I 20 migliori software per la pianificazione di eventi che semplificano tutto nel 2025

Qualche mese fa, un'organizzatrice di eventi aziendali ha condiviso come una volta ha gestito una conferenza con 500 partecipanti utilizzando poco più che fogli di calcolo con codici colore, post-it e una finestra In arrivo senza fondo.

Lei disse: "Sono invecchiata di cinque anni in tre giorni".

Se hai mai organizzato una festa di lancio, un evento interno fuori sede o un summit con i client, sai bene che il caos dietro le quinte non sempre corrisponde alle foto patinate che vengono pubblicate online.

È qui che il software giusto per la pianificazione di eventi può fare la differenza. Pensa alla programmazione, al monitoraggio degli ospiti, al coordinamento dei fornitori, ai budget, ai piani... senza 47 schede aperte.

In questo blog esploreremo i migliori strumenti software per la pianificazione di eventi che ti semplificheranno davvero la vita. ⚒️

Cosa cercare in un software per la pianificazione di eventi?

Un software affidabile per la gestione degli eventi dovrebbe aiutarti a:

Coordinate attività e team attraverso dashboard centralizzate e collaborazione in tempo reale.

Automatizza i flussi di lavoro ripetitivi come registrazioni, promemoria e follow-up per ridurre il lavoro richiesto.

Personalizza i moduli di registrazione, i tipi di biglietti e il branding per un'esperienza personalizzata dei partecipanti.

Integrazione perfetta con con CRM per la gestione degli eventi , piattaforme di marketing e gateway di pagamento per mantenere la sincronizzazione delle operazioni.

Piano visivamente utilizzando layout drag-and-drop e viste Gantt per le Sequenze degli eventi e la mappatura delle sedi.

Coinvolgi i partecipanti con funzionalità/funzioni quali strumenti di networking, sondaggi in tempo reale, domande e risposte e chat durante la sessione.

Misurate il successo attraverso analisi in tempo reale, monitoraggio del ROI e dashboard per l'acquisizione di lead.

Passa senza sforzo dai formattati virtuali a quelli ibridi e di persona senza compromettere la qualità.

Proteggi i dati sensibili con funzionalità di sicurezza e conformità come GDPR, SOC 2 e SSO.

Supporta il tuo team ovunque si trovi con app mobili, opzioni multilingue e assistenza clienti 24 ore su 24, 7 giorni su 7.

👀 Lo sapevate? Prima della pandemia del 2020, il settore degli eventi aveva un valore di circa 800 miliardi di dollari; ora sta vivendo una forte ripresa, con una crescita prevista del 6,4% CAGR, trainata in gran parte dall'integrazione tecnologica per soddisfare le esigenze dei partecipanti di nuova generazione.

👀 Lo sapevate? Prima della pandemia del 2020, il settore degli eventi aveva un valore di circa 800 miliardi di dollari; ora sta vivendo una forte ripresa, con una crescita prevista del 6,4% CAGR, trainata in gran parte dall'integrazione tecnologica per soddisfare le esigenze dei partecipanti di nuova generazione.

Panoramica dei software per l'organizzazione di eventi

Ecco una breve panoramica dei migliori software per la pianificazione di eventi:

Strumento Ideale per Funzionalità/funzione principali Prezzi ClickUp Gestione di progetti di eventi complessi in un unico spazio di lavoro unificato Dimensione del team: Da singoli individui ad aziende Attività, Calendario, Documenti, Lavagne bianche, Automazioni, ClickUp Brain Free Forever; piani Enterprise disponibili Trello Monitoraggio visivo delle attività relative agli eventi con semplici bacheche Kanban Dimensione del team: organizzatori individuali, piccoli team Bacheche e schede, automazioni Butler, potenziamenti (Calendario), semplici liste di controllo Piano Free; A pagamento a partire da 6 $/utente/mese Asana Coordinamento dei team di evento e delle scadenze con flussi di lavoro strutturati Dimensioni del team: team di piccole e grandi dimensioni Progetti, automazioni delle regole, Sequenze, commenti alle attività, Asana AI Piano Free; A pagamento a partire da 13,49 $/utente/mese Monday. com Organizzazione di eventi su larga scala con modelli personalizzabili Dimensione del team: da medie a grandi aziende Bacheche, dashboard, moduli personalizzati, monitoraggio del tempo, automazioni Piano Free; A pagamento a partire da 12 $/utente/mese Basecamp Mantenere piccoli team e client allineati con comunicazioni semplici Dimensione del team: piccoli team, agenzie Bacheche, cose da fare, programmi, spazio di archiviazione file, accesso client Plus 15 $/utente/mese; Pro Unlimited 299 $/mese (annuale) Eventbrite Promozione di eventi su larga scala e vendita di biglietti Dimensione del team: organizzatori, addetti al marketing, sedi Pagine di registrazione, biglietteria, app per il check-in in loco, analisi dei dati Prezzi personalizzati; costi per biglietto Ticket Tailor Biglietteria a basso costo e autogestita per organizzatori indipendenti Dimensione del team: piccole organizzazioni, promotori fai-da-te Pagine White label, eventi Unlimited, check-in mobile, integrazioni Gratis; opzioni pay-as-you-sell a partire da 0,30 $/biglietto Brown Paper Tickets Biglietteria equosolidale e incentrata sulla comunità Dimensione del team: organizzazioni no profit, organizzazioni comunitarie Tariffe basse, opzioni di donazione, biglietti stampabili a casa/su dispositivi mobili, biglietteria Gratis per gli eventi gratis; tariffe basse per gli eventi a pagamento. Eventzilla Registrazione flessibile per eventi virtuali, ibridi e in presenza Dimensione del team: piccole imprese, formatori Pagine personalizzate, moduli condizionali, check-in al chiosco, certificati Gratis; piani a pagamento a partire da 1,50 $/registrazione RegFox Registrazione completamente personalizzabile con logica di prezzo avanzata Dimensione del team: Organizzatori professionisti, associazioni Moduli drag-and-drop, logica condizionale, piani di pagamento, rinunce Prezzi personalizzati vFairs Eventi virtuali e ibridi coinvolgenti con ambienti interattivi Dimensione del team: aziende, grandi conferenze Lobby virtuali, sale espositive 3D, acquisizione di lead, strumenti di networking Prezzi personalizzati RingCentral Eventi Hosting di eventi virtuali e networking all-in-one Dimensione del team: team di marketing, produttori di eventi virtuali Sedi multitraccia, stand espositivi, domande e risposte/sondaggi, acquisizione di lead degli sponsor Gratis; piani a pagamento a partire da 99 $ al mese. Airmeet Eventi guidati dalla comunità con potenti funzionalità di networking Dimensione del team: Associazioni, aziende Speed networking, lounge, inviti in fase, sessioni su richiesta Premium a partire da 199 $ al mese; personalizzato per grandi eventi InEvent Gestione di eventi virtuali e ibridi di livello aziendale Dimensione del team: aziende globali, eventi regolamentati Streaming nativo, badge NFC, logistica di viaggio, analisi avanzate Singolo evento 6.000 $; Annuale a partire da 9.000 $ Zoom Eventos Conferenze e webinar scalabili basati su ZoomDimensione del team: team di formazione, comunicazioni interne, educatori Hub per eventi, registrazione con marchio, aree espositive, supporto ibrido Piani da 99-149 $/100 partecipanti/mese Cvent Gestione completa degli eventi aziendali e logistica Dimensione del team: Impresa, team di riunioni strategiche Ricerca delle location, gestione degli sponsor, reportistica avanzata, sincronizzazione CRM Prezzi personalizzati Bizzabo Marketing degli eventi basato sui dati e coinvolgimento dei partecipanti Dimensione del team: grandi conferenze, esperti di marketing Abbinamento basato sull'IA, app mobile per evento, acquisizione di lead, analisi dei dati Event Experience OS 499 $/utente/mese; livelli personalizzati Whova Coinvolgimento dei partecipanti e piano dell'agenda ottimizzati per i dispositivi mobili Dimensione del team: eventi comunitari, organizzazioni no profit, università Creazione di programmi, feed degli eventi, networking, check-in in loco Prezzi personalizzati Planning Pod Piano di eventi e location con strumenti di collaborazione integrati Dimensione del team: location, organizzatori, catering Piani, CRM, portali client, fatturazione, Zapier Prezzi personalizzati Social Tables Diagrammi dei layout degli eventi e gestione dei piani di disposizione dei posti a sedere Dimensione del team: sedi, hotel, catering Planimetrie 2D/3D, collaborazione in tempo reale, sincronizzazione dell'elenco degli ospiti Versione di prova gratuita; Pro 199 $/utente/mese; Premium personalizzato

I migliori software per la pianificazione di eventi

Ecco i migliori software di project management per eventi:

ClickUp (Ideale per gestire progetti di eventi complessi in un unico spazio di lavoro unificato. )

Il software di gestione eventi di ClickUp è una piattaforma all-in-one che aiuta i team a pianificare, eseguire e monitorare ogni dettaglio di un evento. Riunisce la gestione delle attività, le tempistiche, la comunicazione, il budget e la documentazione in un unico spazio di lavoro personalizzabile.

Attività di ClickUp è il fondamento del flusso di lavoro dei tuoi eventi, che ti permette di organizzare, assegnare e effettuare il monitoraggio di ogni dettaglio con chiarezza. Consideralo come elementi da fare digitali che possono essere assegnati a diverse persone del tuo team.

Puoi iniziare suddividendo il tuo evento in categorie principali, come logistica della sede, coordinamento dei relatori, marketing e coinvolgimento dei partecipanti.

Per ogni categoria, crea attività di ClickUp specifiche e assegna:

Titolari (responsabili)

Scadenze

Priorità (ad es. alta, media, bassa)

Dipendenza (ciò che deve essere terminato prima che qualcos'altro abbia inizio)

Crea attività di ClickUp specifiche per i tuoi eventi per garantire l'organizzazione.

Ad esempio, quando prenoti un relatore principale, puoi creare un'attività con il titolo "Prenotare relatore principale" e quindi aggiungere le seguenti attività secondarie:

Contatta i potenziali relatori

Rivedi e finalizza il contratto

Prenota viaggi e alloggi

Ogni attività secondaria può avere un proprio assegnatario e una propria data di scadenza, aiutandoti a rimanere in linea con il tuo programma di produzione.

Una volta impostate le attività, puoi facilmente pianificarle e visualizzarle utilizzando il calendario ClickUp. Si effettua la sincronizzazione con Google Calendar, Outlook o Apple Calendar per offrirti una visione unificata dell'intera sequenza dell'evento. Che tu stia mappando lo svolgimento dello spettacolo, programmando le prove o coordinando le riunioni con gli sponsor, il calendario ti aiuta a tenere sotto controllo ogni aspetto.

Gestisci il tuo fitto calendario di eventi con ClickUp Calendar

Utilizzateli per gestire un foglio di lavoro "Day-Of" con sessioni a tempo o per mappare le scadenze per le campagne email, i risultati attesi dagli sponsor e le conferme delle sedi. Potete anche attivare/disattivare la visualizzazione giornaliera, quella settimanale o quella mensile per ingrandire o rimpicciolire a seconda della fase del processo di piano in cui vi trovate.

Mentre poni il piano per le tempistiche e i risultati finali, avrai anche bisogno di uno spazio in cui sviluppare e condividere il contenuto dell'evento. ClickUp Docs offre al tuo team uno spazio condiviso in cui creare e collaborare sui documenti chiave dell'evento, senza il caos delle versioni. Puoi utilizzare Docs per scrivere briefing sull'evento, copioni per i presentatori, biografie dei relatori, linee guida per le sponsorizzazioni o domande frequenti dei partecipanti.

Crea un documento centralizzato con ClickUp Docs

Ad esempio, il tuo team potrebbe co-modificare un Event Runbook master con sezioni dedicate ai dettagli della sede, alle liste di controllo e ai contatti di emergenza, tutte facilmente collegate alle attività di gestione dell'evento correlate o condivise con partner esterni.

Prima che questi documenti prendano forma, però, spesso è necessario uno spazio per raccogliere e organizzare le idee. È qui che entrano in gioco le lavagne online ClickUp. Sono ideali per la pianificazione in fase iniziale, aiutandoti a disegnare visivamente planimetrie, a mappare i temi degli eventi o a creare funnel di contenuto, prima di trasformare questi concetti in attività strutturate o documenti formali.

Mappa l'intero flusso di lavoro del tuo evento con ClickUp Whiteboards.

Supponiamo che tu stia mappare il percorso di un partecipante dalla registrazione al sondaggio post-evento: puoi trascinare e rilasciare le idee, collegarle con delle frecce, assegnarle come attività e trasformare il tutto in un flusso di lavoro attuabile con un solo clic. Sono particolarmente utili quando si collabora in tempo reale tra team o fornitori.

Le lavagne online sono perfette per il brainstorming sulla disposizione dei posti a sedere, i diagrammi di flusso delle campagne o per mappare le sessioni. Poiché i documenti possono essere collegati alle attività e le lavagne online sono completamente interattive, tutto rimane in connessione e facile da navigare.

ClickUp Brain, l'assistente AI della piattaforma, aggiunge un ulteriore livello di supporto aiutando i team a pianificare un piano più rapidamente e a scrivere in modo più intelligente. Puoi utilizzarlo per generare descrizioni degli eventi, attivare l'automazione delle email di follow-up, riepilogare gli appunti delle riunioni o persino suggerire le priorità delle attività.

Ottieni informazioni contestuali con ClickUp Brain

Questo strumento di IA per la gestione degli eventi è particolarmente utile per eventi ricchi di contenuto in cui la tempistica e la comunicazione sono chiavi, come la ricerca di relatori, i testi per i social media o le bozze dei comunicati stampa.

E se non vuoi partire da zero? Passa ai modelli ClickUp.

Il modello di gestione eventi ClickUp è uno spazio di lavoro centralizzato creato per semplificare la complessa pianificazione degli eventi. Troverai elenchi di attività predefiniti per la logistica, la selezione della sede, il budget, il marketing e i follow-up post-evento, ciascuno con stati, scadenze e assegnatari personalizzabili.

Ottieni un modello gratis Concentrati sul quadro generale mantenendo il tuo team organizzato con il modello di gestione evento ClickUp.

Un calendario integrato e un grafico Gantt ti offrono una panoramica visiva della tua Sequenza, mentre Documenti conserva tutto, dai contratti alle biografie dei relatori, in un unico posto facilmente accessibile. Include funzionalità/funzione specificamente pensate per la collaborazione: commenti in tempo reale, condivisione di file e lista di controllo integrate.

Le migliori funzionalità/funzioni di ClickUp

Automatizza le attività ripetitive: riduci il lavoro richiesto, come lo spostamento delle attività quando lo stato cambia o l'invio di promemoria prima delle scadenze, con riduci il lavoro richiesto, come lo spostamento delle attività quando lo stato cambia o l'invio di promemoria prima delle scadenze, con ClickUp Automazioni

Ottieni assistenza per la pianificazione: imposta promemoria, attività ricorrente e scadenze per le attività chiave, come i controlli settimanali dei fornitori o l'invio del conteggio finale dei partecipanti.

Monitora gli elenchi degli ospiti: usa i campi personalizzati di ClickUp per gestire le conferme di partecipazione, le preferenze alimentari o lo stato di check-in, filtrare, ordinare o raggruppare i partecipanti in base a qualsiasi criterio.

Monitorate i progressi: monitorate l'utilizzo del budget, lo stato di avanzamento delle attività, il carico di lavoro del team e le metriche post-evento in un'unica visualizzazione centralizzata con monitorate l'utilizzo del budget, lo stato di avanzamento delle attività, il carico di lavoro del team e le metriche post-evento in un'unica visualizzazione centralizzata con i dashboard di ClickUp.

Limiti di ClickUp

Curva di apprendimento ripida a causa delle sue opzioni di personalizzazione estese

Prezzi di ClickUp

Valutazioni e recensioni di ClickUp

G2: 4,7/5 (oltre 9.000 recensioni)

Capterra: 4,6/5 (oltre 4.000 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di ClickUp?

Questa recensione di G2 riassume tutto:

ClickUp offre uno spazio di lavoro altamente personalizzabile che aiuta il nostro team a gestire attività, progetti e sequenze in un unico posto. La possibilità di passare da una visualizzazione all'altra (Elenco, Bacheca, vista Gantt, ecc.) rende facile adattare l'esperienza al flusso di lavoro di ciascun membro del team. Le automazioni, le attività ricorrenti e le integrazioni con altri strumenti come Slack e Google Drive sono particolarmente utili per mantenere tutto sincronizzato ed efficiente.

ClickUp offre uno spazio di lavoro altamente personalizzabile che aiuta il nostro team a gestire attività, progetti e sequenze in un unico posto. La possibilità di passare da una visualizzazione all'altra (elenco, bacheca, diagramma di Gantt, ecc.) rende facile adattare l'esperienza al flusso di lavoro di ciascun membro del team. Le automazioni, le attività ricorrenti e le integrazioni con altri strumenti come Slack e Google Drive sono particolarmente utili per mantenere tutto sincronizzato ed efficiente.

💡 Suggerimento professionale: utilizza i moduli ClickUp per chiedere ai partecipanti cosa desiderano imparare e chi sono più entusiasti di ascoltare. Quindi, sfrutta le automazioni per assegnare le risposte ai moderatori, forma gli argomenti di discussione dal vivo e dà priorità ai contenuti post-evento in base all'interesse reale dei partecipanti.

2. Trello (ideale per il monitoraggio visivo delle attività relative agli eventi con semplici bacheche Kanban)

tramite Trello

Trello è un software di gestione eventi che funge da bacheca visiva per il tuo flusso di lavoro: semplice, chiaro e incredibilmente facile da gestire. Crea bacheche per ogni evento, suddividile in fasi (come preparazione pre-evento, logistica live e riepiloghi post-evento) e utilizza le schede per il monitoraggio di ogni attività, dalle modifiche all'elenco degli ospiti al follow-up dei fornitori.

Sebbene non sia in grado di gestire reportistica approfondita o dipendenze complesse, Trello è ottimo per i pianificatori che lavorano da soli, i piccoli team e i professionisti del marketing che desiderano uno spazio di lavoro pulito che non intralci il loro lavoro.

Le migliori funzionalità/funzioni di Trello

Automatizza i flussi di attività con Butler : imposta regole, trigger azioni con pulsanti personalizzati e pianifica attività ricorrenti come check-in o promemoria.

Utilizza le liste di controllo per la pianificazione degli eventi per suddividere i compiti più impegnativi, come le sequenze del giorno dell'evento, in attività secondarie tracciabili e più gestibili con barre di stato.

Espandi il tuo spazio di lavoro con Power-Up come la visualizzazione Calendario, Google Drive, Slack e Jira per la sincronizzazione di Tutto in un unico posto.

Sfrutta Atlassian Intelligence (IA) per raccogliere idee sullo svolgimento dell'evento, riepilogare le note delle schede o trasformare più rapidamente le idee in elementi concreti.

Limiti di Trello

Funzioni avanzate come vista Gantt richiedono aggiornamenti o potenziamenti.

Manca di funzionalità native per alcuni framework di project management, rendendolo meno efficace per progetti complessi o di azienda.

Prezzi di Trello

Gratis per 10 utenti

Standard: 6 $ al mese per utente

Premium: 12,50 $ al mese per utente

Azienda: 17,50 $ al mese per utente

Valutazioni e recensioni di Trello

G2: 4,4/5 (oltre 13.600 recensioni)

Capterra: 4,5/5 (oltre 23.500 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Trello?

Ecco come un utente ha descritto la propria esperienza:

Sebbene Trello offra numerose funzionalità, il numero di queste ultime talvolta passa in secondo piano rispetto ad altre applicazioni di project management nel monitoraggio dei progetti di livello superiore. La frequenza di utilizzo diminuisce quando sono necessarie funzioni di livello superiore, poiché non supporta nativamente tutti i tipi di metodologie di progetto. Inoltre, alcune integrazioni potrebbero essere più eleganti, il che influisce sulla facilità complessiva di integrazione in alcuni flussi di lavoro.

Sebbene Trello offra numerose funzionalità/funzione, il numero di queste ultime talvolta passa in secondo piano rispetto ad altre applicazioni di project management nel monitoraggio dei progetti di livello superiore. La frequenza di utilizzo diminuisce quando sono necessarie funzioni di livello superiore, poiché non supporta nativamente tutti i tipi di metodologie di progetto. Inoltre, alcune integrazioni potrebbero essere più eleganti, il che influisce sulla facilità complessiva di integrazione in alcuni flussi di lavoro.

💡 Suggerimento professionale: utilizza le etichette Trello per monitorare le fasi dell'evento—come "Pre-evento", "Live" e "Post-evento"—e combinale con l'automazione Butler per spostare automaticamente le schede, inviare promemoria o assegnare attività all'avvicinarsi delle scadenze. In questo modo potrai mantenere la tua Sequenza rigorosa e il tuo team in sincronizzazione.

3. Asana (Ideale per coordinare i team di evento e le scadenze con flussi di lavoro strutturati).

tramite Asana

Asana aiuta i team organizzativi a rimanere organizzati senza dover scambiarsi continuamente messaggi. Puoi assegnare responsabilità per tutto, dal coordinamento dei fornitori alle attività sui social media, effettuare il monitoraggio delle sequenze e creare flussi di lavoro su misura per il modo in cui opera il tuo team.

Offre una struttura sufficiente per garantire il corretto svolgimento degli eventi, senza rallentare il processo di pianificazione con troppi livelli. Forse non è appariscente, ma Asana è affidabile. E quando si gestiscono contemporaneamente budget, RSVP, pianificazioni e approvazioni interne, l'affidabilità è fondamentale.

Le migliori funzionalità/funzioni di Asana

regole personalizzate per ridurre il lavoro manuale. Automatizza le attività ripetitive come la gestione delle sedi e i check-in conpersonalizzate per ridurre il lavoro manuale.

Utilizza Asana IA per impostare le priorità, semplificare i passaggi di pianificazione di routine e ottenere rapidamente chiarezza su ciò che richiede attenzione.

Mantieni le conversazioni nel contesto con commenti alle attività, allegati di file e tagging del team, in modo che nulla vada perso nei thread di email.

Limiti di Asana

Non consente di impostare intervalli di tempo per le attività.

Gli strumenti di automazione integrati spesso non sono sufficienti quando si tratta di gestire flussi di lavoro complessi o soddisfare esigenze specifiche del team.

Prezzi di Asana

Free

Starter: 13,49 $ al mese per utente

Avanzato: 30,49 $ al mese per utente

Azienda: Prezzi personalizzati

Enterprise+: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Asana

G2: 4,4/5 (oltre 11.600 recensioni)

Capterra: 4,5/5 (oltre 13.400 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Asana?

Direttamente da una recensione su Capterra:

Asana è ottimo per la project management, soprattutto quando si lavora in team. Mi sono piaciuti i portfolio perché mi hanno permesso di tenere d'occhio più progetti contemporaneamente. L'aspetto generale di Asana è molto ordinato e organizzato, e questa è sempre una priorità per me. Mi piacerebbe che alcune risorse della piattaforma fossero accessibili senza dover pagare, ma capisco che non sia possibile. Una cosa che non mi è piaciuta è che quando ero in viaggio e utilizzavo Asana sul mio telefono non riuscivo mai a copiare le attività su un altro progetto.

Asana è ottimo per la project management, soprattutto quando si lavora in team. Mi sono piaciuti i portfolio perché mi hanno permesso di tenere d'occhio più progetti contemporaneamente. L'aspetto generale di Asana è molto ordinato e organizzato, e questa è sempre una priorità per me. Mi piacerebbe che alcune risorse della piattaforma fossero accessibili senza dover pagare, ma capisco che non sia possibile. Una cosa che non mi è piaciuta è che quando ero in viaggio e utilizzavo Asana sul mio telefono non riuscivo mai a copiare le attività in un altro progetto.

🧠 Curiosità: il nome "Asana" deriva dal sanscrito e indica una posizione yoga, riflettendo la visione dei fondatori di un software che promuove la concentrazione, il flusso e la chiarezza nel lavoro moderno.

Desideri un calendario degli eventi che funzioni davvero? Utilizza questo video per creare il tuo calendario, pianificare le attività cardine della biglietteria, le scadenze dei fornitori, i tempi di configurazione/smontaggio e le prove; individuare le insidie comuni come le doppie prenotazioni e le titolarità poco chiare; e indicare ai team gli strumenti e i modelli che possono utilizzare per garantire lo svolgimento puntuale dell'evento.

4. Monday. com (Ideale per organizzare eventi su larga scala con modelli personalizzabili)

Monday.com è uno spazio di lavoro flessibile che ti consente di visualizzare una visione chiara di tutto ciò che accade nel flusso di lavoro di project management dei tuoi progetti di evento. I suoi modelli specifici per evento includono tutto, dal monitoraggio del budget e la raccolta delle conferme di partecipazione al feedback post-evento, il tutto supportato da moduli dinamici che inseriscono automaticamente i dati nelle tue bacheche.

Puoi organizzare dashboard visive, complete di Sequenza, grafico e widget sul carico di lavoro, per monitorare l'utilizzo delle risorse e individuare eventuali problemi in tempo reale, il tutto senza uscire dalla piattaforma. Aggiungi automazioni per generare avvisi casuali, per la sincronizzazione delle azioni tra i team e per attivare i riepiloghi post-evento, e avrai un sistema progettato per andare oltre le liste di controllo statiche. È intuitivo per configurazioni più semplici, ma per usufruire appieno le sue potenzialità, come le integrazioni multi-board, le configurazioni avanzate del dashboard o i modelli intelligenti, può essere necessario un po' di tempo per esplorarlo.

Monday.com: le migliori funzionalità/funzioni

Raccogli le conferme di partecipazione, le richieste o i feedback tramite moduli personalizzati con il tuo marchio che vengono automaticamente inseriti nelle tue bacheche: ottimi per la gestione dell'elenco degli ospiti o dei fornitori.

Utilizza il monitoraggio integrato del tempo per controllare la durata delle attività per la reportistica interna o la fatturazione dei partner esterni.

Mantieni tutto organizzato con una configurazione a livelli: aree di lavoro, bacheche, attività e sottoelementi per strutturare ogni parte del tuo evento.

Limiti di Monday.com

È facile creare troppe bacheche, il che può portare a confusione e rendere difficile l'organizzazione.

Alcune automazioni richiedono soluzioni alternative complesse all'interno dello stesso Monday.com.

Prezzi di Monday.com

Free

Base: 12 $ al mese per utente

Standard: 14 $ al mese per utente

Pro: 24 $ al mese per utente

Azienda: prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Monday.com

G2: 4,7/5 (oltre 13.500 recensioni)

Capterra: 4,6/5 (oltre 5.000 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Monday.com?

Un recensore di G2 ha condiviso questa condivisione di feedback:

Le email e le attività potrebbero essere migliorate, poiché a volte possono subire ritardi. Tuttavia, il team del supporto è stato rapido nel cercare soluzioni. Per sfruttare al meglio tutte le funzionalità/funzioni sviluppate, è necessario un pacchetto (e un costo) di livello superiore. Alcune delle automazioni richiedono soluzioni alternative lunghe e complesse, ma l'utilizzo di integrazioni come Make.com o Zapier può aiutare a superare facilmente questo ostacolo.

Le email e le attività potrebbero essere migliorate, poiché a volte possono subire ritardi. Tuttavia, il team del supporto è stato rapido nel cercare soluzioni. Per sfruttare al meglio tutte le funzionalità/funzione sviluppate, è necessario un pacchetto (e un costo) di livello superiore. Alcune delle automazioni richiedono soluzioni alternative lunghe e complesse, anche se l'uso di integrazioni come Make.com o Zapier può aiutare a superare facilmente questo problema.

5. Basecamp (Ideale per mantenere allineati in un unico posto i piccoli team di eventi e i client).

tramite Basecamp

Basecamp si distingue per aver posto la comunicazione al centro dell'organizzazione degli eventi. A differenza di altri strumenti che offrono infinite funzionalità/funzione, Basecamp mantiene le cose semplici: un unico spazio per messaggi, attività, programmi e file, in modo che il tuo team, i client e i fornitori rimangano allineati senza bisogno di una guida pratica.

Per i pianificatori che valorizzano la semplicità e la comunicazione chiara, Basecamp offre una configurazione essenziale che funziona. Che tu stia coordinando team, client o fornitori, ti aiuta a fare ordine e a mantenere tutti sulla stessa pagina.

Le migliori funzionalità/funzioni di Basecamp

Crea hub di comunicazione centralizzati per gestire l'intero flusso di lavoro degli eventi in un unico posto.

Utilizza bacheche specifiche per ogni progetto per sostituire lunghe catene di email e chat di gruppo confuse.

Archivia tutti i tuoi file, programmi e note in documenti di progetto organizzati.

Limiti di Basecamp

Sebbene gestisca bene le funzioni principali, non è all'altezza delle funzionalità avanzate come la pianificazione post-pubblicazione e i flussi di lavoro di marketing più approfonditi.

Prezzi di Basecamp

Inoltre: 15 $ al mese per utente

Pro Unlimited: 299 $ al mese (fatturato annualmente)

Valutazioni e recensioni di Basecamp

G2: 4. 1/5 (oltre 5.320 recensioni)

Capterra: 4,3/5 (oltre 14.480 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Basecamp?

Un breve estratto da un utente reale:

Offre opzioni di integrazione con altri strumenti con limite, in particolare quelli di cui faccio parte nel marketing digitale, come le piattaforme di social media. Sebbene copra bene le funzioni di base, manca di alcune funzionalità avanzate e di connessioni senza soluzione di continuità con app esterne, il che può essere uno svantaggio per i team che necessitano di svolgere più attività come la programmazione dei post, ecc.

Offre opzioni di integrazione con altri strumenti con limite, in particolare quelli di cui faccio parte nel marketing digitale, come le piattaforme di social media. Sebbene copra bene le funzionalità di base, manca di alcune funzionalità avanzate e di connessioni fluide con app esterne, il che può essere uno svantaggio per i team che necessitano di svolgere più attività come la pianificazione dei post, ecc.

Piattaforme di registrazione e biglietteria

6. Eventbrite (ideale per la promozione di eventi su larga scala e la vendita di biglietti)

tramite Eventbrite

Eventbrite combina la logistica degli eventi e il marketing in un'unica dashboard. Configura le pagine di registrazione, integra il checkout dei biglietti e lancia campagne email o annunci sui social media, tutto da un'unica piattaforma. Le analisi in tempo reale tracciano le prestazioni delle fonti e le conversioni dei partecipanti, aiutandoti a ottimizzare la spesa pubblicitaria.

In loco, l'app mobile Organizer gestisce il check-in senza contatto e la vendita commerciale in loco. I fondi vengono trasferiti prompt dopo l'evento. L'integrazione con i CRM e gli strumenti di analisi consente la sincronizzazione automatica dei dati di marketing e degli elenchi dei partecipanti, facilitando la segmentazione e il follow-up.

Le migliori funzionalità/funzioni di Eventbrite

Gestisci richieste di assistenza, incidenti, problemi e modifiche utilizzando flussi di lavoro ITSM predefiniti.

Automatizza l'assegnazione e l'approvazione dei ticket con potenti regole di automazione no-code/low-code.

Collabora tra i team utilizzando una base di conoscenze Confluence integrata, Opsgenie per gli avvisi di reperibilità e le integrazioni Slack o Microsoft Teams.

Limiti di Eventbrite

La piattaforma offre strumenti di base, ma manca di flessibilità per comunicazioni completamente personalizzate.

Le funzionalità/funzioni di analisi e reportistica non sono molto robuste.

Prezzi di Eventbrite

Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Eventbrite

G2: 4,4/5 (oltre 870 recensioni)

Capterra: 4,6/5 (oltre 5.680 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Eventbrite?

Secondo un recensore di Capterra:

Ci sono voluti alcuni eventi per capire come utilizzare correttamente Eventbrite e impostare le giuste configurazioni. Consiglio vivamente di guardare i video di formazione e imparare a conoscere la piattaforma piuttosto che imparare con la versione di prova! In questo modo risparmierete tempo e denaro!

Ci sono voluti alcuni eventi per capire come utilizzare correttamente Eventbrite e impostare le giuste configurazioni. Consiglio vivamente di guardare i video di formazione e imparare a conoscere la piattaforma piuttosto che imparare con la versione di prova! In questo modo risparmierete tempo e denaro!

7. Ticket Tailor (ideale per la biglietteria a basso costo e autogestita per organizzatori indipendenti)

tramite Ticket Tailor

Ticket Tailor offre un servizio di biglietteria pay-as-you-go progettato per le piccole operazioni. Puoi creare pagine di eventi personalizzate con il tuo marchio o incorporare il checkout direttamente sul tuo sito, con regolamento del pagamento in giornata tramite Stripe, PayPal, Square, Apple Pay o Google Pay. La piattaforma dispone di un generatore di informative sulla privacy e di campi di opt-in conformi al GDPR.

Effettua il check-in presso la sede dell'evento, online o offline, utilizzando l'app mobile, con sincronizzazione in tempo reale tra i dispositivi del personale. Sono inoltre disponibili funzioni integrate per l'invio di email e la configurazione di codici sconto/voucher. L'integrazione con Mailchimp, Zapier e strumenti CRM fornisce supporto per una comunicazione ottimizzata.

Le migliori funzionalità/funzioni di Ticket Tailor

Utilizza un dominio personalizzato e pagine di eventi white label per mantenere il tuo marchio in primo piano.

Elenco un numero illimitato di eventi e tipi di biglietti senza restrizioni sul numero di eventi o biglietti.

Gestisci gli elenchi di eventi pubblici o privati proteggendoli con password o nascondendoli dalle ricerche pubbliche.

Limiti di Ticket Tailor

Non sono previsti rimborsi parziali sulle prenotazioni di gruppo.

Mancanza di potenti funzionalità di ricerca integrate o di elenchi di eventi curati

Prezzi di Ticket Tailor

Free

Pagamento anticipato : a partire da 0,30 $.

Paghi solo quando vendi: 0,85 $.

Valutazioni e recensioni di Ticket Tailor

G2: 4,9/5 (oltre 190 recensioni)

Capterra: 4,9/5 (oltre 490 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Ticket Tailor?

Da una recensione su G2:

All'inizio il sistema di credito mi sembrava un po' confuso e, anche se capisco che acquistando credito in blocco si ottiene una somma maggiore, sarebbe bello poter eliminare o ridurre le commissioni di prenotazione in modo più economico. Non lo capisco ancora del tutto, ma come sistema è più semplice e trasparente rispetto ad altri siti di biglietteria ed è comunque conveniente, quindi continuerò a utilizzarlo in futuro!

All'inizio il sistema di credito mi sembrava un po' confuso e, anche se capisco che acquistando credito in blocco si ottiene una somma maggiore, sarebbe bello poter eliminare o ridurre le commissioni di prenotazione in modo più economico. Non lo capisco ancora del tutto, ma come sistema è più semplice e trasparente rispetto ad altri siti di biglietteria ed è comunque conveniente, quindi continuerò a utilizzarlo in futuro!

8. Brown Paper Tickets (ideale per la vendita di biglietti equosolidali con prezzi trasparenti)

Brown Paper Tickets offre un servizio di biglietteria trasparente e a basso costo, progettato pensando alla comunità. È completamente gratis per gli eventi gratis e le commissioni sui biglietti a pagamento sono minime. Puoi creare pagine di eventi ricche di contenuti multimediali, raccogliere donazioni insieme alla vendita dei biglietti e offrire ai partecipanti opzioni di biglietteria flessibili: stampa a casa, mobile o spedizione postale.

Sul posto, gli strumenti integrati di biglietteria e scansione gestiscono la biglietteria senza la necessità di hardware aggiuntivo. Con il supporto multilingue e un servizio clienti reattivo basato su email, è un'opzione valida per le organizzazioni no profit e gli organizzatori focalizzati sulla comunità che gestiscono un pubblico eterogeneo.

Le migliori funzionalità/funzioni di Brown Paper Tickets

Crea pagine personalizzabili dedicate agli eventi con contenuto multimediale e descrizioni dettagliate per attirare i partecipanti.

Vendi diversi tipi di biglietti, tra cui biglietti di ingresso generici, posti riservati e abbonamenti stagionali per eventi in vari formattare.

Gestisci la registrazione e il check-in dei partecipanti con reportistica in tempo reale ed elenchi esportabili dei partecipanti.

Limiti di Brown Paper Tickets

Le organizzazioni non possono visualizzare o analizzare la cronologia degli acquisti nel tempo, con il limite di opportunità di coinvolgimento personalizzato.

Prezzi di Brown Paper Tickets

Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Brown Paper Tickets

G2: 4,0/5 (oltre 30 recensioni)

Capterra: 3,7//5 (oltre 30 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Brown Paper Tickets?

Un utente ha condiviso questa feedback:

Mi piace molto il modello di "commercio equo e solidale" incarnato da Brown Paper Tickets. Essendo impegnato in lavori di sviluppo della comunità, mi piace procurarmi strumenti e software equi per i miei impegni... L'interfaccia del sito web BPT potrebbe essere migliorata. Ha un aspetto antiquato che potrebbe non piacere a tutti gli utenti.

Mi piace molto il modello di "commercio equo" incarnato da Brown Paper Tickets. Essendo impegnato in lavori di sviluppo della comunità, mi piace procurarmi strumenti e software equi per i miei impegni... L'interfaccia del sito web BPT potrebbe essere migliorata. Ha un aspetto antiquato che potrebbe non piacere a tutti gli utenti.

9. Eventzilla (ideale per la registrazione flessibile a eventi in formato virtuale, ibrido e in presenza)

tramite Eventzilla

Eventzilla è uno strumento semplice per le piccole imprese che organizzano webinar, workshop o eventi locali. Consente di creare pagine di eventi personalizzate senza codice, impostare moduli di registrazione flessibili con logica condizionale e gestire biglietti gratis e a pagamento.

Il trasferimento di denaro in tempo reale ti aiuta a tenere traccia dei pagamenti in entrata e la piattaforma supporta gli eventi virtuali attraverso il suo componente aggiuntivo Joinlive. È anche possibile emettere automaticamente certificati digitali, particolarmente utili per sessioni di formazione o eventi educativi. In loco, il software per eventi virtuali offre un'app mobile e un'opzione di check-in al chiosco per la gestione dei partecipanti.

Le migliori funzionalità/funzioni di Eventzilla

Ottieni l'automazione delle liste d'attesa e delle approvazioni per gestire in modo efficiente gli eventi esclusivi o molto richiesti.

Organizza e gestisci webinar o eventi virtuali direttamente all'interno di Eventzilla utilizzando il componente aggiuntivo virtuale Joinlive.

Emetti e invia automaticamente certificati via email a partecipanti, relatori o intervenienti.

Limiti di Eventzilla

Non dispone di una roadmap di sviluppo che indichi le funzionalità future e una Sequenza indicativa.

Alcune integrazioni di terze parti non sono così fluide o intuitive come ci si aspetterebbe, il che può influire sull'efficienza del flusso di lavoro.

Prezzi di Eventzilla

Free

Base: 1,50 $/registrazione

Pro: 1,50 $ + 1,9%/registrazione

Inoltre: 1,50 $ + 2,9%/registrazione

Unlimited: 4.999 $ all'anno

Valutazioni e recensioni di Eventzilla

G2: 4,4/5 (oltre 150 recensioni)

Capterra: 4,4/5 (oltre 390 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Eventzilla?

Ecco una prospettiva di prima mano:

Ciò che mi piace di più di Eventzilla è la facilità con cui è possibile impostare un evento da zero... Un aspetto che potrebbe essere migliorato è l'integrazione con alcune piattaforme esterne, alcune delle quali non sono così fluide come mi aspettavo. Ho anche notato che alcune funzionalità avanzate sono disponibili solo nei piani di livello superiore, il che può essere un limite per eventi con budget ridotti. Detto questo, la piattaforma mantiene comunque le sue promesse fondamentali.

Ciò che mi piace di più di Eventzilla è la facilità con cui è possibile impostare un evento da zero... Un aspetto che potrebbe essere migliorato è l'integrazione con alcune piattaforme esterne, alcune delle quali non sono così fluide come mi aspettavo. Ho anche notato che alcune funzionalità avanzate sono disponibili solo nei piani di livello superiore, il che può essere un limite per eventi con budget ridotti. Detto questo, la piattaforma mantiene comunque le sue promesse fondamentali.

10. RegFox (ideale per la registrazione agli eventi completamente personalizzabile con una potente automazione)

tramite RegFox

RegFox offre un controllo granulare su registrazione, prezzi e raccolta dei dati dei partecipanti, funzionalità/funzione molto apprezzate dai professionisti dell'organizzazione di eventi. Il suo generatore di registrazioni supporta la personalizzazione drag-and-drop, la logica condizionale e strutture di prezzo avanzate, come pagamenti rateali o codici sconto.

Consente la raccolta di liberatorie e firme personalizzate, automatizza conferme e promemoria e supporta le registrazioni di gruppi/team. Sono integrate integrazioni con CRM, piattaforme di email e gateway di pagamento. Il suo vero valore risiede nella sua convenienza e personalizzazione senza sacrificare la funzione o la sicurezza, rendendolo ideale per i pianificatori che gestiscono più eventi.

Le migliori funzionalità/funzioni di RegFox

Crea moduli di registrazione completamente personalizzabili con campi drag-and-drop, logica condizionale e branding.

Imposta prezzi complessi, sconti, codici di accesso e piani di pagamento per biglietti e componenti aggiuntivi.

Gestisci il check-in, la stampa dei badge e il commerciale in loco con strumenti mobili.

Limiti di RegFox

Gli utenti lamentano la mancanza di funzionalità avanzate di documentazione.

Prezzi RegFox

Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di RegFox

G2: 4,8/5 (oltre 500 recensioni)

Capterra: 4,8/5 (oltre 140 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di RegFox?

Leggi cosa ne pensa questo recensore:

La personalizzazione è una buona opzione, ma presenta anche alcuni svantaggi. Creare modelli per la nostra organizzazione che garantiscano che ogni programma abbia gli stessi requisiti di base sembra essere una sfida, poiché ogni reparto utilizza la piattaforma in modo leggermente diverso. Per me è fondamentale includere una sezione di domande e risposte durante la registrazione, in modo da non dover effettuare il monitoraggio di queste informazioni in un secondo momento tramite email o sondaggi.

La personalizzazione è una buona opzione, ma presenta anche alcuni svantaggi. Creare modelli per la nostra organizzazione che garantiscano che ogni programma abbia gli stessi requisiti di base sembra essere una sfida, poiché ogni reparto utilizza la piattaforma in modo leggermente diverso. Per me è fondamentale includere una sezione di domande e risposte durante la registrazione, in modo da non dover effettuare il monitoraggio di queste informazioni in un secondo momento tramite email o sondaggi.

Piattaforme per eventi virtuali e ibridi

11. vFairs (Ideale per eventi virtuali e ibridi immersivi con ambienti interattivi)

tramite vFairs

vFairs è un'ottima opzione per i team aziendali che organizzano conferenze virtuali o ibride. Offre funzionalità interattive, come lobby virtuali, sale espositive 3D ed elementi gamificati, per mantenere vivo l'interesse dei partecipanti. La funzione integrata di acquisizione dei lead tramite scansione QR e la facilità di esportazione CRM lo rendono particolarmente utile per gli eventi B2B.

Gli organizzatori hanno il controllo completo sulla pianificazione delle sessioni e sulla sequenza degli interventi dei relatori, grazie a strumenti dettagliati di personalizzazione dell'agenda. Il networking è integrato nell'esperienza, con funzionalità/funzione elenchi dei partecipanti, matchmaking e funzionalità di chat live che favoriscono la creazione di connessioni autentiche.

Le migliori funzionalità/funzioni di vFairs

Progetta lobby virtuali coinvolgenti e sale espositive per esperienze virtuali coinvolgenti.

Consenti il networking in tempo reale con video o testo per Chattare 1:1, matchmaking e elenchi dei partecipanti.

Acquisisci e qualifica i lead utilizzando l'app vFairs Lead Capture con scansione QR o scheda e esportazione CRM.

Limiti di vFairs

Alcuni utenti ritengono che i report essenziali non siano disponibili per impostazione predefinita e debbano essere personalizzati.

Prezzi vFairs

Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di vFairs

G2: 4,7/5 (oltre 1.700 recensioni)

Capterra: 4,8/5 (oltre 580 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di vFairs?

Ecco una prospettiva di prima mano:

Sebbene vFairs offra funzionalità offline, il che è un enorme vantaggio per i nostri eventi basati sulle crociere, tali funzionalità sono piuttosto limitate rispetto alla piena funzionalità disponibile online. Ad esempio, gli aggiornamenti in tempo reale o gli elementi interattivi potrebbero non funzionare in modo ottimale senza una connessione stabile. Detto questo, il loro team è sempre pronto ad aiutarci a ottimizzare l'esperienza in base al nostro ambiente e ha compiuto uno sforzo evidente per migliorare l'usabilità offline nel tempo.

Sebbene vFairs offra funzionalità offline, il che è un enorme vantaggio per i nostri eventi basati sulle crociere, tali funzionalità sono piuttosto limitate rispetto alla piena funzionalità disponibile online. Ad esempio, gli aggiornamenti in tempo reale o gli elementi interattivi potrebbero non funzionare in modo ottimale senza una connessione stabile. Detto questo, il loro team è sempre pronto ad aiutarci a ottimizzare l'esperienza in base al nostro ambiente e ha compiuto uno sforzo evidente per migliorare l'usabilità offline nel tempo.

12. RingCentral Events (precedentemente Hopins) (Ideale per l'organizzazione di eventi virtuali e il networking all-in-one)

tramite RingCentral Event

RingCentral Events è adatto ai professionisti del marketing che gestiscono esperienze virtuali di marca o lanci di prodotti. Offre un layout personalizzabile dell'evento che include reception, fase, sessioni, networking ed expo. Funzionalità/funzione come domande e risposte del pubblico, sondaggi e reazioni con emoji stimolano l'interazione.

Gestisce bene la pianificazione di più giorni e più tracce e supporta robusti stand degli sponsor con acquisizione dei lead. Funzionalità in loco come la modalità chiosco e la stampa dei badge consentono un utilizzo ibrido. Le sue integrazioni con oltre 40 strumenti di marketing per eventi (Mailchimp, HubSpot, Marketo) supportano la coltivazione dei lead end-to-end e il monitoraggio delle campagne.

Le migliori funzionalità/funzioni di RingCentral Eventi

Crea luoghi virtuali coinvolgenti con aree personalizzabili Reception , Fase , Sessioni , Networking , Expo e Replay per esperienze di evento complete.

Semplifica la logistica degli eventi in loco e ibridi con la gestione delle planimetrie, le aree di check-in, la modalità chiosco per il check-in autonomo, la stampa dei badge e il controllo degli accessi.

Organizza un numero illimitato di eventi per ogni licenza con prezzi trasparenti e differenziati, senza costi aggiuntivi per un budget prevedibile.

Limiti di RingCentral Eventi

L'integrazione di Streamyard per lo streaming è complicata da usare e mal integrata.

La piattaforma richiede ai relatori di trasmettere in streaming dal backstage, il che aggiunge una complessità inutile rispetto alle configurazioni più semplici basate sulle sessioni.

Prezzi di RingCentral Event

Free

Eventi Pro: 99 $ al mese per utente (fatturazione annuale)

Eventi Pro+: 199 $ al mese per utente (fatturazione annuale)

Eventi Azienda: 299 $ al mese per utente (fatturato annualmente)

Valutazioni e recensioni di RingCentral Eventi

G2: 4,5/5 (oltre 900 recensioni)

Capterra: 4,5/5 (oltre 330 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di RingCentral Eventi?

Da una recensione su Capterra:

Il modo in cui è stata allestita la fase video con aree dietro le quinte dove potevamo preparare gli ospiti, ecc. Ci è piaciuto il fatto che non ci volesse molto per spiegare agli utenti come usarlo... È stato difficile testare la funzione dietro le quinte con un solo computer/login, ma è stato facile verificarla con più utenti.

Il modo in cui era stata impostata la fase video con aree backstage dove potevamo preparare gli ospiti, ecc. Ci è piaciuto il fatto che non ci volesse molto per spiegare ai relatori come utilizzarlo... È stato difficile testare la funzione backstage con un solo computer/login, ma è stato facile verificarla con più utenti.

13. Airmeet (ideale per eventi orientati alla comunità con interazioni virtuali coinvolgenti)

tramite Airmeet

Airmeet è progettato per gestire eventi su larga scala, rendendolo particolarmente adatto ad associazioni, aziende e organizzazioni che ospitano grandi conferenze o sessioni di formazione. Le sue eccezionali funzionalità/funzione di networking, tra cui lo speed networking e le lounge, consentono l'interazione e il coinvolgimento in tempo reale tra grandi gruppi.

Supporta un intervallo di formattare di eventi: workshop dal vivo, preregistrati, on-demand e interattivi. Gli espositori possono ospitare demo e gestire stand virtuali, mentre la reportistica unificata dei dati degli eventi semplifica il monitoraggio del coinvolgimento in configurazioni ibride. Grazie all'accessibilità integrata e ai formati di sessione flessibili, è particolarmente adatto per summit annuali, conferenze multitraccia ed eventi di formazione su larga scala.

Le migliori funzionalità/funzioni di Airmeet

Organizza eventi su larga scala per un massimo di 100.000 partecipanti con una solida infrastruttura cloud e streaming HD.

Sfrutta la funzionalità/funzione Invita sulla fase per portare i partecipanti sulla fase come relatori, promuovendo contenuto orientato al pubblico.

Scambia schede da visita digitali e stabilisci una connessione istantanea per continuare a fare networking dopo l'evento.

Limiti di Airmeet

Non molto adatto ai dispositivi mobili, con funzioni di limite su smartphone e tablet.

I partecipanti che utilizzano l'app non possono partecipare pienamente agli incontri 1:1 (ad esempio, occupando una tavola), limitando l'interattività.

Prezzi di Airmeet

Webinar premium: a partire da 199 $ al mese

Eventi: Prezzi personalizzati

Eventi gestiti: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Airmeet

G2: 4,6/5 (oltre 740 recensioni)

Capterra: 4,4/5 (oltre 180 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Airmeet?

Ecco cosa ha detto un recensore di G2:

Airmeet è semplicissimo da usare, anche se stai organizzando un evento per la prima volta. La configurazione è intuitiva e sono disponibili numerose funzionalità/funzioni per rendere gli eventi più coinvolgenti, come le breakout room e i sondaggi in tempo reale... Ci vuole un po' di tempo per esplorare tutte le funzionalità/funzioni, che all'inizio possono sembrare eccessive. Alcune connessioni con altri strumenti richiedono una configurazione aggiuntiva e il prezzo potrebbe non essere ideale per i team più piccoli. Inoltre, occasionali problemi di connettività possono essere frustranti durante gli eventi più grandi.

Airmeet è semplicissimo da usare, anche se stai organizzando un evento per la prima volta. La configurazione è intuitiva e sono disponibili numerose funzionalità/funzioni per rendere gli eventi più coinvolgenti, come le breakout room e i sondaggi in tempo reale... Ci vuole un po' di tempo per esplorare tutte le funzionalità/funzioni, che all'inizio possono sembrare eccessive. Alcune connessioni con altri strumenti richiedono una configurazione aggiuntiva e il prezzo potrebbe non essere ideale per i team più piccoli. Inoltre, occasionali problemi di connettività possono essere frustranti durante gli eventi più grandi.

14. InEvent (ideale per la gestione di eventi virtuali e ibridi di livello azienda)

tramite InEvent

InEvent è progettato per i team d'azienda che gestiscono eventi su larga scala o altamente regolamentati. Si distingue per funzionalità/funzione quali uno streaming nativo robusto, la modifica video in tempo reale e il supporto per un numero elevato di relatori. Gli strumenti di registrazione vanno oltre le funzionalità di base, offrendo il supporto per badge NFC e la conformità a standard quali GDPR, SOC 2 e HIPAA.

Ciò che lo contraddistingue è la sua capacità di gestire la logistica dei viaggi e degli alloggi, una funzionalità rara in questo settore. Con analisi approfondite, ampio accesso alle API e assistenza multilingue 24 ore su 24, 7 giorni su 7, InEvent è una scelta eccellente per i team globali che necessitano di affidabilità, flessibilità e controllo.

Le migliori funzionalità/funzioni di InEvent

Gestisci la logistica dei viaggi incentive, comprese le informazioni sui voli e sugli alloggi, rendendolo ideale per eventi complessi che coinvolgono più posizioni.

Organizza live streaming nativi di alta qualità e senza ritardi con modifica video in tempo reale e streaming RTMP su più canali social.

Consenti il check-in senza contatto utilizzando la registrazione abilitata NFC e la scansione dei badge.

Limiti di InEvent

Mancanza di forte compatibilità con altre piattaforme, con conseguente limite alle integrazioni

L'integrazione con strumenti come Salesforce può essere meno immediata e spesso richiede il supporto diretto del team InEvent.

Prezzi di InEvent

Singolo evento: 6.000 dollari

Sottoscrizione annuale: 9.000 $

V&H Advanced: Prezzi personalizzati

V&H Full: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di InEvent

G2: 4,5/5 (oltre 140 recensioni)

Capterra: 4,5/5 (oltre 30 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di InEvent?

Leggi cosa ne pensa questo recensore:

Facile da usare. Interfaccia dell'amministratore intuitiva. E funzionalità/funzione: è ricco di funzionalità/funzione per qualsiasi tipo di evento immaginabile... Le funzionalità/funzione sono talmente tante che abbiamo dovuto seguire una formazione, il che ci ha portato ad avere una persona dedicata alla gestione delle funzionalità/funzione più complesse.

Facile da usare. Interfaccia dell'amministratore intuitiva. E funzionalità/funzione: è ricco di funzionalità/funzione per qualsiasi tipo di evento immaginabile... Ci sono così tante funzionalità/funzione che abbiamo dovuto seguire una formazione, il che ci ha portato ad avere una persona dedicata alla gestione delle funzionalità/funzione più complesse.

15. ZoomEvents (ideale per conferenze virtuali e webinar scalabili basati su Zoom)

tramite ZoomEvents

Zoom Events amplia la familiare esperienza Zoom, rendendolo una scelta pratica per team interni, provider di formazione o chiunque gestisca programmi di apprendimento multi-sessione. Il software per webinar offre hub di eventi personalizzabili, pagine di registrazione brandizzate e un controllo granulare sull'accesso dei partecipanti, ottimo per mantenere tutto organizzato e sicuro.

Le aree espositive integrate e gli strumenti di networking aiutano i partecipanti a stabilire connessioni significative, mentre l'integrazione con le piattaforme CRM e di marketing semplifica il follow-up. Con il supporto per eventi ibridi, metriche di coinvolgimento in tempo reale e funzionalità di accessibilità come sottotitoli in tempo reale e interpretariato linguistico, Zoom Events è particolarmente efficace quando la coerenza è la chiave.

Le migliori funzionalità/funzioni di ZoomEvents

Crea eventi di più sessioni e più giorni con hub personalizzabili e pagine di registrazione brandizzate.

Offri funzionalità per eventi ibridi, consentendo la partecipazione simultanea in presenza e virtuale con una gestione unificata dei partecipanti.

Garantisci sicurezza e privacy con crittografia di livello azienda e conformità ai principali standard.

Limiti di ZoomEvents

Gli aggiornamenti frequenti del software compaiono nei momenti meno opportuni, interrompendo le riunioni programmate.

Il dashboard dell'amministratore può essere difficile da navigare, in particolare per gli utenti abituati alle riunioni Zoom standard.

Prezzi di ZoomEvents

Piano Zoom Sessions : 99,00 $ al mese per 100 partecipanti

Piano Zoom Eventi: 149,00 $ al mese per 100 partecipanti

Valutazioni e recensioni di ZoomEvents

G2: 4,5/5 (oltre 360 recensioni)

Capterra: 4,6/5 (oltre 6.000 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Zoom Event?

Da una recensione su G2:

Gli eventi e i webinar di Zoom possono supportare e gestire un vasto pubblico in tempo reale. Dispongono anche di una funzionalità di breakout room per suddividere un pubblico numeroso in gruppi più piccoli. Sono ideali per sessioni di brainstorming e mind mapping... Gli eventi e i webinar di Zoom possono essere migliorati in termini di misure di sicurezza. Anche il supporto clienti deve essere migliorato per risolvere i vari problemi che possono incontrare il pubblico e gli organizzatori degli eventi.

Gli eventi e i webinar di Zoom possono supportare e gestire un vasto pubblico in tempo reale. Dispongono anche di una funzionalità di breakout room per suddividere un pubblico numeroso in gruppi più piccoli. Sono ideali per sessioni di brainstorming e mappa mentale... Gli eventi e i webinar di Zoom possono essere migliorati in termini di misure di sicurezza. Anche il supporto clienti deve essere migliorato per risolvere i vari problemi che possono incontrare il pubblico e gli organizzatori degli eventi.

📖 Leggi anche: Come rendere più interattive le riunioni virtuali

Suite per la gestione degli eventi

16. Cvent (ideale per la gestione completa degli eventi d'azienda e la logistica)

tramite Cvent

Cvent è una scelta affidabile per i responsabili degli eventi che devono coordinare eventi con una logistica complessa. I suoi strumenti di ricerca delle sedi aiutano a semplificare le richieste di preventivo e la negoziazione dei contratti. La piattaforma offre anche la gestione end-to-end delle registrazioni, dei check-in, dei budget e del pagamento.

Analisi in tempo reale, supporto per app native, gestione degli sponsor e integrazioni CRM (Salesforce, Eloqua, Marketo) aiutano a collegare gli eventi direttamente ai flussi di lavoro aziendali. Cvent supporta sia i formati in presenza che quelli ibridi, con strumenti dettagliati per il monitoraggio dei partecipanti, la gamification e la raccolta di feedback.

Le migliori funzionalità/funzioni di Cvent

Trova le location utilizzando una rete integrata di fornitori e una guida alle destinazioni, ottimizzando la selezione dei siti e la gestione dei contratti.

Supervisiona i budget degli eventi, monitora le spese e genera report finanziari e di partecipazione personalizzati per una gestione strategica delle riunioni.

Gestisci espositori, sponsor e appuntamenti con strumenti dedicati alla configurazione degli stand e all'acquisizione di contatti.

Limiti di Cvent

La piattaforma può essere proibitiva dal punto di vista economico ed eccessivamente complessa per eventi o organizzazioni di piccole dimensioni.

È difficile ottenere metriche di coinvolgimento in un formato presentabile, il che rende complicata la condivisione di informazioni significative con i colleghi.

Prezzi Cvent

Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Cvent

G2: 4,3/5 (oltre 2.000 recensioni)

Capterra: 4,5/5 (oltre 970 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Cvent?

Ecco una prospettiva di prima mano:

La piattaforma Cvent Event Management è un punto di riferimento unico. Posso fare tutto ciò di cui ho bisogno, dall'approvvigionamento, ai budget, alla registrazione/esperienza dei partecipanti... Cvent tende ad acquisire altre piattaforme invece di svilupparle internamente, il che può causare malfunzionamenti e bug.

La piattaforma Cvent Event Management è un punto di riferimento unico. Posso fare tutto ciò di cui ho bisogno, dall'approvvigionamento, ai budget, alla registrazione/esperienza dei partecipanti... Cvent tende ad acquisire altre piattaforme invece di svilupparle internamente, il che può causare malfunzionamenti e bug.

17. Bizzabo (ideale per il marketing degli eventi basato sui dati e il coinvolgimento dei partecipanti)

tramite Bizzabo

Bizzabo è un ottimo strumento per gli organizzatori di grandi eventi che hanno bisogno di controllare gli ordini del giorno delle sessioni, i profili dei relatori e il coinvolgimento dei partecipanti. La soluzione di gestione degli eventi supporta eventi virtuali e ibridi con stand degli sponsor e acquisizione di lead.

Il suo matchmaking basato sull'IA e le lounge interattive migliorano il networking dei partecipanti. Flussi di registrazione personalizzati, strumenti di progettazione drag-and-drop e integrazioni CRM (Salesforce, HubSpot) consentono una gestione end-to-end del ciclo di vita degli eventi. Le analisi in tempo reale aiutano a quantificare il ROI e il coinvolgimento, rendendolo uno strumento completo per incontri professionali su larga scala.

Le migliori funzionalità/funzioni di Bizzabo

Coinvolgi i partecipanti con lounge interattive per il networking, riunioni video individuali, chat di gruppo e matchmaking basato sull'IA.

Fornisci un'app mobile unificata per eventi con agende personalizzate, sondaggi in tempo reale, domande e risposte e notifiche push.

Offri supporto, onboarding e formazione di alto livello agli organizzatori di eventi e alle parti interessate.

Limiti di Bizzabo

I moderatori devono aprire due finestre separate quando utilizzano la funzione "Visualizzare definitiva", riducendo la facilità d'uso durante le sessioni live.

Prezzi di Bizzabo

Event Experience OS: 499 $/utente al mese (fatturato annualmente)

Klik SmartBadge: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Bizzabo

G2: 4,3/5 (oltre 360 recensioni)

Capterra: 4,4/5 (oltre 160 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Bizzabo?

Da una recensione su G2:

Piattaforma di gestione eventi estremamente completa, offre numerose opzioni di personalizzazione per adattarsi a tutti i tipi di attività e eventi. Piattaforma webinar intuitiva e pronta all'uso, che facilita l'integrazione di relatori esterni... L'enorme quantità di opzioni di personalizzazione può risultare eccessiva e difficile da apprendere, richiede molta formazione per essere padroneggiata. Sarebbe utile se esistesse un'opzione "pronta all'uso" per webinar occasionali o eventi semplici, per facilitare questo aspetto.

Piattaforma di gestione eventi estremamente completa, offre numerose opzioni di personalizzazione per adattarsi a tutti i tipi di attività e eventi. Piattaforma webinar intuitiva e pronta all'uso, che facilita l'integrazione con relatori esterni... L'enorme quantità di opzioni di personalizzazione può risultare eccessiva e difficile da apprendere, richiede molta formazione per essere padroneggiata. Sarebbe utile se esistesse un'opzione "pronta all'uso" per webinar occasionali o eventi semplici, per facilitare l'utilizzo.

18. Whova (ideale per la partecipazione agli eventi tramite dispositivi mobili e la pianificazione del programma)

tramite Whova

Whova è particolarmente adatto per eventi incentrati sulla comunità, come summit locali, workshop universitari o forum senza scopo di lucro. Il suo strumento per la creazione di programmi e la gestione dei relatori è facile da usare. Il feed degli eventi e le bacheche della comunità creano opportunità di networking informali, mentre la gamification e i sondaggi mantengono vivi l'interesse dei partecipanti.

Gli organizzatori possono anche gestire check-in, badge nominativi e biglietteria in loco. Whova eccelle nel coinvolgimento dei partecipanti, offrendo una combinazione di strumenti mobili e basati sul web per un'esperienza ibrida. Supporta la visibilità degli sponsor attraverso banner e stand digitali.

Le migliori funzionalità/funzioni di Whova

Coinvolgi i partecipanti utilizzando sondaggi in tempo reale, sondaggi, gamification e un feed dinamico dell'evento per un'interazione in tempo reale.

Facilita il networking con i profili dei partecipanti, la messaggistica, le riunioni virtuali e le bacheche della community.

Integra la promozione sui social media e gli strumenti di coinvolgimento dei partecipanti direttamente dalla piattaforma.

Limiti di Whova

Gli utenti segnalano difficoltà nell'esportazione degli elenchi dei partecipanti, che richiedono di incollare a mano per la reportistica.

La configurazione iniziale richiede un lavoro richiesto. L'inserimento di tutte le informazioni nell'app può richiedere molto tempo, soprattutto per gli utenti che utilizzano l'app per la prima volta in occasione di una conferenza.

Prezzi Whova

Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Whova

G2: 4,8/5 (oltre 1.700 recensioni)

Capterra: 4,8/5 (oltre 2.300 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Whova?

Una recensione lo descrive così:

Facile da usare. Ti permette di avere il tuo programma di eventi a portata di mano. Senza di esso sarei stato perso. Mi piace il fatto che fosse un utente friendly su qualsiasi dispositivo stessi utilizzando in quel momento. Che fosse il mio cellulare, il mio laptop o il mio tabella... Le regole del concorso sono ambigue. Alcuni hanno abusato delle regole. So che siamo tutti adulti, ma alcuni non si sono comportati in modo adeguato quando si è trattato del concorso.

Facile da usare. Ti permette di avere il tuo programma di eventi a portata di mano. Senza di esso sarei stato perso. Mi piace il fatto che fosse un utente friendly su qualsiasi dispositivo stessi utilizzando in quel momento. Che fosse il mio cellulare, il mio laptop o il mio tablet... Le regole del concorso sono ambigue. Alcuni hanno abusato delle regole. So che siamo tutti adulti, ma alcuni non si sono comportati in modo adeguato quando si è trattato del concorso.

tramite Piano Pod

Planning Pod riunisce budget, sequenze, elenchi di attività, planimetrie, registrazioni, check-in, portali client, proposte, contratti, fatturazione e comunicazione tra i membri del team. Il suo visual designer drag-and-drop semplifica la creazione di layout accurati e in scala della sede e dei posti a sedere senza dover cambiare strumento.

Il CRM integrato aiuta a monitorare i lead e le interazioni con i client, con la pianificazione degli appuntamenti, thread di email e modelli di modifica per il piano di eventi per proposte e contratti. Ottimizzato per dispositivi mobili e integrato con Zapier, Planning Pod offre supporto per l'automazione del flusso di lavoro e la sincronizzazione con altri strumenti.

Le migliori funzionalità/funzioni di Planning Pod

Gestisci planimetrie, layout delle sale e disposizioni dei posti a sedere utilizzando un visual designer drag-and-drop.

Coordina team e fornitori con assegnazione di attività, calendari in condivisione e strumenti di comunicazione.

Offri portali client per la collaborazione, le approvazioni e la condivisione di documenti.

Limiti di Planning Pod

Lo strumento per la planimetria e il layout della sede risulta macchinoso e poco intuitivo rispetto ad altre piattaforme.

Sebbene vengano apportati regolarmente miglioramenti, la piattaforma necessita ancora di aggiornamenti per migliorare la facilità d'uso per i team più grandi.

Prezzi di Planning Pod

Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Planning Pod

G2: recensioni insufficienti

Capterra: 4,4/5 (oltre 30 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Planning Pod?

Ecco una recensione di Capterra:

Mi piace che i titolari cerchino sempre di aggiornare il software e sembrino ascoltare sinceramente i feedback dei clienti su ciò che vorremmo vedere. Ha un buon prezzo ed è facile da usare... I siti web dedicati ai matrimoni a disposizione dei client non sono all'altezza di quelli disponibili nel settore. Lo stesso vale per lo strumento per la planimetria. Sarebbe fantastico poter utilizzare un'unica piattaforma, ma allo stesso tempo il prezzo è adeguato e gli strumenti che si ricevono sono buoni e all'altezza di quanto si paga.

Mi piace che i titolari cerchino sempre di aggiornare il software e sembrino ascoltare sinceramente i feedback dei clienti su ciò che desideriamo vedere. Ha un buon prezzo ed è facile da usare... I siti web dedicati ai matrimoni a disposizione dei client non sono all'altezza di quelli disponibili nel settore. Lo stesso vale per lo strumento per la planimetria. Sarebbe fantastico poter utilizzare un'unica piattaforma, ma allo stesso tempo il prezzo è adeguato e gli strumenti che si ricevono sono buoni e all'altezza di quanto si paga.

20. Social Tables (ideale per disegnare layout di eventi e gestire la disposizione dei posti a sedere nella sede dell'evento)

tramite Social Tables

Social Tables è un sistema di gestione degli eventi che eccelle nella pianificazione collaborativa e interattiva degli spazi, mettendo in sintonia location e organizzatori di eventi. La sua interfaccia intuitiva drag-and-drop consente di creare diagrammi 2D e 3D fotorealistici utilizzando tabelle, sedie e altri elementi di layout, ideali per mappare visivamente il flusso degli ospiti e la configurazione delle sale.

Gli elenchi degli ospiti integrati sono collegati direttamente all'assegnazione dei posti a sedere, ai dati dei partecipanti e alle preferenze alimentari, mentre il check-in mobile aggiorna lo stato degli ospiti in tempo reale, direttamente sul diagramma. Grazie all'archiviazione cloud, i documenti importanti, come contratti e layout, rimangono in sincronizzazione su tutti i dispositivi.

Le migliori funzionalità/funzioni di Social Tables

Progetta piani interattivi e diagrammi 3D con strumenti drag-and-drop per location, tabelle e disposizione delle postazioni.

Collabora in tempo reale con client, fornitori e membri del team su layout e elenchi degli ospiti.

Gestisci gli elenchi degli ospiti, le conferme di partecipazione e l'assegnazione delle postazioni con strumenti di gestione dei registri facili da usare.

Limiti di Social Tables

Rispetto ad altri strumenti, manca di funzionalità/funzione di analisi avanzate.

Prezzi di Social Tables

Versione di prova gratis

Pro: 199 $ al mese per utente

Premium: prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Social Tables

G2: Recensioni insufficienti

Capterra: Recensioni insufficienti

Rendi il tuo piano ricco di eventi con ClickUp

Non mancano ottimi strumenti che ti aiutano a semplificare la pianificazione di eventi di successo, dalla gestione di un workshop di un giorno a una conferenza con 5.000 partecipanti. Dalle planimetrie agli elenchi degli ospiti, dai budget al branding, queste 20 migliori soluzioni software per la gestione degli eventi possono aiutarti a superare il caos e a concentrarti sull'offerta di un'esperienza memorabile.

Ma se stai cercando una piattaforma che riunisca l'intero ciclo di vita del tuo evento (attività, Sequenza, documento, piano AI, automazioni e persino la gestione dei partecipanti all'evento), ClickUp è quello che fa per te. È abbastanza flessibile da adattarsi al tuo flusso di lavoro, abbastanza potente da essere scalabile e progettato per rendere la collaborazione semplice e intuitiva.

