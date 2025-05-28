5 consigli per un project management di successo dei progetti immobiliari nel 2026

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A febbraio 2024, il tasso di costruzione di abitazioni negli Stati Uniti è aumentato di quasi il 20%. Ciò potrebbe significare che gli acquirenti di case stanno finalmente tornando e che i costruttori stanno iniziando a ritrovare fiducia nel mercato. Mantieni il controllo sulla gestione immobiliare e dei clienti imparando a pianificare efficacemente i progetti, allocare le risorse e implementare strategie con questi consigli e strumenti per il project management immobiliare! ??

Che cos'è il project management immobiliare?

Il project management nel settore immobiliare aumenta le tue possibilità di esito positivo fornendoti linee guida, tecniche e processi ripetibili che possono aiutarti a gestire in modo efficiente ogni aspetto di un progetto immobiliare.

La gestione dei progetti immobiliari comporta la supervisione, il coordinamento e la gestione di progetti immobiliari quali la costruzione e lo sviluppo immobiliare dall'inizio fino al completamento del progetto. Ciò può includere la pianificazione di un progetto di sviluppo, la progettazione, la gestione della costruzione e altro ancora.

La gestione immobiliare o il project management dei progetti immobiliari comprende un ampio intervallo di progetti, dalle ristrutturazioni e dai lavori di rimodernamento su piccola scala allo sviluppo immobiliare commerciale e residenziale su larga scala. Ecco perché è importante che un project manager comprenda il processo di costruzione, abbia una formazione adeguata e ottenga le licenze e le certificazioni appropriate, come ad esempio una certificazione in project management dei progetti immobiliari.

Un project manager dovrebbe disporre degli strumenti adeguati per gestire in modo efficace e portare a termine con esito positivo un progetto immobiliare o edilizio, rispettando le tempistiche previste.

Elementi chiave del project management immobiliare

Gestione dei tempi e dell'ambito: Si tratta delle parti più cruciali della pianificazione, poiché è qui che si definiscono le dimensioni, la posizione e il tipo di immobile, oltre a una Si tratta delle parti più cruciali della pianificazione, poiché è qui che si definiscono le dimensioni, la posizione e il tipo di immobile, oltre a una sequenza realistica del progetto

Gestione dei costi: Questo elemento comprende numerosi processi: pianificazione, stima, definizione del budget, finanziamento, gestione, controllo e benchmarking. La gestione dei costi garantisce un maggiore controllo, una migliore efficienza in termini di costi e una riduzione dei rischi Questo elemento comprende numerosi processi: pianificazione, stima, definizione del budget, finanziamento, gestione, controllo e benchmarking. La gestione dei costi garantisce un maggiore controllo, una migliore efficienza in termini di costi e una riduzione dei rischi

Gestione della qualità : è necessario implementare misure di controllo della qualità, nonché un monitoraggio e un adeguamento continui degli obiettivi per mantenere standard elevati

Gestione dei rischi: È qui che si discute di tutti i tipi di rischio. Ciò dovrebbe includere i rischi legali, i rischi di gestione e i rischi per gli investitori, come la liquidità È qui che si discute di tutti i tipi di rischio. Ciò dovrebbe includere i rischi legali, i rischi di gestione e i rischi per gli investitori, come la liquidità

Gestione della comunicazione: Come per qualsiasi tipo di progetto, è necessario stabilire un canale di comunicazione che coinvolga le parti interessate, le autorità di regolamentazione, i promotori immobiliari, gli appaltatori e gli investitori Come per qualsiasi tipo di progetto, è necessario stabilire un canale di comunicazione che coinvolga le parti interessate, le autorità di regolamentazione, i promotori immobiliari, gli appaltatori e gli investitori

Gestione degli appalti : Per eseguire correttamente il progetto, è necessario concentrarsi sull'acquisizione dei servizi e dei materiali necessari. Ciò dovrebbe includere la gestione della catena di approvvigionamento e la negoziazione dei contratti : Per eseguire correttamente il progetto, è necessario concentrarsi sull'acquisizione dei servizi e dei materiali necessari. Ciò dovrebbe includere la gestione della catena di approvvigionamento e la negoziazione dei contratti

Gestione dell'integrazione: Poiché il progetto coinvolgerà molte persone, è necessario definire un piano su come coordinare e integrare i vari aspetti del progetto per garantire che tutto funzioni senza intoppi

Il ruolo di un project manager nel settore immobiliare

Ogni iniziativa immobiliare che ti viene in mente è un progetto. E come qualsiasi altro progetto, ha bisogno di un collante che tenga insieme il tutto. In questo caso, i project manager immobiliari svolgono un ruolo fondamentale nel garantire che ogni progetto di costruzione proceda senza intoppi, produca un eccellente ritorno sull'investimento e assicuri la soddisfazione del cliente.

Ruolo e responsabilità

Pianificazione ed esecuzione del progetto: porta a termine il progetto con esito positivo durante l'intero ciclo di vita

Coordinamento del progetto : coordinarsi con tutti i professionisti e i clienti coinvolti nel progetto

Gestione dei rischi : identificare e gestire i rischi associati ai progetti, ottenere le autorizzazioni e rispettare le normative statali e locali

Comunicazione : Monitoraggio dello stato e comunicazione di modifiche o aggiornamenti al team e ai clienti

Gestione del budget : gestire i budget dei progetti, effettuare il monitoraggio delle spese e garantire che il progetto rimanga entro i limiti del budget

Gestione dei contratti: negoziare e gestire i contratti con le parti del settore edile, come gli appaltatori, per garantire che tutte le parti adempiano ai propri obblighi contrattuali e che tutti i lavori soddisfino gli standard di qualità richiesti : negoziare e gestire i contratti con le parti del settore edile, come gli appaltatori, per garantire che tutte le parti adempiano ai propri obblighi contrattuali e che tutti i lavori soddisfino gli standard di qualità richiesti

Sfide comuni

Le sfide che i project manager devono affrontare sono comunemente associate alla mancanza di strumenti per la gestione dei progetti e dei rischi, nonché alla mancanza di una struttura che aiuti a gestire e a effettuare il monitoraggio dei progetti.

È un bene che disponiamo di soluzioni e strumenti moderni per mitigare i rischi e aiutarti a portare a termine i progetti con esito positivo. Ecco cinque consigli sul project management dei progetti immobiliari su cui puoi fare affidamento per gestire il tuo prossimo progetto di sviluppo o costruzione immobiliare!

5 consigli per un efficace project management dei progetti immobiliari

Per un esito positivo a lungo termine nel settore immobiliare, tieni a mente i seguenti consigli per garantire una corretta pianificazione e gestione dei progetti:

1. Sviluppa un piano di progetto completo

Un piano di progetto completo dovrebbe includere ogni dettaglio necessario dall'inizio alla fine. Il piano dovrebbe contenere tutti gli elementi chiave: descrizione, significato, rilevanza, valore e scopo. Oltre a ciò, nel piano dovrebbero essere indicati anche i seguenti elementi:

Obiettivi e finalità del progetto chiaramente definiti

KPI o metriche di successo

Ruoli degli stakeholder e dei collaboratori

Modello di piano di lavoro

Budget e ambito

Approvvigionamento delle risorse

Risultati attesi, attività cardine e dipendenze

Piani e sequenze coerenti

Schema di comunicazione

Marketing immobiliare

Fattori di gestione del rischio

CONSIGLIO DELL'ESPERTO Per una pianificazione efficace, utilizza modelli come il Modello di piano di progetto di esempio di ClickUp per aiutarti a sviluppare un piano di progetto completo e ad attuarlo con sicurezza. Questo modello include viste predefinite per lo stato di avanzamento della pianificazione e il piano di progetto, oltre a stati personalizzati per garantire un flusso di lavoro organizzato. Se hai bisogno di aiuto per iniziare, consulta semplicemente la Guida introduttiva fornita con il modello.

Utilizza il modello di piano di progetto di esempio di ClickUp per pianificare il tuo progetto immobiliare con sicurezza e assicurarti che tutto sia organizzato e proceda secondo i piani in ogni momento

Per eseguire tutto ciò che è previsto nel piano sono necessari un software CRM immobiliare affidabile e altri strumenti. Non solo rendono la pianificazione rapida e semplice, ma facilitano notevolmente anche la collaborazione e il monitoraggio dello stato dei progressi, garantiscono a tutti un flusso di lavoro continuo e mantengono sotto controllo il budget e le risorse.

Il tuo project manager ha bisogno del software giusto per garantire la visibilità sui rischi legati ai costi del progetto e migliorare la trasparenza tra i team, gli stakeholder e oltre.

Puoi fidarti della protezione dei dati offerta da software di project management come ClickUp, perché ClickUp si impegna a garantire la privacy dei dati.

Puoi fidarti della protezione dei dati offerta da software di project management come ClickUp, perché ClickUp si impegna a garantire la privacy dei dati.

CONSIGLIO DELL'ESPERTO Scopri come le agenzie immobiliari utilizzano ClickUp e usa il modello di project management immobiliare di ClickUp per effettuare il monitoraggio senza sforzo di contatti, immobili, pagamenti, note, contratti, scadenze e molto altro ancora, tutto in un unico posto.

Utilizza il modello "Elenco per il project management immobiliare" di ClickUp per gestire efficacemente i tuoi progetti e consegnarli nei tempi previsti e nel rispetto del budget

3. Assicurati che la comunicazione con le parti interessate sia chiara

Ciò richiede inoltre di comunicare e collaborare con più persone, come clienti, appaltatori e altri team.

È fondamentale che vi sia una linea di comunicazione chiara tra le parti interessate, i clienti e tutti i membri coinvolti nel progetto. Ciò garantisce l'efficienza di tutti, poiché riduce la confusione, rende disponibile un aiuto immediato e facilita la collaborazione.

Comunica direttamente con il tuo team all'interno di un'attività, effettua la condivisione di altre attività e carica file con commenti in thread su ClickUp

Detto questo, dovrebbe esserci una forma di comunicazione consolidata che funzioni per tutti. Strumenti di collaborazione come ClickUp, con una funzione di chat integrata e altre funzionalità di comunicazione, ti consentono di lavorare senza intoppi con gli altri in tempo reale. Tieni presente che ci sono altri tipi di comunicazione che un project manager dovrebbe utilizzare anche in un progetto immobiliare o di costruzione, come ad esempio:

Comunicazione interattiva (riunioni di persona, conversazioni telefoniche, conferenze web)

Comunicazione proattiva (email, newsletter, documentazione)

Comunicazione pull (base di conoscenza del progetto, software di project management)

CONSIGLIO DELL'ESPERTO Ottimizza e semplifica la comunicazione con i clienti e gli stakeholder grazie alla funzionalità di project management via e-mail integrata nell'app, Email in ClickUp. Questa utile funzionalità riunisce tutte le tue comunicazioni in un unico posto, consentendoti di inviare e ricevere e-mail all'interno di ClickUp, facendoti risparmiare tempo nella ricerca delle e-mail e nell'attivare/disattivare le app. Basta collegare i tuoi provider di posta elettronica, come Gmail, Outlook e Office 365, a ClickUp e iniziare a organizzare e velocizzare la tua comunicazione via e-mail.

Invia e ricevi email direttamente da ClickUp per semplificare la gestione della posta elettronica

4. Poni l'accento sulla gestione dei rischi e sulla pianificazione delle contingenze

I progetti complessi, specialmente nel settore immobiliare o nell'edilizia, devono concentrarsi sulla gestione dei rischi e sulle contingenze, poiché il rischio di perdere l'investimento è elevato. Detto questo, i manager immobiliari devono collaborare con le parti interessate per creare un piano strategico su cui tutti possano concentrarsi quando si verificano eventi sfavorevoli. In questo contesto, è necessario determinare i trigger, identificare ogni tipo di rischio potenziale e simulare diversi scenari realistici.

Le parti interessate dovrebbero essere sempre informate su eventuali contrattempi, colli di bottiglia, modifiche e altri dettagli importanti relativi al progetto. Oltre a ciò, potrebbero dover autorizzare anche alcune operazioni. Ciò può includere la conoscenza o l'accesso alle risorse, l'assistenza al piano o gli acquisti.

Prova questi modelli per il piano di emergenza!

CONSIGLIO DELL'ESPERTO Scopri i criteri per la scelta di un software di gestione dei rischi e crea facilmente un piano strategico con l'aiuto del modello di lavagna online per il piano strategico di ClickUp. Utilizza questa roadmap visiva per aiutare il tuo team a coordinare i passaggi chiave e a raccogliere tutte le informazioni necessarie.

Non tralasciare alcuna informazione fondamentale utilizzando questa tabella di marcia visiva, in modo che il tuo team possa coordinare ogni passaggio essenziale

5. Monitorare e valutare costantemente lo stato di avanzamento del progetto

Non puoi sapere se le cose stanno andando secondo i piani se non le monitori, giusto? Il monitoraggio e la valutazione dello stato possono aiutare a individuare tempestivamente eventuali problemi che potrebbero influire sull'ambito, sul budget e sui tempi, fino al completamento del progetto. Queste sono le competenze necessarie ai manager immobiliari per prevenire e implementare soluzioni adeguate.

Inoltre, un monitoraggio e una valutazione continui possono contribuire a garantire un uso efficiente delle risorse, portando infine a una maggiore responsabilità e trasparenza.

CONSIGLIO DELL'ESPERTO Tieni traccia di documenti e risorse importanti, dello stato di avanzamento dei progetti e di molto altro ancora con le dashboard personalizzabili di ClickUp. Scegli tra oltre 50 widget e crea una dashboard personalizzata per avere una panoramica completa di tutto il tuo lavoro e monitorare facilmente lo stato di avanzamento dei progetti.

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I vantaggi del project management immobiliare

Nel settore immobiliare, il project management è un fattore determinante che può decidere il successo o il fallimento di un investimento. Se terminato correttamente, può offrire una serie di vantaggi che ti aiuteranno nel lungo periodo. Ecco alcuni dei benefici che puoi ottenere da un project management corretto:

Maggiore efficienza ed efficacia dei progetti : i progetti nel settore immobiliare possono essere fortemente influenzati da inefficienze, da un ambito di progetto definito in modo improprio e da una definizione poco accurata dei piani. Tuttavia, con il project management, è possibile ottimizzare facilmente le metodologie suddividendo il progetto in attività piccole e facili da fare

Migliore gestione dei rischi: i project manager possono mitigare questi rischi attraverso un piano adeguato, la stipula di polizze assicurative, la supervisione dei contratti e la conoscenza delle normative in materia di edilizia

I progetti immobiliari sono un'impresa ad alto rischio e alto rendimento, che espone a numerosi rischi, tra cui il superamento del budget, dell'ambito di applicazione e dei tempi previsti e, soprattutto, il rischio di contenziosi. Un corretto project management e gli strumenti adeguati possono aiutare a mitigare questi rischi.

I progetti immobiliari sono un'impresa ad alto rischio e alto rendimento, che espone a numerosi rischi, tra cui il superamento del budget, dell'ambito di applicazione e dei tempi previsti e, soprattutto, il rischio di contenziosi. Un corretto project management e gli strumenti adeguati possono aiutare a mitigare questi rischi.

Migliore comunicazione e collaborazione tra le parti interessate: con uno strumento di project management, puoi semplificare la comunicazione per facilitare l'assegnazione delle attività e tenere tutti aggiornati, ottenendo in ultima analisi una maggiore efficienza ed efficacia

La comunicazione tra i team può risultare difficile nei progetti immobiliari a causa del numero di persone coinvolte: stakeholder, team di progettazione, avvocati e consulenti ambientali, tra gli altri. L'utilizzo di uno strumento di comunicazione affidabile è fondamentale per garantire che i progetti vengano portati a termine come previsto e nei tempi previsti.

La comunicazione tra i team può risultare difficile nei progetti immobiliari a causa del numero di persone coinvolte: stakeholder, team di progettazione, avvocati e consulenti ambientali, tra gli altri. L'utilizzo di uno strumento di comunicazione affidabile è fondamentale per garantire che i progetti vengano portati a termine come previsto e nei tempi previsti.

Gestisci i progetti immobiliari con facilità grazie a ClickUp

Il project management nel settore immobiliare richiede una pianificazione completa che includa risorse umane, budget, sequenza temporale, imprevisti e piani di comunicazione.

Può sembrare un compito arduo, ma con uno strumento di project management all-in-one come ClickUp, puoi fare tutto questo in modo più semplice. ClickUp offre centinaia di potenti funzionalità, tra cui modelli personalizzabili per la gestione immobiliare, che rendono la gestione dei progetti più flessibile e controllata in ogni momento.

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Autore ospite:

David Bitton è cofondatore e CMO di DoorLoop, autore di best seller, relatore in corsi di formazione continua in ambito legale e investitore immobiliare. Imprenditore con cinque esperienze alle spalle, ha trascorso tutta la sua vita nel settore immobiliare, con un background come investitore, agente immobiliare e community manager. È anche autore di best seller e relatore in corsi di formazione continua in ambito legale.