9 Strumenti di intelligenza artificiale per una gestione più fluida degli eventi nel 2024

State pianificando la più grande festa dell'anno per la vostra azienda? Dalla programmazione dei post sui social media all'acquisto dei biglietti, fino alla scelta della sede, avete un bel da fare per creare un'esperienza fantastica per i partecipanti.

Ma il piano dell'evento ha molte parti in movimento e voi siete solo degli esseri umani. Perché non lasciare che sia l'intelligenza artificiale (IA) a fare un po' del lavoro pesante per voi?

Anche gli organizzatori di eventi più esperti traggono vantaggio dalle Automazioni. Che si tratti di check-in e registrazione all'evento, di messaggistica sulla piattaforma di gestione degli eventi o di gestione degli orari degli eventi, c'è un'intelligenza artificiale (AI) che può fare la differenza Strumenti di IA per risparmiare tempo.

In questa guida vi mostreremo come scegliere il giusto strumento di gestione degli eventi IA e vi illustreremo nove dei nostri preferiti. 🛠️

Cosa cercare negli strumenti di IA per la gestione degli eventi?

Pianificare una conferenza internazionale è molto diverso dal pianificare una grande riunione aziendale B2B per il vostro team commerciale. Gli eventi hanno le loro sfumature, quindi se state cercando uno strumento di IA per la gestione degli eventi, cercate funzioni utili come:

**Automazione dei flussi di lavoro: volete uno strumento di gestione degli eventi che sia in grado di gestire i vostri eventi in modo efficientesemplifichi il processo di pianoo le impostazioni della piattaforma per eventi virtuali

Gestione dei partecipanti: Lasciate che l'IA prenda le redini della registrazione e del check-in dei partecipanti. Se si sceglie lo strumento di IA giusto, può anche fare matchmaking per le opportunità di networking dell'evento

Aiuto per il marketing: Avete bisogno di aiuto per scrivere post sui social media o per trovare l'email di promozione perfetta? L'IA per la gestione degli eventi vi copre le spalle. Gestisce tutti i tipi di lavori richiesti dal marketingdalla generazione di testi alla grafica e ai video

Avete bisogno di aiuto per scrivere post sui social media o per trovare l'email di promozione perfetta? L'IA per la gestione degli eventi vi copre le spalle. Gestisce tutti i tipi di lavori richiesti dal marketingdalla generazione di testi alla grafica e ai video Analisi dei dati: Dà una marcia in più ai vostri eventi futuri. L'IA estrae i dati dallo strumento di gestione dell'evento e identifica rapidamente le tendenze più interessanti in termini di coinvolgimento dei partecipanti, follower e altro. Se i vostri occhi iniziano a incrociarsi ogni volta che cercate di guardare i dati demografici, gli strumenti di IA individuano intuizioni preziose in pochi minuti

9 Migliori strumenti di IA per la gestione degli eventi nel 2024

Gli organizzatori di eventi sono abituati a destreggiarsi tra selezioni di menu, prenotazioni di relatori ospiti e negoziazioni contratti con i locali . Ma perché fare più lavoro del necessario?

I professionisti degli eventi hanno ora l'entusiasmante opportunità di introdurre l'intelligenza artificiale nel mix. Questi strumenti sono stati progettati per automatizzare i flussi di lavoro, raccogliere informazioni preziose ed eliminare il lavoro pesante dalla logistica degli eventi. Il risultato? Eventi di maggiore esito positivo, dati più completi e un sacco di tempo risparmiato.

Se siete pronti a trovare il vostro aiutante IA, siete nel posto giusto. Scorrete le pagine e provate le nostre nove IA preferite strumenti di gestione degli eventi per il 2024.

ClickUp AI consente ai team commerciali di essere più sicuri nelle loro comunicazioni grazie alla correzione di bozze, all'accorciamento o alla stesura delle email

Volete un'app per il piano degli eventi che faccia tutto? ClickUp è conosciuta soprattutto come piattaforma di project management, ma il nostro strumento di IA è sicuramente qualcosa di cui scrivere. 🦾

Con centinaia di prompt basati su ricerche, ClickUp AI è l'unico assistente dotato di IA e pensato per il vostro ruolo di organizzatori di eventi. Se avete bisogno di aiuto per trovare i fornitori, la sede, i relatori o gli argomenti delle sessioni, ClickUp AI è abbastanza potente da risolvere anche le attività più difficili per un processo di pianificazione dell'evento di esito positivo. È possibile utilizzare ClickUp AI anche per:

Generare attività di gestione degli eventi all'interno di ClickUp

Scrivere piani per gli eventi e utilizzaremodelli per la pianificazione degli eventi* Box idee per eventi aziendali fuori dagli schemi che piaceranno ai partecipanti

Creare contenuti per gli eventi

Poiché ClickUp AI si integra con i progetti e le attività di ClickUp, non è mai stato così facile monitorare tutti i vostri eventi in un unico posto. Rendete il vostro team responsabile e visualizzate lo stato di avanzamento in una dashboard ClickUp personalizzabile.

Inoltre, ClickUp dispone di centinaia di modelli progettati per fare tutto il lavoro al posto vostro, in modo che non dobbiate quasi muovere un dito. Date un'occhiata al Modello di gestione degli eventi di ClickUp per registrare attività e scadenze, collaborare con il team di pianificazione e monitorare il budget.

Funzionalità/funzione migliori di ClickUp

Attività di ClickUp fai in modo che il tuo team sia tenuto a rispettare le scadenze

Visualizzare lo stato di avanzamento con Le dashboard in tempo reale di ClickUp Risparmiate ore ogni settimana conI modelli di ClickUp Mettete il vostro flusso di lavoro per la pianificazione degli eventi su un pilota automatico conAutomazioni ClickUp Limiti di ClickUp

ClickUp AI è disponibile solo per i piani a pagamento

Alcuni utenti di ClickUp si sentono intimiditi quando si iscrivono per la prima volta perché ci sono molti strumenti da provare

Prezzi di ClickUp

Free Forever

Unlimitato: $7/mese per utente

$7/mese per utente Business: $12/mese per utente

$12/mese per utente Azienda: Contattare per i prezzi

Contattare per i prezzi ClickUp AI è disponibile su tutti i piani a pagamento al costo di $5 per membro dell'area di lavoro di ClickUp al mese

Valutazioni e recensioni di ClickUp

G2: 4,7/5 (8.300+ recensioni)

4,7/5 (8.300+ recensioni) Capterra: 4,7/5 (3.700+ recensioni)

2. ChatGPT

Via ChatGPT ChatGPT di OpenAI ha quasi fatto il giro del web quando ha debuttato nel 2022. Non è lo strumento di IA più avanzato per la gestione degli eventi, ma se avete bisogno di aiuto con i testi, questo è un ottimo strumento gratis da tenere in tasca.

ChatGPT è ideale per trovare idee e ispirazione. Condividete le informazioni sul vostro traguardo, l'argomento dell'evento e i risultati che volete ottenere. Non sarà perfetto al primo colpo, ma con un po' di prompt l'IA vi darà esattamente quello che vi serve.

Funzionalità/funzione migliori di ChatGPT

Utilizzate il chatbot persessione di brainstorming argomenti o idee per la sede

Generare piani per eventi che attraggano un maggior numero di potenziali partecipanti

Creare testi di promozione dell'evento, flussi di check-in digitali e altro ancora per il sito web dell'evento

Limiti di ChatGPT

ChatGPT è spesso inattivo

ChatGPT non è in grado di creare contenuti multimediali o di gestire il sito web dell'eventoprocesso di pianificazione dell'evento Prezzi ChatGPT

**Gratis

Plus: $20/mese per utente

Valutazioni e recensioni di ChatGPT

G2: 4.7/5 (340+ recensioni)

4.7/5 (340+ recensioni) Capterra: 4.5/5 (20+ recensioni)

3. Suono

Via Suono Mentre ChatGPT genera solo contenuti di testo, Soundraw genera solo musica IA. Se i vostri organizzatori di eventi sono alla ricerca di ritmi coinvolgenti per una festa da ballo con DJ, Soundraw fa al caso vostro. 💃🏾

Elimina i grattacapi delle licenze musicali, creando brani completi e unici per la vostra azienda o evento. Basta aggiungere qualche testo e lo strumento IA per eventi si occuperà di tutto.

Anche se questo strumento non è in grado di pianificare l'intero evento, è comunque una buona opzione per i gestori di eventi che hanno bisogno di musica personalizzata con un budget limitato.

Funzionalità/funzione migliori di Soundraw

Creazione di brani unici per eventi particolari

Genera musica illimitata da input per umore, genere e lunghezza

Personalizzate le canzoni con il mixer musicale di Soundraw

Limiti di Soundraw

Soundraw non viene fornito con strumenti per il piano degli eventi o per la logistica

Soundraw ha una selezione limitata di atmosfere e generi musicali

Prezzi di Soundraw

**Gratis

Autore: $16,99/mese, fatturati annualmente

$16,99/mese, fatturati annualmente Artista: $29,99/mese, con fatturazione annuale

Soundraw valutazioni e recensioni

G2: N/A

N/A Capterra: N/A

4. Gaspare

Via GaspareDiaspro è specializzato in contenuti IA di marca. Come ChatGPT, lavora principalmente con contenuti di testo, ma è dotato di funzionalità di marketing per diffondere la notizia del vostro evento. Utilizzate l'IA di Jasper per scrivere blog, generare un calendario dei contenuti pianificare campagne sui social media, ottimizzare i contenuti per la SEO e gestire campagne di marketing integrate.

Tuttavia, se avete bisogno di immagini, Jasper ha una soluzione anche per questo. Il generatore artistico IA di Jasper crea immagini ad alta risoluzione e gratis per gli eventi. Certo, potrebbe essere necessario un po' di prompt per ottenere esattamente ciò che vi serve, ma è comunque più veloce che scorrere i siti di foto stock.

Le migliori funzionalità/funzione di Jasper

Inserite il vostro tono di voce e Jasper farà del suo meglio per adattarsi alla personalità del vostro marchio

Generare arte IA con pochi prompt di testo

Utilizzate gli oltre 50 modelli di Jasper per la generazione di copie

Limiti di Jasper

Il generatore di IA di Jasper non sempre produce immagini di qualità

Alcuni utenti affermano che la tecnologia di corrispondenza dei toni di Jasper non sempre lavora bene

Prezzi di Jasper

Autore: $39/mese per un utente

$39/mese per un utente Teams: $99/mese per tre utenti

$99/mese per tre utenti Aziende: Contattare per i prezzi

Jasper valutazioni e recensioni

G2: 4,7/5 (1.200+ recensioni)

4,7/5 (1.200+ recensioni) Capterra: 4.8/5 (1.800+ recensioni)

5. Lumen5

Via Lumen5 Lumen5 è una piattaforma video intuitiva e drag-and-drop. È molto simile a soluzioni come PowerPoint, quindi se potete creare una presentazione, potete creare un video con Lumen5. 📽️

Lumen5 è principalmente una piattaforma video fai-da-te, ma da fare ha uno strumento di IA per la gestione degli eventi. La sua funzionalità/funzione IA converte automaticamente i blog in video, riducendo notevolmente il tempo da dedicare alla promozione degli eventi sui social media.

Le migliori funzionalità di Lumen5

Convertire testi in video

Scopri le centinaia di modelli di Lumen5

Accesso a immagini e video su licenza da Unsplash e Shutterstock

Limiti di Lumen5

Alcuni utenti affermano che i modelli sono limitati

Altri utenti affermano che le funzionalità/funzione audio, come i voiceover, necessitano di un certo lavoro

Prezzi di Lumen5

Base: $19/mese, addebitato annualmente

$19/mese, addebitato annualmente Starter: $59/mese, fatturati annualmente

$59/mese, fatturati annualmente Professionale: $149/mese, fatturati annualmente

$149/mese, fatturati annualmente Personalizzato: Contattare per i prezzi

Lumen5 valutazioni e recensioni

G2: 4,5/5 (60+ recensioni)

4,5/5 (60+ recensioni) Capterra: 4.6/5 (130+ recensioni)

6. Marketing CoPilot

Via Marketing CoPilot Cercate uno strumento per il marketing degli eventi? Marketing CoPilot è la soluzione che fa per voi. Questo calendario di marketing e lo strumento per l'imbuto commerciale supporta la promozione di eventi, quindi se non vedete l'ora di aumentare la partecipazione a un evento, questo potrebbe essere lo strumento che fa per voi.

Lo strumento di IA di Marketing CoPilot si basa su ChatGPT, ma aggiunge alle risposte uno strato di conoscenze incentrate sul marketing per fornire informazioni più pertinenti. Questo strumento è stato progettato per il B2B, quindi se state pianificando una grande conferenza di settore dedicata ai leader aziendali, Marketing CoPilot gestirà per voi la creazione dell'imbuto, la promozione e l'elaborazione dei dati dei partecipanti.

Le migliori funzionalità di Marketing CoPilot

Generare contenuti IA con lo strumento IA ChatGPT-driven di Marketing CoPilot

Creazione di una strategia di contenuti unici e generazione di copie con il software di gestione degli eventi di IA

Marketing CoPilot lavora bene con le soluzioni Microsoft, quindi se siete un'azienda Microsoft, questa è una scelta obbligata

Limiti di Marketing CoPilot

Marketing CoPilot non ha molte recensioni

Questo strumento di IA si concentra più su imbuti, ricavi e marketing che sulla pianificazione vera e propria degli eventi

Prezzi di Marketing CoPilot

Contatto per i prezzi

Valutazioni e recensioni su Marketing CoPilot

G2: N/A

N/A Capterra: N/A

7. Murf

Via Murf Volete accompagnare i partecipanti a una conferenza con un annunciatore dal suono professionale? Non c'è bisogno di assumere un doppiatore: Usate Murf per generare voci fuori campo dell'IA. 🎤

Questo strumento di gestione degli eventi IA crea voci fuori campo di qualità da studio che suonano come le voci di persone reali. Usate Murf per annunci di conferenze, video e presentazioni al vostro prossimo evento. Murf può essere modificato gratuitamente come si vuole, quindi è un sogno che diventa realtà per tutte le aziende che hanno bisogno di generare voci personalizzate in pochi minuti.

Le migliori funzionalità/funzioni di Murf

Generazione di voci fuori campo uniche e professionali con la tecnologia text-to-speech di Murf

Utilizzo della clonazione vocale per imitare l'audio esistente

Aggiunta di voci fuori campo a video e Google Slides

Limiti di Murf

Alcuni utenti sostengono che la voce fuori campo di Murf a volte suona robotica

I filtri vocali non sono così avanzati come alcuni utenti vorrebbero

Prezzi di Murf

**Gratis

Basic: $19/mese per utente, con fatturazione annuale

$19/mese per utente, con fatturazione annuale Pro: $26/mese per utente, con fatturazione annuale

$26/mese per utente, con fatturazione annuale Azienda: $75/mese per utente, fatturati annualmente

Murf valutazioni e recensioni

G2: 4.6/5 (90+ recensioni)

4.6/5 (90+ recensioni) Capterra: 4.5/5 (4 recensioni)

8. Taskade

Via Taskade Taskade si presenta come uno strumento di IA tutto in uno. Non è specifico per il piano degli eventi, ma i suoi cinque strumenti di IA unificano il lavoro per risparmiare tempo.

Se volete un'esperienza simile a quella di ChatGPT, potete chattare con l'IA di Taskade per generare contenuti su misura per le attività comuni di pianificazione degli eventi. L'IA si integra anche con altre funzionalità di Taskade, aiutandovi a fare più lavoro in meno tempo.

Le migliori funzionalità/funzione di Taskade

Possibilità di scegliere tra oltre 700 attività automatizzate integrate

Visualizzazione delle note con sincronizzazione in tempo reale

Generazione di mappe mentali e flussi di lavoro IA in pochi secondi

Limiti di Taskade

Taskade non è un'app per eventi, quindi manca di alcune funzionalità/funzione specifiche per il piano degli eventi

Prezzi di Taskade

Pro: $19/mese per un massimo di 10 utenti, fatturati annualmente

$19/mese per un massimo di 10 utenti, fatturati annualmente Business: $49/mese per un massimo di 25 utenti, con fatturazione annuale

$49/mese per un massimo di 25 utenti, con fatturazione annuale Ultimate: $99/mese per un massimo di 50 utenti, con fatturazione annuale

Taskade valutazioni e recensioni

G2: 4.7/5 (30+ recensioni)

4.7/5 (30+ recensioni) Capterra: 4.7/5 (40+ recensioni)

9. Namelix

Via Namelix Namelix non è uno strumento di IA puro per la gestione degli eventi, ma velocizza comunque alcuni aspetti del piano degli eventi. È un generatore gratuito di nomi aziendali che produce nomi e frasi brevi ma accattivanti. ✨

Se siete alla ricerca di nomi o tagline intelligenti per eventi, Namelix è lo strumento che fa per voi. Il suo algoritmo di apprendimento automatico è in grado di imparare man mano che lo si usa, quindi lo strumento raccomanda opzioni più pertinenti quanto più lo si prompt.

Le migliori funzionalità/funzioni di Namelix

Genera nomi o slogan accattivanti per gli eventi

Filtrare i risultati in base a parole chiave, lunghezza e altro ancora

Usare Namelix più spesso per allenare la piattaforma

Limiti di Namelix

Namelix manca di funzionalità/funzione specifiche per il piano degli eventi

Non ha molte recensioni

Prezzi di Namelix

Gratuito

Valutazioni e recensioni di Namelix

G2: N/A

N/A Capterra: N/A

Combina la tecnologia degli eventi con il project management e altro ancora

La gestione degli eventi è una delicata danza logistica. Fortunatamente, esistono numerosi strumenti di IA per la gestione degli eventi, progettati per semplificare la vita e aiutare a pianificare esperienze migliori.

Sebbene amiamo gli strumenti di IA di questo elenco, la maggior parte di essi richiede comunque la presenza di una manciata di altri strumenti per realizzare effettivamente un evento.

Se siete stanchi di passare da una piattaforma all'altra (e non vi biasimiamo), scegliete ClickUp, che riunisce in un'unica piattaforma gli strumenti di IA, le attività, i modelli, le Automazioni, le Lavagne online e la collaborazione tra team.

Ma non fidatevi solo della nostra parola. Provate ClickUp oggi stesso - è Free Forever .