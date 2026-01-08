Le 11 migliori alternative a Upbase per la produttività personale e di team (2025)

Un utente G2 ha riassunto così la sua esperienza con Upbase:

Ciò che mi piace di più di Upbase è che è abbastanza semplice da poter essere utilizzato anche come lavoro per un imprenditore individuale. Inoltre, Upbase non impone un approccio specifico. È flessibile, quindi puoi utilizzarlo nel modo che preferisci.

Ciò che mi piace di più di Upbase è che è abbastanza semplice da poter essere utilizzato anche come lavoro per un imprenditore individuale. Inoltre, Upbase non impone un approccio specifico. È flessibile, quindi puoi utilizzarlo nel modo che preferisci.

La facilità d'uso è uno dei motivi principali per cui Upbase funziona così bene per i liberi professionisti. Quando gestisci il tuo lavoro, non vuoi uno strumento che complichi eccessivamente le cose. Upbase rimane adattabile e facile da forma in base al tuo flusso di lavoro personale.

Tuttavia, man mano che il tuo lavoro evolve, la flessibilità da sola potrebbe non essere sufficiente. Se gestisci più progetti e client o coordini un team in crescita, potresti aver bisogno di un monitoraggio dei progressi e di un'automazione del flusso di lavoro più efficaci.

È qui che entrano in gioco le alternative a Upbase. In questo articolo esploriamo gli strumenti che sfruttano i punti di forza di Upbase offrendo al contempo una maggiore scalabilità per il tuo modo di lavorare oggi.

11 alternative a Upbase in sintesi

Per aiutarti a confrontare rapidamente le opzioni disponibili, ecco una vista dettagliata delle migliori alternative a Upbase.

Nome dello strumento Caratteristiche chiave Ideale per Prezzi* ClickUp Pianificazione unificata dei progetti, oltre 15 visualizzazioni delle attività, assistenza basata sull'intelligenza artificiale con ClickUp Brain, monitoraggio nativo del tempo, gestione del carico di lavoro, pianificazione del calendario, documenti, dashboard, automazioni e modelli Persone e team che desiderano gestire progetti complessi e scalare il lavoro senza proliferazione di strumenti Free Forever; prezzi personalizzati disponibili per le aziende Trello Bacheche Kanban con schede ed elenchi, automazione Butler per regole e flussi di lavoro, Trello IA per il brainstorming e la creazione di azioni da intraprendere, email e Slack per l'acquisizione di schede, mirroring di schede e modelli già pronti Persone e piccoli team che desiderano un modo semplice e intuitivo per gestire i progetti e monitorarne lo stato di avanzamento Piano Free disponibile; piani a pagamento a partire da 6 $ al mese per utente Monday. com Bacheche e flussi di lavoro altamente personalizzabili, visualizzazioni multiple tra cui Kanban, Gantt, Sequenza, Calendario e Carico di lavoro, dashboard in tempo reale, monitoraggio del tempo integrato, WorkDocs, WorkForms e oltre 200 integrazioni di app Team di piccole e medie dimensioni che necessitano di flussi di lavoro flessibili, visibilità del carico di lavoro e monitoraggio dei progetti in tempo reale tra i vari reparti Piano Free disponibile; piani a pagamento a partire da 12 $ al mese per postazione Wrike Flussi di lavoro e stati personalizzati, automazione a livello di spazio, Wrike Whiteboard per il brainstorming, moduli di richiesta dinamici, intelligenza lavorativa basata sull'intelligenza artificiale, progetti di lavoro e controlli di accesso basati sui ruoli Piccoli team che gestiscono progetti complessi che richiedono un forte controllo, standardizzazione e scalabilità Piano Free disponibile; piani a pagamento a partire da 10 $ al mese per utente Asana Gestione di attività e sottoattività, visualizzazioni di elenchi, bacheche, calendari e linee temporali, portfolio per la visibilità tra i progetti, monitoraggio degli obiettivi, riepiloghi basati sull'IA e rilevamento dei rischi, modelli di flusso di lavoro e project management scalabile Team interfunzionali di medie e grandi dimensioni che desiderano un'esecuzione strutturata con visibilità su obiettivi e risultati Piano Free disponibile; piani a pagamento a partire da 13,49 $ al mese per utente Akiflow Pianificazione delle attività nel calendario, piano in linguaggio naturale, modalità focus e blocco del tempo, assistente IA per il rilevamento dei conflitti, acquisizione rapida delle attività tramite barra del comando e condivisione della disponibilità Fondatori e operatori individuali che desiderano attività strettamente allineate al proprio calendario e alla disponibilità di tempo giornaliera I piani a pagamento partono da 34 $ al mese per utente Basecamp Spazi di progetto centralizzati per attività da svolgere, messaggi, file e pianificazioni, grafici Hill per una maggiore chiarezza sui progressi, chat di gruppo Campfire e Ping per la comunicazione, check-in automatici, riferimenti agli elementi e monitoraggio del tempo integrato per la fatturazione Piccoli team che desiderano una collaborazione semplice e centralizzata con un contesto di progetto chiaro e una configurazione minima Piano Free disponibile; piani a pagamento a partire da 15 $ al mese per utente Jira Bacheche Scrum e Kanban, monitoraggio di problemi e bug con tracciabilità completa, roadmap avanzate per la pianificazione del portfolio e della capacità, reportistica e dashboard sulle prestazioni, controlli di sicurezza granulari e integrazioni approfondite con gli strumenti di sviluppo Grandi team Agile e software che gestiscono progetti complessi, bug e flussi di lavoro su larga scala Piano Free disponibile; piani a pagamento a partire da 7,91 $ al mese per utente Zoho Progetti Pianificazione dei progetti basata su attività cardine, dipendenze delle attività, monitoraggio del tempo integrato con integrazioni di fatturazione, grafici del carico di lavoro, automazione del flusso di lavoro con blueprint, monitoraggio dei problemi con SLA e collaborazione contestuale. Piccole team che già utilizzano le app Zoho e desiderano un'esecuzione dei progetti e una fatturazione strettamente integrate Piano Free disponibile; piani a pagamento a partire da 3,90 $ al mese per utente Notion Database personalizzati per attività e progetti, timeline e visualizzazioni multiple dei progetti, dashboard per il monitoraggio dei progressi, compilazione automatica AI per l'automazione, autorizzazioni granulari, flussi di lavoro sprint e PRD collegati all'interno delle attività Team di piccole e medie dimensioni che desiderano una project management flessibile combinata con la gestione della documentazione e delle conoscenze Piano Free disponibile; piani a pagamento a partire da 12 $ al mese per utente Todoist Inserimento delle attività in linguaggio naturale, attività ricorrenti flessibili, promemoria tramite Aggiungi rapidamente, vista Oggi per concentrarsi sulle attività quotidiane, monitoraggio della produttività Karma e condivisione di progetti pubblici o privati Persone e piccoli team che desiderano una gestione delle attività leggera e la creazione di abitudini Piano Free disponibile; piani a pagamento a partire da 2,93 $ al mese per utente

Come valutiamo i software su ClickUp Il nostro team editoriale segue un processo trasparente, supportato da ricerche e indipendente dai fornitori, quindi puoi fidarti che i nostri consigli si basano sul valore reale del prodotto. Ecco una panoramica dettagliata di come valutiamo i software su ClickUp.

Perché scegliere alternative a Upbase?

Upbase è un software di gestione delle attività progettato per aiutare le piccole imprese e i team a organizzarsi. Puoi gestire attività, progetti e documentazione di base in un'interfaccia pulita senza la complessità dei software aziendali.

Tuttavia, man mano che il tuo team cresce e il lavoro diventa più collaborativo e frenetico, potresti trovare Upbase che crea un limite.

Ecco cosa cercare in un'alternativa a Upbase:

Monitoraggio del tempo e gestione del carico di lavoro: include il monitoraggio nativo del tempo e la registrazione del lavoro richiesto, in modo da poter bilanciare i carichi di lavoro e migliorare la prevedibilità delle consegne senza strumenti aggiuntivi

Collaborazione in tempo reale con il team : con supporto a chat, co-editing di file, dashboard e analisi, così potrai rimanere sempre aggiornato e informato

Reportistica e analisi avanzate: fornisce approfondimenti integrati, report personalizzabili e metriche visive che ti aiutano a comprendere le prestazioni del team e lo stato di salute del progetto senza esportare i dati in strumenti esterni

Calendario e pianificazione integrati: fornisce un calendario unificato che riunisce attività, scadenze, riunioni e attività cardine

Automazione intelligente e approfondimenti basati sull'IA: integra assistenti intelligenti che automatizzano le attività di routine e forniscono risposte contestualizzate

Ricerca unificata e accesso alle conoscenze: offre contenuto ricercabile in tutte le applicazioni e origini dati per aiutarti a trovare ciò che ti serve senza dover cercare in più strumenti

Autorizzazioni e governance basate sui ruoli: ti consentono di impostare controlli di accesso granulari su spazi, progetti e dati per mantenere la sicurezza e la conformità man mano che la tua organizzazione cresce

📮 ClickUp Insight: i team con prestazioni inferiori sono 4 volte più propensi a utilizzare più di 15 strumenti, mentre quelli con prestazioni elevate mantengono l'efficienza limitando il proprio kit di strumenti a 9 o meno piattaforme. Ma che ne dici di utilizzare una sola piattaforma? Come app completa per il lavoro, ClickUp riunisce attività, progetti, documenti, wiki, chat e chiamate in un'unica piattaforma, completa di flussi di lavoro basati sull'IA. Pronto a lavorare in modo più intelligente? ClickUp funziona per ogni team, rende il lavoro visibile e ti consente di concentrarti su ciò che conta, mentre l'IA si occupa del resto.

Le migliori alternative a Upbase da utilizzare

Esploriamo in dettaglio ciascuna alternativa a Upbase, comprese le migliori funzionalità/funzioni, i limiti, i prezzi e le recensioni degli utenti reali.

ClickUp (ideale per unificare la produttività personale e i flussi di lavoro del team)

Il lavoro oggi è frammentato e distribuito su troppi strumenti. Questo continuo passaggio da uno strumento all'altro fa perdere tempo e rende facile perdere di vista ciò che conta davvero.

ClickUp risolve questo problema con uno spazio di lavoro AI convergente, che riunisce i tuoi progetti, le attività, il calendario e le conoscenze del team. Grazie ai suggerimenti basati sull'IA e all'automazione del flusso di lavoro, puoi stabilire le priorità del lavoro e collaborare senza attriti.

Scopriamo come il software di gestione del progetto ClickUp ti aiuta a ridurre la dispersione del lavoro e a dedicare meno tempo al passaggio da uno strumento all'altro e più tempo al lavoro effettivamente terminato.

Pianificazione e configurazione unificate dei progetti

Usa attività di ClickUp per organizzare il lavoro, assegnare la titolarità e monitorare lo stato in un unico posto strutturato

ClickUp attività ti offre uno spazio di connessione per pianificare e avviare più progetti, dalle iniziative individuali alle attività di team.

Puoi creare attività e attività secondarie, impostare i titolari e assegnare le date di scadenza, tutto da un unico posto. I progetti possono includere fasi e attività cardine che ti aiutano a iniziare il lavoro con chiarezza e determinazione.

Scopri come ClickUp semplifica la project management, dal piano all'esecuzione.

Una volta definita la struttura del tuo progetto, puoi scegliere tra oltre 15 visualizzazioni personalizzate quella più adatta alle tue esigenze di monitoraggio dello stato.

Queste visualizzazioni consentono di passare facilmente dall'esecuzione dettagliata delle attività alla pianificazione del progetto senza uscire da ClickUp.

Visualizza i progetti in modo chiaro con diverse visualizzazioni che si adattano al flusso di lavoro del tuo team

Calendario basato sull'IA per una pianificazione più intelligente e approfondimenti

Il calendario basato sull'IA di ClickUp pianifica automaticamente le attività di priorità e applica il blocco del tempo di concentrazione in base alle scadenze e al carico di lavoro. Quando i piani cambiano, è in grado di adeguare il tuo programma in modo che le riunioni e il lavoro rimangano equilibrati senza dover ricorrere a una riprogrammazione manuale.

Integra Outlook o Google Calendar con il tuo calendario ClickUp, in modo che tutte le tue riunioni e attività appaiano in un'unica visualizzazione combinata.

Ottieni una visualizzazione unificata di attività, scadenze e riunioni con il calendario ClickUp AI

Ottieni trascrizioni generate dall'intelligenza artificiale per tutte le tue riunioni e puoi generare elementi da intraprendere e trasformarli in attività sul posto. Questo trasforma il tuo calendario in uno strumento di pianificazione che ti aiuta a registrare il lavoro man mano che viene svolto e a migliorare la produttività.

Monitoraggio del tempo che crea la connessione tra il lavoro richiesto e i risultati

ClickUp Monitoraggio del tempo ti consente di monitorare e registrare il tempo esattamente nel momento in cui viene svolto il lavoro. Puoi monitorare il tempo dedicato alle attività o registrare le ore dopo l'attività, mantenendo il lavoro richiesto direttamente collegato al lavoro svolto.

Tieni traccia del lavoro richiesto direttamente all'interno delle attività utilizzando ClickUp Monitoraggio del tempo per capire dove vanno a finire le ore di lavoro

I dati relativi al tempo vengono raccolti in fogli presenze e reportistica, rendendo più facile comprendere come i progetti consumano tempo e dove si concentrano i carichi di lavoro. Confrontando le stime pianificate con il lavoro richiesto effettivo, ottieni una visibilità più chiara dei rischi di consegna e della capacità del team.

🎯 Suggerimento rapido: se il tuo lavoro coinvolge diversi dispositivi o strumenti, ClickUp semplifica comunque il monitoraggio del tempo. Tieni traccia del tempo dal desktop, dal cellulare o dal browser utilizzando l'estensione gratuita per Chrome, oppure collega strumenti come Toggl o Clockify per la sincronizzazione automatica del tempo. Puoi anche contrassegnare le voci come fatturabili, in modo che le ore pronte per la fatturazione siano sempre visibili senza ulteriori riconciliazioni.

ClickUp Brain: il tuo assistente di lavoro basato sull'IA

ClickUp Brain funge da assistente nell'area di lavoro che ti aiuta a dare un senso al lavoro in corso senza dover scavare tra attività, commenti o documenti. Ti mostra le informazioni di cui hai bisogno nel momento in cui ne hai bisogno.

Usa ClickUp Brain per generare riepiloghi e approfondimenti direttamente dalle tue attività e dai tuoi documenti

Invece di scrivere manualmente aggiornamenti di stato o follow-up, puoi affidarti a ClickUp Brain per trasformare input grezzi come note, file e conversazioni in contenuto utilizzabile. Ciò consente di mantenere l'esecuzione quotidiana, riducendo al contempo il lavoro richiesto dedicato al lavoro amministrativo.

💟 Bonus: man mano che i progetti crescono, hai bisogno di modi più rapidi per comprendere lo stato e trasformare le conversazioni in azioni. ClickUp BrainGPT, un'app desktop, estende le capacità di Brain per fornire supporto alla project management su larga scala. Estendi ClickUp BrainGPT al tuo spazio di lavoro per cercare strumenti connessi, utilizzare l'input vocale e lavorare con modelli di IA avanzati in un unico posto Può: Trasforma le discussioni in azioni concrete: converti le trascrizioni delle riunioni, i commenti e gli aggiornamenti in attività strutturate con titolari e date di scadenza

Pianifica con il contesto: genera piani di progetto, attività cardine e suddivisioni delle attività sulla base del lavoro esistente e dei dati storici

Riduci gli aggiornamenti manuali: crea automaticamente bozze di rapporti sullo stato e riepiloghi sui progressi senza dover richiedere input al team

Lavoro da un unico livello di IA: utilizza modelli avanzati come ChatGPT, Claude e Gemini senza cambiare strumento o perdere il contesto del progetto

Automatizza i flussi di lavoro e riduci il lavoro richiesto

ClickUp Automazioni ti libera dal lavoro ripetitivo. Invece di aggiornare manualmente le attività o cercare gli aggiornamenti, puoi impostare regole che assegnano il lavoro, modificano gli stati, inviano avvisi o fanno avanzare le attività non appena vengono soddisfatte le condizioni. In questo modo i progetti continuano ad andare avanti anche quando nessuno li controlla da vicino.

Con ClickUp AI Agents, l'automazione fa un ulteriore passo avanti. Questi agenti possono agire sul contesto del tuo spazio di lavoro per suggerire i passaggi successivi, riepilogare gli aggiornamenti e aiutare a gestire il flusso delle attività tra i vari progetti.

Automatizza le attività ripetitive e risparmia tempo con gli agenti ClickUp AI

Fai il piano della tua giornata con modelli già pronti

Quando il tuo lavoro segue schemi familiari, partire da una struttura collaudata può farti risparmiare tempo e ridurre l'affaticamento decisionale. I modelli gratis di ClickUp ti offrono un framework semplice che puoi adattare alla tua routine quotidiana.

Esempio, il modello di pianificatore giornaliero ClickUp ti aiuta a organizzare le attività quotidiane e i blocchi di tempo in un unico posto. Puoi mappare la tua giornata e utilizzare la vista calendario per visualizzare chiaramente le scadenze e gli orari. In questo modo, il tuo piano quotidiano rimane realistico e realizzabile.

Ottieni un modello gratis Pianifica e struttura la tua giornata utilizzando il modello di pianificatore giornaliero ClickUp per trasformare le priorità in attività chiare e realizzabili

Le migliori funzionalità/funzioni di ClickUp

Visibilità del progetto: ottieni una visualizzazione in tempo reale dei progressi, delle priorità e dei carichi di lavoro attraverso ottieni una visualizzazione in tempo reale dei progressi, delle priorità e dei carichi di lavoro attraverso i dashboard personalizzabili di ClickUp.

Documentazione collaborativa: crea e attiva la condivisione di procedure operative standard (SOP), SOW e altra documentazione con ClickUp Docs , collegando i documenti rilevanti direttamente alle attività per contestualizzarle

Collaborazione visiva: fai brainstorming di idee, mappare i flussi di lavoro e trasforma i concetti in azioni concrete utilizzando fai brainstorming di idee, mappare i flussi di lavoro e trasforma i concetti in azioni concrete utilizzando le lavagne online di ClickUp

Comunicazione contestuale: mantieni le conversazioni in connessione con le attività e i progetti con mantieni le conversazioni in connessione con le attività e i progetti con ClickUp Chat

Acquisizione strutturata: acquisisci richieste, feedback o requisiti e trasformali in lavoro concreto con acquisisci richieste, feedback o requisiti e trasformali in lavoro concreto con ClickUp Moduli

Limiti di ClickUp

L'intervallo di funzionalità/funzione della piattaforma potrebbe risultare un po' complesso per gli utenti alle prime armi

Prezzi di ClickUp

Valutazioni e recensioni di ClickUp

G2: 4,7/5 (oltre 10.600 recensioni)

Capterra: 4,6/5 (oltre 4.500 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di ClickUp?

Un utente G2 dice:

Apprezzo molto l'ampia gamma di funzionalità/funzione offerte da ClickUp, che mi aiutano a gestire sia le attività a breve termine durante la settimana che i progetti più complessi che durano mesi. Apprezzo la possibilità di tenere facilmente traccia delle attività di cui sono responsabile e della loro urgenza, semplificando il mio flusso di lavoro quotidiano.

Apprezzo molto l'ampia gamma di funzionalità/funzione offerte da ClickUp, che mi aiutano a gestire sia le attività a breve termine durante la settimana che i progetti più complessi che durano mesi. Apprezzo la possibilità di tenere facilmente traccia delle attività di cui sono responsabile e della loro urgenza, semplificando il mio flusso di lavoro quotidiano.

2. Trello (ideale per il monitoraggio visivo dei progetti in stile Kanban con automazione semplice)

tramite Trello

Quando vuoi gestire progetti semplici con chiarezza, Trello offre un sistema facile da usare. È basato su una struttura Kanban che utilizza bacheche, elenchi e schede, che rendono facile organizzare le attività e vedere lo stato a colpo d'occhio.

Butler, lo strumento di automazione integrato in Trello, elimina il lavoro ripetitivo dalla gestione delle tue bacheche. Può spostare automaticamente le schede tra gli elenchi, assegnare attività ai colleghi, aggiornare le date di scadenza e persino trigger flussi di lavoro complessi in più passaggi in base alle regole impostate.

Trello IA ti aiuta a comunicare in modo chiaro e a lavorare in modo più efficiente all'interno delle tue schede. Puoi utilizzarlo per raccogliere idee basate sui tuoi argomenti e identificare gli elementi da aggiungere direttamente alle tue schede.

Le migliori funzionalità/funzioni di Trello

Trasforma le email e i messaggi Slack in lavoro concreto acquisendo le conversazioni come schede Trello

Tieni traccia del lavoro in modo semplice utilizzando il mirroring delle schede per visualizzare le attività di diverse bacheche in un unico posto

Avvia più progetti più rapidamente con modelli predefiniti progettati per standardizzare le bacheche e i flussi di lavoro comuni del team

Limiti di Trello

Man mano che i progetti crescono, navigare tra le bacheche e trovare i dettagli può diventare difficile

Prezzi di Trello

Free

Standard: 6 $ al mese per utente

Premium: 12,50 $ al mese per utente

Azienda: 17,50 $ al mese per utente (fatturato annualmente)

Valutazioni e recensioni di Trello

G2: 4,4/5 (oltre 13.800 recensioni)

Capterra: 4,5/5 (oltre 23.400 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Trello?

Una recensione su G2 dice:

Mi piace che Trello mi permetta di separare il lavoro in diverse sezioni e sottosezioni, il che mi rende facile organizzare i progetti per argomento o attività. Questa separazione mi aiuta davvero a mettere ordine e a evitare che il mio lavoro diventi disordinato. Trovo utile anche l'opzione di etichettatura a colori, che mi permette di classificare le attività in base alla loro importanza o alle esigenze di specializzazione.

Mi piace che Trello mi permetta di separare il lavoro in diverse sezioni e sottosezioni, il che mi rende facile organizzare i progetti per argomento o attività. Questa separazione mi aiuta davvero a mettere ordine e a evitare che il mio lavoro diventi disordinato. Trovo utile anche l'opzione di etichettatura a colori, che mi permette di classificare le attività in base alla loro importanza o alle esigenze di specializzazione.

📖 Per saperne di più: Le migliori alternative e concorrenti di Trello

3. Monday. com (Ideale per flussi di lavoro personalizzabili con visibilità del carico di lavoro e dei tempi tra i team)

Monday. com è un sistema di gestione del lavoro flessibile che aiuta i team a pianificare e a monitorare i progetti in modo efficiente. Le sue bacheche e i suoi flussi di lavoro altamente personalizzabili consentono di strutturare il lavoro in base alle esigenze del proprio team.

Hai diversi modi per visualizzare il tuo lavoro, tra cui le viste Kanban, Sequenza, Gantt, Calendario e Carico di lavoro. Con i dashboard personalizzabili, puoi monitorare ogni progetto in tempo reale. Grafici, numeri e indicatori del carico di lavoro evidenziano il stato e le metriche chiave.

Le funzionalità di monitoraggio del tempo e gestione del carico di lavoro offrono visibilità sulla durata delle attività e aiutano a bilanciare il lavoro all'interno del team. Allo stesso tempo, le viste di pianificazione delle risorse e monitoraggio dei progetti rendono più facile definire le attività cardine e gestire le dipendenze in modo efficiente.

Monday. com migliori funzionalità/funzioni

Collabora con WorkDocs creando e gestendo materiali di riferimento direttamente su Monday.com

Raccogli i contributi dei client, dei partner o dei colleghi con WorkForms: le risposte verranno aggiunte automaticamente alle bacheche

Collega i tuoi strumenti con connessioni su oltre 200 app come Slack, Google Drive, Teams, Zoom e Salesforce

Limiti di Monday.com

La piattaforma non supporta più livelli di sottoelementi per analisi dettagliate dei progetti

Prezzi di Monday.com

Free

Standard: 14 $ al mese per postazione

Pro: 24 $ al mese per postazione

Azienda: prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Monday.com

G2: 4,7/5 (oltre 14.700 recensioni)

Capterra: 4,6/5 (oltre 5.600 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Monday.com?

Una recensione su Capterra dice:

Ciò che mi è piaciuto di più di monday.com è la sua interfaccia visivamente accattivante e i flussi di lavoro personalizzabili. La funzionalità drag-and-drop rende project management intuitiva e le opzioni di integrazione con app come Slack, Google Drive e Zoom sono eccellenti

Ciò che mi è piaciuto di più di monday.com è la sua interfaccia visivamente accattivante e i flussi di lavoro personalizzabili. La funzionalità drag-and-drop rende la project management intuitiva e le opzioni di integrazione con app come Slack, Google Drive e Zoom sono eccellenti

📖 Per saperne di più: Le migliori alternative e concorrenti di monday.com

👀 Curiosità: ClickUp ha superato i 3,6 miliardi di attività create, di cui 1 miliardo aggiunte in un solo anno 🚀

4. Wrike (ideale per gestire progetti complessi con controlli e automazione di livello azienda)

tramite Wrike

Con Wrike, puoi personalizzare i flussi di lavoro, gli stati e i tipi di elementi in base alla terminologia e allo stile di lavoro del tuo team.

L'automazione a livello di spazio supporta ulteriormente questo aspetto consentendo l'applicazione di regole e azioni a livello di team o reparto. Ciò contribuisce a standardizzare i processi, pur continuando a supportare diversi modi di lavorare all'interno dell'organizzazione.

Quando hai bisogno di pianificare e fare brainstorming, usa Wrike Lavagna Online per la condivisione di idee con il tuo team. Le idee create sulla lavagna online possono essere collegate direttamente ai piani di progetto, rendendo più facile passare dalla discussione all'esecuzione senza perdere il contesto.

La piattaforma semplifica anche il modo in cui il lavoro entra nel sistema. I moduli di richiesta dinamici standardizzano gli input degli utenti interni ed esterni e creano una connessione diretta tra le richieste e i flussi di lavoro corretti. Assicurandoti che i dettagli vengano acquisiti tempestivamente, eviti inutili follow-up e inizi a lavorare con un contesto più chiaro.

Le migliori funzionalità/funzioni di Wrike

Utilizza l'intelligenza artificiale per generare contenuto relativo alle attività e riepilogare/riassumere le discussioni relative ai progetti direttamente all'interno di Wrike

Riutilizza i progetti per creare rapidamente attività ricorrente o progetti completi con flusso di lavoro standardizzato

Proteggi le aree di lavoro e controlla gli accessi tramite autorizzazioni basate sui ruoli e autenticazione a due fattori per proteggere il lavoro sensibile.

Limiti di Wrike

La piattaforma non fornisce promemoria e notifiche per le attività imminenti, rendendo facile perdere le scadenze senza un monitoraggio aggiuntivo

Prezzi di Wrike

Free

Team: 10 $ al mese per utente

Aziendale: 25 $ al mese per utente

Azienda: prezzi personalizzati

Pinnacle: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Wrike

G2: 4,2/5 (oltre 4.470 recensioni)

Capterra: 4,4/5 (oltre 2.800 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Wrike?

Una recensione su Reddit dice:

Ho utilizzato tantissimi sistemi di gestione dei progetti e Wrike mi piace davvero molto. Non solo perché sono un project manager, ma anche perché tutti i 30 membri del mio team lo hanno imparato facilmente e lo utilizzano quotidianamente. Il fatto che il software sia stato adottato al 100% rende il mio lavoro di project manager molto più semplice.

Ho utilizzato tantissimi sistemi di gestione dei progetti e Wrike mi piace davvero molto. Non solo perché sono un project manager, ma anche perché tutti i 30 membri del mio team lo hanno imparato facilmente e lo utilizzano quotidianamente. Il fatto che il software sia stato adottato al 100% rende il mio lavoro di project manager molto più semplice.

5. Asana (ideale per l'esecuzione di progetti interfunzionali legati a obiettivi e risultati)

tramite Asana

Asana è un software per la gestione del lavoro e dei progetti che ti aiuta a pianificare e gestire il lavoro tra i team in un unico spazio di lavoro condiviso.

Per l'esecuzione quotidiana, puoi creare attività con titolari e date di scadenza chiare. Suddividi il lavoro in attività secondarie e segui lo stato utilizzando la visualizzazione elenco, la visualizzazione bacheca, la visualizzazione calendario o la visualizzazione Sequenza.

Man mano che il lavoro cresce, i portafogli ti offrono un unico luogo in cui monitorare più progetti. Ottieni una chiara visibilità sul stato senza dover passare da uno spazio di progetto all'altro. Gli obiettivi ricollegano questo lavoro alle priorità aziendali e mostrano come l'esecuzione porti a risultati concreti.

Asana AI aggiunge un livello di intelligenza ai tuoi flussi di lavoro. Lavorando direttamente con i dati del tuo progetto, riepiloga/riassume lo stato del progetto e identifica gli ostacoli e i rischi per aiutarti a prendere decisioni sicure.

Le migliori funzionalità/funzioni di Asana

Standardizza i flussi di lavoro del team utilizzando oltre 80 modelli pronti all'uso per progetti e attività comuni

Gestisci i processi su larga scala creando e aggiornando pacchetti su più progetti in un unico posto

Concentrati sul lavoro importante con una finestra In arrivo che fornisce aggiornamenti rilevanti e riduce le distrazioni

Limiti di Asana

Il collegamento automatico tra attività e progetti correlati ha un limite, rendendo più difficile individuare le connessioni

Prezzi di Asana

Personale: Free

Starter: 13,49 $ al mese per utente

Avanzato: 30,49 $ al mese per utente

Azienda: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Asana

G2: 4,4/5 (oltre 12.800 recensioni)

Capterra: 4,5/5 (oltre 13.400 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Asana?

Una recensione su G2 dice:

Mi piace molto usare Asana perché mi permette di raccogliere tutti i miei pensieri e le mie idee in un unico posto e poi organizzarli in un piano chiaro. Rende facile lavorare con i membri del team, dalla condivisione delle attività alla collaborazione attraverso i commenti sulla timeline di ciascuno. Mi piace anche la flessibilità delle notifiche, sia che arrivino tramite email o direttamente nell'app.

Mi piace molto usare Asana perché mi permette di raccogliere tutti i miei pensieri e le mie idee in un unico posto e poi organizzarli in un piano chiaro. Rende facile lavorare con i membri del team, dalla condivisione delle attività alla collaborazione attraverso i commenti sulla timeline di ciascuno. Mi piace anche la flessibilità delle notifiche, sia che arrivino tramite email o direttamente nell'app.

📖 Per saperne di più: Le migliori alternative e concorrenti di Asana

6. Akiflow (ideale per la pianificazione del calendario basata sulle attività, con particolare attenzione alle attività quotidiane e al blocco del tempo)

tramite Akiflow

In Akiflow è facile trasformare le tue attività in eventi del calendario, in modo che il piano corrisponda alle ore effettivamente disponibili.

Con la pianificazione in linguaggio naturale, puoi creare e programmare attività utilizzando un semplice testo come "domani alle 10 per 1 ora". La modalità Focus e le fasce orarie ti consentono di organizzare attività simili in blocchi dedicati, senza interrompere il tuo lavoro.

Aki, l'assistente IA, ti aiuta a lavorare in modo più efficiente individuando i conflitti di pianificazione e suggerendo modifiche. Mantiene la tua giornata equilibrata in modo che tu possa concentrarti sul lavoro che porta davvero risultati.

Le migliori funzionalità/funzioni di Akiflow

Organizza le attività con progetti e tag per strutturare, filtrare le visualizzazioni e concentrarti sul lavoro più importante

Acquisisci e gestisci rapidamente le attività da qualsiasi luogo utilizzando la barra dei comandi e le scorciatoie da tastiera, riducendo il cambio di contesto

Condivisione della tua disponibilità tramite un link di prenotazione per consentire agli altri di programmare riunioni senza alcuno sforzo

Limiti di Akiflow

La funzionalità/funzione di chat di Aki a volte può interpretare erroneamente le istruzioni e impedire l'esecuzione delle attività come previsto

Prezzi di Akiflow

Versione di prova gratis di 7 giorni

Pro Monthly: 34 $ al mese per utente

Valutazioni e recensioni di Akiflow

G2: 4,8/5 (oltre 80 recensioni)

Capterra: 4,7/5 (oltre 100 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Akiflow?

Una recensione su Capterra dice:

Ho iniziato a utilizzare Akiflow per avere un'unica fonte di verità per le mie varie app. Avevo bisogno di un posto dove riunire tutte le attività, che mi offrisse una panoramica di ciò che è ancora nell'elenco da fare. Akiflow ha un'interfaccia utente elegante e mi piace che metta in evidenza le attività (anziché la vista kanban del calendario). Mi piace anche l'integrazione con WhatsApp per la facilità con cui è possibile aggiungere nuove attività. Lo strumento di IA funziona relativamente bene.

Ho iniziato a utilizzare Akiflow per avere un'unica fonte di verità per le mie varie app. Avevo bisogno di un posto dove riunire tutte le attività, che mi offrisse una panoramica di ciò che è ancora nell'elenco da fare. Akiflow ha un'interfaccia utente elegante e mi piace il fatto che metta in evidenza le attività (anziché la visualizzazione kanban del calendario). Mi piace anche l'integrazione con WhatsApp, che semplifica l'aggiunta di nuove attività. Lo strumento di IA lavora relativamente bene.

🌟 Bonus: i Super Agent di ClickUp aiutano i piccoli team a sentirsi molto più grandi di quanto non siano, gestendo silenziosamente le attività quotidiane relative a progetti, chat e documenti. Questi agenti ambientali, autoapprendenti e contestuali possono sostituirti in gran parte del lavoro ripetitivo che devi svolgere ogni giorno. Esempio, un Super Agent può ordinare le richieste dei client in arrivo, trasformare i messaggi in attività, aggiornare gli stati e inviare promemoria gentili ai titolari prima che qualcosa sfugga. Può redigere rapide risposte ai client, trasformare le riunioni in chiari elementi di azione e condividere semplici aggiornamenti sul stato con il tuo team. Dietro le quinte, i Super Agenti mantengono ordinate le liste di controllo, compilano i dettagli e segnalano gli ostacoli, in modo che i tuoi dipendenti possano concentrarsi sul lavoro significativo e di grande impatto. Accelera i flussi di lavoro con Super Agents in ClickUp

7. Basecamp (ideale per la comunicazione centralizzata del team con un carico minimo di project management overhead)

tramite Basecamp

Basecamp è una piattaforma di project management e collaborazione che riunisce attività e comunicazioni in un unico posto.

Tutto ciò che riguarda un progetto, inclusi compiti, messaggi, file e pianificazioni, è raccolto in un unico spazio centralizzato. I membri del tuo team possono vedere l'intero contesto a colpo d'occhio, riducendo la confusione.

Il grafico a collina offre una prospettiva unica sullo stato. Invece di una percentuale di completamento generica, una curva a forma di collina rappresenta il ciclo di vita di un'attività.

Rimanere connessi con il tuo team è altrettanto semplice. Hai a disposizione Campfire Group Chat per le discussioni di gruppo e Pings per inviare messaggi privati.

Le migliori funzionalità/funzioni di Basecamp

Automatizza gli aggiornamenti di stato con check-in che invitano il tuo team alla condivisione dello stato secondo una pianificazione regolare

Collega messaggi, cose da fare, schede, eventi, documenti o file per creare automaticamente riferimenti e collegare elementi correlati

Monitora il tempo dedicato alle attività e ai documenti per misurare il lavoro richiesto dal progetto e fornire supporto alla fatturazione accurata

Limiti di Basecamp

L'assenza di funzionalità/funzione più recenti, tra cui l'IA e i grafici interattivi, rende lo strumento meno aggiornato

Prezzi di Basecamp

Free

Basecamp Plus: 15 $ al mese per utente

Basecamp Pro Illimitato: 349 $ al mese

Valutazioni e recensioni di Basecamp

G2: 4. 1/5 (oltre 5.400 recensioni)

Capterra: 4,3/5 (oltre 14.300 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Basecamp?

Una recensione su G2 dice:

Basecamp semplifica la project management, offrendomi al contempo la profondità di cui ho bisogno per tenere sotto controllo flussi di lavoro complessi. La piattaforma è intuitiva ma abbastanza potente da gestire il rigore tecnico dei miei progetti

Basecamp semplifica il project management, offrendomi al contempo la profondità di cui ho bisogno per tenere sotto controllo flussi di lavoro complessi. La piattaforma è intuitiva ma abbastanza potente da gestire il rigore tecnico dei miei progetti

📖 Per saperne di più: Le migliori alternative a Basecamp

8. Jira (ideale per lo sviluppo agile di software con funzionalità avanzate di monitoraggio dei problemi e reportistica)

tramite Jira

Jira, di Atlassian, è un'app di project management Agile che si concentra sui flussi di lavoro incentrati sugli sviluppatori per i team di software e ingegneria. Originariamente creata per il monitoraggio dei bug, ora supporta i team Agile attraverso Jira Software, Service Management, Work Management e Align.

Con le sue bacheche Scrum e Kanban, puoi monitorare il stato e identificare rapidamente gli ostacoli. La gestione dei problemi ti aiuta a tenere traccia di attività, storie, bug ed epiche con priorità, stati, data di scadenza e allegati. Inoltre, completa una cronologia completa di tutti gli aggiornamenti per una tracciabilità totale.

Per i team più grandi, Jira offre la gestione del portfolio e delle risorse tramite Advanced Roadmaps. Puoi pianificare le sequenze e la capacità del team e garantire una distribuzione uniforme dei carichi di lavoro.

Le migliori funzionalità/funzioni di Jira

Monitora le prestazioni del team e lo stato dei progetti con grafici burndown, grafici di velocità, grafici di controllo e dashboard personalizzabili

Controlla l'accesso con dettagliate impostazioni di sicurezza per gestire chi può visualizzare, effettuare modifiche o gestire gli elementi del progetto

Integra gli strumenti attraverso la connessione di Jira a migliaia di app, tra cui Confluence, GitHub, Bitbucket e Microsoft Teams

Limiti di Jira

Le notifiche di Jira possono essere eccessive e richiedono una gestione frequente per evitare il sovraffollamento della finestra In arrivo

Prezzi di Jira

Free

Standard: 7,91 $ al mese per utente

Premium: 14,54 $ al mese per utente

Azienda: prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Jira

G2: 4,3/5 (oltre 7.200 recensioni)

Capterra: 4,4/5 (oltre 15.200 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Jira?

Una recensione su Capterra dice:

Lo uso ormai da 4 anni consecutivi e l'esperienza è stata coinvolgente. È la prima cosa che uso quando inizio la mia giornata di lavoro. Effettuo il monitoraggio delle attività da svolgere e inizio a lavorare con quegli elementi che hanno la priorità più alta. È più semplice da usare in un periodo di tempo e permette di controllare facilmente i rami in GitHub utilizzando i comandi specificati nell'interfaccia utente di Jira.

Lo uso ormai da 4 anni consecutivi e l'esperienza è stata coinvolgente. È la prima cosa che uso quando inizio la mia giornata di lavoro. Tengo traccia delle attività da svolgere e inizio a lavorare con quelli che hanno la priorità più alta. È più semplice da usare in un periodo di tempo e permette di controllare facilmente i rami in GitHub utilizzando i comandi specificati nell'interfaccia utente di Jira.

📖 Per saperne di più: Le migliori alternative e concorrenti di Jira per i team Agile

9. Zoho Projects (ideale per l'esecuzione dei progetti e la fatturazione all'interno dell'ecosistema Zoho)

tramite Zoho Progetti

Se il tuo team utilizza già gli strumenti Zoho, Zoho Projects è una soluzione di project management che amplia la tua configurazione esistente.

La piattaforma ti aiuta a pianificare e gestire i progetti con un chiaro piano delle attività basato su attività cardine, attività e attività secondarie. Inoltre, le dipendenze tra le attività garantiscono che il lavoro segua la sequenza corretta e ti offrono una chiara visibilità sul stato.

Man mano che le attività vengono eseguite, il monitoraggio del tempo integrato ti consente di registrare e approvare le ore tramite timer e tabelle orarie. Queste voci possono essere convertite in fatture utilizzando le integrazioni Zoho Books o Zoho Invoice, aiutandoti a creare una connessione tra l'esecuzione del progetto e la fatturazione.

Le migliori funzionalità/funzioni di Zoho Projects

Monitora la capacità del team e ridistribuisci il lavoro utilizzando grafici del carico di lavoro che aiutano a prevenire sovraccarichi e colli di bottiglia

Automatizza l'esecuzione delle attività e i passaggi di consegne con modelli e regole di flusso di lavoro che assegnano i titolari, aggiornano i campi e trigger le notifiche

Comunica e collabora nel contesto grazie alla chat integrata e agli aggiornamenti delle attività tramite email

Limiti di Zoho Project

La reportistica della piattaforma non è sempre accurata e può causare problemi durante la presentazione dei dati agli stakeholder

Prezzi di Zoho Progetti

Free

Premium: 3,90 $ al mese per utente

Azienda: 7,80 $ al mese per utente

Ultimate: 10 $ al mese per utente

Zoho Progetti Plus: prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Zoho Projects

G2: 4,3/5 (oltre 500 recensioni)

Capterra: 4,5/5 (oltre 840 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Zoho Project?

Una recensione su Reddit dice:

Utilizzo Zoho Projects da circa un anno e, nel complesso, è un ottimo strumento per la gestione delle attività e dei progetti. L'integrazione con altre app Zoho è perfetta, il che è un grande vantaggio se si fa già parte dell'ecosistema Zoho

Utilizzo Zoho Projects da circa un anno e, nel complesso, è un ottimo strumento per la gestione delle attività e dei progetti. L'integrazione con altre app Zoho è perfetta, il che è un grande vantaggio se si fa già parte dell'ecosistema Zoho

⚡ Archivio modelli: modelli gratis di pianificatori giornalieri che promuovono una definizione intelligente delle priorità e un lavoro mirato

10. Notion (ideale per un project management flessibile combinato con documentazione e hub di conoscenza)

tramite Notion

Notion è uno strumento di project management che offre supporto sia alla pianificazione strutturata che all'esecuzione flessibile.

Invece di formati di attività formattati, Notion ti consente di creare database personalizzati con i tuoi campi (priorità, stato, assegnatario, scadenze, tag). Lo stesso database può quindi essere visualizzato in diversi modi per un piano dettagliato delle attività e una supervisione di alto livello del progetto.

I dashboard raccolgono dati da più fonti e li trasformano in grafici visivi, offrendo ai team la possibilità di visualizzare chiaramente lo stato dei progressi compiuti.

Per ridurre il lavoro richiesto, Notion supporta anche l'automazione tramite la funzione di compilazione automatica basata sull'intelligenza artificiale. Questa funzione utilizza le informazioni presenti nel tuo spazio di lavoro per assegnare tag o categorie ed estrarre punti importanti come metriche, risultati chiave o azioni da intraprendere dalle descrizioni.

Le migliori funzionalità/funzioni di Notion

Imposta autorizzazioni granulari con regole di accesso a livello di pagina che concedono automaticamente l'accesso in base all'assegnatario o al proprietario

Esegui sprint automatizzati utilizzando flussi di lavoro integrati per gestire i backlog e il monitoraggio dei bug in un unico posto

Mantieni la connessione tra i PRD archiviando i requisiti e le informazioni relative al progetto direttamente all'interno di ciascuna pagina delle attività

Limiti di Notion

Le funzionalità/funzione di project management potrebbero essere più potenti e consentire agli utenti di creare e datare elenchi da fare senza fare affidamento su un database

Prezzi di Notion

Free

In più: 12 $ al mese per utente

Aziendale: 24 $ al mese per utente

Azienda: prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Notion

G2: 4,6/5 (oltre 8.900 recensioni)

Capterra: 4,7/5 (oltre 2.600 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Notion?

Una recensione su G2 dice:

Uso Notion per i miei studi per prendere note e gestire il mio flusso di lavoro con una lista da fare. Mi piace il fatto di poter organizzare tutto alla perfezione, proprio come in un quaderno, rendendo facile l'accesso a tutto ciò di cui ho bisogno in modo ordinato e pulito. Mi aiuta a ridurre lo stress avendo tutto in ordine, così posso vedere facilmente cosa resta da fare e cosa fare dopo

Uso Notion per i miei studi per prendere note e gestire il mio flusso di lavoro con un elenco da fare. Mi piace il fatto di poter organizzare tutto alla perfezione, proprio come in un quaderno, rendendo facile l'accesso a tutto ciò di cui ho bisogno in modo ordinato e pulito. Mi aiuta a ridurre lo stress avendo tutto in ordine, così posso vedere facilmente cosa resta da fare e cosa fare dopo

📚 Per saperne di più: Le migliori alternative a Notion per un project management efficace

11. Todoist (ideale per la gestione leggera delle attività e lo sviluppo di abitudini con il minimo sforzo)

tramite Todoist

Todoist offre l'inserimento delle attività in linguaggio naturale, consentendoti di aggiungere attività semplicemente digitando del testo normale. Basta inserire "Invia rapporto domani alle 17:00 #Lavoro p1" e Todoist imposta automaticamente la data di scadenza e la priorità per te.

Il lavoro ricorrente viene gestito con un elevato livello di flessibilità. È possibile creare programmi flessibili, come attività che si ripetono ogni giorno feriale, ogni terzo venerdì o a intervalli personalizzati. Ciò lo rende particolarmente efficace per la gestione delle routine e delle attività operative in corso.

Inoltre, la piattaforma incoraggia la coerenza attraverso la sua funzionalità Karma integrata. Monitorando le attività completate e le tendenze di produttività nel tempo, Karma ti offre una panoramica del tuo stato e ti aiuta a mantenere abitudini coerenti.

Le migliori funzionalità/funzioni di Todoist

Imposta rapidamente dei promemoria digitandoli in Aggiungi rapidamente, così non perderai mai un'attività urgente

Concentrati sulla giornata odierna visualizzando la visualizzazione Oggi per completare le attività in scadenza e raggiungere l'obiettivo #TodoistZero entro la fine della giornata

Gestisci l'accesso ai progetti creando progetti di team pubblici per una facile condivisione o progetti privati per lavoro sensibile

Limiti di Todoist

Il supporto per le attività ricorrenti potrebbe essere migliorato e il componente aggiuntivo di Outlook dovrebbe includere sezioni e funzionalità/funzione di assegnazione

Prezzi di Todoist

Principianti: Gratis

Pro: 7 $ al mese per utente

Aziendale: 10 $ al mese per utente

Valutazioni e recensioni di Todoist

G2: 4,5/5 (oltre 800 recensioni)

Capterra: 4,6/5 (oltre 2.600 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Todoist?

Una recensione su Capterra dice:

Iniziare è stato piuttosto semplice. Ho semplicemente scaricato l'app e ho iniziato subito ad aggiungere attività. Nessuna configurazione complicata o altro. Il design è pulito, cosa che apprezzo molto. Non è affollato, quindi posso vedere ciò che devo fare senza distrazioni. Posso controllare le mie attività sul telefono e sul laptop, il che è estremamente pratico.

Iniziare è stato piuttosto semplice. Ho semplicemente scaricato l'app e ho iniziato subito ad aggiungere attività. Nessuna configurazione complicata o altro. Il design è pulito, cosa che apprezzo molto. Non è affollato, quindi posso vedere ciò che devo fare senza distrazioni. Posso controllare le mie attività sul telefono e sul laptop, il che è estremamente pratico.

Aumenta la capacità del tuo team senza costi aggiuntivi adottando questi agenti IA per il aziendale. 👇

Prendi il controllo del tuo lavoro e riduci il caos con ClickUp

Upbase funziona bene per un piano semplice, ma può iniziare a sembrare limitante quando il tuo lavoro diventa più dinamico. ClickUp è stato creato proprio per questa fase successiva. Adotta un approccio unificato per mantenere il lavoro organizzato e ridurre il continuo passaggio da un'app all'altra.

Con ClickUp, i progressi sono visibili in più visualizzazioni e le scadenze rimangono chiare grazie al calendario basato sull'intelligenza artificiale. La conoscenza e l'esecuzione rimangono collegate, mentre i suggerimenti e i riepiloghi/riassunti intelligenti aiutano i team a concentrarsi su ciò che conta di più.

Se desideri un unico sistema che cresca insieme al tuo flusso di lavoro e non intorno ad esso, ClickUp è una potente alternativa a Upbase.

Inizia a utilizzare ClickUp gratis e porta avanti tutto il tuo lavoro in un unico posto.