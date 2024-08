7 Migliori software gratuiti per il piano degli eventi (strumenti di gestione degli eventi) 2024

Siamo onesti:

Il piano degli eventi è difficile.

C'è il piano, la biglietteria, la disposizione delle postazioni, il coinvolgimento dei partecipanti all'evento e molto altro ancora. Come organizzatore di eventi, gestire tutto questo può sembrare come cercare di impedire al cane di masticare le scarpe. È impossibile!

Tuttavia, un software di qualità per la gestione degli eventi può davvero semplificare le cose. In questo articolo vi illustreremo come un software di gestione eventi gratis può aiutarvi a gestire i vostri eventi senza problemi.

Diamo inizio all'evento!

Come scegliere il miglior software di gestione eventi?

Prima di passare al nostro elenco di strumenti per la pianificazione di eventi, è necessario sapere cosa si sta cercando in uno strumento o in una soluzione software per la gestione degli eventi.

Ecco alcune delle domande che potete porvi per fare la scelta giusta:

Questo software per eventi gratis vi permette di collaborare con più soggetti interessati all'evento, come partecipanti, sponsor e fornitori?

La tecnologia dell'evento è adatta per un evento di persona o dievento virtualeo per entrambi?

Lo strumento di pianificazione dell'evento deve avere strumenti di marketing integrati per aiutare voi o il vostro espositore ad attirare più visitatori?

Il software per la pianificazione di eventi è facile da usare per tutti i livelli di organizzatori di eventi?

Da fare: il software consente di tenere traccia degli stati e dei risultati ottenuti?

Da fare: l'app supporta l'integrazione con i social media o altri moduli di social media marketing?

E soprattutto, si tratta di uno strumento di gestione dell'evento all-in-one, in grado di riunire le informazioni relative all'evento sotto un unico tetto?

I 7 migliori software gratuiti per la gestione degli eventi

Ecco i sette migliori software gratuiti per la gestione degli eventi su cui potete mettere le mani oggi:

1. ClickUp

Il primo è ClickUp, una delle aziende più importanti al mondo più valutato al mondo software di project management.

Con ClickUp potete ottimizzare tutti i processi di pianificazione degli eventi e di gestione dei partecipanti. gratis!

Funzionalità/funzione chiave di ClickUp

A. Pianificazione di eventi e attività con Visualizzazione del calendario Avere due accompagnatori per un matrimonio potrebbe essere un episodio televisivo esilarante.

Ma nel piano degli eventi?

È un incubo!

Evitate queste situazioni imbarazzanti e mantenete la vostra piano e l'itinerario aggiornato con la visualizzazione Calendario di ClickUp.

Utilizzatela per piano , programma e anche gestire le risorse per il vostro evento e visualizzarlo su un calendario .

Trascinare e rilasciare le attività per programmarle nella visualizzazione Calendario di ClickUp.

ClickUp consente anche di integrare i vostri preferiti con un calendario app per il calendario come ad esempio Google Calendar , Outlook, Calendario Apple , ecc.

In alternativa, consultare il sito Visualizzazione della Sequenza per mappare l'intero evento e assegnare le attività dallo stesso punto.

B. Da fare insieme usando Assegnatari multipli Sia che si tratti di fare brainstorming sui temi degli eventi o di pulire dopo la festa, per alcune cose è necessario il passaggio di un **team$a.

Per queste attività c'è ClickUp Assegnatari multipli. Utilizzatela per assegnare attività a più persone e persino a un intero team.

Che il lavoro di squadra abbia inizio!

Assegnare facilmente attività a più persone in ClickUp.

C. Suggerite modifiche con Correzione di bozze Si può sopravvivere a una valanga.

Ma non si può sopravvivere a un errore di battitura del nome dell'ospite sulla scheda d'invito.

Assicuratevi che il vostro materiale per eventi sia al 100% privo di errori e dall'aspetto perfetto con le funzionalità di Correzione di bozze di ClickUp.

Utilizzatela per aggiungere marcatori chiari ai mockup dei progetti per assicurarvi di avere il miglior invito della città. 🎉

Aggiungete commenti per collaborare a immagini, gif e altro ancora con lo strumento Correzione di bozze di ClickUp.

D. Non perdete le attività importanti con Promemoria e Priorità Immaginate di dimenticare di ritirare il banner dell'evento.

O di sostituire quei tovaglioli gialli che il client odiava.

Cancellate il piano per il fine settimana. Sospiro.

In alternativa, potete impostare le promemoria in ClickUp ed evitare questi contrattempi.

/$$$img/ https://lh5.googleusercontent.com/oq4My8pyE6kKsEa95rA2q-2SQJCDa4OqdQZSCtD5-NbDqYZq6lHCLL\_8jST8-5MDMdlyxoVp3JL-KVtX9thT7PPuirCfgwe62pEK\_jZiXD9A0-Z7Kp1AnGbqIuY5Qu-PlwX8UFyR promemoria di ClickUp /$$$img/

Aggiungete facilmente le date di scadenza alle promemoria.

E si sa cosa si dice di una gestione efficiente... è tutta una questione di priorità.

Ebbene, abbiamo proprio quello che fa per voi.

Classificate le vostre attività in base a priorità urgenti, alte, normali o basse. In questo modo il team saprà esattamente come pianificare le proprie giornate.

E. **Risparmia tempo con i modelli del team ClickUp dispone di diversi modelli predefiniti modelli per il piano dell'evento per tutti i tipi di team, tra cui gestione degli eventi , CRM , design , finanza e altro ancora.

Utilizzate uno di questi per creare immediatamente un sistema di gestione degli eventi o un flusso di lavoro per il vostro prossimo evento e risparmiate tempo prezioso. ⌚

Utilizzate i modelli già pronti di ClickUp o createne di nuovi per salvare i progetti e le attività più utilizzate.

È sempre possibile creare il proprio processo di piano e di Modello per un futuro riutilizzo.

Non dimenticate di usare Stati personalizzati delle attività per rendere il flusso di lavoro il più personalizzato possibile.

I vantaggi di ClickUp

I contro di ClickUp

Non è possibile esportare i dashboard

Prezzi di ClickUp

ClickUp ha tre opzioni di prezzo:

Piano Free Forever (migliore per uso personale)

(migliore per uso personale) Piano Unlimited (migliore per i piccoli team ($7/membro al mese))

(migliore per i piccoli team ($7/membro al mese)) Piano Business (migliore per team di medie dimensioni ($12/membro al mese))

(migliore per team di medie dimensioni ($12/membro al mese)) Piano Business Plus (migliore per team multipli ($19/membro al mese)

Valutazione degli utenti di ClickUp

Capterra : 4.7/5 (oltre 2000 recensioni)

: 4.7/5 (oltre 2000 recensioni) G2: 4.7/5 (2300+ recensioni)

2. Tabelle sociali

Un altro software gratuito per la gestione degli eventi è Social Tabella. La sua specialità è la creazione di diagrammi per gli eventi, che vi permette di organizzare le postazioni per la vostra sede.

Nessun partecipante all'evento rimarrà senza posto a sedere!

Tabella è anche ideale per ottenere contatti direttamente dal sito web dell'evento. Il software dispone anche di un'app per il check-in mobile che velocizza la registrazione all'evento.

quindi è perfetto?

Certo, se non vi dispiace l'assenza di compiti da svolgere, scadenze o integrazioni con gli strumenti di comunicazione come Zoom , Gmail, ecc.

Inoltre, non hanno un'app per Android.

vi capiamo, utenti Android.

funzionalità/funzioni chiave di #### Social Tabella

Consente di caricare piani in PDF

Permette di eseguire diagrammi 3D personalizzati degli eventi

Permette di gestire gli ospiti e i loro dettagli

I professionisti di Tabella sociale

Supporta la collaborazione del team in tempo reale e gli aggiornamenti sui check-in dei partecipanti

Permette di visualizzare le analisi per scoprire i picchi di partecipazione agli eventi

Permette ai client di visualizzare in tempo reale le modifiche apportate ai diagrammi degli eventi

Tabella sociale contro

La versione gratuita consente un solo evento attivo alla volta e un solo piano per evento

Nessuna modalità offline

Non è ideale per la gestione delle attività

Social Tabella offre due opzioni di prezzo:

Essenziale (gratis) : 150 postazioni per i partecipanti, un account utente e collaborazione in tempo reale

: 150 postazioni per i partecipanti, un account utente e collaborazione in tempo reale Professionale ($199/mese): 250 postazioni per i partecipanti, supporto via email e due eventi attivi

Valutazione degli utenti di Social Tabella

Capterra : 4.5/5 (26 recensioni)

: 4.5/5 (26 recensioni) G2: 4.4/5 (100+ recensioni)

3. Albicocca selvatica

Il prossimo è Wild Apricot.

Beh, voglie a parte, Wild Apricot è un software per la registrazione di eventi online e un buon concorrente in questo elenco di strumenti gratuiti per la gestione degli eventi.

Fornisce gli strumenti giusti per coinvolgere i partecipanti prima, durante e dopo l'evento.

Tuttavia, per essere un software di gestione degli eventi, Wild Apricot non ha la possibilità di assegnare attività ai membri del team.

Fortunatamente, a differenza di Social Tabella, il software dispone di un'app per eventi mobili per dispositivi iOS e Android. Ma c'è un problema.

Funzionalità/funzioni chiave di Wild Apricot

Consente di personalizzare i moduli di registrazione

Automazioni per la promozione di eventi via email

Consente di monitorare e raccogliere le quote di iscrizione

I vantaggi di Wild Apricot

Reportistica automatica sulle entrate degli eventi

Database online per i membri

Strumenti per il marketing degli eventi, come i costruttori di siti web veloci con modelli adatti ai dispositivi mobili

Wild Apricot contro

Nessuna elaborazione dei pagamenti online nella versione gratuita

Nessuna capacità di pianificazione o assegnazione di attività

Nessuna app per Windows o Mac

Prezzi di Wild Apricot

Wild Apricot ha sei opzioni di prezzo:

Free : include 50 contatti, l'importazione del database e la registrazione degli ospiti

: include 50 contatti, l'importazione del database e la registrazione degli ospiti Personale ($40/mese) : include 100 contatti, vendita di biglietti online e promemoria automatizzati

: include 100 contatti, vendita di biglietti online e promemoria automatizzati Gruppo ($50/mese) : include 50 contatti, hosting del sito web dell'evento su AWS, app per membri e amministratori

: include 50 contatti, hosting del sito web dell'evento su AWS, app per membri e amministratori Community ($90/mese) : include 500 contatti, integrazione con WordPress e fatture automatiche via email

: include 500 contatti, integrazione con WordPress e fatture automatiche via email Professionale ($160/mese) : include 2000 contatti, prezzi del negozio online per soli membri, drag and drop per la costruzione del sito web

: include 2000 contatti, prezzi del negozio online per soli membri, drag and drop per la costruzione del sito web Network ($290/mese): include 5000 contatti, generatore automatico di fatture e registrazione in lista d'attesa

Wild Apricot Valutazione degli utenti

Capterra : 4.5/5 (500+ recensioni)

: 4.5/5 (500+ recensioni) G2: 4.1/5 (26 recensioni)

4. Biglietto su misura

Il numero quattro dell'elenco è Ticket Tailor.

Si presenta come l'app ideale per la gestione degli eventi e dei biglietti.

Questa app per biglietti di eventi è una delle migliori che si possano trovare sul mercato dei software di gestione degli eventi per quanto riguarda la vendita di biglietti per eventi sia gratis che a pagamento.

Se state raccogliendo fondi , una conferenza accademica o una festa, potete vendere i biglietti per tutti questi eventi su Ticket Tailor.

Purtroppo, non è all'altezza degli altri software di piano.

Non è possibile pianificare un evento o progettare una flusso di lavoro con esso. È possibile gestire i biglietti degli eventi e i partecipanti giornalieri, ma questo è tutto.

Quindi, se cercate di più, dovrete trovare un'alternativa.

funzionalità/funzione chiave di #### Ticket Tailor

Box office integrato che può essere incorporato nel vostro sito web

Automazioni personalizzabili per la consegna dei biglietti via email

App per la scansione dei biglietti per la gestione del giorno dell'evento

I professionisti di Ticket Tailor

Molteplici opzioni di pagamento per gli acquirenti di biglietti

Supporta tonnellate di integrazioni, tra cui MailChimp, Zapier e Google Analytics

Consente di vendere biglietti protetti da password per gruppi speciali o VIP

Ticket Tailor contro

Nessuna app per dispositivi mobili (hanno un'app separata per il check-in chiamata Tazotix)

È necessario pagare una tassa per ogni biglietto venduto dopo i primi cinque biglietti

Permette la vendita di biglietti online solo su pagine Facebook con più di 2000 like

Prezzi di Ticket Tailor

Ticket Tailor ha tre opzioni di prezzo:

Eventi gratuiti : include biglietti gratuiti per qualsiasi evento gratuito

: include biglietti gratuiti per qualsiasi evento gratuito Pre pay ($0,26/biglietto) : include pagamenti offline, sezione di contatto con gli organizzatori dell'evento e modulo di pagamento personalizzabile

: include pagamenti offline, sezione di contatto con gli organizzatori dell'evento e modulo di pagamento personalizzabile Pay as you go ($0,65/biglietto): include tipi di biglietti illimitati, dashboard di analisi ed eventi illimitati

Ticket Tailor Valutazione degli utenti

Capterra : 4.9/5 (300+ recensioni)

: 4.9/5 (300+ recensioni) G2: 4.9/5 (50+ recensioni)

5. Piano Pod

Planning Pod è un eccellente software per la gestione degli eventi. Le sue funzionalità/funzione chiave aiutano a gestire le sedi e a pianificare gli eventi.

Che si tratti di coinvolgere i partecipanti, gestire i check-in, gestire la registrazione o l'elaborazione dei pagamenti online, Planning Pod mira a rendere tutto semplice.

Tuttavia, ciò che ci preoccupa davvero è la versione gratuita di Planning Pod.

Che non esiste.

Purtroppo ci sono altri problemi.

Il suo piano di base supporta solo due eventi alla volta.

Quindi, se siete gestori di eventi alle prime armi e avete solo due eventi, Planning Pod può fare al caso vostro. Per gli organizzatori più grandi o i professionisti degli eventi, la ricerca della soluzione giusta per la gestione degli eventi potrebbe non finire qui.

Funzionalità/funzione chiave di Planning Pod

Fornisce un costruttore di pagine web per gli eventi

Gestione delle sedi per matrimoni, ristoranti, golf club, ecc.

Offre reportistica e dashboard di produttività

I professionisti del piano Pod

Offre promozione sui social media per il marketing e consente la pianificazione di eventi virtuali

Dispone di supporto via email e chat

Offre moduli di registrazione online e di RSVP integrati

I contro di Planning Pod

Tecnicamente, si ottiene solo una versione di prova gratuita di 14 giorni; non c'è un piano gratis

Nessun supporto per l'integrazione per i pacchetti Essential o Planner

Molto costoso per essere solo un software di pianificazione eventi e di registrazione eventi online

Prezzi di Planning Pod

Planning Pod ha tre opzioni di prezzo:

Essential ($19/mese) : include utenti illimitati, registrazione online ed elenco dei partecipanti

: include utenti illimitati, registrazione online ed elenco dei partecipanti Planner ($39/mese) : include l'elaborazione dei pagamenti delle fatture, itinerari e calendari

: include l'elaborazione dei pagamenti delle fatture, itinerari e calendari Business ($69/mese): include bilanci, sondaggi e CRM

Valutazione degli utenti di Planning Pod

Capterra : 4.3/5 (20+ recensioni)

: 4.3/5 (20+ recensioni) G2: 4.1/5 (10+ recensioni)

6. nTask

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/08/image-4.png

/$$$img/

Poi, abbiamo nTask

uno strumento di project management che va oltre il tipico software di gestione degli eventi.

Grazie agli elenchi di cose da fare e alle liste di controllo, questo strumento garantisce che chiunque voglia partecipare ai vostri eventi non passi inosservato o non venga eliminato!

Gestite attività di vita reale, eventi aziendali o di PMI e riunioni con importanti funzionari della gerarchia organizzativa.

nTask è disponibile per gli utenti su piattaforme Android e iOS.

Caratteristiche/funzione chiave di nTask

Creare eventi come attività o elenchi di cose da fare, o renderli parte della lista di controllo di un progetto importante

Prevenzione dei rischi grazie a una funzionalità/funzione di gestione dei rischi incorporata

Gestione degli ospiti e dei loro dettagli

nTask pro

Creazione di partecipanti, assegnatari e check-in attraverso moduli dedicati

Configurazione delle riunioni attraverso la funzionalità/funzione "Riunioni"

Consente di cronometrare le attività attraverso il sistema di gestione del tempo

nTask cons

Non è possibile ordinare in ordine alfabetico le attività e le note

Le riunioni non possono essere modificate dopo la loro pubblicazione

Può essere un po' difficile da utilizzare

Prezzi per le attività

Premium ($$$a/mese) : offre un numero selezionato di funzionalità/funzione

: offre un numero selezionato di funzionalità/funzione Business ($8/utente/mese): funzionalità/funzione illimitate e fatturabile annualmente

funzionalità/funzione illimitate e fatturabile annualmente Aziende e MNC (Contact Sales): soluzioni con funzionalità/funzione personalizzate, White label e molto altro

Valutazione degli utenti di AnTask

Capterra: 4.2/5 (90+ recensioni)

4.2/5 (90+ recensioni) G2: 4.4/5 (15+ recensioni)

7. InEvento

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/01/InEvent-homepage-1400x700.png

/$$$img/ InEvento è composta da professionisti degli eventi e da specialisti A/V che vogliono spingersi oltre i confini dei webinar e della tecnologia per eventi.

Come software di pianificazione globale degli eventi, il software di InEvent è in grado di aggregare dati fondamentali per misurare il ROI, controllare i fornitori e gestire i budget.

InEvent dispone anche di app mobili per iOS e Android, per non parlare della possibilità di organizzare riunioni virtuali con il proprio team in un'impostazione di lavoro.

Poiché InEvent supporta le grandi aziende, offre solo una versione di prova gratuita di 30 giorni.

Funzionalità/funzione chiave di InEvent

È possibile avere una sala di controllo, sessioni RTMP simultanee, sponsorizzare fiere e sale per videoconferenze.

Gestite le informazioni con CRM, integrazione e gestione dei dati.

Ottenete reportistica accurata e dettagliata per tutta l'organizzazione.

Professionisti dell'evento

Messaggi privati per chattare sull'1-1.

Analisi della reportistica della lobby virtuale.

Studio dal vivo disponibile.

InEvent cons

Solo 10 crediti gratis nella versione di prova.

Prezzi per eventi

Basic (US$ 2990/anno) : include il coinvolgimento di InEvent negli eventi dal vivo e l'interattività dei video.

: include il coinvolgimento di InEvent negli eventi dal vivo e l'interattività dei video. Express (US$ 3990/anno): include la registrazione e il coinvolgimento dal vivo in un unico pacchetto.

include la registrazione e il coinvolgimento dal vivo in un unico pacchetto. Advanced (contatto commerciale): include branding personalizzato, streaming RTMP e streaming live simulato.

include branding personalizzato, streaming RTMP e streaming live simulato. Full (contatto commerciale): include integrazioni, supporto API, video Full HD, supporto del project manager.

Valutazione degli utenti in base agli eventi

Capterra: 4,5/5 (20+ recensioni)

4,5/5 (20+ recensioni) G2: 4,5/5 (100+ recensioni)

