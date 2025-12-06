Personalizzazione degli eventi tramite IA: come offrire esperienze su misura

Analizziamo tutto ciò che c'è da sapere sulla personalizzazione degli eventi tramite IA.

Gli eventi sono sempre stati incentrati sulla connessione. Le persone partecipano perché vogliono imparare qualcosa di utile, partecipare a una riunione con le persone giuste o scoprire idee che li aiutino a crescere. La sfida è che la maggior parte degli eventi dà ancora l'impressione che tutti vivano la stessa esperienza, anche se i loro obiettivi e le loro motivazioni sono molto diversi.

Il risultato è un percorso che funziona per alcuni partecipanti, ma che risulta irrilevante per molti altri.

La personalizzazione degli eventi tramite IA sta cambiando questo panorama. Anziché sperare che i partecipanti trovino le sessioni, gli stand o le persone che interessano loro, gli organizzatori possono aiutarli a orientarsi verso esperienze più significative. Questo cambiamento sta avvenendo nelle conferenze virtuali, nelle fiere, negli eventi aziendali interni e negli incontri virtuali. I team desiderano offrire percorsi che risultino intenzionali e utili senza aggiungere ulteriore lavoro manuale alle loro mansioni.

Questo articolo spiega cos'è la personalizzazione degli eventi tramite IA, perché è importante e come i team possono utilizzarla durante tutto il ciclo di vita dell'evento. Scoprirai anche come ClickUp si integra in questi flussi di lavoro e come creare un sistema personalizzato che funzioni per eventi di qualsiasi dimensione.

Che cos'è la personalizzazione degli eventi tramite IA?

La personalizzazione degli eventi tramite IA consiste nel personalizzare il percorso dei partecipanti sulla base dei dati relativi ai loro interessi, comportamenti e obiettivi. Anziché proporre a tutti lo stesso programma o gli stessi consigli, l'IA aiuta a identificare ciò che potrebbe interessare maggiormente a ciascuna persona e presenta loro opzioni più pertinenti.

Questo approccio si differenzia dalla tipica esperienza degli eventi, in cui tutti ricevono lo stesso programma e le stesse email di promozione.

La programmazione tradizionale considera l'evento come un percorso unico che migliaia di persone percorrono allo stesso ritmo. La personalizzazione, invece, crea percorsi multipli. Un partecipante alla sua prima esperienza potrebbe ricevere una serie di consigli adatti ai principianti. Un esperto tecnico potrebbe ricevere suggerimenti su sessioni avanzate. D'altra parte, un decisore senior potrebbe vedere opportunità di networking selezionate in base al proprio ruolo.

Questo aspetto è importante per i partecipanti perché consente loro di risparmiare tempo e lavoro richiesto. Inoltre, tali esperienze guidate riducono lo stress di dover decidere dove andare dopo. C'è anche un elemento di soddisfazione, perché i partecipanti consumano contenuti e incontrano persone che ritengono rilevanti per i loro obiettivi.

In un mondo in cui c'è un limite all'attenzione e gli impegni sono numerosi, la pertinenza è un potente fattore motivazionale.

Vantaggi della personalizzazione degli eventi per organizzatori e partecipanti

L'impatto della personalizzazione va oltre la semplice comodità. Per gli organizzatori, può trasformare il coinvolgimento durante l'intero evento.

Una programmazione più personalizzata spesso porta a una maggiore partecipazione alle sessioni. Quando le persone ricevono suggerimenti in linea con le loro esigenze, sono più propense a partecipare. Questo aiuta a ridurre il numero di sale vuote e sovraffollate, migliorando il flusso dell'evento. Consente inoltre agli organizzatori di capire quali argomenti stanno riscuotendo maggiore interesse, in modo da poter apportare modifiche in tempo reale.

La personalizzazione ha un impatto anche sulla qualità del networking. Quando i partecipanti vengono abbinati a colleghi che condividono ruoli o interessi simili, le conversazioni diventano più produttive. Invece di vagare alla ricerca del contatto giusto, ricevono consigli mirati che li aiutano a sfruttare al meglio il loro tempo.

Il consumo di contenuti è un altro ambito di interesse. Molte grandi conferenze offrono ora registrazioni delle sessioni o librerie di risorse. Quando questi materiali sono personalizzati per ogni partecipante dopo l'evento, il coinvolgimento aumenta perché i contenuti sembrano curati, piuttosto che generici e standardizzati.

In definitiva, tutto ciò porta a un maggiore ritorno sull'investimento. Ciò significa ridurre gli sprechi di marketing, migliorare la soddisfazione dei partecipanti e ottenere informazioni molto più chiare su ciò che ha funzionato.

Come l'IA potenzia la personalizzazione durante tutto il ciclo di vita dell'evento

L'IA può modificare il ritmo di un evento in modo sottile.

Presta attenzione ai primi segnali, apprende dal modo in cui le persone navigano nell'esperienza e aiuta gli organizzatori a capire ciò che interessa veramente al loro pubblico. Invece di trattare un evento come una serie di momenti scollegati, l'IA crea continuità. Vediamo come:

L'IA lavora silenziosamente in background

L'IA cambia il modo in cui funzionano gli eventi interpretando i segnali lasciati dai partecipanti. Ascolta le piccole azioni, impara da esse e regola l'esperienza in modo naturale. Non si mette in mostra. Aiuta semplicemente le persone a ottenere più valore dall'evento con meno lavoro richiesto.

Le Olimpiadi di Parigi hanno testato l'analisi video basata sull'IA in occasione di grandi concerti prima dei Giochi per segnalare problemi come assembramenti di folla e oggetti abbandonati. Il sistema funziona nella sala di controllo piuttosto che come funzionalità front-of-house, quindi la maggior parte delle persone non si accorge nemmeno che è in funzione in background.

Si inizia con piccoli segnali

Prima dell'inizio di un evento, i partecipanti condividono indicazioni su ciò che li interessa. Rispondono ad alcune domande durante la registrazione, navigano sul sito web o cliccano sui relatori che trovano interessanti. Queste piccole azioni aiutano il sistema a formulare previsioni preliminari. Il processo è simile a quello con cui le piattaforme di streaming iniziano a comprendere i tuoi gusti dopo solo poche selezioni.

Raccogli segnali e approfondimenti fondamentali direttamente dalla tua area di lavoro con la ricerca approfondita basata sull'intelligenza artificiale in ClickUp Brain.

Inizia a effettuare le connessioni dei modelli prima dell'inizio dell'evento

Con l'avvicinarsi dell'evento, l'IA confronta i primi segnali provenienti da migliaia di partecipanti. Scopre collegamenti che gli organizzatori potrebbero trascurare. Gli strumenti di personalizzazione del marketing basati sull'IA sono in grado di identificare tendenze, come i partecipanti che esplorano frequentemente un determinato tema, preferendo spesso workshop brevi a lunghe lezioni. Questi modelli aiutano gli organizzatori a inviare suggerimenti che sembrano ponderati piuttosto che generici.

Le autorità francesi hanno analizzato i modelli di eventi precedenti, tra cui un concerto dei Depeche Mode, per prevedere quali tipi di incidenti tenere sotto controllo durante le Olimpiadi di Parigi. Queste informazioni raccolte prima dell'evento hanno permesso di definire il personale, la posizione delle telecamere e le regole di allerta prima dell'arrivo della folla.

Reagisce ai cambiamenti in tempo reale durante l'evento

Una volta che l'evento è in corso, l'IA diventa più attiva. Presta attenzione a ciò che le persone fanno realmente, non solo a ciò che hanno detto durante la registrazione. Si adatta alle sale piene, ai cambiamenti di interesse e alle modifiche dell'ultimo minuto al programma. Se una sessione diventa affollata, il sistema può suggerire delle alternative. Se un gruppo è attratto da un tema, può evidenziare sessioni o stand correlati.

Gli spettacoli coinvolgenti di The Sphere dimostrano come l'IA si sia evoluta da semplice parola d'ordine a strumento di produzione funzionale. Gli U2 e i Phish hanno utilizzato lo schermo 16K della sala, i sedili aptici e l'audio spaziale per riprodurre immagini e suoni che rispondevano alla performance in tempo reale, mentre l'IA ha contribuito a generare e ripristinare contenuti multimediali di grande formato, come un collage di Elvis e una nuova interpretazione de Il mago di Oz. Il risultato è un concerto che sembra coordinato al secondo, con contenuti che sarebbe impossibile fornire manualmente su questa scala.

Continua a funzionare anche dopo la fine dell'evento

Al termine dell'evento, l'IA entra in una fase di riflessione. Esamina il percorso dei partecipanti e identifica ciò che è stato più importante per loro. Questo aiuta a creare riassunti personalizzati e percorsi di apprendimento piuttosto che riepiloghi/riassunti generici. Fornisce inoltre agli organizzatori informazioni chiare su quali temi hanno avuto maggiore risonanza, quali formati sono stati efficaci e cosa può essere migliorato per la prossima volta.

All'U.S. Open, il sistema IBM ha utilizzato i dati di monitoraggio e le interazioni nell'app ufficiale per generare replay 3D personalizzati e un'esperienza di chat basata sull'IA. Anche pochi tocchi iniziali e visualizzazioni delle partite aiutano il sistema a decidere quali clip e approfondimenti mostrare successivamente. Se vuoi tornare indietro e vedere dove è finita la palla e osservarne la traiettoria, questo è uno strumento perfetto per farlo. ” Se vuoi tornare indietro e vedere dove è finita la palla e osservarne la traiettoria, questo è uno strumento perfetto per farlo. ”

Durante tutto il ciclo di vita dell'evento, l'IA funge da guida silenziosa, aiutando i partecipanti a trovare le sessioni, le persone e i contenuti giusti. Per gli organizzatori, diventa un partner dietro le quinte che identifica le tendenze, riduce le congetture e consente al team di rispondere più rapidamente alle esigenze dei partecipanti.

Casi d'uso e tattiche

La personalizzazione degli eventi tramite IA diventa potente quando è legata a passaggi chiari e attuabili.

Anziché considerare la personalizzazione come un sistema complesso, gli strumenti di IA aiutano a suddividerla in passaggi pratici che forniscono supporto a ogni fase del percorso dei partecipanti.

Pre-evento

Crea gruppi di interesse che sembrino umani, non tecnici

Gli organizzatori spesso raccolgono informazioni di base sui partecipanti, ma raramente le trasformano in qualcosa di utile e utilizzabile.

Grazie all'IA, i team possono trasformare questi dettagli in gruppi di interesse ben definiti. Ad esempio, un grande evento aziendale potrebbe scoprire di avere diversi cluster, come manager alle prime armi, aspiranti leader, sviluppatori di prodotti o specialisti dell'esperienza cliente. Una volta individuati questi gruppi, il resto diventa più facile. Ogni gruppo riceve comunicazioni, suggerimenti sui contenuti e percorsi di networking specifici.

Trasforma i contenuti degli eventi in percorsi di apprendimento personalizzati

Dopo l'evento, gli organizzatori possono utilizzare l'IA per assemblare piccole raccolte di registrazioni o articoli che corrispondono agli interessi di ciascun partecipante.

Invece di un enorme elenco di link, il partecipante riceve un semplice messaggio, ad esempio: "Ecco una breve raccolta basata su ciò che hai esplorato". Questo rende il riassunto più accurato e incoraggia più persone a rivisitare il contenuto.

Durante l'evento

Migliora il networking con abbinamenti mirati

Invece di abbinare le persone in base al titolo professionale, utilizzate il comportamento. Se qualcuno trascorre del tempo esplorando contenuti relativi alla sostenibilità o all'efficienza della catena di approvvigionamento, l'IA può suggerire persone che hanno a cuore gli stessi argomenti.

Questi abbinamenti sembrano naturali perché riflettono ciò che il partecipante ha effettivamente fatto piuttosto che ciò che è scritto sul suo badge.

Utilizza stimoli comportamentali che rispettano l'attenzione

Durante gli eventi, i partecipanti vengono sommersi da notifiche. Invece di programmare un lungo elenco di promemoria, l'IA è in grado di identificare i momenti più opportuni per intervenire.

Un suggerimento tempestivo potrebbe essere qualcosa del tipo: "Le persone che hanno apprezzato la sessione a cui hai appena partecipato si stanno riunendo per una discussione nelle vicinanze". Questo mantiene i partecipanti coinvolti senza sopraffarli.

Offri supporto agli espositori con consigli qualificati

Gli sponsor potrebbero aver bisogno di ulteriore assistenza per raggiungere il pubblico giusto.

L'IA può aiutare consigliando agli espositori i partecipanti in base ai loro modelli di interesse, piuttosto che affidarsi alla scansione dei biglietti d'ingresso. Un partecipante che ha visualizzato diverse presentazioni di prodotti potrebbe essere indirizzato verso stand con demo pertinenti. Ciò rende le conversazioni più produttive per entrambe le parti.

Dopo l'evento

Raccogli feedback che riflettono il percorso dei partecipanti

I sondaggi generici spesso portano a risposte superficiali. Grazie alla personalizzazione, i partecipanti possono ricevere domande legate alla loro esperienza reale. Ad esempio, chi ha partecipato a molti workshop potrebbe ricevere domande sul ritmo e sul livello di difficoltà, mentre chi ha trascorso del tempo nelle aree di networking potrebbe essere interrogato sulla qualità delle proprie riunioni. Questi sondaggi mirati sul feedback degli eventi producono informazioni più approfondite.

Crea momenti salienti delle sessioni più intelligenti

La maggior parte degli eventi invia lunghi elenchi di sessioni, sperando che i partecipanti li selezionino. Una tattica più efficace consiste nell'evidenziare tre o quattro sessioni che corrispondono realmente agli obiettivi di una persona.

Ad esempio, un partecipante interessato alla crescita professionale potrebbe ricevere un elenco di workshop sulla leadership, circoli di mentoring e relatori di spicco. Questo non lo sovraccarica, ma elimina le distrazioni in modo che possa prendere decisioni rapide.

Queste tattiche aiutano gli organizzatori a rendere reale la personalizzazione. Si concentrano su piccoli miglioramenti significativi che riducono la confusione, fanno risparmiare tempo e rafforzano l'esperienza complessiva.

🌼 Promemoria: gli strumenti di IA possono aiutare i professionisti del settore a analizzare i dati dei partecipanti, il comportamento dei clienti e i dati storici per personalizzare i messaggi, prevedere le preferenze e persino creare post sui social media, ma è necessario procedere con cautela. Man mano che la tecnologia IA diventa più potente, aumentano anche le preoccupazioni relative alla privacy dei dati. Prima di ricorrere all'apprendimento automatico, all'elaborazione del linguaggio naturale o all'analisi predittiva, assicurati di avere un consenso chiaro, una sicurezza nella gestione di tutti i dati dei clienti e un controllo rigoroso sui contenuti generati dall'IA. La personalizzazione intelligente è preziosa, ma solo quando la fiducia dei clienti rimane protetta.

1. ClickUp (ideale per la pianificazione e la personalizzazione di eventi all-in-one basati sull'IA)

L'assistenza IA è integrata in ogni singolo aspetto dei flussi di lavoro dei tuoi eventi in ClickUp.

Mantenere i dati personalizzati degli eventi in sincronia con la pianificazione e l'esecuzione non dovrebbe sembrare un'impresa impossibile. Tra elenchi di partecipanti, programmi personalizzati, email segmentate e infiniti dettagli, è facile che le cose si complichino rapidamente.

ClickUp cambia le regole del gioco. Essendo il primo spazio di lavoro AI convergente al mondo, ClickUp diventa il Centro di comando del tuo team di eventi, collegando ogni dettaglio, ogni team e ogni flusso di lavoro in un unico posto.

Immagina questo: imposti il tuo spazio di lavoro per l'evento con ClickUp's Events. Immediatamente, puoi segmentare i partecipanti (VIP, relatori, pubblico generico) assegnando a ciascuno attività e flussi di lavoro personalizzati.

È ora di automatizzare le comunicazioni personalizzate. ClickUp Brain, l'assistente AI integrato nell'area di lavoro, insieme a ClickUp Agents, può aiutarti a redigere e inviare e-mail personalizzate, generare follow-up e persino riepilogare i feedback, in modo che ogni partecipante riceva automaticamente un tocco personale.

Chiedi a ClickUp Brain di aiutarti a creare un agente personalizzato per gestire i flussi di lavoro end-to-end.

Hai bisogno di coinvolgere il reparto marketing? Fallo con ClickUp Marketing, che offre uno spazio unificato per collaborare: assegna attività, effettua la condivisione delle risorse e porta avanti le campagne in modo collaborativo, il tutto senza uscire da ClickUp.

Dall'invito iniziale al follow-up post-evento, ogni aspetto del percorso dei partecipanti viene gestito, monitorato e personalizzato in un unico spazio di lavoro unificato. È la tua piattaforma all-in-one per offrire esperienze di eventi personalizzate e indimenticabili, su larga scala.

Utilizza gli agenti IA per gestire l'invio di inviti personalizzati, il monitoraggio delle risposte e l'assegnazione automatizzata delle attività per le varie fasi dell'evento.

Automatizza le comunicazioni personalizzate, come l'invio di email o le notifiche Slack, in base ai moduli inviati o ai segmenti di partecipanti tramite ClickUp Integrations.

Etichetta, ordina e indirizza automaticamente i dati in entrata (ad esempio, preferenze alimentari o di sessione) utilizzando i campi personalizzati e i campi con l'IA.

Utilizza ClickUp AI (Brain) per redigere brief personalizzati, schemi e testi di promozione per vari profili di partecipanti o canali di marketing.

Il gran numero di funzionalità e opzioni di personalizzazione può comportare una curva di apprendimento iniziale per i nuovi utenti.

G2: 4,7/5 (oltre 10.700 recensioni)

Capterra: 4,6/5 (oltre 4.000 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di ClickUp?

Un utente ha scritto nella sua recensione:

ClickUp è utilissimo anche solo come elenco delle cose da fare! All'inizio ero convinta che avrei preferito le note scritte, ma è davvero comodo avere tutto organizzato come preferisci e poter modificare le date di scadenza, allegare file alle attività, ecc. In questo modo non si dimentica nulla, perché tutto è in un unico posto. L'intero sistema è molto intuitivo e funziona molto bene per la condivisione delle attività.

ClickUp è utilissimo anche solo come elenco delle cose da fare! All'inizio ero convinta che avrei preferito le note scritte, ma è davvero comodo avere tutto organizzato come preferisci e poter modificare le date di scadenza, allegare file alle attività, ecc. In questo modo non si dimentica nulla, perché tutto è in un unico posto. L'intero sistema è molto intuitivo e funziona molto bene per la condivisione delle attività.

2. Bizzabo (ideale per il networking dei partecipanti basato sull'IA e il coinvolgimento in tempo reale)

tramite Bizzabo

Bizzabo si posiziona come un sistema operativo all-in-one per l'esperienza degli eventi, concentrandosi fortemente sul rendere ogni evento personale e prezioso. La loro IA e la tecnologia indossabile (come Klik SmartBadges™) lavorano insieme per generare intuizioni e facilitare connessioni intelligenti.

Ciò significa che i tuoi partecipanti non si limitano a presentarsi, ma vengono abbinati in modo intelligente alle persone giuste e alle sessioni giuste, aumentando la soddisfazione e dimostrando un chiaro ritorno sull'investimento agli sponsor.

Utilizza le funzionalità di matchmaking basate sull'IA e le chat individuali per promuovere connessioni significative e personalizzate tra partecipanti e sponsor.

Sfrutta la tecnologia indossabile Klik SmartBadges™ per acquisire dati di coinvolgimento in tempo reale, consentendo agli organizzatori di personalizzare i follow-up futuri.

Offri una segmentazione avanzata delle e-mail e campi e-mail intelligenti per migliorare i tassi di apertura e personalizzare la comunicazione per i diversi gruppi di partecipanti.

Include Copilot, un bot basato sull'IA, che fornisce risposte immediate e personalizzate alle domande più comuni relative agli eventi.

Alcuni utenti segnalano opzioni di personalizzazione del design limitate per i micrositi degli eventi, che ostacolano la creazione di un'estetica del marchio altamente unica.

Potrebbe richiedere tempi di implementazione e onboarding significativi rispetto a strumenti per eventi più semplici e self-service.

Prezzi personalizzati

G2: 4,3/5 (oltre 370 recensioni)

Capterra: 4,6/5 (oltre 180 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Bizzabo?

Un utente ha scritto nella sua recensione:

Uno degli aspetti migliori di Bizzabo è che è progettato molto bene dal punto di vista dell'esperienza dell'utente. Siamo in grado di creare e pubblicare diversi tipi di eventi, dalle nostre conferenze su larga scala ai nostri corsi pubblici su scala più ridotta. Chi interagisce con i nostri eventi trova i micrositi e la piattaforma facili da usare, dall'apprendimento dei nostri eventi al processo di checkout. La sua capacità di integrarsi con il nostro CRM non è troppo difficile, il che ci permette di effettuare il monitoraggio degli acquisti se lo desideriamo!

Uno degli aspetti migliori di Bizzabo è che è progettato molto bene dal punto di vista dell'esperienza dell'utente. Siamo in grado di creare e pubblicare diversi tipi di eventi, dalle nostre conferenze su larga scala ai nostri corsi pubblici su scala più ridotta. Chi interagisce con i nostri eventi trova i micrositi e la piattaforma facili da usare, dall'apprendimento dei nostri eventi al processo di checkout. La sua capacità di integrarsi con il nostro CRM non è troppo difficile, il che ci permette di effettuare il monitoraggio degli acquisti se lo desideriamo!

3. HubSpot Marketing Hub (ideale per la personalizzazione e le automazioni integrate nel CRM)

tramite HubSpot Marketing Hub

HubSpot Marketing Hub è la scelta ideale se la tua strategia per gli eventi è strettamente legata alla gestione complessiva delle relazioni con i clienti (CRM) e ai funnel di marketing.

Poiché funziona direttamente sul CRM HubSpot, utilizza i tuoi dati di contatto esistenti per offrire una personalizzazione incredibile. Ciò ti consente di creare senza sforzo flussi di lavoro di automazione che garantiscono che ogni email, pagina e annuncio pubblicitario visualizzati dai partecipanti siano perfettamente adattati al loro comportamento unico e alla loro storia con il tuo marchio o evento.

Crea campi di personalizzazione dinamici per visualizzare contenuti pertinenti sulle pagine degli eventi e nelle email in base ai dati noti dei partecipanti.

Utilizza l'automazione del marketing omnicanale per triggerare l'invio di email personalizzate, la pubblicazione di post sui social media e il reindirizzamento degli annunci pubblicitari in base al comportamento dei partecipanti.

Sfrutta il punteggio predittivo dei lead per personalizzare la priorità di follow-up in base al coinvolgimento dei partecipanti a un evento.

Utilizza il sistema Breeze basato sull'IA per accelerare la creazione di contenuti e risolvere le query dei clienti 24 ore su 24, 7 giorni su 7.

I prezzi dipendono in larga misura dal numero di contatti di marketing, il che fa aumentare i costi man mano che cresce l'elenco dei lead dell'evento.

Alcune funzionalità avanzate di IA e reportistica personalizzata potrebbero richiedere l'utilizzo di strumenti o componenti aggiuntivi di terze parti.

Free

Starter: 20 $ al mese

Professionale: 890 $ al mese

Enterprise: 3.600 $ al mese

G2: 4,5/5 (oltre 14.100 recensioni)

Capterra: 4,5/5 (oltre 5.000 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di HubSpot Marketing Hub?

Un utente ha scritto nella sua recensione:

Apprezzo la praticità di HubSpot Marketing Hub, poiché mi consente di gestire tutte le mie attività di marketing in modo semplice all'interno di un'unica piattaforma. Gli strumenti, le risorse e gli articoli disponibili sono preziosi per ottimizzare la mia esperienza, fornendo approfondimenti e assistenza su misura per le mie specifiche esigenze di marketing, come l'ottimizzazione delle prestazioni delle email e il miglioramento della mia strategia di marketing complessiva. Trovo particolarmente utili i webinar per imparare a utilizzare al meglio HubSpot e comprendere le nuove funzionalità/funzioni. I flussi di lavoro integrati, le landing page e le funzionalità del blog, insieme all'integrazione del mio sito web nella piattaforma, mi consentono di gestire efficacemente tutti gli aspetti del marketing in un unico posto. Inoltre, i significativi progressi compiuti da HubSpot Marketing Hub nel corso degli anni hanno continuamente migliorato la sua usabilità e funzionalità. La facilità di configurazione iniziale, facilitata dal nostro team interno e dal supporto dei rappresentanti HubSpot, ha reso la transizione a questa piattaforma fluida e senza problemi, migliorando la nostra esperienza complessiva.

Apprezzo la praticità di HubSpot Marketing Hub, poiché mi consente di gestire tutte le mie attività di marketing in modo semplice all'interno di un'unica piattaforma. Gli strumenti, le risorse e gli articoli disponibili sono preziosi per ottimizzare la mia esperienza, fornendo approfondimenti e assistenza su misura per le mie specifiche esigenze di marketing, come l'ottimizzazione delle prestazioni delle email e il miglioramento della mia strategia di marketing complessiva. Trovo particolarmente utili i webinar per imparare a utilizzare al meglio HubSpot e comprendere le nuove funzionalità/funzioni. I flussi di lavoro integrati, le landing page e le funzionalità del blog, insieme all'integrazione del mio sito web nella piattaforma, mi consentono di gestire efficacemente tutti gli aspetti del marketing in un unico posto. Inoltre, i significativi progressi compiuti da HubSpot Marketing Hub nel corso degli anni hanno continuamente migliorato la sua usabilità e funzionalità. La facilità di configurazione iniziale, facilitata dal nostro team interno e dal supporto dei rappresentanti HubSpot, ha reso la transizione a questa piattaforma fluida e senza problemi, migliorando la nostra esperienza complessiva.

💟 Bonus: Brain MAX è il tuo compagno desktop basato sull'IA che rende la personalizzazione degli eventi semplice e di grande impatto. Grazie alla profonda integrazione tra elenchi dei partecipanti, email, moduli di feedback e strumenti di marketing, Brain MAX riunisce tutti i dati dei tuoi eventi in un unico posto. Puoi utilizzare la funzione talk-to-text per acquisire rapidamente le preferenze dei partecipanti, le richieste speciali o le note, mentre Brain MAX sfrutta diversi modelli di IA all'avanguardia per analizzare queste informazioni, segmentare il tuo pubblico e suggerire esperienze su misura per ogni partecipante. Può anche aiutarti ad automatizzare le comunicazioni personalizzate, consigliare sessioni tematiche e persino segnalare VIP o interessi speciali, assicurando che ogni partecipante si senta apprezzato e coinvolto.

4. Dynamic Yield (ideale per sessioni puramente algoritmiche e consigli sui contenuti)

tramite Dynamic Yield

Dynamic Yield è un vero specialista nell'ottimizzazione dell'esperienza, che utilizza potenti algoritmi di deep learning per prevedere e personalizzare ogni punto di contatto digitale.

Per gli organizzatori di eventi, ciò significa poter offrire ai partecipanti consigli algoritmici sulla prossima sessione a cui partecipare, sul relatore più pertinente da incontrare o sui contenuti da scaricare, il tutto in base al loro coinvolgimento in tempo reale. La tua piattaforma per eventi si trasforma così in un motore di consigli personalizzati e costantemente ottimizzato.

Le migliori funzionalità/funzioni di Dynamic Yield

Prevedi algoritmicamente gli interessi dei partecipanti utilizzando il deep learning per consigliare la prossima sessione, il relatore o il prodotto più pertinente.

Fornisci una segmentazione avanzata dei visitatori basata su fattori psicografici, comportamento in tempo reale e cronologia degli acquisti.

Utilizza test A/B multivariati su tutti i punti di contatto digitali per ottimizzare continuamente i contenuti e offrire personalizzazione.

Offre supporto per l'implementazione omnicanale, consentendo di applicare le stesse regole di personalizzazione su web, app mobili ed email.

Limiti di Dynamic Yield

La piattaforma è progettata per le grandi aziende e richiede impegni annuali elevati, rendendola inaccessibile alle organizzazioni più piccole.

Il processo di implementazione può essere piuttosto tecnico e richiede notevoli risorse ingegneristiche.

Prezzi dinamici

Livello iniziale: ~2.917 $/mese

Enterprise: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Dynamic Yield

G2: 4,5/5 (oltre 150 recensioni)

Capterra: recensioni insufficienti

Cosa dicono gli utenti reali di Dynamic Yield?

Un utente ha scritto nella sua recensione:

Dynamic Yield è una piattaforma di personalizzazione all'avanguardia che ha notevolmente ampliato il nostro lavoro richiesto per la personalizzazione su più marchi. I suoi robusti strumenti di segmentazione e targeting ci consentono di offrire campagne efficaci e basate sui dati su web, dispositivi mobili ed email, creando un'esperienza omnicanale senza soluzione di continuità. Le funzionalità di test e ottimizzazione, inclusi i test A/B e multivariati, sono state fondamentali per il miglioramento continuo, mentre la perfetta integrazione con il nostro stack tecnologico semplifica i flussi di lavoro. Il team del supporto di Dynamic Yield è eccezionale e fornisce una guida proattiva che consente ai nostri team di innovare con sicurezza. Nel complesso, è uno strumento prezioso per scalare la personalizzazione e ottenere risultati misurabili.

Dynamic Yield è una piattaforma di personalizzazione all'avanguardia che ha notevolmente ampliato il nostro lavoro di personalizzazione su più marchi. I suoi robusti strumenti di segmentazione e targeting ci consentono di offrire campagne efficaci e basate sui dati su web, dispositivi mobili ed email, creando un'esperienza omnicanale senza soluzione di continuità. Le funzionalità di test e ottimizzazione, inclusi i test A/B e multivariati, sono state fondamentali per il miglioramento continuo, mentre la perfetta integrazione con il nostro stack tecnologico semplifica i flussi di lavoro. Il team del supporto di Dynamic Yield è eccezionale e fornisce una guida proattiva che consente ai nostri team di innovare con sicurezza. Nel complesso, è uno strumento prezioso per scalare la personalizzazione e ottenere risultati misurabili.

Come implementare flussi di lavoro personalizzati per gli eventi

Il lavoro dispersivo è uno dei motivi principali per cui la personalizzazione fallisce.

Le informazioni sui partecipanti sono disponibili nello strumento di registrazione. I contenuti sono archiviati in unità di condivisione. Le varianti delle email sono contenute in una piattaforma di marketing. Gli aggiornamenti dei relatori arrivano su Slack. Le note si perdono nei fogli di calcolo. Quando le informazioni sono sparse tra diversi strumenti e canali, i team finiscono per reagire invece di pianificare e la personalizzazione diventa un mosaico di attività dell'ultimo minuto.

Gli organizzatori di eventi hanno bisogno di un sistema affidabile che consolidi i dati dei partecipanti, la produzione di contenuti, le risorse delle campagne, l'assegnazione delle attività e il monitoraggio delle prestazioni in un unico sistema organizzato. Il risultato è un flusso di lavoro di personalizzazione prevedibile, ripetibile e molto più facile da scalare.

Di seguito è riportato come i team organizzativi possono configurare questa funzione e perché essa crea un reale valore operativo.

Centralizza tutte le attività di personalizzazione in un unico spazio di lavoro

Quando il lavoro di personalizzazione è frammentato, i team perdono ore a cercare informazioni o a riconfermare i dettagli.

Un'area di lavoro strutturata per i partecipanti può includere:

• Un database di profili che effettua il monitoraggio degli interessi, degli obiettivi, delle preferenze e dei comportamenti • Campi personalizzati che riflettono i temi del tuo evento o le esigenze di segmentazione • Elenchi per le attività pre-evento, in loco e post-evento • Cartelle per contenuti, campagne e risorse delle sessioni

Organizza ogni file senza sforzo con ClickUp Gerarchia del progetto, garantendo un facile accesso ogni volta che ne hai bisogno.

ClickUp fornisce ai team un'unica fonte di verità, garantendo che tutti operino sulla base degli stessi presupposti. Invece di passare da fogli di calcolo, thread Slack ed esportazioni di registrazioni, consente all'intero team di vedere il piano di personalizzazione completo in un unico posto. Ciò riduce il lavoro duplicato e gli errori causati da informazioni obsolete o non corrispondenti.

Il valore: meno malintesi, pianificazione più rapida e un'esperienza più coerente per i partecipanti.

Crea pipeline di contenuti che stiano al passo con i messaggi personalizzati

La personalizzazione crea un effetto a catena sui team che si occupano dei contenuti.

Un programma generico potrebbe richiedere solo una serie di e-mail, ma un programma personalizzato potrebbe richiedere decine di varianti. Senza un flusso di lavoro strutturato, i ritardi nei contenuti rallentano l'intera strategia di personalizzazione.

Disporre di una pipeline di contenuti aiuta i team a produrre questo volume senza esaurirsi. Strumenti come le attività di ClickUp possono intervenire in questo caso per garantire che:

• Ogni risorsa ha uno stato chiaro, come bozza, revisione, approvata o pianificata • Scrittori, designer e revisori collaborano all' stessa attività • Le informazioni sui relatori, le note di ricerca e i briefing rimangono allegati al contenuto • Le dipendenze impediscono che le cose procedano prima che siano pronte

In questo modo, se un segmento necessita di una sessione dedicata o di un nuovo messaggio per un gruppo di interesse specifico, la pipeline gestisce la richiesta senza intoppi.

Il valore: i team responsabili dei contenuti rimangono organizzati e la personalizzazione non subisce mai rallentamenti a causa di colli di bottiglia.

Automatizza la segmentazione dei partecipanti in modo che i team non debbano effettuare la selezione manualmente

La segmentazione manuale è una delle principali cause dell'aumento del carico di lavoro. Qualcuno esporta un elenco, lo filtra, lo invia al reparto marketing, lo modifica nuovamente, lo carica su un altro strumento e poi cerca di mantenere tutto aggiornato quando arrivano nuove registrazioni.

La segmentazione può essere eseguita in background tramite Automazioni in ClickUp e IA Agents:

Quando un partecipante seleziona un tema o un obiettivo, ClickUp Agent può contrassegnarlo automaticamente.

Quando qualcuno mostra interesse per più sessioni, un agente può assegnarlo a un segmento.

Quando arrivano nuove registrazioni, funzionalità/funzioni come IA Assign e IA Prioritize possono indirizzarle negli elenchi corretti.

Ciò significa che i team non dovranno più passare ore a ordinare nomi o correggere elenchi non corrispondenti. Potranno invece creare flussi di lavoro in cui la segmentazione si aggiorna automaticamente e attiva automaticamente le attività o i contenuti appropriati.

Il valore: personalizzazione più rapida, meno errori e più tempo per il lavoro significativo.

Utilizza ClickUp AI per velocizzare i flussi di lavoro personalizzati con approfondimenti rapidi e assistenza su misura

I flussi di lavoro di personalizzazione comportano molte parti in movimento. Inviti, promemoria, follow-up, sollecitazioni alle sessioni e riassunti post-evento richiedono ciascuno più versioni su misura per i diversi tipi di pubblico.

ClickUp AI aiuta i team a redigere rapidamente questi documenti:

• Riepiloghi per i partecipanti basati su interessi o comportamenti • Brevi descrizioni dei momenti salienti delle sessioni • Bozze di email per ogni segmento • Messaggi di follow-up personalizzati in base a ciò che il partecipante ha fatto durante l'evento

Più segmenti di supporto hai, più tempo risparmierai. Guardalo in azione!

Il valore: produzione di contenuti più rapida senza sacrificare la qualità.

Monitora le prestazioni della personalizzazione in tempo reale con dashboard personalizzate

Una volta avviati i processi di personalizzazione, i team devono sapere cosa funziona e cosa deve essere modificato. I tuoi team devono avere una visione chiara di:

• Quali segmenti sono più coinvolgenti • Quali risorse di contenuto vengono utilizzate • Quali consigli sulle sessioni attirano più clic • Dove gli partecipanti abbandonano • Quali temi stanno guadagnando terreno

I dashboard ClickUp ti aiutano a cogliere queste informazioni più rapidamente e aiutano i team a rispondere in modo tempestivo. Se un segmento ignora gli eventi di networking, gli organizzatori possono modificare i messaggi. Oppure, se c'è qualcos'altro di tendenza, i team possono mettere in evidenza le sessioni correlate.

Ottieni riepiloghi e aggiornamenti istantanei basati sull'IA con i dashboard di ClickUp.

Il valore: la personalizzazione diventa ogni giorno più intelligente perché i team possono agire sulla base dei dati in tempo reale invece di attendere i sondaggi post-evento.

Inizia con i modelli ClickUp già pronti creati appositamente per i team che organizzano eventi

Creare da zero un framework di personalizzazione è un’attività ardua. Ecco il toolkit che ti consentirà di rendere operativi i tuoi flussi di lavoro più rapidamente:

Modello di marketing per eventi ClickUp

Pianifica la promozione dei tuoi eventi da un unico hub organizzato con il modello di marketing per eventi ClickUp. Mappa i post sui social, le campagne email, le risorse dei relatori e le scadenze, quindi effettua il monitoraggio dello stato mentre il tuo team crea, revisiona e lancia ogni contenuto.

📖 Per saperne di più: Software per la pianificazione di eventi che semplifica Tutto

Modello di monitoraggio delle campagne ClickUp

Ottieni un modello gratis Allinea la tua strategia con informazioni unificate sulle campagne tramite il modello di monitoraggio e analisi delle campagne ClickUp.

Visualizza tutte le tue campagne a colpo d'occhio tramite il modello di monitoraggio delle campagne ClickUp. Confronta le prestazioni, monitora l'andamento su tutti i canali e mantieni in sincronia i titolari, le scadenze e i risultati senza dover gestire più fogli di calcolo.

Modello di piano di marketing per eventi ClickUp

Ottieni un modello gratis Pianifica ogni evento di marketing senza sforzo con il modello di piano di marketing per eventi di ClickUp.

Crea una strategia di marketing completa per gli eventi in pochi minuti con il modello di piano di marketing per eventi di ClickUp. Stabilisci gli obiettivi, definisci il pubblico, delinea i messaggi chiave e struttura la tua sequenza promozionale in modo che tutto il tuo team lavori seguendo lo stesso piano d'azione.

Sfide ed etica nella personalizzazione degli eventi tramite l'IA

Sfida Come si presenta negli eventi reali Considerazioni etiche Come i team organizzativi per gli eventi possono affrontare la questione Raccolta dei dati corretti sui partecipanti Teams raccolgono troppi o troppo pochi dati, oppure le informazioni sono sparse tra strumenti di registrazione, app e fogli di calcolo. I partecipanti devono sapere quali dati vengono raccolti e perché. Comunica in modo chiaro l'utilizzo dei dati, raccogli solo quelli necessari e archiviali in un unico sistema sicuro di sicurezza. Protezione della privacy dei partecipanti Il monitoraggio della posizione, i dati comportamentali o le preferenze di networking vengono acquisiti senza sufficiente trasparenza. I partecipanti dovrebbero avere il controllo sulla visibilità dei dati e sulle scelte di opt-in. Offri opzioni di adesione chiare, consenti ai partecipanti di gestire la visibilità ed evita la raccolta nascosta di dati. Pregiudizi nei consigli Alcuni gruppi ricevono suggerimenti di sessioni più importanti o abbinamenti di networking basati su modelli incompleti. I sistemi di IA non dovrebbero influenzare in modo ingiusto le persone o limitare le loro opzioni. Esamina le definizioni dei segmenti, testa i risultati su diversi profili e mantieni il coinvolgimento umano nella supervisione. Overtargeting e stanchezza dei partecipanti I partecipanti ricevono troppe notifiche o suggerimenti eccessivamente specifici che risultano invadenti. I partecipanti non devono sentirsi controllati o sotto pressione. Limita le notifiche, dai priorità alla pertinenza e consenti ai partecipanti di regolare le impostazioni di personalizzazione. Interpretazione errata dei segnali comportamentali Un partecipante clicca su un argomento per sbaglio, si registra a una sessione per comodità o se ne va prima del tempo a causa di impegni concomitanti. I partecipanti non dovrebbero essere vincolati a profili imprecisi. Combina i segnali comportamentali con gli interessi dichiarati dagli utenti e consenti ai partecipanti di aggiornare le loro preferenze in qualsiasi momento. Bilanciare le esigenze degli sponsor con il comfort dei partecipanti I consigli degli espositori sembrano troppo commerciali o spingono i partecipanti verso conversazioni di vendita che non hanno richiesto. I partecipanti dovrebbero avere il controllo sulle interazioni con gli sponsor Applica chiaramente un'etichetta ai suggerimenti sponsorizzati ed evita di forzare le interazioni. Garantire la trasparenza nella personalizzazione I partecipanti non sanno perché ricevono determinati consigli Le persone hanno il diritto di capire come funziona la personalizzazione. Fornisci spiegazioni semplici come "Suggerito perché hai mostrato interesse per...". Mantenere l'accessibilità e l'equità La personalizzazione favorisce i partecipanti che privilegiano il digitale, mentre altri perdono i consigli L'IA dovrebbe migliorare l'accessibilità, non ampliare il divario Offri riepiloghi stampati, help desk in loco e modi alternativi per ricevere consigli. Evitare la dipendenza dalle decisioni automatizzate I team si affidano interamente agli algoritmi per la segmentazione, la promozione dei contenuti o il matchmaking. Gli esseri umani dovrebbero continuare ad essere responsabili delle decisioni critiche. Tieni le persone informate, soprattutto se si tratta di VIP, gruppi eterogenei o argomenti delicati. Gestione responsabile dei dati post-evento Teams memorizzano il comportamento dei partecipanti anche molto tempo dopo l'evento, senza regole di conservazione chiare. I partecipanti dovrebbero avere il controllo sulla durata di conservazione dei dati Imposta le sequenze di conservazione, rendi anonimi i dati obsoleti e consenti ai partecipanti di richiedere la cancellazione.

Personalizza i tuoi eventi con ClickUp AI

Gli eventi personalizzati non sono più una piacevole sorpresa. I partecipanti si aspettano esperienze che siano pertinenti ai loro obiettivi, facili da navigare e che valgano il tempo che investono. L'IA offre ai team organizzativi la possibilità di offrire tutto questo su larga scala, ma solo se il lavoro dietro le quinte è organizzato, coerente e connesso.

È qui che ClickUp fa la differenza. La personalizzazione dipende da dati puliti, produzione rapida di contenuti, team coordinati e capacità di adattarsi ai cambiamenti nel comportamento dei partecipanti. ClickUp riunisce tutto questo in un unico posto. I team possono creare database di profili, pianificare campagne segmentate, gestire pipeline di contenuti, automatizzare attività ripetitive e monitorare le prestazioni in tempo reale. Tutto è racchiuso in un unico sistema, il che significa meno lacune, meno errori e un percorso dei partecipanti più fluido e mirato.

Il risultato è un evento che sembra pensato appositamente per loro, piuttosto che puramente transazionale. I partecipanti scoprono contenuti che soddisfano i loro interessi. Gli espositori intrattengono conversazioni più proficue. Gli organizzatori ottengono informazioni più chiare. E l'intera esperienza ha un flusso più fluido con meno lavoro richiesto.

✅ Prova ClickUp e scopri subito la differenza!

Domande frequenti

Raccogli solo le informazioni che ti aiutano a personalizzare il percorso dei partecipanti. Queste includono solitamente interessi, ruolo lavorativo, preferenze relative alle sessioni, esigenze di accessibilità e segnali comportamentali come argomenti visualizzati o sessioni salvate. Evita di raccogliere dettagli non necessari e spiega chiaramente come verranno utilizzati i dati.

Sì. Quando i partecipanti ricevono contenuti e consigli in linea con i loro obiettivi, partecipano a più sessioni, si impegnano maggiormente e dichiarano un livello di soddisfazione più elevato. Anche gli espositori ne traggono vantaggio, poiché i consigli aiutano a metterli in contatto con partecipanti realmente interessati alle loro soluzioni.

Combina gli interessi dichiarati con i segnali comportamentali, esamina i consigli dei diversi gruppi di partecipanti e coinvolgi le persone nelle decisioni chiave. I team dovrebbero testare regolarmente i suggerimenti per assicurarsi che non favoriscano in modo ingiusto ruoli, settori o gruppi demografici specifici.

Assolutamente sì. Gli eventi più piccoli spesso registrano miglioramenti ancora maggiori perché i partecipanti ricevono indicazioni che li aiutano a sfruttare al meglio le sessioni limitate o i programmi più brevi. Semplici strategie come agende personalizzate o email segmentate possono avere un impatto significativo senza sistemi complessi.

Aggiorna i consigli ogni volta che cambia il comportamento dei partecipanti. Questo potrebbe avvenire dopo il check-in a una sessione, l'aggiunta di un elemento ai segnalibri o un'attività all'interno dell'app dell'evento. Gli aggiornamenti in tempo reale aiutano i partecipanti a scoprire sessioni ed esperienze che corrispondono ai loro interessi in continua evoluzione durante l'evento.