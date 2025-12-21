Come generare argomenti per il blog basati sulle funzionalità del prodotto

Se desideri contenuti per il blog che attirino i lettori giusti, hai bisogno di argomenti legati a problemi reali e intenzioni di ricerca reali, non solo leadership di pensiero.

Ecco perché gli argomenti del blog basati sulle funzionalità funzionano. Ogni funzionalità può essere mappata su un punto critico, un flusso di lavoro e un risultato. La chiave è scegliere le funzionalità giuste e inquadrarle nel linguaggio del cliente invece che in quello del prodotto.

In questo articolo ti mostreremo come generare argomenti per il blog dalle funzionalità del prodotto, quali funzionalità privilegiare e i formati migliori per trasformarle in post che si posizionano bene e convertono.

Perché dovresti creare argomenti per il blog basati sulle funzionalità/funzioni del prodotto

I blog sono un canale di crescita comprovato.

Nel marketing B2B, l'84% delle aziende afferma che il contenuto ha contribuito ad aumentare la notorietà del marchio. I blog dedicati alla gestione dei prodotti sono uno dei formati più convenienti e versatili per raggiungere questo obiettivo.

Ma invece di scrivere articoli generici sulla leadership di pensiero, collegare i contenuti del tuo blog direttamente alle funzionalità/funzioni del prodotto conferisce al tuo marketing un vantaggio competitivo. Mostra al tuo pubblico di riferimento come il tuo strumento risolve un problema reale utilizzando esattamente il linguaggio che cercano.

I blog visivi aiutano i lettori a immaginare il tuo prodotto in azione. Le narrazioni guidate dalle emozioni li aiutano a stabilire una connessione con il tuo marchio. Insieme, rendono il tuo prodotto rilevante, facilmente identificabile e pronto a risolvere i loro problemi.

Ecco alcuni consigli su come costruire un caso persuasivo per il tuo prodotto:

Aiuta i lettori a capire come una funzionalità/funzione specifica risolve un problema ricorrente che già sperimentano.

Migliora le tue possibilità di posizionarti per le parole chiave a coda lunga che il tuo pubblico di riferimento utilizza effettivamente nei motori di ricerca.

Dimostra il valore attraverso tutorial, guide pratiche e casi d'uso basati sulle funzionalità/funzioni del prodotto.

Fornisci contenuti per campagne email e post sui social riutilizzando i contenuti del blog incentrati sulle funzionalità/funzioni .

Crea fiducia educando gli utenti con post sul blog pratici e incentrati sui problemi anziché con testi commerciali.

Come identificare le funzionalità/funzioni che vale la pena trasformare in contenuti

Non tutte le funzionalità/funzioni di un prodotto meritano di essere messe in evidenza.

Un generatore gratis di idee per blog o un generatore di titoli per blog aiuta a identificare le funzionalità/funzioni che possono costituire la base di un post di blog efficace e parlare direttamente a ciò che interessa al tuo pubblico. La chiave è sapere quali funzionalità/funzioni hanno un reale potenziale narrativo e non solo una profondità tecnica.

1. Usa le domande frequenti dei clienti e i ticket di assistenza come fonte di ispirazione

Se non sei sicuro di quali funzionalità del prodotto trasformare in contenuti per il blog, la tua casella di posta per l'assistenza ha le risposte, letteralmente. Le FAQ, i registri dei ticket e le conversazioni con i chatbot sono pieni di domande che il tuo pubblico di riferimento sta già ponendo.

✅ Le domande frequenti e i ticket di supporto sono problemi reali e ricorrenti che richiedono spiegazioni chiare, guide dettagliate o esempi di casi d'uso.

Invece di lasciare che quelle query rimangano nel tuo sistema di assistenza, trasformale in contenuti per il blog che funzionano meglio nei motori di ricerca, nelle email e nei social media.

Una singola domanda frequente può dare vita a molteplici idee per argomenti del blog: un approfondimento sulle funzionalità/funzioni, una guida alla risoluzione dei problemi, un elenco di curiosità o persino un post che sfata i miti su ciò che il tuo prodotto non può fare e perché.

📌 Esempio: supponiamo che il tuo team del supporto noti che gli utenti chiedono ripetutamente come configurare una funzionalità specifica, qualcosa di potente ma non sempre intuitivo per i principianti. Invece di aggiungere un'altra riga alla pagina delle domande frequenti, pubblichi un post sul blog con istruzioni dettagliate, screenshot, casi d'uso reali e link a modelli. Quel singolo post può posizionarsi per decine di query a coda lunga e continuare a generare traffico organico da parte di utenti che cercano attivamente di risolvere proprio quel problema.

👀 Curiosità: nel 2002, Julie Powell ha aperto un blog con l'obiettivo di cucinare tutte le 524 ricette del libro di Julia Child in 365 giorni. Il suo viaggio è diventato il best seller Julie & Julia. E successivamente, un film con Meryl Streep.

2. Esamina le conversazioni commerciali per individuare i punti critici ricorrenti

Le chiamate commerciali sono il momento in cui l'interesse per il prodotto incontra l'esitazione. Ogni obiezione, domanda o momento "ma può..." è un indizio di ciò che il tuo pubblico di riferimento ha davvero bisogno di sentire e una fonte di idee ricche e pronte all'uso per i post del blog.

Se i tuoi rappresentanti commerciali ricevono costantemente le stesse lamentele (onboarding lento, integrazioni mancanti, prezzi complessi o mancanza di visibilità), è il momento di trasformare questi punti critici in contenuti.

Se stai già raccogliendo registrazioni delle chiamate, ClickUp AI Notetaker può acquisire riassunti intelligenti e trasformare le azioni da intraprendere in attività assegnate dopo la riunione.

Ottieni riepiloghi delle chiamate istantanei e trascrizioni in tempo reale con ClickUp AI Notetaker

In questo modo è più facile trasformare le "trascrizioni delle chiamate commerciali" in input chiari per la pianificazione dei contenuti del blog (senza che qualcuno debba riscrivere manualmente le note).

Forse i team operativi vogliono sapere come il tuo strumento gestisce il ridimensionamento. Un altro post. Puoi anche utilizzare ClickUp Brain per generare ulteriori idee e schemi per il blog direttamente dal contesto della tua area di lavoro.

Una volta identificati i modelli, puoi anche utilizzare ClickUp Brain per trasformare rapidamente quelle domande ricorrenti in spunti per argomenti del blog e diverse opzioni di titoli per i post.

Ecco una panoramica dettagliata su come puoi esaminare le conversazioni commerciali per generare diversi post sul blog:

✅ Trasforma le principali obiezioni in post comparativi, FAQ o analisi del flusso di lavoro✅ Utilizza le richieste di funzionalità ricorrenti per generare argomenti per il blog basati sulle caratteristiche del prodotto più importanti✅ Crea post con "testimonianze dei clienti" utilizzando citazioni reali (previa autorizzazione) per instaurare fiducia e vicinanza✅ Riutilizza le domande commerciali più comuni trasformandole in idee creative ottimizzate per il SEO che corrispondono a ciò che gli acquirenti cercano

3. Dai priorità alle funzionalità/funzioni di grande impatto, che ti differenziano dalla concorrenza o che sono sottoutilizzate.

Quando si ha a disposizione un lungo elenco di funzionalità/funzioni, si è tentati di trattarle tutte. Ma la mossa più intelligente è identificare quelle che hanno il maggiore impatto e riflettono la posizione unica del tuo prodotto.

Pensa alle funzionalità/funzioni che i tuoi concorrenti non possono replicare facilmente o a quelle che i tuoi utenti più fedeli apprezzano particolarmente, ma che i tuoi potenziali clienti non conoscono. Queste sono le funzionalità/funzioni ideali per un post dedicato sul blog.

Allo stesso modo, le funzionalità sottoutilizzate spesso nascondono un valore di contenuto inesplorato. Se l'analisi dei prodotti mostra un basso livello di coinvolgimento, i tuoi contenuti possono intervenire per spiegare i casi d'uso, analizzare i vantaggi e migliorare l'adozione. Un post efficace con istruzioni pratiche o una guida dettagliata alle funzionalità può dare nuova vita a queste gemme nascoste.

📮 ClickUp Insight: la metà dei professionisti organizza la propria settimana riservando giorni specifici alle attività amministrative e altri al lavoro che richiede concentrazione. Tuttavia, solo il 22% automatizza o delega effettivamente le proprie attività. Sebbene la pianificazione sia utile, non elimina completamente il lavoro ripetitivo che interrompe la concentrazione profonda. Il calendario, il time blocking e gli agenti IA di ClickUp aiutano a recuperare tempo pianificando automaticamente le attività ricorrenti, modificando le priorità quando le cose cambiano e inviando promemoria per mantenere il lavoro in movimento. 💫 Risultati reali: Lulu Press ha ridotto di un'ora al giorno il lavoro manuale di ciascun dipendente utilizzando ClickUp Automations, aumentando la propria efficienza lavorativa complessiva del 12%.

4. Esamina le analisi di utilizzo per identificare le funzioni degli utenti esperti

Ogni prodotto ha alcuni utenti che lo utilizzano al massimo delle sue potenzialità. Questi utenti esperti esplorano, adottano e si affidano a funzionalità/funzioni che molti altri potrebbero trascurare. Se desideri creare contenuti per il blog che riflettano il valore reale, studiare il comportamento degli utenti più coinvolti è un ottimo punto di partenza.

Le analisi di utilizzo ti aiutano a scoprire quali funzionalità generano un coinvolgimento costante, quali percorsi portano a un'adozione più profonda del prodotto e quali flussi di lavoro contraddistinguono gli utenti di maggior successo.

Forse è questo il motivo per cui si prevede che il mercato dell'analisi dei contenuti crescerà a un tasso di crescita annuale composto del 18,9%.

Quindi, se stai cercando di generare argomenti per il blog basati sulle funzionalità/funzioni del prodotto, ecco come puoi procedere:

Crea contenuti pratici basati su casi d'uso avanzati individuati attraverso l'analisi del percorso.

Individua argomenti specifici per il blog basati su comportamenti ad alta frequenza per le funzionalità/funzioni.

Metti in evidenza i flussi di lavoro che consentono di risparmiare tempo o gli strumenti meno conosciuti su cui fanno affidamento i tuoi migliori utenti.

Utilizza i dati sull'utilizzo dei prodotti per supportare la tua strategia di contenuto e colmare le lacune di conoscenza comuni.

Crea contenuti per il blog che aiutino gli utenti occasionali a diventare utenti esperti, sicuri e attivi.

Ecco alcuni consigli su come costruire un caso persuasivo per il tuo prodotto:

Strutture per trasformare le funzionalità/funzioni in argomenti per il blog

Con i framework giusti, puoi mappare ogni funzionalità/funzione a una narrazione chiara che risuoni con i lettori. Di seguito sono riportate cinque strutture di contenuto affidabili che puoi utilizzare per generare costantemente post di blog di alta qualità.

1. Formato problema-soluzione

tramite McKinsey

Questo è uno dei modi più efficaci per collegare una funzionalità del prodotto ai punti deboli reali del tuo pubblico. Inizia identificando una sfida che i tuoi utenti incontrano frequentemente. Quindi spiega loro come la tua funzionalità la risolve in modo semplice, attuabile e misurabile.

Questo formato funziona particolarmente bene per le funzionalità che consentono di risparmiare tempo, ridurre gli errori o tagliare i costi.

📌 Esempio: Hai difficoltà a rispettare le scadenze? Utilizza le dipendenze delle attività nel tuo strumento di progetto per rimanere in linea con gli obiettivi

Potresti iniziare con la sfida comune rappresentata dalla sovrapposizione di attività o dai colli di bottiglia nella sequenza dei progetti, per poi introdurre il modo in cui le dipendenze tra le attività semplificano il flusso dei progetti. Supporta la narrazione con dati, scenari reali e immagini che mostrano il prima e il dopo.

📖 Leggi anche: Scalare la produzione di contenuti su ClickUp

2. Espansione dei casi d'uso

Le funzionalità senza contesto spesso vengono sottoutilizzate. Questo formato ribalta la prospettiva: mostra cosa possono fare gli utenti con la funzionalità/funzione invece di cosa fa essa stessa.

Scegli un segmento di pubblico o un ruolo, ad esempio i responsabili marketing o i responsabili del supporto clienti, e guida loro attraverso uno scenario pratico che si sviluppa utilizzando la tua funzionalità/funzione.

📌 Esempio: Come utilizzare una dashboard condivisa per gestire una campagna di marketing dall'inizio alla fine

Questo tipo di post sul blog delinea un flusso di lavoro completo. Dal brief sui contenuti alla reportistica, mostra come una funzionalità/funzione si integra nelle attività quotidiane, nella collaborazione del team e nei risultati misurabili.

💡 Suggerimento professionale: le dashboard di ClickUp ti aiutano a visualizzare lo stato di avanzamento delle campagne e le metriche di rendimento in tutti i reparti. Utilizza layout di dashboard reali per guidare la tua bozza o screenshot per le immagini del blog.

3. Confronto o alternative

Quando gli acquirenti devono scegliere tra diversi strumenti, spesso cercano contenuti di tipo "vs". Questo formato ti aiuta a soddisfare tale richiesta, controllando al contempo la narrativa relativa ai punti di forza del tuo prodotto.

📌 Esempio: Lavagna online vs Miro: quale è meglio per il brainstorming di team?

Anziché essere eccessivamente competitivi, spiega i casi d'uso principali di ciascuno strumento, quindi guida i lettori verso ciò che è più adatto al loro flusso di lavoro.

💡 Suggerimento professionale: utilizza le lavagne online ClickUp per mappare confronti affiancati, diagrammi di flusso o contenuti visivi per i post del blog. È particolarmente utile quando si descrivono le funzionalità multiple di un prodotto.

4. Approfondimenti formativi

Questo formato serve per approfondire una singola funzionalità/funzione. Consideralo come il "contenuto esplicativo" del tuo prodotto. Questi post analizzano il cosa, il perché e il come di una funzionalità/funzione, dando agli utenti la sicurezza necessaria per provarla di persona.

📌 Esempio: Cosa sono i campi condizionali e come si utilizzano per semplificare l'inserimento dei dati nei moduli

Inizia definendo la funzionalità/funzione in termini semplici, quindi spiega il problema che risolve. Utilizza diagrammi, esempi reali e spiegazioni stratificate per facilitare la comprensione.

Man mano che i video e la formazione sui prodotti continuano a intersecarsi, questo formato diventa ancora più prezioso. Infatti, il 45% dei marketer globali utilizza già video esplicativi per guidare la propria strategia e il 73% dei consumatori afferma di aver effettuato un acquisto dopo averne visto uno.

I post approfonditi del blog possono trasmettere la stessa fiducia e chiarezza in forma scritta, soprattutto se abbinati a immagini, GIF o guide dettagliate sui prodotti incorporate.

Questo schema è particolarmente utile per le funzionalità/funzioni tecniche o trascurate che richiedono un periodo di apprendimento. È anche un ottimo modo per allinearsi alle query dei motori di ricerca come "come usare X" o "cos'è Y".

5. Modelli e tutorial passo passo

Esempio di blog con istruzioni pratiche

Tutti amano le scorciatoie. Se il tuo prodotto include modelli o sistemi ripetibili, questo formato ti consente di offrire un valore pratico promuovendo al contempo la funzionalità/funzione in azione.

📌 Esempio: Un modello di lista di controllo di onboarding pronto all'uso e come adattarlo a diversi team

Inizia presentando il caso d'uso, quindi spiega come accedere, utilizzare e personalizzare il modello. In questo caso, l'aspetto visivo è importante. Utilizza screenshot annotati, guide dettagliate alla configurazione ed esempi reali del modello applicato in diversi scenari.

Se possibile, includi risorse da scaricare o link interni al prodotto per stimolare il coinvolgimento direttamente dal post.

Best practice SEO per contenuti di blog basati sulle funzionalità/funzioni

Supponiamo che tu abbia trovato un'ottima funzionalità/funzione di cui scrivere, l'abbia mappata su un caso d'uso pertinente e l'abbia trasformata in una forma efficace. Ma se nessuno riesce a trovarla, non otterrai la visibilità o il traffico che desideri. È qui che la SEO trasforma il tuo blog da semplice complemento del prodotto a canale di crescita.

I contenuti basati sulle funzionalità possono ottenere ottimi risultati nelle ricerche se trattati con la stessa cura che riserveresti a una pagina ad alto intento o a un cluster di parole chiave.

Punta su parole chiave specifiche come "come automatizzare i promemoria delle attività negli strumenti di project management" invece che su parole generiche come "promemoria delle attività".

Ecco alcune altre linee guida che puoi seguire:

✅ Utilizza titoli strutturati e variazioni long-tail come "cosa sono le dipendenze delle attività", "esempio di dipendenze delle attività" o "come impostare le dipendenze delle attività"✅ Includi link interni alla documentazione del prodotto, ai contenuti correlati del blog o alle pagine di panoramica delle funzionalità/funzioni per aumentare la pertinenza dell'argomento e aiutare gli utenti a esplorare di più✅ Scrivi tenendo conto dell'intento di ricerca, offrendo soluzioni reali a domande come "come utilizzare la logica condizionale nei moduli", non solo descrizioni delle funzionalità/funzioni✅ Aggiungi markup schema (come How-To o FAQ) quando appropriato per aumentare la visibilità nei risultati di ricerca e ottenere snippet in primo piano✅ Aggiorna i blog sulle funzionalità/funzioni più vecchi con nuovi screenshot, flussi UI aggiornati ed esempi di casi d'uso per rimanere rilevante man mano che il tuo prodotto si evolve

💡 Suggerimento professionale: utilizza Google Search Console, Ahrefs o Semrush per vedere quali dei tuoi blog incentrati sulle funzionalità/funzioni stanno già riscuotendo successo. Per sfruttare questi risultati positivi, genera idee per il blog relative a flussi di lavoro, integrazioni o problemi che la funzionalità/funzione risolve.

Come il tuo team può semplificare la pianificazione delle funzionalità e dei contenuti

I team che si occupano dei contenuti non devono più gestire solo il work sprawl, ma anche l'AI sprawl: bozze in uno strumento, feedback in un altro, note sulle chiamate in un altro ancora e una serie separata di strumenti di IA per generare idee e schemi per il blog.

Questa frammentazione rallenta tutto e aumenta le probabilità di pubblicare qualcosa di obsoleto.

ClickUp ti aiuta riunendo documenti, attività, collaborazione, scadenze e IA in un unico spazio di lavoro IA convergente, in modo che le conoscenze sulle funzionalità rimangano collegate ai contenuti che stai creando e alle scadenze che devi rispettare.

Archivia le informazioni sulle funzionalità/funzioni in un wiki centralizzato e di facile consultazione con ClickUp Documenti.

Inserisci feedback in tempo reale o aggiornamenti di progettazione direttamente nella bozza del blog utilizzando ClickUp Documenti

I marketer non possono partecipare a tutte le chiamate sprint o effettuare il monitoraggio di ogni changelog. Senza un'unica fonte di verità, finisci per chiederti: "Dov'è l'ultimo screenshot?" o "Il nome di questa funzionalità/funzione è ancora accurato?"

Con ClickUp Docs, puoi creare un wiki dinamico sul prodotto organizzato per versione, funzionalità/funzione, persona o caso d'uso. Conserva le citazioni dei clienti, le note di posizionamento, il contesto competitivo e gli screenshot approvati in un unico posto, in modo che gli autori possano trovare ciò di cui hanno bisogno senza dover cercare tra vecchi link.

Se il tuo team gestisce molti documenti, Hub documenti semplifica la ricerca e la gestione di documenti e wiki da un'unica schermata, consentendo agli autori di accedere rapidamente alle note più recenti.

E se hai a che fare con centinaia di specifiche, commenti e allegati, Enterprise Search ti aiuta a estrarre il contesto da documenti, attività, commenti e file, così non dovrai più riscrivere all'infinito lo stesso messaggio Slack "dove sono quelle informazioni?".

📌 Esempio: quando il tuo team mobile lancia le scorciatoie gestuali, le documenta nel wiki. Un responsabile dei contenuti può successivamente utilizzare quella pagina per scrivere "10 consigli per padroneggiare i gesti mobili". Collegandosi agli screenshot ufficiali e alle linee guida UX, il post diventa una risorsa di riferimento per gli utenti che desiderano imparare a utilizzare la funzionalità/funzione.

Trasforma le specifiche tecniche in schemi pronti per il blog con ClickUp Brain.

Genera argomenti per il blog con ClickUp Brain

Gli scrittori spesso ricevono documentazione sulle funzionalità/funzioni dei prodotti ricca di dettagli tecnici e povera di contenuti narrativi. Trasformarla in un post per il blog richiede di abbandonare la bozza, riscrivere, semplificare e ripensare il tono.

ClickUp Brain accelera questo processo riassumendo note lunghe in schemi di facile consultazione, traducendo il gergo tecnico in un linguaggio più chiaro e generando sezioni come introduzioni, sottotitoli, domande frequenti e opzioni di titolo direttamente all'interno della tua area di lavoro di ClickUp.

Ciò è particolarmente utile quando si trasformano le funzionalità interne in contenuti che corrispondono al modo in cui il pubblico effettivamente cerca e parla.

Inoltre, puoi utilizzare ClickUp Brain per passare da un modello IA all'altro: GPT-4 per suggerimenti analitici sugli argomenti, Claude per titoli di blog più incisivi o Gemini per angolazioni più creative. Il tutto senza uscire dalla tua area di lavoro.

🎥 Se la gestione dei contenuti ti sembra lenta o frammentaria, questo video spiega come gli agenti IA aiutano i team a creare più rapidamente, mantenere la coerenza e ridurre il lavoro manuale durante tutto il ciclo di vita dei contenuti.

📌 Esempio: il tuo team sta lanciando una nuova dashboard di analisi. Utilizzi ClickUp Brain per convertire una specifica di 5.000 parole in una struttura di blog chiara in 10 punti. Quando l'interfaccia utente cambia a metà ciclo, il designer lascia un commento direttamente nel documento. Tutti lo vedono, apportano modifiche ed evitano di pubblicare screenshot obsoleti.

💡 Suggerimento professionale: crea una routine che colleghi le funzionalità/funzioni del prodotto agli argomenti del blog con ClickUp BrainGPT. Dettate istruzioni, note e idee e convertiteli facilmente in testo con ClickUp BrainGPT Talk to Text Quando trasformi le funzionalità/funzioni del prodotto in argomenti per il blog, utilizza ClickUp BrainGPT come livello di "acquisizione, interrogazione e recupero" in modo che gli spunti interessanti non vadano persi nelle note di rilascio, nei riassunti delle chiamate o nelle bozze di documenti sparse. Cattura gli spunti grezzi per il blog con Talk to Text dettando "funzionalità/funzione + problema + pubblico di destinazione", quindi convertili in note chiare che puoi inserire in una bozza di schema. quindi convertili in note chiare che puoi inserire in una bozza di schema.

Chiedi a ClickUp BrainGPT prompt mirati come "Trasforma questa funzionalità/funzione in 10 idee per argomenti di blog per i marketer SaaS" o "Scrivi cinque titoli di post di blog per questa funzionalità/funzione utilizzando angolazioni SEO-friendly".

Trova rapidamente il contesto giusto cercando tra le tue note e bozze passate con Enterprise Search temi chiave come il nome di una funzionalità/funzione, le obiezioni dei clienti o i casi d'uso, in modo che il tuo prossimo post sul blog sia coerente con ciò che hai già pubblicato.

Passa da un modello di IA all'altro (come Claude, GPT-4 e Gemini) a seconda delle tue esigenze, ad esempio suggerimenti di argomenti più analitici, titoli di blog più incisivi o idee più creative per post di blog coinvolgenti.

Pianifica il tuo calendario editoriale in base alle sequenze di rilascio

Visualizza l'intera sequenza della produzione dei contenuti per individuare tempestivamente sovrapposizioni, ritardi e dipendenze di lancio con i grafici Gantt di ClickUp

Una suddivisione comune è semplice: i team di prodotto e di contenuto operano su due calendari separati. Le funzionalità vengono distribuite senza il supporto del blog, oppure i blog rimangono in attesa dell'interfaccia utente definitiva perché la data di lancio è stata posticipata.

Il calendario ClickUp e la vista diagramma di Gantt ClickUp ti aiutano ad allineare entrambi i team su un'unica sequenza temporale. Puoi mappare le dipendenze, assegnare date di scadenza, impostare promemoria e sincronizzare le attività con strumenti come Google Calendar o Outlook Calendar per mantenere realistico il lavoro di lancio.

Per i lanci, la mappatura delle dipendenze è importante. Gantt rende più facile individuare quando "documenti approvati" o "screenshot pronti" sono il vero ostacolo.

Brainstorming visivo con le lavagne online ClickUp

Mappa visivamente le idee per il blog, il flusso dei contenuti e i contributi degli stakeholder prima ancora di iniziare a scrivere con ClickUp Lavagne online

Anche quando una funzionalità/funzione è ottima, trovare un punto di vista originale può richiedere più tempo che scrivere il post. E spesso le idee emerse durante il brainstorming finiscono per essere dimenticate in screenshot, post-it o appunti di riunioni.

Le lavagne online ClickUp ti offrono uno spazio in cui mappare i diversi punti di vista, collegare i casi d'uso e raccogliere i contributi degli stakeholder. Puoi collegare le idee direttamente alle attività e ai documenti, in modo che il brainstorming si trasformi in lavoro concreto invece che in "pensieri interessanti" che muoiono nella chat.

Automatizza le approvazioni e i passaggi di consegne con ClickUp Automazioni.

Automatizza le approvazioni e i passaggi di consegne con ClickUp Automazioni.

Elimina i follow-up manuali assegnando automaticamente le attività, aggiornando gli stati e inviando notifiche man mano che i blog passano attraverso le varie fasi tramite ClickUp Automazioni

Uno dei rallentamenti più comuni nel flusso di lavoro di creazione dei contenuti? Aspettiamo le approvazioni senza sapere chi è il responsabile o quando inizierà la fase successiva. Gli scrittori si fermano. I designer lavorano freneticamente all'ultimo minuto. Gli editori rimangono fuori dal giro.

Le automazioni di ClickUp riducono questi rallentamenti assegnando automaticamente le attività, aggiornando gli stati e avvisando le persone giuste quando il lavoro passa da una fase all'altra (ad esempio da Bozza a Revisione). Mantiene il flusso di lavoro coerente anche quando il team lavora a ritmi sostenuti.

💫 Ottimizza ulteriormente il processo con i Super Agenti: per le pipeline più pesanti, i Super Agenti di ClickUp forniscono supporto silenzioso agli editori monitorando le attività in stallo, i passaggi mancati o le revisioni in ritardo. Indicano i passaggi successivi corretti senza che nessuno debba scavare tra i thread, mantenendo il flusso editoriale in movimento anche quando gli esseri umani sono occupati.

StandUp Agent in azione: automazione dei check-in giornalieri e assegnazione intelligente delle attività in base alla partecipazione alla chat.

📌 Esempio: quando un post del blog è stato spostato in "Pronto per la revisione", ClickUp ha automaticamente taggato l'editor assegnato e inviato una notifica Slack. Una volta approvato, all'autore è stato riassegnato l'attività con una data di scadenza per completare le modifiche. Questo processo ha ridotto drasticamente i passaggi avanti e indietro e dimezzato il ciclo di feedback complessivo.

📽️ Guarda il video: Ecco come ClickUp Automations, in combinazione con l'IA, ti aiuta a creare automazioni senza codice in pochi minuti:

Standardizza il tuo processo con i modelli ClickUp per la produzione di blog.

Standardizza il flusso di lavoro del tuo blog con modelli riutilizzabili precaricati con attività, assegnatari e liste di controllo per ogni fase utilizzando i modelli ClickUp

Senza una struttura coerente, la produzione del blog diventa reattiva. Una settimana i metadati vengono saltati, la settimana successiva il designer viene coinvolto troppo tardi e la qualità diventa irregolare.

Gli oltre 1000 modelli pronti all'uso di ClickUp rendono le attività di ClickUp facili da eseguire e ripetibili. Ogni post può seguire la stessa lista di controllo, le stesse attività secondarie, gli stessi assegnatari, le stesse date di scadenza e le stesse fasi, con tutti i feedback raccolti in un unico posto.

Questa visibilità rende facile vedere cosa sta andando bene, cosa è bloccato e cosa richiede attenzione prima che diventi un'emergenza.

Trasforma ogni post del blog in un'attività tracciabile con assegnatari, date di scadenza, liste di controllo e stati in tempo reale nell'intera pipeline dei contenuti utilizzando le attività di ClickUp

Smetti di tirare a indovinare. Inizia a scrivere ciò che gli acquirenti cercano

Puoi affidarti ai generatori di argomenti per blog per creare idee per il tuo blog, ma spesso hai bisogno di qualcosa di più delle semplici idee per creare contenuti accattivanti con parole chiave pertinenti per i tuoi lettori fedeli.

Spesso è necessario combinare le idee generate con le tendenze del settore, i risultati dei motori di ricerca e la ricerca di parole chiave per creare testi incentrati sulla SEO.

ClickUp rende l'intero processo semplice e lineare. Dagli schemi dei blog basati sull'intelligenza artificiale all'assegnazione automatizzata delle attività e ai calendari dei contenuti in sincronia, riunisce tutte le parti in un unico spazio collaborativo per creare contenuti con idee uniche.

Che tu stia lavorando sulle specifiche di un prodotto, gestendo il feedback del team o correndo verso il giorno del lancio, ClickUp ti offre chiarezza e velocità senza compromessi.

In particolare, con ClickUp Brain e ClickUp BrainGPT, puoi rivedere le bozze del tuo blog e ottimizzarle in termini di linguaggio, tono e posizionamento delle parole chiave con pochi semplici prompt.

Sei pronto a mettere in contatto i tuoi team di prodotto e contenuti? Iscriviti a ClickUp completamente gratis!

Domande frequenti

Come identificare quali funzionalità del prodotto trattare per prime?

Inizia con i ticket del supporto clienti, le obiezioni commerciali e le analisi di utilizzo. Le funzionalità/funzioni che risolvono i punti deboli ricorrenti o che hanno un basso tasso di adozione nonostante il loro alto valore sono candidati ideali per i contenuti del blog.

L'IA può aiutarmi a generare idee per argomenti del blog dalle specifiche del prodotto?

Sì. Strumenti come ClickUp Brain possono riepilogare lunghe documentazioni sui prodotti in schemi pronti per il blog, suggerire varianti di titoli e persino redigere paragrafi introduttivi basati sul tuo pubblico di destinazione.

Qual è il formato migliore per un blog incentrato sul contenuto relativo alle funzionalità/funzioni dei prodotti?

I post che offrono soluzioni a problemi, approfondimenti sui casi d'uso e tutorial passo passo tendono a ottenere i risultati migliori. Adatta il formato alle intenzioni di ricerca del tuo pubblico, ad esempio approfondimenti didattici per le query "cos'è X", tutorial per le query "come usare X", ecc.

Rivedi trimestralmente o ogni volta che l'interfaccia utente del prodotto subisce modifiche significative. Screenshot obsoleti o funzionalità/funzioni deprecate danneggiano la credibilità e il SEO.