10 modelli gratuiti di agenda per conferenze in Word e ClickUp

Preparare un programma per ogni evento, conferenza o riunione richiede tempo e ripetitività. Che si tratti di un grande evento o di più eventi nel corso dell'anno, questo tempo si consuma rapidamente. Non sarebbe fantastico se ci fosse un modo più semplice per scrivere i programmi delle conferenze? 👀

È qui che entrano in gioco i modelli di programma per conferenze. Questi utili documenti forniscono una base semplice per tutti i programmi di eventi e riunioni, in modo da non partire ogni volta da una pagina bianca.

Vediamo più da vicino perché i modelli di agenda per conferenze sono così utili e quali sono i nostri preferiti da usare nel 2024.

Che cos'è un modello di Programma di conferenza?

Un programma di conferenza consente ai partecipanti all'evento di sapere cosa si aspettano di vedere e quando. Il programma presenta tutti gli interventi, i seminari e i momenti di interesse, insieme a quando e dove si svolgeranno.

L'utilizzo di un modello di agenda per conferenze velocizza il processo di creazione del proprio programma di riunione, fornendo una base utile su cui lavorare. In realtà, un programma di riunione è indispensabile per qualsiasi tipo di riunione, ma è particolarmente importante se, oltre al discorso principale, sono previsti più monitoraggi o diversi eventi collaterali che gli ospiti possono seguire.

Rilevamento e modifica collaborativi, aggiunta di commenti e incorporazione di collegamenti all'interno di ClickUp Docs

La documentazione dell'itinerario della conferenza aiuta anche il vostro team a mantenere il monitoraggio, con dettagli come gli orari e le posizioni delle sale o i collegamenti elencati accanto agli eventi online. ⏰

Cosa rende un buon modello di Programma di conferenza?

Come ogni tipo di modello, l'obiettivo di un programma per conferenze aziendali dovrebbe essere quello di facilitare il processo o il flusso di lavoro. I migliori modelli di programma consentono di risparmiare il tempo dedicato all'organizzazione dei dettagli e alla formattazione, in modo da poterlo dedicare ad aspetti più importanti del piano dell'evento e delle riunioni del team.

Un buon modello di programma per conferenze è:

Strutturato: Tutto è facile da trovare, sia che il modello sia sotto forma di tabella, di pannello Kanban o di elenco

Tutto è facile da trovare, sia che il modello sia sotto forma di tabella, di pannello Kanban o di elenco Organizzato: Il modello ha spazi dedicati ai titoli degli interventi, agli orari, alle posizioni delle sale e altro ancora, in modo da poter essere sempre organizzato

Il modello ha spazi dedicati ai titoli degli interventi, agli orari, alle posizioni delle sale e altro ancora, in modo da poter essere sempre organizzato Modificabile: Il vostro modello deve essere completamente personalizzabile in base alle vostre esigenze e deve includere unpiano di emergenza *Facile da usare: L'uso del modello è semplice, con dettagli di facile lettura e un'interazione intuitiva (se l'hosting è online)

Il vostro modello deve essere completamente personalizzabile in base alle vostre esigenze e deve includere unpiano di emergenza *Facile da usare: L'uso del modello è semplice, con dettagli di facile lettura e un'interazione intuitiva (se l'hosting è online) Collaborativo: Potete lavorare con altri per creare e finalizzare il vostro Programma

Potete lavorare con altri per creare e finalizzare il vostro Programma Compatibile: Il modello lavora con le agende esistenti software per il piano dell'evento o vi introduce a un nuovo strumento per tutte le vostre esigenze di pianificazione di eventi

Il modello lavora con le agende esistenti software per il piano dell'evento o vi introduce a un nuovo strumento per tutte le vostre esigenze di pianificazione di eventi Free: Con così tante opzioni gratis disponibili, il prezzo non dovrebbe essere un problema

10 modelli di programmi per conferenze da usare nel 2024

Ci sono molti modelli di programma in circolazione, ma da fare per capire quale funziona meglio per il vostro evento? Per risparmiare tempo nella ricerca, abbiamo riunito i migliori modelli di programma per conferenze da provare nel 2024.

Nel nostro elenco dei migliori modelli di programma per conferenze, troverete modelli per la pianificazione di conferenze e ordini del giorno, nonché una selezione di modelli per riunioni che potrete facilmente trasformare nel vostro nuovo modello di programma per conferenze. 🙌

Scopriamo i migliori modelli per programmi di conferenze e riunioni.

1. Modello di gestione delle conferenze ClickUp

Modello di gestione della conferenza ClickUp

Prima di arrivare alla stesura del programma, è necessario mettere a punto le basi. Il Modello di gestione della conferenza di ClickUp vi offre un luogo centrale per pianificare e organizzare la vostra conferenza, in modo che voi e il vostro team possiate garantirne l'esito positivo.

Potete vedere tutte le azioni e gli elementi da fare in un colpo d'occhio, con una panoramica delle persone a cui ogni attività è assegnata, della data di scadenza e dello stato in cui si trova. Assegnate a ogni attività una categoria, in modo da tenere traccia dello stato di avanzamento, e vedete qual è il budget assegnato per ogni elemento.

La barra del tasso di completamento consente di visualizzare rapidamente lo stato di avanzamento, in modo da individuare gli ostacoli e capire a che punto si è. 🚦

Questo modello di conferenza vi consente di guidare facilmente il processo di gestione dell'evento e di guidare il vostro team dall'inizio alla fine, in modo che possiate sapere che anche i dettagli più sottili vengono curati in tempo e nel rispetto del budget.

2. Modello di Programma per conferenze ClickUp

Modello di Programma per conferenza ClickUp

Per una rivisitazione più coinvolgente di un modello di Programma tradizionale, provate questo Modello di Programma per conferenza di ClickUp . Invece di presentare il vostro conferenza virtuale i partecipanti che hanno a disposizione un documento di Word di base, possono conoscere questa alternativa interattiva e facile da navigare.

Una delle migliori funzionalità/funzione di questo modello di programma di conferenza è la possibilità di visualizzarlo in più punti. È possibile vedere l'agenda come un elenco di attività o sessioni, come un programma o come una scheda in stile Kanban, a seconda di ciò che funziona meglio per voi. In qualsiasi modo decidiate di visualizzarla, potrete vedere a colpo d'occhio i titoli delle sessioni, gli orari e le posizioni.

Utilizzate questo modello di programma per conferenze quando avete più eventi o sessioni tra cui gli ospiti possono scegliere. Grazie alla struttura simile a una Bacheca, è facile per i partecipanti vedere cosa sta succedendo e scegliere a quale intervento partecipare. ✔️

3. Modello di riunione a quattro mani ClickUp

Modello di riunione ClickUp All Hands

Non è necessario che un modello sia specifico per le conferenze perché funzioni bene. Prendete questo Modello di riunione a quattro mani di ClickUp ad esempio. Sebbene sia stato progettato per riunioni interne di tutti i membri grazie alla natura personalizzabile di ClickUp, può essere trasformata in pochi istanti in un'agenda per eventi.

Separate le sessioni o gli interventi in categorie e visualizzateli in modo organizzato con questo modello in stile elenco. I singoli interventi vengono visualizzati sotto l'intestazione della categoria, insieme a campi personalizzati per mostrare dettagli come il nome del relatore, la sala o la posizione e gli orari di inizio e fine.

Questo modello di programma è ideale se avete molti dettagli da condividere con i partecipanti e volete offrire loro un modo semplice per comprenderli. La vista Elenco fornisce una buona panoramica di ciò che accade, in modo che sia il team che gli ospiti dell'evento siano informati.

4. Modello di verbale di riunione ClickUp

Modello di verbale di riunione di ClickUp

Che si tratti di un grande evento esterno o di una conferenza interna per il vostro team, vorrete un modo per registrare ciò che sta accadendo. Il Modello di verbale di riunione di ClickUp offre spazio non solo per un breve programma, ma anche per registrare le note della riunione.

Scrivete una breve agenda della riunione o dell'evento nella parte superiore del documento, quindi passate a notare eventuali cambiamenti rispetto all'ultima riunione. Al di sotto, c'è spazio per gli annunci, i punti di discussione e gli appunti elementi di azione .

Utilizzare questo verbale della riunione modello per registrare i punti chiave e gli elementi d'azione degli interventi o delle sessioni della vostra conferenza o come guida per le riunioni interne di pianificazione della conferenza. ⚒️

5. Modello di riunione di StandUp giornaliera

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/01/Daily-Stand-Up-Template-by-ClickUp.png Modello di riunione di StandUp giornaliera https://clickup.com/templates/daily-standup-meeting-t-206515719 Scarica questo modello /$$$cta/

Mentre pianificate la vostra conferenza o il vostro evento, dovrete verificare con il vostro team lo stato di avanzamento dei lavori. Utilizzate il Modello di riunione giornaliera StandUp di ClickUp per ottenere informazioni su ciò che sta accadendo, in modo che il team sia sempre informato e sulla stessa pagina.

Questo modello prevede uno spazio per ogni membro del team per condividere gli aggiornamenti su più giorni o settimane. Per ogni standup, invitate i membri del team a condividere le ultime novità su ciò che hanno realizzato, su cosa stanno lavorando e su quali sono i loro ostacoli o le loro sfide.

Un modello di riunione giornaliera del team come questo è ideale per rimanere organizzati durante il processo di pianificazione della conferenza. Utilizzatelo insieme a strumenti di comunicazione sul posto di lavoro per migliorare la comunicazione del team . Non solo si può vedere l'aggiornamento di oggi, ma anche quello dei giorni precedenti, in modo da poter controllare le sfide segnalate in precedenza e assicurarsi che siano state affrontate. ✅

6. Modello di Programma per riunione Bacheca ClickUp

Modello di programma per le riunioni del consiglio di amministrazione di ClickUp

Le riunioni di qualsiasi tipo possono essere fonte di ispirazione per il programma della vostra conferenza. Prendete questo Modello di Programma per riunione Bacheca di ClickUp ad esempio. È ottimo come programma per le riunioni del consiglio di amministrazione, ma funziona bene anche come alternativa minimalista a un programma per conferenze esterne o semplicemente come programma interno per la pianificazione delle conferenze.

Questo semplice programma della riunione mappa le attività in un elenco. Discutete un elemento e trasformatelo in un'attività fattibile in pochi clic, risparmiandovi il tempo necessario per scrivere manualmente gli elementi d'azione e assegnarli in seguito. Usate le bandiere per vedere e dare priorità alle attività più importanti e gestite la riunione di piano o l'evento come un professionista organizzato. 🌻

Utilizzate questo modello di programma per le riunioni della Bacheca per rimanere in carreggiata. Grazie alle attività integrate, è facile rendere le discussioni più proattive e portare avanti le attività da completare.

7. Modello ClickUp Scrum

Modello ClickUp Scrum

Se il vostro team di progetto utilizza la metodologia Scrum, avete bisogno di un luogo dove condividere gli aggiornamenti quotidiani. Questo Modello Scrum di ClickUp offre una posizione ideale per tutti gli aggiornamenti e i blocchi.

Ciò che distingue questo modello è il formato della lavagna online. I membri del team possono aggiungere i loro aggiornamenti su ciò che hanno realizzato, su cosa stanno lavorando e su quali sono i loro ostacoli con note adesive digitali. In questo modo le riunioni di piano della conferenza diventano più interattive. 🤩

Aggiungete questo modello Scrum alle riunioni di stato quotidiane del vostro team per creare un'esperienza più coinvolgente e migliorare il vostro lavoro la gestione del team competenze. Invitate ciascuno a condividere i propri aggiornamenti e le proprie sfide in modo asincrono o in tempo reale, in modo da poter continuare a pianificare la riunione o la conferenza più efficace.

8. Modello di Programma di conferenza in Word di Template.net

via Modello.net

Siamo grandi fan di ClickUp (ovviamente), ma capiamo anche che a volte si è limitati dal software che si deve utilizzare. Se non potete passare subito a ClickUp, questo modello di Programma per conferenze in Microsoft Word di Template.net è una buona alternativa.

L'aspetto di questo modello di Word è familiare e segue uno stile di programma tradizionale. C'è spazio per i dettagli dell'evento o dell'azienda, come titolo, data e posizione.

C'è anche spazio per notare l'elenco dei partecipanti, lo scopo della conferenza o della riunione e ciò che gli ospiti devono preparare prima dell'evento. Il modello include poi una tabella per contenere il programma e una sezione finale di note per qualsiasi altro dettaglio importante.

Utilizzate questo modello di agenda per conferenze in Word se avete bisogno di un design semplice ma organizzato. È più adatto alle riunioni che alle conferenze su larga scala, ma se volete potete adattarlo a un pubblico più ampio. 📄

9. Modello di programma per conferenze in PowerPoint di SlideTeam

via SlideTeam

Non capita spesso di vedere modelli PowerPoint per programmi di conferenze, ma è un'idea che ha senso, soprattutto se si vuole proiettare il programma su un grande schermo nella sala principale.

Questo modello di agenda per conferenze in PowerPoint presenta 15 diapositive che coprono un intervallo di tipi di riunioni ed eventi, dalle conferenze aziendali alle conferenze di marketing. Il design di ogni diapositiva può essere personalizzato, in modo da poter cambiare i colori, i font e le scritte per adattarle al vostro evento. 📊

Se desiderate un design che possa essere facilmente visualizzato su pannelli e schermi informativi presso la vostra sede o come diapositive di presentazione prima del vostro evento virtuale, questo modello è un'ottima opzione.

10. Modello di Programma per riunione di commissione in Word di Vertex42

via Vertex42

Uno strumento come ClickUp offre un'ampia flessibilità per personalizzare il programma della conferenza e visualizzarlo in più stili. Tuttavia, se avete bisogno di un semplice documento Word, questo modello di programma della commissione è uno dei più minimalisti che abbiamo visto.

Il modello offre spazio per tutte le informazioni chiave della riunione, come data, ora, posizione e obiettivi. Per gli elementi all'ordine del giorno c'è un semplice elenco, con lo spazio per scrivere il nome del presentatore. Infine, c'è spazio per il facilitatore per condividere i dettagli sulla data della prossima riunione ed eventuali note.

Utilizzate questa agenda per le riunioni del personale quando volete un modo semplice e veloce per registrare le vostre riunioni sul piano degli eventi. Funziona per questo scopo, ma consigliamo di utilizzare un format più coinvolgente da condividere con gli ospiti o le parti interessate. 🤝

Organizzatevi con questi modelli di programma per conferenze gratis

Pianificare una conferenza o un evento richiede molto tempo e dedizione. Questo elenco vi aiuterà a trovare i migliori modelli per le vostre riunioni interne, per la pianificazione di conferenze e per la visualizzazione di eventi.

Se state cercando un modo migliore per pianificare e organizzare i vostri eventi, provate ClickUp: la nostra piattaforma all-in-one vi offre un hub centrale per la gestione delle attività, la produttività, la gestione delle risorse e altro ancora. Ha tutto ciò che si può desiderare per creare processi e flussi di lavoro migliori per i vostri eventi eventi e project management esigenze.

Siete pronti a sperimentare un approccio più produttivo alla gestione degli eventi? Provate gratis ClickUp oggi stesso per scoprire perché è l'app che le sostituisce tutte. ✨