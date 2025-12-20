Come individuare le lacune nella documentazione del prodotto

Quando conosci il tuo prodotto alla perfezione, è difficile individuare ciò che manca.

Quel flusso di lavoro apparentemente ovvio che salti? I tuoi utenti hanno bisogno proprio di quei passaggi. La funzionalità che dai per scontata? Metà dei tuoi clienti non ne ha mai sentito parlare.

Imparare a identificare le lacune nella documentazione del prodotto significa capire dove gli utenti si bloccano e perché i tuoi attuali documenti non risolvono i loro problemi.

Fortunatamente, le lacune nella documentazione lasciano segnali chiari; basta solo sapere dove cercarli.

In questo post del blog esploreremo questi segnali e ti mostreremo come ClickUp semplifica il processo di analisi delle lacune nella documentazione. 📃

Perché è fondamentale identificare le lacune nella documentazione

Puoi avere gli strumenti migliori e il team più brillante, ma se la documentazione del tuo prodotto è incompleta, le cose possono andare a rotoli.

Individuare tempestivamente queste lacune nelle prestazioni ti aiuta a:

Individua i blocchi silenziosi che rallentano lo stato ma non compaiono nelle roadmap.

Fornisci ai nuovi assunti un contesto reale invece di risposte incomplete e messaggi frammentari.

Riduci il tempo dedicato ad assistere ripetutamente gli utenti che sottrae tempo al team

Mantieni allineato il lavoro interfunzionale senza controlli costanti

Crea l'abitudine di aggiornare i documenti man mano che le cose cambiano, non dopo.

💡 Suggerimento professionale: prima di avviare un lavoro di documentazione importante, esegui una rapida analisi SWOT con il tuo team interno. Identifica le aree di miglioramento e i casi in cui le scarse prestazioni nella condivisione delle conoscenze hanno rallentato i team. Questo aiuta a chiarire gli obiettivi, allinearsi con le risorse umane ed evidenziare i componenti fondamentali che influiscono sulla generazione di entrate.

Segni comuni di lacune nella documentazione

Le lacune nella tua documentazione si riflettono su fattori interni ed esterni come il comportamento degli utenti, i dati di assistenza e gli attriti all'interno del team. Il trucco sta nel stabilire connessioni prima che diventino problemi costosi.

Ecco alcuni segnali a cui prestare attenzione:

Il 40% dei tuoi ticket riguarda la stessa integrazione

Gli utenti creano hack elaborati invece di utilizzare il flusso di lavoro previsto

Il tuo team trascorre metà del tempo a spiegare cose ovvie.

I tassi di completamento dell'onboarding crollano quando gli utenti abbandonano costantemente allo stesso passaggio.

I team interni richiedono settimanalmente gli stessi chiarimenti sui prodotti

Le analisi di ricerca rivelano query non riuscite anche quando gli utenti digitano domande ovvie.

Vengono lanciate nuove funzionalità, ma l'adozione del prodotto rimane bassa

🧠 Curiosità: Il termine " documentazione " è stato registrato per la prima volta nel 1753 negli scritti dell'autore e tipografo Samuel Richardson. Deriva dal latino documentātiō, che significa "istruzione" o "insegnamento".

Segnale che noti Cosa significa in realtà Lacune nella documentazione Richieste di supporto ripetute relative alla stessa funzionalità/funzione Gli utenti non riescono a completare un'attività in modo indipendente Istruzioni per i passaggi mancanti o poco chiare Gli utenti creano soluzioni alternative o hack Il flusso di lavoro previsto non è chiaro I documenti presuppongono una conoscenza preliminare del prodotto. Teams spiegano la stessa cosa internamente ogni settimana La conoscenza vive nella mente delle persone Nessun riferimento interno affidabile Abbandoni durante l'onboarding nel medesimo passaggio Gli utenti si trovano di fronte a un punto decisionale poco chiaro Mancanza di contesto su ciò che accadrà in seguito Le ricerche nel Centro assistenza non restituiscono risultati Incompatibilità linguistica I documenti utilizzano una terminologia interna, non il linguaggio degli utenti. Le funzionalità/funzioni vengono rilasciate, ma l'adozione rimane bassa Gli utenti non vedono il valore Nessuna spiegazione del "perché è importante" o dei casi d'uso

Come una documentazione migliore favorisce l'adozione del prodotto

Una buona documentazione elimina l'attrito tra "Voglio provarlo" e "Sto ottenendo valore da questo".

Ecco alcuni dei vantaggi più significativi derivanti dalla redazione di una documentazione tecnica migliore. 🗂️

Riduce i tempi per ottenere i primi risultati: grazie a procedure dettagliate chiare e guide rapide, gli utenti possono ottenere rapidamente risultati significativi.

Riduce l'abbandono precoce: le spiegazioni delle funzionalità/funzioni in un linguaggio semplice impediscono agli utenti di bloccarsi e abbandonare lo strumento.

Aumenta la fiducia degli utenti: esempi dettagliati e immagini rendono i nuovi flussi di lavoro meno intimidatori.

Supporto per diversi stili di apprendimento: I documenti completi offrono liste di controllo rapide per alcuni e guide approfondite per altri.

Riduce al minimo le richieste di supporto: FAQ dettagliate e guide alla risoluzione dei problemi consentono agli utenti di risolvere i problemi in modo autonomo.

🔍 Lo sapevi? La lettura non è un'abilità intuitiva, ma richiede un insegnamento esplicito e strutturato. Se la tua documentazione presume che gli utenti "capiranno da soli", potrebbero mancare alcuni passaggi fondamentali per la comprensione.

Come individuare le informazioni mancanti o poco chiare

Individuare le lacune nella documentazione richiede metodi sistematici che rivelino esattamente quali sono le maggiori difficoltà degli utenti.

Ecco alcune tecniche:

1. Affianca il tuo team del supporto per una settimana

Le informazioni più utili si ottengono ascoltando le chiamate di supporto e leggendo le trascrizioni delle chat live.

Scoprirai le domande che fanno gemere il tuo team perché deve rispondere continuamente. Queste conversazioni mettono in luce i momenti precisi in cui gli utenti incontrano difficoltà.

Ancora più importante, prendi nota del linguaggio esatto utilizzato dai clienti. Le loro parole spesso rivelano supposizioni errate contenute nella tua documentazione.

📌 Esempio: se il tuo team del supporto spiega costantemente come effettuare la connessione con uno strumento di terze parti, ma la tua documentazione dice solo "aggiungi la tua chiave API", hai trovato una lacuna. Gli utenti spesso hanno difficoltà a trovare la loro chiave API o a determinare le autorizzazioni corrette.

2. Mappa il percorso dell'utente rispetto ai tuoi contenuti

Ecco dove le cose si fanno interessanti: estrai i flussi di lavoro principali del tuo prodotto e seguili passo dopo passo utilizzando solo la tua documentazione.

Man mano che procedi, prendi nota di ogni momento in cui devi colmare le lacune con le tue conoscenze interne. Queste lacune dimostrano che i tuoi documenti danno per scontata una familiarità eccessiva.

Per ogni punto decisionale, chiediti: La tua documentazione spiega in modo sufficientemente chiaro cosa succede dopo a qualcuno che non ha mai visto il prodotto?

📌 Esempio: considera i processi di onboarding. I tuoi documenti potrebbero dire "configura le tue impostazioni", ma non spiegare mai cosa succede se gli utenti saltano quel passaggio. Le funzionalità smettono di funzionare? Vengono assegnati valori predefiniti? Questa ambiguità crea confusione e blocca gli utenti.

3. Analizza i modelli di comportamento di ricerca

Le analisi di ricerca del tuo sito di documentazione raccontano storie che il tuo team di contenuti non sente mai. Cerca le query che non restituiscono risultati o che costringono gli utenti a cliccare su cinque pagine diverse.

Un altro aspetto a cui devi prestare attenzione è la differenza tra i termini digitati dagli utenti e i titoli dei tuoi articoli.

📌 Esempio: noti che gli utenti cercano spesso "elimina il mio account" nel tuo Centro assistenza, ma la ricerca non restituisce alcun risultato. Dopo aver analizzato i dati di ricerca, ti rendi conto che l'articolo pertinente ha come titolo "Gestione delle preferenze del ciclo di vita dell'utente". A causa di questa discrepanza, gli utenti abbandonano il sito o inviano ticket di supporto non necessari.

4. Crea un sistema di inventario delle lacune

Una volta raccolte tutte queste informazioni, documenta ogni scoperta in una posizione centralizzata. Includi la fonte, le esigenze specifiche degli utenti e lo stato attuale della documentazione.

Infine, classifica ogni lacuna in base alla frequenza e all'impatto aziendale. Questo approccio sistematico trasforma osservazioni sparse in priorità attuabili che migliorano l'esperienza dell'utente.

📌 Esempio: trovi ripetuti ticket di assistenza su "come esportare i dati del progetto", ma non esiste alcun articolo. Registri la lacuna con le fonti (ticket, chat del team), definisci le esigenze degli utenti e prendi nota del documento mancante. Poiché ha causato oltre 50 ticket e influisce sulla fidelizzazione, viene classificato come alta priorità per il prossimo sprint.

🚀 Vantaggio di ClickUp: uno dei modi più rapidi per identificare le lacune nella documentazione è anche quello di chiedere direttamente all'area di lavoro. ClickUp Brain è in grado di analizzare le attività, le note di rilascio, i ticket di supporto e i feedback dei clienti già presenti nell'area di lavoro. Trova le lacune nella tua documentazione e assicurati che sia aggiornata con ClickUp Brain Ecco come può esserti d'aiuto: Segnala le versioni distribuite senza documentazione di supporto per l'assistenza

Collega il feedback dei clienti e le tendenze dei ticket con i documenti mancanti o carenti.

Evidenzia i modelli che spesso sfuggono durante le revisioni manuali.

Trasforma l'identificazione delle lacune in un processo ripetibile e che richiede poco lavoro richiesto.

📌 Esempio di prompt: Quali versioni del prodotto degli ultimi 14 giorni non hanno una documentazione collegata?

🚀 Vantaggio di ClickUp: Vuoi organizzarti senza dover svolgere un lavoro noioso? Utilizza il modello di analisi delle lacune di ClickUp per effettuare il monitoraggio dei tuoi risultati in modo sistematico. Il modello di analisi delle lacune include sezioni predefinite per le fonti, le esigenze degli utenti, lo stato attuale e la classificazione delle priorità, per trasformare le tue osservazioni in miglioramenti concreti.

Passaggi per condurre un'analisi delle lacune nella documentazione

Eseguire un'analisi delle lacune nella documentazione può sembrare un compito arduo, finché non lo si suddivide in parti più gestibili.

Esaminiamo questo processo utilizzando uno scenario reale: lavori in un'azienda SaaS di project management in cui il reparto Customer Success continua a ricevere le stesse domande sulle funzionalità di collaborazione del team. 👥

Passaggio n. 1: definisci l'ambito e gli obiettivi

Ora, non puoi analizzare tutto in una volta senza impazzire. Inizia in piccolo: scegli l'area che causa più problemi e concentrati prima su quella.

La tua missione diventa chiara: ridurre i ticket di supporto relativi alla collaborazione da 200 al mese a meno di 50 entro otto settimane. Avere questo traguardo specifico ti aiuta a capire quali lacune sono davvero importanti e quali invece sembrano solo tali.

🚀 Vantaggio di ClickUp: fissa un traguardo in anticipo con ClickUp Obiettivi. Puoi creare un obiettivo misurabile come "Ridurre i ticket di supporto relativi alla collaborazione da 200 a 50 in 8 settimane" e suddividerlo in parti più piccole.

Passaggio n. 2: raccogli le tue origini dati

Ti consigliamo di raccogliere indizi da tutti i punti in cui gli utenti interagiscono con il tuo prodotto e la tua documentazione.

Inizia estraendo i ticket di supporto degli ultimi 90 giorni taggati con "collaborazione". Passa quindi all'analisi della documentazione per vedere quali articoli sulla collaborazione ottengono un traffico elevato, ma gli utenti abbandonano subito dopo averli consultati.

Ecco cosa potresti scoprire: il 40% dei ticket di collaborazione riguarda persone completamente disorientate riguardo alle impostazioni delle autorizzazioni, il 30% non riesce a capire come funziona la condivisione dei file e il 20% è sommerso da un caos di notifiche. Nel frattempo, la tua analisi delle lacune rivela che gli utenti trascorrono ben 30 secondi sulla tua pagina "Permessi del team" prima di rinunciare e abbandonarla.

🚀 Vantaggio di ClickUp: crea una dashboard ClickUp per effettuare il monitoraggio dei ticket di supporto relativi alla collaborazione. Suddividili per tipo di problema e volume, in modo da poter identificare rapidamente quali aree problematiche stanno peggiorando e richiedono una documentazione più approfondita.

Ascolta l'esperienza di un utente reale:

Ci siamo resi conto che ci mancava un modo efficace per effettuare il monitoraggio delle attività e non avevamo una visione chiara di ciò che stava facendo il team di prodotto, quindi abbiamo iniziato a cercare una nuova piattaforma. Poi abbiamo trovato ClickUp. La piattaforma era la combinazione perfetta: non troppo tecnica e confusa, ma nemmeno troppo semplice. Ci ha dato la flessibilità di creare, spostare e organizzare team e progetti a modo nostro.

Ci siamo resi conto che ci mancava un modo efficace per effettuare il monitoraggio delle attività e non avevamo una visione chiara di ciò che stava facendo il team di prodotto, quindi abbiamo iniziato a cercare una nuova piattaforma. Poi abbiamo trovato ClickUp. La piattaforma era la combinazione perfetta: non troppo tecnica e confusa, ma nemmeno troppo semplice. Ci ha dato la flessibilità di creare, spostare e organizzare team e progetti a modo nostro.

Passaggio n. 3: classifica e assegna una priorità ai risultati ottenuti

Bene, ora che hai una montagna di dati, è il momento di dare un senso a tutto questo. Raggruppa i problemi simili e classificali in base alla frequenza con cui si verificano e al danno che causano alla tua attività.

Le impostazioni di autorizzazione sono chiaramente il problema principale in questo caso.

Sono questi aspetti a generare il maggior numero di ticket e a impedire ai team di collaborare in modo efficace, il che è l'USP del tuo prodotto. La condivisione dei file occupa il secondo posto, mentre le preferenze di notifica sono fastidiose ma non impediscono completamente agli utenti di portare a termine il proprio lavoro.

💡 Suggerimento professionale: mescola i formati per adattarli agli stili di apprendimento. Inserisci GIF per passaggi visivi rapidi, brevi video per flussi complessi, FAQ comprimibili per chi legge in modo superficiale e frammenti di codice o tabelle per utenti avanzati. Puoi anche creare un PRD combinando questi formati.

Passaggio n. 4: crea elementi da intraprendere con titolari e scadenze

Questo è il punto in cui la maggior parte dei team fallisce. Non limitarti a dire: "Ehi, miglioriamo i documenti di collaborazione". Sii molto specifico su chi fa cosa e quando.

Nel nostro esempio, potresti chiedere al tuo redattore tecnico di creare una guida dettagliata alle autorizzazioni con screenshot entro la terza settimana.

Il tuo product manager affronta la sezione mancante relativa alla risoluzione dei problemi di condivisione dei file entro la quinta settimana. E il tuo UX writer riscrive quelle spiegazioni confuse relative alle impostazioni di notifiche entro la settima settimana. Vedi quanto è più chiaro?

🔍 Lo sapevi? Quando crei una documentazione video, l'aggiunta di didascalie aiuta gli utenti ipoudenti. È stato dimostrato che migliorano anche il vocabolario, le capacità di lettura e la concentrazione del pubblico udente. Inoltre, studi sull'eye tracking indicano che le didascalie vengono lette ed elaborate senza sforzo, suggerendo che aggiungerle alle guide o ai tutorial sui prodotti migliora la chiarezza senza aumentare il carico cognitivo.

Passaggio 5: implementa le modifiche e misura la soddisfazione dei clienti

Una volta pubblicato il tuo nuovo contenuto, devi effettuare il monitoraggio per verificare se funziona.

Monitora continuamente le metriche di successo per almeno 30 giorni e segmenta i dati per articolo, fase del percorso dell'utente o persino area di prodotto per individuare eventuali modelli ricorrenti.

Se un articolo continua a non funzionare bene o gli utenti continuano a fare la stessa domanda in modi diversi, valuta la possibilità di modificare i titoli, aggiungere esempi o ristrutturare i contenuti. La documentazione non è mai "terminata", ma evolve insieme al tuo prodotto e ai modelli mentali dei tuoi utenti.

🚀 Vantaggio di ClickUp: imposta un'automazione ClickUp che triggera' un'attività di follow-up due settimane dopo aver contrassegnato un documento come "Pubblicato". In questo modo, ti ricorderai di controllare se sono stati inviati ticket di supporto o se gli utenti sono ancora confusi.

Come misurare l'efficacia della documentazione

Per misurare l'efficacia della documentazione è necessario effettuare il monitoraggio delle metriche quantitative e del feedback qualitativo, al fine di comprendere il comportamento e il grado di soddisfazione degli utenti.

Le metriche chiave per il monitoraggio delle tendenze di mercato all'interno del tuo software di documentazione tecnica includono:

Analisi dell'utilizzo: visualizzazioni di pagina, tempo trascorso, frequenza di rimbalzo e sezioni più/meno visitate.

Riduzione dei ticket di supporto: meno richieste di supporto per argomenti ben documentati

Modelli di ricerca: cosa cercano gli utenti e se trovano le risposte

Miglioramento dell'esperienza del cliente: miglioramento del CSAT (Customer Satisfaction Score) o del CES (Customer Effort Score) grazie a un sondaggio contestualizzato.

Raccogli il feedback degli utenti con:

Sondaggi di uscita con la domanda "Questo ti ha aiutato a portare a termine la tua attività?"

I pulsanti di feedback si trovano su ogni pagina della documentazione.

Interviste agli utenti per comprendere i punti critici e le lacune nel flusso di lavoro

🧩 Una rete di sicurezza discreta per mantenere l'accuratezza dei documenti man mano che il tuo prodotto si evolve

Man mano che il tuo prodotto cambia, la parte più difficile della documentazione non è scrivere, ma mantenere tutto in sincronia. È qui che i Super Agenti di ClickUp diventano davvero utili. Monitorano la tua area di lavoro per individuare cambiamenti nelle attività, nelle versioni o nei requisiti, quindi evidenziano i documenti o le aree di conoscenza che potrebbero necessitare di aggiornamenti.

Invece di affidarti alla memoria o a promemoria sparsi, riceverai un segnale costante che avviserà il tuo team prima che le informazioni obsolete diventino un problema. Considerali come un sistema di avviso precoce per le discrepanze nella documentazione: un modo per mantenere un alto livello di accuratezza senza aggiungere ulteriori processi o costi generali.

Crea agenti IA personalizzati e senza codice con ClickUp

🚀 Vantaggio di ClickUp: utilizza i moduli ClickUp per raccogliere feedback in tempo reale. Crea un semplice modulo in cui chiedi agli utenti se i contenuti sono stati utili, cosa manca o dove hanno incontrato difficoltà. Inserisci il modulo alla fine della tua documentazione e inoltra immediatamente gli invii al tuo team di documentazione, in modo che i miglioramenti possano iniziare non appena arrivano i feedback. Indicatori di esito positivo: Riduzione del time-to-value per i nuovi utenti

Tassi di adozione delle funzionalità/funzioni più elevati per le funzionalità documentate

Miglioramento dei tassi di completamento dell'onboarding degli utenti

Sentimento positivo nei feedback e nelle recensioni degli utenti

💡 Suggerimento professionale: aggiungi dei tracker di stato in stile lista di controllo ai tutorial più lunghi o alle guide di onboarding. Consenti agli utenti di spuntare i passaggi man mano che procedono, in modo da creare un senso di soddisfazione e ridurre il sovraccarico cognitivo. Inoltre, questo servirà come strumento di analisi delle lacune durante il monitoraggio dell'impatto della documentazione.

Perché ClickUp è la soluzione ideale per una gestione della documentazione senza stress

Il software di gestione dei prodotti ClickUp integra la documentazione nello stesso flusso di lavoro di tutto il resto. In questo modo, gli aggiornamenti avvengono man mano che il prodotto si evolve, anziché come patch dell'ultimo minuto.

Ecco come utilizzarlo per la pianificazione del piano strategico. 🛠️

Crea guide che non vengano sepolte

Crea guide di prodotto strutturate e collaborative utilizzando ClickUp Documenti

ClickUp Docs ti consente di creare guide di assistenza, procedure dettagliate sui prodotti e domande frequenti interne con una struttura integrata: pagine nidificate, intestazioni comprimibili, tabelle e formattazione di testo avanzata.

Supponiamo che il tuo team stia lanciando un nuovo sistema di notifiche.

Il responsabile della documentazione crea un documento suddiviso in sezioni all'interno della cartella delle funzionalità in ClickUp: Panoramica, Configurazione, Regole di notifica ed Eventi personalizzati. Assegna un commento al product manager nella sezione Eventi personalizzati per la convalida e coinvolge il supporto per aggiungere i problemi noti segnalati nella versione beta. Tutti i feedback vengono inseriti nel documento senza ping o confusione di versioni.

Standardizza senza rallentare

Non dovrai ricominciare da zero ogni volta.

Ottieni un modello gratis Chiarisci fin dall'inizio ruoli e responsabilità utilizzando il modello di documentazione del progetto di ClickUp.

Il modello di documentazione di progetto ClickUp ti offre un sistema predefinito per gestire tutta la documentazione relativa ai tuoi prodotti in un unico posto.

Nella parte superiore puoi inserire il nome del progetto, il responsabile e la data di invio. C'è poi una sezione dedicata al team che ti consente di effettuare un elenco di tutti i collaboratori, insieme alla loro foto, al titolo e alle responsabilità di cui sono incaricati.

Hai notato qualcosa che non va? Assegnagli subito un'azione

Non dovresti essere costretto a chiudere un documento, aprire un nuovo strumento e creare un ticket solo per risolvere un piccolo problema.

In ClickUp Docs, puoi evidenziare il testo obsoleto e trasformarlo in un'attività di ClickUp con una descrizione, gli assegnatari, un indicatore di priorità e delle attività secondarie.

Assegna le correzioni ai documenti utilizzando le attività di ClickUp all'interno di Docs

Supponiamo che il nuovo flusso di fatturazione introduca un calcolatore dei prezzi che non è trattato nella tua documentazione attuale. Un membro del team CS che esamina il flusso evidenzia la sezione mancante in ClickUp Docs, crea un'attività e la assegna al titolare del documento con una nota: "Aggiungere la logica del calcolatore + limiti di utilizzo".

L'attività ora viene visualizzata nella bacheca dello sprint della documentazione, pronta per essere classificata in base alle priorità insieme alle attività di sviluppo e controllo qualità.

💡 Suggerimento professionale: applica un modello di documentazione tecnica quando effettui l'impostazione di formati ripetibili come riferimenti API o guide di configurazione. Questo velocizzerà la scrittura e le revisioni, specialmente nei team di grandi dimensioni.

Tieni traccia del lavoro di documentazione come parte dello sprint (perché lo è)

I documenti vengono solitamente rimandati alla fine dello sprint o, peggio ancora, dimenticati del tutto.

Pianifica e gestisci i documenti da consegnare utilizzando la vista Elenco di ClickUp

La vista Elenco di ClickUp ti consente di definire l'ambito del lavoro sui documenti con titolari, scadenze e priorità chiari. Passa quindi alla vista Bacheca in ClickUp per eseguire revisioni e portare avanti il lavoro.

Ad esempio, stai aggiornando tutti i documenti relativi alle funzionalità interessati da un nuovo framework UI. Crea un nuovo Elenco utilizzando un modello di gestione del prodotto, contrassegnando ogni attività in base all'area funzionale (ad esempio dashboard, filtri ed esportazioni).

Assegna i revisori del prodotto e del supporto, quindi utilizza la vista Bacheca per eseguire la sincronizzazione settimanale dei documenti, spostando le attività attraverso le fasi "Bozza", "Revisionato" e "Pronto per la pubblicazione".

Inoltre, con ClickUp Agents, puoi anche automatizzare i promemoria per la revisione dei documenti, individuare i documenti collegati alle recenti versioni delle funzionalità/funzioni e indirizzare le lacune al redattore giusto, senza doverli cercare manualmente.

⚡ Archivio modelli: utilizza il modello di note di rilascio di ClickUp come modello di analisi delle lacune per rilevare rapidamente le modifiche alle funzionalità del prodotto, le correzioni di bug e i miglioramenti. Il modello di note di rilascio ti consente di collegare gli aggiornamenti alle attività, assegnare revisori e collaborare con i reparti prodotto, controllo qualità e marketing in un unico spazio di lavoro.

Pulisci, chiarisci e crea più velocemente

I documenti spesso iniziano con input grezzi come note tecniche, elenchi puntati o bozze incomplete. Invece di passare ore a riscrivere, puoi utilizzare ClickUp Brain per ripulire il tutto, riscrivere le sezioni confuse o trasformare i frammenti in passaggi completi.

Usa ClickUp Brain per creare passaggi, guide e tutorial in pochi secondi

Supponiamo che uno sviluppatore aggiunga delle note su come l'attivazione/disattivazione di un'autorizzazione influisca sui ruoli legacy. Sono dettagliate ma difficili da seguire. Evidenzia il blocco, chiedi a ClickUp Brain di semplificarlo e questo si trasformerà in una spiegazione chiara che gli utenti potranno seguire.

Un esempio di prompt potrebbe essere: Semplifica questa spiegazione tecnica per gli utenti finali. Spiega chiaramente in che modo attivare/disattivare le autorizzazioni influisce sui ruoli legacy senza utilizzare gergo tecnico.

Aggiorna la tua documentazione con prompt in linguaggio naturale utilizzando ClickUp Brain

Forse hai inserito alcuni punti elenco in una bozza, ma non riesci ancora a trasformarli in frasi complete. Chiedi a ClickUp Brain di generare una guida pratica da quei punti elenco.

Ti fornirà una prima bozza su cui lavorare, consentendoti di risparmiare tempo durante la fase di modifica.

📮ClickUp Insight: Solo il 12% dei partecipanti al nostro sondaggio utilizza le funzionalità/funzioni di IA integrate nelle suite di produttività. Questo basso tasso di adozione suggerisce che le attuali implementazioni potrebbero non offrire quell'integrazione contestuale e senza soluzione di continuità che spingerebbe gli utenti ad abbandonare le loro piattaforme di conversazione autonome preferite. Ad esempio, l'IA è in grado di eseguire un flusso di lavoro basato su un semplice prompt di testo fornito dall'utente? ClickUp Brain può farlo! L'IA è profondamente integrata in ogni aspetto di ClickUp, inclusi, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, la sintesi delle conversazioni in chat, la stesura o la revisione di testi, il recupero di informazioni dall'area di lavoro, la generazione di immagini e molto altro ancora! Unisciti al 40% dei clienti ClickUp che hanno sostituito più di 3 app con la nostra app completa per il lavoro!

Mantieni i documenti collegati al prodotto che supportano

Mantieni sincronizzati i documenti ClickUp relativi al prodotto collegandoli al lavoro che ne determina gli aggiornamenti

Quando i documenti sono isolati, finiscono per diventare obsoleti. Le funzionalità/funzioni cambiano, ma i documenti rimangono gli stessi.

In ClickUp, puoi collegare i documenti direttamente alle attività o ad altri documenti per rimanere aggiornato sulle versioni e sulle revisioni e non perdere mai la tua documentazione. In questo modo, quando un'attività viene chiusa o ritardata, il tuo team di documentazione viene automaticamente informato.

Supponiamo che il team di ingegneri rimuova la possibilità di duplicare i progetti archiviati. L'attività di rilascio correlata rimanda sia al documento sulle politiche interne che alla guida esterna destinata agli utenti. Non appena l'attività raggiunge la fase di controllo qualità, entrambi gli autori ricevono una notifica e gestiscono gli aggiornamenti loro assegnati prima che la modifica venga pubblicata.

Inoltre, ClickUp Brain ti aiuta a collegare la tua area di lavoro. Basta chiedere: Quali altri documenti o attività menzionano le autorizzazioni dei progetti archiviati? e verranno visualizzati elementi correlati come note di rilascio precedenti, domande frequenti interne e persino feedback dei clienti, in modo che i tuoi aggiornamenti siano contestualizzati.

Lascia che ClickUp si occupi di tutto

I documenti non sono mai veramente terminati. Le funzionalità evolvono, i processi cambiano e emergono lacune.

ClickUp trasforma la documentazione in uno strumento strategico.

Mappa i processi attuali, definisci la descrizione delle lacune e pianifica lo stato futuro desiderato. Con ClickUp Brain, ottieni tutte le soluzioni possibili per far emergere informazioni preziose, automatizzare gli aggiornamenti e creare un report di analisi delle lacune ripetibile.

Che tu stia migliorando la soddisfazione dei clienti o fornendo supporto all'intera azienda, un'efficace analisi delle lacune ti aiuta ad allocare le risorse dove sono più importanti. Iscriviti a ClickUp oggi stesso! ✅

Domande frequenti

L'analisi delle lacune nella documentazione è il processo di identificazione dei contenuti mancanti, obsoleti o poco chiari nei documenti del tuo prodotto che impediscono agli utenti di trarne valore o causano confusione interna.

I segnali più comuni includono ticket di supporto ripetuti, abbandoni degli utenti durante l'onboarding, scarsa adozione delle funzionalità/funzioni e query di ricerca che non restituiscono risultati utili.

Inizia con i dati del supporto, affianca il tuo team del supporto, segui i flussi di lavoro utilizzando solo i tuoi documenti e analizza le query di ricerca interne per individuare le aspettative non soddisfatte.