20 motivi validi per scegliere ClickUp rispetto ad Asana

{\an8}Cercando un po' fantastiche alternative ad Asana ?

Certo, Asana ha delle ottime funzionalità/funzioni ed è un'alternativa decente strumento per il project management per organizzare le attività di base.

Ma ha dei limiti gestione delle attività che è un po' un problema per la maggior parte dei team che hanno bisogno di collaborare. In parole povere, riteniamo che Asana non abbia abbastanza funzionalità/funzioni chiave che possano aiutare a gestire un progetto dall'inizio alla fine

Ecco perché molti team sono alla ricerca di un'alternativa, proprio come voi!

Ma quando si tratta della migliore, non cercate altro che ClickUp.

ClickUp è un'azienda che si occupa di strumento per il project management che ha diverse funzionalità/funzioni di facile utilizzo che battono Asana su diversi Front.

non sei convinto?

non preoccupatevi, non siamo solo chiacchiere e niente spettacolo!

In questo articolo, daremo un'occhiata a 20 motivi per cui dovreste passare a ClickUp da Asana.

Andiamo avanti!

20 ragioni imprescindibili per scegliere ClickUp come alternativa ad Asana

1. Un'alternativa Free Forever

Asana è uno strumento di project management gratis, ma c'è un problema di non poco conto.

Limiti di Asana

La maggior parte delle funzionalità/funzione veramente utili di Asana fanno parte del piano premium. Inoltre, il piano gratuito consente solo un massimo di 15 utenti per team. Quindi, se volete davvero usare Asana in modo efficace, dovrete pagare... molto.

Il prezzo parte da $10,99 per utente al mese e questo lo rende uno degli strumenti di project management più costosi.

Se avete 20 persone nel vostro team, dovrete sborsare più di 200 dollari al mese solo per il project management!

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2019/03/image25.gif gif costosa /$$$img/

{\an8}Perché lo è, Homer

Vantaggio ClickUp

ClickUp ha un piano Free migliore.

perché?

ClickUp è un'azienda che software di project management con una Per sempre Piano Free con progetti e utenti illimitati. E la versione gratis offre tutte le funzionalità/funzioni di cui la maggior parte delle piccole aziende ha bisogno!

E anche se volete fare l'upgrade e ottenere più spazio di archiviazione, accesso alla reportistica e uso illimitato dei campi personalizzati, il prezzo parte solo da $$$$a per utente .

*Si risparmia il 50% di quanto si pagherebbe per Asana vedi i prezzi in ClickUp!*

2. Un'azienda, uno strumento per una migliore gerarchia

La maggior parte degli strumenti di project management dimentica un semplice fatto: le persone hanno stili di produttività diversi.

Se siete come la maggior parte delle aziende, i vostri addetti alla produttività usano Jira mentre i responsabili del marketing e del settore commerciale usano qualcosa di completamente diverso: Asana, Trello, Basecamp, o altro. confronto tra Asana e Jira con ClickUp !

Questo può creare molta confusione quando due o più team lavorano insieme ad un singolo progetto, come ad esempio un funzionalità/funzione .

non vorremmo che la vostra squadra si trasformasse in un gruppo di Cappellai Matti, vero?

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2019/03/image4.gif cappellaio matto /$$$img/

La produttività, i team commerciali e di marketing avrebbero bisogno di collaborare, ed ecco cosa accadrebbe:

I diversi team perderebbero tonnellate di tempo a ricreare manualmente alcuniprogetti e attività nel proprio strumento

Non ci sarebbe un'unica panoramica unificata dell'intero progetto che i CXO possano monitorare

Di conseguenza, ci sarebbero più domande: riunioni, scambi di email e tutto il restolacune nella comunicazione che si odiano! 😠

Sfide a livello individuale

Ricordate di tenere conto dei diversi approcci alla produttività dei membri del team.

Ad esempio, supponiamo che il vostro project manager sia appassionato di Strumenti per il project management agile ma l'approccio Agile non fa per voi.

E se siete costretti a seguire un approccio di project management che non vi piace, questo vi porterà a due cose..

Inizierete a usare un altro semplice strumento di project management. In sostanza, copiando manualmente ogni attività da uno all'altro e perdendo tempo

Oppure, trascurerete di usare lo strumento di gestione "ufficiale". Lo stato dei progetti non verrà aggiornato regolarmente e la comunicazione del team ne risentirà

Limiti di Asana

Con un limite di visualizzazioni tra cui scegliere, Asana non offre una completa flessibilità per qualsiasi tipo di lavoro come fa ClickUp.

La gerarchia di Asana comprende team, progetti, attività, attività secondarie, portfolio e portfolio annidati. Anche se questo può sembrare un numero elevato di livelli, non è facile vedere le rappresentazioni visive oltre il primo livello di annidamento.

Il sostituto di Asana dovrebbe offrire livelli di organizzazione altamente visivi. Perché? Potreste aver bisogno di creare unità aziendali e divisioni che possono essere connesse ma che necessitano di una certa separazione, come fa ClickUp.

Vantaggio ClickUp

Un'altra ragione per cui ClickUp è la migliore alternativa ad Asana è il vantaggio di ClickUp Visualizzazioni multiple dei progetti . Permette inoltre di attivare/disattivare le visualizzazioni con un solo clic.

Con oltre 10 visualizzazioni tra cui scegliere, potrete sempre visualizzare i vostri progetti nel modo che preferite!

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2019/03/image29.png visualizzazioni ClickUp /$$$img/

Il ClickUp La gerarchia è in testa alla classifica con le funzionalità più complete:

Ecco la gerarchia di ClickUp: Teams > Spazi > Progetti > Elenchi > Attività > Attività secondarie

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2019/03/image11.gif gerarchia ClickUp /$$$img/

_Vedi quanto è bello?

Si può anche confrontare il modo in cui tutti i principali sistemi di project management sono impostati.

Il punto debole di Asana è stato un limite enorme per i nostri fondatori prima di creare ClickUp ed è uno dei principali fattori che hanno portato all'esistenza della nostra azienda.

Abbiamo riscontrato problemi di scalabilità e una mancanza di coerenza nel modo in cui dovevamo lavorare con la loro struttura. Avevamo progetti per funzionalità/funzione, persone, backlog, ecc. senza contenitori coerenti.

La gerarchia di ClickUp offre ai team una migliore gestione del flusso di lavoro, in quanto tutti i lavori avranno un posto, consentendo di essere granulari quanto necessario.

ClickUp Visualizzazioni multiple lo rendono anche un fantastico sistema di monitoraggio dei problemi.

Con le visualizzazioni personalizzate e i ruoli specifici di ClickUp dashboard teams può individuare gli intoppi del progetto prima che si trasformino in problemi reali.

Diamo un'occhiata:

Multiple visualizzazioni Vista Bacheca

6. Gestione multitask

Da quanto tempo vi capita di dover apportare la stessa modifica a un numero di attività?

di solito, dovrete

Riassegnare più progetti a un altro membro del team

Aggiornare lo stato di più progetti e attività

Spostare le attività in uno spazio diverso

Aggiungere un'altra persona come osservatore (follower) a diverse attività

Limiti di Asana

In Asana, attualmente è possibile selezionare e modificare in massa stati, date di scadenza, assegnatari, campi di modifica e collaboratori. È possibile apportare modifiche di base con la selezione di massa di Asana, ma questo è tutto.

ma perché accontentarsi delle basi quando si può fare molto di più con la barra delle azioni in blocco di ClickUp?

Il vantaggio di ClickUp

In ClickUp è possibile apportare tutte queste modifiche con un solo clic.

È sufficiente selezionare più attività o gruppi di attività con il tasto Barra delle azioni in blocco e apportare in massa tutte le modifiche desiderate:Tag

9. Filtri salvati

siete stanchi di cercare sempre le stesse attività o gli stessi stati di progetto?

Se solo poteste giocare a Marco Polo con le vostre attività!

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2019/03/image24.gif marco polo gif /$$$img/

Non preoccuparti, qui c'è qualcosa di ancora migliore! 😉

Filtrate il vostro elenco di attività per priorità, data di scadenza, campo personalizzato e altro ancora, e poi salvate la vista per tornarci più volte.

Limite di Asana

Con Asana è possibile salvare i filtri per le viste Elenco, Bacheca, Sequenza e Calendario. Con ClickUp è possibile salvare i filtri per qualsiasi visualizzazione!

Vantaggio di ClickUp

In ClickUp, è possibile applicare gli stessi filtri filtri salvati a tutte le vostre viste, da Elenco a Mappa e oltre! È possibile salvare qualsiasi filtro come modello e applicarlo a qualsiasi visualizzazione a scelta.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2019/03/image27.png filtri salvati /$$$img/ come funzionano i filtri salvati in ClickUp!

10. Monitoraggio del tempo

Se state monitorando il tempo delle vostre attività per un manager o per un client, dovrete utilizzare un'integrazione aggiuntiva in Asana.

Potreste averne una preferita, come ad esempio Harvest o Everhour (che si può utilizzare in ClickUp anche!) da usare in Asana, ma non hanno una funzionalità nativa di monitoraggio del tempo.

Limiti di Asana

Senza monitoraggio nativo del tempo, è necessario caricare e installare un altro plug-in, dando al team un altro strumento da utilizzare. Tutto il team non può utilizzare lo stesso strumento.

Il risultato è che il team si sentirebbe così:

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2019/03/image18.gif qual è il punto gif /$$$img/

Vantaggio ClickUp

Con il sistema nativo di ClickUp Timer globale è possibile avviare e arrestare monitoraggio del tempo da qualsiasi computer a cui si è connessi.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2019/03/image33.png clickUp Global Timer /$$$img/

Scegliete di avere il timer in modalità mini, in modo da non dimenticare di premere stop una volta terminato. Se volete mettere alla prova le vostre abilità multitasking, potete passare da un'attività all'altra facendo clic su una voce precedente.

E se volete essere davvero fantasiosi, gli utenti di Business + possono monitorare il tempo senza selezionare un'attività.

prima la produttività, poi i dettagli!_👋

{\an8}Hefrech/ _https://clickup.com/project-time-tracking per saperne di più su come funziona il monitoraggio del tempo in ClickUp /%href/_

.

11. Tabella di marcia trasparente

State valutando un software e notate che non ha una funzionalità/funzione che desiderate.

da fare?

Guardate la roadmap del prodotto.

Questa vi dice esattamente quali funzionalità/funzione verranno rilasciate nei prossimi mesi.

Limiti di Asana

$$$a non dispone di una roadmap del prodotto resa pubblica. Finora ha offerto solo un video che parla delle funzionalità/funzione in arrivo, ma non dice quando saranno disponibili.

E se si consulta il loro forum, si ottiene una risposta generica del tipo "Lo prenderemo in considerazione"

non è certo una risposta alla tua domanda, vero?

Vvantaggio ClickUp

ClickUp ha una tabella di marcia? Certo!

Vogliamo essere completamente trasparenti su ciò che possiamo offrirvi nei prossimi mesi. Nella nostra roadmap potete anche vedere alcune delle innovazioni a cui abbiamo lavorato. guarda la nostra roadmap qui .

E se cercate una funzionalità/funzione che non vedete, potete votare per le funzionalità/funzione che si desidera vedere.

12. Condivisione e privacy

Condivisione e privacy sono più importanti che mai.

Le aziende devono assicurarsi che le persone interessate abbiano a disposizione i dati rilevanti per evitare colli di bottiglia o fughe di informazioni privilegiate.

Pensate alla condivisione e alla privacy come a dei supereroi che proteggono la vostra azienda da tutto il resto!

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2019/03/image3.gif thor cpt america gif /$$$img/

Limite dell'Asana

Asana non consente di nascondere attività private all'interno di un progetto pubblico. Questo è molto importante se volete controllare esattamente chi può vedere cosa nelle vostre visualizzazioni condivise!

Vantaggio di ClickUp

ClickUp vi permette di rendere privata qualsiasi attività indipendentemente dall'Elenco o dal Progetto in cui si trova.

avete un intero elenco di attività che devono essere private?

Nessun problema.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2019/03/image19.gif condivisione e autorizzazioni di ClickUp /$$$img/

Con ClickUp, si può andare alla grande o alla piccola dimensione che si desidera, dalle attività private fino agli Spazi privati.

13. Modalità offline

Se voi o il vostro team viaggiate molto, il software di project management che scegliete dovrebbe avere una funzione offline.

Limiti di Asana

$$$a, abbiamo un problema!

La modalità offline di Asana è accessibile solo attraverso le app di Asana per Android e iOS. Essere limitati al proprio dispositivo mobile per il lavoro offline non è l'ideale per la maggior parte dei team.

Vantaggio ClickUp

Con ClickUp, è possibile lavorare offline da qualsiasi luogo e su qualsiasi dispositivo (sì, anche sul laptop durante la corsa in Uber!) Le attività rimangono sincronizzate non appena si ottiene una connessione a Internet. Modalità offline è disponibile per:

Web

DesktopiOS Nota: Volete confrontare ClickUp con altre alternative di Asana? Verificate il nostro confronto con Podio , Wrike , Monday.com e Airtable oppure date un'occhiata alla nostra recensione su Bitrix24 .

17. Vista Tutto

Uno dei maggiori problemi degli attuali strumenti di project management è che rendono incredibilmente difficile trovare ciò che si sta cercando.

**Limiti di Asana

Asana dispone di più visualizzazioni, ma non di un'unica vista che permetta di trovare tutto in un unico posto, indipendentemente da dove si trovi. Dovrete passare da una visualizzazione all'altra e utilizzare la funzione di ricerca per trovare tutto ciò che state cercando.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2020/12/man-looking-for-something.gif uomo che cerca qualcosa /$$$img/

ClickUp Advantage Vista Tutto di ClickUp consente di vedere facilmente il quadro generale senza mai perdere i dettagli. Questa funzionalità/funzione consente di visualizzare tutte le attività ad ogni livello della gerarchia. Potete vedere le vostre attività, quelle del vostro team o quelle di tutti, indipendentemente dalla loro posizione!

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2020/12/Hierarchy-Tutto-View-GIF.gif gerarchia vista Tutto in ClickUp gif /$$$img/

18. Email

Siete stanchi di fare avanti e indietro tra il lavoro e la finestra In arrivo?

Limite Asana

Asana, come altri strumenti di project management, promuove la funzione email. Offre la possibilità di creare e gestire attività dalla propria finestra In arrivo, inviando email ad Asana. Bello, vero? Sì, anche noi ci stavamo addormentando. 😴

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2020/12/dog-typing-on-computer.gif cane che scrive al computer /$$$img/

Da fare un modo innovativo per gestire le proprie email, parallelamente al proprio lavoro, per ridurre il più grande killer di tempo (la propria finestra In arrivo)?

No. Come biasimarli? È un'integrazione incredibilmente difficile da realizzare.

A meno che il team di produttività non sia quello di ClickUp.

**Il vantaggio di ClickUp

Con il nuovo sistema ClickUp ClickApp Email , potrete finalmente gestire le vostre email e il vostro lavoro nello stesso posto!

Sì, questo significa che potete **inviare e ricevere email direttamente da ClickUp con la stessa facilità con cui inviate un commento di risposta a un membro del team!

Questo aiuta il vostro team a risparmiare tempo di controllare le email al di fuori di ClickUp, di organizzare le conversazioni insieme ai lavori pertinenti e di creare visibilità sulle comunicazioni condivise con il team.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2020/12/email-in-clickup.gif email in ClickUp /$$$img/

Ecco come funziona:

Inviare e ricevere email direttamente all'interno di attività di ClickUp

Organizzare e includere i thread di email nei commenti o nei commenti a thread

Aggiungi allegati, moduli, risposte su modello, firme, Automazioni e altro ancora

È possibile utilizzare questa funzionalità per assegnare email ai membri del team, collaborare all'invio e alle risposte e persino attivare automazioni basate su campi personalizzati!

Con ClickUp è possibile integrare qualsiasi account email di Gmail, Outlook, Office 365 o IMAP.

19. Liste di controllo delle attività

Un'altra funzionalità/funzione essenziale per una soluzione completa di project management è la presenza di una lista di controllo.

Limiti di Asana

Può sembrare assurdo, ma Asana non dispone di vere e proprie liste di controllo all'interno delle attività. È possibile creare elenchi all'interno di una vista Elenco? Certo.

Ma le liste di controllo vere e proprie per snellire i processi all'interno di un'attività o di un'attività secondaria di un'attività? No!

ClickUp Advantage

ClickUp è un sistema Liste di controllo delle attività aiutano a delineare i passaggi e i processi per completare progetti più ampi e possono essere create o incorporate in quasi tutte le posizioni, dalle attività e dai documenti ai commenti e oltre.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2020/12/task-view.png visualizzazione delle attività di ClickUp /$$$img/

Inoltre, è possibile aggiungere liste di controllo delle attività a qualsiasi campo di modifica di testo ricco, dai thread di commento ai documenti di ClickUp!

Le liste di controllo delle attività di ClickUp sono completamente personalizzabili.

È possibile:

Aggiungere elementi annidati sotto gli elementi dell'elenco per creare sottovoci

Trascinare gli elementi tra diverse righe

Assegnare le voci della lista di controllo al team

Aggiungere direttamente i collegamenti alle attività

Salvataggio di modelli di lista di controllo per il riutilizzo

... e molto altro ancora!

20. Sprint

Un tempo utilizzato esclusivamente dai team di ingegneri, il metodo degli vantaggi del project management agile è ora applicato a molti altri casi d'uso e anche a team non tecnici, come ad esempio Marketing . Il cuore di questa metodologia sono gli Sprints, un approccio unico alla gestione delle risorse e del team che si è dimostrato in grado di aumentare la produttività in tutti i team in cui i processi iterativi sono importanti.

Limiti di Asana

Asana, come molti altri strumenti di project management, non ha una funzionalità/funzione dedicata agli Sprints. Da fare: hanno un modello di Sprints? Sì. Ma è semplicemente un modello di una vista esistente Ma si tratta semplicemente di un modello di una visualizzazione esistente, per la quale è necessario creare delle funzioni/funzione non progettate per i casi d'uso Agile.

Vantaggi di ClickUp

Se il vostro team utilizza una qualsiasi metodologia Agile per completare il lavoro e iterare in modo più efficiente, sarete felici di sapere che ClickUp è dotato di un sistema completamente nativo per la gestione dei processi Sprints! Con la ClickApp Sprints, potete creare il sistema di punti dello sprint perfetto per ottimizzare le risorse del vostro team, il tutto senza il lavoro manuale.

Ecco cosa si può fare con la ClickApp Sprints:

Impostare le date degli sprint e i punti per il vostro team

Segnare le priorità per ogni sprint

Automazioni dei lavori incompiuti nel ciclo di sprint successivo

Accorpare i punti dello sprint da attività secondarie

Suddividere i punti sprint tra più assegnatari delle attività

Ordinare gli sprint per assegnatario per tenere facilmente traccia di chi sta facendo cosa

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2020/12/sprints-1400x971.png sprints in ClickUp /$$$img/

ClickUp è dotato anche di dashboard dedicate agli sprint che possono tracciare automaticamente e aiutare il team a visualizzare lo stato degli sprint!

È possibile aggiungere e personalizzare quattro diversi widget di Sprints alla propria Dashboard che offre un'angolazione di lavoro diversa per ogni esigenza:

Grafico della combustione

Grafico di burndown

Grafico del flusso cumulativo

Grafico della velocità

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2020/12/dashboards.png dashboard in ClickUp /$$$img/

La funzionalità Sprints di ClickUp può anche essere integrata con i progetti GitHub, Bitbucket e Gitlab - quindi se il vostro team utilizza gli sprint per lo sviluppo, potete tenere traccia di tutto automaticamente all'interno di ClickUp!

Conclusione

Sebbene si possano provare Basecamp, Todoist e Jira, Trello , oppure Monday come alternative di Asana non offrono tutte le funzionalità di project management necessarie per gestire il team in modo efficace. confronto tra Todoist e Asana con ClickUp !

Questo non è il caso di ClickUp.

ClickUp è il concorrente di Asana che sta crescendo più rapidamente perché la sua interfaccia utente intuitiva è stata progettata da persone che conoscono veramente le sfumature della collaborazione e della produttività dei team.

Siete convinti, ma avete ancora bisogno di usare Asana?

È possibile integrare ClickUp con Asana e creare attività ogni volta che vengono aggiunte o modificate in Asana. Questo vi aiuterà a lavorare con i dipartimenti della vostra organizzazione che potrebbero ancora utilizzare Asana.

E quando finalmente vorrete passare alla soluzione di project management di ClickUp, sarà sufficiente importare tutti i vostri dati da Asana a ClickUp . Ottieni gratuitamente ClickUp e interrompete oggi stesso la vostra ricerca per sostituire Asana.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2019/03/image17.gif gif della decisione /$$$img/