è rivolta alle attività amministrative quotidiane, come la pianificazione, la redazione di email e la riepilogazione delle riunioni, in modo che i professionisti possano dedicare meno tempo al coordinamento.

Con istruzioni in linguaggio naturale, puoi collegare strumenti comuni sul posto di lavoro per automatizzare i flussi di lavoro. Gestisce in modo proattivo le comunicazioni, prepara note delle riunioni e dà seguito alle attività, imparando nel tempo le preferenze e lo stile di scrittura dell'utente. I team che valutano strumenti per flussi di lavoro agentici troveranno il modello agent swarm particolarmente adatto alle attività amministrative ad alto volume che coinvolgono più sistemi.

Per i team con requisiti rigorosi in materia di dati, Lindy è conforme agli standard SOC 2 Type II, HIPAA e GDPR, con crittografia AES-256 e un chiaro impegno a non vendere né utilizzare mai i tuoi dati per addestrare i modelli.

Le migliori funzionalità di Lindy

Automatizza attività complesse con agenti IA che comprendono il contesto e agiscono senza istruzioni dettagliate.

Esegui flussi di lavoro paralleli utilizzando sciami di agenti per gestire grandi volumi di attività contemporaneamente.

Crea automazioni con il linguaggio naturale e effettua connessioni con migliaia di integrazioni di app aziendali.

Gestisci email, riunioni e pianificazione con assistenti IA integrati

Crea flussi di lavoro in più passaggi utilizzando un editor visivo progettato per utenti non tecnici.

Limiti di Lindy

Creare una semplice automazione è veloce, ma quando si iniziano ad aggiungere più condizioni, rami e integrazioni con diverse API, occorre pianificare e procedere per tentativi per ottenere la logica giusta.

Prezzi Lindy

Pro: 49,99 $ al mese

Azienda: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Lindy

G2: 4,9/5 (oltre 150 recensioni)

Capterra: recensioni insufficienti

Cosa dicono gli utenti reali di Lindy?

Ecco una recensione di G2:

Utilizzo Lindy IA da un po' di tempo e ciò che mi piace di più è il tempo che mi fa risparmiare. Gestisce le attività ripetitive e la pianificazione con una precisione sorprendente, il che mi ha davvero aiutato a ridurre il mio carico mentale. Ciò che spicca è quanto sia naturale e facile interagire con esso: non sembra robotico o goffo. È come avere un assistente affidabile che svolge tranquillamente il proprio lavoro in background.

Utilizzo Lindy IA da un po' di tempo e ciò che mi piace di più è il tempo che mi fa risparmiare. Gestisce le attività ripetitive e la pianificazione con una precisione sorprendente, il che mi ha davvero aiutato a ridurre il mio carico mentale. Ciò che spicca è quanto sia naturale e facile interagire con esso: non sembra robotico o goffo. È come avere un assistente affidabile che svolge tranquillamente il proprio lavoro in background.

20. Gong (Ideale per l'analisi dei ricavi e delle informazioni commerciali)

via Gong

Gong è una piattaforma di revenue intelligence che cattura il modo in cui l'IA sul posto di lavoro può trasformare le conversazioni quotidiane con i clienti in informazioni strutturate sulla pipeline. I team commerciali la utilizzano per migliorare le prestazioni, effettuare il monitoraggio dello stato delle trattative e ottenere una visibilità più chiara sull'attività della pipeline.

Durante tutto il ciclo di vendita, la piattaforma acquisisce i dati delle interazioni e li elabora attraverso modelli di IA addestrati sui segnali di fatturato. Il risultato è un quadro più chiaro dello stato delle trattative, dei rischi che richiedono attenzione e dei contenuti di follow-up da generare. I team possono istruire i rappresentanti e effettuare la previsione del fatturato utilizzando dati di conversazione reali anziché stime.

Le migliori funzionalità/funzioni di Gong

Registra, trascrivi e analizza le chiamate e le riunioni con i clienti grazie alla conversazione intelligente.

Rileva segnali di acquisto, obiezioni e sentiment attraverso un'analisi semantica approfondita.

Monitora lo stato delle trattative e effettua la previsione dei ricavi utilizzando i dati provenienti da centinaia di segnali di interazione.

Forma i team di vendita con approfondimenti basati sull'IA, schede di valutazione automatizzate e librerie delle chiamate più efficaci.

Crea una connessione con i principali CRM e utilizza l'IA per rispondere alle domande relative alle trattative in tutte le conversazioni.

Limiti di Gong

Le funzionalità/funzioni di IA possono occasionalmente fornire informazioni inaccurate.

I suggerimenti e le traduzioni delle email di follow-up a volte mancano del contesto necessario per essere immediatamente utili.

Prezzi di Gong

Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Gong

G2: 4,7/5 (oltre 6.000 recensioni)

Capterra: 4,8/5 (oltre 500 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Gong?

Una recensione dell'utente riepiloga:

Trovo Gong estremamente intuitivo, il che è molto importante per me. Adoro il modo in cui si integra perfettamente con tutti i nostri sistemi grazie all'estensione Gong Everywhere. La registrazione delle chiamate con la presa di appunti tramite IA e l'automazione dei follow-up sono rese semplicissime. Queste funzionalità riducono il tempo dedicato alle attività amministrative nella mia routine quotidiana, consentendomi di concentrarmi maggiormente sulla vendita e sul dialogo con i clienti.

Trovo Gong estremamente intuitivo, il che è molto importante per me. Adoro il modo in cui si integra perfettamente con tutti i nostri sistemi grazie all'estensione Gong Everywhere. La registrazione delle chiamate con la presa di appunti tramite IA e l'automazione dei follow-up sono rese semplicissime. Queste funzionalità riducono il tempo dedicato alle attività amministrative nella mia routine quotidiana, consentendomi di concentrarmi maggiormente sulla vendita e sul dialogo con i clienti.

📚 Leggi anche: Le migliori alternative a Gong

Crea un team intelligente e scalabile supportato dall'IA con ClickUp

Sostituire un team non significa eliminare l'elemento umano, ma rimuovere i flussi ripetitivi che impediscono ai tuoi migliori collaboratori di dare il meglio del loro lavoro.

Unificando il tuo stack tecnologico all'interno di ClickUp, riduci l'AI Sprawl, uno dei maggiori fattori nascosti che riducono la produttività nelle aziende in crescita. Progetti, documenti, chat, automazioni e agenti AI sono consolidati in un unico spazio di lavoro per mantenere l'esecuzione allineata al contesto.

Sei pronto a potenziare il tuo team con l'IA? Iscriviti oggi stesso a ClickUp! ✅