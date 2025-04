i 10 migliori strumenti di marketing immobiliare per gli agenti nel 2025

Con 97% degli acquirenti si rivolge a Internet per la ricerca di una casa, i tempi in cui ci si affidava alle case aperte e ai vistosi cartelli sul cortile per concludere un affare sono ormai lontani. Per fortuna, non è necessario essere un guru del marketing digitale per stare al passo con queste nuove tendenze. 🧙

Grazie agli innovativi software di marketing immobiliare, potete facilmente coordinare e ottimizzare tutte le vostre attività di marketing. Queste piattaforme fanno miracoli per aumentare la visibilità dei vostri elenchi, attirare lead qualificati e, infine, concludere affari vantaggiosi.

Vi presentiamo i migliori 10 strumenti di marketing immobiliare del 2024, selezionati in base alla loro reputazione, alla varietà di funzionalità/funzione, alle recensioni positive degli utenti e alla capacità di rispondere alle esigenze generali e specifiche degli agenti immobiliari e dei marketer.

Cosa cercare in un software di marketing immobiliare?

Ecco le qualità chiave da considerare nella scelta degli strumenti di marketing immobiliare perfetti:

**Gli strumenti di marketing immobiliare dovrebbero avere una navigazione intuitiva e un'interfaccia user-friendly per ridurre la curva di apprendimento e il tempo di adozione Varietà di funzionalità/funzione e opzioni personalizzate: Deve facilitare la gestione degli elenchi, la generazione di lead, l'email marketing, la gestione dei social media e la creazione di tour virtuali. Gli strumenti devono inoltre essere facilmente personalizzabili riflettere l'identità del vostro marchio e il vostro traguardo Capacità di integrazione: Lo strumento deve integrarsi con quelli che già utilizzate, come i sistemi CRM e gli strumenti di marketing digitale come le piattaforme di social media marketing e i software di email marketing Funzionalità analitiche e di monitoraggio: deve consentire di monitorare efficacemente il traffico del sito web e di tracciare le prestazioni della strategia e delle campagne di marketing immobiliare Prezzi e scalabilità: Non dovrebbero esserci costi nascosti o commissioni aggiuntive. I prezzi devono essere trasparenti e scalabili per soddisfare le vostre esigenze in continua evoluzione Assistenza e formazione: L'azienda dietro lo strumento di marketing immobiliare deve avere un supporto clienti reattivo e dedicato per rispondere alle vostre domande o problemi tecnici

I 10 migliori strumenti di marketing immobiliare da utilizzare nel 2024

Alcuni strumenti di marketing immobiliare possono aiutare a gestire e organizzare le informazioni sui client, a monitorare i contatti e ad automatizzare la comunicazione. Altri strumenti di marketing si spingono oltre, aiutando gli agenti immobiliari nella promozione degli elenchi immobiliari e nella creazione di siti web accattivanti, profili coinvolgenti sui social media o tour virtuali coinvolgenti.

Qualunque sia la vostra scelta, gli strumenti che vi presentiamo di seguito possono esservi d'aiuto a incrementare le vostre vendite commerciali e fornire un vantaggio sui vostri provider.

1. ClickUp /$$$img/

https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/04/Real-Estate-Project-Management-ClickUp.gif ClickUp sul project management immobiliare /$$$img/

Visualizzate il vostro progetto immobiliare a volo d'uccello con ClickUp

Se fate parte di una società immobiliare team di marketing immobiliare è un'occasione da non perdere. ClickUp offre diverse funzionalità/funzione perfetto per pianificare, collaborare, eseguire e monitorare le prestazioni delle campagne e dei progetti, in particolare per le aziende del settore immobiliare!

Un'altra fantastica funzionalità/funzione che gli esperti di marketing adorano: I modelli di ClickUp che offrono agli agenti immobiliari un vantaggio su qualunque progetto stiano lavorando, facendo risparmiare tempo prezioso nel processo. ⏳

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/06/ClickUp-Real-Estate-Marketing-Template-Overview-1400x665.png Panoramica del modello di marketing immobiliare ClickUp /$$$img/

Semplificate i vostri lavori richiesti dal marketing immobiliare con i modelli di ClickUp

Il Modello di marketing immobiliare ClickUp è fatto su misura per team immobiliari che vogliono far salire alle stelle la visibilità online dei loro elenchi. È possibile scegliere facilmente il perfetto piani di marketing e canali, impostazione le linee guida del marchio e persino creare un sito affidabile calendario di marketing per tenere traccia di tutte le attività aziendali del settore immobiliare.

Per iniziare, aggiungete al modello l'immobile che volete promuovere. Ciascun elenco avrà un nome attività separata a cui si possono aggiungere foto e file per facilitarne l'identificazione.

Avrete anche una vista a volo d'uccello di tutti i vostri elenchi promossi! Il modello è dotato di numerose opzioni di visualizzazione che offrono diverse prospettive e approfondimenti, come se aveste il vostro centro di comando del marketing a portata di mano:

Vista Elenco Campagne: Raggruppa le inserzioni in base allo stato del loro contenuto promozionale (ad esempio: Da fare, In corso, Da approvare, Da rivedere, Approvato)

/$$$img/ https://lh4.googleusercontent.com/tGID1ljlh0ZrcbCw4QYDot6OphTdEMa7bX\_RDnh2XFAXKdLo830GqgSv1XEPqaf3di0daV21hvCeb6lGbfSLlznR1p9k6bLB3Tcr8xZqBp4oadXHfHasnHFiBgXRRSX35oDjv0DOm-gThPcSABUVqao Vista Elenco Campagne del modello di marketing immobiliare di ClickUp /$$$img/

Monitoraggio dello stato delle promozioni immobiliari con ClickUp

ClickUp Vista Bacheca : A Bacheca Kanban che rappresenta gli elenchi sotto forma di schede e li organizza in base alla fase strategica del contenuto associato (Idea, Scrittura del contenuto, Progettazione, Revisione, Pubblicazione, Valutazione)

/$$$img/ https://lh5.googleusercontent.com/vpZNViN85TvE-lgVXT16cF8wt94bOW9v30lesquCNGPiMMB62PKshIUieKIgsa4uBKk0AU8kVdnzGR9CSV52pAlbfhh3Tv7bbenV2EdjekBlF0DdlM6HiUgHyc546ebPE5hanxH2x4p3bNNQacSMRME Vista Bacheca del modello per il marketing immobiliare di ClickUp /$$$img/

Visualizza lo stato dei tuoi elenchi in una bacheca Kanban

Visualizzazione calendario: Mostra gli orari di pubblicazione dei contenuti di promozione in una visualizzazione Calendario mensile. Agli elenchi viene assegnato un colore diverso a seconda del tipo di post promosso (blog, social media), email newsletter )

/$$$img/ https://lh3.googleusercontent.com/OARbPuG33AVoDDtK3YHdWzClYL4gX-YWTiPavWbxXcLtsIFmo0jutKZTzas5CAJR9tuCZK1tm6RgmvRjqfAyADH8wkZ44weBBbOWw4JmvwSnh1tU7XGxOB7BlHcDiWDrSDDE-wKA-1aghErYGtxZyaw Visualizzazione del calendario del modello di marketing immobiliare di ClickUp /$$$img/

Tenete tutte le vostre scadenze di marketing in un unico posto con ClickUp

Le migliori funzionalità/funzioni di ClickUp

oltre 1.000 modelli personalizzabili

15+ visualizzazioni

Campi personalizzati e tag

Disponibile su web e mobile

Monitoraggio del tempo e reportistica avanzata

Integrazioni con più di 1.000 strumenti e piattaforme popolari, come Slack, Calendly, Dropbox e Google Drive

Funzionalità/funzione di creazione di mappe per inserire elementi fissati sugli elenchi

Promemoria e notifiche

Limiti di ClickUp

Occasionali bug e malfunzionamenti dovuti ai frequenti aggiornamenti

L'app mobile non ha le stesse funzionalità/funzioni dell'applicazione web

Prezzi di ClickUp

free Forever : Gratuito

Gratuito Unlimitato : $5/mese per utente

: $5/mese per utente Business : $12/mese per utente

: $12/mese per utente Business Plus : $19/mese per utente

: $19/mese per utente Azienda: Contatto per i prezzi *I prezzi elencati si riferiscono al modello di fatturazione annuale

Valutazioni e recensioni di ClickUp

2. Pipedrive

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/04/Pipedrive.jpg Esempio di Pipedrive /$$$img/

Via Pipedrive Pipedrive è una popolare software per la gestione delle relazioni con i clienti (CRM) perfetto per le piccole aziende commerciali che vogliono migliorare i loro processi e concludere più affari.

Una delle chiavi di Pipedrive è la centralizzazione dei dati dei clienti in un'unica piattaforma accessibile. Vi aiuta a monitorare i lead nell'imbuto, a visualizzare l'intero processo commerciale e a interagire senza sforzo con i clienti in ogni fase della pipeline di vendita.

Quando si tratta di marketing immobiliare, Pipedrive può essere uno strumento inestimabile per organizzare i lead, indipendentemente dal fatto che siano generati dal vostro sito web e dai social media o da canali più tradizionali, come i referral e le registrazioni alle case aperte.

Una volta aggiunto un lead al sistema e assegnato un agente immobiliare, Pipedrive vi permette di monitorare il suo stato attraverso fasi personalizzabili dell'imbuto commerciale fino al momento magico in cui chiudete l'affare.

La piattaforma consente anche una collaborazione senza interruzioni tra i membri del team o gli agenti immobiliari, che possono assegnarsi attività a vicenda, condividere documenti e comunicare direttamente all'interno della piattaforma.

Infine, le funzionalità di analisi di Pipedrive consentono di monitorare metriche chiave come i tassi di conversione e i valori delle transazioni. Queste preziose informazioni possono essere l'arma migliore per affinare gli approcci di marketing e individuare potenziali aree di miglioramento per la vostra azienda immobiliare.

Le migliori funzionalità/funzione di Pipedrive

Gestione dei contatti e delle trattative

Monitoraggio dell'attività del cliente

Integrazione con le email

Automazioni dei flussi di lavoro

Approfondimenti e reportistica

Varie integrazioni con lo stack tecnologico esistente

Limiti di Pipedrive

Opzioni di branding al limite

Una curva di apprendimento più ripida per gli utenti con poca esperienza con i CRM

Reportisticaproblemi legati al supporto clienti Prezzi di Pipedrive

Essenziale : $9,90/mese per utente

: $9,90/mese per utente Avanzato : $19,90/mese per utente

: $19,90/mese per utente Professionale : $39,90/mese per utente

: $39,90/mese per utente Power : $49,90/mese per utente

: $49,90/mese per utente Azienda: $59,90/mese per utente

*I prezzi elencati si riferiscono al modello di fatturazione annuale

Valutazioni e recensioni di Pipedrive

Controlla la nostra guida su_ **Alternative a Pipedrive !

3. Movavi

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/05/movavi-screen-recording-1400x723.png

/$$$img/

Catturate screenshot accattivanti della vostra proprietà con Movavi Via Movavi Movavi è rinomato per la modifica di video e foto, registrazione dello schermo e strumenti di conversazione multimediale. Il punto chiave di tutte le app Movavi è la loro facilità d'uso e l'interfaccia intuitiva, che le rende accessibili ai principianti assoluti pur mantenendo le funzioni di cui gli utenti esperti hanno bisogno per creare contenuti video sorprendenti.

Movavi può essere una risorsa preziosa nella vostra cassetta degli attrezzi per il marketing immobiliare. Con il suo software di modifica video, è possibile creare immersivi tour video delle proprietà, offrendo ai potenziali acquirenti una passeggiata virtuale. Ritagliate e tagliate le riprese a piacimento e completate il materiale video con musica, voci fuori campo e testi in sovrimpressione per dare vita alla proprietà direttamente sullo schermo.

Potete anche sfruttare il software di modifica delle foto di Movavi per una fase virtuale, che sicuramente aumenterà la generazione di contatti. Scattate foto di immobili sfitti e utilizzate il software per aggiungere digitalmente mobili e altri elementi interni, aiutando i potenziali acquirenti a visualizzare come può essere utilizzato lo spazio.

Un'altra idea per attirare gli acquirenti, resa possibile dall'editor di video di Movavi, è la creazione di brevi filmati di presentazione. Prendete gli scatti più belli dell'immobile, aggiungete musica di sottofondo e testi in sovrimpressione e riuniteli in un video breve e accattivante.

Condividete il video sui social media o inviatelo nelle newsletter e guardate il vostro pubblico convertirsi in clienti.

Le migliori funzionalità/funzione di Movavi

Interfaccia user-friendly ideale sia per i principianti che per gli utenti più avanzati

Libreria di filtri ed effetti speciali nello strumento di marketing immobiliare

Editor di video, foto e audio

Opzioni di conversazione dei file multimediali

Stabilizzazione e monitoraggio del movimento

Facile condivisione ed esportazione a potenziali client o altri professionisti del settore immobiliare

Limiti di Movavi

Le versioni gratis delle produttività di Movavi hannofunzionalità/funzione limitate Alcuni utenti si sono lamentati difastidiose finestre pop-up di upsell Prezzi Movavi

Video Editor : $49.95/anno

: $49.95/anno Editore video + Pacchetti effetti : $155,95/anno

: $155,95/anno Suite video + pacchetti di effetti: $237,95/anno (attualmente in sconto a $94,95)

*I prezzi elencati si riferiscono a licenze personali

Valutazioni e recensioni di Movavi

4. Hubstaff

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/05/image4-3-1400x877.png Dashboard in Hubstaff /$$$img/

Via Hubstaff Hubstaff si è fatto notare per la sua suite di gestione della forza lavoro che aiuta le aziende a gestire e monitorare le prestazioni dei loro team remoti. Ma Da fare non solo per il monitoraggio del tempo e dei dipendenti!

Lo strumento è fantastico per il project management, grazie alle sue funzionalità/funzione di comunicazione con il team, alla programmazione dei dipendenti, alle buste paga e alla fatturazione, nonché agli approfondimenti sulla produttività. Hubstaff può essere particolarmente utile per project management di progetti immobiliari compresi gli aspetti di marketing.

Utilizzate la piattaforma per fissare scadenze, assegnare attività e valutare lo stato dei progetti delle vostre aziende immobiliari.

Le funzionalità di monitoraggio del tempo della piattaforma consentono di misurare con precisione il tempo dedicato ad attività come la creazione di contenuti, la gestione dei social media e la comunicazione con i client. I dati raccolti possono essere utilizzati per identificare i colli di bottiglia e migliorare la produttività della vostra azienda immobiliare.

Con Hubstaff, potete aumentare la responsabilità dei vostri dipendenti e agenti immobiliari, soprattutto di quelli che lavorano da remoto. Funzionalità/funzione come i livelli di attività e gli screenshot assicurano che tutti i membri del team si concentrino su un lavoro produttivo e che i progetti siano completati in tempo.

Le migliori funzionalità/funzione di Hubstaff

Monitoraggio del tempo con fogli di presenza e reportistica online

Monitoraggio dei dipendenti con monitoraggio della posizione GPS

Analisi della forza lavoro

Agile project management

Integrazione con vari strumenti di project management, account, comunicazione e CRM

Limiti di Hubstaff

Problemi di privacy

Occasionalebug e segnalazioni di crash Prezzi di Hubstaff

Campo Hubstaff Campo Pro : $10/mese per utente Campo Desk : $12,50/mese per utente Azienda : disponibile su contatto

Moduli Hubstaff Time e Hubstaff Desk **Gratuiti Starter : $5,83/mese per utente Pro : $8,33/mese per utente Azienda : disponibile su contatto



*I prezzi elencati si riferiscono al modello di fatturazione annuale

Valutazioni e recensioni di Hubstaff

5. SEMRush

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/01/Semrush.png Semrush Controllo SEO della pagina /$$$img/

Via Semrush SEMRush è stato una rockstar nel mondo della SEO per un bel po' di tempo e per una buona ragione. È uno degli strumenti più utilizzati per l'analisi delle parole chiave, la ricerca sulla concorrenza, il monitoraggio e il miglioramento delle prestazioni dei siti web.

Se vi affidate alla produzione di contenuti per aumentare la visibilità dei vostri elenchi immobiliari e generare contatti, SEMRush può portare la vostra strategia a un livello superiore. Utilizzatelo per scoprire le parole chiave più rilevanti nel settore immobiliare e ottimizzate di conseguenza il vostro sito web e i contenuti. Inoltre, potete dare un'occhiata a ciò che fanno i vostri concorrenti e identificare le aree in cui potete distinguervi dalla massa.

Poiché il marketing immobiliare spesso ruota attorno alla promozione di proprietà in aree geografiche specifiche, gli strumenti SEO locali di SEMRush sono un vero e proprio gioco da ragazzi. Funzionalità/funzione come la gestione degli elenchi e il monitoraggio delle posizioni possono aiutare ad aumentare la visibilità locale e a generare più contatti. Dopo tutto, si tratta di raggiungere le persone giuste nei posti giusti.

Infine, le funzioni di gestione sociale di SEMRush fanno miracoli per aumentare la consapevolezza del vostro marchio. Automatizzate e programmate i post sui social media, monitorate le attività sociali dei vostri concorrenti e analizzate la vostra presenza su piattaforme come Instagram, Facebook, LinkedIn e YouTube per trarne il meglio.

Le migliori funzionalità/funzioni di SEMRush

Ricerca di parole chiave per i professionisti del settore immobiliare

Strumenti per il marketing dei contenuti

SEO locale per i mercati regionali

Reportistica e analisi di mercato

Pubblicità a pagamento

Limiti di SEMRush

*I prezzi elencati si riferiscono al modello di fatturazione annuale

Valutazioni e recensioni di SEMRush

6. Iconosquare

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/06/Iconosquare-1400x842.png Funzionalità/funzione del prodotto Iconosquare /$$$img/

Monitoraggio delle prestazioni delle campagne sui social media con Iconosquare Tramite Iconosquare Iconosquare è uno strumento fantastico per chi si occupa di marketing immobiliare e vuole potenziare il proprio gioco sui social media. La piattaforma offre i migliori strumenti e funzionalità per ottimizzare i lavori richiesti dal social media marketing, misurare le prestazioni e coinvolgere efficacemente la base di follower.

Lo strumento consente di mantenere una presenza coerente su tutte le piattaforme di social media, programmando i post. È anche possibile pubblicarli automaticamente su più piattaforme contemporaneamente per ottenere il massimo effetto.

A proposito di effetto, Iconosquare vi permette di misurarlo grazie al suo solido arsenale di analisi. Monitorate le metriche chiave come la portata, le impressioni, la crescita dei follower e i tassi di coinvolgimento per avere un'idea precisa del rendimento della vostra strategia sui social media.

Potete anche ottenere preziose informazioni sui vostri follower, come le loro informazioni demografiche, i modelli di coinvolgimento e i comportamenti. Questa conoscenza vi permette di adattare i contenuti online e la strategia di marketing complessiva per avvicinarvi ai vostri follower e trasformarli in clienti.

Le migliori funzionalità di Iconosquare

Pubblicazione programmata e automatica su più piattaforme di social media, tra cui Instagram, Facebook e TikTok

Analisi avanzate e approfondimenti sulla base dei follower e sulla concorrenza

Reportistica personalizzata

Gestione della generazione di lead sui social media e delle conversazioni

Limiti di Iconosquare

Problemi conpubblicazione automatica delle storie di Instagram Segnalazione della funzionalità/funzione di conversazionenon supporti Twitter Prezzi di Iconosquare

Pro : €49/mese

: €49/mese Avanzato : €79/mese

: €79/mese Azienda: 139 €/mese

*I prezzi elencati si riferiscono al modello di fatturazione annuale

Valutazioni e recensioni di Iconosquare

7. Wix

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/08/Editor-X-homepage.jpeg Wix Editor X Design /$$$img/

via Design di Wix Editor X Wix è una piattaforma eccellente per creare il sito web che avete sempre sognato. Non è necessario essere un genio del codice o uno sviluppatore web esperto per mettere in mostra i propri elenchi e attirare potenziali acquirenti. Grazie all'editor drag-and-drop, bastano pochi clic del mouse e un po' di immaginazione per progettare un sito web accattivante per la vostra azienda.

Non dovete inventare nulla da zero, perché Wix dispone di una libreria di modelli progettati specificamente per il settore immobiliare. Scegliete il modello più adatto al vostro marchio e al vostro scopo, personalizzatelo a vostro piacimento e avrete uno showroom virtuale per i vostri elenchi in pochissimo tempo!

Una volta che il vostro sito web è stato configurato e gli elenchi sono stati pubblicati, rendeteli più attraenti aggiungendo gallerie di immagini, mappe interattive e tour virtuali o mettendo in evidenza i dettagli chiave della proprietà. Una volta che i vostri visitatori sono stati agganciati, trasformateli in client aggiungendo al vostro sito web moduli di contatto e strumenti per la cattura di contatti.

Le migliori funzionalità/funzioni di Wix

Progettazione di siti web con un intuitivo editor drag-and-drop

oltre 800 modelli di siti web

App mobile per costruire e gestire il sito web

Servizi di sviluppo web professionali

Limiti di Wix

Reportisticaproblemi con il supporto clienti Reclami suprezzi elevati e funzioni di design limitate Prezzi di Wix

VIP : $24.50/mese

: $24.50/mese Unlimitato : $12.50/mese

: $12.50/mese Combo : $8.50/mese

: $8.50/mese Dominio connesso: $4.50/mese

Valutazioni e recensioni su Wix

8. Podio

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/05/podio.png esempio di piattaforma Podio /$$$img/ Podio esempio di piattaforma

Podio è una piattaforma di project management e collaborazione che può essere un'ancora di salvezza per i marketer immobiliari che gestiscono più proprietà, contatti e membri del team. Consente di centralizzare tutto il lavoro in aree di lavoro altamente personalizzabili, che si possono adattare alle proprie esigenze aggiungendo flussi di lavoro e campi e automatizzando le attività manuali ad alta intensità di lavoro.

Per rimanere in cima ai tuoi contatti, Podio è un software CRM. È possibile memorizzare le informazioni sui clienti e le monitorare il viaggio dei vostri clienti attraverso l'imbuto commerciale, assicurandovi di non perdere mai un buon affare a causa della disorganizzazione.

La collaborazione è cruciale per l'esito positivo di qualsiasi attività immobiliare e Podio la rende facile fornendo un hub centrale dove i membri del team possono condividere informazioni, fare brainstorming di idee e aiutarsi a vicenda a chiudere gli affari, il tutto in tempo reale.

Le migliori funzionalità/funzione di Podio

Project Management

CRM

Sociale Software intranet Collaborazione

Gestione dei flussi di lavoro

Gestione dei processi aziendali

Limiti di Podio

Personalizzazione e flessibilitàpossono essere schiaccianti per i nuovi utenti

I tempi di inattività possono interrompere le Automazioni e influenzare i processi aziendali

Prezzi di Podio

**Gratis

Più : $11,20/mese

: $11,20/mese Premium: $19,20/mese

*I prezzi elencati si riferiscono al modello di fatturazione annuale

Valutazioni e recensioni di Podio

9. Lavora con noi

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/07/workamagig.png Lavora con me /$$img/

Gestisci i tuoi progetti di marketing immobiliare con Lavora con noi Progettato specificamente per le agenzie creative e i team di marketing, Workamajig si propone come "sportello unico" per semplificare la gestione dei progetti, delle risorse e delle finanze, oltre che dei team e delle attività di marketing collaborazione con i client .

Workamajig fornisce un hub centralizzato di strumenti di marketing dove i provider immobiliari possono monitorare i contatti e conservare tutti i loro elenchi di proprietà, calendari dei contenuti e le comunicazioni con i client in un unico luogo facilmente accessibile.

Il software facilita inoltre la comunicazione tra i membri del team, eliminando la necessità di un infinito scambio di email e consentendo di concentrarsi su ciò che conta: il raggiungimento degli obiettivi di marketing e la generazione di contatti e vendite.

La gestione delle risorse e delle finanze è spesso il punto dolente dei team di marketing più piccoli e gli autori di Workamajig lo capiscono bene. I suoi strumenti di marketing consentono di monitorare i budget e le spese e di ottimizzare la generazione di fatture per mantenere la contabilità pulita.

Per evitare colli di bottiglia o sprechi di risorse, Workamajig consente di gestire i carichi di lavoro dei dipendenti e di monitorare la loro disponibilità. In questo modo è possibile allocare le risorse in modo ottimale, assicurando che il team lavori a piena capacità per raggiungere i propri KPI.

Le migliori funzionalità/funzioni di Workamajig

Project management

Monitoraggio del tempo e delle attività

Strumenti finanziari e di account integrati

Software per l'accettazione dei progetti

CRM commerciale

Strumento di gestione delle risorse di marketing e del traffico

Limiti di Workamajig

*I prezzi in elenco sono validi per team con più di 10 membri

Valutazioni e recensioni di Workamajig

10. Basecamp

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/05/basecamp-1400x911.png esempio di prodotto Basecamp /$$$img/ Basecamp esempio di produttività

La missione di Basecamp è aiutare le aziende a eliminare l'approccio "roba sparsa ovunque". Fornisce una piattaforma centralizzata per la gestione del patrimonio immobiliare campagne di marketing efficacemente e collaborare con il vostro team per raggiungere obiettivi comuni.

Utilizzate i suoi strumenti di marketing per seguire le diverse iniziative di marketing, come la promozione degli elenchi degli immobili, le campagne sui social media e la creazione di contenuti coinvolgenti. Create progetti separati per ogni canale di marketing, assegnate attività ai membri del team e fissate scadenze per garantire la massima produttività.

L'integrazione del calendario di Basecamp rende difficile perdere una data importante relativa alle attività di marketing. Che si tratti di una scadenza per la pubblicazione di contenuti, di un evento o del lancio di una campagna sui social media, la piattaforma fa la gestione del tempo per voi.

Le migliori funzionalità/funzione di Basecamp

Home: dashboard di una sola pagina con i progetti e gli incarichi assegnati

To-dos: per il monitoraggio delle attività e delle scadenze

Campfire: chat di gruppo incorporata

Doors: per l'integrazione con strumenti e servizi esterni

Schedule: una panoramica di eventi e scadenze importanti

Limiti di Basecamp

Prezzi di Basecamp

Basecamp : $15/mese per utente

: $15/mese per utente Basecamp Pro Unlimited: $299/anno o $349/mese

Valutazioni e recensioni su Basecamp