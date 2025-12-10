Grafico burnup e grafico burndown: qual è la differenza?

Durante la riunione, qualcuno ha chiesto se lo sprint fosse in linea con gli obiettivi. Hai aperto un grafico, hai annuito con sicurezza e hai letto i dati. A metà pranzo, ti sei reso conto che forse avevi appena mentito a tutti. Sì, capita anche ai migliori.

La confusione tra grafico burnup e grafico burndown ha compromesso più sprint review di quanto chiunque ammette apertamente. Sembrano simili: linee che si muovono (in parole povere, ovviamente). Ma raccontano storie completamente diverse sul fatto che si stia vincendo o affondando lentamente.

Chiariamo una volta per tutte questa confusione. Come bonus, ti mostreremo anche come ClickUp renda entrambi i tipi di monitoraggio più sopportabili. 🤩

Che cos'è un grafico di burndown?

Un grafico di burndown è uno strumento di monitoraggio visivo che mostra la quantità di lavoro rimanente in uno sprint o in un progetto nel corso del tempo. La linea parte da un valore elevato e idealmente scende fino a zero entro la scadenza.

Ad esempio, il tuo team avvia uno sprint di due settimane.

Il primo giorno, il grafico mostra che rimangono 80 punti; al quinto giorno, ne hai completati 35, quindi la linea scende a 45. E al decimo giorno, rimangono solo 15 punti. Se tutto va bene, quella linea arriva a zero il quattordicesimo giorno e tutti festeggiano.

🔍 Lo sapevi? Il nome Scrum deriva in realtà da un articolo pubblicato nel 1986 sulla Harvard Business Review che paragonava i team innovativi a una mischia di rugby: compatti, coordinati e che si muovono come un'unica entità.

Come funziona un grafico di burndown

L'asse verticale mostra la quantità di lavoro rimanente, misurata in punti storia agili, ore o attività, mentre l'asse orizzontale mostra il tempo, suddiviso per giorni o settimane.

Man mano che il tuo team completa il lavoro, la linea si sposta verso il basso. La maggior parte dei grafici di burndown include una linea di traiettoria ideale che rappresenta il ritmo perfetto. Se la tua linea effettiva si trova sopra questa linea ideale, sei in ritardo rispetto alla tabella di marcia, mentre se è al di sotto, significa che sei in anticipo.

📮 ClickUp Insight: il 45% dei lavoratori ha pensato di utilizzare le automazioni, ma non ha ancora fatto il grande passo. Fattori quali il tempo limitato, l'incertezza sugli strumenti migliori e la scelta troppo ampia possono impedire alle persone di compiere il primo passaggio verso le automazioni. ⚒️ Con i suoi agenti AI facili da creare e i comandi basati sul linguaggio naturale, ClickUp semplifica l'avvio delle automazioni. Dall'assegnazione automatica delle attività ai riepiloghi dei progetti generati dall'IA, puoi usufruire di potenti automazioni e persino creare agenti AI personalizzati in pochi minuti, senza alcuna curva di apprendimento. 💫 Risultati reali: QubicaAMF ha ridotto i tempi di reportistica del 40% utilizzando i dashboard dinamici e i grafici automatizzati di ClickUp, trasformando ore di lavoro manuale in informazioni in tempo reale.

Vantaggi dei grafici di burndown

Ecco perché i team continuano a ricorrere a questi grafici di project management agile dei progetti:

Chiunque può dare un'occhiata al grafico e capire immediatamente se il team finirà in tempo.

La pendenza discendente crea una naturale urgenza e mantiene tutti concentrati sul completamento delle attività rimanenti.

Sono facili da configurare e richiedono spiegazioni minime per i nuovi membri del team o gli stakeholder.

L'effetto conto alla rovescia visivo motiva i team a mantenere lo slancio durante lo sprint.

Gli aggiornamenti quotidiani richiedono pochi secondi, rendendoli di facile manutenzione per i team in rapida evoluzione.

Limiti dei grafici di burndown

I grafici di burndown presentano dei punti ciechi che possono fuorviare il tuo team:

Quando l'ambito cambia a metà sprint, la linea torna indietro, dando l'impressione che il tuo team abbia perso stato, mentre in realtà è stato aggiunto del lavoro.

Non c'è modo di distinguere tra "siamo in ritardo sulla tabella di marcia" e "qualcuno ha aggiunto altro lavoro al backlog".

Il lavoro completato diventa invisibile una volta terminato, quindi si perde la visibilità su ciò che il team ha effettivamente realizzato.

Non tengono conto della complessità del lavoro; completare cinque piccole attività sembra uguale a completare un'unica grande funzionalità/funzione.

Se la velocità del team cambia durante lo sprint, il grafico non riflette se si tratta di un problema di capacità o di stima del lavoro.

🔍 Lo sapevi? Il nostro cervello fa molto affidamento sui segnali visivi. Quando i progressi vengono mostrati visivamente (grafici, bacheche, tracker), si attivano gli stessi sistemi di ricompensa collegati ai progressi nei giochi, anche se il carico di lavoro complessivo non è cambiato. Ecco perché i grafici burnup e burndown sono "motivanti".

Che cos'è un grafico burnup?

Un grafico burnup è uno strumento visivo che mostra sia il lavoro completato che l'ambito totale nel tempo. Due linee si muovono verso l'alto: una traccia ciò che è stato fatto e l'altra traccia l'intero carico di lavoro.

Prendiamo lo stesso esempio di sprint. Il primo giorno inizia con la linea del lavoro completato a zero e la linea dell'ambito totale a 80. Entro il quinto giorno, la linea del lavoro completato sale a 35, mentre la linea dell'ambito rimane a 80.

Poi, il settimo giorno, uno stakeholder aggiunge 20 punti di lavoro urgente. La linea dello scopo salta a 100, ma la linea del lavoro completato continua a salire costantemente fino a 50. Tutti possono vedere esattamente cosa è successo: il team sta procedendo alla stessa velocità, ma qualcuno ha semplicemente spostato il traguardo.

🚀 Vantaggio di ClickUp: i team perdono tempo quando non riescono a capire a cosa prestare attenzione nello sprint. ClickUp Brain, l'assistente AI integrato nella piattaforma, evidenzia i pochi compiti che rallentano i progressi, in modo che il team possa concentrarsi sulle giuste correzioni invece di esaminare l'intera bacheca. Essendo integrato nell'area di lavoro di ClickUp, conosce i tuoi documenti, i tuoi compiti, i progressi dei progetti e il tuo lavoro meglio di te. Chiedi a ClickUp Brain di fornirti aggiornamenti sull'area di lavoro relativi a potenziali ostacoli e attività in ritardo

📌 Esempi di prompt: Mostrami le tre attività che attualmente mettono a rischio il nostro sprint e le metodologie Agile che sbloccheranno più rapidamente lo stato dei progressi.

Forniscimi un breve riepilogo dei potenziali ritardi in questo sprint e di come influenzano i nostri progressi complessivi.

Identifica gli ostacoli che ci impediscono di rimanere in linea con l'ambito totale del progetto e suggerisci come modificare i piani.

Vantaggi dei grafici burnup

Ecco i vantaggi dei grafici burn-up:

Tiene traccia del lavoro completato separatamente dall'ambito, quindi le modifiche sono immediatamente visibili come uno spostamento verso l'alto nella riga superiore.

Il lavoro completato rimane visualizzato come una linea ascendente, il che è positivo per il morale del team e celebra i progressi complessivi.

Gli stakeholder possono visualizzare lo stato e i requisiti in evoluzione in un'unica schermata, rendendo le revisioni degli sprint più trasparenti.

È possibile effettuare il monitoraggio dell'andamento della velocità nel tempo osservando la pendenza della linea del lavoro completato.

Separano le prestazioni del team dalla gestione dell'ambito, rendendo più facile identificare le ragioni alla base dei ritardi.

🔍 Lo sapevi? Gli esseri umani percepiscono lo stato come una " curva a S". All'inizio il lavoro sembra lento, a metà progetto sembra veloce e alla fine sembra di nuovo lento. I grafici di burnup spesso rivelano questo modello naturale in modo più chiaro rispetto ai grafici di burndown.

Limiti dei grafici di burnup

L'uso dei grafici di burnup presenta alcuni svantaggi:

Due linee ascendenti confondono chi non ha familiarità con questo formato.

Richiedono una spiegazione più approfondita prima che i team e gli stakeholder del progetto possano leggerli con sicurezza.

Per gli sprint con un ambito stabile, la maggiore complessità non aggiunge molto valore poiché il fatturato rimane invariato.

I controlli rapidi dello stato richiedono più tempo perché è necessario spiegare il divario tra le linee.

Sembra meno urgente perché entrambe le linee salgono; non c'è un conto alla rovescia drammatico verso lo zero.

Grafico burnup e grafico burndown: differenze principali

I project manager spesso confondono i grafici burnup e burndown perché sembrano simili, ma ciascuno risponde a una domanda diversa man mano che il lavoro procede nel ciclo di vita del progetto.

Ecco una chiara e semplice analisi per aiutarti a scegliere quello giusto per il tuo flusso di lavoro. 👀

Funzionalità Grafico burnup Grafico di burndown Cosa mostra Linea completata per il lavoro che si avvicina all'ambito totale Lavoro rimanente che sta diminuendo verso lo zero Scopo Mostra lo stato e l'ambito in un'unica vista Mostra la rapidità con cui il team sta riducendo il lavoro Visibilità dell'ambito Visualizza chiaramente le modifiche dell'ambito con una linea separata dedicata all'ambito. Nasconde le modifiche dell'ambito, che possono rendere fuorvianti le tendenze. Informazioni dettagliate sullo stato Aiuta i team a capire se si stanno avvicinando al completamento anche se i requisiti cambiano. Aiuta i team a valutare se sono sulla buona strada per finire entro i tempi dello sprint. Struttura visiva Due linee: una per il lavoro completato e una per l'ambito totale Una linea: lavoro rimanente nel tempo Ideale per Lavoro dove i requisiti possono evolversi Sprints a scopo fisso con carichi di lavoro prevedibili Punti di forza Rappresentazione chiara dello scope creep e dello stato dei progressi totali Un modo semplice e facile per effettuare il monitoraggio del tasso di consumo giorno per giorno

Qual è il più adatto per gli sprint?

Un grafico di burndown funziona meglio per progetti a scopo fisso in cui il carico di lavoro è chiaramente definito all'inizio.

È semplice, mirato e si abbina bene alla pianificazione dello sprint senza sovraccaricare il team con dati aggiuntivi. Poiché l'obiettivo di uno sprint è quello di portare a termine una quantità fissa di lavoro in un breve lasso di tempo, vedere il carico di lavoro rimanente scendere verso lo zero aiuta tutti a rimanere allineati e ad adeguarsi rapidamente se lo stato dei progressi rallenta.

🔍 Lo sapevi? Nel 1995, quando Scrum fu introdotto ufficialmente per la prima volta, la durata media di uno sprint era di 1-4 settimane. La durata massima era di un mese. Oggi, la maggior parte dei team utilizza sprint di 2 settimane perché cicli più brevi aumentano la dopamina grazie a feedback loop più rapidi.

Qual è il più adatto per i progetti con ambito mutevole?

Un grafico burnup funziona meglio quando i requisiti continuano a cambiare, perché mostra il lavoro completato e l'ambito totale su righe separate. Offre ai leader una visione trasparente dell'avanzamento del lavoro nell'intero progetto.

Quando i team fanno riferimento a una roadmap di progetto più ampia, il grafico burnup offre un quadro più chiaro di come lo stato dei progressi si rapporta al traguardo in evoluzione. Rende immediatamente visibile lo scope creep e mantiene le conversazioni basate sui fatti piuttosto che su supposizioni.

🔍 Lo sapevi? I lavoratori traggono motivazione dallo " slancio psicologico ", ovvero dalla sensazione che i progressi continuino in modo costante. Anche i piccoli passi in avanti creano slancio, ed è per questo che il monitoraggio della velocità e del lavoro cumulativo aiuta i team a superare sprint complessi.

Perché molti teams Agile utilizzano entrambi

L'utilizzo di entrambi i grafici offre ai team una visione completa e più accurata dello stato dei progressi. Il grafico burndown evidenzia la velocità a breve termine, mentre il grafico burnup mostra il movimento a lungo termine verso l'obiettivo e qualsiasi possibilità di cambiamento dell'ambito.

Questa combinazione rafforza il monitoraggio dei progetti perché i team possono individuare tempestivamente i problemi, comprendere il "perché" dei cambiamenti e comunicare con sicurezza lo stato di avanzamento ai soggetti interessati.

Una volta compreso come viene effettuato il monitoraggio dello stato, la sfida successiva è mantenere tali informazioni in vista in tutto il tuo spazio di lavoro: è qui che entra in gioco ClickUp.

Una volta compreso come viene effettuato il monitoraggio dello stato, la sfida successiva è mantenere tali informazioni visibili in tutto il tuo spazio di lavoro: è qui che entra in gioco ClickUp.

🚀 Vantaggio di ClickUp: quando il tuo lavoro si estende su app, documenti, ticket, chat e ricerche, trovare le risposte diventa lento e frammentario. ClickUp BrainGPT, un assistente AI desktop, unifica la ricerca e il ragionamento su: TUTTE le tue app di lavoro

L'area di lavoro di ClickUp

App collegate

LLM multipli (ChatGPT, Claude e Gemini)

Ricerca sul web Chiedi a ClickUp Talk to Text in Brain MAX per trovare le risposte nella tua area di lavoro E quando devi muoverti rapidamente, la funzione Talk to Text di ClickUp Brain MAX ti aiuta a lavorare 4 volte più velocemente. Basta dettare informazioni o requisiti importanti e lo strumento li formatterà per te, pronti per essere aggiunti a un'attività.

Ecco come contribuisce a eliminare la proliferazione dell'IA:

Quando utilizzare ciascun grafico (scenari reali)

I team spesso passano dal grafico burnup al grafico burndown agile a seconda del tipo di lavoro, del livello di incertezza e della necessità di monitorare da vicino lo stato dei progressi.

Ecco alcuni scenari pratici che mostrano quando ciascun grafico è più appropriato. 📈

Scenario 1: uno sprint di due settimane in cui il backlog è bloccato

Il tuo team inizia uno sprint di due settimane con una serie fissa di attività e senza modifiche previste a metà sprint. Desideri una vista giornaliera semplice che mostri se stai riducendo il lavoro al ritmo giusto.

Un grafico di burndown è adatto a questo scopo perché la linea del lavoro rimanente mostra se il team è in anticipo o in ritardo. Questo funziona bene in un flusso di lavoro agile scrum in cui l'attenzione è rivolta alla consegna prevedibile.

Scenario 2: una funzionalità/funzione del prodotto in continua evoluzione durante lo sviluppo

Stai sviluppando una nuova funzionalità/funzione rivolta agli utenti e gli stakeholder continuano a richiedere piccoli miglioramenti dopo ogni demo. L'ambito di applicazione cresce leggermente ogni pochi giorni e il team ha bisogno di chiarezza sul fatto che lo stato dei lavori sia reale o solo percepito come lento perché il traguardo continua a cambiare.

In questo caso è preferibile un grafico burnup perché mostra il lavoro completato e l'ambito totale come linee separate. Ciò è utile quando si mantiene una struttura dettagliata di suddivisione del lavoro che continua a cambiare.

🔍 Lo sapevi? Spesso le persone sopravvalutano il tempo necessario per portare a termine attività difficili (fenomeno chiamato "pregiudizio dell'impatto"), il che le porta a procrastinare. Ma una volta iniziato, di solito completano le attività più velocemente del previsto. Questo è uno dei motivi per cui suddividere un lavoro complesso in parti più piccole aumenta la probabilità di portarlo a termine.

Scenario 3: un progetto della durata di un trimestre con più approvazioni e dipendenze

Il tuo team sta preparando un lancio rivolto ai clienti che coinvolge i reparti di ingegneria, progettazione, marketing e legale. Ogni gruppo segue la propria tempistica e le approvazioni possono ritardare alcune attività.

Poiché la sequenza complessiva non è fissa, un grafico burnup offre alla leadership una visione onesta dello stato dei lavori e di come i cambiamenti influenzano l'ambito. In questo modo, è possibile spiegare perché le tempistiche cambiano, soprattutto quando il programma del progetto subisce variazioni a causa di dipendenze tra i team.

🧠 Curiosità: le persone si sentono più motivate quando vedono progressi visibili, anche piccoli successi. Questo fenomeno è chiamato effetto gradiente dell'obiettivo. Il tuo cervello accelera il lavoro richiesto man mano che ti avvicini al completamento (ed è proprio per questo che i grafici burndown funzionano!).

Come creare un grafico burnup/burndown con ClickUp

ClickUp funge da area di lavoro AI convergente, il che significa che le tue attività, i tuoi documenti, gli aggiornamenti, i dati sprint, la reportistica e l'assistenza AI risiedono in un unico sistema, eliminando la proliferazione di strumenti.

Ecco uno sguardo più da vicino a come lo strumento agile ti fornisce supporto. 👇

Avvia la configurazione dello sprint

Ottieni un modello gratis Crea una base sprint coerente, monitora più attività e verifica cosa è stato completato e cosa è ancora in corso con il modello di grafico burndown di ClickUp.

Il modello di grafico di burndown di ClickUp ti offre un solido punto di partenza. Definisci ogni KPI come attività di ClickUp. Quindi aggiungi campi personalizzati ClickUp come Valore target, Valore effettivo, Progresso e persino Periodo precedente o Variazione. In questo modo, acquisisci il numero e il contesto che lo circonda: come si confronta con il tuo obiettivo, se la tendenza è al rialzo o al ribasso e quale team ne è responsabile.

Il modello offre stati personalizzati ClickUp, come In linea con gli obiettivi, A rischio, Completato e Non avviato, per definire lo stato di ciascun KPI.

Supponiamo che tu stia eseguendo uno sprint di 12 giorni per un aggiornamento dei pagamenti. Carichi "Sprint 14", inserisci i tuoi 60 punti storia stimati e mappare tutto su stati significativi. Il secondo giorno, il tuo ingegnere backend spedisce una storia da 5 punti, il controllo qualità chiude un'attività da 3 punti e la linea del lavoro rimanente scende immediatamente.

Ascolta Dayana Mileva, Account Director presso Pontica Solutions:

Con ClickUp, abbiamo fatto un passo avanti e creato dashboard in cui i nostri clienti possono accedere e monitorare le prestazioni, l'occupazione e i progetti in tempo reale. Ciò consente ai clienti di sentirsi in connessione con i propri team, soprattutto considerando che si trovano in paesi diversi e talvolta anche in continenti diversi.

Crea la tua vera sala di controllo dello sprint

Integrati nella piattaforma (e integrati con i modelli ClickUp!), i dashboard ClickUp consentono di creare hub personalizzabili che visualizzano le informazioni provenienti da diversi team o reparti. È possibile utilizzare grafici a barre, grafici a linee, indicatori o riquadri numerici a seconda della storia: prestazioni commerciali, portata del marketing, efficienza operativa, metriche del servizio clienti o KPI relativi ai dipendenti.

Accedi a grafici in tempo reale che riflettono i dati provenienti da origini dati selezionate con i dashboard personalizzati di ClickUp

Dashboard funzionano al meglio quando ci si concentra sui due grafici che guidano le decisioni relative agli sprint: il grafico di burn down per il ritmo e il grafico di burn up per l'ambito.

Supponiamo che tu stia creando un "Pannello di controllo Sprint 22". Aggiungi una scheda Sprint Burndown a sinistra e una scheda Sprint Burnup a destra. Questa combinazione rende più facile individuare il vero motivo dei ritardi.

Utilizza la scheda Sprint Burndown nelle dashboard di ClickUp per avere una visione chiara della velocità con cui procede il lavoro

A metà dello sprint, la tua dashboard mostra:

La linea ideale del grafico di burndown prevede che 27 punti siano completati.

La linea effettiva si trova a 18.

Il grafico burnup mostra la linea dell'ambito che salta da 54 a 66 perché il prodotto ha aggiunto tre attività di perfezionamento dell'onboarding.

Questi due grafici, affiancati l'uno all'altro, raccontano una storia molto diversa dai problemi di velocità. Il team non ha rallentato; è cambiato lo sprint. Questo ti dà un chiaro passaggio successivo: abbandonare una storia non essenziale e spostare le nuove attività di rifinitura nello Sprint 23 invece di forzare un ritmo irrealistico.

Controlla il tuo ritmo in tempo reale

Esegui il drill-down sui dettagli del tuo lavoro con le schede Sprint Burndown nella dashboard di ClickUp

Le schede Sprint Burndown vengono aggiornate ogni volta che qualcuno sposta un'attività. Se la linea ideale prevede 12 attività completate il secondo giorno e la linea effettiva ne mostra solo 6, controlla la tua bacheca e trova tre attività bloccate in fase di revisione.

Una rapida spinta durante lo StandUp li rimette in moto.

💡 Suggerimento professionale: configura un dashboard KPI con schede AI che raccolgono dati da più origini dati. Man mano che i dati vengono aggiornati, ClickUp Brain evidenzia tendenze e anomalie (ad esempio, un calo improvviso della velocità dello sprint o un picco nel numero di difetti). In questo modo eviti di dover setacciare manualmente i dati grezzi.

Configura le schede IA nei dashboard di ClickUp per creare rapidi standup sugli aggiornamenti recenti

Combina questo con Talk-to-Text. Dettate i vostri aggiornamenti, triggerate una scheda IA per ricalcolare le metriche e aggiornate i grafici: burndown, burnup, ambito-vs-velocità, ecc. Avrete a disposizione un dashboard aggiornato prima della prossima standup o del prossimo check-in con la dirigenza.

Continua a mantenere aperto l'ambito di applicazione

I grafici burnup sono importanti quando lo sprint non riesce a rimanere stabile.

Individua i cambiamenti di ambito prima che compromettano il tuo sprint con le Sprint Burnup Cards nelle dashboard di ClickUp

La Sprint Burnup Card separa il lavoro completato dall'ambito totale, in modo che le modifiche siano visibili immediatamente. Supponiamo che il reparto QA aggiunga quattro scenari di accessibilità del valore di 10 punti. La linea dell'ambito si alza, la linea dei progressi rimane stabile e si capisce immediatamente che si sta puntando a un obiettivo in movimento.

Guarda questo video per imparare a creare un dashboard PM:

Alza l'asticella con ClickUp

I grafici sprint rendono il lavoro più chiaro quando i team si muovono rapidamente e gestiscono obiettivi mutevoli.

I grafici burndown mantengono tutti concentrati sul ritmo odierno, mentre i grafici burnup aiutano a comprendere l'evoluzione dell'ambito. La scelta giusta dipende dal livello di cambiamento del progetto, ma entrambi i grafici offrono al team maggiore sicurezza e meno sorprese.

ClickUp ti offre entrambe le visualizzazioni senza alcun lavoro richiesto aggiuntivo, poiché ogni attività contiene già i dati necessari per i tuoi grafici. Puoi monitorare lo stato delle attività, individuare tempestivamente eventuali modifiche dell'ambito e eseguire sprint con meno deviazioni. Dashboard, Sprint Card e ClickUp Brain trasformano il tuo spazio di lavoro in una sala di controllo che si aggiorna in tempo reale man mano che il tuo team porta avanti un'attività. Iscriviti oggi stesso a ClickUp! ✅