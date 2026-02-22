10 modelli gratis di sistemi di gestione aziendale

Un'organizzazione media utilizza 305 applicazioni SaaS. 🤯

Ecco perché i modelli di sistemi di gestione aziendale sono fondamentali. Non solo perché forniscono una struttura, ma anche perché quelli giusti offrono una connessione diretta al modo in cui il lavoro viene assegnato, monitorato, documentato e revisionato.

Con un modello di sistema di gestione aziendale, puoi ridurre lo stack di strumenti quotidiani e pilotare il lavoro nella giusta direzione all'interno di un sistema più ampio.

In questo post del blog vedremo i migliori modelli di sistemi di gestione aziendale creati per semplificare il tuo lavoro!

Che cos'è un modello di sistema di gestione aziendale?

Un modello di sistema di gestione aziendale è uno spazio di lavoro già pronto che puoi utilizzare per gestire le operazioni quotidiane in un unico posto. Ti offre una struttura coerente per organizzare persone, progetti, processi e monitoraggio delle prestazioni, in modo che il lavoro non sia disperso in documenti, fogli di calcolo e chat disorganizzati.

Questi modelli includono in genere:

Struttura organizzativa e ruoli/responsabilità

Procedura operativa standard (SOP)

Documentazione delle politiche

Elabora flussi di lavoro e documentazione

Misure di controllo della qualità

Protocolli di comunicazione

Metriche di rendimento e KPI

Cosa cercare nei modelli di gestione aziendale

Quando scegli i modelli di gestione aziendale, dovresti cercare:

Flessibilità di personalizzazione: i tuoi flussi di lavoro sono unici. Puoi modificare facilmente campi, stati e visualizzazioni per adattarli al modo di operare del tuo team, oppure il modello ha una struttura rigida e immutabile?

Visibilità interfunzionale : il lavoro non avviene in compartimenti stagni. Il tuo modello dovrebbe supportare più team e mostrare come le iniziative si collegano all'interno dell'intera azienda il lavoro non avviene in compartimenti stagni. Il tuo modello dovrebbe supportare più team e mostrare come le iniziative si collegano all'interno dell'intera azienda

Funzionalità di automazione : le attività amministrative ripetitive riducono la produttività. Cerca modelli disponibili su una piattaforma che ti consenta di automatizzare gli aggiornamenti di stato, le notifiche e l'assegnazione delle attività senza alcun lavoro richiesto le attività amministrative ripetitive riducono la produttività. Cerca modelli disponibili su una piattaforma che ti consenta di automatizzare gli aggiornamenti di stato, le notifiche e l'assegnazione delle attività senza alcun lavoro richiesto

Scalabilità: questo modello funzionerà ancora quando il tuo team raddoppierà le sue dimensioni? Cerca strutture in grado di crescere insieme alla tua azienda invece di diventare un ostacolo

Supporto all'integrazione: il modello dovrebbe essere disponibile all'interno di una piattaforma che offre la connessione ai tuoi strumenti esistenti, come Figma e Google Drive

10 modelli gratuiti di sistemi di gestione aziendale

ClickUp, il primo spazio di lavoro AI convergente al mondo, ti offre una libreria di oltre 1.000 modelli pronti all'uso per gestire la tua azienda senza dover mettere insieme decine di strumenti diversi.

E la parte migliore è che i modelli non rimangono in una cartella a prendere polvere. Quando scegli un modello di sistema di gestione aziendale, questo può essere utilizzato direttamente accanto al lavoro che gestisce: attività, documenti, visualizzazioni, dashboard, agenti e altro ancora, tutti collegati e alimentati dall'IA.

Diamo un'occhiata ai migliori modelli di sistema di gestione aziendale 👇

1. Modello ClickUp Book of Work

Ottieni il modello gratis Esamina gli impegni, il lavoro richiesto e le richieste di budget del team in un unico documento con il modello ClickUp Book of Work.

Il modello ClickUp Book of Work offre ai manager un documento autonomo per esaminare gli impegni del team in un determinato periodo di tempo, con visibilità sullo sforzo richiesto e sul budget richiesto per le varie iniziative. È organizzato in due sezioni, Progetti essenziali e Progetti opzionali, in modo da poter separare il lavoro che deve essere svolto da quello che dipende dalla capacità di carico di lavoro.

Utilizzalo per presentare un "libro" organizzato per la tua azienda, con un'intestazione per i dettagli chiave come il nome dell'azienda e le informazioni di contatto. Quindi, raggruppa i progetti per rendere le discussioni sulle priorità più facili e coerenti.

Perché ti piacerà questo modello:

Suddividi il lavoro pianificato in Progetti essenziali e Progetti opzionali per facilitare la definizione delle priorità e i compromessi durante i cicli di pianificazione

Rendi più chiare le revisioni della leadership con un unico formato in stile documento che riepiloga gli impegni per un periodo di tempo definito

Mantieni l'esecuzione legata alla pianificazione creando attività di ClickUp per ogni progetto e spostandole attraverso gli stati personalizzati ClickUp man mano che il lavoro procede

✅ Ideale per: responsabili PMO e responsabili operativi che coordinano portafogli di progetti tra team diversi.

2. Modello ClickUp delle migliori pratiche generali

Ottieni il modello gratis Segui una lista di controllo di adozione già pronta e crea abitudini coerenti con il modello ClickUp General Best Practice Template

Il modello ClickUp General Best Practice contiene una lista di controllo pronta all'uso per impostare flussi di lavoro ideali nella tua azienda e creare abitudini coerenti in tutto il tuo team. È progettato per guidare l'adozione attraverso passaggi che i team possono seguire quando iniziano a utilizzare quotidianamente l'area di lavoro di ClickUp.

All'interno del modello, le best practice sono organizzate in categorie chiare e collegate ai ruoli responsabili dello svolgimento del lavoro, in modo che le attività di implementazione rimangano facili da assegnare, rivedere e completare.

Puoi anche personalizzare ulteriormente il modello in base alle tue esigenze.

Perché ti piacerà questo modello:

Organizza il lavoro di adozione per categoria, come formazione, comunicazione e configurazione, mantenendo le linee guida facili da seguire durante l'implementazione di ClickUp

Assegna le attività in base al ruolo, inclusi collaboratori individuali, manager e amministratori, per assicurarti che tutti sappiano quali best practice applicare

Suddividi la configurazione in passaggi attuabili con attività e attività secondarie che coprono azioni fondamentali come la creazione di attività, gli incarichi, le date di scadenza e le priorità

✅ Ideale per: amministratori dell'area di lavoro e responsabili delle operazioni che guidano l'implementazione.

🚀 Vantaggio di ClickUp: rivolgiti ai Super Agenti di ClickUp quando hai terminato con l'IA che ti fornisce solo risposte. I Super Agenti sono progettati per vivere all'interno dell'area di lavoro di ClickUp come compagni di squadra ambientali con un contesto di lavoro completo. Infatti, possono eseguire flussi di lavoro in più passaggi, 24 ore su 24, utilizzando gli strumenti, i trigger, le conoscenze e la memoria che gli fornisci. Questa è la differenza tra chiedere aiuto all'IA e delegare il lavoro a qualcosa che può portarlo a termine. Ulteriori informazioni su Super Agents guardando questo video che abbiamo creato appositamente per te 👇

3. Modello di dashboard per la gestione dei progetti ClickUp per la project management

Ottieni il modello gratis Visualizza le dipendenze e le sequenze di consegna utilizzando il modello di dashboard per il project management di ClickUp

Il modello di dashboard per la gestione dei progetti ClickUp consolida l'intero piano di progetto in un'unica Sequenza, con diagrammi Gantt che illustrano la connessione tra le fasi di lavoro, dall'avvio alla consegna. È un ottimo punto di partenza quando il progetto presenta dipendenze, fasi sovrapposte e scadenze che richiedono un coordinamento più stretto.

Una volta mappato il programma, il modello ti offre anche uno spazio in cui effettuare il monitoraggio dei numeri e dei segnali che influenzano la consegna, dai movimenti di budget alla gravità dei problemi.

Perché ti piacerà questo modello:

Pianifica e modifica le tempistiche con i diagrammi di Gantt di ClickUp , che includono le relazioni tra le attività e la sequenza delle attività cardine.

Memorizza le metriche critiche per il progetto utilizzando attributi personalizzati come Costo pianificato, Costo effettivo, Budget residuo, Livello di criticità e Fase del progetto per mantenere il contesto finanziario e di consegna vicino al lavoro

Monitora l'esecuzione a colpo d'occhio con le attività raggruppate per stato e assegnatari, mantenendo visibili la titolarità e lo stato di avanzamento durante tutto il ciclo di vita del progetto

✅ Ideale per: project manager PMO e responsabili dell'implementazione a contatto con i clienti che gestiscono progetti in più fasi.

4. Modello di piano delle attività di project management ClickUp

Ottieni il modello gratis Tieni traccia della configurazione del progetto e dei dettagli chiave in un unico posto con il modello di piano delle attività di project management ClickUp

Il modello di piano delle attività di project management ClickUp definisce le operazioni di configurazione fondamentali necessarie per ogni progetto prima dell'avvio dell'esecuzione, con un unico spazio in cui inserire il project manager, il team di progetto, il nome del progetto e lo stato di completamento.

Si apre con un elenco di attività pronto all'uso che copre gli aspetti fondamentali della maggior parte delle attività di un progetto, dalla definizione del concetto e degli obiettivi alla definizione del budget, alla pianificazione dei rischi e alle comunicazioni.

E quando i dettagli del progetto circolano in più sedi, utilizza ClickUp Brain MAX, il compagno IA desktop più completo. Ti aiuta a estrarre immediatamente il contesto giusto e lo trasforma nei passaggi successivi. E questo può essere qualsiasi cosa, dalla stesura di un piano di comunicazione alla generazione di una prima bozza di brief di progetto dal tuo spazio di lavoro.

Raccogli il contesto del progetto disperso e abbozza i prossimi passaggi con ClickUp Brain MAX

Inoltre, puoi utilizzare diversi LLM per i diversi tipi di domande che hai, il tutto da un'unica app.

Perché ti piacerà questo modello:

Inizia con una lista di controllo strutturata che copre le fasi chiave della pianificazione, come la mappatura delle tempistiche, la definizione del budget, la configurazione dell'organigramma, la gestione dei rischi e la pianificazione delle comunicazioni

Mantieni le informazioni di base del progetto visibili nella parte superiore con campi per Project Manager, Team di progetto, Nome del progetto e Stato di completamento

Suddividi il lavoro di pianificazione in attività secondarie in modo che ogni passaggio di configurazione abbia un titolare chiaro, uno stato e un follow-up

✅ Ideale per: Project manager e responsabili dell'implementazione che avviano nuovi progetti interni o con nuovi clienti.

📮 ClickUp Insight: il 45% degli intervistati nel nostro sondaggio afferma di tenere aperte per settimane le schede relative alle ricerche di lavoro. Per un altro 23%, queste preziose schede includono thread di chat IA ricchi di contesto. In sostanza, la stragrande maggioranza sta esternalizzando la memoria e il contesto a fragili schede del browser. Ripeti con noi: le schede non sono basi di conoscenza. 👀 ClickUp Brain MAX cambia le regole del gioco. Questa super app basata sull'intelligenza artificiale ti consente di effettuare ricerche nella tua area di lavoro, interagire con più modelli di intelligenza artificiale e persino utilizzare comandi vocali per recuperare il contesto da un'unica interfaccia. Poiché MAX risiede nel tuo PC, non occupa spazio nelle schede e può salvare le conversazioni fino a quando non le elimini!

5. Modello di integrazione software ClickUp

Ottieni il modello gratis Tieni traccia delle integrazioni software dall'acquisizione al follow-up dei pagamenti con il modello di integrazione software ClickUp

Il modello di integrazione software ClickUp organizza il lavoro di integrazione in una pipeline di attività passo dopo passo, con ogni richiesta tracciata dall'accettazione al completamento. È progettato per il monitoraggio end-to-end, dai primi controlli come la disponibilità e i prezzi alla selezione dei fornitori, agli ordini di acquisto e ai follow-up dei pagamenti.

Il modello separa inoltre il lavoro richiesto per l'integrazione in elenchi dedicati, tra cui Integrazioni dati, Integrazioni sistemi e Integrazioni processi. Ciò consente di mantenere la visibilità dei diversi flussi di lavoro senza confondere requisiti o sequenze.

E quando le integrazioni coinvolgono più strumenti, ClickUp Integrations assicura che tutti i tuoi flussi di lavoro e strumenti siano collegati alla tua area di lavoro di ClickUp.

Perché ti piacerà questo modello:

Tieni traccia delle richieste attraverso fasi definite come "Input necessario", "In corso" e "Da fare", mantenendo visibili gli ostacoli e i passaggi successivi lungo l'intero processo.

Gestisci più flussi di lavoro con elenchi separati per l'integrazione di dati, sistemi e processi

Supporto per flussi di lavoro in stile approvvigionamento con dettagli sulle attività come assegnatari, date di scadenza e priorità, oltre a spazio per riferimenti chiave come QPA, PO e PR

✅ Ideale per: responsabili delle operazioni IT e specialisti dell'implementazione che coordinano il lancio di più sistemi.

6. Modello di comunicazione con i dipendenti ClickUp

Ottieni il modello gratis Standardizza gli aggiornamenti interni con il modello di comunicazione per i dipendenti ClickUp

Il modello di comunicazione dei dipendenti ClickUp ti offre un punto centrale in cui mappare il flusso degli aggiornamenti interni tra i team. Aggiungi i tuoi flussi di comunicazione ricorrenti, quindi compila i campi Metodo e Destinatari per ciascuno di essi, in modo da rendere le aspettative chiare e ripetibili.

Abbinalo a ClickUp Docs per trasformare i tuoi standard di comunicazione in un wiki dinamico, bloccare l'accesso con le autorizzazioni appropriate e collegare il documento direttamente alle attività o alle posizioni delle attività in cui lavorano i team. Quando qualcuno ha bisogno della politica a metà progetto, puoi indirizzarlo alla sezione esatta utilizzando i collegamenti alle pagine o anche un collegamento a blocchi.

Trasforma gli standard di comunicazione in un wiki dinamico con autorizzazioni e collegamenti diretti utilizzando ClickUp Docs

Perché ti piacerà questo modello:

Mappa la comunicazione per team e scopo con sezioni come Riunioni interne, Soluzioni e Marketing

Tieni traccia del tempo dedicato alla preparazione di comunicazioni, riunioni e aggiornamenti con ClickUp Monitoraggio del tempo

quando un aggiornamento deve avvenire prima di un altro (ad esempio: nota della direzione → annuncio al team) Aggiungi dipendenze ClickUp quando un aggiornamento deve avvenire prima di un altro (ad esempio: nota della direzione → annuncio al team)

✅ Ideale per: responsabili delle risorse umane e responsabili della comunicazione interna che definiscono le norme di comunicazione a livello aziendale.

7. Modello di gestione agile Scrum ClickUp

Ottieni il modello gratis Esegui bug e sprint in fasi definite con il modello di gestione agile Scrum di ClickUp

Il modello ClickUp Agile Scrum Management funge da sistema operativo per i team di ingegneri all'interno di una configurazione gestionale aziendale più ampia. Organizza l'esecuzione di bug e sprint in fasi definite come Aperto, Triage, Informazioni necessarie e In fase di sviluppo, offrendo alla leadership una visione coerente dei progressi e delle attività cardine.

Inoltre, si integra con ClickUp for Agile Teams per fornire supporto per la pianificazione degli sprint, la visibilità del backlog e il coordinamento interfunzionale.

Perché ti piacerà questo modello:

Indirizza i problemi in arrivo attraverso un flusso di lavoro coerente utilizzando stati come Aperto, Triage, Informazioni necessarie e In fase di sviluppo

Standardizza le decisioni di triage con campi per Priorità (P0-P4), Gravità (S1-S3), Origine, Ambiente e Tipo di segnalazione

Mantieni misurabile l'esecuzione degli sprint con Sprint e punti dello sprint, oltre a visualizzazioni come Bug segnalati, Per funzionalità/funzione e I miei bug inviati

✅ Ideale per: Scrum master e responsabili tecnici che gestiscono la consegna degli sprint e la classificazione dei difetti.

💡 Suggerimento professionale: ClickUp è stato creato per i moderni team Agile che desiderano pianificare, consegnare e imparare in un unico spazio di lavoro (senza dispersione del lavoro 😵‍💫). Guarda questo video per scoprire come ClickUp fornisce il supporto per l'esecuzione agile moderna end-to-end, dal backlog al rilascio, senza dover passare da uno strumento all'altro.

8. Modello di gestione dell'implementazione ClickUp

Ottieni il modello gratis Tieni traccia di ogni implementazione dei clienti con il modello di gestione dell'implementazione ClickUp

Il modello di gestione dell'implementazione ClickUp organizza le implementazioni dei clienti in un unico sistema, con ogni cliente sottoposto a monitoraggio attraverso fasi come Richiesto e Servizio in corso.

Quando hai bisogno di visibilità sul portfolio in tutte le implementazioni, utilizza i dashboard di ClickUp per visualizzare lo stato, le scadenze e i segnali di fatturato in un'unica vista. Le schede ClickUp AI aggiungono un livello di sintesi, riaggregando tutte le informazioni necessarie senza dover scavare in ogni riga del client.

Riassumi i progressi dei clienti a colpo d'occhio con le schede IA nelle dashboard di ClickUp

Perché ti piacerà questo modello:

Traccia ogni impegno con il cliente in base allo stato, con sezioni separate per Richiesto e Servizio in corso

Memorizza campi critici per l'implementazione come Livello di assistenza, Segmento, Entrate previste, Richiesta di assistenza e Contratto di vendita insieme a date e priorità

Esamina tutti i servizi in un unico posto utilizzando Tutti i servizi, quindi utilizza Dashboard e Schede IA per evidenziare il carico di lavoro e i segnali di rischio in tutto il portfolio

✅ Ideale per: Success Manager e responsabili dell'implementazione che gestiscono il lancio di più clienti.

9. Modello di piano di gestione dell'ambito ClickUp

Ottieni il modello gratis Definisci in anticipo l'ambito del progetto in un documento strutturato con il modello di piano di gestione dell'ambito ClickUp

Il modello di piano di gestione dell'ambito ClickUp ti offre un documento pronto all'uso per definire l'ambito prima dell'inizio del lavoro, con una struttura chiara che mantiene tutti allineati su ciò che il progetto dovrà realizzare. Si inizia con il titolo del progetto, il project manager e la data di riferimento, per poi passare alle parti che la maggior parte dei team di solito si affretta a documentare in un secondo momento.

All'interno troverai sezioni dedicate a Descrizione del problema, Descrizione dell'opportunità, Obiettivi del progetto, Ambito del progetto/Fuori dall'ambito e Approvazione, che rendono più facile stabilire i limiti in anticipo e proteggere il progetto da sorprese dell'ultimo minuto.

Perché ti piacerà questo modello:

Cattura l'ambito in un unico documento con sezioni guidate per Problemi, Opportunità, Obiettivi e In ambito/Fuori ambito

Riduci i malintesi con una sezione Approvazione che formalizza l'approvazione prima dell'inizio dell'esecuzione

Utilizza le automazioni di ClickUp per garantire il follow-up dopo le approvazioni, come l'aggiornamento degli stati o l'assegnazione dei titolari una volta approvato l'ambito di applicazione

✅ Ideale per: Project manager e responsabili della consegna che gestiscono progetti con molti stakeholder.

10. Modello CRM Vertex42 per piccole imprese

tramite Vertex42

Per i team delle piccole imprese che non sono ancora pronti per un CRM completo, il modello CRM per piccole imprese di Vertex42 basato su foglio di calcolo offre un modo semplice per effettuare il monitoraggio delle relazioni con i clienti e delle pipeline di vendita.

Si tratta di un'opzione leggera per gestire i dati dei clienti senza un sistema complesso.

Perché ti piacerà questo modello:

Tieni a portata di mano i dettagli chiave come le informazioni di contatto e il nome dell'azienda archiviando tutte le informazioni sui tuoi clienti e potenziali clienti in un unico foglio di calcolo organizzato

Tieni traccia dello stato delle trattative, dalla fase iniziale alla trattativa chiusa, monitorandole mentre attraversano le diverse fasi

Mantieni una cronologia chiara delle tue relazioni registrando tutte le tue interazioni e pianificando attività di follow-up per ogni contatto

✅ Ideale per: fondatori individuali e coordinatori commerciali di piccole imprese per il monitoraggio dei lead e dei follow-up.

Crea il centro di comando perfetto per la tua azienda con ClickUp

Un modello di sistema di gestione aziendale è un ottimo punto di partenza, ma il vero valore deriva da ciò che accade dopo averlo configurato.

Le persone lo utilizzano davvero ogni giorno? Gli aggiornamenti sono sempre attuali? Le decisioni vengono prese in un unico luogo? I leader possono vedere cosa sta succedendo senza dover rincorrere lo stato delle cose?

Questa è la differenza tra una libreria di modelli e un sistema di gestione.

ClickUp ti aiuta a trasformare i modelli in un flusso di lavoro dinamico. Puoi documentare lo svolgimento del lavoro, assegnare la titolarità e mantenere visibili le priorità in un unico spazio di lavoro, con l'aiuto dell'IA e dei modelli integrati.

Inizia oggi stesso con ClickUp!

Domande frequenti

Un modello di project management si concentra su una singola iniziativa con una data di inizio e una data di fine definite. Un modello di gestione aziendale copre operazioni continue e interdipartimentali come l'allocazione delle risorse e la standardizzazione dei processi.

Sì, questi modelli sono molto efficaci per i team delle piccole imprese. Forniscono una struttura essenziale e visibilità fin dall'inizio, migliorando l'efficienza operativa e prevenendo il caos che spesso accompagna la crescita.

L'IA trasforma i modelli statici in sistemi dinamici. Ad esempio, ClickUp Brain può generare automaticamente rapporti sullo stato di avanzamento dei lavori dai dati del tuo modello o riassumere i progressi compiuti dai vari reparti, eliminando il lavoro manuale.