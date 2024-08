10 Migliori software di gestione degli eventi nel 2024

La gestione degli eventi non è un'attività da poco. Dalla programmazione al coordinamento con gli organizzatori di eventi, fino alla garanzia che tutto fili liscio, il giusto software di gestione della sede può fare la differenza tra il caos e l'esito positivo.

In questo articolo analizzeremo i migliori software di gestione delle sedi disponibili nel 2024 per semplificare le operazioni di gestione degli eventi e rendere la vostra sede il luogo ideale per gli eventi.

Cosa cercare nel software di gestione delle sedi?

La scelta del miglior software di gestione della sede richiede una riflessione approfondita. Ecco una guida pratica per non sbagliare:

Interfaccia user-friendly: Scegliete una piattaforma per la gestione degli eventi che offra un dashboard facile da navigare

Scegliete una piattaforma per la gestione degli eventi che offra un dashboard facile da navigare **Funzionalità/funzione personalizzabili: ogni sede è unica; assicuratevi che la piattaforma software di gestione della sede risponda alle vostre esigenze specifiche

**Programmazione integrata: un calendario che tenga traccia di tutte le prenotazioni, evitando doppie prenotazioni

Strumenti finanziari: Fatturazione, pagamenti e altre funzionalità/funzione monetarie devono essere facilmente accessibili

Fatturazione, pagamenti e altre funzionalità/funzione monetarie devono essere facilmente accessibili Strumenti di collaborazione: Lavorare senza problemi con il vostro team o con partner esterni durante la pianificazione dell'evento

Lavorare senza problemi con il vostro team o con partner esterni durante la pianificazione dell'evento Reportistica e analisi: Avete bisogno di dati approfonditi per ottimizzare le operazioni di gestione degli eventi

Avete bisogno di dati approfonditi per ottimizzare le operazioni di gestione degli eventi Assistenza e aggiornamenti: Assicurarsi che il sistema di gestione degli eventi software per la gestione degli eventi offra un supporto clienti personalizzato e aggiornamenti regolari delle funzionalità/funzioni

I 10 migliori software di gestione degli eventi da utilizzare nel 2024

La scelta dei migliori sistemi di gestione dei locali può migliorare il piano degli eventi. Lasciate che vi aiutiamo a trovare le soluzioni software per la gestione dei locali nell'elenco che segue.

Trascinare e rilasciare le attività di ClickUp nella visualizzazione Calendario

ClickUp non è una piattaforma di produttività qualsiasi; Eventi ClickUp trasforma questa piattaforma di project management in un potente software di gestione online degli eventi, adattato alle esigenze specifiche degli organizzatori. Grazie alla sua capacità di adattamento, ClickUp è in grado di soddisfare eventi di qualsiasi dimensione, dagli incontri più intimi alle grandi convention.

La piattaforma è orgogliosa della sua interfaccia di facile utilizzo che riduce al minimo la curva di apprendimento, rendendo l'esecuzione del progetto più facile per team interfunzionali indipendentemente dal loro livello di competenza tecnica. Le integrazioni con altri software gratuiti per la gestione delle sedi sono un altro punto di forza; ClickUp può integrarsi perfettamente con altre soluzioni per la gestione degli eventi, riducendo il lavoro manuale e migliorando l'efficienza.

L'insieme dinamico di funzionalità/funzione e di modelli di itinerario rende facile la gestione delle sedi e, a sua volta, aiuta i gestori delle sedi a garantire eventi a dir poco spettacolari.

Le migliori funzionalità/funzione di ClickUp

Limiti di ClickUp

Una curva di apprendimento un po' lunga per alcune delle sue funzionalità più avanzate

Richiede internet per una funzione completa

Alcune funzionalità/funzione avanzate comportano costi aggiuntivi

Prezzi di ClickUp

Free Forever : gratis

: gratis Unlimitato : $7/mese per utente

: $7/mese per utente Business : $12/mese per utente

: $12/mese per utente Azienda : Contattare per i prezzi

: Contattare per i prezzi ClickUp IA: $5 per area di lavoro per tutti i piani a pagamento

Valutazioni e recensioni di ClickUp

G2 : 4.7/5 (oltre 2.000 recensioni)

: 4.7/5 (oltre 2.000 recensioni) Capterra: 4.7/5 (2.000+ recensioni)

2. Piano Pod

via Piano Pod Planning Pod è un piano unificato che combina oltre 30 strumenti progettati specificamente per la gestione delle sedi degli eventi. Questo approccio all-in-one assicura che i gestori di eventi abbiano tutto ciò di cui hanno bisogno in un unico posto.

Che si tratti di gestire più spazi o di concentrarsi su uno spazio singolo, gli strumenti di Planning Pod sono progettati per garantire un'efficienza ottimale. Planning Pod diventa la spina dorsale di qualsiasi evento ben organizzato, dal budgeting e dalla fatturazione alla comunicazione e al monitoraggio delle attività.

Il suo commit per semplificare il processo dell'evento assicura che nessun dettaglio passi inosservato, per quanto piccolo.

Le migliori funzionalità/funzione di Planning Pod

Gestione efficiente di contatti e contatti

Niente più doppie prenotazioni o contrattempi di programmazione

Dalle proposte alle fatture finali, tutto è in un unico posto

Adattare il layout degli spazi a vari eventi

Assegnare e monitorare le attività per il vostro team

Collaborare senza sforzo con i fornitori di eventi

Firma dei contratti online in modo rapido e sicuro

Limiti di Planning Pod

L'interfaccia può sembrare affollata da più strumenti

Opzioni di personalizzazione limitate per alcune funzionalità/funzione

Alcuni utenti trovano la versione per dispositivi mobili meno intuitiva

Prezzi di Planning Pod

Planner : $59/mese

: $59/mese Business : $89/mese

: $89/mese Azienda 50 : $129/mese

: $129/mese Azienda 75 e su: Contattare Planning Pod per i prezzi

Valutazioni e recensioni di Planning Pod

G2 : 4.2/5 (10+ recensioni)

: 4.2/5 (10+ recensioni) Capterra: 4.4/5 (30+ recensioni)

3. Triplo posto

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/08/RestaurantPage\_HERO-1400x720.webp Tripleseat dashboard /$$$img/

via Triplicato Tripleseat rivoluziona la gestione degli eventi unendo logistica e commerciale in un'unica piattaforma.

Il suo design, appositamente studiato per spazi come ristoranti, hotel e luoghi unici, aiuta a semplificare il processo di prenotazione. Gli strumenti della piattaforma non si limitano alla gestione, ma migliorano l'esperienza del client.

La comunicazione semplificata assicura che le query dei client siano affrontate prontamente e che le disponibilità dei locali siano aggiornate in tempo reale.

L'approccio olistico di Tripleseat garantisce ai gestori di locali un equilibrio tra commerciale e di servizio, creando ogni volta eventi memorabili.

Le migliori funzionalità/funzione di Tripleseat

Proposte, contratti e ordini per eventi personalizzabili

Modulo per il vostro sito web, per garantire un processo di prenotazione semplificato

Analisi dettagliate per monitorare le prestazioni del locale

Connessione con le app e gli strumenti più diffusi per una funzione estesa

Uno spazio di condivisione per i client per vedere i dettagli dell'evento

Semplificare la comunicazione con modelli predefiniti

Monitoraggio del numero di ospiti e delle scelte dei pasti

Limiti di posti tripli

Alcune funzionalità/funzione possono risultare eccessive per gli utenti alle prime armi

Strumenti limitati per la gestione finanziaria

Prezzi di Tripleseat

Contattare Tripleseat per i prezzi

Valutazioni e recensioni di Tripleseat

G2 : 4.4/5 (300+ recensioni)

: 4.4/5 (300+ recensioni) Capterra: 4.7/5 (oltre 400 recensioni)

4. Luogo perfetto

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/08/63f4f6a37a79a66296b7969e\_Hero\_2@2x-1400x792.png Dashboard di Perfect Venue /$$$img/

via Luogo perfetto Perfect Venue è più di un semplice strumento: è un partner nella gestione degli eventi. La sua piattaforma, progettata tenendo conto delle esigenze dei gestori di locali, fornisce strumenti che coprono l'intero processo dell'evento, dalla richiesta iniziale alla fatturazione finale.

La sua natura intuitiva garantisce che gli utenti possano navigare facilmente tra le sue funzionalità/funzioni, riducendo il tempo dedicato alla formazione.

Perfect Venue si concentra sull'efficienza e fa sì che i gestori di eventi abbiano più tempo per concentrarsi su ciò che conta davvero: creare esperienze indimenticabili per i loro client.

Le migliori funzionalità/funzioni di Perfect Venue

Accesso a tutte le prenotazioni, attività e dati in un unico luogo centrale

Monitoraggio delle richieste e garanzia di non perdere nessuna potenziale prenotazione

Creare, inviare e firmare contratti in modo digitale

Accelerare il processo di fatturazione

Assegnate attività al vostro team e monitorate il completamento delle stesse

Ottenere informazioni su misura per le vostre esigenze specifiche

Gestire la vostra sede in movimento

Limiti della sede perfetta

Integrazioni di terze parti al limite

L'interfaccia utente può sembrare troppo elementare per gli utenti avanzati

Occasionali problemi di funzionamento segnalati da alcuni utenti

Prezzi di Perfect Venue

Basic : $59/mese

: $59/mese Professionale : $119/mese

: $119/mese Premium: $189/mese

Valutazioni e recensioni di Perfect Venue

G2 : 4.8/5 (100+ recensioni)

: 4.8/5 (100+ recensioni) Capterra: N/A

5. Eventi

via Eventi di incontro Anche se Rendezvous Events non è un'app, può aiutare la vostra azienda a far conoscere il vostro prossimo evento.

Questa società di relazioni pubbliche e media di Jackson, Wyoming, eccelle nei lanci di prodotto, negli eventi di più giorni e in tutte le attività intermedie.

Il loro profondo elenco di contatti con le principali testate giornalistiche sarà utile al vostro team quando sarà il momento di mettere giù l'app per la gestione della sede e prendere il megafono. Il loro team di gestori di eventi e fotografi è pronto a riservarvi un trattamento pubblicitario VIP, in modo che possiate preoccuparvi meno della stampa e concentrarvi su un evento che meriti recensioni entusiastiche!

le migliori funzionalità/funzioni di #### Rendezvous Event

Uno staff esperto di manager di eventi

La lista dei client include decine di marchi importanti

Conosciuto per la costruzione di showroom personalizzati e altri eventi esperienziali

Limiti degli eventi Rendezvous

Può essere un approccio costoso per le aziende più piccole

Potrebbe non essere la soluzione giusta per le aziende che si basano su un luogo di incontro

Prezzi di Rendezvous Eventi

Contattare Rendezvous Eventi per i prezzi

Valutazioni e recensioni di Rendezvous Events

G2 : N/A

: N/A Capterra: N/D

6. Tempio dell'evento

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/08/pipeline\\_loader-1400x865.png Dashboard del Tempio degli Eventi /$$$img/

via Tempio dell'evento Event Temple non è la tipica piattaforma di gestione degli eventi: è una soluzione dinamica che dà la priorità all'automazione. Riconoscendo le attività che possono bloccare la produttività, si concentra sulla loro semplificazione e automazione.

Questa attenzione la rende una delle soluzioni preferite da diverse strutture come hotel, sale per banchetti e centri congressi.

Automatizzando le attività ripetitive, Event Temple garantisce che i gestori delle sedi possano dedicare le loro energie e la loro creatività alla creazione di esperienze memorabili per gli eventi.

Le migliori funzionalità/funzione di Event Temple

Automazioni dei follower commerciali e aumento delle prenotazioni

Progettare e visualizzare la configurazione della location

Inviare rapidamente proposte dall'aspetto professionale

Visualizzare e gestire tutte le prenotazioni in un unico posto

Monitoraggio delle metriche commerciali e di altri KPI con facilità

Facilitare la firma dei contratti in modo più rapido

Connessione facile con i più diffusi strumenti software

Limiti di Event Temple

L'onboarding può richiedere molto tempo

Limiti alla personalizzazione di alcuni strumenti di reportistica

Alcune funzionalità avanzate richiedono una curva di apprendimento più ripida

Prezzi di Event Temple

Basic: $109/mese

$109/mese Professionale: $199/mese

$199/mese Azienda: Contattare Event Temple per i prezzi

Valutazioni e recensioni di Event Temple

G2 : 4.8/5 (10+ recensioni)

: 4.8/5 (10+ recensioni) Capterra: 4.9/5 (60+ recensioni)

7. Inseguitore di funzioni

via Funzione Tracker Function Tracker offre una soluzione semplice e fresca per la gestione delle sale in un mondo pieno di complessità.

Il suo approccio senza fronzoli assicura che i manager possano accedere agli strumenti di cui hanno bisogno senza ingombranti extra. Progettato tenendo conto di un'ampia gamma di sedi, garantisce una gestione efficiente degli eventi, indipendentemente dalle dimensioni della sede.

Con Function Tracker, l'attenzione rimane concentrata sulla creazione di eventi di grande impatto, gratis e senza inutili distrazioni.

Le migliori funzioni di Function Tracker

Gestire le prenotazioni ed evitare conflitti di programmazione

Mantenere un elenco organizzato di contatti e informazioni sui clienti

Inviare fatture e monitorare i pagamenti in entrata

Facilitare le prenotazioni dirette attraverso il vostro sito web

Delegate le attività e seguite lo stato di avanzamento senza soluzione di continuità

Archiviare in modo sicuro i contratti, i piani e altri documenti essenziali

Raccogliere recensioni e feedback dopo un evento

limiti di #### Function Tracker

L'esperienza mobile potrebbe essere migliorata

L'interfaccia può sembrare elementare rispetto ai concorrenti

Alcune funzionalità/funzione potrebbero mancare di profondità

Prezzi del Tracciatore di funzioni

Mini: $62,50/mese

$62,50/mese Medio: $125/mese

$125/mese Major: $187,50/mese

$187,50/mese Super: $250/mese

$250/mese Ultimate: $330/mese

valutazioni e recensioni di #### Function Tracker

G2 : N/D

: N/D Capterra: 4.5/5 (4+ recensioni)

8. iVvy Venue Management

via gestione della sede iVvy iVvy si distingue come soluzione completa per i gestori di locali. La sua suite di strumenti di livello mondiale, alimentata da una tecnologia all'avanguardia, fa sì che la gestione del locale sia meno un lavoro e più una passione.

Che siate responsabili di uno spazio accogliente per eventi o di un'arena di grandi dimensioni, gli strumenti di iVvy sono progettati per adattarsi e soddisfare esigenze specifiche.

La sua reputazione nel settore parla da sola, assicurando che gli eventi gestiti con iVvy siano sempre un passo avanti.

Le migliori funzionalità/funzione di iVvy Venue Management

Ottimizzazione delle strategie di prezzo per massimizzare i ricavi

Configurazione degli eventi su misura in base alle preferenze dei client

Approfondimento delle metriche commerciali, dei lead e delle prestazioni

Consentire ai client di visualizzare disponibilità e prezzi in tempo reale e di effettuare prenotazioni

Semplificare la fatturazione e altri processi finanziari

Rimanere in connessione con i client attraverso email e SMS automatizzati

Elenco del vostro locale sul mercato di iVvy per una maggiore visibilità

Limiti di iVvy Venue Management

Alcune funzionalità/funzione potrebbero risultare eccessive per le strutture più piccole

Richiede una formazione per sfruttare appieno il suo potenziale

L'integrazione con app di terze parti può essere migliorata

Prezzi di iVvy Venue Management

Contattare iVvy Venue Management per i prezzi

valutazioni e recensioni di iVvy Venue Management

G2 : 4.7/5 (10+ recensioni)

: 4.7/5 (10+ recensioni) Capterra: 4.7/5 (20+ recensioni)

9. Priava

via Priava Priava (ora conosciuta come Momentous) ha un'infrastruttura basata sul cloud che è più di una meraviglia tecnologica; è una testimonianza del commit della piattaforma verso la scalabilità e la flessibilità.

Il design di Priava, che si rivolge in particolare a luoghi unici come musei e gallerie, garantisce un'esperienza di gestione semplificata. I suoi potenti strumenti danno la priorità alla facilità di utilizzo da parte dell'utente, assicurando che il processo dell'evento rimanga fluido dall'inizio alla fine.

In un settore in cui l'unicità è fondamentale, Priava garantisce che ogni evento gestito si distingua.

Le migliori funzionalità/funzione di Priava

La navigazione semplificata garantisce una rapida esecuzione delle attività

Monitoraggio di tutte le prenotazioni di eventi da un unico luogo

Generazione di reportistica su prenotazioni, ricavi e lead

Gestione senza problemi di più sedi sotto un'unica struttura

La protezione dei dati rimane una priorità assoluta

Profili dettagliati dei client migliorano la gestione delle relazioni

Personalizzazione e integrazione con altri sistemi in base alle necessità

Limiti di Priava

Strumenti di marketing limitati rispetto ad alcuni concorrenti

L'estetica dell'interfaccia utente potrebbe sembrare datata per alcuni utenti

La reattività dei dispositivi mobili potrebbe essere migliorata

Prezzi di Priava

Contatta Priava per conoscere i prezzi

Valutazioni e recensioni di Priava

G2 : 4.7/5 (3+ recensioni)

: 4.7/5 (3+ recensioni) Capterra: 4.4/5 (10+ recensioni)

10. BriteVenue

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/08/1560167417536_2\\_b\_44.png Dashboard di BriteVenue /$$$img/

via BriteVenue BriteVenue, posizionato come scelta d'élite per i professionisti degli eventi, coniuga flessibilità e funzione.

Non si tratta solo di avere funzionalità/funzione, ma di avere quelle giuste. Il design intuitivo di BriteVenue assicura che la navigazione tra la miriade di strumenti sia naturale.

Le sue solide funzionalità/funzione garantiscono che ogni aspetto della gestione della sede sia affrontato, assicurando un approccio olistico. Per i professionisti degli eventi che desiderano elevarli, BriteVenue è l'alleato perfetto.

Le migliori funzionalità/funzione di BriteVenue

Coltivare i contatti e le relazioni con i client

Coinvolgere i potenziali client con immagini convincenti

Garantire pagamenti puntuali con promemoria e strumenti di monitoraggio

Creare un flusso continuo di attività e processi

I client possono visualizzare i dettagli dell'evento, effettuare pagamenti e comunicare

Estrarre informazioni preziose da reportistica dettagliata

Facilitare la comunicazione interna e il lavoro di squadra

Limiti di BriteVenue

Manca di un'applicazione mobile nativa

Le opzioni di personalizzazione possono sembrare limitate

La configurazione iniziale potrebbe richiedere tempo per i principianti

Prezzi di BriteVenue

Contattare Brite Venue per i prezzi

Valutazioni e recensioni su BriteVenue

G2 : 4.7/5 (10+ recensioni)

: 4.7/5 (10+ recensioni) Capterra: 5/5 (3+ recensioni)

Perché ClickUp si distingue nel mondo della gestione degli eventi

La scelta di un software di gestione dei locali è un'attività impegnativa. Sebbene ogni piattaforma porti con sé un tocco unico, ClickUp rimane una forza da tenere in considerazione in questo settore.

Grazie alle sue funzionalità/funzione adattabili, ai piani economicamente vantaggiosi e al commit per il miglioramento continuo, ClickUp è più di un semplice software: è un partner per l'esito positivo del vostro locale.

Che si tratti della gestione di un accogliente spazio per eventi o di una grande sala da ballo, ClickUp si adatta alle vostre esigenze, assicurandovi un esito positivo per ogni evento che ospitate.