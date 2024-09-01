Domande per il sondaggio di feedback sugli eventi (esempi e modelli)

Volete valutare l'esito positivo del vostro evento e migliorare per il futuro? Il feedback dei partecipanti è essenziale per capire cosa ha funzionato bene e cosa può essere migliorato.

Non si può migliorare ciò che non si misura, e i sondaggi di feedback sugli eventi vi aiutano a quantificare i diversi aspetti dei vostri eventi. Un sondaggio ben fatto può catturare l'essenza dell'evento, aiutarvi a migliorare le relazioni con i clienti e a capire il vostro pubblico.

Questo articolo fornisce varie domande e modelli di sondaggio di feedback sugli eventi per aiutarvi a raccogliere informazioni dai vostri provider.

Vantaggi dell'invio di un sondaggio di feedback post evento

Raccogliendo feedback preziosi direttamente dai partecipanti, potete prendere decisioni basate sui dati e accelerare l'identificazione delle aree di miglioramento.

L'invio di un sondaggio dopo l'evento presenta numerosi vantaggi, tra cui i seguenti:

Raccogliere il feedback dei partecipanti : capire le preferenze, le esigenze e i desideri dei partecipanti per adattare di conseguenza gli eventi futuri

: capire le preferenze, le esigenze e i desideri dei partecipanti per adattare di conseguenza gli eventi futuri Misurare l'esito positivo dell'evento : Determinare se l'evento ha raggiunto gli obiettivi e superato le aspettative dei partecipanti

: Determinare se l'evento ha raggiunto gli obiettivi e superato le aspettative dei partecipanti Identificare i punti di forza e di debolezza : Scoprire cosa ha funzionato bene e cosa potrebbe essere migliorato per gli eventi futuri

: Scoprire cosa ha funzionato bene e cosa potrebbe essere migliorato per gli eventi futuri Migliorare la rilevanza dei contenuti : valutare il valore dei contenuti forniti e identificare gli argomenti per le sessioni future

: valutare il valore dei contenuti forniti e identificare gli argomenti per le sessioni future Misurare il ritorno sull'investimento (ROI): I sondaggi possono fornire informazioni sul raggiungimento degli obiettivi dell'evento e sulla giustificazione delle risorse investite, aiutando a valutare il ROI finanziario e strategico

I sondaggi possono fornire informazioni sul raggiungimento degli obiettivi dell'evento e sulla giustificazione delle risorse investite, aiutando a valutare il ROI finanziario e strategico **Valutare il ritorno sugli oggetti (ROO): non si tratta solo di denaro. Valutando l'impatto dell'evento su oggetti non finanziari come la notorietà del marchio, il coinvolgimento dei clienti e la soddisfazione dei partecipanti, è possibile misurare l'esito positivo complessivo dell'evento e individuare le aree di miglioramento

Tipi di domande per il sondaggio di feedback sugli eventi

Esploriamo i diversi tipi di domande di sondaggio pre e post evento che possono aiutarvi a creare sondaggi di alta qualità e a migliorare i risultati dell'evento.

Domande di sondaggio pre-evento

Queste domande vengono inviate prima dell'evento per valutare le aspettative e le preferenze dei partecipanti. Questi dati possono aiutarvi a personalizzare l'esperienza dell'evento. Ad esempio, chiedere informazioni sulle restrizioni alimentari per un ricevimento di nozze o sugli stili di apprendimento preferiti per un workshop può migliorare il comfort e il coinvolgimento dei partecipanti.

I questionari pre-evento creano anche un'anticipazione, inducendo i partecipanti a pensare a ciò che sperano di sperimentare.

Domande su scala Likert

Queste domande misurano atteggiamenti o opinioni utilizzando una scala di valutazione (ad esempio, da Fortemente in disaccordo a Fortemente d'accordo). Sono ideali per quantificare il feedback su vari aspetti dell'evento, come la qualità dei relatori, la soddisfazione della sede o l'esperienza complessiva.

Domande a risposta aperta

Offrendo una tela bianca agli intervistati, queste domande incoraggiano un feedback dettagliato e qualitativo. Sebbene siano difficili da analizzare, forniscono una ricca intuizione dei pensieri e dei sentimenti dei partecipanti. Per esempio, la domanda "Cosa ti è piaciuto di più dell'evento?" può far emergere aspetti positivi inaspettati.

Domande a risposta chiusa

Queste domande offrono scelte di risposta predefinite, rendendo semplice l'analisi dei dati. Le domande a scelta multipla, i menu a discesa e le caselle di controllo sono formati comuni. Raccolgono efficacemente informazioni specifiche, come gli argomenti preferiti o i formati delle sessioni.

Domande del sondaggio Pulse Sondaggi Pulse sono un modo rapido ed efficace per raccogliere feedback dai partecipanti. Ponendo domande precise e mirate, è possibile ottenere informazioni preziose sulla soddisfazione generale dei partecipanti, identificare le aree di miglioramento e misurare l'impatto dell'evento.

Domande con risposta sì o no

Versione semplificata delle domande a risposta chiusa, queste domande forniscono rapide opzioni binarie (Sì, No) o trinarie (Sì, No, Un po'). Pur con un limite di profondità, possono essere utili per misurare la soddisfazione generale o le preferenze specifiche.

Scale di valutazione

Simili alle scale Likert, le scale di valutazione utilizzano numeri o stelle per misurare i livelli di soddisfazione. Sono spesso utilizzate per valutare rapidamente vari elementi dell'evento, come le opzioni di cibo, le opportunità di networking o la qualità audiovisiva.

Domande a matrice

Le domande a matrice sono un tipo di domanda di sondaggio che organizza più domande correlate in una struttura a griglia. Le righe sono diverse domande relative a un singolo argomento e le colonne sono le opzioni di risposta applicabili a tutte le domande. Queste domande raccolgono in modo efficiente dati su elementi correlati, come la valutazione di diversi relatori o sessioni.

Esempio di domanda a matrice

Domande demografiche

Le informazioni di base sui partecipanti, tra cui l'età, il sesso, l'occupazione e il settore, aiutano a comprendere meglio il pubblico. Questi dati vi permettono di adattare gli eventi futuri a specifiche categorie demografiche e di misurare l'impatto dell'evento.

25 domande di sondaggio post-evento Uno studio di ricerca ha rilevato che sondaggi più brevi aumentano le percentuali di valutazione e la qualità delle risposte. I sondaggi più lunghi di 28 minuti hanno visto aumentare il tasso di abbandono.

I sondaggi post-evento dovrebbero quindi essere uno scambio di valori senza soluzione di continuità, non un lavoro infinito. È importante concentrarsi su diversi aspetti dell'evento per renderli coinvolgenti ed efficaci.

Misurare la soddisfazione dei partecipanti

Queste domande misurano la soddisfazione generale dei partecipanti all'evento, fornendo un'istantanea del suo esito positivo.

1. Come valuterebbe la sua esperienza complessiva all'evento? (Scala Likert: Eccellente, Molto buono, Buono, Discreto, Scarso)

Utilizzate uno strumento qualitativo come la scala Likert per consentire ai provider di fornire una rapida valutazione del loro sentimento generale. Questa è la domanda più importante. È come chiedere a qualcuno di dare una valutazione a un film senza dare spoiler.

2. L'evento ha soddisfatto le vostre aspettative? (Sì/No)

È qui che si verifica se le promesse sono state mantenute. Una semplice domanda sì/no misura efficacemente se l'evento è in linea con i requisiti e gli standard dei partecipanti.

Da fare: avete superato le aspettative? O le avete impostate troppo alte? Consideratela come una verifica della realtà. Vi aiuta a capire se il vostro marketing è allineato con l'evento reale.

3. **Quanto è probabile che raccomandiate questo evento a un collega o a un amico?

È possibile quantificare la fidelizzazione e l'advocacy dei clienti utilizzando una scala da uno a dieci, dove dieci rappresenta la "maggiore probabilità di raccomandare". questa metrica è nota anche come Net Promoter Score (NPS).

Queste informazioni sono fondamentali per capire la soddisfazione complessiva dell'evento e per identificare le aree di miglioramento.

Valutazione del contenuto e dei relatori

Queste domande mirano a valutare il cuore dell'evento: il contenuto e le persone che lo hanno tenuto.

4. Quanto è stato rilevante il contenuto per i vostri interessi professionali/personali? (Scala Likert: Molto rilevante, Rilevante, Un po' rilevante, Non rilevante)

Il contenuto era effettivamente importante per il suo pubblico? Era come trovare un ago in un pagliaio di informazioni o era una miniera d'oro di conoscenze utili? Questa domanda ci aiuta a capire se avete centrato o mancato il traguardo, misurando l'allineamento tra gli argomenti dell'evento e le aspettative dei partecipanti.

5. **Quale relatore o sessione è stato di maggiore impatto? Perché?

Una domanda aperta invita i partecipanti a evidenziare gli MVP (Most Valuable Players) dell'evento. Chi ha dato il meglio di sé? Forse il loro umorismo è stato perfetto, o le loro intuizioni sono state strabilianti.

6. Ha trovato il contenuto dell'evento informativo e coinvolgente? (Sì/No/Aquanto)

Una domanda semplice per valutare la qualità complessiva del contenuto. Fornisce un quadro chiaro della soddisfazione dei partecipanti. Alti livelli di soddisfazione indicano l'esito positivo dei contenuti, mentre valutazioni più basse segnalano aree di miglioramento, come la profondità dei contenuti o lo stile di presentazione.

Le aree con livelli medi di soddisfazione presentano opportunità di miglioramento rapido che possono richiedere poco lavoro richiesto.

7. I relatori erano competenti e coinvolgenti? (Scala Likert: Eccellente, Molto buono, Buono, Discreto, Scarso)

I relatori dell'evento erano abbastanza competenti e carismatici da tenervi incollati?

Valutazioni elevate in entrambi gli argomenti indicano relatori eccezionali, mentre valutazioni basse indicano aree di miglioramento, come il miglioramento delle capacità di presentazione o il rafforzamento delle competenze in materia.

8. Da fare ha imparato qualcosa di nuovo o di prezioso durante l'evento? (Sì/No/Aquanto)

Questa domanda valuta direttamente l'impatto educativo dell'evento.

Un'alta percentuale di risposte "Sì" indica che l'evento ha raggiunto l'obiettivo di fornire ai partecipanti nuove conoscenze o approfondimenti. Una bassa percentuale di risposte "Sì" può indicare un contenuto ridondante o insufficiente.

Valutazione della logistica e dell'ambiente

Queste domande si concentrano sugli aspetti pratici dell'evento, come la sede, il cibo e l'organizzazione generale.

9. Quanto è rimasto soddisfatto del luogo dell'evento? (Scala Likert: Eccellente, Molto buono, Buono, Discreto, Scarso)

La sede imposta la fase dell'intero evento. L'atmosfera generale può contribuire in modo significativo a un'esperienza positiva o negativa.

Comprendendo le opinioni dei partecipanti su fattori quali l'illuminazione, la musica, l'arredamento, le dimensioni, l'accessibilità, l'atmosfera e le strutture, gli organizzatori possono prendere decisioni informate sulle future selezioni della sede.

10. C'erano sufficienti opportunità di networking? (Sì/No/Aquanto)

I partecipanti hanno avuto abbastanza occasioni per socializzare e fare connessioni? O si sono sentiti come un'ombra in una sala affollata?

Misurare l'adeguatezza delle opportunità di networking vi aiuta a valutare se avete creato l'atmosfera perfetta per creare relazioni. 🤝

11. Come è stata la sua esperienza con l'organizzazione e il piano dell'evento? (Scala Likert: Eccellente, Molto buono, Buono, Discreto, Scarso)

Questa domanda valuta il flusso dell'evento, la segnaletica, il supporto del personale e i processi di registrazione.

Valutazioni elevate indicano un'esecuzione efficiente e ben pianificata dell'evento, mentre valutazioni basse indicano aree in cui è possibile apportare miglioramenti.

12. Ci sono state difficoltà tecniche che hanno influito sulla sua esperienza? Se sì, specificare.

La tecnologia può migliorare un evento o completarlo. I microfoni si sono interrotti o il Wi-Fi ha retto?

Questa domanda aiuta a identificare i problemi ricorrenti, come quelli audiovisivi o i malfunzionamenti del sito web, che possono essere affrontati per l'evento successivo.

13. Quanto è stata accessibile la sede dell'evento per le persone con disabilità? (Scala Likert: Eccellente, Molto buono, Buono, Discreto, Scarso)

È essenziale considerare l'accessibilità della sede per le persone con disabilità. Ciò include l'accessibilità fisica (rampe, ascensori, ecc.), la segnaletica e l'orientamento, i servizi igienici, la disposizione delle postazioni, la tecnologia di assistenza, la formazione del personale e le iniziative specifiche di promozione dell'inclusività.

Misurazione del ROI e interesse futuro

Questi sondaggi post-evento mirano a valutare l'impatto dell'evento sugli obiettivi professionali dei partecipanti e il loro interesse a partecipare a eventi futuri.

14. La partecipazione a questo evento ti ha aiutato a raggiungere i tuoi obiettivi professionali? (Sì/No/Aquanto)

Il tempo dei partecipanti è prezioso e voi volete massimizzare il valore di ogni minuto. Questa domanda chiede se l'evento è stato un catalizzatore per la crescita professionale o se ha mancato completamente l'obiettivo.

15. Da fare connessioni preziose all'evento? (Sì/No/Aquanto)

I partecipanti hanno scoperto potenziali collaboratori, client o mentori? O si sono sentiti come alla ricerca di un tesoro sepolto senza una mappa?

Queste risposte aiutano a valutare la capacità dell'evento di generare connessioni significative. Potrebbero indicare un esito positivo dell'evento, suggerire la necessità di migliorare le opportunità di networking o fornire attività di networking più strutturate.

16. Come ha saputo di questo evento? (Scelta multipla: email, social media, sito web, ecc.)

Questa domanda aiuta a identificare i canali di marketing più efficaci per la promozione dell'evento.

I partecipanti si sono imbattuti nell'evento sui social media o i lavori richiesti hanno fatto centro? Comprendendo il percorso dei partecipanti all'evento, è possibile perfezionare le strategie di marketing e aumentare la portata.

17. Parteciperebbe di nuovo a questo evento l'anno prossimo? (Sì/No/Mai)

Rendete il vostro evento il punto di riferimento. Una semplice domanda "sì/no/possibile" misura l'interesse dei partecipanti per eventi futuri. Questa domanda aiuta a capire l'attrattiva complessiva dell'evento e il potenziale di ripetizione della partecipazione.

18. **Cosa vorresti vedere migliorato nel prossimo evento?

Il feedback riguarda lo stato di avanzamento e fornisce una tabella di marcia per il miglioramento. Cosa renderebbe la prossima esperienza ancora migliore? Da fare: qualcosa è andato storto? Mancava qualcosa?

Il feedback di queste domande vi permette di creare un evento ancora più fantastico la prossima volta.

19. **Come ha saputo di questo evento?

La conoscenza è potere e in questo caso si tratta di sapere come raggiungere il vostro pubblico. Da fare: un amico vi ha consigliato l'evento? Da fare, si sono imbattuti nei vostri social media? O le vostre email di marketing hanno attirato la loro attenzione?

Ulteriori considerazioni

Mentre i gruppi di domande precedenti forniscono una solida base per la maggior parte degli eventi, alcuni eventi possono richiedere domande aggiuntive per raccogliere informazioni specifiche.

Per le conferenze

**20. Quanto è rimasto soddisfatto della varietà degli argomenti delle sessioni?

C'erano abbastanza opzioni per soddisfare l'appetito dei partecipanti? La conferenza ha offerto un mix di sessioni teoriche e pratiche o ha privilegiato troppo un lato? Una scala Likert è adatta a misurare la soddisfazione dei partecipanti per gli argomenti trattati durante la conferenza.

Un ampio intervallo di argomenti garantisce un'ampia attrattiva, in grado di soddisfare diversi interessi, mentre gli argomenti più specialistici sono ideali per le conferenze rivolte agli esperti.

21. La conferenza ha offerto sufficienti opportunità di domande e risposte? (Sì/No/Aquanto)

Le domande e risposte sono un'ottima opportunità per i partecipanti di dialogare con i relatori. Da fare: hanno coinvolto i relatori, chiarito dubbi e condiviso le vostre idee? A programma della conferenza senza ampie opportunità di domande e risposte è come una conversazione senza la possibilità di parlare.

Una semplice domanda "sì/no/qualcosa" valuta il coinvolgimento e l'interazione dei partecipanti con i relatori. Un'alta percentuale di risposte "sì" indica che il convegno ha offerto ai partecipanti ampie opportunità di porre domande e di interagire con i relatori.

Per le fiere

22. **Quanto sono stati efficaci gli stand degli espositori nel mostrare i loro prodotti/servizi?

Le bancarelle dei venditori erano come un disordinato negozio commerciale o come una boutique ben organizzata? Da fare per far risaltare le loro produttività e i loro servizi o perderli nella folla? Una fiera di esito positivo è quella in cui gli espositori possono presentare efficacemente le loro offerte e attirare potenziali clienti.

23. **Ha trovato i prodotti/servizi esposti pertinenti alle sue esigenze?

Le fiere espongono una collezione curata di prodotti.

La vetrina ha offerto prodotti e servizi di valore e significativi? Una fiera pertinente si rivolge alle vostre esigenze e interessi specifici.

Per i workshop

24. **Quanto sono stati utili gli esercizi o le attività pratiche?

Gli esercizi pratici sono il cuore e l'anima di un workshop. Da fare: hanno aiutato i partecipanti ad afferrare meglio i concetti o hanno avuto l'impressione di seguire solo le procedure?

Un workshop di esito positivo è quello che offre ai partecipanti ampie opportunità di mettere in pratica e applicare le conoscenze appena acquisite.

25. **Senti di aver acquisito le competenze necessarie per applicare le conoscenze apprese?

I workshop sono campi di addestramento per la costruzione di competenze. I partecipanti sono diventati più forti e più attrezzati per affrontare le sfide nel loro campo? Un seminario di esito positivo consente ai partecipanti di applicare quanto appreso a situazioni reali.

Come condurre un sondaggio di feedback sugli eventi

Immaginate di pianificare un evento così straordinario che i partecipanti non smettono di parlarne. Per raggiungere questo obiettivo, la raccolta di feedback è fondamentale. Un sondaggio ben fatto può fornire informazioni preziose sull'esito positivo dell'evento.

1. Definizione degli obiettivi

Prima di creare il vostro sondaggio, utilizzate Obiettivi di ClickUp per determinare ciò che si desidera apprendere. Vi interessa la soddisfazione generale, aspetti specifici dell'evento o suggerimenti per migliorarlo? Definite con chiarezza i vostri obiettivi per garantire che le domande del sondaggio siano mirate e pertinenti.

Pianificate gli oggetti e gli obiettivi che volete raggiungere con i vostri sondaggi con ClickUp Obiettivi

2. Scegliete il formato giusto

Considerate la durata del sondaggio e il metodo di consegna preferito. I sondaggi online sono comodi sia per i partecipanti che per gli organizzatori. Se volete raccogliere un feedback più approfondito, considerate la possibilità di condurre interviste faccia a faccia o focus group.

Modello di modulo di feedback per ClickUp offre una piattaforma centralizzata per raccogliere, organizzare e analizzare i feedback dei clienti. Questo aiuta le aziende a ottenere informazioni preziose sulla soddisfazione dei clienti, a identificare le aree di miglioramento e a monitorare lo stato nel tempo.

Questo modello di modulo di feedback ha molti vantaggi:

Comprendere la voce dei clienti: Offre ai clienti un modo strutturato per condividere i loro pensieri, assicurando che le loro opinioni e preoccupazioni siano ascoltate

Offre ai clienti un modo strutturato per condividere i loro pensieri, assicurando che le loro opinioni e preoccupazioni siano ascoltate Aumentare l'impegno e la fedeltà: Cercando attivamente un feedback, le aziende dimostrano di dare valore ai contributi dei clienti, il che può aumentare l'impegno e favorire la fedeltà

Cercando attivamente un feedback, le aziende dimostrano di dare valore ai contributi dei clienti, il che può aumentare l'impegno e favorire la fedeltà **Ottenere informazioni preziose: può rivelare importanti informazioni sulle preferenze e sulle esperienze dei clienti, aiutando a perfezionare prodotti e servizi

**Miglioramenti mirati: l'identificazione di specifiche aree di miglioramento consente alle aziende di sviluppare strategie mirate per affrontare i problemi e migliorare la soddisfazione complessiva dei clienti

Scarica questo modello

3. Domande pratiche sul design

Mantenete le domande del sondaggio semplici. Evitate di usare un linguaggio complesso o gergale che potrebbe confondere i partecipanti all'evento. Utilizzate frasi chiare e concise per facilitare la comprensione e la risposta dei rispondenti.

Combinate domande aperte, che consentono di ottenere feedback dettagliati, con domande chiuse che forniscono dati quantificabili.

Creare risposte di feedback dai moduli ClickUp in moduli tracciabili Attività di ClickUp per un'azione tempestiva e un follower

💡Pro Tip: Utilizzare Modulo ClickUp per creare moduli di sondaggio e feedback personalizzati in base alle vostre esigenze. I moduli ClickUp consentono di eseguire la logica delle condizioni per mostrare o nascondere le domande in base alle risposte precedenti, offrendo ai provider un'esperienza più personalizzata.

Inoltre, è possibile creare automaticamente attività di ClickUp in base alle risposte del sondaggio, semplificando il modo in cui si implementa il feedback e si gestiscono le azioni di follower.

4. Distribuzione strategica del sondaggio

Per massimizzare le percentuali di risposta, inviate il sondaggio subito dopo l'evento per sfruttare la memoria fresca dei partecipanti. Considerate l'utilizzo di più canali come email, social media o distribuzione di persona per raggiungere un pubblico più ampio. Per incentivare la partecipazione, offrite una piccola ricompensa, come uno sconto o una voce in una lotteria.

5. Analizzare e agire sui risultati

Dopo aver raccolto i feedback, utilizzate gli strumenti di analisi dei dati per identificare tendenze, modelli e aree di miglioramento. Condividete i risultati chiave con il team e gli stakeholder per informare le decisioni future sul piano degli eventi.

💡Pro Tip: ClickUp offre una soluzione completa per la gestione degli eventi che semplifica l'intero processo di pianificazione per l'organizzazione e l'esecuzione di eventi di esito positivo. Dalla creazione di sequenze dettagliate di eventi che si integrano con il vostro calendario alla gestione degli elenchi degli ospiti e al monitoraggio del budget, provate ClickUp per fare tutto su un'unica piattaforma!

Quando inviare un feedback sugli eventi Modelli di soddisfazione

La raccolta di feedback tempestivi è essenziale per garantire l'esito positivo dell'evento e identificare le aree di miglioramento.

Ma quando è il momento migliore per inviare il sondaggio di feedback sull'evento?

Prontamente dopo l'evento: mentre i ricordi sono ancora freschi, l'invio del sondaggio entro 24-48 ore può produrre il feedback più accurato e dettagliatosoftware per il piano dell'evento per semplificare questo processo

mentre i ricordi sono ancora freschi, l'invio del sondaggio entro 24-48 ore può produrre il feedback più accurato e dettagliatosoftware per il piano dell'evento per semplificare questo processo **Per eventi più brevi, un feedback immediato potrebbe essere l'ideale. Per eventi più lunghi, un sondaggio leggermente ritardato potrebbe consentire ai partecipanti di riflettere sulla loro esperienza complessiva

**Se l'evento comprende più sessioni o attività, evitate di bombardare i partecipanti con sondaggi subito dopo ogni segmento. Inviate invece un unico sondaggio completo alla fine dell'evento

**Fattori da considerare

Tipo di evento: La natura dell'evento può influenzare la tempistica ottimale. Per conferenze o workshop, il feedback immediato potrebbe essere più efficace. Per gli eventi sociali, un sondaggio leggermente ritardato potrebbe consentire ai partecipanti di riflettere pienamente sulla loro esperienza

La natura dell'evento può influenzare la tempistica ottimale. Per conferenze o workshop, il feedback immediato potrebbe essere più efficace. Per gli eventi sociali, un sondaggio leggermente ritardato potrebbe consentire ai partecipanti di riflettere pienamente sulla loro esperienza Lunghezza del sondaggio: I sondaggi più brevi hanno maggiori probabilità di essere completati prontamente. Se il vostro sondaggio è lungo, prendete in considerazione la possibilità di inviarlo in più parti nel tempo per evitare di sovraccaricare i rispondenti

I sondaggi più brevi hanno maggiori probabilità di essere completati prontamente. Se il vostro sondaggio è lungo, prendete in considerazione la possibilità di inviarlo in più parti nel tempo per evitare di sovraccaricare i rispondenti **Se inizialmente non ricevete un alto tasso di risposta, prendete in considerazione l'invio di email di promemoria per incoraggiare la partecipazione

Aumentare il coinvolgimento dei partecipanti con ClickUp

I sondaggi di feedback sugli eventi sono fondamentali per comprendere le esperienze dei partecipanti, identificare le aree di miglioramento e garantire l'esito positivo degli eventi futuri.

