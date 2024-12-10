Asana vs. ClickUp: Quale strumento di gestione del team sarà migliore nel 2025?

Quando si tratta di far crescere la vostra azienda, il software di project management svolge un ruolo cruciale. È come trovare il pezzo mancante del puzzle che unisce tutto. 🧩

Ma ammettiamolo: la selezione dello strumento giusto per il vostro team e la vostra azienda non è un'attività semplice. Ci sono così tanti fattori da considerare e una vasta gamma di opzioni tra cui scegliere. È probabile che abbiate un lungo elenco di requisiti e funzionalità desiderate da diversi team e leader.

Ora, come potete scegliere con sicurezza lo strumento perfetto che non solo soddisfi le esigenze della vostra organizzazione e del vostro team, ma che sia anche in linea con l'intera azienda? È qui che entriamo in gioco noi!

In questo blog esploreremo due dei più popolari sistemi di project management che hanno guadagnato una posizione significativa negli ultimi anni: ClickUp e Asana.

Evidenzieremo le loro differenze chiave e forniremo informazioni preziose per aiutarvi a prendere una decisione informata. Comprendendo le sfumature di questi strumenti, sarete in grado di selezionare con sicurezza quello che meglio si allinea con le esigenze e gli obiettivi dei vostri team e della vostra azienda in crescita.

Facciamo un tuffo nel passato, d'accordo? 🤿

Che cos'è ClickUp?

Organizzate le vostre attività in una Bacheca Kanban in ClickUp e visualizzate le vostre attività a volo d'uccello

Iniziamo con ClickUp, un sistema di project management all-in-one e lo strumento di collaborazione con il team per eccellenza team di software e aziende di qualsiasi dimensione per gestire attività illimitate.

Fondata nel 2017, ClickUp ha aiutato migliaia di team (e non solo) a trasformare il loro modo di lavorare e collaborare.

Come una delle più potenti piattaforme di produttività, ClickUp snellisce e semplifica il flusso di lavoro fornendo un unico strumento di project management che sostituisce tutte le altre app scollegate e creando visibilità sui progetti per mantenere tutti allineati sullo stato e sugli obiettivi in ogni momento.

Nel 2023, ClickUp è oggi uno degli strumenti di gestione del lavoro con le valutazioni più alte, utilizzato da solisti, piccole imprese e grandi aziende in tutto il mondo. Ha vinto diversi premi importanti, tra cui quello di essere riconosciuto come uno dei più importanti strumenti di gestione del lavoro Aziende più innovative del 2023 nella categoria luoghi di lavoro di Fast Company.

Nello stesso anno, ClickUp si è guadagnata il primo posto sia per la categoria "posto di lavoro" che per quella "posto di lavoro" Migliori prodotti software per il project management e I migliori prodotti software per la collaborazione e la produttività di G2, oltre a molti altri riconoscimenti quali Prodotti più soddisfacenti 2023 .

Impressionante, vero?

Cosa rende ClickUp uno dei migliori strumenti di project management oggi?

In poche parole, ClickUp va oltre le basi del software di project management: è una soluzione completa per la gestione del lavoro, con funzionalità di project management, monitoraggio del tempo, collaborazione con il team, monitoraggio degli obiettivi e dello stato di avanzamento e molto altro ancora in un unico, potente pacchetto. 🎁

Utilizzate la funzionalità di monitoraggio degli obiettivi di ClickUp per rimanere in carreggiata e raggiungere i vostri obiettivi con sequenze chiare, traguardi misurabili e monitoraggio automatico dello stato

ClickUp offre centinaia di funzionalità/funzioni avanzate che consentono ai team di operare con efficienza e di collaborare senza problemi in un'unica posizione, invece di attivare/disattivare più app. Dalla pianificazione della strategia alla gestione degli sprint, al monitoraggio degli stati e degli obiettivi, e tutto ciò che sta in mezzo e oltre, ClickUp è in grado di supportare qualsiasi tipo di progetto e aspetto del vostro lavoro.

Inoltre, la sua piattaforma è completamene personalizzabile e si adatta alle esigenze specifiche di ogni team, ai flussi di lavoro intricati e alle preferenze distinte: questo livello di flessibilità rende ClickUp la scelta più adatta per qualsiasi team e per le aziende in crescita di diversi settori.

Sono molte le ragioni per cui ClickUp continua a conquistare i cuori di team e aziende di tutto il mondo. Ne parleremo tra poco, ma prima vi faremo conoscere Asana.

Che cos'è Asana?

Gestione dei progetti in Asana Simile a ClickUp, Asana è una piattaforma collaborativa di gestione del lavoro progettata per aiutare i team a gestire il proprio lavoro e a collaborare in modo efficace.

Fondata nel 2008, Asana è stata costruita per risolvere il problema dell'inefficienza della gestione e della comunicazione del lavoro. Questo strumento di project management fornisce anche una piattaforma centralizzata per pianificare progetti, assegnare attività, impostare scadenze e comunicare in modo efficace.

Asana consente agli utenti di suddividere progetti complessi in attività più piccole, assegnare responsabilità, monitorare lo stato di avanzamento e garantire trasparenza e responsabilità tra i membri del team.

Per quanto riguarda le funzionalità/funzione, Asana offre strumenti per le attività e la collaborazione, la pianificazione dei progetti, la visualizzazione della Sequenza, la condivisione dei file e l'integrazione con altri strumenti popolari. Nel complesso, Asana offre una piattaforma completa e facile da usare per gestire il lavoro, assegnare attività, promuovere il lavoro di squadra e aiutare le organizzazioni a raggiungere i loro obiettivi in modo efficiente.

Cosa rende Asana uno dei migliori strumenti di project management oggi?

via Asana

La voce precoce di Asana nello spazio del project management e il suo fattore di familiarità hanno giocato un ruolo importante nella sua popolarità duratura.

Il suo design intuitivo, le capacità di collaborazione, le opzioni personalizzate, gli aggiornamenti in tempo reale e le integrazioni ne fanno una scelta obbligata per individui e team che cercano un approccio tradizionale al project management. Questo fattore di familiarità ha indubbiamente contribuito alla sua estesa base di utenti, in quanto ha fornito a team e organizzazioni una piattaforma comoda e facile da navigare.

Ok, sia ClickUp che Asana offrono una soluzione per il project management e la collaborazione tra team; ora la domanda da un milione di dollari è: chi lo fa meglio? 👀

ClickUp e Asana a confronto per funzionalità/funzione

Prima di immergerci in profondità, ecco una rapida panoramica delle caratteristiche di ClickUp e Asana ClickUp vs Asana per aiutarvi ad andare al passo con i tempi! 👀

ClickUp è conosciuto soprattutto per:

Personalizzazione : Piattaforma di project management e flussi di lavoro completamente personalizzabili che si adattano a qualsiasi azienda e team

: Piattaforma di project management e flussi di lavoro completamente personalizzabili che si adattano a qualsiasi azienda e team Lavoro e project management : Funzionalità avanzate ma flessibili per supportare qualsiasi metodologia di progetto, Automazioni personalizzate per velocizzare i processi e viste lavoro scalabili per soddisfare team e aziende in crescita

: Funzionalità avanzate ma flessibili per supportare qualsiasi metodologia di progetto, Automazioni personalizzate per velocizzare i processi e viste lavoro scalabili per soddisfare team e aziende in crescita Visibilità e monitoraggio dei progetti : Visualizzazioni personalizzate e gerarchia per migliorare la visibilità e il monitoraggio dei progetti a livello aziendale

: Visualizzazioni personalizzate e gerarchia per migliorare la visibilità e il monitoraggio dei progetti a livello aziendale Gestione del team e collaborazione : Strumenti di collaborazione integrati per supportare il lavoro da remoto e asincrono. Aggiunta di assegnatari multipli all'interno delle attività e vista Carico di lavoro per un'efficace allocazione delle risorse. È disponibile anche la possibilità di aggiungere ospiti e di concedere o limitare le autorizzazioni

: Strumenti di collaborazione integrati per supportare il lavoro da remoto e asincrono. Aggiunta di assegnatari multipli all'interno delle attività e vista Carico di lavoro per un'efficace allocazione delle risorse. È disponibile anche la possibilità di aggiungere ospiti e di concedere o limitare le autorizzazioni Reportistica e analisi in tempo reale: dashboard personalizzati, notifiche e altro ancora per facilitare il monitoraggio dello stato

dashboard personalizzati, notifiche e altro ancora per facilitare il monitoraggio dello stato Interfaccia user-friendly: Design intuitivo con funzione drag-and-drop che consente anche integrazioni con app di terze parti

Design intuitivo con funzione drag-and-drop che consente anche integrazioni con app di terze parti Consolidamento dello stack tecnologico : Accesso a centinaia di funzionalità/funzione per ridurre la necessità di più app e semplificare i flussi di lavoro

: Accesso a centinaia di funzionalità/funzione per ridurre la necessità di più app e semplificare i flussi di lavoro Prezzi accessibili : Offre un piano gratuito ricco di funzionalità e piani a pagamento a basso costo

: Offre un piano gratuito ricco di funzionalità e piani a pagamento a basso costo App mobile: Disponibile su tutti i dispositivi per consentire l'accesso al lavoro da qualsiasi luogo e in qualsiasi momento

Valutazioni e recensioni dei clienti:

G2 : 4.7 su 5 (oltre 8.200 recensioni)

: 4.7 su 5 (oltre 8.200 recensioni) Capterra: 4.7 su 5 (oltre 3.700 recensioni)

Asana è conosciuta soprattutto per:

Gestione del lavoro e delle attività: Utilizza funzionalità/funzione come attività, date di scadenza, assegnatari e molto altro

Utilizza funzionalità/funzione come attività, date di scadenza, assegnatari e molto altro Comunicazione : Funzionalità/funzione di commento per facilitare la collaborazione del team

: Funzionalità/funzione di commento per facilitare la collaborazione del team Visualizzazioni : Scegliere tra un elenco di viste di lavoro, tra cui Elenco, Calendario, Carico di lavoro e altro ancora

: Scegliere tra un elenco di viste di lavoro, tra cui Elenco, Calendario, Carico di lavoro e altro ancora Monitoraggio dei progetti : Visualizzazione delle scadenze dei progetti e delle attività con una vista Gantt, elenco o Kanban

: Visualizzazione delle scadenze dei progetti e delle attività con una vista Gantt, elenco o Kanban Reportistica : Rimanere aggiornati con dashboard con chattare in tempo reale, aggiornamenti di stato, obiettivi, portfolio

: Rimanere aggiornati con dashboard con chattare in tempo reale, aggiornamenti di stato, obiettivi, portfolio Gestione del team : Creazione di team, aggiunta di collaboratori alle attività, collaborazione con team esterni, controllo delle autorizzazioni e altro ancora

: Creazione di team, aggiunta di collaboratori alle attività, collaborazione con team esterni, controllo delle autorizzazioni e altro ancora Integrazioni : Connessione con gli strumenti che il team utilizza quotidianamente

: Connessione con gli strumenti che il team utilizza quotidianamente App mobile : Offre app mobili per iOS e Android. La maggior parte delle funzionalità/funzione sono disponibili su mobile, ma possono differire tra i vari tipi di dispositivi e con l'app web completa

: Offre app mobili per iOS e Android. La maggior parte delle funzionalità/funzione sono disponibili su mobile, ma possono differire tra i vari tipi di dispositivi e con l'app web completa Prezzi: Da fare: Asana offre una versione gratuita dei suoi strumenti in cui è possibile gestire attività illimitate, compreso uno spazio di archiviazione illimitato con limiti fino a 100 MB per file

Valutazioni e recensioni dei clienti

G2 : 4.3 su 5 (9.400+ recensioni)

: 4.3 su 5 (9.400+ recensioni) Capterra: 4.5 su 5 (12.000+ recensioni)

A prima vista, è chiaro che nella battaglia tra ClickUp e Asana, ogni piattaforma di project management ha funzionalità simili per la gestione delle attività e la collaborazione del team, il che è ottimo. Gli strumenti moderni dovrebbero offrire soluzioni moderne e questi elenchi di funzionalità/funzione sono una solida base per entrambi gli strumenti.

Ma ora passiamo al sodo e analizziamo in modo più dettagliato ciò che ciascuno strumento offre e ciò che li distingue veramente l'uno dall'altro.

1. Project management e gestione delle attività

Asana vs ClickUp primo round: Esaminiamo le principali funzionalità di project management e task management di ClickUp e Asana (suono di campana da boxe). 🥊🔔

Funzionalità/funzione chiave di ClickUp per la gestione di progetti e attività

Oltre 15 visualizzazioni personalizzate dei progetti, compresa una funzione completa di foglio di calcolo

Vista Carico di lavoro e Box per la gestione delle risorse

La vista Tutto fornisce una visione d'insieme di tutti i progetti

Centinaia di funzionalità personalizzate, come i campi personalizzati, per rispondere alle vostre esigenze

Robusta gerarchia dei progetti per visibilità e organizzazione

Monitoraggio del tempo del progetto, monitoraggio dello stato di avanzamento, dipendenze e relazioni tra le attività

Automazione della logica condizionale e costruttori di moduli

Visibilità del progetto in ClickUp

Visualizzate le oltre 15 visualizzazioni di ClickUp per personalizzare il flusso di lavoro in base alle vostre esigenze

ClickUp vi dà la possibilità di visualizzare il vostro lavoro a modo vostro.

Con oltre 15 visualizzazioni personalizzate visualizzazioni di progetti personalizzati in ClickUp le 95 viste di progetto di ClickUp, tra cui Elenco, Bacheca, Sequenza, Calendario, Carico di lavoro e Modulo, consentono a voi e al vostro team di impostare il lavoro nel modo migliore per supportare il flusso di lavoro, le preferenze personali e le esigenze del progetto.

Inoltre, grazie alla vista Tutto di ClickUp, avrete un'istantanea di tutte le vostre attività importanti da tutti i vostri Spazi ed Elenchi in un'unica vista, il che è ottimo soprattutto per i team leader e i gestori del team.

Per quanto riguarda la vista la gestione delle risorse le viste Carico di lavoro e Box forniscono un'istantanea delle priorità del team, della capacità di lavoro e altro ancora.

Questo livello di visibilità dei progetti fa di ClickUp uno dei migliori software di project management e di Alternative ad Asana oggi.

CHIAVE DI DIFFERENZIAZIONE DI CLICKUP ClickUp supera Asana in termini di opzioni di visualizzazione dei progetti. ClickUp offre un ampio intervallo di oltre 15 visualizzazioni del progetto, superando il limite delle sei visualizzazioni fornite da Asana. Inoltre, Asana non dispone di visualizzazioni essenziali per il project management, come la vista Tutto, il Box, le mappe mentali e la tabella, che sono tutte facilmente disponibili in ClickUp.

Area di lavoro e organizzazione dei progetti in ClickUp

Ogni livello di ClickUp offre maggiore flessibilità e controllo per organizzare tutto ciò che serve

Per quanto riguarda l'organizzazione dei progetti, ClickUp consente di tenere in ordine il lavoro con la sua robusta struttura a gerarchia.

Dal livello dell'area di lavoro di ClickUp, che rappresenta l'intera azienda, al livello dello spazio, per organizzare più reparti e team, fino alle cartelle, per separare i diversi progetti, campagne e così via, ClickUp è in grado di garantire che le vostre attività e i vostri progetti abbiano una casa designata.

Da fare non solo per il livello di spazio, ma anche per il livello di cartella gerarchia del progetto di ClickUp aiuta a rimanere organizzati, ma migliora anche la visibilità del progetto ed evita che i team perdano tempo a cercare attività specifiche.

Inoltre, se si lavora con team e client esterni, ClickUp permette di di invitare ospiti nella vostra area di lavoro con il pieno controllo di ciò a cui possono accedere, visualizzare soltanto, modificare, commentare e condividere, per garantire la sicurezza delle vostre informazioni private e sensibili.

Gestione delle attività di ClickUp

A livello di attività nella Gerarchia di ClickUp, ClickUp consente ai team di suddividere le attività più grandi in sottoattività per rendere ogni passaggio più efficiente, fattibile e organizzato: basta creare un'attività e aggiungere attività secondarie all'interno dell'attività principale.

Suddividere i progetti in attività, sottoattività e sottoattività secondarie annidate in ClickUp

Le attività e le sottoattività di ClickUp consentono di fare molto di più che avere un semplice segnaposto per gli elementi di azione. Sono altamente personalizzabili e funzionali per aiutarvi a operare con efficienza ed evitare che qualcosa sfugga.

Per gestire al meglio le attività e le attività secondarie, ClickUp offre un intervallo di funzionalità/funzione che possono essere utilizzate e implementate all'interno delle attività. Queste includono le descrizioni delle attività, assegnatari multipli , Campi personalizzati , stati personalizzati, commenti assegnati e menzioni @, date di scadenza, flag di priorità, tag personalizzati per le attività , file incorporati, liste di controllo delle attività e osservatori.

Inoltre, ClickUp offre una funzione nativa di funzionalità/funzione di monitoraggio del tempo del progetto per monitorare del tempo, impostare stime, aggiungere note e visualizzare reportistica del vostro tempo da qualsiasi luogo, e una pratica funzionalità/funzione di ricerca universale per aiutarvi a trovare un ago nella vostra pila (tecnologica). È sufficiente utilizzare ricerca universale per trovare rapidamente qualsiasi file, sia che si trovi in ClickUp, in un'app connessa o nel disco locale, tutto da un'unica posizione.

Cercate facilmente in tutte le attività, i documenti e i progetti di ClickUp per immergervi nel vostro lavoro

Queste funzionalità consentono di gestire efficacemente le attività, di migliorare l'organizzazione, la comunicazione e il monitoraggio dello stato dei progetti.

CHIAVE DI DIFFERENZIAZIONE DI CLICKUP ClickUp consente di aggiungere assegnatari singoli e multipli a un'attività, mentre Asana ha solo l'opzione di aggiungere un assegnatario a un'attività. Asana non offre inoltre una funzionalità di monitoraggio del tempo integrata per aiutare i team nella gestione del tempo dei progetti, mentre ClickUp offre uno strumento di monitoraggio del tempo globale integrato che consente di registrare il tempo dal desktop, dal cellulare e persino dal browser web con la funzione di monitoraggio del tempo ClickUp per Chrome .

Monitoraggio dei progetti e degli stati di avanzamento in ClickUp

ClickUp aiuta a mantenere visibile e organizzato tutto il lavoro, consentendo un efficace monitoraggio dei progetti e degli stati. La sua ricca serie di funzionalità/funzione rende più facile il monitoraggio di qualsiasi aspetto del flusso di lavoro, progetti, obiettivi, team e altro ancora.

Funzionalità come gli osservatori e le notifiche forniscono aggiornamenti istantanei su qualsiasi modifica o stato, gli stati personalizzati mostrano chiaramente in quale fase si trova ciascuna attività o progetto e dashboard personalizzate con reportistica e analisi in tempo reale forniscono una panoramica di alto livello di tutti i progetti e le attività in un'unica istantanea facile da seguire.

Un'altra funzionalità/funzione chiave di ClickUp per il monitoraggio dei progetti è la Vista Gantt di ClickUp . Questa visualizzazione non solo fornisce a voi, ai team di progetto e agli stakeholder una chiara sequenza temporale dinamica, ma consente anche di pianificare facilmente le attività, di seguire lo stato di avanzamento del progetto, di gestire le scadenze, di gestire i colli di bottiglia e molto altro ancora.

Pianificate progetti, gestite le dipendenze e date priorità alle attività con la vista Gantt di ClickUp

Flessibilità e scalabilità in ClickUp

Ciò che distingue ClickUp da uno strumento tradizionale di project management come Asana è la sua piattaforma completamente personalizzabile, che lo rende la soluzione perfetta per qualsiasi progetto, team e azienda.

Con oltre un centinaio di funzionalità/funzione personalizzabili e ClickApps clickUp può essere configurato in vari modi per ottimizzare flussi di lavoro semplici o complessi, adattarsi alle esigenze di qualsiasi progetto e supportare praticamente qualsiasi caso d'uso, team e azienda.

Questo livello di flessibilità di ClickUp consente inoltre ai team di lavorare e adottare qualsiasi tipo di metodologie di project management come Agile, Scrum, Waterfall e altre.

CHIAVE DI DIFFERENZIAZIONE DI CLICKUP Oltre alla flessibilità e alla scalabilità, le ClickApp e le impostazioni granulari di ClickUp permettono anche di leader e di approvvigionamento teams ha il pieno controllo delle autorizzazioni e delle licenze degli utenti, a differenza di Asana che ha una copertura limitata in quest'area.

Funzionalità/funzione chiave di Asana per la gestione di attività e progetti

Viste del progetto (Elenco, Bacheca, Calendario e Sequenza)

Aree di lavoro per la collaborazione (attività e attività secondarie)

Possibilità di aggiungere fino a un assegnatario per attività

Campi personalizzati per il monitoraggio dello stato e per il filtraggio delle informazioni

Dipendenze all'interno delle attività

Visibilità del progetto in Asana

Gestione dei progetti in Asana

Organizzate il vostro lavoro in progetti condivisi come elenchi o schede Kanban per le vostre iniziative, riunioni e programmi. La vista Elenco è una vista semplice e strutturata che visualizza le attività e gli elenchi di cose da fare in un formato verticale, mentre la vista Lavagna è strutturata in modo simile a una lavagna Kanban. La vista Gantt, invece, presenta le attività in un formato simile a un grafico di Gantt.

Area di lavoro e organizzazione dei progetti in Asana

Gerarchia dei progetti in Asana Aree di lavoro in Asana consentono ai gruppi di lavorare insieme su progetti e attività, indipendentemente dal loro dominio email. Con le aree di lavoro è possibile creare o unire più aree di lavoro e organizzazioni, in modo da poter collaborare con diverse impostazioni di utenti di Asana.

Le aree di lavoro hanno le proprie persone, progetti e attività. Ciò significa che i vostri colleghi non possono vedere le altre aree di lavoro o organizzazioni di cui fate parte e viceversa. La vostra privacy e la riservatezza del vostro lavoro sono protette all'interno di ogni area di lavoro o organizzazione.

In un'area di lavoro ci sono due tipi di persone: i membri dell'area di lavoro e i membri ad accesso limitato. I membri dell'area di lavoro hanno accesso completo a tutto ciò che è presente nell'area di lavoro. I membri ad accesso limitato, invece, hanno limiti di accesso specifici. I membri ad accesso limitato hanno accesso solo ai progetti, alle attività e ai messaggi che sono stati esplicitamente condivisi con loro.

Gestione delle attività in Asana

Asana offre un intervallo di funzionalità di gestione delle attività e del lavoro, tra cui compiti e attività secondarie per suddividere il lavoro in parti gestibili e visualizzazioni del progetto come elenchi o tavole Kanban per organizzare tali attività.

Un'altra funzionalità/funzione importante di Asana è My Tasks, uno strumento che aiuta a tenere traccia del proprio elenco di attività. Mostra tutte le attività assegnate e la loro scadenza. È possibile utilizzarlo per stabilire le priorità del proprio lavoro e vedere cosa deve essere terminato. È un ottimo modo per rimanere organizzati e concentrati sulle attività quotidiane. Per un ulteriore livello di organizzazione, è anche possibile raggruppare le attività in sezioni in qualsiasi progetto, in modo da adattarle ai flussi di lavoro, suddividere i tipi di lavoro e semplicemente mantenere le attività organizzate.

Per quanto riguarda l'assegnazione delle attività, Asana consente di assegnare un'attività a un solo assegnatario. Tuttavia, è possibile aggiungere più collaboratori a un'attività.

Monitoraggio di progetti e stati in corso in Asana

Per aiutarvi a monitorare le attività e i progetti, Asana offre una funzione di sezione panoramica che fornisce un'istantanea dei progetti e del loro stato attuale. Questa sezione consente anche di dare un'occhiata agli aggiornamenti storici dello stato, alle attività cardine, ai blocchi e altro ancora.

Inoltre, i collaboratori di un'attività di Asana riceveranno notifiche quando le attività vengono aggiornate. Questo permette loro di rimanere nel giro e di vedere lo stato di avanzamento dell'attività.

Flessibilità e scalabilità in Asana

Campi personalizzati in Asana (via Asana) Campi personalizzati in Asana consentono di aggiungere informazioni supplementari alle attività. Questi campi possono essere utilizzati per specificare la fase, la priorità, il costo o qualsiasi altro dettaglio rilevante per il flusso di lavoro, il team e l'azienda. Utilizzando i campi personalizzati, le persone possono capire facilmente lo stato di avanzamento dei lavori in tutta l'organizzazione.

ClickUp o Asana offrono migliori opzioni di personalizzazione per il project management?

La risposta breve è sì: ClickUp offre una maggiore flessibilità rispetto ad Asana.

Flessibilità: Asana offre ampi strumenti di project management e di gestione delle attività, ma le funzionalità/funzioni sono abbastanza semplici da terminare il lavoro, ma mancano di flessibilità, di cui i team e le aziende, soprattutto quelle che vogliono scalare, hanno bisogno per operare in modo efficiente.

È qui che ClickUp brilla.

ClickUp consente agli utenti di personalizzare l'intera esperienza in ClickUp con ClickApp, visualizzazioni di lavoro personalizzate e altro ancora, oltre alle sue solide funzionalità/funzione.

Visibilità e monitoraggio dei progetti: ClickUp vince anche per quanto riguarda la visibilità e il monitoraggio dei progetti: offre un livello di visibilità più elevato che migliora il monitoraggio dei progetti e la trasparenza tra i team. 👀

Ecco perché:

Una volta creati più progetti in Asana, è quasi impossibile visualizzare e riepilogare tutte le attività in corso. È altamente compartimentato, il che significa che la creazione di più progetti porta naturalmente a più silos. Si tratta di una grave mancanza per i leader che hanno bisogno di visualizzare lo stato di avanzamento di grandi iniziative aziendali.

Con ClickUp, i riepiloghi di cui i leader hanno bisogno sono integrati direttamente nella gerarchia della piattaforma, senza bisogno di dashboard avanzate o personalizzazioni. ClickUp offre anche una vista Tutto che crea visibilità sui progetti a livello aziendale.

2. Automazione dei flussi di lavoro e IA

Asana vs ClickUp: secondo round. ✌🏻

Confrontiamo ora le capacità di ClickUp e Asana in termini di automazione dei flussi di lavoro e IA. 🥊

Funzionalità/funzione chiave di ClickUp per l'automazione del flusso di lavoro e l'IA

Automazioni precostituite e personalizzate

Funzionalità di integrazione con le app di automazione del flusso di lavoro

Visualizzazione dei moduli per semplificare le richieste

Modelli personalizzabili per ogni team e per i vari casi d'uso

Assistente di scrittura con intelligenza artificiale (ClickUp AI)

Automazione del flusso di lavoro in ClickUp

La semplificazione del flusso di lavoro è una delle missioni di ClickUp e la possibilità per gli utenti di creare stati di attività personalizzati consente di creare progressioni chiare, spostare i progetti lungo il ciclo di vita del progetto e migliorare il monitoraggio dello stato, riducendo la necessità di inviare o richiedere aggiornamenti sullo stato del progetto.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/06/custom-statuses-in-clickup.png Monitoraggio efficace dello stato di avanzamento con stati personalizzati in ClickUp /$$$img/

Creare stati personalizzati che si adattino al flusso di lavoro specifico del team in ClickUp

Inoltre, è possibile codificare i colori di ogni stato per rendere ancora più facile l'associazione delle fasi in base al colore (e anche più piacevole da guardare, se possiamo aggiungere) 😉

La parte migliore?

È possibile utilizzare automazioni predefinite o personalizzate in ClickUp per automatizzare il flusso di lavoro: ad esempio, impostare un trigger e una condizione per cambiare l'assegnatario di un'attività quando il suo stato passa da "In corso" a "Revisione" Inutile dire che gli stati personalizzati cambiano le carte in tavola e possono aiutare a far progredire i progetti.

Per saperne di più automazioni del flusso di lavoro in ClickUp: questa funzionalità estremamente utile e preziosa di ClickUp consente di automatizzare attività o interi flussi di lavoro con pochi clic e passaggi. Indipendentemente dal team di cui fate parte o dall'azienda che gestite, l'automazione di ClickUp può trasformare e velocizzare il vostro flusso di lavoro e mantenere i processi sempre coerenti.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/04/ClickUp-Automazioni--1400x865.gif Automazioni dei flussi di lavoro /$$$img/

Utilizzate le ricette di automazione predefinite in ClickUp o personalizzate in base alle vostre esigenze, in modo che il vostro team possa concentrarsi su ciò che conta di più

Per accelerare ulteriormente i vostri flussi di lavoro, ClickUp offre anche oltre 1.000 modelli personalizzabili per ogni team e caso d'uso, tra cui diversi modelli per il project management . Accedete a modelli di project management agile pronti per l'uso, a deliverable di progetto, a piani di implementazione di progetto, modelli di briefing di progetto e molto altro ancora per dare un impulso al vostro lavoro e mantenere i processi coerenti tra i vari team.

Funzionalità AI in ClickUp

Portate la vostra produttività a nuovi livelli con ClickUp AI e accelerate i vostri progetti con il vostro assistente di scrittura personale. ⚡️🤖

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/06/AI-Tools\\_PMO-Project-Brief.gif Utilizzo di ClickUp AI per scrivere un brief di progetto /$$$img/

Usare ClickUp AI per aiutarvi a scrivere più velocemente, a creare testi convincenti e a terminare di più in meno tempo

ClickUp AI è l'unica soluzione di IA personalizzata per ogni ruolo e caso d'uso per migliorare la produttività, la collaborazione e il processo decisionale sfruttando l'intelligenza artificiale e l'automazione per:

Creare istantaneamente testi coinvolgenti, cancellati e concisi sulla base dei vostri prompt

Accedere a prompt creati da esperti per ogni caso d'uso direttamente all'interno di ClickUp

Modificare facilmente i contenuti per migliorarne la qualità

Riepilogare rapidamente testi lunghi, come note di riunioni, standup di progetti e molto altro ancora

Generazione di elementi d'azione e approfondimenti da documenti e attività

Traduzione di testi in 12 lingue

E molto altro ancora

Questa funzionalità avanzata può accelerare i piani e l'esecuzione dei progetti e consentire a gestori, team, stakeholder e intere organizzazioni di semplificare i processi di project management e ottenere risultati migliori. 📈

CHIAVE DI DIFFERENZIAZIONE DI CLICKUP Asana offre alcune funzionalità/funzione di IA, ma sono leggere e limitate rispetto a ClickUp. Ad esempio, con l'IA di Asana è possibile modificare solo il tono della scrittura, mentre ClickUp AI consente di modificare vari input per garantire la generazione di contenuti adatti al ruolo, al tono, al livello di creatività e molto altro ancora.

Funzionalità/funzione chiave di Asana per l'automazione del flusso di lavoro e l'IA

Automazioni e regole personalizzate

Modelli personalizzati

Moduli per le richieste di lavoro

Intelligenza di Asana (IA)

Automazioni del flusso di lavoro in Asana

Come ClickUp, Asana è in grado di automatizzare le attività di routine per aiutarvi a risparmiare tempo durante la vostra giornata, riducendo il lavoro che intasa il vostro flusso di lavoro. Personalizzate la logica di automazione con oltre 70 regole nel Generatore di regole personalizzate di Asana per ridurre il margine di errore nei vostri processi e garantire che i progetti si svolgano come previsto.

Non vi piace partire da zero? Avete anche la possibilità di sfogliare la galleria di regole preimpostate di Asana o di scegliere tra un intervallo di modelli di automazione precostituiti per vari progetti o casi d'uso popolari. Così potrete dedicare più tempo alla strategia e concentrarvi sul lavoro che conta davvero.

Funzionalità/funzione di IA in Asana

Attualmente in versione beta, gli utenti di Asana hanno la possibilità di introdurre funzioni IA nei loro processi grazie ad Asana Intelligence. Questo strumento è stato progettato per eliminare i colli di bottiglia in qualsiasi processo e rendere l'automazione dei flussi di lavoro più semplice ed efficace con funzionalità/funzione per:

Riepilogare/riassumere attività, thread e contenuti

Valutare la scrittura per generare varie raccomandazioni

Generare automaticamente campi personalizzati, regole e suggerimenti per la produttività

Modificare il tono dei contenuti

E molto altro ancora.

ClickUp o Asana offrono migliori opzioni di automazione del flusso di lavoro?

Sebbene Asana Intelligence offra alcune funzioni per generare riepiloghi/riassunti di progetti e standup, non dispone delle esclusive soluzioni ClickUp™ con l'IA basata sui ruoli, che consentono di adattare perfettamente i contenuti all'esatto caso d'uso. Inoltre, ClickUp AI è in continua evoluzione! Con funzionalità/funzione per accedere all'IA in movimento, creare attività e sottoattività e valutare progetti all'orizzonte, questo è solo l'inizio per ClickUp AI.

3. Collaborazione e comunicazione

Asana vs ClickUp terzo round: Da cosa differiscono ClickUp e Asana quando si tratta di collaborazione e comunicazione? Andiamo. 🥊

Funzionalità/funzione chiave di ClickUp per la collaborazione e la comunicazione del team

Lavagne online per la pianificazione della strategia aesecuzione del progetto ClickUp Documenti per la gestione dei documenti

Rilevamento e modifica della collaborazione per una collaborazione senza interruzioni

Visualizzazione della chat per la messaggistica istantanea all'interno di ClickUp

Registratore di schermo Clip per la registrazione e la condivisione di istruzioni video, aggiornamenti e altro ancora

Commenti assegnati nelle attività e nei documenti per risolvere le questioni più rapidamente

Correzione di bozze per annotare PDF, immagini e video per un ciclo di feedback più rapido

Email in ClickUp per mantenere le conversazioni in un unico posto e accanto al vostro lavoro

Collaborazione tra team in ClickUp

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/07/adding-tasks-docs-and-objects-in-clickup-whiteboards.png Utilizzo delle lavagne online di ClickUp per delineare gli aggiornamenti e le attività del team /$$$img/

Utilizzare le lavagne online di ClickUp come strumento di collaborazione visiva per qualsiasi esigenza

ClickUp è stato creato per la collaborazione tra team. Offre diverse funzionalità/funzione intuitive e di facile utilizzo per facilitare la collaborazione, indipendentemente dal luogo e dal momento in cui si lavora.

Funzionalità/funzione come il sistema digitale Lavagne online e Documenti di ClickUp sono allineati senza sforzo con le attività e i progetti, consentendo al team di collaborare e di terminare il lavoro più velocemente.

Cosa rende le lavagne online e i documenti ClickUp utili ai gestori del team?

Le lavagne online di ClickUp sono l'unica lavagna virtuale in grado di trasformare le idee del team in azioni coordinate, tutte in un unico luogo. Le lavagne online offrono ai team la tela perfetta per ideare e visualizzare i flussi di lavoro.

Sia le lavagne online che i documenti di ClickUp offrono una funzionalità di rilevamento e modifica della collaborazione, consentendo ai team di vedere chi sta visualizzando o lavorando sulle stesse attività, sui documenti e sui progetti, di collaborare in tempo reale, di passare rapidamente dall'idea all'azione e di collegare attività, file, documenti e altro ancora.

In questo modo si creano visibilità e trasparenza del progetto e sessioni di collaborazione senza soluzione di continuità: i membri del team possono creare e modificare insieme ai loro colleghi senza attriti o sovrapposizioni all'interno dello strumento di project management.

I documenti possono essere modificati in tempo reale insieme al team per creare wiki, basi di conoscenza, roadmap o sessioni di brainstorming. È possibile taggare gli altri con commenti, assegnare loro elementi d'azione o convertire i testi in attività tracciabili per tenere traccia delle idee

Inoltre, i team possono lasciare commenti all'interno dei documenti e delle attività e annotare PDF, immagini e video con l'applicazione Correzione di bozze . Questa preziosa funzionalità di collaborazione consente di comunicare con chiunque nell'area di lavoro di ClickUp all'interno della sezione commenti e di assegnare i commenti per indirizzare un elemento di azione o un messaggio a una persona o a un team specifico, creando una chiara linea di comunicazione e accelerando il processo di feedback.

Comunicazione in ClickUp

La collaborazione del team e la comunicazione vanno di pari passo. 🤝

Sebbene ClickUp consenta di collaborare con il proprio team praticamente ovunque nella piattaforma, esistono alcune funzionalità/funzione chiave di comunicazione che supportano ulteriormente la collaborazione del team.

Iniziamo con Visualizzazione della chat , la funzionalità di messaggistica istantanea integrata in ClickUp.

L'area di lavoro di ClickUp consente a chiunque di comunicare in modo semplice ed efficace con una o più persone, inviando e ricevendo istantaneamente messaggi all'interno di ClickUp e accanto al proprio lavoro, senza dover più destreggiarsi tra più strumenti e conversazioni sparse.

Un'altra funzionalità/funzione degna di nota per la comunicazione con i team è Clip, il programma di ClickUp per la comunicazione con le persone registratore di schermo integrato .

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2021/12/image8.gif registrare una Clip in ClickUp e scegliere quanta parte dello schermo viene condivisa /$$$img/

Scegliete di registrare l'intero schermo, la finestra di un'app o una scheda del browser con Clip di ClickUp e condividetelo con il team dall'interno di un'attività

Clip è accessibile all'interno delle sezioni di commento delle attività e rappresenta un altro strumento che i team possono utilizzare per facilitare una comunicazione efficace tra di loro e per trasmettere messaggi concisi.

Registrate il vostro schermo per girare video didattici, spiegare idee o processi complessi tramite video, creare presentazioni, risolvere problemi e altro ancora, per poi condividerli facilmente con chiunque nell'area di lavoro. Questa funzionalità/funzione è particolarmente utile per gli studenti visivi o semplicemente quando è più facile (e più produttivo) spiegare con un video piuttosto che scrivere lunghe note.

Se vi state chiedendo cosa renda le funzionalità di comunicazione di ClickUp migliori di quelle di Asana, eccovi accontentati. A differenza di Asana, ClickUp offre un servizio di Email in ClickUp funzionalità/funzione che consente ai team, ai gestori del progetto e a chiunque faccia parte dell'area di lavoro di ClickUp di inviare e ricevere email.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/02/Email-in-ClickUp-gif.gif Inviare e ricevere email senza uscire da ClickUp /$$$img/

Gestite le vostre email e il vostro lavoro in un unico posto: inviate e ricevete email ovunque in ClickUp, create attività dalle email, impostate l'automazione, allegate le email a qualsiasi attività e molto altro ancora

Questa funzionalità/funzione avanzata ottimizza le comunicazioni interne ed esterne consentendo agli utenti di accedere alle conversazioni email all'interno delle attività, in modo da mantenere le conversazioni e gli elementi di azione sotto lo stesso tetto ed eliminare la necessità di passare a un'altra app.

DIFFERENZIATORE PER CHIAVE ClickUp Asana non offre una lavagna online e un registratore di schermo integrati, né consente di inviare e ricevere email come fa ClickUp. La funzionalità di lavagna online di ClickUp facilita la collaborazione del team e rende possibile il brainstorming, la pianificazione del progetto e la trasformazione delle idee in azioni, mentre le sue funzioni di comunicazione, come il registratore dello schermo Clip, la visualizzazione della chat, i commenti assegnati e la Correzione di bozze, promuovono una comunicazione efficace e processi di revisione semplificati.

Funzionalità/funzione chiave di Asana per la collaborazione e la comunicazione del team

Commenti sulle attività

Collaboratori

Followers

Menzioni

Messaggi

Collaborazione dei team in Asana

Asana offre funzionalità/funzione come i commenti sulle attività, i follower e lo stato per supportare la collaborazione del team.

I commenti sulle attività consentono agli utenti di commentare direttamente un'attività per chiarire esattamente cosa deve essere fatto e di menzionare i compagni di squadra o altre attività o progetti in modo che tutto rimanga in connessione, mentre la funzionalità/funzione di stato distilla i dati da Asana in grafici e altri punti salienti, per un modo semplice di raccontare visivamente lo stato di avanzamento.

Aggiunta di commenti all'interno di un'attività di Asana

Inoltre, in modo simile all'attività di ClickUp come osservatore, Asana ha una funzionalità chiamata follower che consente di aggiungere i compagni di squadra come follower, in modo che possano rimanere in contatto con il lavoro sull'attività e ricevere notifiche pertinenti con gli aggiornamenti dell'attività.

Comunicazione in Asana

Per migliorare la comunicazione del team, Asana offre una funzionalità/funzione di messaggistica che consente di comunicare all'interno di Asana con i colleghi e di collegarsi facilmente ai lavori pertinenti. È possibile inviare messaggi a qualsiasi combinazione di individui, team e progetti.

Inviare messaggi direttamente ad altre persone in Asana

ClickUp o Asana offrono migliori funzionalità di collaborazione e comunicazione per i team?

Sia ClickUp che Asana offrono diverse funzionalità/funzione per incoraggiare una migliore comunicazione tra team. Tuttavia, senza un software di lavagna online integrato, una funzionalità di registrazione dello schermo o una funzione email, Asana non può competere con il livello di collaborazione reso possibile da ClickUp.

4. Reportistica e monitoraggio degli obiettivi

Asana vs ClickUp quarto round. 🥊

Confrontiamo le capacità reportistiche e di monitoraggio degli obiettivi di ciascuno strumento.

Funzionalità chiave di ClickUp per la reportistica e il monitoraggio degli obiettivi

Dashboard personalizzate con reportistica in tempo reale

Schede di portfolio per il monitoraggio dello stato

Vista Carico di lavoro per la gestione delle risorse

Obiettivi tracciabili con monitoraggio automatico dello stato di avanzamento

Finestre In arrivo per le notifiche (importanti, altre e cancellate)

Reportistica in ClickUp

Ciò che rende ClickUp uno dei migliori strumenti di project management con funzionalità/funzione è la sua dashboard personalizzata con reportistica e analisi in tempo reale che offre ai team, ai gestori del team e ai dirigenti visibilità sugli stati chiave dei progetti e altro ancora.

Con oltre 50 varianti di schede, è possibile personalizzare e creare il proprio profilo ideale Dashboard in ClickUp che consente di avere una panoramica di alto livello di tutti i lavori e dei team dell'area di lavoro e di ottenere informazioni preziose per prendere decisioni aziendali migliori.

Creare dashboard personalizzate in ClickUp per avere una panoramica di alto livello di tutto il lavoro svolto

Monitoraggio degli obiettivi in ClickUp

Il monitoraggio degli stati e degli obiettivi è una parte fondamentale del lavoro e ClickUp semplifica la creazione di obiettivi tracciabili e la loro connessione con il vostro lavoro con il suo ClickUp Obiettivi funzionalità/funzione.

Gli Obiettivi di ClickUp sono ideali per il monitoraggio di kPI del project management sprints, cicli di sprint, OKR e altro ancora: rimanete in carreggiata per raggiungere i vostri obiettivi con sequenze chiare, traguardi misurabili e monitoraggio automatico dello stato.

L'uso di questa funzionalità di monitoraggio del tempo può aiutare voi e il vostro team a essere sempre responsabili, allineati sugli obiettivi e a mantenere una mentalità orientata agli obiettivi.

CHIAVE DI DIFFERENZIAZIONE DI CLICKUP:

ClickUp consente di selezionare oltre 50 varianti di schede dashboard che forniscono istantaneamente i dati per qualsiasi attività nell'area di lavoro di ClickUp, mentre Asana offre un numero limitato di grafici. Per quanto riguarda il monitoraggio degli obiettivi, ClickUp Obiettivi è disponibile sul piano Free Forever per un massimo di 100 utilizzi e illimitato con il piano Unlimited; la funzionalità/funzione di Asana Obiettivi è disponibile solo sul piano Business e oltre.

Funzionalità chiave di Asana per la reportistica e il monitoraggio degli obiettivi

Dashboard con grafici personalizzati

Vista Elenco Calendario con elenchi di attività

Portfolios per monitorare lo stato dei progetti

Monitoraggio degli obiettivi

Finestra In arrivo per le notifiche

Reportistica in Asana

Visualizzazione del progetto dashboard in Asana (via Asana)

Aggiornamenti sullo stato del progetto e reportistica in Asana sono possibili attraverso le visualizzazioni del progetto, come la panoramica e la dashboard con Reportistica universale . È possibile usare la panoramica per vedere gli aggiornamenti sullo stato e le attività di un progetto per aggiornarsi e i dashboard per ottenere una rappresentazione visiva dei dati del progetto con lo stato di avanzamento delle attività, gli assegnatari, le date di scadenza e altro ancora, anche nella versione gratis.

Inoltre, è possibile monitorare le attività in base allo stato di completamento, le attività completate in base all'assegnatario, il monitoraggio delle stime rispetto a quelle effettive e altro ancora.

Monitoraggio degli obiettivi in Asana

Come ClickUp, anche Asana offre una funzionalità di monitoraggio degli obiettivi. Obiettivi di Asana consente di tenere in connessione nello stesso posto gli obiettivi aziendali e il lavoro, come le attività cardine, i progetti e i portfolio. È anche possibile personalizzare la visualizzazione con filtri che aiutano a navigare tra gli obiettivi in Asana.

È importante notare che Asana Obiettivi è disponibile solo nei piani Business e Enterprise, il che potrebbe essere un ostacolo per alcuni team e aziende con un piano di livello inferiore.

ClickUp o Asana offrono migliori funzionalità di reportistica e monitoraggio degli obiettivi?

Chi ha fatto meglio in questo round? 👀

Reportistica: Sia ClickUp che Asana offrono diverse funzionalità di reportistica nei loro strumenti di project management, come ad esempio un dashboard personalizzato per dare ai gestori del progetto, ai team e agli stakeholder un modo semplice per visualizzare lo stato di avanzamento a colpo d'occhio.

Tuttavia, confrontando le due funzionalità/funzione, la visualizzazione del dashboard di ClickUp offre più opzioni di personalizzazione rispetto alla reportistica universale di Asana.

Monitoraggio degli obiettivi: Per quanto riguarda il monitoraggio degli obiettivi, entrambi offrono una funzionalità/funzione che può mostrare lo stato di avanzamento. Tuttavia, ClickUp va oltre la visualizzazione di roll-up dello stato, di ciò che è sulla buona strada, a rischio o fuori strada. ClickUp consente di scegliere il tipo di traguardi, come numero, vero/falso, percentuale, valuta e automatico che tiene traccia del completamento delle attività, in modo da rendere granulari gli obiettivi e monitorarli con precisione e facilità.

Inoltre, è bene notare che gli Obiettivi di Asana sono disponibili solo nel piano a pagamento (piano Business e superiore), mentre gli Obiettivi di ClickUp sono disponibili nel piano Free Forever.

5. Cambio di contesto e integrazioni

Asana vs ClickUp quinto round:

Funzionalità/funzione chiave di ClickUp per il cambio di contesto e le integrazioni

Una suite di strumenti software per il project management, la collaborazione con il team e le funzionalità/funzione di produttività in un unico luogo

Barra di accesso rapido per le attività da segnalibro

Barra laterale dei preferiti per spostarsi rapidamente tra le attività, le visualizzazioni e altro ancora

Integrazione di ClickUp con oltre 1.000 strumenti di lavoro

Create le vostre integrazioni personalizzate e ClickUp con API di ClickUp

Ridurre a icona le attività di ClickUp e i Documenti e mantenerli come segnalibri nella Barra delle attività per renderli facilmente accessibili in ClickUp

Con ClickUp, potete snellire il vostro flusso di lavoro e ottimizzare la vostra produttività come mai prima d'ora.

Le sue funzionalità/funzioni chiave, come il suo Barra di accesso rapido e Barra laterale dei preferiti sono impareggiabili e consentono di passare da un'attività all'altra senza distrarsi: ClickUp è uno strumento fenomenale per ridurre al minimo il passaggio da un contesto all'altro e mantenere la concentrazione sul proprio lavoro.

Per ottimizzare il flusso di lavoro e aumentare ulteriormente la produttività, ClickUp può integrarsi con oltre 1.000 strumenti di lavoro, tra cui Google Drive, Slack, HubSpot, Salesforce, GitHub e molti altri. Questa perfetta integrazione vi permette di riunire tutti i vostri lavori da più app in un unico luogo centralizzato, eliminando la necessità di passare continuamente da un'app o da una piattaforma all'altra.

E se desiderate creare integrazioni e app ClickUp personalizzate, potete farlo grazie all'interfaccia pubblica di programmazione delle applicazioni ( API ).

Il risultato è che potete potenziare il vostro stack tecnologico e rimanere immersi nel vostro lavoro senza le distrazioni di flussi di lavoro disarticolati.

supercaricate il vostro stack tecnologico con il programma le migliori integrazioni di ClickUp ._

Funzionalità/funzione chiave di Asana per il cambio di contesto e le integrazioni

Connessione di Asana a oltre 200 app

API di Asana per costruire app personalizzate

Elenco delle app in Asana (via Asana)

Asana si integra con oltre 200 altri strumenti di lavoro per consentirvi di mantenere le vostre app in connessione in un unico luogo, risparmiando il tempo che di solito si perde a cambiare contesto e a duplicare o cercare il lavoro in più luoghi.

Connessione con GitHub, Slack, Microsoft Teams, Dropbox, Zapier e molto altro ancora Integrazioni con Asana si concentrano principalmente sullo snellimento dei flussi di lavoro e sul miglioramento della produttività.

Oltre alle integrazioni precostituite, Asana offre integrazioni personalizzate attraverso le sue API e la piattaforma per sviluppatori. Ciò consente a voi o al vostro team di sviluppo di creare integrazioni personalizzate che soddisfino i requisiti unici della vostra organizzazione o che colleghino Asana a sistemi software proprietari o specifici del settore.

ClickUp o Asana offrono un consolidamento tecnologico migliore?

Se siete alla ricerca di uno strumento che vi permetta di ridurre il passaggio da un contesto all'altro, di collegare tutti gli strumenti di lavoro e di ottimizzare il flusso di lavoro, ClickUp è la soluzione completa e il regalo definitivo che continua a essere fatto.

6. Supporto clienti

Asana vs ClickUp: Sesto round! Siamo arrivati alla resa dei conti: chi si aggiudicherà il titolo di miglior supporto clienti tra questi due potenti strumenti?

ClickUp risorse per il supporto clienti

ClickUp offre assistenza dal vivo 24 ore su 24, 7 giorni su 7, senza alcun costo! Che siate utenti esperti o abbiate appena scoperto questa potente piattaforma, ClickUp è prontamente disponibile a rispondere a qualsiasi domanda. Tutto inizia nella sezione Centro assistenza di ClickUp -Un hub completo per l'assistenza in qualsiasi categoria.

ClickUp vuole andare incontro all'utente nel punto in cui si trova e ha creato diversi modi per accedere al supporto di cui avete bisogno, indipendentemente da come o dove state interagendo con l'app! È possibile accedere al Centro assistenza dall'area di lavoro, da qualsiasi pagina web di ClickUp o direttamente dal browser. Da lì, avrete la possibilità di restringere la ricerca del supporto per trovare le risposte ancora più velocemente.

Diventa l'esperto di ClickUp con centinaia di corsi e webinar per aumentare la tua produttività

Digitate la vostra domanda nella barra di ricerca, contattate il team del supporto via chat o scegliete il tipo di risorsa che state cercando tra le quattro opzioni di ClickUp:

ClickUp API : Accedi immediatamente alla documentazione utile per costruire integrazioni personalizzate e integrazioni ClickUp per rendere la tua esperienza ancora più preziosa con l'Application Programming Interface (API) pubblica

: Accedi immediatamente alla documentazione utile per costruire integrazioni personalizzate e integrazioni ClickUp per rendere la tua esperienza ancora più preziosa con l'Application Programming Interface (API) pubblica ClickUp University : Indipendentemente dalla funzionalità/funzione, dal caso d'uso o dalla categoria, ClickUp ha creato una risorsa educativa per aiutarvi a padroneggiarla nell'area di lavoro di ClickUp. ClickUp University è l'hub digitale per corsi curati progettati per aiutarvi a migliorare le vostre competenze e ad aumentare la vostra produttività

: Indipendentemente dalla funzionalità/funzione, dal caso d'uso o dalla categoria, ClickUp ha creato una risorsa educativa per aiutarvi a padroneggiarla nell'area di lavoro di ClickUp. ClickUp University è l'hub digitale per corsi curati progettati per aiutarvi a migliorare le vostre competenze e ad aumentare la vostra produttività Webinar : Perfetti per i team che si avvicinano per la prima volta a ClickUp, i webinar rappresentano una soluzione on-demand per aiutarvi a scoprire le potenzialità dell'area di lavoro. Queste risorse gratuite possono essere guardate e riguardate e offrono dimostrazioni visive per un'esperienza di apprendimento più completa

: Perfetti per i team che si avvicinano per la prima volta a ClickUp, i webinar rappresentano una soluzione on-demand per aiutarvi a scoprire le potenzialità dell'area di lavoro. Queste risorse gratuite possono essere guardate e riguardate e offrono dimostrazioni visive per un'esperienza di apprendimento più completa Modelli ClickUp : Avvia qualsiasi processo in ClickUp con uno dei suoi modelli completamente personalizzabili per qualsiasi caso d'uso

Risorse per il supporto clienti di Asana

La piattaforma di ispirazione minimalista di Asana si riflette nelle risorse di supporto. La pagina di assistenza di Asana accoglie l'utente con prompt preimpostati in base al tipo di domanda o problema. Da lì, troverete un altro elenco di prompt per continuare il vostro viaggio individuale verso la soluzione. Fortunatamente, ci sono altri modi per trovare il supporto clienti in Asana, ma per accedervi è necessario un po' di ricerca in più e la sottoscrizione di uno dei suoi piani a pagamento. 🤓

Asana offre anche un supporto in chat 24 ore su 24, 7 giorni su 7, dal suo centro assistenza e una guida dettagliata per l'utente da consultare come manuale durante il processo di inserimento. Oltre a queste soluzioni autonome, è possibile utilizzare anche:

Asana Academy : Formazione, webinar e corsi interattivi per imparare meglio a usare Asana

: Formazione, webinar e corsi interattivi per imparare meglio a usare Asana Forum di Asana : Trovare domande, risposte ed esperti nel forum di discussione della comunità attiva di Asana. Il problema? Non è possibile accedere o partecipare a diverse categorie chiave di prodotti se non si possiede già un account Asana

: Trovare domande, risposte ed esperti nel forum di discussione della comunità attiva di Asana. Il problema? Non è possibile accedere o partecipare a diverse categorie chiave di prodotti se non si possiede già un account Asana Formazione guidata da un istruttore: Sessioni di formazione settimanali dal vivo tenute da varidi esito positivo per i clienti rappresentanti

Quale strumento offre soluzioni di supporto clienti più complete?

Sebbene sia Asana che ClickUp dispongano di centri assistenza dettagliati e consentano agli utenti di chattare con i rispettivi team di supporto, il supporto clienti di ClickUp va oltre.

Indipendentemente dall'ora del giorno, dal tipo di domanda o dal problema specifico che si sta affrontando, ClickUp rende facile trovare la risposta. Piuttosto che condurvi lungo un percorso che richiede molto tempo, fatto di clic e scorrimento per accedere alla documentazione giusta, ClickUp vi porta la soluzione. Inoltre, ClickUp rende le soluzioni di supporto accessibili a tutti, anche ai potenziali nuovi utenti, senza alcun costo aggiuntivo.

7. Prezzi

Fino all'ultima domanda: quanto inciderà Asana o ClickUp sui vostri profitti?

Piani tariffari di ClickUp

**Piano Free Forever: piano gratuito ricco di funzionalità/funzione

Unlimited: $7 per membro/mese (spazio di archiviazione illimitato)

$7 per membro/mese (spazio di archiviazione illimitato) Business: $12 per membro/mese

$12 per membro/mese Azienda: Contattare il settore commerciale per prezzi personalizzati Piani tariffari di Asana

Basic: Piano gratuito di Asana

Piano gratuito di Asana Premium: $10,99 per utente/mese

$10,99 per utente/mese Business: $24,99 per utente/mese

$24,99 per utente/mese Aziende: Contattare il settore commerciale per i prezzi

Sei già utente di Asana? Scoprite come passare da ClickUp ad Asana:

Chi ha fatto meglio: ClickUp o Asana?

I voti sono arrivati e abbiamo il nostro vincitore! 🏆

Nel faccia a faccia finale tra Asana e ClickUp-ClickUp è la scelta superiore.

Sebbene Asana si sia affermata come una delle prime soluzioni nella categoria dei software di project management, non è riuscita a tenere il passo con le esigenze della forza lavoro moderna. La sua interfaccia semplice e intuitiva per gli utenti può portare solo fino a un certo punto quando un numero di strumenti più recenti offre flessibilità, funzionalità e funzioni chiave ancora maggiori.

Quando si tratta di automazione del flusso di lavoro, reportistica e approfondimenti, funzionalità/funzione di collaborazione e capacità di integrazione, Asana non è all'altezza.

Ma ClickUp? 💜

Eccelle in tutte le aree in cui Asana è carente, e non solo.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/07/Thread\_Summarization\_GIF.gif GIF di riepilogazione/riassunto del thread in ClickUp AI /$$$img/

Riepilogare/riassumere istantaneamente lunghi thread di commenti con un semplice pulsante grazie a ClickUp AI

A differenza di altri strumenti di project management, la capacità di ClickUp di scalare con voi man mano che la vostra azienda cresce, grazie all'ampia gamma di funzionalità, integrazioni, modelli e altro ancora, lo rende la soluzione ideale per team e aziende di tutti i settori.

Siete pronti a vedere con i vostri occhi? Provate le potenti funzionalità/funzione descritte in questo articolo quando provate ClickUp oggi stesso !