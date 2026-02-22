Monday vs. Asana vs. ClickUp: quale soluzione fa risparmiare di più alle piccole imprese?

Apri la pagina di fatturazione e ti fermi un attimo. Il numero è più alto del previsto. Non è cambiato nulla di rilevante, ma in qualche modo il tuo strumento di project management costa più di qualche mese fa. Sono stati aggiunti alcuni nuovi utenti, una funzionalità/funzione di cui avevi bisogno era disponibile solo con un piano più costoso e un altro aggiornamento sembrava più semplice che rielaborare il tuo processo.

È così che la maggior parte delle piccole imprese finisce per pagare più del dovuto per gli strumenti. Quello che inizia come un semplice "organizzare le attività" si trasforma in sottoscrizioni multipli, restrizioni delle funzionalità/funzioni e pagamenti per cose di cui non sapevi di aver bisogno.

Questo post sul blog mette a confronto Monday, Asana e ClickUp per aiutarti a ottenere il massimo valore spendendo il minimo. 🤩

Prezzi di Monday, Asana e ClickUp a colpo d'occhio

Ogni piattaforma ha un prezzo diverso e un diverso set di funzionalità incluse. Una utilizza prezzi per postazione, un'altra ha un numero minimo di postazioni e una terza nasconde funzionalità fondamentali dietro livelli costosi.

Ecco una rapida panoramica del confronto tra i tre prodotti. 👇

Categoria ClickUp Monday.com Asana Livello gratis Piano Free Forever con attività e membri illimitati e 60 MB di spazio di archiviazione Gratis fino a 2 postazioni con funzionalità/funzioni limitate Il piano personale è gratis fino a 2 postazioni. Piano a pagamento base Piano Unlimited con spazio di archiviazione, integrazioni e messaggi di chat illimitati Piano Starter senza limiti di postazioni utente Piano Starter con visualizzazione della Sequenza e generatore di flussi di lavoro Prezzi dell'IA ClickUp Brain è disponibile come componente aggiuntivo in tutti i piani a pagamento. L'IA di Asana è inclusa nei livelli superiori. I crediti per le funzionalità IA sono inclusi nei piani a pagamento. Dimensione del team Scalabile da singoli utenti ad aziende senza requisiti minimi di postazioni. Scalabile da singoli utenti ad aziende Scalabile da singoli utenti ad aziende Modello di prezzo Mensile/annuale per utente; disponibile gratis per sempre Prezzi mensili/annuali Prezzi mensili/annuali per utente

Come valutiamo i software su ClickUp Il nostro team editoriale segue un processo trasparente, supportato da ricerche e indipendente dai fornitori, quindi puoi fidarti che i nostri consigli si basano sul valore reale dei prodotti. Ecco una panoramica dettagliata di come valutiamo i software su ClickUp.

Panoramica di ClickUp

Il lavoro del tuo team è sparso ovunque. I piani di progetto sono in uno strumento, i documenti in un altro e le conversazioni si perdono in una terza app. Si tratta di una dispersione del lavoro che uccide la produttività, costringendoti a cambiare continuamente contesto solo per trovare le informazioni.

Questa frammentazione ti costa denaro a causa delle molteplici sottoscrizioni per strumenti che non comunicano tra loro.

ClickUp, il primo spazio di lavoro AI convergente al mondo, è una piattaforma sicura in cui i tuoi progetti, documenti, conversazioni e analisi convivono, con un'intelligenza artificiale contestuale integrata come livello di intelligenza che comprende il tuo lavoro e ti aiuta a portarlo avanti.

Ecco alcuni dei suoi vantaggi:

Generosità del piano Free Forever: avrai a disposizione un numero illimitato di attività e potrai aggiungere un numero illimitato di membri nel piano gratuito.

Integrazione IA: ClickUp Brain , l'IA integrata nella piattaforma, funziona direttamente nel tuo spazio di lavoro per la creazione di attività, l'assistenza nella scrittura e il recupero delle conoscenze.

Piattaforma all-in-one: riduci la necessità di strumenti separati e abbassa il costo totale con ClickUp lavagne online, ClickUp chat e ClickUp dashboard integrati. riduci la necessità di strumenti separati e abbassa il costo totale con ClickUp documenti

Visualizzazioni flessibili senza aggiornamenti: avrai accesso a più di 15 avrai accesso a più di 15 visualizzazioni ClickUp , tra cui Elenco, Bacheca, Calendario, Gantt e Sequenza, in tutti i piani.

Nessun numero minimo di postazioni: paghi solo per gli utenti che hai, senza pacchetti obbligatori.

Sebbene ClickUp sia potente, la sua ampia gamma di funzionalità può rappresentare una curva di apprendimento per i team che cercano solo la gestione delle attività più basilare.

📮 Approfondimento ClickUp: i team con prestazioni scarse sono 4 volte più propensi a utilizzare più di 15 strumenti, mentre quelli con prestazioni elevate mantengono l'efficienza limitando il proprio kit di strumenti a 9 o meno piattaforme. Ma che ne dici di usare una sola piattaforma? ClickUp è l'app completa per il lavoro che riunisce attività, progetti, documenti, wiki, chat e chiamate in un'unica piattaforma, completa di flussi di lavoro basati sull'intelligenza artificiale. Sei pronto a lavorare in modo più intelligente? ClickUp funziona per ogni team, garantisce visibilità sul lavoro e ti consente di concentrarti su ciò che conta, mentre l'intelligenza artificiale si occupa del resto.

Cosa ottieni in cambio del tuo investimento con ClickUp?

Ecco una rapida analisi dei valori:

Free Forever: inizia con attività illimitate, membri illimitati, 60 MB di spazio di archiviazione e accesso a tutte le app necessarie. Piano Unlimited: usufruisci di spazio di archiviazione illimitato, integrazioni e dashboard illimitati, oltre alla possibilità di aggiungere ospiti con autorizzazioni e creare usufruisci di spazio di archiviazione illimitato, integrazioni e dashboard illimitati, oltre alla possibilità di aggiungere ospiti con autorizzazioni e creare moduli ClickUp. Piano Business: accedi ad automazioni avanzate, gestione del carico di lavoro e funzionalità di esportazione personalizzate. Azienda: ottieni autorizzazioni avanzate, white label, un Success Manager dedicato e SSO/SAML per sicurezza e supporto su larga scala.

🚀 Vantaggio di ClickUp: a differenza di alcuni strumenti che riservano l'IA ai livelli più alti o la trattano come un prodotto completamente separato, ClickUp Brain può essere aggiunto a qualsiasi piano a pagamento. Ciò significa che le piccole imprese non devono passare a prezzi aziendali solo per utilizzare l'IA dove è più utile.

Comprendi immediatamente il contesto dell'area di lavoro con ClickUp Brain

Ad esempio, un'agenzia di marketing boutique con un team di cinque persone può utilizzare lo strumento IA per ridurre il lavoro di routine chiedendo a Brain di:

Converti note, chat o idee in attività, liste di controllo, scadenze e riepiloghi/riassunti.

Scrivi e aggiorna la documentazione di lavoro come brief di progetto, procedura operativa standard e aggiornamenti per i clienti.

Trova le risposte nella tua area di lavoro e negli strumenti collegati

Gestisci la scrittura e la riassunzione ripetitive

Panoramica di Monday

Quando uno strumento è difficile da usare, i team spesso rinunciano e tornano ai fogli di calcolo. Monday.com risolve questo problema con il suo "Work OS" visivo che enfatizza la facilità d'uso con bacheche intuitive e drag-and-drop.

La sua interfaccia colorata, simile a un foglio di calcolo, è progettata per aiutare i team non tecnici a creare e adattare visivamente i flussi di lavoro. Ecco alcuni dei suoi vantaggi:

Interfaccia visiva intuitiva: offre bacheche drag-and-drop con stati contrassegnati da colori, che consentono di vedere facilmente lo stato di avanzamento del progetto a colpo d'occhio.

Ecosistema multiprodotto: offre prodotti separati per diverse funzioni aziendali, come CRM, sviluppo e assistenza, consentendo flussi di lavoro specializzati.

Ricca libreria di modelli: consente di utilizzare un'ampia gamma di modelli predefiniti per velocizzare il processo di configurazione di progetti e casi d'uso comuni.

Semplice generatore di automazioni: include un generatore di automazioni intuitivo "if this, then that" per gestire le attività ripetitive.

❗Nota: il modello di prezzo di Monday.com richiede un minimo di tre postazioni su tutti i piani a pagamento e utilizza un sistema di prezzi a fasce, costringendoti ad acquistare postazioni in pacchetti da cinque, dieci o 15. Ciò significa che un team di sei persone deve pagare per dieci postazioni. Anche le funzionalità chiave come la visualizzazione della Sequenza e le automazioni avanzate sono disponibili solo nei livelli più costosi.

Cosa ottieni in cambio del tuo investimento con Monday.com

Ecco una panoramica dei prezzi di Monday.com.

Gratis: con un limite di due postazioni e tre bacheche con funzionalità di base. Basic: ottieni bacheche e funzionalità IA illimitate, ma non avrai accesso alla visualizzazione Sequenza né alle automazioni. Standard: usufruisci delle visualizzazioni Sequenza e Calendario, dell'accesso ospite e di un limite di 250 azioni di automazione al mese. Pro: accedi a bacheche private, monitoraggio del tempo nativo, colonna delle formule e fino a 25.000 azioni di automazione al mese. Enterprise: include funzionalità di sicurezza avanzate, un registro di controllo e integrazioni premium.

🧠 Curiosità: il sistema autostradale interstatale degli Stati Uniti è stato uno dei primi megaprogetti gestiti su larga scala. Guidato da Dwight D. Eisenhower, ha richiesto tempistiche standardizzate, monitoraggio dei costi e coordinamento tra gli stati.

Panoramica di Asana

tramite Asana

Asana si posiziona come una piattaforma di gestione del lavoro di livello aziendale, offrendo un modello di dati proprietario denominato "Work Graph" che mappa le relazioni tra attività, progetti e persone per fornire informazioni più approfondite.

Ecco cosa offre la piattaforma:

Modello di dati Work Graph: questa tecnologia proprietaria ti aiuta a comprendere come il lavoro si connette all'interno della tua organizzazione per ottenere migliori intuizioni strategiche.

AI inclusa nei piani a pagamento: Asana AI, che include campi intelligenti e aggiornamenti di stato generati dall'IA, è inclusa nei piani a pagamento senza costi aggiuntivi.

Funzionalità di pianificazione avanzate: avrai accesso alle funzionalità di gestione del portfolio e del carico di lavoro sui livelli superiori per avrai accesso alle funzionalità di gestione del portfolio e del carico di lavoro sui livelli superiori per una pianificazione avanzata delle risorse.

Forte riconoscimento da parte delle aziende: il suo stato di leader tra le principali società di analisi è sinonimo di affidabilità per le grandi organizzazioni e semplifica gli acquisti.

❗Nota: il lato negativo è che Asana richiede un minimo di due postazioni nei suoi piani a pagamento, il che può essere costoso per gli utenti singoli. Funzionalità fondamentali come il monitoraggio nativo del tempo e i portfolio sono disponibili solo nei piani più costosi (Advanced ed Enterprise).

📘 Leggi anche: Perché scegliere ClickUp invece di Asana

Cosa ottieni in cambio del tuo investimento con Asana?

Esplora le opzioni di prezzo:

Personale (gratis): per un massimo di due colleghi con gestione delle attività di base in vista Elenco e vista Bacheca.

Starter: aggiunge la visualizzazione Sequenza, un generatore di flussi di lavoro, moduli e automazioni illimitate.

Avanzato: usufruisci dei portafogli, della gestione del carico di lavoro e della reportistica avanzata.

Enterprise/Enterprise+: offre controlli per amministratori avanzati, opzioni di esportazione dei dati, SAML e personalizzazione del marchio.

🔍 Lo sapevi? Dopo l'incendio dell'Apollo 1 nel 1967, che causò la morte degli astronauti, la NASA si rese conto che i suoi processi di gestione e sicurezza erano inadeguati. L'indagine della commissione di revisione dell'Apollo 204 rivelò gravi problemi legati alla "febbre da partenza" (che privilegiava il rispetto dei tempi rispetto alla sicurezza), alla scarsa documentazione e alla mancanza di controllo sui subappaltatori. Come risultato, furono formalizzati i registri dei rischi, il monitoraggio delle dipendenze e i flussi di lavoro documentati.

Confronto tra i prezzi di ClickUp, Monday e Asana

I limiti dei piani Free, il numero minimo di postazioni e l'accesso all'IA determinano quanto spenderai effettivamente nel tempo.

Per rendere utile questo confronto, questa sezione suddivide i prezzi in tre aree concrete che hanno un impatto diretto sui budget delle piccole imprese. 📊

Livello n. 1: piano Free

Limiti di utenti, funzionalità/funzioni mancanti o improvvisi paywall possono costringerti a un upgrade anticipato o a un cambio completo una volta che inizi a utilizzare uno strumento con il piano Free. Facciamo un confronto:

ClickUp

Con il piano Free Forever, avrai a disposizione un numero illimitato di attività e potrai aggiungere un numero illimitato di membri, quindi non dovrai preoccuparti di alcun limite di posti. Include 60 MB di spazio di archiviazione totale, tutte le visualizzazioni principali come Elenco, Bacheca e Gantt, registrazione video in-app e accesso a ClickUp Docs per la collaborazione di base.

Il piano Free di Monday.com ha un limite massimo di due postazioni, tre bacheche e oltre 200 modelli, il che lo rende difficile da utilizzare per i team. Offre visualizzazioni di base, senza Sequenza o Calendario, e non include automazioni o integrazioni di automazione.

Asana

Il piano Personal di Asana è gratuito per un massimo di due membri del team e include attività e progetti illimitati. Tuttavia, offre solo le visualizzazioni Elenco e Bacheca, senza accesso alla Sequenza, ai campi personalizzati o ai portfolio.

🏆 Vincitore: È ClickUp! Il suo piano Free offre funzionalità complete che supportano i team in crescita senza limitazioni artificiali.

🚀 Vantaggio di ClickUp: senza costi aggiuntivi, accedi a ClickUp Super Agents, i tuoi colleghi di squadra basati sull'IA. Puoi assegnare loro responsabilità all'interno del tuo spazio di lavoro, tra attività, documenti, chat e flussi di lavoro.

Crea il tuo Super Agent ClickUp personalizzato per automatizzare le attività ripetitive

Mentre Asana e Monday offrono solo automazioni basate su regole, ClickUp offre agenti IA che agiscono, seguono le regole e operano continuamente in background. Un Super Agente può:

Monitora le scadenze delle attività in tutti gli spazi dei clienti

Segnala i lavori in ritardo prima che diventino un problema per il client.

Genera automaticamente aggiornamenti settimanali sullo stato dalle attività reali

Fai domande di approfondimento quando le attività sono bloccate.

Individua i rischi e prepara i riassunti di consegna quando il lavoro cambia titolare.

Livello 2: struttura dei livelli a pagamento per la scalabilità

Una volta abbandonato il piano Free, le decisioni relative ai prezzi iniziano ad avere molta più importanza. Il numero minimo di postazioni, i prezzi dei pacchetti e le funzionalità disponibili possono rapidamente far lievitare i costi oltre le aspettative. Ecco come questi tre strumenti si confrontano tra loro una volta che inizi a pagarli:

ClickUp

I piani di ClickUp sono scalabili per utente, quindi paghi esattamente per le postazioni di cui hai bisogno. Inoltre, il piano Business offre funzionalità avanzate per i team in crescita.

Tutti i piani a pagamento richiedono un minimo di tre postazioni. Dopodiché, sei costretto a scegliere tra prezzi a scaglioni con incrementi di cinque, dieci e 15 postazioni. Questo spesso significa che paghi per più postazioni di quelle che effettivamente utilizzi.

Asana

Asana richiede un minimo di due postazioni nei suoi piani a pagamento. Successivamente, il prezzo è per utente, ma le funzionalità avanzate come i portafogli e la gestione del carico di lavoro sono disponibili solo nel piano Advanced.

🏆 Vincitore: ClickUp si aggiudica la vittoria! Il suo prezzo lineare senza numero minimo di postazioni consente ai team di crescere in modo prevedibile man mano che si espandono.

🧠 Curiosità: Frederick Winslow Taylor introdusse gli studi sui tempi e sui movimenti alla fine del 1800, suddividendo il lavoro in componenti misurabili, ottimizzati e cronometrati.

📘 Leggi anche: Come migrare da Monday a ClickUp

Livello n. 3: componenti aggiuntivi IA

Ogni strumento dichiara di avere l'IA, ma ti chiedi quanto costerà effettivamente. Con questa incertezza, potresti ritrovarti con uno strumento che non ha l'IA di cui hai bisogno o che ti presenta una fattura a sorpresa, contribuendo alla diffusione incontrollata dell'IA. Ecco una rapida panoramica:

ClickUp

Con ClickUp Brain, le funzionalità AI sono disponibili come componente aggiuntivo ai piani a pagamento. Questo ti dà accesso all'assistenza alla scrittura basata sull'intelligenza artificiale, alla creazione di attività dal linguaggio naturale e al recupero delle conoscenze in tutto il tuo spazio di lavoro. Per esigenze più avanzate, ClickUp Brain MAX offre funzionalità come l'accesso multi-LLM e la conversione da voce a testo.

L'assistente IA di Monday è incluso solo nei livelli Pro ed Enterprise, non nei piani Basic o Standard. Può aiutare a generare descrizioni delle attività e a riassumere i contenuti.

Asana

L'IA di Asana è inclusa in tutti i suoi piani a pagamento, da Starter a Enterprise. Ciò significa che funzionalità/funzioni come i campi intelligenti e gli aggiornamenti di stato generati dall'IA sono disponibili senza componenti aggiuntivi.

🏆 Vincitore: Pareggio tra Asana e ClickUp! Asana include le funzionalità/funzioni di IA direttamente nei piani a pagamento, mentre ClickUp offre una profonda integrazione dell'IA nel tuo flusso di lavoro come componente aggiuntivo.

🚀 Vantaggio di ClickUp: se sei una piccola impresa che fa ampio ricorso all'IA, ClickUp Brain MAX è la soluzione che fa per te. È pensato per i team che desiderano maggiore potenza, flessibilità e controllo su come l'IA si integra nel proprio spazio di lavoro.

Evita di spendere soldi per diversi strumenti di IA utilizzando ClickUp Brain MAX

Ottieni:

Accesso multi-LLM in un unico posto: passa da un modello di IA all'altro, come GPT, Claude e Gemini, a seconda dell'attività

Ragionamento avanzato: comprendi meglio i tuoi dati per attività di pianificazione, analisi e decisionali

Voce in testo: trasforma le note vocali in script, note e attività all'istante con ClickUp Talk-to-Text

Costi nascosti e considerazioni sui prezzi

Hai calcolato il costo per utente, ma che dire delle spese che non sono indicate nella pagina dei prezzi? Elementi come l'accesso per gli ospiti, i limiti di spazio di archiviazione e la formazione possono aumentare rapidamente il costo totale di titolarità.

Fai attenzione a questi costi nascosti:

Costi per ospiti e collaboratori esterni: le modalità di addebito per i collaboratori esterni variano. Con ClickUp, gli ospiti con autorizzazioni specifiche sono disponibili nei piani a pagamento. le modalità di addebito per i collaboratori esterni variano. Con ClickUp, gli ospiti con autorizzazioni specifiche sono disponibili nei piani a pagamento. Monday.com , invece, conta quattro ospiti come una postazione fatturabile e ti aggiornerà automaticamente quando superi tale limite.

Limiti di spazio di archiviazione e allegati: i piani gratuiti spesso prevedono limiti di spazio di archiviazione molto rigidi. ClickUp offre 60 MB nel suo piano Free e spazio di archiviazione illimitato in tutti i piani a pagamento.

Formazione e adozione: tutte e tre le piattaforme hanno una curva di apprendimento, che si traduce in tempo dedicato all'onboarding. Per ridurre questo costo nascosto, puoi utilizzare risorse gratis come ClickUp University e la pagina di supporto di Asana e Monday, che offre corsi e certificazioni per aiutare il tuo team a mettersi al passo.

🧠 Curiosità: Nel 1971, mentre lavorava alla BBN, Ray Tomlinson modificò due programmi esistenti: SNDMSG (per la messaggistica locale) e CPYNET (per il trasferimento di file) per consentire lo scambio di messaggi tra computer tramite ARPANET. Scelse il simbolo "@" per separare il nome utente dal computer host, creando il formato standard "utente@host" ancora oggi utilizzato a livello globale. Il primo messaggio di prova, inviato tra due macchine affiancate, segnò la nascita dell'email in rete.

Miglior rapporto qualità-prezzo in base alla dimensione del team

Lo strumento migliore per un'azienda di 500 persone non è adatto a una startup di cinque persone. Scegliere lo strumento sbagliato per la dimensione del tuo team significa acquistare un sistema complesso o scegliere uno strumento semplice che diventerà obsoleto in pochi mesi.

Per evitare questo, ecco i nostri consigli su misura per le dimensioni e le esigenze specifiche del tuo team. ⚓

Utenti singoli e liberi professionisti (una persona): utilizza il piano Free Forever di ClickUp per ottenere tutte le funzionalità per gli utenti individuali.

Piccoli team (da due a dieci persone): scegli il piano Unlimited di ClickUp per funzionalità avanzate per team in crescita o il piano Starter di Asana per funzionalità di base e un facile onboarding.

Team di medie dimensioni (11-50 persone): accedi al piano Business di ClickUp per scalare in modo efficiente e accedere a funzionalità avanzate. Puoi anche utilizzare il piano Pro di Monday e i piani Advanced di Asana qui.

Enterprise (50+ persone): tutte e tre le piattaforme offrono livelli enterprise con prezzi personalizzati. ClickUp Enterprise include autorizzazioni avanzate e SSO, il piano Enterprise di tutte e tre le piattaforme offrono livelli enterprise con prezzi personalizzati. ClickUp Enterprise include autorizzazioni avanzate e SSO, il piano Enterprise di Monday.com aggiunge funzionalità di sicurezza e Asana Enterprise+ fornisce controlli amministrativi premium.

Ecco cosa ha detto Brian McGary, direttore IT di 3A Composites, su ClickUp:

Sebbene Asana funzionasse bene per chi sapeva come usarlo, l'implementazione originale mancava di formazione e alla fine ha portato a una scarsa adozione da parte degli utenti... ClickUp ha prezzi molto competitivi ed è generalmente più conveniente rispetto ai suoi concorrenti per ogni livello di funzionalità/funzione.

Sebbene Asana funzionasse bene per chi sapeva come usarlo, l'implementazione originale mancava di formazione e alla fine ha portato a una scarsa adozione da parte degli utenti... ClickUp ha prezzi molto competitivi ed è generalmente più conveniente rispetto ai suoi concorrenti per ogni livello di funzionalità/funzione.

Qual è lo strumento di project management con il prezzo migliore per il tuo team?

Hai visto tutti i dettagli, ma sei ancora bloccato nell'indecisione. Hai bisogno di un quadro di riferimento semplice che ti aiuti a scegliere uno strumento di project management in base a ciò che il tuo team apprezza come valore.

Questo schema ti aiuterà ad abbinare le tue priorità principali allo strumento giusto.

Scegli ClickUp se:

Desideri funzionalità complete in tutti i livelli di piano

Le dimensioni del team non rientrano in pacchetti di licenze ben definiti

Devi eliminare la proliferazione di strumenti diversi riunendo documenti, chat e project management in un'unica piattaforma.

L'IA che si collega direttamente al tuo lavoro è una priorità

Scegli Monday.com se:

La semplicità visiva e la facilità di adozione sono le tue priorità principali.

Sono necessari prodotti separati per CRM, sviluppo o assistenza.

La dimensione del tuo team è in linea con i pacchetti di licenze disponibili per le postazioni.

Scegli Asana se:

Il riconoscimento da parte delle aziende e la convalida da parte degli analisti sono importanti per il tuo processo di approvvigionamento.

Le funzionalità IA devono essere incluse direttamente nel tuo piano.

I tuoi flussi di lavoro possono trarre vantaggio dal modello di dati Work Graph.

Confronta tutti e tre gli strumenti per trovare quello più adatto alle tue esigenze:

Qual è il miglior strumento di project management?

Se si escludono le pagine dei prezzi, gli elenchi delle funzionalità/funzioni e i nomi dei piani, la vera differenza tra questi strumenti si riduce alla prevedibilità.

Monday e Asana funzionano bene per casi d'uso specifici, ma i loro modelli di prezzo possono costringerti ad aggiornamenti prima del previsto. Ciò può avvenire sotto forma di pacchetti di postazioni, blocchi delle funzionalità/funzioni o requisiti di livelli superiori.

ClickUp si distingue perché ti offre più spazio di manovra prima che il denaro diventi un problema. Puoi iniziare gratis senza preoccuparti dei limiti di utenti, scalare senza pagare per postazioni inutilizzate e accedere alle funzionalità principali senza passare a livelli superiori.

Iscriviti gratis a ClickUp oggi stesso! ✅

Domande frequenti

Come si colloca il piano Free Forever di ClickUp rispetto ai livelli gratuiti di Monday e Asana?

Il piano Free Forever di ClickUp include attività illimitate e membri illimitati con 60 MB di spazio di archiviazione. Supera il piano gratuito di Monday, che include due posti e tre bacheche, e il piano gratuito Personal di Asana, che supporta fino a due colleghi con visualizzazioni elenco e vista Bacheca.

Come si confrontano ClickUp e Asana per team con più di 10 utenti?

ClickUp funziona bene per team di dieci o più persone perché non ha un numero minimo di postazioni e include funzionalità avanzate in tutti i livelli, consentendo ai team di accedere a ciò di cui hanno bisogno senza aggiornamenti forzati.

Qual è lo strumento più adatto alle startup che passano da piani gratis a piani a pagamento?

ClickUp offre un percorso di scalabilità fluido per le startup. Il suo piano Free Forever non ha limiti di posti e il piano Unlimited offre funzionalità complete, consentendo ai team di crescere senza incontrare limitazioni impreviste.

Come si confronta ClickUp Brain con le funzionalità AI di Asana?

ClickUp Brain offre una profonda integrazione dell'area di lavoro, collegando l'IA alle tue attività, ai tuoi documenti e alla ricerca di conoscenze su tutta la piattaforma. L'IA di Asana, invece, si concentra maggiormente sui campi intelligenti e sugli aggiornamenti di stato.