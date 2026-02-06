10 modelli gratuiti di strategia per i media a pagamento

La maggior parte delle campagne sui media a pagamento fallisce prima ancora che il primo annuncio venga pubblicato, non a causa di creatività o targeting inadeguati, ma perché il processo di pianificazione è un caos di fogli di calcolo sparsi, approvazioni dimenticate e cifre di budget che nessuno riesce a trovare.

I team di marketing sono spinti a fare di più con meno risorse. Gartner riferisce che i budget sono scesi al 7,7% dei ricavi aziendali e il 73% dei professionisti del marketing afferma che la pressione è in aumento.

Questa guida ti illustra 10 modelli gratuiti di strategie per i media a pagamento che trasformano la pianificazione caotica delle campagne in un sistema ripetibile, oltre a un quadro dettagliato per la creazione di un piano che possa essere effettivamente eseguito.

Panoramica dei modelli di strategia per i media a pagamento

Modello Link per scaricare Ideale per Funzionalità principali Formato visivo Modello ClickUp per la gestione di campagne e promozioni Ottieni il modello gratis Team di marketing che pianificano e gestiscono campagne multicanale Calendario della campagna, campi personalizzati per budget e canale, dipendenze, flussi di lavoro di approvazione Area di lavoro completa per le campagne Modello di brief della campagna ClickUp Ottieni il modello gratis I team si allineano su obiettivi, messaggi e traguardi prima dell'esecuzione Sezioni strutturate, documenti collaborativi, approvazioni, attività collegate e risorse Brief della campagna Modello di gestione delle campagne di marketing ClickUp Ottieni il modello gratis Teams che gestiscono campagne multifase, dalla pianificazione alla reportistica Visualizzazioni multiple (Elenco, Bacheca, Calendario, diagramma di Gantt), automazioni, reportistica dashboard, spazio di archiviazione per gli allegati Flusso di lavoro della campagna in più fasi Modello pubblicitario ClickUp Ottieni il modello gratis Teams creative che producono, effettuano il monitoraggio e approvano grandi volumi di varianti pubblicitarie Campi personalizzati per formati e versioni degli annunci, strumenti di correzione di bozze, tracciamento delle versioni, spazio di archiviazione per gli allegati Produzione pubblicitaria + sistema di approvazione Modello di schema della campagna ClickUp Ottieni il modello gratis Strategisti che mappano la struttura di alto livello della campagna prima dell'esecuzione Mappatura gerarchica (Campagna → Fasi → Tattiche), visualizzazione della Sequenza, sezioni Note Schema della campagna Modello di campagna sui social media ClickUp Ottieni il modello gratis Social teams coordinating paid + organic social campaigns Pianificazione con visualizzazione calendario, campi personalizzati per gli obiettivi pubblicitari, integrazioni con strumenti di pianificazione, visualizzazione unificata dei risultati a pagamento e organici. Pianificatore di campagne social Modello di pianificazione pubblicitaria ClickUp Ottieni il modello gratis Media planner che pianificano le campagne pubblicitarie e mappano la tempistica cross-channel Visualizzazioni Gantt + Calendario, campi personalizzati per canale e budget, dipendenze per l'approvazione creativa, unica fonte di verità Sistema di pianificazione degli annunci Modello di report della campagna PPC di ClickUp Ottieni il modello gratis Responsabili PPC e agenzie che producono reportistica chiara e fruibile sulle campagne Sezioni di reportistica predefinite, widget per dashboard, documentazione approfondita, monitoraggio delle azioni da intraprendere. Modello di reportistica PPC Modello di elenco media ClickUp Ottieni il modello gratis Acquirenti di media che effettuano il monitoraggio di contatti, posizionamenti e opportunità di partnership Campi personalizzati per dettagli di contatto e tariffe, visualizzazioni Elenco/Tabella, monitoraggio dei follow-up, gestione degli acquisti diretti Database dei contatti dei media Modello per i media a pagamento di HubSpot Scarica questo modello Teams che necessitano di un semplice foglio di calcolo per pianificare canali, budget e KPI Colonne preformattate, campi personalizzabili, accesso offline, configurazione semplice Modello di piano su foglio di calcolo

Che cos'è un modello di strategia per i media a pagamento?

Un modello di strategia per i media a pagamento è un piano predefinito che puoi riutilizzare in diverse campagne. Ti aiuta a documentare obiettivi, targeting, mix di canali, budget, requisiti creativi, tempistiche e KPI in un formato coerente.

I fogli di calcolo possono funzionare per campagne semplici gestite da una sola persona. Una volta aggiunti più titolari, approvazioni, versioni delle risorse e scadenze, è necessario un flusso di lavoro che colleghi la pianificazione all'esecuzione.

📘 Per saperne di più: I migliori strumenti per la pianificazione media

Perché utilizzare un modello di piano per i media a pagamento?

Probabilmente le informazioni sulla tua campagna sono sparse ovunque: i budget in un foglio di calcolo, le risorse creative in Dropbox, le approvazioni in Slack e la strategia effettiva in un documento Google distribuito su troppi strumenti.

Questo tipo di proliferazione di strumenti costringe le persone a cercare budget, link, approvazioni e creatività "finali" su Slack, email, documenti e drive. Il risultato è un rallentamento dei lanci, un aumento delle rielaborazioni e continue richieste di aggiornamenti sullo stato di avanzamento.

L'utilizzo di un modello di piano per i media a pagamento risolve questo problema creando un'unica fonte di verità. Mette ordine nel caos e fornisce un quadro scalabile per ogni campagna. Ecco cosa significa realmente per il tuo team:

Lancio più rapido delle campagne: basta con la paralisi da pagina bianca. Un modello ti offre una struttura collaudata che ti consente di passare direttamente alla pianificazione.

Visibilità completa del budget: scopri esattamente dove viene allocata la tua spesa pubblicitaria tra i vari canali e campagne prima di committere un solo dollaro.

Allineamento tra i team senza sforzo: mantieni il tuo team creativo, i media buyer e gli stakeholder sulla stessa lunghezza d'onda senza bisogno di infinite riunioni di aggiornamento.

Reportistica coerente e significativa: integra le metriche importanti fin dall'inizio, così non dovrai affannarti a raccogliere i dati alla fine del mese.

Un processo scalabile: gestisci una o 20 campagne con lo stesso framework organizzato, assicurandoti che nulla venga tralasciato man mano che cresci.

La maggior parte dei team non ha bisogno di annunci migliori, ma di un sistema più efficiente per gestire quelli già disponibili. Un modello fornisce proprio questo sistema.

in media, un professionista trascorre più di 30 minuti al giorno alla ricerca di informazioni relative al lavoro, il che significa oltre 120 ore all'anno perse a setacciare email, thread di Slack e file sparsi.

10 modelli gratuiti di strategia per i media a pagamento

Non tutti i team necessitano dello stesso livello di dettaglio. Alcuni modelli sono pensati per le approvazioni e l'allineamento, altri per il monitoraggio della produzione o la reportistica. Inizia con quello che corrisponde al modo in cui il tuo team gestisce effettivamente le campagne.

1. Modello di gestione delle campagne e delle promozioni ClickUp

Semplifica il piano e l'esecuzione del marketing end-to-end con il modello di gestione delle campagne e delle promozioni di ClickUp.

Sei stanco di destreggiarti tra campagne promozionali su più strumenti e documenti? Il modello di gestione delle campagne e delle promozioni di ClickUp offre un'area di lavoro completa per pianificare e monitorare ogni attività promozionale nelle campagne a pagamento, organiche e ibride. Aiuta i team a mantenere allineati budget, risorse, approvazioni e tempistiche in un unico posto, in modo che le campagne possano essere lanciate senza intoppi e senza tralasciare alcun dettaglio.

Cosa include questo modello:

2. Modello di brief della campagna ClickUp

Costruisci ogni passaggio del flusso di lavoro della tua campagna in questo brief basato su modelli in ClickUp Docs.

Una strategia chiara evita costose rielaborazioni. Il modello di brief della campagna ClickUp aiuta i team ad allinearsi sugli obiettivi della campagna, sul pubblico e sui messaggi prima dell'inizio dell'esecuzione creativa o mediatica. Assicura una condivisione della stessa direzione da parte di tutte le parti interessate fin dall'inizio.

Cosa include questo modello:

Copri sistematicamente gli obiettivi della campagna , i profili target, i messaggi chiave e il contesto competitivo, in modo da non tralasciare alcun elemento strategico.

Modifica i brief in modo collaborativo con cursori in tempo reale e con cursori in tempo reale e la cronologia delle versioni di ClickUp completata in ClickUp Docs per vedere cosa è cambiato.

Incorpora le approvazioni direttamente nel documento con i flussi di lavoro di approvazione per evitare che il brief si perda in un thread infinito di email.

Collega attività collegate, risorse e altre risorse direttamente all'interno del brief per un contesto completo al 100%.

con ClickUp Enterprise Search, puoi estrarre le ultime note di budget, approvazioni, link creativi e attività della campagna da un'unica ricerca invece di scavare tra le schede. Effettua ricerche nell'intera area di lavoro e accedi a tutti i tuoi file.

3. Modello di gestione delle campagne di marketing ClickUp

Organizza le fasi della campagna, i canali, i risultati attesi e i budget in un unico flusso di lavoro con il modello di gestione delle campagne di marketing di ClickUp.

Il tuo piano media è solo un documento statico che diventa obsoleto nel momento stesso in cui lo salvi? Questo modello end-to-end di ClickUp per la gestione delle campagne di marketing collega la tua strategia all'esecuzione, trasformando il tuo piano in un flusso di lavoro dinamico. È ideale per i team di marketing che gestiscono più campagne contemporaneamente e necessitano di una visibilità completa sull'intero ciclo di vita, dall'ideazione all'analisi post-campagna.

Cosa include questo modello:

i Super Agent di ClickUp possono fare ancora di più monitorando i ritmi, le approvazioni in ritardo o i contenuti creativi mancanti e sollecitando automaticamente i titolari o segnalando gli ostacoli prima che le date di lancio slittino.

4. Modello di pubblicità ClickUp

Evita di partire da zero quando crei i tuoi testi pubblicitari con il modello di pubblicità ClickUp.

Il numero di annunci che puoi testare è limitato dal limite della velocità con cui riesci a produrli e approvarli. Quando gestisci decine di varianti di annunci, è facile perdere traccia di quale versione sia quale. Questo modello di annuncio pubblicitario ClickUp elimina questo ostacolo concentrandosi sulla creazione di singoli annunci, con monitoraggio di ogni risorsa creativa, variazione di testo e stato di approvazione per ogni unità pubblicitaria.

È pensato per i team creativi e gli acquirenti di media che devono gestire un elevato volume di varianti pubblicitarie su più piattaforme.

Cosa include questo modello:

Organizza ogni annuncio con i campi personalizzati. Crea campi per il formato dell'annuncio, la piattaforma, la versione del testo e lo stato creativo.

Semplifica il feedback con le funzionalità di Correzione di bozze e Annotazione di ClickUp. Assegna commenti direttamente su immagini, video e PDF per fornire un feedback chiaro e contestualizzato.

Archivia tutti i tuoi file di progettazione direttamente nelle attività in cui si svolge il lavoro con lo spazio di archiviazione per allegati, incluse immagini e video.

Elimina la confusione sul "quale versione abbiamo pubblicato?" con il monitoraggio delle versioni. Scopri esattamente quale variante dell'annuncio è stata approvata e quando è stata pubblicata.

📘 Per saperne di più: Modelli gratuiti di report di marketing digitale per approfondimenti basati sui dati

5. Modello di schema della campagna ClickUp

Un "progetto" di alto livello per mappare canali, fasi e attività cardine prima di elaborare piani dettagliati.

Prima di perderti nei meandri dei singoli set di annunci e degli elenchi di parole chiave, hai bisogno di una visione d'insieme. Questo modello leggero di ClickUp Campaign Outline Template ti aiuta a mappare la struttura della tua campagna prima di immergerti nell'esecuzione dettagliata. È lo "schizzo su un tovagliolo" che diventa il vero piano, perfetto per gli strateghi e i pianificatori che presentano una campagna internamente o a un cliente.

Utilizzali per delineare rapidamente l'architettura della tua campagna, inclusi canali, fasi e attività cardine.

Cosa include questo modello:

Organizza il tuo piano in modo logico con una semplice gerarchia per Campagna → Fasi → Tattiche

Visualizza l'intero flusso della campagna e osserva come le diverse fasi si susseguono nel tempo con la vista della Sequenza di ClickUp.

Documenta i parametri di alto livello del pubblico, i vincoli di budget e i criteri di esito positivo in un unico posto con le sezioni i vincoli di budget e i criteri di esito positivo in un unico posto con le sezioni Note di ClickUp

Passa da un'idea approssimativa a un piano strutturato in pochi minuti con Quick Start, gettando le basi per una realizzazione più dettagliata.

6. Modello di campagna sui social media ClickUp

Utilizza il modello di campagna social media ClickUp quando "pubblicare semplicemente" non è sufficiente.

I social organici e a pagamento non dovrebbero vivere in universi separati. Questo modello di campagna sui social media di ClickUp è pensato su misura per gestire campagne coordinate sui social media e mantenere i tuoi post potenziati, i contenuti sponsorizzati e gli annunci a pagamento in un'unica vista unificata. È progettato per i social media manager e gli specialisti dei social a pagamento che gestiscono campagne su Meta, LinkedIn, TikTok e X.

I social a pagamento cambiano rapidamente e questo modello ti aiuta a stare al passo centralizzando l'intero flusso di lavoro.

Cosa include questo modello:

Pianifica il tuo calendario dei contenuti con ClickUp Calendar View, un calendario visivo ottimizzato per la tempistica dei social media.

Tieni traccia dei dettagli specifici della piattaforma come l'obiettivo pubblicitario (consapevolezza, traffico, conversioni) e il segmento di pubblico con i campi personalizzati.

Connettiti con i tuoi strumenti di pianificazione social preferiti tramite integrazioni per creare un flusso di lavoro di pubblicazione senza interruzioni.

Considera la tua intera presenza sui social come un unico lavoro coordinato con una visione unificata, allineando le strategie a pagamento e organiche.

📘 Per saperne di più: Come costruire strategie di marketing vincenti per le startup

7. Modello di pianificazione pubblicitaria ClickUp

Un'unica fonte di informazioni attendibili per le date di pubblicazione degli annunci, la tempistica dei canali e il budget per ogni campagna, visualizzate in formato Calendario e vista Gantt.

Il tuo programma pubblicitario dovrebbe essere l'unica fonte di verità, non uno screenshot di Google Ads che hai inviato a qualcuno su Slack la settimana scorsa. Questo modello di programma pubblicitario ClickUp incentrato sulla pianificazione ti offre un controllo granulare sulle date di pubblicazione degli annunci e sui tempi dei canali. È stato creato per i media planner e gli acquirenti che hanno bisogno di sapere esattamente cosa viene pubblicato, dove e quando, senza dover scavare tra le interfacce utente di più piattaforme pubblicitarie.

Smetti di chiederti "cosa è in esecuzione e quando?" e ottieni una risposta chiara in un unico posto.

Cosa include questo modello:

Visualizza le tue campagne pubblicitarie su tutto il tuo media mix con le viste Gantt e Calendario per individuare lacune o sovrapposizioni.

Tieni traccia dei dettagli essenziali come canale, posizionamento, budget per campagna e stato con i campi personalizzati.

Assicurati che la creatività sia approvata prima di completare l'attività di pianificazione con le dipendenze, evitando costosi errori.

Fornisci a tutto il tuo team un unico punto di riferimento per visualizzare il programma pubblicitario definitivo come unica fonte di verità.

8. Modello di report della campagna PPC di ClickUp

Tieni d'occhio l'esito positivo delle tue campagne di marketing attraverso il modello di piano di report delle campagne PPC di ClickUp.

Un buon report non si limita a mostrare i numeri, ma indica anche cosa fare dopo. Questo modello di reportistica per campagne PPC di ClickUp ti aiuta a documentare con chiarezza le prestazioni delle campagne PPC, trasformando i dati grezzi della piattaforma in una storia che gli stakeholder possono effettivamente comprendere. È perfetto per i manager PPC e le agenzie che hanno bisogno di fornire report chiari e coerenti ai clienti o ai team interni.

Smetti di fornire dati generici e inizia a fornire informazioni utili.

Cosa include questo modello:

Copri sistematicamente il riepilogo/riassunto della campagna, le metriche chiave (clic, conversioni, CPA, ROAS) e i tuoi consigli con sezioni predefinite.

Crea report dinamici in tempo reale estraendo le visualizzazioni dei dati in tempo reale dai tuoi progetti nelle dashboard di ClickUp.

Vai oltre i numeri con Insight Space. Documenta cosa ha funzionato, cosa non ha funzionato e cosa intendi testare in futuro.

Trasforma i dati sulle prestazioni in passaggi chiari e documentati che determinano un esito positivo per le campagne future con risultati concreti.

9. Modello di elenco media ClickUp

Conserva tutti i tuoi contatti, riferimenti e proposte multimediali in un unico posto con il modello ClickUp Elenco media.

L'acquisto programmatico è potente, ma le relazioni dirette continuano a garantire posizionamenti premium. Questo modello di elenco media ClickUp ti aiuta a gestirli. Si tratta di un sistema di gestione dei contatti e dei posizionamenti per il monitoraggio dei media, delle reti pubblicitarie, degli editori e dei partner influencer. Gli acquirenti di media e i responsabili delle partnership possono utilizzarlo per organizzare sistematicamente le opportunità di outreach e posizionamento.

Tieni organizzati i tuoi contatti per l'acquisto di spazi pubblicitari e le opzioni di posizionamento diretto, invece di seppellirli in un foglio di calcolo.

Cosa include questo modello:

Archivia le informazioni essenziali come i dettagli di contatto, le specifiche del listino prezzi, le dimensioni del pubblico e lo stato delle relazioni con i campi personalizzati.

Filtra e ordina facilmente i tuoi contatti con le visualizzazioni Elenco e i tuoi contatti con le visualizzazioni Elenco e Vista Tabella di ClickUp per trovare il posizionamento perfetto per qualsiasi campagna.

Gestisci le tue sequenze di outreach con il monitoraggio dei follow-up basato sulle attività, in modo da non perdere mai traccia di una conversazione o di un follow-up.

Conserva tutte le tue relazioni di posizionamento premium e i dettagli delle sponsorizzazioni in un unico posto organizzato con la gestione degli acquisti diretti.

10. Modello per media a pagamento di HubSpot

Un foglio di calcolo scaricabile per la pianificazione dei media a pagamento per il monitoraggio di canali, budget, targeting e metriche di performance.

Per i team che preferiscono i file statici o necessitano di un'opzione di avvio rapido senza adottare un nuovo software, questo modello per i media a pagamento basato su foglio di calcolo di HubSpot è una scelta valida. È disponibile come file Excel o Fogli Google scaricabile e fornisce un quadro di riferimento di base per la pianificazione.

Cosa include questo modello:

Tieni traccia dei canali, del budget, del targeting e delle metriche di rendimento con colonne preformattate.

Adattati alle esigenze specifiche della tua campagna grazie alla personalizzazione facile e alla struttura semplice.

Lavora senza connessione Internet con l'accesso offline, adattandoti ai flussi di lavoro esistenti.

Come creare un piano per i media a pagamento

Avere un modello è un ottimo inizio, ma è inutile se non si dispone di un solido processo strategico per completarlo. Troppi marketer passano direttamente alle tattiche senza una base solida. Segui questi passaggi per creare un piano di media a pagamento che porti effettivamente risultati. 🛠️

Definisci gli obiettivi della tua campagna: inizia con una visione chiara del successo. Il tuo obiettivo è aumentare la notorietà, il traffico sul sito web, la generazione di lead o le vendite dirette? I tuoi obiettivi determineranno tutto ciò che seguirà, dal mix di canali ai KPI. inizia con una visione chiara del successo. Il tuo obiettivo è aumentare la notorietà, il traffico sul sito web, la generazione di lead o le vendite dirette? I tuoi obiettivi determineranno tutto ciò che seguirà, dal mix di canali ai KPI. Identifica il tuo pubblico di destinazione: definisci in modo specifico chi stai cercando di raggiungere. I dati demografici sono un punto di partenza, ma il vero potere deriva dall'utilizzo dei segnali di intenzione e dei dati comportamentali per definire i segmenti del tuo pubblico. definisci in modo specifico chi stai cercando di raggiungere. I dati demografici sono un punto di partenza, ma il vero potere deriva dall'utilizzo dei segnali di intenzione e dei dati comportamentali per definire i segmenti del tuo pubblico. Seleziona i tuoi canali e posizionamenti: abbina i tuoi canali ai tuoi obiettivi. Gli annunci di ricerca sono ottimi per catturare conversioni basate sull'intenzione, mentre i social media sono più adatti per aumentare la consapevolezza e il retargeting. La pubblicità programmatica può offrire scalabilità, ma richiede una gestione attenta. Assegna il tuo budget: distribuisci la tua spesa pubblicitaria in base alle prestazioni storiche dei canali e agli obiettivi attuali della tua campagna. Lascia sempre una parte del tuo budget per testare nuovi canali o creatività: non investire tutto il tuo denaro in "ciò che ha funzionato l'ultima volta". distribuisci la tua spesa pubblicitaria in base alle prestazioni storiche dei canali e agli obiettivi attuali della tua campagna. Lascia sempre una parte del tuo budget per testare nuovi canali o creatività: non investire tutto il tuo denaro in "ciò che ha funzionato l'ultima volta". Mappa i tuoi requisiti creativi: elenca tutte le risorse di cui avrai bisogno, suddivise per canale e formato. Le campagne sui media a pagamento spesso subiscono ritardi perché la creatività non è pronta in tempo. elenca tutte le risorse di cui avrai bisogno, suddivise per canale e formato. Le campagne sui media a pagamento spesso subiscono ritardi perché la creatività non è pronta in tempo. Crea la tua sequenza: lavora a ritroso dalla data di lancio desiderata. Assicurati di includere le scadenze per la produzione creativa, i tempi di approvazione delle parti interessate e gli eventuali Lead time specifici della piattaforma per la revisione degli annunci. Imposta i tuoi KPI e la frequenza della reportistica: definisci esattamente cosa misurerai e con quale frequenza ne riferirai. I controlli settimanali sono ottimi per individuare i problemi prima che consumino il tuo budget. definisci esattamente cosa misurerai e con quale frequenza ne riferirai. I controlli settimanali sono ottimi per individuare i problemi prima che consumino il tuo budget. Imposta le convenzioni di monitoraggio e denominazione: definisci le regole UTM, la denominazione delle campagne e il modo in cui taggherai i creativi e il pubblico. Una struttura pulita ora previene la creazione di reportistica disordinata in seguito. Definisci il tuo piano di test: decidi cosa testare (offerta, gancio, creatività, pagina di destinazione, pubblico) e stabilisci dei limiti per quando mettere in pausa, iterare o scalare. Un piano senza una logica di test diventa un "lancio e speriamo bene". Documenta tutto in un unico posto: utilizza un modello, come quelli sopra riportati, per mantenere collegati la tua strategia, i dettagli di esecuzione e la reportistica. Un piano per i media a pagamento è efficace solo nella misura in cui sei in grado di eseguirlo, ecco perché è importante scegliere il modello giusto.

i team con prestazioni scarse sono 4 volte più propensi a destreggiarsi tra più di 15 strumenti, mentre i team con prestazioni elevate mantengono l'efficienza limitando il loro kit di strumenti a 9 o meno piattaforme.

🎥 Poiché il marketing diventa sempre più basato sui dati e complesso, gli strumenti di IA stanno trasformando il modo in cui i team pianificano, eseguono e ottimizzano le campagne. Guarda questo video per scoprire modi pratici in cui l'IA può migliorare i tuoi flussi di lavoro di marketing, dalla pianificazione delle campagne all'analisi delle prestazioni.

Smetti di fare piani isolati, inizia a vincere con una strategia unificata

Un modello di strategia per i media a pagamento non si limita a organizzare i dati, ma sostituisce una pianificazione frammentaria con un sistema ripetibile e scalabile. I modelli migliori collegano direttamente la strategia all'esecuzione, riunendo budget, creatività, pianificazione e reportistica in un'unica vista unificata, anziché distribuirli su strumenti scollegati tra loro.

Che tu stia conducendo una singola campagna o gestendo un mix mediatico completo, i modelli eliminano il problema di "partire da zero" e ti consentono di concentrarti su ciò che conta: la strategia. I media a pagamento sono già abbastanza complessi senza aggiungere al mix il lavoro dispersivo, ovvero la frammentazione del lavoro su più strumenti scollegati che non comunicano tra loro, e il caos del flusso di lavoro. Il modello giusto ti offre la visibilità, la coerenza e la velocità di cui hai bisogno per vincere. Man mano che il panorama diventa più competitivo, i team che emergono non sono solo più bravi ad acquistare annunci, ma anche a gestire l'intero processo.

Crea la tua prossima campagna sui media a pagamento con un sistema che collega la strategia all'esecuzione. Inizia gratis con ClickUp e scopri come uno spazio di lavoro unificato cambia il modo di lavorare del tuo team.

Domande frequenti

Per le campagne B2B, ti consigliamo di personalizzare i campi del pubblico del tuo modello per il targeting basato sugli account, aggiungere attività cardine per adattarsi a un ciclo di vendita più lungo e includere metriche di qualità dei lead come MQL e SQL. È anche utile avere sezioni per le offerte di contenuto e le sequenze di nurturing che le tue campagne a pagamento supporteranno.

Un modello di piano media si concentra sul "dove e quando" dei tuoi annunci: canali, posizionamenti e pianificazioni. Un modello di strategia media a pagamento è più ampio e copre il "perché e chi" includendo obiettivi, targeting del pubblico, allocazione del budget e requisiti creativi insieme al piano media.

I fogli di calcolo vanno bene per campagne semplici e una tantum, ma diventano rapidamente insufficienti quando sono coinvolti più collaboratori o programmi continuativi. I modelli di project management collegano la pianificazione all'esecuzione, effettuano l'automazione degli aggiornamenti di stato e mantengono la creatività, la pianificazione e la reportistica in un unico spazio di lavoro centrale.

Come minimo, dovresti effettuare il monitoraggio delle impressioni, dei clic, della percentuale di clic (CTR), delle conversioni, del costo per acquisizione (CPA) e del ritorno sulla spesa pubblicitaria (ROAS). Modelli più avanzati ti aiuteranno anche a effettuare il monitoraggio dell'andamento del budget, delle prestazioni creative per variante e del contributo di ciascun canale alla tua pipeline di vendita o al tuo fatturato. /