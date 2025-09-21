Che cos'è la personalizzazione del marketing? Strategie, esempi e strumenti

I film consigliati da Netflix, i suggerimenti sui prodotti di Amazon, i consigli sulle dimensioni di H&M basati sugli acquisti passati, i nomi stampati sulle lattine di Coca-Cola e la reportistica di fine anno di Spotify. Cosa hanno in comune?

Sono tutti ottimi esempi di come la personalizzazione del marketing trasformi le interazioni quotidiane in momenti memorabili per il marchio.

Il marketing è senza dubbio uno dei fattori più importanti per l'esito positivo di un'azienda. Ma poiché ogni marchio conosce la ricetta segreta, la concorrenza è intensa. Per rimanere all'avanguardia, i marchi devono offrire un'esperienza personalizzata che si adatti ai punti deboli e al percorso di ciascun cliente.

In questo articolo parleremo di come puoi iniziare a implementare la personalizzazione del marketing nel tuo lavoro richiesto quotidiano per coinvolgere il tuo pubblico di riferimento.

👀 Curiosità: il marchio di prodotti per animali domestici Chewy prende molto sul serio il marketing personalizzato. Quando un cliente smette di ordinare cibo per animali, il team a volte verifica e scopre che l'animale è deceduto. In risposta, Chewy è noto per inviare biglietti di condoglianze scritti a mano o persino fiori.

Che cos'è la personalizzazione del marketing?

La personalizzazione del marketing è una strategia che utilizza i dati personalizzati dei clienti e la giusta tecnologia per raggiungere o reindirizzare i potenziali clienti. Assicura che il contenuto, l'offerta o l'esperienza siano direttamente rilevanti per l'individuo.

Una strategia di marketing personalizzata con esito positivo fa sentire i clienti come se il messaggio del marchio fosse stato creato appositamente per loro, aumentando così la loro fedeltà.

Ecco perché il marketing personalizzato è anche noto come marketing one-to-one o distribuzione di contenuto individualizzato.

💡 Suggerimento utile: Vuoi costruire relazioni più solide e durature con i clienti? Il Customer Lifecycle Marketing ti mostra come coinvolgere i clienti in ogni fase del loro percorso utilizzando strategie basate sui dati che sono realmente scalabili.

Perché la personalizzazione del marketing è importante

Qualche anno fa, Starbucks ha puntato ad aumentare i ricavi adottando l'iper-personalizzazione.

Invece di limitarsi a creare un'app per gli ordini da dispositivi mobili, Starbucks ha creato quello che sembra un barista personale da portare in tasca. Utilizzando la cronologia degli acquisti, le preferenze relative alle bevande e i dati dei clienti, l'app suggerisce le bevande che potrebbero piacerti proprio nel momento in cui le desideri.

Hanno poi reso l'esperienza più ludica con le "Star Challenges", trasformando la fedeltà in un gioco gratificante. Questa combinazione di esperienza personalizzata e gamification ha fatto sì che i clienti tornassero per ulteriori acquisti.

Il lavoro richiesto ha dato i suoi frutti. L'app ora genera il 31% del commerciale di Starbucks negli Stati Uniti, dimostrando che una strategia di marketing personalizzata con esito positivo può influenzare direttamente il comportamento di acquisto.

La personalizzazione del marketing riduce anche la pressione di dover cercare costantemente nuovi potenziali clienti. Quando offri un marketing pertinente e personalizzato ai clienti esistenti, crei anche un'attrazione naturale per i potenziali clienti.

Infatti, McKinsey fornisce reportistica che la personalizzazione può portare i seguenti vantaggi:

Riduci i costi di acquisizione dei clienti fino al 50%

Aumenta i ricavi del 5-15%

Aumenta il ROI di marketing del 10-30%

💡Suggerimento utile: Inizia a creare campagne più intelligenti definendo a chi stai realmente vendendo. Padroneggiare l'ICP di marketing: una guida completa per i marketer B2B ti mostra come creare profili cliente mirati e di grande impatto che portano a risultati concreti.

Vantaggi del marketing personalizzato

La fedeltà a lungo termine dei clienti è una conseguenza della personalizzazione, che può anche aumentare il coinvolgimento. Ecco alcuni vantaggi di sperimentare il marketing personalizzato:

✅ Riduci gli sprechi di spesa raggiungendo solo il pubblico più pertinente, migliorando il ROI (ritorno sull'investimento) del marketing

✅ Aumenta il coinvolgimento dei clienti sui social media, sui siti web e tramite email offrendo contenuto che corrisponde agli interessi in tempo reale

✅ Riduci i costi di acquisizione dei clienti concentrandoti su esperienze personalizzate per i clienti esistenti che sono più propensi a convertirsi nuovamente

✅ Migliora la fidelizzazione dei clienti personalizzati e stimola gli acquisti ripetuti attraverso interazioni personalizzate

📖 Leggi anche: Strategie di gestione dei clienti

Tipi di personalizzazione del marketing (con esempi)

L'88% degli acquirenti afferma che l'esperienza è importante tanto quanto il prodotto stesso. La personalizzazione ti aiuta a soddisfare questa aspettativa rendendo ogni interazione più utile grazie alla fornitura di contenuti pertinenti.

Ecco quindi i diversi tipi di marketing che promuoveranno il tuo marchio in modo significativo:

1. Personalizzazione delle email

L'email rimane uno dei canali più efficaci per applicare la personalizzazione. Utilizzando i dati dei clienti, come nomi, cronologia degli acquisti o attività di navigazione, è possibile inviare messaggi che sembrano personalizzati per ogni destinatario.

📌 Esempio: un marchio di prodotti per il benessere segmenta i propri utenti in base ai loro obiettivi di fitness. Chi ha un interesse per lo yoga riceve un elenco personalizzato di attrezzature e contenuti, mentre un nuovo iscritto che non ha ancora effettuato acquisti riceve un'email di benvenuto con un'offerta a tempo limitato. In occasione dei compleanni, i clienti fedeli ricevono sconti personalizzati insieme a consigli sui prodotti basati sui loro ordini precedenti. Questo rende l'email marketing personalizzato efficace per raggiungere specifici traguardi di client.

Lo sapevi? È stato dimostrato che le righe dell'oggetto personalizzate migliorano i tassi di apertura di oltre il 20%, mentre i tassi di clic possono aumentare di oltre il 140% quando anche il corpo dell'email è personalizzato.

2. Personalizzazione del sito web

Il tuo sito web è spesso il primo luogo in cui i clienti entrano in contatto con il tuo marchio, il che rende la personalizzazione incredibilmente potente. Ciò comporta la personalizzazione di ciò che gli utenti vedono in base a fattori quali la posizione, il tipo di dispositivo, il comportamento e il coinvolgimento passato

📌 Esempio: una piattaforma di viaggi rileva un utente che naviga da Boston in una giornata nevosa. Invece di mostrare tutte le destinazioni, promuove vacanze al mare con sconti locali. Un altro visitatore che utilizza uno smartphone vede un layout semplice con pulsanti grandi e un CTA di prenotazione rapida per la sua destinazione preferita.

I marchi possono utilizzare questi dati per mostrare diversi inviti all'azione, contenuto pertinente o offerte a diversi utenti. Un cliente abituale potrebbe vedere uno speciale coupon fedeltà, mentre un nuovo visitatore potrebbe essere invitato a registrarsi per una versione di prova gratis.

👀 Curiosità: il tuo nome è un trigger cerebrale. Le persone sono psicologicamente predisposte a rispondere positivamente quando sentono o leggono il proprio nome, motivo per cui le righe dell'oggetto personalizzate funzionano così bene.

💡 Suggerimento professionale: l'IA ha rivoluzionato il mondo del marketing. Scopri come ClickUp utilizza l'IA per eseguire campagne di marketing end-to-end e su larga scala. E se desideri una demo, ascolta Mike, uno dei nostri ingegneri di soluzioni strategiche. 👇🏼

3. Consigli sui prodotti

Consigliare i prodotti giusti è uno degli usi più comuni ed efficaci della personalizzazione. Questo approccio analizza il comportamento passato di ciascun utente per suggerire gli elementi che è più probabile che acquisti. Può basarsi sulla cronologia degli acquisti, sui modelli di visualizzazione, sulle preferenze o persino sul feedback dei clienti

📌 Esempio: un sito di abbigliamento nota che un utente acquista spesso abiti da lavoro e gli mostra i nuovi arrivi di abiti formali, completi della sua dimensione abituale. Nel frattempo, un cliente abituale che ha lasciato un cappotto invernale nel carrello riceve un'email che suggerisce accessori abbinati. Una piattaforma di streaming consiglia thriller polizieschi a qualcuno che ha recentemente guardato una serie di detective.

📖 Leggi anche: Come implementare il marketing basato sugli account

4. Personalizzazione degli annunci

La personalizzazione degli annunci aiuta i brand a fornire pubblicità più pertinenti utilizzando le informazioni sui clienti per personalizzare i messaggi. Questo metodo si basa su dati quali attività di navigazione, acquisti passati, dati demografici e persino la posizione per formare quali annunci vengono mostrati a una persona.

Invece di mostrare a tutti lo stesso annuncio generico, i marchi creano contenuti in linea con gli interessi e il comportamento degli utenti. Questi contenuti risultano meno invadenti perché riguardano qualcosa a cui l'utente ha già mostrato interesse.

Inoltre, piattaforme come Google e Meta consentono anche la personalizzazione in tempo reale con formati pubblicitari dinamici. I team di social media marketing utilizzano spesso queste piattaforme per pubblicare annunci pubblicitari altamente mirati.

📌 Esempio: un acquirente cerca degli scarponcini da trekking e in seguito vede su Instagram un annuncio pubblicitario dello stesso paio con un'offerta di spedizione gratuita. Un utente che ha scaricato un white paper da un marchio di software riceve un annuncio pubblicitario di follow-up che lo invita a prenotare una demo. A qualcuno che sta cercando informazioni sulle vacanze in Spagna viene mostrata un'offerta di voli dal suo aeroporto più vicino.

Disclaimer: sebbene la personalizzazione sia fondamentale per creare una connessione con i tuoi utenti principali, assicurati di non violare la loro privacy. Gli utenti sono sempre più diffidenti riguardo all'utilizzo dei propri dati, quindi assicurati di far loro sapere che i loro dati sono al sicuro sul tuo sito web. Rispetta sempre tutte le normative, le linee guida e le leggi locali applicabili.

5. Chatbot e IA

I chatbot basati sull'IA sono diventati molto più che semplici risponditori automatici. Ora analizzano comportamenti, contesti e modelli di coinvolgimento per consigliare contenuto, rispondere a domande e guidare gli utenti verso la conversione.

Sono inoltre disponibili 24 ore su 24, 7 giorni su 7, il che li rende uno strumento efficace sia per il supporto clienti che per il marketing basato sull'automazione.

📌 Esempio: un chatbot su un sito di fitness monitora l'interesse di un utente per lo yoga mattutino e invia promemoria delle lezioni ogni Monday, insieme ad articoli sulle routine di mindfulness. Un altro utente che preferisce le sessioni HIIT riceve offerte serali su lezioni e attrezzature pertinenti. Nell'e-commerce, un chatbot aiuta gli utenti che ritornano a scegliere la dimensione giusta o a rifornire immediatamente gli ordini passati.

💡 Suggerimento professionale: sei stanco delle attività di marketing ripetitive che ti rubano tempo per la creatività? " Come utilizzare l'IA per l'automazione del marketing " ti mostra come semplificare le campagne e concentrarti su ciò che conta davvero.

📮ClickUp Insight: mentre l'88% dei partecipanti al nostro sondaggio utilizza già l'IA per attività personali, più della metà esita a introdurla nella propria giornata lavorativa. Perché? Le lacune nelle competenze, le preoccupazioni relative alla sicurezza e le integrazioni poco fluide sono in cima all'elenco. ClickUp Brain risolve tutti e tre questi problemi. È già parte integrante del tuo spazio di lavoro, comprende il linguaggio quotidiano e garantisce la connessione tra le tue chat, le attività di ClickUp, i documenti e le conoscenze, consentendoti di trovare risposte, agire e lavorare in modo più intelligente in un unico posto.

Strategia di personalizzazione: come iniziare

Ora che hai visto i diversi modi per raggiungere il tuo traguardo attraverso una comunicazione personalizzata, ecco come iniziare: raccogli i dati giusti e crea un repository di contenuto affidabile che puoi personalizzare su larga scala.

Passaggio 1: raccogli e centralizza i dati dei clienti (CRM/CDP)

Per costruire una solida strategia di marketing personalizzata, inizia acquisendo dati significativi da più fonti, come:

Impostazioni delle preferenze email che mostrano come i clienti desiderano essere contattati e quali argomenti suscitano il loro interesse

Questionari o sondaggi in loco che aiutano a scoprire esigenze, preferenze o sfide

Monitoraggio basato sui cookie che monitora il comportamento di navigazione e le visualizzazioni dei prodotti più popolari

Conversazioni in live chat o chatbot che rivelano l'intenzione o la fase di acquisto

Ticket di supporto e feedback che evidenziano i punti critici o le domande ricorrenti

Rispetta la privacy e comunica in modo chiaro durante la raccolta dei dati. Informa i clienti sulle informazioni che raccogli e su come verranno utilizzate, e dai loro il controllo attraverso opzioni di opt-in o impostazioni dell'account.

Una volta raccolti, trasferisci tutti questi dati in un sistema centrale. Uno strumento di gestione delle relazioni con i clienti (CRM) aiuta a organizzare le informazioni degli utenti provenienti da vari canali, come email, chiamate di vendita e chat dal vivo.

ClickUp offre una soluzione completa e affidabile: il software CRM ClickUp. Grazie a un sistema completo di gestione delle attività, delle risorse e del database clienti, ClickUp CRM semplifica e ottimizza l'ottimizzazione delle capacità del team e la gestione delle pipeline di vendita.

Visualizza le relazioni con i client a colpo d'occhio con il software CRM ClickUp

Offre oltre 1.000 integrazioni native e di terze parti, inclusa l'API ClickUp, per consentirti di creare il tuo CRM in ClickUp.

I team CRM che utilizzano le visualizzazioni personalizzabili di ClickUp possono monitorare i punti di contatto dei lead insieme alle attività e ai flussi di lavoro delle campagne. Ad esempio, è possibile creare una vista Elenco filtrata per fonte di lead, quindi collegare ogni contatto alle attività email pertinenti o alle sequenze di nurturing.

Passaggio 2: Segmenta il tuo pubblico

Una volta raccolti i dati giusti sui clienti, il passaggio successivo è trasformare tali informazioni in azioni concrete

La segmentazione del pubblico ti consente di dividere i tuoi contatti in gruppi più piccoli e mirati in base a caratteristiche, comportamenti o preferenze di condivisione.

Esistono diversi modi per segmentare il tuo pubblico: Utilizza la cronologia degli acquisti per raggruppare gli utenti e cogliere opportunità di cross-selling o upselling

Segmenta in base alla cronologia di navigazione, come le visualizzazioni dei prodotti o gli interessi per categoria

Crea gruppi di pubblico basati sulle risposte ai sondaggi o sui punteggi di soddisfazione dei clienti

Raggruppa gli utenti in base alla fase del ciclo di vita, ad esempio nuovi lead, acquirenti attivi o clienti inattivi

Personalizza la tua comunicazione in base allo stato di fedeltà, alla posizione o al tipo di dispositivo

la segmentazione ti aiuta anche a stabilire le priorità. * Un cliente fedele potrebbe apprezzare l'accesso anticipato o i premi esclusivi, mentre uno insoddisfatto potrebbe rispondere meglio a un approccio incentrato sul supporto.

Il modello CRM semplice di ClickUp fornisce ai team di tutte le dimensioni gli strumenti essenziali per gestire in modo efficiente le relazioni con i clienti.

Ottieni un modello gratis Gestisci le relazioni con i clienti e effettua il monitoraggio dello stato con il modello CRM semplice di ClickUp

Semplifica la gestione dei clienti centralizzando i dati, automatizzando i flussi di lavoro e offrendo approfondimenti basati sul feedback dei clienti per aumentare le vendite, migliorare le relazioni e fornire supporto a un processo decisionale più intelligente.

💡 Suggerimento professionale: vuoi superare budget pubblicitari più consistenti con un traguardo più mirato e creatività più rapide? Come utilizzare l'IA nella pubblicità mostra come l'IA può aiutarti a lanciare campagne più intelligenti e personalizzate che generano conversioni effettive.

Passaggio 3: scegli i canali e definisci i contenuti personalizzati

Una volta pronti i segmenti, il passaggio successivo è scegliere dove e come raggiungere ogni pubblico con contenuto che corrisponda al modo in cui consumano le informazioni.

Ecco come puoi farlo:

Esamina i tuoi dati per capire dove ogni segmento di pubblico è più attivo, che si tratti di email, Instagram, SMS o del tuo sito web

Concentrati sui canali più performanti per ciascun gruppo invece di distribuire il tuo lavoro richiesto su tutte le piattaforme

Adatta i formattare dei contenuti alla piattaforma. Utilizza reel o storie sui social media, spiegazioni dettagliate nei post dei blog e brevi aggiornamenti per SMS o notifiche push

Collega il messaggio a specifici trigger di dati. Utilizza i dati relativi all'abbandono del carrello per inviare email di follow-up o i dati meteorologici per adattare il contenuto dei banner alle offerte basate sulla posizione

Collega il contenuto alle intenzioni del cliente. Chiediti cosa desidera vedere il cliente e perché questo formattare lo aiuta ad agire di conseguenza

📌 Esempio: un marchio di viaggi scopre che i viaggiatori solitari interagiscono maggiormente con Pinterest e la ricerca mobile, mentre le famiglie preferiscono le newsletter via email su desktop. Crea contenuto personalizzato inviando via email pacchetti di viaggi per famiglie curati e creando elementi fissati su Pinterest con guide locali e consigli per preparare i bagagli per i viaggiatori solitari, sulla base delle ricerche recenti e del comportamento di navigazione.

Passaggio 4: Utilizza l'IA e l'automazione per scalare

Prova ClickUp Brain gratis Automatizza il contenuto delle email personalizzate in base al comportamento degli utenti e alla cronologia degli acquisti utilizzando ClickUp Brain

L'assistente AI personale di ClickUp, ClickUp Brain, può aiutarti a rispondere in tempo reale al comportamento dei clienti. Puoi inviare un messaggio di auguri per il compleanno, consigliare prodotti in base alla cronologia di navigazione o adattare i messaggi in base alle interazioni passate del cliente. Molti strumenti dispongono anche di funzionalità di automazione che inviano questi messaggi quando vengono trigger determinate azioni dei clienti.

Una volta impostate, queste azioni di automazione vengono eseguite in background, mantenendo ogni punto di contatto pertinente e tempestivo.

💡 Bonus: se vuoi dare vita ai tuoi flussi di lavoro di marketing E: Cerca in modo immediato e intuitivo su ClickUp, Google Drive, GitHub, OneDrive, SharePoint e TUTTE le tue app di connessione + il web per il contesto di lavoro

Usa Talk to Text per chiedere, dettare ed eseguire il lavoro con la voce, senza usare le mani e ovunque ti trovi

Sfrutta strumenti di IA come ChatGPT, Claude e DeepSeek direttamente da Brain MAX, con il contesto completo del tuo lavoro, per creare contenuto e strategie di marketing personalizzati.. Prova ClickUp Brain MAX, un potente assistente AI desktop che ti capisce davvero, perché conosce il tuo lavoro. Abbandona la proliferazione di strumenti AI e usa la tua voce per creare flussi di lavoro personalizzati, redigere documentazione, assegnare attività ai membri del team e molto altro ancora. Passa dai migliori modelli di IA all'interno di ClickUp utilizzando Brain MAX

Passaggio 5: Test e ottimizzazione

La personalizzazione dovrebbe essere una strategia continua. Una volta che le tue campagne sono attive, è essenziale il monitoraggio di ciò che funziona e di dove sono necessari miglioramenti

Inizia misurando le prestazioni dei tuoi contenuti personalizzati. Esamina i tassi di apertura, i click-through, le conversioni o il tempo trascorso sulle pagine di destinazione personalizzate

Se stai modificando le immagini principali in base alla posizione, osserva quali versioni ricevono il maggior coinvolgimento e comprendi le ragioni alla base di ciò

Utilizza i test A/B per confrontare diverse versioni dello stesso messaggio. Potrebbe trattarsi di qualcosa di semplice come testare due oggetti di posta elettronica o di qualcosa di specifico come personalizzare l'invito all'azione su una pagina

Anche piccole modifiche possono portare a grandi guadagni in termini di coinvolgimento 🏆.

🧠 Lo sapevi? Il 73% dei clienti utilizza più canali prima di effettuare un acquisto. " Strumenti e strategie di automazione del marketing dell'azienda " spiega come stare al passo e scalare le esperienze personalizzate su ogni punto di contatto.

📖 Leggi anche: Modelli gratuiti di piani di marketing per costruire una strategia di marketing

💜 Ecco come ClickUp può aiutarti

Visualizza l'esito positivo delle tue campagne di marketing in tempo reale con i dashboard di ClickUp. Puoi aggiungere widget per monitorare KPI come engagement, CTR e conversioni.

Monitora e valuta il tuo stato con le campagne di marketing e le attività con i dashboard di ClickUp

Ecco alcune delle migliori piattaforme che ti aiutano a creare esperienze che interessano davvero ai tuoi clienti.

1. ClickUp

Pianificare una campagna multicanale ha un piano. Gestirla mantenendo ogni messaggio personalizzato e ogni risorsa puntuale? Sembra complicato.

ClickUp aiuta i team di marketing a centralizzare la pianificazione delle campagne, la gestione delle attività e la creazione di contenuti per evitare il caos.

Inizia con la pianificazione della campagna. Che tu stia lanciando una campagna tramite email, social a pagamento, video o in-app, puoi mappare ogni aspetto della campagna in ClickUp attività, Sequenza e calendari dei contenuti.

Suddividi le campagne multicanale in attività chiare e realizzabili con ClickUp attività di ClickUp

Crea attività per le campagne, assegna i team e trigger i flussi di lavoro con ClickUp Brain

ClickUp Brain prende quel flusso di lavoro e lo integra con l'assistenza AI in tempo reale. Puoi chiedergli di redigere email personalizzate, riepilogare i feedback di una campagna precedente o suggerire oggetti per i clienti abituali.

Ecco un breve video su come utilizzare ClickUp AI per migliorare le tue attività di marketing:

ClickUp Brain genera anche concetti visivi per le risorse delle campagne: basta inserire un prompt come "crea cinque immagini pubblicitarie per una vendita di capispalla autunnali rivolte alla Generazione Z" e otterrai opzioni pronte per la campagna senza uscire dal tuo spazio di lavoro.

Inoltre, ClickUp Brain comprende la tua configurazione. Questo strumento può aiutare te e il tuo team a scegliere le migliori visualizzazioni personalizzate se stai conducendo una campagna multicanale.

Visualizza le tue campagne con le viste personalizzate di ClickUp

I team di marketing che utilizzano ClickUp possono passare da una visualizzazione all'altra in base alle loro esigenze, in modo da vedere solo ciò su cui devono lavorare.

Puoi utilizzare la vista Bacheca per accedere alle tue risorse creative, la vista Sequenza per la sequenza di lancio e la vista Calendario per programmare le chiamate di aggiornamento con il tuo team. Parliamo di una dashboard di marketing multiuso!

Utilizza le visualizzazioni Bacheca, Calendario o vista Gantt per adattarti al tuo ritmo di sprint e rimanere in sincronizzazione con le visualizzazioni personalizzate

Assicurati che il membro giusto del team venga avvisato al momento giusto con ClickUp Automazioni

Le campagne di marketing personalizzate hanno spesso molte variabili in movimento che possono diventare difficili da monitorare manualmente. È qui che entra in gioco l'automazione. Quando un'attività raggiunge una determinata fase, ClickUp Automazioni può aggiornare automaticamente gli stati, avvisare i membri del team interessati e applicare modelli di lista di controllo per mantenere il flusso di lavoro in esecuzione.

Sincronizza istantaneamente gli aggiornamenti tra elenchi e team quando una fase della campagna è completata con ClickUp Automazioni

Esempio, una volta approvata una bozza di contenuto, ClickUp può avvisare immediatamente il responsabile dei social media di programmare i post, riducendo ritardi e confusione.

💡 Suggerimento professionale: utilizza gli agenti ClickUp AI per mantenere le tue campagne in carreggiata senza controlli costanti. Imposta un agente per monitorare le cartelle delle campagne e segnalare attività scadute, approvazioni mancanti o colli di bottiglia. L'agente può anche inviare riepiloghi giornalieri alla chat del tuo team e assegnare automaticamente i follow-up. È semplicissimo!

2. HubSpot

I team di marketing utilizzano spesso HubSpot per creare percorsi personalizzati per i lead in base al modo in cui gli utenti interagiscono con i contenuti. Un'azienda di software, esempio, potrebbe inviare una serie di email mirate a qualcuno che ha scaricato un white paper sulla strategia di prezzo.

Anziché inviare un follow-up generico, HubSpot fornisce al contatto casi di studio, strumenti di ROI e confronti tra prodotti su misura per la fase specifica in cui si trova nel processo decisionale.

HubSpot combina i dati CRM con l'attività degli utenti per personalizzare la comunicazione tramite e-mail, moduli e pagine di destinazione. Puoi trigger azioni basate sulla compilazione di moduli, sui clic nelle e-mail o sulle pagine visitate, rendendo più facile guidare ogni lead verso la conversione con contenuto che corrisponde al suo interesse.

3. ActiveCampaign

ActiveCampaign aiuta le aziende a personalizzare la propria comunicazione in base al comportamento dettagliato degli utenti. Un marchio di mobili potrebbe notare che un cliente ha visualizzato dei set da camera da letto ma non ha completato l'acquisto.

Il sistema può quindi inviare un'email di follow-up con elementi simili, un'offerta di spedizione gratis e un promemoria per tornare al carrello.

Con strumenti per il monitoraggio comportamentale, la strategia CRM, l'automazione e i contenuti dinamici, ActiveCampaign consente ai team di marketing di adattare i messaggi alle preferenze individuali.

Le campagne possono essere triggerate dalla visualizzazione dei prodotti, dall'inattività o dall'engagement via email, rendendo più facile rimanere rilevanti durante tutto il percorso del cliente.

📖 Leggi anche: Il miglior software per il flusso di lavoro di marketing

Sfide nella personalizzazione del marketing

Una ricerca McKinsey suggerisce che il 65% dei clienti considera le promozioni mirate uno dei motivi principali per effettuare un acquisto.

Ma per raggiungere questo livello di impatto è necessario superare alcuni ostacoli importanti: I dati dei clienti incoerenti o isolati rendono difficile creare una visione chiara e unificata del cliente per visualizzare

Le preoccupazioni relative alla privacy e le pratiche di consenso poco chiare possono portare a sfiducia, anche quando la personalizzazione è ben intenzionata

Molti team hanno difficoltà a integrare la personalizzazione nei sistemi esistenti o a scalarla senza sacrificare la pertinenza

Messaggi inviati nel momento sbagliato o eccessivamente specifici possono risultare invadenti e portare a un calo di interesse

Senza i talenti o gli strumenti giusti, diventa difficile eseguire e misurare efficacemente il lavoro richiesto di marketing personalizzato

📖 Leggi anche: I migliori strumenti software per l'automazione del marketing

ClickUp rende la personalizzazione del marketing facile e divertente

Il marketing personalizzato è ciò che distingue le campagne dimenticabili da quelle che le persone effettivamente cliccano, leggono e ricordano.

Tuttavia, realizzare un marketing personalizzato non è semplice. La maggior parte dei team ha difficoltà a personalizzare le proprie campagne a causa della dispersione dei dati, del cambiamento nel comportamento dei clienti e della crescente pressione a ottenere di più con meno risorse.

È qui che entra in gioco ClickUp.

ClickUp ti offre un unico posto dove pianificare un piano, gestire e ottimizzare campagne multicanale grazie alla sua IA, all'automazione e alla funzione Custom Views.

Inizia a trasformare le informazioni sui clienti in risultati concreti: registrati su ClickUp!