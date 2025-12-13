Le 11 migliori alternative e concorrenti di Sendible nel [anno] (gratis e a pagamento)

La tua produttività nella gestione dei social media migliora quando non devi pubblicare post sui social media o gestire manualmente le pianificazioni su fogli di calcolo.

Ecco perché strumenti come Sendible sono diventati popolari. Aiutano i team a pianificare i post, collaborare sui contenuti e gestire più account social da un'unica dashboard.

Tuttavia, non è adatto a tutti. Molti utenti su G2 segnalano problemi con la gestione dei post a pagamento sui social media e la mancanza di impostazioni di super amministratore.

Quindi, quali sono le opzioni disponibili se sei pronto a esplorare le alternative a Sendible?

Diamo un'occhiata ai migliori strumenti che vale la pena provare.

Le migliori alternative a Sendible in sintesi

Ecco una panoramica delle migliori alternative a Sendible e un confronto tra loro.

Nome dello strumento Funzionalità principali Ideale per Prezzi* ClickUp IA integrata, funzionalità di gestione delle attività, oltre 15 visualizzazioni personalizzate per visualizzare i carichi di lavoro, automazione semplificata e flussi di lavoro agentici. Area di lavoro all-in-one per i team social che desiderano pianificazione, creazione di contenuti, collaborazione e reportistica in un unico posto. Free Forever; personalizzazione disponibile per le aziende Hootsuite OwlyGPT per l'assistenza IA, lavagna online per la pianificazione visiva, Heatmaps per approfondimenti sul coinvolgimento Teams di grandi dimensioni che gestiscono operazioni multicanale sui social media Versione di prova gratis disponibile; piani a pagamento a partire da 99 $ al mese. Buffer Semplice strumento di pianificazione, finestra In arrivo dedicata, generatore di didascalie IA, strumento per la creazione di pagine di landing Autori indipendenti e piccoli team che desiderano una pianificazione illimitata dei post e analisi semplici Free Forever; piani a pagamento a 6 $ al mese Sprout Social Pianificazione SmartQ, pubblicazione in blocco, monitoraggio del marchio e integrazioni CRM Teams che necessitano di analisi e social listening di livello aziendale Versione di prova gratis disponibile; prezzi a partire da 249 $ al mese. Zoho Social IA contestuale, dashboard basata su IA per approfondimenti, agenti IA senza codice, Calendario basato su IA. Aziende già presenti nell'ecosistema Zoho Free Forever; prezzi a partire da 10 $ al mese. Agorapulse Posta in arrivo unificata, social listening, regole di moderazione automatizzate, rapporto sulla concorrenza Agenzie che necessitano di benchmarking della concorrenza e finestra In arrivo IA contestuale, dashboard basata su IA per approfondimenti, agenti IA senza codice, Calendario basato su IA. Più tardi Calendario visivo, tag dei post per gruppi di performance, scoperta di influencer, organizzazione dei media Marchi che danno priorità alla componente visiva e pianificano i contenuti per Instagram, Pinterest e TikTok Versione di prova gratis disponibile; prezzi a partire da 25 $ al mese. Loomly Finestra In arrivo social unificata, ascolto avanzato, analisi dettagliate e flussi di lavoro di approvazione Teams che desiderano flussi di lavoro basati sul Calendario Prezzi personalizzati CoSchedule Attività codificate con colori, editor Mia, Headline Studio, modelli di attività Teams di marketing che desiderano un calendario centrale per blog, newsletter e post sui social media Calendario gratis disponibile; prezzi a partire da 29 $ al mese. SocialBee Categorie di contenuti, riciclaggio automatico, copilota dei social media per la generazione di strategie Aziende che si affidano alla pianificazione basata su categorie Versione di prova con piani a pagamento a partire da 29 $ al mese. ContentStudio Calendario dei contenuti multiformato, strumenti di contenuto IA, automazione RSS, ricerca multimediale, monitoraggio dei link Teams che desiderano la scoperta di contenuti multicanale e la pubblicazione basata sull'IA Versione di prova gratuita disponibile; piani a pagamento a partire da 29 $ al mese.

Cosa dovresti cercare nelle alternative a Sendible?

Lanciato nel 2009 da Gavin Hammar, Sendible è uno strumento di gestione dei social media progettato per agenzie e marchi. Offre una connessione con tutti i principali social network e fornisce un calendario dei contenuti per la gestione delle campagne.

Ecco cosa dovresti cercare in un'alternativa a Sendible:

Calendario basato sull'IA: scegli una piattaforma che non solo pianifichi i post, ma che utilizzi anche l'IA per organizzare automaticamente il flusso di lavoro dei tuoi contenuti. Ti suggerisce gli orari ottimali per la pubblicazione, evidenzia le lacune, risolve i conflitti di pianificazione dei social media e mantiene il tuo piano di marketing allineato in un unico calendario unificato.

Integrazione perfetta delle app: supporta chat, video, documenti, attività e calendari in un'unica interfaccia di facile navigazione.

Ricerca unificata e accesso alle conoscenze: lo lo strumento di IA per i social media ti consente di effettuare ricerche in tutte le app e le origini dati collegate.

Flussi di lavoro e visualizzazioni personalizzabili : ti consentono di impostare stati, bacheche, sequenze e automazioni che si adattano al modo di lavorare del tuo team.

Strumenti di collaborazione in tempo reale: supporta chat, co-editing, dashboard condivise e analisi dei social media in tempo reale per mantenere tutti allineati.

Reportistica avanzata: ti offre analisi multicanale, reportistica basata sull'IA e opzioni di esportazione per il monitoraggio delle prestazioni dei social media nel modo che preferisci.

Rigorosi controlli di approvazione e conformità: fornisce approvazioni multilivello, cronologia delle versioni e registri delle attività affinché i tuoi contenuti rimangano accurati e in linea con il marchio.

IA contestuale: IA contestuale che comprende i tuoi post, briefing e chat e genera testi e risposte in linea con il tuo marchio, attingendo da tutta l'area di lavoro.

🧠 Curiosità: i team che puntano sull'IA stanno già ottenendo un vantaggio competitivo. Oltre un quarto dei professionisti del marketing afferma che i contenuti basati sull'IA ottengono risultati migliori rispetto a quelli creati esclusivamente dall'uomo.

Le migliori alternative a Sendible

1. ClickUp (ideale per il project management dei progetti sui social media)

Prova la prima area di lavoro IA convergente al mondo che unifica tutti i tuoi flussi di lavoro in un unico posto.

Gestire i social media con diversi strumenti scollegati tra loro può rendere difficile capire come tutto si integri.

ClickUp, il primo spazio di lavoro AI convergente al mondo, riunisce diversi strumenti, documenti, conversazioni e flussi di lavoro in un'unica piattaforma. Tutto, dai calendari dei contenuti e dalle risorse creative alle discussioni del team e alle analisi, rimane in un unico posto.

Scopri come il software di project management per il marketing di ClickUp può semplificarti la vita.

Accelera la creazione di contenuti con ClickUp Brain e Docs

Accedi all'assistenza IA contestuale direttamente dai tuoi documenti tramite ClickUp.

ClickUp Brain, l'assistente IA integrato, ti aiuta ad automatizzare la creazione di contenuti per i social media e a generare approfondimenti basati sul tuo lavoro effettivo. Invece di agire come un chatbot autonomo, funziona con il contesto completo di tutto ciò che i tuoi team stanno pianificando e producendo.

Se ti stai chiedendo come utilizzare l'IA per il marketing, questo video ti fornisce indicazioni su come iniziare e cosa fare.

Ecco come puoi utilizzare l'IA nel contenuto per ottenere il massimo impatto:

Accelera la creazione di contenuti: trasforma idee, brief o note in didascalie, hashtag o script pronti all'uso direttamente all'interno della tua area di lavoro.

Generazione di risorse creative: genera immagini direttamente all'interno della tua area di lavoro, velocizzando la creazione di mockup, bozze concettuali o immagini segnaposto durante il piano.

Riutilizzo intelligente: converti un singolo contenuto in più toni o formati senza dover riscrivere tutto manualmente.

Riassumi i lunghi feedback loop: condensa lunghi thread di commenti, note di revisione e discussioni strategiche in brevi riassunti per comprendere rapidamente cosa è cambiato.

Analisi di mercato e della concorrenza: carica sondaggi, feedback sui social o recensioni e lascia che ClickUp Brain identifichi tendenze, modelli, sentiment e approfondimenti utili che puoi utilizzare per la tua strategia di contenuto.

Salva le tue idee per i post e le bozze dei contenuti in ClickUp Docs e effettua le modifiche insieme ai tuoi colleghi in tempo reale, così non dovrai passare ai Documenti Google solo per le funzionalità di collaborazione in team.

💡 Suggerimento: ClickUp Docs ti offre il controllo delle autorizzazioni. Ad esempio, utilizza la modalità di sola visualizzazione per i lettori, Commenta per i revisori e mantieni le autorizzazioni di modifica o di modifica completa per i tuoi collaboratori di fiducia.

Pianifica e assegna il tuo flusso di lavoro sui social media con le attività di ClickUp.

ClickUp Tasks riprende da lì e ti consente di pianificare con precisione il flusso di lavoro dei tuoi contenuti sui social media. Puoi creare attività per rivedere didascalie, progettare grafica, registrare video o reperire immagini di repertorio.

Utilizza AI Assign, AI Prioritize e AI Cards di ClickUp per automatizzare la gestione delle attività e ottenere informazioni in tempo reale all'istante.

Lascia che siano le automazioni e gli agenti IA a gestire il lavoro più impegnativo.

ClickUp Automazioni, AI Agents e Brain si occupano delle attività ripetitive.

Ciò significa assegnare attività quando una bozza è pronta, aggiornare gli stati quando i progetti vengono approvati, spostare i post nelle cartelle giuste o avvisare le parti interessate quando qualcosa deve essere rivisto.

Automatizza le attività ripetitive del flusso di lavoro sui social media utilizzando ClickUp Automazioni.

Gli agenti IA fanno un passo avanti. Invece di accumulare decine di regole, puoi semplicemente comunicare all'agente il risultato che desideri. Dì "revisiona questa didascalia", "inoltra questo al reparto design", "assegna al responsabile social", "aggiorna lo stato quando le revisioni sono terminate" e lascia che sia l'agente a gestire autonomamente la logica. Gli agenti interpretano il contesto da attività, commenti, moduli, risorse o brief per decidere cosa succederà dopo.

Fornisci semplici istruzioni utilizzando Brain, che crea flussi di lavoro intelligenti e proattivi.

Il calendario basato sull'IA di ClickUp ti aiuta a mantenere il controllo pianificando automaticamente le attività relative al contenuto e le riunioni sui social media nei momenti giusti. Puoi trascinare e rilasciare le attività su date specifiche, effettuare la sincronizzazione con i tuoi calendari esterni e visualizzare il piano settimanale o mensile.

Dopo ogni riunione, riceverai trascrizioni ricercabili e riepiloghi/riassunti generati dall'IA che riassumono le decisioni e i passaggi successivi in pochi secondi.

Regola e ottimizza le operazioni utilizzando i dashboard di ClickUp.

I dashboard di ClickUp ti offrono una visione centralizzata e in tempo reale dei tuoi flussi di lavoro sui social media. Tieni traccia del volume delle attività e delle tendenze relative allo stato, insieme ai colli di bottiglia e alle attività scadute.

Effettua il monitoraggio degli indicatori chiave di prestazione e dello stato di avanzamento dei progetti con i dashboard di ClickUp.

Modelli predefiniti

ClickUp offre oltre 1000 modelli già pronti da utilizzare con le tue informazioni.

Ad esempio, il modello Social Media Template di ClickUp ti offre un framework per pianificare e programmare i post sui social media in un unico posto. Puoi organizzare i post per piattaforma, campagna o stato (bozza, programmato, pubblicato), gestire le date di scadenza e mantenere chiaro il tuo calendario dei contenuti visivi.

Ottieni un modello gratis Organizza le idee per i contenuti e ottimizza la collaborazione con il modello per social media di ClickUp.

In alternativa, prova il modello di pianificazione dei post sui social media di ClickUp se desideri creare una strategia efficace per i social media e pianificare i post in anticipo.

Le migliori funzionalità di ClickUp

Fai brainstorming visivo con il tuo team: mappa idee, flussi di campagne e piani di contenuto in tempo reale utilizzando mappa idee, flussi di campagne e piani di contenuto in tempo reale utilizzando ClickUp Lavagne online

Cattura automaticamente ogni riunione: utilizza utilizza ClickUp AI Notetaker per registrare le chiamate dei clienti, generare riepiloghi/riassunti e ricavare elementi da intraprendere.

Collabora istantaneamente senza lasciare il tuo spazio di lavoro: sfrutta sfrutta ClickUp Chat per discutere nuove idee, condividere file, taggare i colleghi e mantenere tutte le conversazioni direttamente collegate alle tue attività e ai tuoi piani di contenuto.

Visualizza il tuo lavoro nel modo che preferisci: passa da Elenco, Bacheca, Calendario, Sequenza o Tabella con passa da Elenco, Bacheca, Calendario, Sequenza o Tabella con le visualizzazioni personalizzate di ClickUp per vedere lo stato del tuo lavoro nel formato più adatto al tuo flusso di lavoro.

Collega tutti i tuoi strumenti di marketing in un unico posto: effettua la sincronizzazione dei tuoi dati di marketing su oltre 1.000 app con effettua la sincronizzazione dei tuoi dati di marketing su oltre 1.000 app con ClickUp Integrations per unificare il tuo lavoro, le tue risorse e le tue conversazioni.

Limitazioni di ClickUp

ClickUp può risultare complesso per gli utenti alle prime armi a causa dell'ampia gamma di funzionalità/funzioni disponibili.

Prezzi di ClickUp

Valutazioni e recensioni di ClickUp

G2: 4,7/5 (oltre 9.000 recensioni)

Capterra: 4,6/5 (oltre 4.000 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di ClickUp?

Un utente G2 afferma:

ClickUp aiuta tutto il nostro team di contenuti e marketing a rimanere organizzato in un unico posto. Mi piace il fatto che possiamo gestire tutto, dalle attività e dalle scadenze ai documenti, ai commenti e ai feedback senza dover cambiare strumento. Le dashboard offrono una chiara panoramica dello stato di avanzamento del progetto e la possibilità di personalizzare le visualizzazioni (Elenco, Bacheca, Calendario) rende facile lavorare nel modo preferito da ciascun membro del team. Le integrazioni con Slack e Google Drive consentono inoltre di risparmiare molto tempo.

ClickUp aiuta tutto il nostro team di contenuti e marketing a rimanere organizzato in un unico posto. Mi piace il fatto che possiamo gestire tutto, dalle attività e dalle scadenze ai documenti, ai commenti e ai feedback senza dover cambiare strumento. Le dashboard offrono una chiara panoramica dello stato di avanzamento del progetto e la possibilità di personalizzare le visualizzazioni (Elenco, Bacheca, Calendario) rende facile lavorare nel modo preferito da ciascun membro del team. Le integrazioni con Slack e Google Drive consentono inoltre di risparmiare molto tempo.

📮ClickUp Insight: Il 62% dei nostri intervistati si affida a strumenti di IA conversazionale come ChatGPT e Claude. La loro interfaccia chatbot familiare e le loro versatili capacità, come la generazione di contenuti, l'analisi dei dati e altro ancora, potrebbero essere il motivo per cui sono così popolari in diversi ruoli e settori. Tuttavia, se un utente deve passare a un'altra scheda per porre una domanda all'IA ogni volta, i costi associati al fatto di attivare/disattivare il contesto e al passaggio da una scheda all'altra si accumulano nel tempo. Non con ClickUp BrainGPT, però. Si trova proprio nell’area di lavoro di ClickUp, sa a cosa stai lavorando, è in grado di comprendere i prompt di testo normale e ti fornisce risposte altamente pertinenti alle tue attività! Sperimenta un miglioramento della produttività doppio con ClickUp!

2. Hootsuite (ideale per gestire operazioni multicanale su social media di grandi dimensioni)

tramite Hootsuite

Hootsuite è una piattaforma all-in-one per la gestione dei social media che ti aiuta a pianificare i contenuti, monitorare l'attività e analizzare le prestazioni.

Quando gestisci più parti interessate, avere tutto in un unico posto, compresa la pianificazione dei social media, la reportistica, l'ascolto e la collaborazione, ti fa risparmiare un sacco di tempo.

Le dashboard predefinite all'interno della piattaforma ti aiutano a presentare facilmente i tuoi risultati ai dirigenti. Ottieni integrazioni tra canali a pagamento e organici, nonché flussi di approvazione per mantenere attive le campagne.

Hootsuite ti offre un assistente IA: OwlyGPT. L'assistente IA per i social media è addestrato su milioni di post di grande successo e best practice delle piattaforme, aiutandoti a scrivere didascalie in linea con il tuo marchio, generare idee per i post e persino riutilizzare i contenuti esistenti.

Suggerisce anche hashtag, migliora il tono e adatta i tuoi testi alle diverse reti. Integrata direttamente nel compositore di Hootsuite, l'IA diventa parte integrante del tuo flusso di lavoro di pianificazione.

Le migliori funzionalità/funzioni di Hootsuite

Accedi ai modelli Canva direttamente dalla finestra Composer per progettare rapidamente i post.

Pianifica fino a 350 post contemporaneamente utilizzando lo scheduler di massa per i social media.

Monitora i KPI del contenuto marketing come visualizzazioni, coinvolgimento, clic e report dettagliati su annunci o messaggi.

Limiti di Hootsuite

L'app mobile può sembrare troppo semplice, poiché manca di strumenti per il flusso di lavoro di approvazione o altre funzionalità essenziali.

Prezzi di Hootsuite

Versione di prova gratis di 30 giorni

Standard: 149 $ al mese per utente

Avanzato: 399 $ al mese per utente

Enterprise: prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Hootsuite

G2: 4,3/5 (oltre 6600 recensioni)

Capterra: 4,4/5 (oltre 3700 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Hootsuite?

Un utente G2 afferma:

Gestisco gli account social per un'azienda fintech SaaS. C'è qualcosa di speciale nell'avere tutto in un unico posto. Non ho bisogno di accedere separatamente a LinkedIn, Twitter e Facebook durante la giornata. È tutto lì, che mi aspetta in questi flussi personalizzati.

Gestisco gli account social per un'azienda fintech SaaS. C'è qualcosa di speciale nell'avere tutto in un unico posto. Non ho bisogno di accedere separatamente a LinkedIn, Twitter e Facebook durante la giornata. È tutto lì, che mi aspetta in questi flussi personalizzati.

Il vantaggio di ClickUp: BrainGPT è il tuo compagno desktop basato sull'intelligenza artificiale che rende la gestione dei social media semplice ed efficiente. Grazie alla profonda integrazione tra i tuoi calendari dei contenuti, gli strumenti di analisi e le piattaforme di messaggistica, riunisce tutte le tue attività sui social media in un unico spazio di lavoro unificato. Puoi utilizzare la funzione talk-to-text per raccogliere idee per i post, redigere didascalie o pianificare i contenuti senza usare le mani, mentre diversi modelli di IA all'avanguardia ti aiutano a generare testi accattivanti, analizzare le metriche di rendimento e suggerire i momenti migliori per pubblicare.

3. Buffer (ideale per autori e piccole imprese)

tramite Buffer

Progettato per le piccole imprese e gli autori indipendenti, Buffer semplifica la pianificazione e la programmazione dei contenuti su più account. La piattaforma ti consente di archiviare le idee per i post sui social media in qualsiasi momento, tramite un'app mobile accessibile e facile da usare.

Puoi anche creare la tua pagina di destinazione personalizzata in pochi minuti, come un mini-sito web con il tuo marchio. Ti consente di mettere in evidenza link, prodotti o offerte e indirizzare i follower dove desideri.

Le migliori funzionalità/funzioni di Buffer

Aggiungi foto e video direttamente da Google Drive, Dropbox, Canva e altre fonti.

Utilizza l'IA di Buffer per raccogliere idee, migliorare le bozze e generare suggerimenti sul contenuto.

Collabora facilmente e in tempo reale discutendo idee, perfezionando i post e lasciando feedback direttamente all'interno della piattaforma.

Limiti di Buffer

La piattaforma non offre funzionalità avanzate di social listening come l'analisi del sentiment o il rilevamento predittivo delle tendenze.

Prezzi di Buffer

Free Forever

Essentials: 6 $ al mese

Team: 12 $ al mese

Valutazioni e recensioni di Buffer

G2: 4,3/5 (oltre 1000 recensioni)

Capterra: 4,5/5 (oltre 1400 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Buffer?

Un utente di Capterra afferma:

Buffer rende la gestione degli account social della mia azienda semplice e strutturata! La loro piattaforma è intuitiva e molto facile da usare. L'azienda offre anche un ottimo servizio clienti, è trasparente e affidabile e ospita un fantastico podcast sui social media!

Buffer rende la gestione degli account social della mia azienda semplice e strutturata! La loro piattaforma è intuitiva e molto facile da usare. L'azienda offre anche un ottimo servizio clienti, è trasparente e affidabile e ospita un fantastico podcast sui social media!

👀 Lo sapevi? La prima piattaforma social ufficiale risale al 1997. Andrew Weinreich lanciò Six Degrees, un sito che permetteva agli utenti di creare profili e stabilire connessioni con gli amici molto prima che esistessero le piattaforme odierne.

4. Sprout Social (ideale per analisi a livello di azienda e social listening)

tramite Sprout Social

Sprout Social è uno strumento di social media basato sull'IA che riunisce tutti i tuoi contenuti, messaggi e approfondimenti in un'unica semplice dashboard.

Tutti i messaggi, i commenti e le menzioni del marchio provenienti da ogni piattaforma di social media collegata confluiscono in un'unica "Finestra In arrivo intelligente". Puoi rispondere immediatamente dalla finestra In arrivo o assegnare attività ai membri del tuo team che devono dare seguito alla questione.

Lo strumento fornisce analisi complete e reportistica dettagliata. Tieni traccia del coinvolgimento, delle impressioni, dei dati demografici del pubblico e delle prestazioni dei post su tutti i canali, quindi esporta queste informazioni sotto forma di report in formato PDF o CSV per la condivisione con i tuoi clienti o con i dirigenti.

Grazie alle funzionalità integrate di social listening e monitoraggio di parole chiave o hashtag, questa alternativa a Sendible può aiutarti a identificare le tendenze emergenti e a scoprire opportunità per rafforzare la reputazione del tuo marchio.

Le migliori funzionalità/funzioni di Sprout Social

Aumenta il traffico sul tuo sito web o sulle tue pagine di landing utilizzando SproutLink come soluzione link-in-bio.

Tieni traccia e gestisci le recensioni delle principali piattaforme come Apple App Store, Google Play Store, Facebook, Google Business Profile e Yelp in un unico posto.

Imposta notifiche push personalizzate per qualsiasi tipo di messaggio su qualsiasi profilo o rete per rimanere informato mentre sei in movimento.

Limiti di Sprout Social

Alcuni utenti fanno menzione del fatto che le funzionalità di analisi e reportistica non sono sufficientemente personalizzabili e flessibili.

Prezzi di Sprout Social

Versione di prova gratis di 30 giorni

Standard: 199 $ al mese per utente

Professional: 299 $ al mese per utente

Avanzato: 399 $ al mese per utente

Azienda: prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Sprout Social

G2: 4,4/5 (oltre 5700 recensioni)

Capterra: 4,4/5 (oltre 600 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Sprout Social?

Un utente G2 afferma:

Ciò che mi piace di più di Sprout Social è la sua facilità d'uso e affidabilità. Utilizzo la piattaforma ogni giorno, tutto il giorno, e rende incredibilmente semplice pianificare i contenuti, estrarre report ed effettuare confronti tra i clienti. Il loro team di supporto clienti e gestione degli account è eccezionale

Ciò che mi piace di più di Sprout Social è la sua facilità d'uso e affidabilità. Utilizzo la piattaforma ogni giorno, tutto il giorno, e rende incredibilmente semplice pianificare i contenuti, estrarre report e fare confronti tra i clienti. Il loro team di supporto clienti e gestione degli account è eccezionale

5. Zoho Social (ideale per gli utenti Zoho)

tramite Zoho Social

La piattaforma di gestione dei social media Zoho Social semplifica l'intero flusso di lavoro. Crea un calendario dei contenuti chiaro, pianifica e metti in coda più post in modo intelligente (anche utilizzando le fasce orarie in cui il tuo pubblico è più attivo) e visualizza l'anteprima e pubblica su più social network.

La funzionalità SmartQ prevede i tempi di pubblicazione ottimali utilizzando i dati di coinvolgimento del pubblico, consentendoti di pubblicare quando i tuoi follower sono più attivi. Con funzionalità come ruoli personalizzati, autorizzazioni e anteprime dei post in tempo reale, tu e il tuo team potete collaborare senza intoppi e gestire più marchi senza confusione.

Se utilizzi già altri prodotti Zoho, come CRM, strumenti di supporto tecnico o strumenti di progettazione, Zoho Social si integra perfettamente con essi. Ciò ti consente di collegare le interazioni social ai lead o ai ticket di supporto, mantenendo collegato l'intero flusso di lavoro.

Le migliori funzionalità/funzioni di Zoho Social

Utilizza l'assistente IA Zia per redigere rapidamente risposte e didascalie inserendo un prompt direttamente nel compositore.

Crea la tua coda di pubblicazione con contenuti selezionati provenienti da feed RSS e dall'estensione del browser zShare.

Accedi a un flusso in tempo reale di commenti, menzioni e messaggi in una scheda dedicata per rispondere immediatamente.

Limitazioni di Zoho Social

La piattaforma non consente di collegare più pagine sotto lo stesso account in Zoho Social.

Prezzi di Zoho Social

Free Forever

Standard: 10,15 $ al mese

Professional: 27,07 $ al mese

Premium: 42,85 $ al mese

Valutazioni e recensioni di Zoho Social

G2: 4,6/5 (oltre 2800 recensioni)

Capterra: 4,7/5 (oltre 3300 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Zoho Social?

Un utente di Capterra afferma:

Utilizzo Zoho Social da un po' di tempo per gestire diversi canali per il mio marchio ed è sinceramente uno degli strumenti più comodi con cui abbia mai lavorato. L'interfaccia è pulita, la pianificazione è semplice e adoro il fatto che consigli i momenti migliori per pubblicare i post in base alle tendenze di coinvolgimento

Utilizzo Zoho Social da un po' di tempo per gestire diversi canali per il mio marchio ed è sinceramente uno degli strumenti più comodi con cui abbia mai lavorato. L'interfaccia è pulita, la pianificazione è semplice e adoro il fatto che consigli i momenti migliori per pubblicare i post in base alle tendenze di coinvolgimento

⭐ Bonus: la gestione dei social media può diventare rapidamente caotica. Hai bisogno di ClickUp BrainGPT come copilota IA. L'IA desktop ti aiuta a pianificare, creare ed eseguire campagne social senza sforzo. Con Brain MAX puoi: Cerca istantaneamente tra tutte le tue risorse social : trova immagini, post precedenti, didascalie, bozze di campagne e analisi da ClickUp, Google Drive o altre piattaforme collegate con : trova immagini, post precedenti, didascalie, bozze di campagne e analisi da ClickUp, Google Drive o altre piattaforme collegate con Enterprise Search.

Crea e pianifica i contenuti senza usare le mani : ti è venuta un'ottima idea per un post durante una riunione? Usa : ti è venuta un'ottima idea per un post durante una riunione? Usa Talk to Text per catturare l'idea e lavorarci sopra in un secondo momento.

Accesso a più modelli di IA: utilizza ChatGPT, Claude o DeepSeek all'interno di Brain MAX per generare contenuti, creare campagne e ottenere approfondimenti mentre il sistema apprende il tuo marchio e i progetti in corso.

Elimina la proliferazione dell'IA nella gestione delle campagne: Brain MAX centralizza tutto il tuo lavoro di IA in un unico spazio di lavoro intelligente, così non dovrai più passare da uno strumento all'altro, perdendo il contesto o ricreando i prompt. Se stai già affrontando il problema della proliferazione dell'IA, ecco alcuni modi intelligenti per risolverlo prima che la situazione degeneri.

6. Agorapulse (ideale per la finestra In arrivo social e il benchmarking della concorrenza)

tramite Agorapulse

Agorapulse è preferito dai team che necessitano di funzionalità di collaborazione più avanzate.

Lo strumento fornisce una casella di posta social unificata, in cui tutti i messaggi, i commenti, le menzioni, i messaggi privati e i thread di commenti sono raccolti in un'unica vista, rendendo molto più semplice la gestione della community e la gestione delle risposte.

Puoi impostare regole per filtrare i messaggi in arrivo, assegnarli automaticamente ai membri del team, eliminare spam o commenti irrilevanti e gestire facilmente i follow-up.

Il "Rapporto sulla concorrenza" ti consente di aggiungere le pagine Facebook o i profili Instagram di altri marchi. Potrai quindi confrontare i dati fianco a fianco: numero di follower, numero di post in un determinato periodo di tempo, coinvolgimento totale e coinvolgimento medio per post. Questo ti aiuterà a identificare le opportunità per migliorare la tua strategia social.

Le migliori funzionalità di Agorapulse

Collega Agorapulse con HubSpot o Salesforce per collegare l'engagement sui social con i lead e l'attività dei clienti.

Effettua il monitoraggio dei visitatori, delle transazioni e dei ricavi derivanti dai contenuti social (ovvero, oltre ai like/commenti) con la dashboard ROI.

Ottieni analisi e reportistica dettagliata, tra cui il monitoraggio della portata, del coinvolgimento, della crescita dei follower e delle variazioni mensili.

Limiti di Agorapulse

Non offre la possibilità di gestire tutti i tuoi commenti, menzioni e messaggi in un unico posto.

Prezzi di Agorapulse

Versione di prova gratis di 30 giorni

Standard: 99 $ al mese per utente

Professional: 149 $ al mese per utente

Avanzato: 199 $/mese per utente

Personalizzato: prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Agorapulse

G2: 4,5/5 (oltre 960 recensioni)

Capterra: 4,6/5 (oltre 710 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Agorapulse?

Un utente G2 afferma:

Le funzionalità di reportistica sono davvero rivoluzionarie e rappresentano la parte che preferisco di Agorapulse. Posso personalizzare i report per analisi settimanali e mensili e consolidare le metriche su tutte le piattaforme, il che rende facile presentare dati chiari alla dirigenza

Le funzionalità di reportistica sono davvero rivoluzionarie e rappresentano la parte che preferisco di Agorapulse. Posso personalizzare i report per analisi settimanali e mensili e consolidare le metriche su tutte le piattaforme, il che rende facile presentare dati chiari alla dirigenza

🧠 Curiosità: i video brevi e le campagne degli influencer stanno generando il ROI più elevato nel 2025, con i contenuti brevi che da soli generano il 21%.

7. Later (ideale per i marchi visivi e il piano incentrato su Instagram)

tramite Later

Se il tuo marchio si affida a piattaforme di social media come Instagram, TikTok o Pinterest, Later è lo strumento di social media che fa per te.

La piattaforma offre un calendario visivo dei contenuti che consente di trascinare immagini o video negli slot pianificati. I tag dei post in Later ti aiutano a comprendere le prestazioni dei social media a un livello più ampio. Invece di analizzare i post uno per uno, puoi raggrupparli per campagna, prodotto, formato o strategia e visualizzare i risultati su tutti i canali e periodi di tempo.

Se gestisci campagne di influencer marketing, Later si occuperà di tutto il processo al posto tuo.

Dalla scoperta degli autori alla revisione del loro lavoro e alla raccolta dei loro contenuti, puoi effettuare il monitoraggio di tutto senza utilizzare fogli di calcolo o passare da un'app all'altra.

Le migliori funzionalità/funzioni di Later

Utilizza Later EdgeAI per sviluppare una strategia di influencer basata su approfondimenti. Analizza miliardi di segnali relativi a autori, commercio e cultura per consigliare gli autori giusti e prevedere le prestazioni.

Trova contenuti generati dagli utenti cercando tag, menzioni e hashtag e accedi alle foto stock di Unsplash.

Mantieni i tuoi file multimediali organizzati raggruppandoli e ordinandoli, in modo da poter trovare rapidamente la risorsa giusta.

Limitazioni di Later

La pubblicazione automatizzata della piattaforma non supporta i post carosello o le storie di Instagram.

Prezzi Later

Versione di prova gratis di 14 giorni

Starter : 25 $ al mese

Crescita : 50 $ al mese

Scala: 110 $ al mese

Valutazioni e recensioni successive

G2: 4,5/5 (oltre 340 recensioni)

Capterra: 4,4/5 (oltre 390 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Later?

Un utente di Reddit afferma:

Consiglio Later se gestisci un solo account, pubblichi molti caroselli e video e desideri taggare persone nei tuoi post. La loro funzionalità Link in Bio funziona bene per indirizzare le persone verso prodotti o pagine specifici

Consiglio Later se gestisci un solo account, pubblichi molti caroselli e video e desideri taggare persone nei tuoi post. La loro funzionalità Link in Bio funziona bene per indirizzare le persone verso prodotti o pagine specifici

8. Loomly (Ideale per i team che desiderano un flusso di lavoro basato sul Calendario con collaborazione integrata)

tramite Loom

Loomly semplifica la pianificazione dei social media dall'ideazione alla pubblicazione. Ti offre un calendario visivo, una libreria di contenuti e un flusso di lavoro unificato su tutti i canali per gestire la tua presenza sui social media.

Per i team o le agenzie, Loomly supporta più utenti, revisioni da parte di clienti/stakeholder, commenti privati e pubblici, cronologia delle versioni e flussi di approvazione.

Per velocizzare la creazione di contenuti, avrai a disposizione un editor video e modelli di post riutilizzabili. Potrai anche importare immagini da Canva, Unsplash o Google Drive tramite integrazioni e remixarle direttamente all'interno della piattaforma.

Grazie a funzionalità quali flussi di lavoro collaborativi, promemoria automatici, suggerimenti per l'ottimizzazione dei post e analisi chiare, gestisce il tuo processo di pubblicazione dall'inizio alla fine.

Le migliori funzionalità di Loomly

Imposta flussi di lavoro multistrato sui social media per garantire che ogni post venga revisionato dalle persone giuste prima di essere pubblicato.

Gestisci tutte le tue risorse in un unico posto archiviando immagini, video e file in una libreria centrale.

Ricevi notifiche istantanee su Slack o Microsoft Teams per rimanere aggiornato sulle approvazioni e sui cambiamenti di pianificazione.

Limitazioni di Loom

Loomly può risultare un po' limitato in termini di flussi di lavoro o collaborazione quando si gestiscono molti account.

Prezzi di Loom

Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Loomly

G2: 4,6/5 (oltre 1700 recensioni)

Capterra: 4,7/5 (oltre 500 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Loomly?

Un utente G2 afferma:

Utilizzo Loomly sin dai suoi esordi (2022!) e ho diversi clienti che utilizzano Loom per la pianificazione dei loro social media. Lo uso quotidianamente e poter programmare i post senza dovermi preoccupare di pubblicarli manualmente è una manna dal cielo. Implementare questo software nella mia attività è stato semplice e tutti i miei clienti lo apprezzano perché consente di risparmiare tempo nella corrispondenza via email.

Utilizzo Loomly sin dai suoi esordi (2022!) e ho diversi clienti che utilizzano Loom per la pianificazione dei loro social media. Lo uso quotidianamente e poter programmare i post senza dovermi preoccupare di pubblicarli manualmente è una manna dal cielo. Implementare questo software nella mia attività è stato semplice e tutti i miei clienti lo apprezzano perché consente di risparmiare tempo nella corrispondenza via email.

9. CoSchedule (ideale per i team di marketing che desiderano un calendario unificato)

tramite CoSchedule

CoSchedule è un calendario editoriale progettato per i team di marketing che desiderano gestire insieme i siti di social media e altri canali di pubblicazione. Per iniziare, puoi creare un calendario principale che combini articoli di blog, post sui social media, newsletter e altri contenuti.

Oltre alla pianificazione dei contenuti, offre funzionalità di project management sui social media per centralizzare le attività. Assegna le attività ai membri del team (ad esempio, scrittura, modifica, pubblicazione sui social), imposta le scadenze e effettua il monitoraggio dello stato delle attività per non perdere le scadenze.

La funzionalità ReQueue ripubblica automaticamente i tuoi post sui social media più performanti per mantenere la coerenza e massimizzare la portata. Questa alternativa a Sendible dispone di una suite di marketing che offre dashboard di approfondimento, strumenti di IA, finestra In arrivo social e altro ancora.

Le migliori funzionalità/funzioni di CoSchedule

Usa Mia Editor per generare immagini, idee e testi per i messaggi sui social media.

Trasforma le tue metriche in indicazioni strategiche con un analista basato sull'IA che fornisce consigli pratici per accelerare la crescita.

Assegna un codice colore alle attività nel tuo Calendario per identificare rapidamente gli elementi con alta priorità e le scadenze.

Limitazioni di CoSchedule

Le funzionalità di tagging su più piattaforme di social media possono essere un po' difficili da utilizzare.

Prezzi di CoSchedule

Calendario gratis

Social Calendar: 29 $ al mese per utente

Calendario dell'agenzia: 69 $ al mese per utente

Calendario dei contenuti: prezzi personalizzati

Suite di marketing: prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di CoSchedule

G2: 4,3/5 (oltre 150 recensioni)

Capterra: 4,4/5 (oltre 100 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di CoSchedule?

Una recensione su Capterra dice:

CoSchedule è uno strumento fantastico per blogger indipendenti e team. Puoi pianificare i tuoi contenuti, programmarli e persino pianificarli con diversi mesi o un anno di anticipo. Una volta impostato, non devi più preoccupartene. È anche molto facile da usare e funziona direttamente nella tua dashboard WordPress

CoSchedule è uno strumento fantastico per blogger indipendenti e team. Puoi pianificare i tuoi contenuti, programmarli e persino pianificarli con diversi mesi o un anno di anticipo. Una volta impostato, non devi più preoccupartene. È anche molto facile da usare e funziona direttamente nella tua dashboard WordPress

10. SocialBee (ideale per la pubblicazione basata su categorie)

tramite SocialBee

SocialBee punta a rendere la pubblicazione sui social efficiente e organizzata, soprattutto quando si ha a che fare con contenuti ricorrenti e aggiornamenti frequenti.

Ti consente di classificare i contenuti in categorie quali link a blog, casi di studio, promozioni e post evergreen, e di riciclare automaticamente i tuoi post.

Il copilota dei social media in SocialBee fa un passo avanti, creando una strategia su misura per il tuo settore e i tuoi prodotti. Ti pone alcune semplici domande, quindi ti consiglia i canali social più adatti a te e ti suggerisce le categorie di contenuti.

Le migliori funzionalità/funzioni di SocialBee

Modifica i tuoi post per diversi social network in un unico posto e lascia che l'IA li adatti automaticamente.

Crea raccolte di hashtag dai tuoi contenuti per mantenere i tuoi post organizzati e mirati.

Pianifica i post urgenti in modo che vengano pubblicati all'ora esatta e si adattino perfettamente ai tuoi piani di lancio.

Limiti di SocialBee

SocialBee non offre il controllo post-pubblicazione, rendendo difficile effettuare una modifica alla formattazione o ai tag una volta che un post è online.

Prezzi di SocialBee

Versione di prova gratis di 14 giorni

Bootstrap: 29 $ al mese per utente

Accelerate: 49 $ al mese per utente

Pro: 99 $/mese (3 utenti)

Valutazioni e recensioni di SocialBee

G2: 4,8/5 (oltre 470 recensioni)

Capterra: 4,5/5 (oltre 30 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di SocialBee?

Una recensione su G2 dice:

Mi piace poter pubblicare contemporaneamente su più piattaforme social e personalizzare ciascuna di esse. È abbastanza semplice da usare e da capire anche per chi, come me, non è un mago della tecnologia, senza dover guardare tonnellate di video tutorial

Mi piace poter pubblicare contemporaneamente su più piattaforme social e personalizzare ciascuna di esse. È abbastanza semplice da usare e da capire anche per chi, come me, non è un esperto di tecnologia, senza dover guardare tonnellate di video tutorial

✅ Verifica dei fatti: il 63% dei professionisti del marketing utilizza già l'IA generativa nelle proprie campagne e un altro 27% ha un piano per adottarla entro i prossimi sei mesi.

11. ContentStudio (ideale per la scoperta di contenuti multicanale e la pubblicazione basata sull'IA)

tramite ContentStudio

ContentStudio è un calendario di contenuti interattivo multicanale che ti aiuta a visualizzare la tua strategia sui social media in un unico posto. Puoi pianificare un intero mese di post e passare dalla visualizzazione calendario a quella Elenco o griglia in base alle preferenze di lavoro del tuo team.

Ti offre anche cinque opzioni di pubblicazione flessibili: ti consente di pubblicare immediatamente, pianificare per dopo, salvare bozze, utilizzare categorie di contenuto o spostare elementi in una coda social. Da lì, puoi effettuare il monitoraggio delle prestazioni di ogni post attraverso analisi a livello di piattaforma che mostrano la portata e il coinvolgimento.

Per velocizzare la creazione, avrai a disposizione modelli già pronti per i social media, come didascalie per Instagram, tweet e citazioni motivazionali. L'assistente IA di ContentStudio ti aiuterà poi a trasformare le tue idee in immagini accattivanti e contenuti testuali con il minimo lavoro richiesto.

Le migliori funzionalità/funzioni di ContentStudio

Pubblica automaticamente i contenuti dei tuoi blog preferiti tramite una connessione dei loro feed RSS ai tuoi canali social.

Importa immagini direttamente da Flickr, Pixabay, Imgur o Giphy per velocizzare il processo di creazione dei post.

Monitora i link condivisi sui tuoi profili social per perfezionare le tue campagne con dati più chiari sulle prestazioni.

Limitazioni di ContentStudio

La piattaforma manca di ulteriori funzionalità di social listening che potrebbero aiutarti a comprendere il tuo pubblico.

Prezzi di ContentStudio

Versione di prova gratis di 14 giorni

Standard: 29 $ al mese per utente

Avanzato: 69 $/mese (2 utenti)

Agency Unlimited: 139 $/mese (utenti illimitati)

Azienda: prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di ContentStudio

G2: 4,6/5 (oltre 350 recensioni)

Capterra: 4,7/5 (oltre 670 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di ContentStudio?

Una recensione su Capterra dice:

In generale, sono più che soddisfatto di ContentStudio. Ha reso la condivisione sui social media e, soprattutto, la ricerca dei contenuti giusti da condividere sui social media, davvero facile! Ottengo un ottimo coinvolgimento dai post che io e il mio assistente virtuale condividiamo dalle schede di scoperta di ContentStudio e ora, grazie all'app mobile, posso condividere aggiornamenti rapidi e notizie dell'ultimo minuto anche con i miei follower sui social media.

In generale, sono più che soddisfatto di ContentStudio. Ha reso la condivisione sui social media e, soprattutto, la ricerca dei contenuti giusti da condividere sui social media, davvero facile! Ottengo un ottimo coinvolgimento dai post che io e il mio assistente virtuale condividiamo dalle schede di scoperta di ContentStudio e ora, grazie all'app mobile, posso condividere aggiornamenti rapidi e notizie dell'ultimo minuto anche con i miei follower sui social media.

⚠️ Attenzione: Sebbene si sia parlato molto dell'IA come strumento per aumentare l'efficienza e la produzione di contenuti, la realtà è più complessa, come riportato nel rapporto di Co-Schedule sullo stato dell'IA nel marketing. Il 40% dei professionisti del marketing continua a citare le preoccupazioni relative alla privacy dei dati come il principale ostacolo all'adozione dell'IA, riflettendo la crescente attenzione su come gli strumenti raccolgono, archiviano e utilizzano i dati dei clienti. Un altro 38% ha difficoltà a causa della mancanza di competenze tecniche, il che rende difficile implementare o gestire soluzioni di IA senza formazione o supporto aggiuntivi. E un terzo dei professionisti del marketing indica l'alto costo di implementazione come uno dei motivi principali per cui ritardano l'adozione. Oltre a queste preoccupazioni principali, i team devono anche affrontare problemi quali problemi di integrazione dei sistemi, ROI poco chiaro e resistenza interna, che possono tutti interferire con le iniziative basate sull'IA o rallentarle.

Semplifica la gestione dei social media con ClickUp

"Quando si tratta di gestire i social media , nessun altro strumento è così affidabile come ClickUp. Se vuoi sapere tutto ciò che sta succedendo in qualsiasi momento, nessun altro strumento può darti lo stesso livello di informazioni".

— Sarah Lively, Direttrice dei social media presso Cartoon Network

Le alternative a Sendible che abbiamo trattato in questo blog si applicano a diversi tipi di casi d'uso.

ClickUp si distingue per offrire ai team di marketing un punto di riferimento centralizzato per idee, calendari dei contenuti, dashboard, approvazioni e assistenza IA. L'intero flusso di lavoro viene gestito da un unico hub unificato.

Iscriviti gratis a ClickUp e provalo.

Domande frequenti

Alcuni utenti cercano alternative a Sendible perché hanno bisogno di funzionalità di analisi e reportistica più avanzate. Le funzionalità di analisi della piattaforma non sono sufficientemente approfondite per un monitoraggio dettagliato delle prestazioni o un'ottimizzazione strategica. Il prezzo è un altro motivo per cui gli utenti esplorano altre opzioni. Il piano per gli autori parte da 29 $ al mese e arriva fino a 638 $ al mese per i team aziendali. Se sei un autore indipendente o una piccola impresa, il prezzo può essere elevato. Valuta altre alternative a Sendible che offrono funzionalità simili a un prezzo accessibile.

Se stai cercando la migliore alternativa gratuita a Sendible, ClickUp è una delle opzioni più valide. Ti offre una zona di lavoro convergente basata sull'IA contestuale, che ti aiuta a gestire ogni parte del tuo flusso di lavoro dei contenuti in un unico posto. Puoi pianificare campagne, mappare calendari dei contenuti, creare contenuti, generare immagini, gestire attività, collaborare con il tuo team e effettuare il monitoraggio delle prestazioni in un'unica piattaforma. Poiché ClickUp Brain si adatta al tuo flusso di lavoro e mantiene tutto connesso, non è necessario passare da un'app all'altra o da un modello di IA all'altro.

Hootsuite può essere migliore di Sendible in alcuni casi, ma la scelta dipende dalle tue esigenze. Hootsuite è noto per le sue potenti analisi, la più ampia gamma di integrazioni e le solide funzionalità di collaborazione in team. Questo lo rende adatto a team o marchi più grandi che si affidano a reportistica dettagliata e coinvolgimento multipiattaforma. D'altra parte, Sendible è più semplice da usare e funziona bene per la pianificazione quotidiana e la gestione dei clienti. Molti marchi di piccole e medie dimensioni e liberi professionisti preferiscono Sendible perché offre funzionalità essenziali senza inutili complessità.

Se gestisci un'agenzia e desideri un'alternativa valida a Sendible, ClickUp e Agorapulse sono le soluzioni ideali. ClickUp va oltre la gestione dei social media. Puoi organizzare campagne, archiviare risorse e automatizzare le attività senza cambiare strumento. Inoltre, la sua IA contestuale aiuta anche a velocizzare il flusso di lavoro di creazione dei contenuti. Agorapulse offre invece una casella di posta social unificata per messaggi e commenti, flussi di lavoro di approvazione e funzionalità di reportistica pronte per i clienti. Questo lo rende ideale per le agenzie di social media marketing che desiderano una soluzione specializzata per gestire più reti.

Sì, puoi gestire Instagram con la maggior parte delle alternative a Sendible e alcune supportano anche TikTok. Tuttavia, l'API di TikTok ha un limite, quindi funzionalità/funzioni come la pianificazione o la pubblicazione diretta possono variare a seconda dello strumento scelto.